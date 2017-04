Nadie nos mira: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Julia Solomonoff

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



Sinopsis:

¿Quiénes somos cuando Nadie nos mira?

Herido por un desamor, Nico, actor argentino, se muda a Nueva York con la promesa de un rol en una película y la ilusión de empezar de nuevo.

Cuando la película se atrasa se ve obligado a busca cualquier trabajo con tal de aguantar y no abandonar su sueño.

Pese a ser blanco y venir de una condición de privilegio, esto lo pone en la misma situación que muchos inmigrantes indocumentados.

Cuando pierde la confianza de su amiga, deberá confrontar las verdaderas razones de su huida, el incierto futuro en Estados Unidos y la posibilidad del regreso.

Sinopsis larga:

Nico, de 30 años de edad, abandona una prometedora carrera actoral en Argentina, luego de la ruptura amorosa con su productor, quien es un hombre de familia. Nico llega a la ciudad de Nueva York lleno de fe en sí mismo, atraído por la idea de que su talento le ayudará a encontrar el éxito por su cuenta y recuperar su autoestima. Pero eso no es lo que descubrirá.

Demasiado rubio para hacer de latino y con un acento demasiado fuerte para hacer de cualquier otra cosa, Nico no encaja y se ve obligado a hacer malabares para sobrevivir. Se niega a volver a casa fracasado y logra mantenerse a flote gracias a su habilidad de pretender ser algo que no es. Sin embargo, termina perdiéndose en sus propias mentiras. Theo, el bebé que cuida pasa a ser su único vínculo amoroso. Su frágil mundo se sacude cuando recibe la visita de su ex productor y amante.

Nadie nos mira ofrece una mirada fresca e inesperada al relato de la inmigración, en el cual el verdadero periplo no es conseguir la ciudadanía, sino confrontar las verdaderas razones de su partida y definir su identidad de forma personal.

Acerca de la película:

Luego del gran exito obtenido en cuanto a premiaciones, críticas y público en Argentina y en el exterior por el film "El último verano de la Boyita",

Julia Solomonoff regresa al cine con Nadie nos mira , una historia personal e inusual, que aborda temas en torno a la identidad, la inmigración y el desarraigo en un momento en el que el mundo se ve enfrentado a tener que tomar una posición sobre estas cuestiones que no pueden pasarse por alto en la era Trump.

Una co-produccción entre Argentina, Colombia, Brasil y USA, con elenco y equipo técnico de Argentina, Colombia, Brasil, USA, España, Francia, El Libano y República Dominicana; la película, desde su concepción misma, es multicultural y diversa.

Elenco:

Guillermo Pfening ..... Nico

Elena Roger .... Andrea

Rafael Ferro .... Martin

Marco Antonio Caponi .... Pablo

Paola Baldion .... Viviana Mayte Montero .... Marina Cristina Morrison .... Kara Petra Costa .... Petra Mirella Pascual .... Madre de Nico Moro Anghileri .... Sofía Kerry Sohn .... Claire Pascal Yen-Pfister .... Pascal Bio filmografía de la directora: Julia Solomonoff: guionista y directora argentina basada en New York. Su primer película "Hermanas" coproducida por Vanessa Ragone, Mariela Besuiesky y Walter Salles se estrenó en el Festival de Toronto con excelentes críticas y participó en los talleres de Sundance y Berlinale Talent campus. Su segundo largometraje, "El último verano de la Boyita" co-producido por El Deseo (la compañía de los Almodóvar) ha obtenido mas de veinte premios internacionales. Realizó "Navetierra Ushuaia" documental sobre bioarquitectura, con Elena Roger, Mariano Torre y Michael Reynolds. Para TV realizó la serie de 13 documentales "Paraná, biografía de un río"(Canal Encuentro), el unitario "The Suitor" (PBS, ganador de concursos NEA y LPB) adaptación de un cuento de Julia Alvarez y "Chin con fan, cuento argenchino" (Ciudad Abierta). Sus cortometrajes recibieron premios de DGA, FIPRESCI, Milos Forman y una nominación para los Academy Awards. En 2011 Lincoln Center hizo un programa especial de sus películas. Como productora debutó con el documental "Cocalero" de Alejandro Landes (Sundance 2007) y la ópera prima de la brasilera Julia Murat "Historias que sólo existen al ser recordadas" (Venecia, Toronto, Rotterdam y San Sebastián 2011, ganadora de mas de 30 premios internacionales) y la ultima película de Lucia Murat "Memorias Cruzadas" ganadora del premio FIPRESCI en el Festival de Moscú. Es Productora Asociada de "Todos Tenemos un Plan" de Ana Piterbarg con Viggo Mortensen (Toronto 2012) y "La Tercera Orilla" de Celina Murga, con Martin Scorsese como Productor Ejecutivo (Competencia oficial Berlin 2014) Ha sido asistente de dirección de prestigiosos directores como Isabel Coixet, Carlos Sorin, Fabian Bielinsky, Dan Algrant. Fue Primer Asist de Dirección de "Diarios de Motocicleta", de Walter Salles. Desde 2009 es Profesora Adjunta de la cátedra de Dirección Cinematográfica en la Maestría de Cine de Columbia University. Notas de la Directora: "Nadie nos mira es un retrato íntimo y conmovedor sobre un hombre en busca de su lugar. Nico escapa de una relación obsesiva y dolorosa y trata de reinventarse. Cuando Martin vuelve a aparecer en su vida tiene que enfrentar su desencanto, volver a definir su lugar, su camino y a si mismo. En la era de los selfies, la vigilancia electrónica y el instagram, no faltan cámaras o imágenes, pero ¿quién está mirando realmente? Nico sufre por la ausencia de una mirada amorosa. La película explora el placer de la libertad y el anonimato del emigrante urbano moderno y su contracara; la soledad, el aislamiento y la falta de raíces. ¿A dónde pertenecemos y qué nos pertenece? ¿Qué nos define; la geografía, la nacionalidad, la lengua, el género, la generación? ¿Cuánto de nuestra identidad sigue atado a una historia colectiva, al idioma, al territorio? Cuanto mas 'virtuales' nos hacemos más necesitamos de raíces o algo de lo cual sujetarnos, algo que nos trascienda, que nos preceda y nos suceda. Nadie nos mira es una historia sobre inmigrantes poco común. Es sobre la identidad y la pertenencia, explora la inesperadas ventajas que el "fracaso" puede brindar y el descubrimiento que el éxito viene del viaje de autodescubrimiento. Se trata de la exploración de la vida del inmigrante en Nueva York atravesando idiomas, etnias y clases. Esta película se alimenta de las alegrías y frustraciones de vivir entre dos culturas. Los continuos malos entendidos y la búsqueda de la pertenencia, la incapacidad de entregarse completamente al lugar "nuevo" y el alejamiento de lo "viejo." La eterna división interna, la sensación de que la vida esta pasando en otro lado. En español hay una diferencia entre ser y estar- ambos definidos como "to be." Pero uno significa la esencia de ser y el otro el constante cambio en el ser. Una noción que es tan difícil de traducir al inglés como es de vital a nuestro sentido de quien somos, el ser uno mismo". Julia Solomonoff Ficha Técnica: Dirección: Julia Solomonoff Guión: Julia Solomonoff / Christina Lazaridi Producción: Felicitas Raffo / Andrés Longares (Argentina)

Natalia Agudelo Campillo / Nicolás Herreño Leal (Colombia) Lucía Murat (Brazil)

Jaime Mateus Tique / Elisa Lleras (USA) Co-producción: Isabel Coixet / Juan Perdomo / Georges Schoucair /

Bogdan Apetri / Daniel Chabannes / Corentin Senechal Jana Diaz Juhl /Pau Brunet Fotografía y Cámara: Lucio Bonelli Diseño de Producción: Maite Perez-Nievas Diseño de Producción (BA) Mariela Ripodas Edición: Andrés Tambornino / Karen Sztanberg / Pablo Barbieri Sonido: Alejandro Fábregas Diseño de Sonido: Lena Esquenazi Musica: Sacha Amback Productoras: Cepa Audiovisual (Argentina)

MadLove Film Factory (Colombia)

Taiga Filmes e Video (Brasil)

Aleph Motions Picture (USA)

La Panda Productions (USA) Travesia Producciones (Argentina) Coproductoras: Miss Wasabi (España)

Perdomo Productions (Republica Dominicana)

Shortcuts International (Libano) Epicentre Films (Francia) Apoyos: INCAA (Argentina)

Proimagenes - FDC (Colombia)

ANCINE (Brasil)

Programa Ibermedia

Tribeca Film Festival /Heineken Voces Development Award Distribuye: Primer Plano Film Group Festivales: Premiére Mundial en la Competencia Internacional del Tribeca Film Festival a realizarse del 19 al 30 de abril "En una conmovedora representación de esta vibrante ciudad, el largometraje de Julia Solomonoff presenta un retrato de la soledad del inmigrante. Nico enfrenta la dificultad no solo de encontrar su lugar, sino también así mismo en la indiferente metrópolis. Nadie nos mira cuestiona cómo nos adaptamos cuando perdemos a nuestro público".

Frédéric Boyer, Director Artístico, Tribeca Film Festival

Datos técnicos:

Argentina/Colombia/Brazil /USA 2017, 102 minutes.

Español & Ingles con subtítulos en Español