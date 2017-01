La La Land: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Una historia de amor

La La Land es una película romántica y musical filmada a la vieja usanza, visualmente muy atractiva, que si bien tiene lo suyo tampoco es una gran maravilla, excepto por su bien pensado desenlace.



El gancho principal que tiene este film es el hecho de que se usaron las técnicas del cine de oro de Hollywood, y el estilo coreográfico y musical de la época, ya que si no fuera por eso, la historia no presenta nada tan irresistible como para que la convierta en una gran película o en un clásico.



Pero la originalidad y el efecto sorpresa de su tramo final, hace que el espectador se olvide de cualquier falencia inmediatamente y se quede más con el recuerdo de esto último que con todo lo anterior, pues si no fuera por los buenos cuadros musicales, La La Land no ofrecen nada diferente que no brinde cualquier buena historia romántica.



Obviamente por sus canciones y sus coreografías es una película que sólo se puede disfrutar a pleno en pantalla grande.

Cintia Alviti