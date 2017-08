Valerian y la ciudad de los mil planetas: Sinopsis, elenco, ficha: Valerian and the City of a Thousand Planets

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Valerian y la ciudad de los mil planetas la nueva película de aventuras, visualmente espectacular, del legendario director de El profesional, El quinto elemento, La Femme Nikita y Lucy, LUC BESSON.

Basada en la revolucionaria serie de cómics que inspiró a toda una generación de artistas, escritores y cineastes, llega una visión, toda una vida en la realización.

En el siglo XXVIII, Valerian (DANE DEHAAN, The Amazing Spider-Man 2, Chronicle) y Laureline (CARA DELEVINGNE, Suicide Squad, Paper Towns) forman un equipo de agentes especiales encargados de mantener el orden en todos los territorios humanos.

Bajo las órdenes del Ministro de Defensa (el compositor ganador de los premios Oscar y Grammy® HERBIE HANCOCK) los dos se embarcan en una misión hacia la asombrosa ciudad de Alpha, una metrópolis en constante expansión donde durante cientos de años las especies de todo el universo han compartido sus conocimientos, su inteligencia y su cultura con las demás.

Un manto de misterio rodea a Alpha, una fuerza oscura que amenaza la pacífica existencia de la ciudad de los mil planetas, y Valerian y Laureline deben darse prisa para descubrir la amenaza y salvaguardar no sólo a Alpha, sino también al futuro del universo.

DeHaan y Delevingne están acompañados por un grupo de consumados artistas y estrellas principiantes en la pantalla grande liderado por CLIVE OWEN (Children of Men, "The Knick"), ETHAN HAWKE (The Purge, Training Day), JOHN GOODMAN (Atomic Blonde, 10 Cloverfield Lane), KRIS WU (XXX: Return of Xander Cage, Journey To the West: The Demons Strike Back) y RUTGER HAUER (Blade Runner, Batman Begins). Con una increíble actuación, el ícono internacional del pop RIHANNA (Ocean's Eight) hace su debut en el género cinematográfico de fantasía.

Escrita y dirigida por Besson, la historia de Valerian y la ciudad de los mil planetas está basada en la serie de libros de historietas "Valerian and Laureline" de PIERRE CHRISTIN y JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES, publicado por primera vez por DARGAUD en 1967. En este esfuerzo mundial, Besson está acompañado por un equipo de producción conformado por antiguos colaboradores suyos, encabezado por la productora VIRGINIE BESSON-SILLA (Lucy, The Family) y secundado por el director de fotografía THIERRY ARBOGAST (Lucy, The Fifth Element), el compositor ganador del Oscar® ALEXANDRE DESPLAT (The Grand Budapest Hotel, The Imitation Game), el diseñador de producción HUGUES TISSANDIER (Lucy, Taken), el director de montaje JULIEN REY (Lucy, The Family), el diseñador de vestuario OLIVIER BÉRIOT (Lucy, Taken) y el supervisor de efectos visuales ganador del premio Oscar® SCOTT STOKDYK (Oz the Great and Powerful, Spider-Man 2).

La producción ejecutiva de la película está a cargo de MARK GAO (Replicas) y GREGORY OUANHON (The Transporter Refueled) y JC CHENG (The Precipice Game).

Alimentada por la imaginación de Besson, Valerian y la ciudad de los mil planetas transporta al público a una aventura intergaláctica inolvidable.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA

Los principales acontecimientos de Valerian y la ciudad de los mil planetas, un espectacular evento en 3D ambientado en un universo que trasciende la imaginación, comienzan en el año 2740. Clásica y familiar, aunque exótica y excitante, esta aventura épica gira en torno al agente Valerian (DeHaan), al operativo de un gobierno inescrupuloso y a una estrella en ascenso en el ejército humano. Valerian es un guerrero extraordinario con un sexto sentido para la táctica y conocido ampliamente por su valentía.

Acompañando a Valerian en sus viajes por el espacio está la intrépida compañera, la agente Laureline (Delevingne), cuya inteligencia innata se compara únicamente con su determinación de acero, su arisca independencia y sus impresionantes muestras de fortaleza. A pesar de que en su carrera es determinante y centrada, en su vida personal Laureline es más bien anticuada y simple; quiere enamorarse, casarse y formar una familia. Además de ser una excelente agente espacial, por supuesto.

A medida que comienza su aventura, Valerian y Laureline se dirigen al planeta desértico Kirian con la misión de infiltrarse en el lado oscuro del bullicioso Gran Mercado. Bajo las órdenes del Ministro de Defensa (Hancock), deben recuperar el último conversor Mül que existe, una pequeña criatura con poderes milagrosos que podría ayudarles a salvar una civilización pacífica presumiblemente perdida en la historia. Con el conversor como carga preciosa a bordo de su nave espacial, "El Intruso", Valerian y Laureline viajan luego a Alpha, la enorme estación espacial conocida en toda la galaxia como la Ciudad de los Mil Planetas. Su misión principal es resguardar la seguridad del Comandante Arun Filitt (Owen), pero el misterio que yace en el centro de Alpha pronto se torna una urgencia más inquietante, y Valerian y Laureline deben decidir si confiar en sus instintos sobre la información brindada en su misión o no. Cuando el retorcido emperador Boulan Bathor III (ROMAN BLOMME, Little Glory) secuestra a Laureline, Valerian debe aventurarse al distrito de luz roja, conocido como Pleasure Alley en busca de información y de aliados un tanto difíciles. Allí, se encuentra con Jolly (Hawke) y Bubble (Rihanna), una artista que cambia de forma, y cuyos sigulares talentos le sirven de gran ayuda al colaborar con el agente en el intrépido rescate de su compañera. Tras una épica batalla, Valerian y Laureline finalmente entran en la zona roja radioactiva en el centro de Alpha, donde descubren el oscuro secreto detrás de su misión e intentan salvar la Ciudad de los Mil Planetas antes de que el tiempo se acabe... y que la civilización sea destruida para siempre. A medida que los agentes trazan su curso a través de esta aventura espacial intergaláctica, visualmente impresionante, deben navegar a través de persecuciones de automóviles voladores, tiroteos con criminales del mundo subterráneo alienígena, escapes de criaturas mortales y batallas espaciales como nunca antes vistas en la pantalla grande. ACERCA DE LA PRODUCCIÓN De las páginas a la pantalla: Valerian toma vuelo Mucho antes de convertirse en uno de los autores de acción más importantes del mundo, tras haber escrito, producido y dirigido una cantidad de éxitos emblemáticos, Luc Bessson estaba completamente fascinado por una serie de cómics llamada Valerian and Laureline, que había salido diez años antes de que él se topara con ella. El cineasta recuerda, "Cuando tenía 10 años, iba al quiosco todos los miércoles. Una vez vi esta revista llamada Pilote, en cuyo interior descubrí Valerian y Laureline. Pensé, 'Oh, Dios mío, ¿qué es esto?' Ese día, me enamoré de Laureline y quería ser Valerian". Así Besson se convirtió en adicto a estas atractivas historietas escritas por el autor francés Pierre Christin e ilustradas enérgicamente por Jean-Claude Mézières, y rápidamente se devoró los 22 volúmenes. "Corría la década de 1970, y fue la primera vez que vimos a una chica moderna pateando traseros", comparte. "No se trataba del superhéroe con la capa. Ésto era mucho más simple, libre y entretenido porque Laureline y Valerian eran como dos policías normales de hoy, excepto que corre el siglo XXVIII, y todo es raro y asombroso". Publicada por primera vez por Dargaud en 1967, la serie de cómics en la que se basa la película no sólo ha servido de fuente de inspiración de Besson para imaginar su original The Fifth Element, sino también ha influenciado a otros cineastas para crear algunas de las películas de ciencia ficción más icónicas de los últimos cincuenta años. Con su amor por Valerian y Laureline siempre en su mente, Besson creció hasta convertirse en la fuerza creativa detrás de películas de acción tan influyentes como La Femme Nikita y Léon: The Professional. Sin embargo, recién cuando empezó a filmar el clásico de culto The Fifth Element, épico distópico retro futurista, consideró utilizar al héroe de fantasía de su infancia y comenzó a jugar con la idea de adaptar la historieta a una película. Besson se ríe, "Jean-Claude Mézières, que diseñó The Fifth Element, me dijo, '¿Por qué estás haciendo ésto? ¡Deberías hacer Valerian!'" Limitado por la tecnología de efectos visuales relativamente primitiva disponible en los 90, Besson era consciente de que debía correr mucho tiempo para poder crear el maravilloso universo de Valerian and Laureline que él consideraba que el material fuente merecía. "Cuando volví a leer los cómics nuevamente", relata, "pensé que era imposible hacer las películas. En ese momento la tecnología no era lo suficientemente buena como para recrear todos esos mundos y esos extraterrestres". Se necesitaría una sacudida sísmica y un enorme salto en la evolución de los efectos visuales que le permitiera al cineasta dar vida a Valerian y Laureline. Después de que James Cameron invitara a Besson al set de su película espacial Avatar, el director francés consideró, "Cuando Avatar llegó, hizo que todo pareciera posible. Recuerdo haber pensado, 'Un día volveré a la ciencia ficción con estas nuevas herramientas, donde el único límite es tu imaginación'. Así fue cómo decidí hacer Valerian". La búsqueda de nuestros Héroes: Valerian y Laureline A pocos minutos de conocer a Dane DeHaan, que explotó en la pantalla como el enemigo de Spidey en The Amazing Spider-Man 2, Besson sabía que había descubierto al personaje principal de su inspiración de la niñez. "Había visto un par de películas de Dane y me gustaba como actor", dice Besson. "La primera vez que nos juntamos en un restaurante, él sonrió, dijo 'Hola' y eso fue todo. Lo supe. El tono de su voz, el brillo en sus ojos y su sonrisa; pensé 'Dios mío. Éste chico es Valerian'". A DeHaan le atrajo el papel porque le brindaba la posibilidad de retratar a un investigador de la era espacial, que también resulta ser un romántico incurable. "Valerian está muy enamorado de Laureline, pero tiene fama de ser un don juan", dice el actor. "La película no sólo trata de salvar el universo, sino también de la misión de Valerian de convencer a Laureline de que deben estar juntos por el resto de sus vidas". Para el papel de la intrépida Laureline, Besson necesitaba encontrar una actriz que pudiera estar a la altura del espíritu de fortaleza personificado por nuestra heroína. Laureline no es una persona tímida, ni una damisela en apuros; es completamente igual a Valerian: valiente, fuerte, ingeniosa, y juntos conforman una dupla de un 50/50 en sus esfuerzos de lucha contra el crimen. Este personaje del que Besson se había enamorado completamente cuando era niño requería alguien extremadamente singular. Finalmente, eligió a la actriz y antigua modelo Cara Delevingne, que ha dejado su marca en pequeños dramas como Paper Towns y grandes éxitos de taquilla como Suicide Squad. "Conocía a Cara del mundo del modelaje, y mi mayor preocupación era asegurarme de fuera seria", señala Besson. "Cara es hermosa, pero yo debía saber si tenía la capacidad, físicamente. ¿Podría actuar? ¿Realmente quería hacerlo?" Nuestra heroína no se queda quieta, ni espera que las cosas le sucedan; ella lucha junto a Valerian, lo que obligó a Delevingne a ser bastante física. "Tuve que darle un puñetazo a Clive Owen en la cara unas cien veces", cuenta gesticulando. "Creo que le rompí la nariz al menos dos veces... porque mi percepción de la profundidad no es la mejor. Me disculpé, y afortunadamente, Clive se lo tomó bien". Los aliados y los enemigos: Los actores secundarios de la épica aventura Cuando Valerian se separa de Laureline, se dirige al distrito de luz roja de la estación espacial Alpha, Paradise Alley, donde conoce a Bubble. "Bubble es una extraterrestre que tiene la capacidad de tomar la forma que quiera", explica Besson. "En nuestra película, los glampods son artistas que han asistido a la escuela, por lo que conocen de memoria a maestros como Shakespeare, Molière y Rimbaud. Por ello, Bubble es una actriz principal". Rihanna, la estrella internacional del pop, multi-platino, e icono de la moda y rebelde fue la primera opción de Besson para interpretar a Bubble. "Todo el mundo me decía, 'Olvídalo; es imposible'", comparte el escritor / director. Besson organizó una reunión con la megaestrella y se alegró al descubrir que ella estaba interesada en abordar su primer papel cinematográfico en el género de fantasía. "Obviamente, Rihanna no le teme a la cámara, ya que realiza presentaciones delante de miles de personas", comenta Besson. "Sin embargo me dijo, 'en la actuación soy una principiante y, a menos que trabaje junto a un buen artista, no podré aprender'. Su honestidad me conmovió, ya que me dijo, 'Soy una superestrella, no pueden hacer una toma desde este ángulo', ¿Qué podría haber hecho yo? Se sometió a mi dirección al pie de la letra e incorporó todos los detalles. Fue un placer trabajar con ella". Valerian se encuentra con Bubble por primera vez cuando ella realiza una rutina de baile, luego procede a desencadenar un trepidante caleidoscopio de transformaciones; éste conforma el principal montaje intergaláctico. "Fue muy divertido para mí cambiar de looks, uno tras otro", cuenta Rihanna. "Realizamos una cantidad de cambios de maquillaje y de peinados. El look de Cleopatra fue el que llevó más tiempo porque tenía muchísimos detalles, y tuve que usar maquillaje impermeable. Pero mi favorito fue el atuendo de enfermera, que era todo de látex y me hacía sudar mucho". Bubble rápidamente pasa de ser una simple artista en el Club Glam a convertirse en una aliada de Valerian, desempeñando un papel significativo en su misión de rescate. "Bubble es una artista, y lo que la hace sentirse libre es actuar y hacer feliz a la gente", continúa la intérprete. "Es una animadora sensible sobre su arte, y ella y Valerian forjan un vínculo estrecho". Reconociendo la colaboración con Besson, Rihanna se maravilla ante la implacable especificidad de su director. "Prestaba atención a mi maquillaje, me decía lo que pensaba de cada atuendo y me preguntaba cómo me sentía. Si no me gustaba algo y quería cambiarlo, se mostraba muy abierto, ya que quería que yo amara a Bubble y que la poseyera. Soy nueva en el mundo del cine, así que Luc fue muy paciente, cosa que aprecié. Sabe exactamente cómo conseguir la actuación que quiere de ti". Aunque Valerian está poblada de miles de especies alienígenas, la película también cuenta con un contingente humano importante, bajo el sostén del actor británico Clive Owen como el Comandante Arun Filitt, un líder militar cuyo pasado sombrío vuelve a emerger en el presente. "Comencé a trabajar a toda marcha, rápidamente me aclimaté a la película, me metí en el papel e hice mi trabajo", dice Owen. "Fue fácil porque Luc es muy relajado y preciso. Cuando haces una película que tiene tanta generación de computadoras tienes que ser sumamente específico en cuanto a lo que estás filmando. Todo tiene que estar muy bien planificado, y Luc trabajó mucho en la preparación, sabía exactamente lo que quería cada día". Owen, quien no es ajeno al subgénero de películas de acción basadas en los efectos digitales gracias a su trabajo en películas como Sin City, fácilmente entendió los retos de actuar en el ambiente de la pantalla verde de Valerian. "Estás en el limbo en el sentido de que estás actuando en un espacio donde el mundo a tu alrededor será creado más tarde", dice. "Eso fue extraordinariamente emocionante". El veterano actor Ethan Hawke, quien da vida al proxeneta de Bubble, Jolly, recuerda brevemente el escrito creativo de Besson. "Luc me dijo que si Dennis Hopper estuviera vivo, lo habría seleccionado para interpretar a Jolly, así que ese fue mi punto de partida", se ríe el actor. "Canalizé a mi Dennis Hopper interior y lo pasé bárbaro. Estar en el set de Luc fue exactamente como lo había imaginado: increíblemente creativo y alegre, aunque organizado y meticuloso". "Luc tiene una manera de mirar el universo absurda, alegre, salvaje y espontánea -el amor y la gracia combinados con el arte", agrega el actor. "Sus películas no se comparan a las de ningún otro. Uno sabe cuando se trata de un Spike Lee, Martin Scorsese o una película de Tarantino. Lo mismo sucede con Luc. Uno sabe cuando está viendo una película de Luc Besson, y Valerian es muy Luc". Una colección de animales salvajes: Las especies de la estación espacial Alpha También conocida como la ciudad de los mil planetas, la estación espacial Alpha es un verdadero centro intergaláctico. "Reúne todo el conocimiento del universo. Allí está Wall Street, Naciones Unidas, Broadway, absolutamente todo". La población de esta metrópolis en constante expansión incluye miles de especies de toda la galaxia, muchas de las cuales están presentes en la mitología establecida en los libros de caricaturas. La fértil imaginación de Besson dio origen a la creación de decenas de maravillosos personajes intergalácticos, entre los que se incluyen el aguaviva Mylea, el enorme Bromosauro acuático de 300 toneladas y un Khodar'Khan llamado Igon Siruss (con la voz de Goodman), el criminal intelectual del centro comercial Gran Mercado. Entre los extraterrestres más destacados están los Doghan Daguis, una especie de agentes de la información multilingüe que existen como un trío y, a pesar de que no superan el metro veinte, causan una gran impresión. "Ellos venden información y hablan 8000 idiomas", explica Besson. "Uno comienza la oración, el otro continúa la línea, y el tercero la termina porque conforman un cerebro con tres piezas. Nadie quiere a los Doghan Daguis, pero no se los puede matar. Si matas a uno, matas la información". Un mundo feliz: Los efectos visuales de la película Un jugador clave que Besson necesitaba para el equipo de sus sueños era un supervisor de efectos visuales que fuera capaz de afrontar este desafío de proporciones intergalácticas: supervisar la acción que se desarrolla en las miríadas de locaciones, incluyendo el trágico paraíso conocido como Mül, el planeta desértico Kirian y su concurrido Gran Mercado, el parque acuático Pooulong, el reino acuático Galana y el sórdido Paradise Alley, así como el buffet visual de la estación espacial Alpha. Besson encontró la persona ideal que necesitaba en el supervisor de efectos especiales y ganador del Oscar®, Scott Stokdyk. "Si fueras supervisor de efectos especiales y leyeras mi guión de Valerian, puedes reaccionar de tres maneras posibles", bromea Besson. "La primera: mueres de un ataque al corazón. La segunda: sales corriendo. Y la tercera reacción: esbozas una enorme sonrisa y dices, 'Por Dios, no sé si puedo hacerlo… pero es genial'. Esa fue la reacción de Scott. Se rascó la cabeza y en 10 minutos ya estaba imaginando cómo lo haría. Es sumamente pragmático y muy organizado". Stokdyk, quien recibió un Oscar por la supervisión de efectos en Spider- Man 2, comenzó por analizar lo que necesitaba para cada escena. "Estudiamos los esquemas de cada toma para ver qué especies de extraterrestres había en cada una, cuántos de ellos, cuánto duraba cada toma y cuál era el movimiento", explica. El proceso de captura de movimiento a menudo prueba el temple de los actores. En una escena culminante, Valerian y Laureline se encuentran con las pacíficas especies conocidas como The Pearls, interpretadas por actores vestidos con trajes con sensores de captura de movimiento incorporados... esto permite que, durante el proceso de postproducción, los artistas digitales puedan transformar sus movimientos en alienígenas. "Había una pantalla azul en todas partes", señala Stokdyk. "Weta Digital tiene un equipo brillante de captura de movimiento conformado por más de 30 personas, así que montaron cámaras por todas partes, e incluso hicieron agujeros alrededor del set para ocultarlas". Después de que los cineastas filmaron a los personajes humanos interactuando con los alienígenas con los sensores de captura de movimiento, Stokdyk encargó a Weta capturar una pasada "limpia" que sólo incluyera personajes humanos. "Eso es complicado porque los actores básicamente tienen que gesticular con la nada misma", dice Stokdyk. "Puede ser muy difícil para los intérpretes si no tienen algo que les provoque las reacciones, pero los actores de Valerian hicieron un trabajo asombroso". Además de Weta Digital de Nueva Zelanda, Besson contrató a ILM, con quien había trabajado en Lucy. "Ambas compañías estaban entusiasmadas con el proyecto, pero era demasiado trabajo para una empresa sola, por lo que accedieron a compartir el trabajo", cuenta Besson, que también trajo a Rodeo FX, el negocio con sede en Montreal y que estuvo a cargo de las brillantes secuencias de persecución de automóviles en Lucy. Con el enorme abanico de efectos necesarios para dar vida a la visión de Besson, delegar era esencial. "Le dimos a Rodeo todo el trabajo de la nave espacial, la estación espacial, todo lo mecánico", dice. Las tres compañías trabajando en conjunto produjeron 2.734 tomas de efectos especiales para Valerian y la ciudad de los mil planetas y cumplieron la ambiciosa misión emprendida por Besson. "Les dije que quería filmar la historia del mismo modo que dos policías llevan a cabo una investigación en las calles de Nueva York", dice. "No quería oír hablar de la pantalla azul. Quería ver la nave espacial, la estación espacial y los alienígenas de antemano. Entonces, podría poner la cámara en mi hombro y saber exactamente lo que estaba sucediendo". Acerca del reparto DANE DEHAAN (Valerian) ha causado una impresión formidable en los espectadores del cine, le televisión y el teatro desde sus primeros pasos en su carrera, la que comenzó bajo la dirección del nominado al Oscar® John Sayles en Amigo, en 2011. A los 24 años, el actor recibió un premio Obie por su interpretación en la producción del circuito Off-Broadway de The Aliens de 2010, a la que le siguió su primer papel más importante en televisión en el aclamado show de HBO, In Treatment. En 2012, protagonizó la película que lo lanzó a la fama, Chronicle, que lo ubicó en el mapa del mundo del cine. A continuación de este éxito, participó en Devil's Knot, Lawless y obtuvo un pequeño papel en Lincoln, de Steven Spielberg. El papel central de Dane en la película de Derek Canfranc The Place Beyond the Pines llamó la atención de los cineastas independientes, y su labor lo consolidó como actor de reparto y protagonista. Más tarde, fue nominado al premio Gotham por su interpretación de Lucien Carr en Kill Your Darlings. Tanto la película como Dane obtuvieron el aplauso de la crítica. En 2013, participó en Metallica Through the Never, un thriller musical en el que interpretaba a un joven encargado del transporte y montaje del equipo de sonido de la banda. Asimismo, protagonizó el video musical de "I Bet My Life" de Imagine Dragons. En la actualidad, el actor es la cara de Prada en su más reciente campaña publicitaria, lo que constituye su cuarta campaña de la marca. Entre sus créditos adicionales figuran, Life After Beth; The Amazing Spider-Man 2, en el papel del infame Harry Osbourne; Life, donde encarna a James Dean; Two Lovers and a Bear y Tulip Fever. Dane reside en la ciudad de Nueva York. CARA DELEVINGNE (Laureline) tiene es uno de los rostros más reconocidos del mundo. Además de sus enormes éxitos en el mundo de la moda, tiene una carrera de actriz floreciente y emocionante. Asimismo, es una voz influyente en el mundo de los medios sociales, con más de 10 millones de seguidores en Instagram y 8 millones en Twitter. En 2012, Delevingne debutó en el cine en Anna Karenina, de Joe Wright, junto a Keira Knightley. En 2015 se la vio en Paper Towns junto a Nat Wolff. Más recientemente, la actriz participó junto a Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto y Viola Davis en el cómic de DC Suicide Squad. Además, estelarizó junto a Will Poulter, Alma Jodorowsky y Sebastien de Souza en Kids in Love, de Chris Foggin. En su lista de películas próximas a estrenarse figuran Tulip Fever, de Justin Chadwick, junto a Alicia Vikander, Judi Dench, Christoph Waltz y Jack O'Connell (2017), y Fever Heart, junto a Alexander Skarsgard (2018). En la actualidad está filmando Life in A Year, junto a Jaden Smith, cuyo estreno está previsto para el 2018. Con su auténtico estilo británico, su belleza clásica y su actitud inimitable, el ascenso de Delevingne ha sido meteórico. Fue el rostro publicitario de Burberry durante varias temporadas y mantuvo una larga relación con Chanel, protagonizando múltiples proyectos de la marca a lo largo de los años. Recientemente, fue nombrada embajadora de la Rimmel London, por lo que se la verá en sus próximas campañas. Delevingne también se ha asociado con PUMA para su campaña "Do You", que pretende celebrar la individualidad. El nominado al premio de la Academia y ganador del Globo de Oro CLIVE OWEN (Commander Arun Filitt) se ha convertido en un reconocido actor, tanto en el Reino Unido y Estados Unidos, como en el resto del mundo. Su diversa selección de créditos cinematográficos lo establece como uno de los actores más versátiles de nuestros días. Por su cautivadora actuación en Croupier, de Mide Hodges, los críticos lo compararon con Bogart, Mitchum y Connery. En 2005 demostró ser una estrella de cine al ganar el Globo de Oro y obtener una nominación a los premios de la Academia por su papel de 'Larry' en Closer, de Mide Nichols, junto a Julia Roberts, Jude Law y Natalie Portman. El actor británico hizo su primera aparición en escena en varias series de televisón británicas y norteamericanas. En 1991, protagonizó su primer gran éxito, la serie de televisión británica, Chancer. Entre sus otros créditos en la televisión británica se incluye la película Second Sight, de la BBC, que fue emitida en PBS's MYSTERY! Por otro lado, Owen interpretó a 'The Driver' en la serie de cortometrajes para internet de BMW The Hire bajo la dirección de John Frankenheimer, Ang Lee, Wong Kar-wai, Guy Ritchie y Alejandro Gonzalez Inarritu. Es difícil creer que RIHANNA (Bubble) tiene sólo 29 años de edad, pero en los 12 años desde el comienzo de su carrera musical se ha convertido en la artista solista más joven en tener 14 singles en el puesto No. 1 en el Billboard Hot 100, la que más rápido lo logró, y ha vendido más de 54 millones de álbumes y 215 millones de canciones en todo el mundo. Rihanna es la artista digital más vendida de todos los tiempos... con más de 100 millones de certificaciones de canciones de oro y platino de RIAA y ocho veces ganadora del premio Grammy, que también cuenta con 14 premios Billboard Music Awards entre otros innumerables reconocimientos musicales. Aparte de sus logros musicales, Rihanna es una mujer de negocios de buena fe con múltiples emprendimientos empresariales. Sin embargo, lo más importante, su innegable influencia cultural la ha establecido para siempre en la historia como Icono global a pesar de su corta edad. Más recientemente, Rihanna interpretó el icónico papel del desventurado personaje de Alfred Hitchcock 'Marion Crane' en la quinta temporada de Bates Motel. En la gran pantalla, se la verá en Ocean's Eight (2018). Con más de 81 millones de seguidores en Facebook, 64 millones en Twitter y 42 millones de seguidores en Instagram, Rihanna está ejerciendo su influencia sobre el buen uso a través de esfuerzos filantrópicos adicionales. Lo más importante entre ellos es su propia Fundación Clara Lionel, la que fundó en 2012 y nombró en honor a sus querido abuelos, Clara y Lionel Braithwaite, y cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de las comunidades en todo el mundo en las áreas de salud, educación, arte y cultura. En diciembre pasado, Rihanna se presentó en la segunda edición anual de Diamond Ball a beneficio de su fundación. A pesar de todos estos logros distinguidos, Rihanna apenas está comenzando. Está ocupada agregando más créditos a su floreciente currículum: productora ejecutiva, diseñadora de modas, actriz, emprendedora y filántropa. "Coged las rosas mientras podáis" es la frase que un joven ETHAN HAWKE (el proxeneta Jolly) se tomó a pecho durante el rodaje de Dead Poets Society, el drama ganador del premio de la Academia® que lanzó su carrera de actor. Tras treinta años y varias nominaciones a los premios Tony® y Oscar®, se ha convertido en un artista polifacético, superándose como novelista, guionista y director. Recientemente, Hawke acaba de rodar Blaze, un drama que coescribió y dirigió acerca de la vida del artista de música country Blaze Foley. La película se basa en las memorias Living in the Woods in a Tree, escrito por el amor de Foley de toda la vida Sybel rosen, que sirvió como co-guionista con Hawke. Asimismo, Hawke sirvió de productor de la película junto a su esposa Ryan bajo el sello de su empresa Under The Influence y volvió a reunise con el productor de Born to Be Blue Jake Seal y el antiguo colaborador John Sloss (Boyhood) de Cinetic Media. Además, el actor recientemente terminó de rodar el thriller de Paul Schrader, First Reformed, en el que interpreta el papel principal junto a Amanda Seyfried. Otro de los célebres proyectos de Hawke fue la película aclamada por la crítica que protagonizó junto a Julie Delpy Before Sunrise y sus dos secuelas Before Sunset y Before Midnight. El trío co-escribió los guiones de Before Sunset y Before Midnight y recibió nominaciones al premio de la Academia y al premio Independent Spirit por ambos guiones. Hawke, Linklater y Delpy fueron galardonados con el premio Louis XIII Genius por sus logros en los trabajos cinematográficos para las películas Before en la entrega de premios BFCA Critics Choice Awards. El cantautor y actor chino KRIS WU (Sargento Neza) habla inglés, mandarín, cantonés y coreano. Comenzó su carrera como miembro de EXO, una de las bandas de K-Pop más exitosas de China e hizo la transición a la actuación con un papel en Somewhere Only We Know, de Xu Jinglei, que abrió en el puesto No. 1 en China. Más tarde participó en Mr. Six, que recaudó $ 139.2m en la taquilla china, cerró el Festival de Cine de Venecia y se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Wu también apareció en The Mermaid, de Stephen Chow, que constituye la película de mayor recaudación de todos los tiempos en China, con 526 millones de dólares. Los créditos recientes de Wu incluye Journey to the West 2, una secuela de una de las películas chinas de mayor recaudación. Journey abrió en enero de 2017 con una recaudación de 240 millones de dólares en sólo 20 días. Sólo dos semanas después de su exitoso estreno, XXX, The Return of Xander Cage, de DJ Caruso, protagonizada por Wu y Vin Diesel, encabezó la taquilla china con 21 millones de dólares en su primer día de estreno y 100 millones de dólares en su primera semana. JOHN GOODMAN (Igon Siruss, Voz) recuerda el día de 1975 en que abandonó su San Luis natal con rumbo a Nueva York, provisto únicamente de un título de Southwest Missouri State University, mil dólares prestados de su hermano y el sueño de convertirse en actor profesional. No quería mirar hacia atrás más adelante y pensar, "Me pregunto si podría haberlo conseguido...". Así que se dedicó a presentarse a todas las pruebas posibles, hacer trabajitos e intentar mantenerse ocupado. Desde entonces, ha estado ocupado. En 2016, Goodman regresó al escenario en Broadway con la reposición de The Front Page, de Ben Hecht y Charles MacArthur, junto a Nathan Lane y John Slattery. Recientemente debutó en el West End de Londres en la obra de David Mamet de 1975 American Buffalo en el Wyndham's Theatre. Acerca de los realizadores LUC BESSON (Escritor/Director) comenzó su carrera cinematográfica en Francia en 1977, desempeñando tareas como asistente para directores de la talla de Patrick Grandperret y Claude Faraldo. A los 19 años, viajó a Estados Unidos, donde trabajó como asistente de estudios. A su regreso a París, estaba completamente decidido a convertirse en cineasta. En 1983, dirigió su primer largometraje, The Last Battle, que ganó numerosos premios, entre los que se incluye "The Special Jury Award" del Festival de Cine de Avoriaz. Dos años más tarde, dirigió Subway, protagonizada por Isabelle Adjani y Christopher Lambert. La industria lo premió con tres Cesar Awards. El estilo visual de Luc Besson estaba claramente establecido. Sobre la base de su éxito, tomó la dirección de la epopeya oceánica, The Big Blue, que ganó 10 millones de entradas y fue exhibida en los cines franceses durante un año, convirtiéndose finalmente en un clásico de culto de buceo y un fenómeno social. Tanto La Femme Nikita (1990) como Leon: The Professional (1994) fueron aclamadas públicamente y establecieron su popularidad en Francia con solidez. Asimismo, Besson adquirió una reputación a nivel internacional. Su pasión por las bellezas y los misterios de la vida acuática se hizo evidente gracias a la dirección de Atlantis (1991), un documental destinado a crear conciencia sobre la necesidad de proteger el medio ambiente. En 1995, se lanzó de lleno a la dirección de un osado largometraje de ciencia ficción: The Fifth Element. Esta superproducción se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla, tanto en Estados Unidos como en Francia de todas las películas francesas realizadas. En 1998, Luc Besson recibió un premio César al Mejor Director. En 1999, dirigió Joan of Arc, una película que narra las valientes hazañas de la heroína nacional de Francia. Ese mismo año, fundó el estudio de cine EuropaCorp, con sede cerca de París, el cual en 10 años se convirtió en uno de los mayores estudios de la industria cinematográfica europea. En 2000, fue nombrado Presidente del Jurado del Festival de Cine de Cannes, Edición 53, convirtiéndose en el presidente más joven del jurado en la historia del festival. En 2005, regresó a la dirección con Angel-A, y al año siguiente con su primera película animada, Arthur and the Invisibles, una adaptación del libro escritp por él y que contaba con las voces de estrellas legendarias como Madonna, Snoop Dogg y David Bowie. En 2010, Luc Besson adaptó la serie de novelas gráficas de Tardi con The Extraordinary Adventures de Adele Blanc-Sec, con Louise Bourgoin como protagonista. 2011 marcó el lanzamiento de The Lady, protagonizada por Michelle Yeoh en el papel de la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. En 2013, llevó a la pantalla grande la aclamada novela de Tonino Benacquista, Malavita, protagonizada nada menos que por Robert De Niro, Tommy Lee Jones y Michelle Pfeiffer. En 2014, dirigió el thriller de ciencia ficción Lucy, protagonizado por Scarlett Johansson y Morgan Freeman. La película alcanzó un éxito arrollador y llegó a recaudar casi 500 millones de dólares en todo el mundo. A lo largo de su carrera como director, Luc Besson también dirigió una serie de videos musicales, como Serge Gainsbourg y Mylène Farmer, así como comerciales para marcas de renombre internacional. Además de las películas que ha dirigido, Luc Besson ha escrito más de 50 guiones para largometrajes, entre los que se incluyen las franquicias extremadamente exitosas de Taxi, Taken y Transporter. Besson es único en el sentido de que es el único director francés que tiene la misma cantidad de éxitos en el mundo como productor y como director. Algunos de sus créditos como productor incluyen la película indie de Gary Oldman, Nil by Mouth, que recibió un premio en el Festival de Cine de Cannes ese mismo año, así como The Three Burials of Melquiades Estrada de Tommy Lee Jones y el drama occidental The Homesman, ambas fueron aclamadas públicamente. PIERRE CHRISTIN (Creador de los libros de historieta Valerian y Laureline) nació en los suburbios de París en 1938. Después de un modesto comienzo en su educación, cursó sus estudios en la Sorbona y Sciences Po de Paris. Entre su actividad como pianista de jazz y sus primeros trabajos en periodismo, traducción y escritura, se dirigió a la costa oeste de Estados Unidos en los años 60, donde descubrió las alegrías de la vida en una finca y la carretera abierta, así como la ciencia ficción, la ficción policial y la música afroamericana en su apogeo. En 1967, él y Jean-Claude Mézières lanzaron la primera de las aventuras de Valerian, sin imaginarse jamás la longevidad de su héroe. Alrededor de este tiempo, fue nombrado en la Universidad de Burdeos, donde, en 1968, creó lo que más tarde se convertiría en la escuela de periodismo, en la que siempre ha estado muy involucrado. De 1970 a 1980, con la revista Pilote, escribió unos 60 comics en total para varios artistas, entre ellos Tardi, Boucq, Vern, los cuales trataban de todo tipo de temas diferentes, adaptando su estilo a cada colaborador. Siempre mantuvo su lado optimista (bordeando la utopía) para su viejo amigo Mézières, con cuya claridad narrativa y humor siempre le gustaba trabajar. El escritor tendía siempre a lidiar con temas más serios, a menudo inspirados en la investigación de los regímenes comunistas del mundo de esa época, junto a Enki Bilal, en la producción de historietas que hoy se consideran entre los clásicos de los cómics europeos, como Les Phalanges de l'Ordre Noir o Partie de Chasse. Por otro lado, junto a Annie Goetzinger, exploró un campo completamente diferente: retratos detallados e íntimos de mujeres como La Demoiselle de la Légion d'Honneur (1980), Paquebot (1999) y La Sultane Blanche (1996 Dargaud), "The White Sultana" (2016 Europa Comics). Su trabajo como escritor le permite experimentar todas esas otras vidas que él podría haber llevado. Le hubiera gustado ser un espía, por ejemplo, sólo por el hecho de contar todas esas historias, aunque se cree un demasiado gregario para el trabajo. O tal vez incluso un marinero, por todo el tiempo de lectura a bordo de buques de carga dilapidados, como los que escribió en Lady Polaris, publicado en colaboración con Mézières en 1987. También le hubiera gustado ser arquitecto, para construir todas las ciudades de las que ha escrito, como Los Ángeles o Belgrado. Es bastante viajero, pero siempre aprovecha la inmovilidad impuesta, largas esperas en hoteles, estaciones y aeropuertos para observar, tomar notas y almacenar material. Es capaz de vagar por las ciudades durante días, tomando fotos casi obsesivamente (nunca muy buenas, pero cumplen su cometido) para luego entregárselas a sus artistas. No tiene miedo (bueno, no mucho) de pasear por la Patagonia o de descender por los rápidos del Mekong. Con sus fieles Westons, que han pisado muchos terrenos, desde Cabo Norte hasta el Kalahari, hizo su primera excursión mundial en 1992 en el hemisferio norte y una segunda en 1999 en el hemisferio sur, travesías de las que escribe en L'Homme qui fait le tour du Monde, con Philippe Aymond. Sin embargo, el viaje con el que más familiarizado está es "la petite ceinture", el pequeño cinturón, las vías del ferrocarril en desuso que circunda París (ver La voyageuse de petite ceinture, con Annie Goetzinger, 1985). Como novelista, describe las aventuras urbanas de ZAC y Rendez-vous en ville, así como sus escapadas literarias al campo francés en L'or du zinc. También se dedicó a la escritura de juegos y guiones cinematográficos (Bunker Palace Hotel, con Bilal en 1989). Con referencia a su trabajo en cómics, también ha publicado varios libros ilustrados que investigan los vínculos entre texto e imágenes, en la colección Les correspondances de Pierre Christin, en la que trabajó con Patrick Lesueur, Jacques Ferrández, Jean-Claude Denis, Alexis Lemoine y Enki Bilal, entre otros. Como probablemente habrán notado, Christin es un hombre que cree que una vida feliz está una hecha de muchas experiencias. En verdad, le hubiera gustado tener 100 vidas, en 100 ciudades, con igual número de identidades. A pesar de su formación en artes aplicadas en el París de los 50, no sería a través de diseños de papel tapiz que JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES (Creador de los libros de la historieta Valerian y Laureline) haría su nombre. Fue en realidad su pasión de la infancia por los cómics la luz que guiaría su carrera. Así, en 1967, él y su amigo Pierre Christin crearon los personajes de ciencia ficción Valerian y Laureline para la revista Pilote, y nunca imaginaron que la colección superaría los 20 títulos y se convertiría en uno de los clásicos de los cómics franco-belgas. En 1984, Mézières fue galardonado con el Gran Premio del Festival de Angoulême. Si bien es propable que Valerian sea su única serie completa, a Mézières le gusta mezclar un poco las cosas. En 1987, él y Christin produjeron Lady Polaris, un documental ficticio sobre los puertos de Europa. Luego, en 1991, la dupla creó una enciclopedia llamada Les Habitants du Ciel, un estudio sobre todas las criaturas fantásticas que Valerian y Laureline encuentran en sus aventuras cósmicas. En 1992, Mézières fue abordado por Luc Besson para crear el diseño futurista de la película The Fifth Element, a la que le aportó su toque personal, como los taxis voladores que Valerian tomó durante Los Cercles du pouvoir (2016). En 2000, Tierras Australes y Antárticas Francesas le solicitaron producir un conjunto de sellos para los territorios. En los años que siguieron, se publicaron cuatro series más, y le permitieron pasar un mes en el barco Marion Dufresne en una gira por las Islas Australes en el Océano Índico. Durante el proyecto cultural Lille 2004, era imposible dejar de ver El camino de las estrellas de Mézières, la calle principal del centro histórico redecorada con siete arcos que la convertían en una pista de despegue. En 2006, Mézières recibió el premio Inkpot en el marco del Comic Con de San Diego y, en 2010, se lanzó el volumen final de las aventuras de Valerian y Laureline. Sin embargo, Christin y Mézières nunca abandonarían sus famosas creaciones y, desde entonces, continúan trabajando en la expansión de su mundo… VIRGINIE BESSON-SILLA (Productora) es bien conocida por su labor en la película súperexitosa internacionalmente, Lucy, dirigida por Luc Besson y en el clásico de culto Revolver, dirigido por Guy Ritchie. Besson-Silla se unió a EuropaCorp en su creación en 1999 cuando, tras haber dirigido The Fifth Element y Joan of Arc con éxito, desde su desarrollo hasta el estreno de la misma como empleada de Gaumont, Luc descubriera que había encontrado la productora que necesitaba para su equipo. Una vez en EuropaCorp, Virginie produjo una serie de títulos para la compañía, entre los que figuran, Once Upon an Angel, protagonizada por Guillaume Depardieu; Happiness Costs Nothing, protagonizada por Valeria Bruni-Tedeschi; A Ton Image, protagonizada por Natassja Kinski y Christopher Lambert; The Secret, protagonizada por Olivia Thirlby y David Duchovny, y From Paris With Love, dirigida por Pierre Morel y protagonizada por John Travolta. Después de una década en Europa, Luc y Virginie decidieron emprender un proyecto juntos, The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec. Tras la exitosa colaboración, volvieron a formar equipo con Besson-Silla como la única productora para The Lady, protagonizada por Michelle Yeoh, y The Family, protagonizada por Robert DeNiro, Tommy Lee Jones y Michelle Pfeiffer. Actualmente, Luc y Virginie están colaborando en el proyecto más ambicioso de sus carreras, Valerian y la ciudad de los mil planetas, basado en la icónica y exitosa historieta francesa, protagonizado por Dane Dehaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan Hawke y Rihanna. Reconocida por sus pares por sus logros en el cine, este año fue admitida en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Besson-Silla reparte su tiempo entre Los Ángeles y París con su esposo Luc y sus tres hijos. OLIVIER BERIOT (Diseñador de vestuario) ha diseñado el vestuario para las películas de Luc Besson, tales como Valerian and the City of A Thousand Planets, Lucy, The Family, The Lady, The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec, Arthur 3: The War of the 2 Worlds, Arthur and the Great Adventure y Arthur and the Invisibles. Asimismo, entre las películas de acción para las que ha diseñado figuran, Taken, Taken 2, Taken 3, Colombiana, Transporter 3, Hitman, Unleashed y Lockout. Para Julian Schnabel diseñó el vestuario de The Diving Bell and the Butterfly, como también el vestuario de The King Is Dancing para Gerard Corbiau. Beriot se graduó en la Chambre Syndical de la Haute Couture Parisienne donde trabajó con los coreógrafos Kader Belarbi, Nicolas Leriche y Robyn Orlin para diferentes bailes y actuaciones. Además, colaboró durante 25 años para la compañía francesa L'Eventail y ha participado en las atracciones históricas y los espectáculos del Grand Parc du Puy du Fou, Centre Vendée durante 11 años. Durante casi dos décadas, SOPHIE LECLERC (Productora de efectos visuales) ha trabajado como Productora de Efectos Visuales para todos grandes estudios como, Universal Studios, Warner Brothers, Paramount, Miramax y 20th Century Fox. Asimismo, ha producido efectos visuales para películas como The Brothers Grimm, dirigida por Terry Gilliam; The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, dirigida por Andrew Dominik, o The A-Team, dirigida por Joe Carnahan. En 2004, Sophie ganó un premio Emmy® en la categoría Efectos Visuales Especiales Destacados para una miniserie por Dreamkeeper. Antes de dedicarse a la producción de efectos visuales, Leclerc comenzó su carrera en la industria cinematográfica en San Francisco como documentalista. Desde su debut, siempre ha estado involucrada en producciones independientes junto con su carrera en efectos visuales. El compositor y director de orquesta, ganador del premio de la Academia®, ALEXANDRE DESPLAT (Compositor), ocho veces nominado al premio de la Academia, con más de cien partituras y numerosos premios, es uno de los herederos más dignos de los maestros compositores del cine francés. . Un verdadero cinéfilo, su enfoque de la composición cinematográfica no se basa sólo en su gran musicalidad, sino también en su comprensión del cine, lo que le permite comunicarse íntimamente con los directores. Inspirado por las obras de Maurice Jarre, Bernard Herrmann, Nino Rota o Georges Delerue, expresó su deseo de componer para el cine a temprana edad, pero después de escuchar la música que John Williams compuso para Star Wars se decidió por completo. Criado en una combinación musical y cultural con una madre griega y un padre francés, quienes estudiaron y contrajeron matrimonio en California, creció escuchando a los sinfonistas franceses Ravel y Debussy, música del mundo y jazz. Estudió piano y trompeta antes de escoger la flauta como instrumento principal y enriqueció sus conocimiento de música clásica mediante el estudio de música brasileña y africana, lo que posteriormente lo llevaría a grabar con Carlinhos Brown y Ray Lema.

Mientras componía para el cine y la televisión comenzó a escribir mucho para compañías de teatro, como La Comédie Française, lo que le permitió entender la importancia de la dramaturgia y el modo de adaptar cuidadosamente su música a las actuaciones del actor.