Guardianes de la galaxia Vol. 2: Sinopsis, elenco, ficha: Guardians of the Galaxy Vol. 2

Ambientada en el nuevo contexto sonoro de "Awesome Mixtape #2", GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, de Marvel, continúa las aventuras del equipo en su travesía por los confines del cosmos.

Los Guardianes deberán luchar para mantener unida a su nueva familia mientras intentan desentrañar el misterio del verdadero linaje de Peter Quill.

Viejos rivales se convertirán en nuevos aliados y los personajes favoritos de los cómics clásicos acudirán en ayuda de nuestros héroes a medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose.

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, de Marvel Studios, fue escrita y dirigida por James Gunn (GUARDIANES DE LA GALAXIA, El amanecer de los muertos) y producida por Kevin Feige. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nikolas Korda y Stan Lee son los productores ejecutivos.

Los protagonistas de la película son Chris Pratt (Mundo Jurásico, GUARDIANES DE LA GALAXIA), quien interpreta a Peter Quill/Star-Lord; Zoe Saldana (GUARDIANES DE LA GALAXIA, Star Trek: sin límites) como Gamora; Dave Bautista (007: Spectre, GUARDIANES DE LA GALAXIA) como Drax; Vin Diesel (GUARDIANES DE LA GALAXIA, Rápidos y Furiosos 7) como la voz de Baby Groot; Bradley Cooper (Joy, Francotirador) como la voz de Rocket; Michael Rooker (GUARDIANES DE LA GALAXIA, The Walking Dead) como Yondu; Karen Gillan (GUARDIANES DE LA GALAXIA, La gran apuesta) como Nebula; Pom Klementieff (Ingrid Goes West, Oldboy: días de venganza) como Mantis; Elizabeth Debicki (El gran Gatsby, Everest) como Ayesha; Chris Sullivan (The Knick, This is Us) como Taserface; Sean Gunn (GUARDIANES DE LA GALAXIA, Las chicas Gilmore) como Kraglin; Tommy Flanagan (Gladiador, Sin City) como Tulik; Laura Haddock (GUARDIANES DE LA GALAXIA, Luther) como Meredith Quill; Sylvester Stallone (Creed: Corazón de campeón, Los indestructibles) como Stakar; y Kurt Russell (Los 8 más odiados, Rápidos y Furiosos 7) como Ego.

También forman parte del equipo creativo del director James Gunn, el director de fotografía Henry Braham (LA LEYENDA DE TARZÁN, La brújula dorada); el diseñador de producción Scott Chambliss (Star Trek: Sin límites, TOMORROWLAND: EL MUNDO DEL MAÑANA); los editores Fred Raskin (Los 8 más odiados, GUARDIANES DE LA GALAXIA) y Craig Wood (GUARDIANES DE LA GALAXIA, TOMORROWLAND: EL MUNDO DEL MAÑANA); la vestuarista Judianna Makovsky (CAPITÁN AMÉRICA: GUERRA CIVIL, Harry Potter y la piedra filosofal), nominada tres veces a un premio Oscar®; el supervisor de efectos visuales nominado al Oscar® Christopher Townsend (AVENGERS: LA ERA DE ULTRÓN, IRON MAN 3); el coordinador de dobles Thomas Robinson Harper (PIRATAS DEL CARIBE: LOS HOMBRES MUERTOS NO CUENTAN CUENTOS, CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO) y el supervisor de efectos especiales nominado seis veces a un premio Oscar®, Dan Sudick (CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO, LOS VENGADORES, de Marvel Studios).

La secuela GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, de Marvel Studios, es la continuación de las épicas aventuras en el espacio, llenas de acción e irreverentes, de Peter Quill ─también conocido como Star-Lord─ y su pandilla de excéntricos personajes, que patrullan y protegen el universo, contratados a raíz de la popularidad y la fama que obtuvieron al salvar al planeta Xandar.

Con la banda sonora de Awesome Mixtape #2, esta nueva historia sigue al equipo en su lucha por mantener unida a la familia durante un viaje por el cosmos en el que deben desentrañar los misterios de los verdaderos parientes de Peter Quill.

DE CÓMIC A PELÍCULA TAQUILLERA

Los Guardianes de la Galaxia, creados por Arnold Drake y Gene Colan, fueron presentados en 1969 como un equipo de héroes del siglo XXXI, cada uno el último miembro de su clase. En la segunda etapa de expansión del Universo cinematográfico de Marvel, LOS GUARDIANES DE LA GALAXIA fue la primera franquicia presentada fuera de los personajes principales clave de Marvel. La película marcó también una diferencia en cuanto al tono y estilo de las anteriores franquicias cinematográficas de Marvel. Cuando se lanzó la película, que fue excepcionalmente creativa y original, se convirtió en una sensación de taquilla en todo el mundo, y así las audiencias adoptaron al excéntrico elenco de personajes intergalácticos.

El escritor y director James Gunn recuerda su reacción al ver a los personajes alcanzar el zeitgeist de la cultura pop en el verano de 2014. "Fue verdaderamente gratificante y satisfactorio el hecho de que los personajes de GUARDIANES tocaran tan de cerca a tantas personas en todo el mundo", dice Gunn. "El núcleo de la película es que los Guardianes son un grupo de forasteros que se unen y encuentran una manera de que eso funcione. Creo que es esto lo que le llega a tantas personas. Es muy satisfactorio cuando los niños hablan y dicen que les encantó la película y saber que también sus padres y abuelos la disfrutaron. Estos personajes pudieron conectarse con todas las generaciones de todo el mundo, desde Tailandia hasta América del sur y Londres".

EL ELENCO DE PERSONAJES REGRESA

Con el regreso del reparto para representar a los coloridos, únicos y disfuncionales personajes de los Guardianes, hay una nueva dinámica. La primera película se trataba acerca de convertirse en una familia y GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 se trata de cómo ser una familia. Como explica James Gunn, "esta película es acerca de todos los personajes como una familia. Ser una familia es mucho más difícil que convertirse en una familia. Es una historia mucho más compleja. En la primera película, muchos de los personajes son forasteros. Se unen. Pero, ¿qué significa esto para ellos?".

Eso es exactamente lo que descubrirá el público a medida que se desarrollan las relaciones de los personajes, comenzando por Peter Quill, conocido como Star-Lord, quien se enfrenta a un problema de familia que está obligado a resolver: su verdadero origen. Con este rol, Chris Pratt vuelve a interpretar el papel de Marvel que lo impulsó a la fama y a convertirse en un actor protagonista. Al describir cómo se encuentra el personaje de Pratt al principio de la secuela, James Gunn dice que "es en gran parte una continuación de la primera película. Pero ahora Peter Quill ha asumido un rol con algo más de liderazgo y un indicio de más responsabilidad desde que asumió el título de Star-Lord al final de la última película". El director agrega: "La primera película fue sobre la relación de Peter con su madre y de cómo aceptarla. La segunda película es acerca de la relación de Peter Quill con su padre y otras figuras paternas en su vida". Zoe Saldana vuelve a representar a Gamora, la mortal asesina de piel verde, otro personaje con problemas familiares que tienen que ver con el hecho de que su padre adoptivo es Thanos y su hermana es Nebula. "En la primera película, Gamora era aparentemente una buena persona y Nebula era mala, casi una villana", explica el productor ejecutivo Louis D'Esposito. "En esta película aprendemos que es una relación mucho más compleja. Gamora está comenzando a aceptar sus pecados, sus temores y su manera de alejar a la gente, que es realmente de lo que se trata esta película". Dave Bautista vuelve como Drax, un personaje complejo que es tan amenazante como adorable y que no se da cuenta de su manera extremadamente literal de percibir el mundo que lo rodea. "Creo que el público amaba a Drax porque realmente lo entendían", explica el productor ejecutivo Jonathan Schwartz. "Se toma todo literalmente y no tiene sentido del humor, lo que a su vez hace que todo lo que dice sea gracioso. Vamos a ver a Drax evolucionar de manera divertida en esta película porque está haciendo todo lo posible por aprender a no ser tan literal. Todavía no le sale muy bien, lo que le da un poco más de volumen a todo lo que hace". Cuando de voces se trata, James Gunn conoce la de Rocket mejor que nadie, ya que el director ha manifestado muchas veces que hay un poco de él en el personaje. Rocket, esa pequeña bestia atormentada que sigue siendo increíblemente divertida y sincera por momentos, en particular con su voz, una vez más, a cargo de Bradley Cooper, el actor nominado a un premio Oscar®. Quien se robaba las escenas en GUARDIANES DE LA GALAXIA con tan solo las mismas tres palabras ─"Yo soy Groot"─ era Groot-, con la voz de Vin Diesel. A pesar de su aspecto único y sus herramientas de comunicación extremadamente limitadas, Groot llegó al corazón del público de todo el mundo con tan solo esas tres palabritas. Como aliado valioso y amigo leal de Rocket y los Guardianes, el personaje hace el sacrificio más grande que se pueda hacer y vuelve en la secuela como un Groot bebé: Baby Groot. Otra vez con la voz de Diesel, el Baby Groot es un personaje totalmente diferente. "Él no tiene los recuerdos del Groot adulto y es un bebé", explica Gunn. "Es totalmente adorable, pero tiene muchos más problemas de ira que los que tenía el Groot adulto. Todos los demás personajes reaccionan con Baby Groot de diferentes maneras. A Drax no le cae bien. Rocket le grita mucho, pero no le molesta. A Gamora definitivamente le despierta un instinto maternal y Quill apenas se entera de que existe". GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 narra el viaje de Peter Quill luego de descubrir a su padre biológico Ego, y es también la historia de su padre adoptivo Yondu, interpretado por Michael Rooker. "El personaje de Yondu es sumamente importante y pusimos muchas pistas en la primera película relacionadas con quién era Yondu", explica James Gunn. "Me fascinan los personajes multifacéticos que son buenos para algunas cosas y malos para otras. Michael Rooker es el mejor para representar personajes de ese tipo porque uno no sabe si te va a pegar o abrazar, y eso es maravilloso. Le da vida a esa dinámica con Yondu, que está loco pero también tiene alma, como vimos al final de la primera película, cuando fue estafado por Peter Quill, pero estaba orgulloso de él. En muchos aspectos, la amistad de Peter Quill y Yondu es la relación central de esta película". Otro personaje con un papel mucho más importante es el de Nebula, la hermana y adversaria de Gamora, interpretada por Karen Gillan. Nebula, un personaje de una fuerza suprema, no descansará hasta haber destruido a Gamora y a cualquiera que se ponga en su camino. Uno de los nuevos personajes de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 es Ego, el padre de Peter Quill. Ego es también un ser celestial y explorador intergaláctico, y ha estado buscando a su hijo durante mucho tiempo. Para este papel clave, los realizadores de la película eligieron para interpretarlo a Kurt Russell, uno de los favoritos de los grandes entusiastas de Marvel. Otro extraño personaje nuevo que ingresa a la franquicia GUARDIANES DE LA GALAXIA como sirviente y cuasi asistente de Ego es Mantis, un popular personaje de los comics de Marvel. Para el papel, los realizadores probaron a muchas actrices y finalmente eligieron a Pom Klementieff, quien asume el papel más importante de su carrera hasta la fecha. En la secuencia inicial de la película, los Guardianes están en medio de una misión para Ayesha, la alta sacerdotisa dorada de la raza genéticamente modificada llamada Soberana. Para el papel de Ayesha, los realizadores de la película eligieron a la hermosa actriz australiana Elizabeth Debicki, cuyo metro noventa de estatura la hacen perfecta para ser la líder de un planeta de seres hermosos. En GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 cobra protagonismo el mundo apocalíptico y cruel de los Ravagers. Mientras que Yondu es uno de los más temidos y respetados Ravagers, su mano derecha es Kraglin, un Ravager leal de toda la vida, interpretado por Sean Gunn. "Llegamos a saber mucho acerca de Kraglin, que termina desempeñando un papel increíblemente importante en GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2", dice el director James Gunn. "Kraglin es un papel muy importante en la película y su arco de transformación es bastante emotivo". Para Kraglin y los demás Ravagers, el promotor que lidera la revuelta contra Yondu es Taserface, un personaje físicamente amenazante que es malo y desagradable hasta la médula. Los realizadores de la película tuvieron en cuenta a muchos talentosos actores antes de elegir al actor Chris Sullivan. Además del nuevo personaje Taserface, otros Ravagers del elenco incluyen a Tulik, uno de los mejores amigos de Yondu, interpretado por Tommy Flanagan, y Stakar, interpretado por el nominado a un premio de la Academia®, actor y director legendario: Sylvester Stallone. Stallone es una incorporación muy esperada por el elenco de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, y los realizadores de la película estuvieron encantados de contar con el querido ícono de Hollywood como parte del elenco excepcional de la película. La talentosa Laura Haddock completa la lista al volver a interpretar a Meredith Quill, la madre de Peter Quill. CREACIÓN DEL MUNDO Mientras que la primera GUARDIANES DE LA GALAXIA fue filmada en su totalidad en el Reino Unido, los realizadores de la película cambiaron la base de la producción para la secuela a Pinewood Atlanta Studios, en Fayetteville, Georgia. El estudio, con sus 18 escenarios, se ha convertido en el complejo de estudio más grande en los Estados Unidos fuera de Hollywood. El director, James Gunn, tenía una visión con respecto a la estética de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 y quiso aportar a la película tantos escenarios prácticos como fuera posible. "Llegué a la primera película de Guardianes con una idea muy clara de cuál sería el efecto visual, y para esta película hice lo mismo", explica. "Realmente quería que estuviera inspirada en las primeras novelas pulp de ciencia ficción de las décadas de 1950 y 1960, ese tipo de cosas viejas del estilo pulp. Ese es el corazón de donde proviene mi inspiración". El director continúa: "GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 es un poco más difícil en cuanto a diseño de producción que la primera película porque realmente tenemos más sets, pero menos lugares que visitar dentro de la historia. Entonces, respecto de los lugares y planetas que vemos, el tema fue aportarles más detalles". El productor ejecutivo Jonathan Schwartz dice: "La clave en el diseño de todos los mundos de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 fue agregar todos los elementos prácticos que fuera posible", y completa: "Siempre pensamos en la sociedad que vive en los lugares que James creó en la historia". Para el diseñador de producción Scott Chambliss, una de sus primeras tareas al darle vida a la visión de Gunn fue crear la guarida de la suma sacerdotisa, Ayesha, gobernante del planeta Soberano. "El planeta Soberano es una variación del estilo de la ficción pulp de la década de 1950 y de la estética de diseño art deco de la década de 1930", explica Chambliss. "James Gunn quería una sensación muy pulp para esta secuencia en particular, pero también debía ser muy hermosa porque son una raza perfecta". Otros de los principales sets prácticos a los que Chambliss y su equipo dieron vida incluyen el set de Eclector, uno de los más grandes. Otros sets 100% prácticos y que tienen diversos usos, fueron los interiores de 360 grados de las naves espaciales y el set de Iron Lotus, que es el bar favorito de los Ravagers. La diseñadora de vestuario, Judianna Makovsky, creó diversos trajes únicos para GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, desde el vestido dorado hecho a mano de Ayesha, el conjunto único de Mantis, hasta los 200 coloridos y eclécticos trajes hechos a mano de los Ravagers. "Judianna hizo un trabajo fantástico en el diseño de vestuario de la película", dice James Gunn. "No podría estar más deslumbrante. Creo que ella realmente elevó muchos de los trajes de la película. De hecho, creo que la victoria más importante es el personaje de Elizabeth Debicki, Ayesha. Espero que la gente entienda el trabajo que llevó realizar ese traje y lo increíblemente hermoso que terminó siendo". LA MÚSICA Además de que GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 está llena de acción y humor, también cuenta con una nueva lista de temas y banda sonora, una dinámica que tuvo mucho impacto en el público en la primera película, como lo demuestra el éxito del álbum de la banda sonora. El álbum de la banda sonora de GUARDIANES DE LA GALAXIA, de Marvel Music y Hollywood Records, nominado a un premio Grammy®, alcanzó el N.º 1 del ranking Billboard 200 de los Estados Unidos, convirtiéndose en la primera banda sonora conformada íntegramente por canciones ya estrenadas en llegar al primer puesto del ranking. Fue álbum de Platino certificado por la R.I.A.A., con más de un millón de copias vendidas, y también alcanzó el N.° 1 en iTunes en 60 territorios. Según James Gunn, la banda sonora de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2 es "más sofisticada que la de la primera película y la música realmente abarca todos los géneros". Y agrega: "Algunas de las canciones elegidas son un poco más eclécticas, otras un poco más populares, pero tenemos un grupo impresionante de canciones. Como en la primera película, puse todas las canciones en el guion. Forman parte de la narrativa. Cada una está pensada específicamente para la escena en la que se encuentra".

Como resumen de sus expectativas para el estreno en los cines de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 2, de Marvel Studios, Gunn dice: "Espero que hayamos tomado lo de la primera película y lo hayamos llevado hacia otro lugar. Yo quería hacer la mejor historia, la más emotiva posible, porque lo importante es crear una historia digna de los personajes de los Guardianes y hacer una película que se trate acerca de esos personajes, que sea digna de ellos y espero que lo hayamos logrado".