La chica del tren: Sinopsis, elenco, ficha, critica: The Girl on the Train

SINOPSIS

Tambaleando por un divorcio reciente y tratando de ocupar tiempo, Rachel Watson (Blunt) pasa sus días de semana viajando hacia y desde Manhattan mirando tranquila por las ventanas del tren.

Cada mañana y cada noche, ella revive los recuerdos desde afuera del hogar que alguna vez compartió con su ahora ex-esposo Tom (JUSTIN THEROUX de The Leftovers, The Ten), que ahora vive con su nueva esposa, Anna (REBECCA FERGUSON of Mission: Impossible-Rogue Nation, próximamente The Snowman), y su bebé.

Para distraerse de una vida que se ha vuelto tan sin rumbo, Rachel desarrolla una obsesión con los ocupantes de otra casa en la ruta, 15 Beckett Road, unas puertas calle abajo de donde ella solía vivir. Allí, totalmente ajenos a que una extraña los observa con nostalgia, la aparentemente perfecta pareja de Megan (HALEY BENNETT de The Equalizer, The Magnificent Seven) y Scott (LUKE EVANS deDracula Untold, próximamente Beauty and the Beast) llevan una vida suburbana.

Durante meses, entre furtivos sorbos de bebidas alcohólicas que se han convertido en una constante compañía, Rachel ha robado visiones de la sorprendente Megan y el apuesto Scott cuando toman el café de la mañana junto a la ventana o ríen en el porche por la noche, y ha imaginado cuán idílico debe ser su mundo. La aparentemente despreocupada y joven mujer es el retrato de todo lo que Rachel trató de ser durante sus años con Tom, en un matrimonio del que ella se niega a dejar ir.

Un día, en su camino a la ciudad, Rachel es testigo de algo tan impactante en el patio trasero de Megan y Scott que la sacude hasta el alma. Poco después, cuando Megan desparece y se cree que está muerta, Rachel le cuenta a la policía lo que ella cree que ha visto. ¿Pero puede Rachel confiar en lo que ella piensa que vio, o está enredada en el delito mismo? Cuando un voyeur cruza la peligrosa línea entre preocupado y obsesionado, ella encontrará al verdadero asesino...o descubrirá que hay sangre inocente en sus propias manos.

EMILY BLUNT (Sicario, Edge of Tomorrow) lidera el elenco multiestelar de The Girl on the Train de DreamWorks Pictures, del director TATE TAYLOR (The Help, Get on Up) y el productor MARC PLATT (Bridge of Spies, Into the Woods).

Basada en la novela de mayor venta de la autora PAULA HAWKINS, el thriller que fascinó a millones ahora se abre paso a la pantalla grande.

Se unen al elenco de The Girl on the Train ALLISON JANNEY (The Help, Spy) como Detective Riley, la oficial que investiga y sospecha que Rachel está involucrada en la desaparición de Megan; ÉDGAR RAMÍREZ (Hands of Stone, Zero Dark Thirty) como Dr. Kamal Abdic, el terapeuta al que Rachel busca para obtener ayuda; LAURA PREPON (Orange Is the New Black, That '70s Show) como Cathy, su cansada compañera de habitación que ha llegado a un límite; y LISA KUDROW (The Comeback, Neighbors) como Martha, una alejada amiga de Rachel que ha visto las profundidades de su adicción secreta.

Taylor recibe a un brillante grupo de colaboradores detrás de escena para la película. Estos incluyen a la cineasta CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN (Far from the Madding Crowd, The Hunt), los editores MICHAEL MCCUSKER (3:10 to Yuma, Get on Up) y ANDREW BUCKLAND (Captain America: The First Avenger, Get on Up), el diseñador de producción KEVIN THOMPSON (Birdman, Michael Clayton), las diseñadoras de vestuario MICHELLE MATLAND (Mamma Mia!, Julie & Julia) y la ganadora del Academy Award® ANN ROTH (The English Patient, The Hours), así como el compositor nominado al Oscar® en cuatro oportunidades DANNY ELFMAN (Alice in Wonderland, Milk).

The Girl on the Train está adaptada para la pantalla por ERIN CRESSIDA WILSON (Secretary, Chloe), mientras que JARED LEBOFF (Scott Pilgrim vs. the World, Charlie St. Cloud) se une a Platt en las tareas de producción. La productora ejecutiva del thriller es CELIA COSTAS (Extremely Loud & Incredibly Close, Angels in America de HBO).

La película será lanzada por Universal Pictures.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Adormecida por el voyeurismo: Comienza el thriller dramático

Si bien la ex-periodista Paula Hawkins había escrito previamente varios libros como una autora contratada, "The Girl on the Train" fue la primera novela lanzada bajo su nombre. Después de su publicación en enero de 2015, la historia de Hawkins se convirtió en una de las novelas de venta más rápida de la historia, con más de 15 millones de copias vendidas a nivel mundial. En su primera semana, "The Girl on the Train" se ubicó en el punto más alto de la Lista de Best Sellers de The New York Times. De hecho, permaneció en la lista durante más de un año, pasando gran parte de ese tiempo en el Nro. 1. En 2015, se convirtió en Best Seller in Books de Amazon, Most Wished for en Books, así como Best Seller en eBooks, mientras que Hawkins fue premiada por USA Today como Autora del Año.

La inspiración para su apasionante novela policial de testigos que se convierten en sospechosos estuvo inspirada por las experiencias diarias de Hawkins en el tren de pasajeros de Londres. "Había una ruta en particular que el tren siempre hacía, y yo me sentaba y miraba estos departamentos, y se podía ver el living de las casas", relata. "Siempre esperaba ver algo interesante, si bien nunca lo hice. Pero eso despertó mi imaginación, y allí es donde surgió el germen de la historia."

Contada desde la perspectiva de tres mujeres, el principal narrador del libro es Rachel, una treinteañera que viaja en British Rail y cuya vida es un desastre después de un matrimonio fallido. Si bien su adicción a la bebida le cuesta a Rachel su trabajo, ella continúa tomando el tren a la ciudad, para darle a su compañera de habitación la impresión de que sigue trabajando. Pero Rachel también disfruta de obsesionarse con las vidas de otros, a la vez que bebe furtivamente bebidas alcohólicas de una botella de agua.

En la historia de Hawkins, Rachel sumerge sus recuerdos en las profundidades del alcoholismo. Tambien alimenta su creciente paranoia cuando su investigación sobre la desaparición de Megan señala la posibilidad de que ella pueda haber estado involucrada. "Ahí es cuando comenzamos a descubrir que Rachel no es especialmente confiable, y ella tiene todos estos problemas que la involucran en la historia", dice Hawkins. "Su pérdida de memoria es clave para su sensación de en quién se ha convertido. Ella tiene un distorsionado sentido de culpa y responsabilidad porque no recuerda sus acciones." Hawkins sugiere que su protagonista está muy por debajo del drama. "Durante el desarrollo del libro, la vemos luchar."

El productor Marc Platt y DreamWorks adquirieron los derechos del thriller debut de Hawkins en 2014, antes de la publicación de la novela. "Mi colega, Jared LeBoff, leyó un manuscrito que fue presentado y pensó que era una gran historia", relata Platt. "Me lo dio, y me encantó. En DreamWorks la estaban leyendo también, y sintieron lo mismo. Todos maridamos a la perfección, compramos los derechos de la película y la desarrollamos."

Platt sigue describiendo por qué supo que la novela de Hawkins sería un material perfecto para una adaptación fílmica: "Tenía elementos del género de un thriller, y a la vez parecía contemporánea, llena de personajes interesantes y llenos de imperfecciones. Todos somos un poco voyeuristas, así que la noción de ir en un tren todos los días y ser una de las personas de la multitud, y observar una vida, y luego de pronto algo que está mal en esa vista, es muy de Hitchcock, muy Rear Window, que es un gran gancho."

Pero para Platt, y los millones de otros lectores que continúan devorando la historia de Hawkins, el libro es mucho más que un misterio seductor y con gran carga sexual. "Además de causar escalofríos, es un viaje de personaje satisfactorio", expresa. "Finalmente, se trata de un personaje que se renueva y repara su quebrantamiento."

Para adaptar el libro de Hawkins, el equipo de Platt recurrió a Erin Cressida Wilson, aclamada por sus adaptaciones cinematográficas de historias centradas en mujeres, como Chloe, Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus y Secretary, que le valió a Wilson un premio Independent Spirit Award. "Estábamos buscando una guionista femenina, y desde siempre habíamos admirado el trabajo de Erin", dice el productor. "Por supuesto, el escritor no tenía por qué ser una mujer, pero parecía que una mujer podía captar realmente la voz de las mujeres en la historia de Paula."

Al describir "The Girl on the Train" como "la Rear Window que se mueve", Wilson también había pasado mucho tiempo como pasajera del tren. "Me senté detrás de esa ventana mucho tiempo, y miré la parte posterior de las casas y simplemente me encantó", reflexiona. "Paula captó ese sentimiento de un ser adormecido en un tren, y estar seducido por un voyeurismo feliz."

Wilson admite cuán pocos de nosotros tenemos los medios para compartir. "Siempre me ha interesado, a nivel personal y en términos de literatura en el cine, el voyeurismo, y siempre ha sido una especie de cosa "pervertida", se ríe la guionista. "De pronto, Paula pudo hacer que no lo fuera tanto, y lograr una historia para todos."

Si bien ciertos capítulos de "The Girl on the Train" tambien están narrados por Megan, la mitad de la pareja perfecta a la que Rachel espía, y Anna, la segunda esposa del ex-esposo de Rachel, Wilson sabía que un personaje era fundamental para la adaptación. "Era importante para mí que esta película estuviera escrita desde el punto de vista de Rachel, al igual que el libro", revela ella. "La lente de la película es de ella. Es esa de un extraño; que está alejado. Está frustrada, enojada y es poética. De alguna forma, tuvo que hacer que la cámara se embriagara. Tuve que escribirlo como si la cámara estuviera ebria, y eso fue divertido."

Platt entendió que la traducción de un libro a un guión sería una tarea verdaderamente difícil. "El trabajo de Erin sobre el material fue interesante y ella cumplió", elogia. "Hay mucho sacado del libro, así que los fanáticos estarán satisfechos, pero Erin también encontró una forma de mejorar y embellecer elementos para hacer que el lenguaje fuera más cinemático... y a la vez retener la integridad del recurso."

Un cambio clave con respecto a la novela sería el entorno de la película, que se mudó a Nueva York y su línea de ferrocarril de pasajeros Metro-North, que se dirige a Westchester County desde la ciudad. La más occidental de las rutas que tienen su origen en Grand Central Station en Manhattan, la Metro-North Hudson Line, pasa a través de Harlem y el Bronx antes de abrazar al Río Hudson. Su tren de pasajeros viaja a través de pueblos de río de trabajo, parques forestados, y frondosos suburbios de Westchester y esos paisajes le ofrecían a la producción gran cantidad de vistas entre las cuales elegir.

Si bien la novela está ambientada en Londres, una ciudad basada en pasajeros que llegan en un complicado sistema de ferrocarriles, los realizadores optaron por ambientar el thriller en y en los alrededores de Manhattan. "Pensamos que en Nueva York podíamos encontrar el mismo tipo de entorno porque Nueva York también es una ciudad de pasajeros que se parece a Londres", expresa Platt. "Ambientarla en Nueva York además nos permitía tener una mayor cercanía para nuestro público nacional, pero no cambiaba la dinámica de la historia."

Cambiar lugares hizo que resultara incluso más intrigante para la guionista. "Nunca consideré ambientarla en Inglaterra, en especial porque no sabíamos si el libro iba a ser famoso", agrega Wilson. "Desde el primer día, dije que la quería en la Hudson Line. Pensé en películas como Falling in Love y Unfaithful, y me encanta esa ruta y la forma en que se la describe en las películas."

No había ningún miembro más importante del público a quien satisfacer que la creadora de la historia. Hawkins, que dice que los temas universales como el voyeurismo y la soledad, la adicción y la pasión en "The Girl on the Train" permiten que la historia tenga lugar en cualquier ciudad con un sistema de tránsito masivo, bendijo la reubicación. "Nos mudamos a Westchester, y en realidad me encantó su aspecto", dice. "Es perfecto."

En un giro interesante, Wilson entregó su primer borrador de The Girl on the Train la misma semana que se publicó el libro de Hawkins. Al mismo tiempo, nadie podría haberse imaginado que la novela produciría tan exitoso récord de ventas. "Particularmente no esperaba que me fuera tan bien de este lado del Atlántico", dice la autora. "Pero ha sido sorprendente."

A medida que la guionista adaptaba el trabajo de Hawkins, sentía que la autora tocó algo del espíritu acerca de lo que nos hace tan humanos. "Con deseo, tu amante nunca te deja por estar aburrido; ellos son lo que tú haces que sean", reflexiona Wilson. "El deseo de Rachel por las vidas perfectas de la joven pareja que ella ve desde el tren es algo que muchos pueden relacionar con, en especial, el ascenso en las clases sociales, en donde las familias de todos son hermosas y siempre están felices. Observamos las relaciones de las personas y pensamos que son perfectas." Ella hace una pausa. "Pero hay tantas cosas que simplemente no vemos."

Para dirigir The Girl on the Train, Platt recurrió a Tate Taylor, director del aclamado drama de DreamWorks The Help y la poderosa biografía novelada de Universal Get on Up. Nominada para el premio Academy Award® como Mejor película, The Help también fue honrada con nominaciones al Oscar® por varias de sus actrices, con la ganadora de la estatuilla como Mejor actriz en un papel secundario Octavia Spencer. "Tate es alguien cuyo trabajo he admirado desde siempre", elogia Platt. "Su fuerza reside en que entiende a las personas y tiene una particular afinidad para entender a las mujeres. Se sintió atraído por estos personajes y también ha tenido en su vida personas que sufrieron adicciones...y que han emergido del otro lado."

"Tate es obviamente un director fantástico y su visión de la película es bastante similar a mi visión del libro", agrega Hawkins. "Hablamos sobre mantener el tipo de clima paranoide y claustrofóbico, pero el corazón de la historia es el mismo."

Taylor describe cómo una vez más se involucró con el estudio, que demostraron ser socios cruciales en una de sus primeras películas: "Holly Bario, presidente de producción en DreamWorks, me llamó y me pidió que leyera 'The Girl on the Train' y quería saber si estaba interesado en dirigir la película. A medida que la leía, veía un camino en ella, la llamé y le dije: "Cuenta conmigo" Y así comenzó el proceso." Como fue el caso con su última colaboración, el fenómeno del libro solo estaba comenzando a establecerse. Taylor dice: "Al igual que The Help, se desplegó a medida que yo comencé el esfuerzo."

El director aprecia cualquier material que le permita explorar y profundizar a un personaje en la pantalla. "Cuando vi otro libro contado desde la perspectiva de tres mujeres, que inmediatamente me interesó", comenta, "y ejercitar mi músculo en el área de un thriller era emocionante. Asimismo, los temas universales de la soledad, la desesperación y la lucha contra una adicción me llegaron. Era importante revelarlas e interpretarlas sinceramente." De hecho, esa es una de las pocas cosas que Hawkins le pidió a él. Taylor recuerda: "Ella dijo: "Solo hazla fantástica y sincera."

Cuando Taylor se preparaba para el rodaje, volvió a ver muchos de sus thrillers favoritos del cine. Aun así, había un ingrediente que él sintió que faltaba en muchos otros clásicos. Advierte: "Descubrí que mientras muchos estaban maravillosamente rodados y eran emocionantes, a menudo no llegas a conocer bien a los personajes. Tal vez no siempre ha habido lugar para eso en un género como este. Pero con el libro de Paula, vi la oportunidad de tener ambas cosas en nuestra película, a la que llamo un thriller dramático. Cuanto más puedes profundizar en los personajes y en los elementos dramáticos, más aspectos del thriller llegan a la cima; simplemente intentas entender a todos en este rompecabezas psicológico."

Encontrar los pasajeros: Se selecciona el Tren

Una vez que la producción anunció que estaba seleccionando actores para The Girl on the Train, el papel de Rachel Watson se convirtió en la parte más buscada. Dado que no había demasiados papeles protagónicos femeninos envidiables en Hollywood que representaran personajes totalmente desarrollados y complejos como Rachel, las llamadas para consideración llegaban de todas partes. Cuando pasó la tormenta, solo un nombre llegó a la cima: Emily Blunt.

La versatilidad de la actriz ganadora del premio Globo de Oro ha brillado en un amplio rango de papeles en películas como la comedia Devil Wears Prada y el drama The Young Victoria hasta películas de acción que incluyen Edge of Tomorrow y Sicario. "Emily tiene una tremenda habilidad como actriz y ella fue nuestra primera opción", elogia Platt, que previamente había trabajado con Blunt en la adaptación del musical de Stephen Sondheim Into the Woods, que él produjo. "Sentimos que ella no solo tenía la habilidad necesaria, sino que además en todos sus personajes hay algo innatamente cercano. Rachel es muy dura consigo misma, bebe mucho y tiene una conducta destructiva. Emily tiene la capacidad de interpretar todos esos colores y complejidades y oscuridad pero sigue siendo agradable, comprensible y accesible."

Hawkins profesaba su entusiasmo por la selección de actores, señalando: "Emily no podía ser más perfecta", y el director de Blunt no tenía más que elogios para ella. "Ella es Rachel de manera sorprendente", alaba Taylor. Aún cuando el entorno de la historia se ha movido al otro lado del charco, Taylor insistió en que la actriz británica conservara su acento. "Le sumaba a la soledad y aislamiento tener a una persona del Reino Unido atascada sin una vida ni un esposo en Estados Unidos, y Emily lo logró fabulosamente. El público quedará maravillado con su actuación."

Blunt primero conoció el fenómeno de "The Girl on the Train" a través de su hermana Felicity, que es una agente literaria. "Ella me dijo: "Este libro se está vendiendo como reguero de pólvora." "Voy a cualquier aeropuerto o librería y veo que fue el bestseller Nro. 1 Pude ver gente leyéndolo en el subte y en el avión. Así que advertí el tsunami de interés antes de que fuera abordada por los productores. Cuando me preguntaron si estaba interesada en participar, ahí fue cuando leí el libro. Y lo leí en dos días."

La artista admite que se sintió impactada por cuán visceral le resultó el thriller, y se sintió más impresionada con el trabajo de Wilson en el guión sobre este "personaje con delirios de Nancy Drew", como ella lo expresa. "Me encantaba ver el guión captando la intensidad de Rachel, y el hecho de que se cuenta en una especie de sentido borroso...porque el personaje protagónico es un alcohólico y el testigo menos confiable de un crimen.

"Estaba fascinada por cómo ellos iban a captar desde el punto de vista fílmico ese sentido de adicción y voyeurismo", continúa Blunt, "lo que pensamos que vemos y no vemos, lo que pensamos que recordamos y no recordamos...y las líneas borrosas entre todos esos aspectos." De hecho, ese compromiso con la narrativa inesperada le vendió a ella la historia sobre la película. "Lo que me encantó del libro y del guión es que se las arreglan articuladamente para describir a una mujer arruinada y dañada. No ves eso en cine con mucha frecuencia, dado que las mujeres a menudo son el ideal de un hombre. Pero el libro y la película luchan por alejarse de eso."

Blunt es la primera en admitirlo, no importa el género o motivación, ella solo abordara los personajes que tienen una profundidad inesperada. "Todo lo que deseas es intentar entender a las personas que interpretas. A medida que se desarrolla la historia de Rachel, rápidamente adviertes que ella tiene un problema con la bebida y que está increíblemente desconectada e inestable", comenta. "Rachel se siente acechada por la culpa, la soledad y la desesperación, así como la necesidad de amor y conexión, y ella encuentra una gran cuota de comodidad y consuelo en las personas con las que se obsesiona. Parecen como una combinación hecha en el cielo, y conocen el amor que ella ya no tiene en su vida. Siento gran empatía por ella."

Para interpretar el papel de Anna, la nueva esposa del ex-marido de Rachel, el equipo seleccionó la actriz sueca Rebecca Ferguson, que captó la atención del público internacional con su decisiva actuación en Mission: Impossible-Rogue Nation. "Rebecca es una actriz adorable que se está valiendo por sí misma", dice Platt. "La cámara la adora."

Una cariñosa mamá reciente de la bebé Evie, Anna ha dejado su carrera en bienes raíces y dedica su energía a desarrollar el hogar ideal para su familia. "Veo a Anna como una mujer que tenía una lista de control", describe Ferguson. "Cuando era más joven, la gente decía "Se supone que debes casarte antes de esta edad y se supone que debes tener esta cantidad de dinero e hijos. Anna ha tildado todo en la lista, y ahora está tratando de mantenerlo. Su pequeña bebé es todo para ella, y hará lo que sea para protegerla."

La ex-esposa de Tom, sin embargo, es una presencia no deseada en el mundo de Anna. Para el disgusto de Anna, Rachel aún le envía mensajes de texto a Tom, y Anna sospecha que las llamadas frecuentes que se cortan en el medio de la noche también son realizadas por su ex-esposa. "Anna está viviendo la vida que ella sueña, pero no siente que puede controlarla", agrega Ferguson. "Rachel es una amenaza, pero Anna hará cualquier cosa para esconder eso y vivir la vida de la perfecta ama de casa suburbana."

Aún cuando sus personajes comienzan la película como enemigas mortales, no había nada excepto amor de Blunt hacia Ferguson. Ella elogia: "Rebecca tiene el rostro más bello y expresivo y es capaz de revelar tanto con tan poco. Me fascinó que fuera seleccionada como Anna porque esa podría haber sido fácilmente una parte trillada, la nueva esposa rubia en un sweater de cashmere que es la madre perfecta. Rebecca aportó gran parte de la lucha de esa vida de ser una madre que se queda en casa."

Si bien el thriller comienza con la chica en el tren, la narrativa pronto se ocupa de la historia de Megan Hipwell, la mujer perfecta con la que Rachel se ha obsesionado y cuya belleza enmascara una profundad infelicidad. A menudo se la puede ver a Megan corriendo en el pequeño pueblo de Ardsley, en donde ella vive a pocas casas de Anna y Tom y para quienes ella trabaja como niñera. Una criatura de reinvención que se autodescribe, y alguien que Taylor describe como "una sirena que estaba arruinada desde el día uno", Megan es un enigma incluso para su devoto -y loco de celos- esposo Scott.

"Ella es tan bella e inteligente y simplemente no sabe que hacer con eso", explica Wilson. "Así que ella tiene este potencial perdido, como muchas mujeres, y siente que nunca ha encontrado la forma de destacarse excepto siendo sexy."

Para el papel de Megan, los realizadores seleccionaron a Haley Bennett, que es conocida por sus papeles en Music and Lyrics y The Equalizer. "Entre nuestras tres mujeres, Megan es la más perdida", explica Platt. "Todas miran sobre su hombro, pero Megan, en particular, tiene un pasado oscuro que la atormenta. Hay algo acerca de las habilidades de Haley como actriz, pero también hay algo en su ADN, que la hace sentir inquieta y resulta tan apropiado para Megan. Honestamente no estás seguro cuál será su siguiente impulso o conducta."

La artista describe su personaje como alguien que vive una vida mucho menos perfecta de lo que Rachel imagina. "Megan tiene un matrimonio muy infeliz, y vive en los suburbios como marginada de la sociedad", dice Bennett. "Ella está sola y se vuelve inquieta e imprudente. Sentí que hay una pequeña parte de Megan, Rachel y Anna en todos nosotros."

Bennett descubrió una fanática en la actriz que interpreta el personaje obsesionado con Megan. Blunt elogia: "Me entusiasmaba tanto que Haley estuviera en la película. Recuerdo haberla visto en The Equalizer con Denzel Washington, que es indiscutiblemente uno de los mejores actores que hemos visto, y, de todos modos, no puedes dejar de mirarla a ella. Ella aportó todo tipo de vulnerabilidad y complejidad al personaje de Megan."

Seleccionar dos papeles masculinos clave era igual de crucial, según Platt. "Es interesante participar en una película que está tan centrada en la mujer", dice. "Por lo general, son los hombres los que son más complicados y luego está el papel de la "chica" y nuestro desafío aquí era desarrollar personajes que no fueran simplemente el papel del "chico" en una película sobre las mujeres. La historia también se trata en gran parte de los hombres."

Para interpretar el papel de Tom, un padre atrapado entre su nueva esposa y una ex-esposa que se deteriora hacia la locura de la adicción, los realizadores seleccionaron a Justin Theroux, a quien actualmente se puede ver protagonizando la exitosa serie The Leftovers. "En Justin, encontramos un actor que puede hacerte bajar la guardia", señala Platt. "Tal vez sus inclinaciones más oscuras estaban justo en el borde, pero no estás seguro. Hay algo tan agradable en él."

Para Theroux, The Girl on the Train se trata de apariencias. Él describe: "Está ambientada en un lugar suburbano, al norte, fuera de la ciudad. Así que hay una cerca de vallas, y la imaginación de que hay detrás de aquellas perfectas persianas y cortinas." Para una pasajera que observa las casas cuando pasa con el tren, sin embargo, la vista se vuelve más íntima. "Hay algo acerca de mirar el patio trasero de las personas que es casi más invasivo. Literalmente estás viendo su ropa sucia colgada en la parte de atrás, no ves lo que se presenta en el frente."

El actor se ocupa de un tema que los lectores del trabajo de Hawkins con frecuencia señalan: La adicción del personaje principal agrega un elemento curioso a la veracidad de Rachel. "No es un thriller en el sentido tradicional", dice Theroux. "Se lo ve a través de la lente de un problema humano. Nadie le cree al testigo menos confiable: Rachel."

Para el papel de Scott, el esposo de Megan y el segundo objeto de la obsesión de Rachel, los realizadores seleccionaron a Luke Evans, que es conocido por sus papeles en la serie The Hobbit, así como la franquicia Fast & Furious. "Luke es un tipo cotidiano, y sin embargo hay un borde en él", dice Platt, que siente que la versatilidad del actor galés en pantalla lo convirtió en la opción perfecta para el personaje. "El público no sabe si Scott es bueno, o si tiene mal carácter y es impulsivo. Como miembro del público, no estoy seguro de quién dice la verdad, quién está demasiado en el borde, y quien es capaz de cometer actos muy atroces."

Como Platt y Blunt, Evans admite que se volvió bastante fanático de los complejos personajes de la novela de Hawkins, una que le resultó apasionante y no pudo dejar de leer. "Cuando comencé el libro, no quería dejarlo", comenta. "No me sorprende que le haya ido tan bien. Toda la historia se trata de un ser humano inquisidor que crea caos debido a su curiosidad, y eso es fascinante."

El actor gales encontró fascinantes las obsesiones de Rachel y rápidamente aceptó interpretar a una de las figuras clave que pueblan su mundo. Él describe a Scott como un hombre que está en una relación tempestuosa con Megan, y un esposo celoso que inevitablemente se convierte en sospechoso cuando ella desaparece. "Se cuestiona mucho sobre sí mismo y sobre las mujeres en su vida, y cómo lo han tratado", dice el actor. "Así que hay mucho enojo y desconfianza."

La necesidad de Rachel de descubrir qué sucedió con Megan la lleva a visitar al psiquiatra de la mujer desaparecida, Dr. Kamal Abdic, de quien Rachel, y los policías, sospechan que pudo haber estado involucrado en su desaparición. A medida que se desarrolla la historia, sabemos que la relación entre Abdic y Megan era mucho más profunda que la de un médico y una paciente. "Está esa maravillosa cualidad de gato y ratón con lo que sucede con Megan y el médico", dice Bennett. "Ella es una mujer sola y arruinada que lo atrae. Él cae en la trampa."

Para interpretar al Dr. Abdic, los realizadores seleccionaron a Édgar Ramírez, conocido por sus papeles en películas como Zero Dark Thirty, Joy y Hands of Stone. "Édgar es un actor atractivo," señala Platt. "Con su lenguaje, pero también en los silencios. Es perfecto como un psiquiatra muy sagaz, pero también es un hombre sujeto a emociones y necesidades."

"Kamal Abdic es un hombre de pocas palabras," comenta Ramírez. "Le encanta escuchar a estas mujeres porque está tan fascinado, o un poco encendido, por su desesperación. Él escucha todas sus historias, pero se enamora genuinamente de Megan. Hay un sentido de inocencia especial en ella, y él sabe que ella recurre al sexo como una forma para conectarse."

Inicialmente como una paciente que desea saber lo que puede sobre Abdic, Rachel se abre al médico, y revela más de lo que tenía intenciones de revelar. Ella describe su corazón roto por no haber podido tener un hijo, el posterior divorcio y las lagunas inducidas por el alcohol. "Abdic es el único que escucha los secretos", agrega el actor venezolano. Sin embargo, paga el precio de cruzar la línea con sus pacientes. "Sabe todo lo que está sucediendo, e irónicamente, es el primero que se convierte en sospechoso." Hace una pausa: "Cruzamos líneas porque nos sentimos solos y deseamos conexión."

El elenco secundario de la película incluye a la icónica Lisa Kudrow, conocida por su trabajo en Friends y The Comeback, así como sus papeles como coprotagonista en películas como P.S. I Love You y Neighbors. Kudrow interpreta a Martha, una amiga con la que Rachel tiene una relación dañada debido a su adicción. Años atrás, en una de las fiestas de Martha, cuando estaba casada con Tom, Rachel los puso incómodos a los dos bebiendo en exceso.

Laura Prepon de Orange Is the New Black fue seleccionada para interpretar a Cathy, una vieja amiga que lleva a Rachel a su hogar después de su divorcio, pero que está llegando a su límite a medida que empeora su problema con el alcohol. "Rápidamente vez la historia entre estas dos mujeres, y adviertes que Cathy es sabia", dice Prepon. "Pensé que ella tiene un papel de madrina, porque no hay otro motivo para justificar por que ella cuida tanto de Rachel."

Ya ebria durante su viaje por la mañana, la vergüenza de Rachel se multiplica cuando otros en el tren (una joven madre, un hombre de traje) advierten que está bebiendo. Este aparente hombre de traje sentencioso, interpretado por DARREN GOLDSTEIN de The Affair, parece estar siguiéndola. Rachel lo ve en la estación, en el tren, en un bar, y tal vez en el pasaje subterráneo junto a la estación de tren de Ardsley el día de la desaparición de Megan. Aun así, ella sabe que no puede confiar en sus recuerdos. Esa noche, Rachel llega a casa cubierta de sangre...y no tiene idea por qué.

Cuando la Detective Riley del Departamento de Policia de Ardsley llega a la casa de Cathy con preguntas para Rachel acerca de la desaparición de Megan, Rachel niega su participación...pero simultáneamente alberga dudas respecto de su propia culpabilidad. Al mismo tiempo, a la Detective Riley definitivamente no le agrada la Rachel que bebe mucho y decide rápidamente respecto de la joven divorciada.

Para interpretar el papel de la Detective Riley, Taylor seleccionó a la ganadora del premio Emmy Allison Janney, a quien ha seleccionado en todas sus películas. "Riley tiene algo respecto de las personas que abusan del alcohol", dice Janney. "No le agradan y no puede tolerarlas. Cree que Rachel cometió el asesinato."

No es una coincidencia que la actriz y el director hayan trabajado juntos con tanta frecuencia. "Tate es un extraordinario narrador", elogia Janney. "Quiero más Tate Taylors y más directores que aprecien a las mujeres y su poder en el cine, y que cuenten historias que resultan cercanas a las personas que comprarán las entradas. Lo que más me entusiasmaba, leyendo el libro de Paula, era que esta era una fantástica historia sobre estas mujeres."

Taylor nos lleva a través de la lógica de la producción al hojear el guión de la novela de Hawkins (en la que un detective hombre se ocupa del caso y su mujer Nro. 2 no confía en Rachel). "Esta es una historia tan interesante sobre mujeres, y la idea de tener un detective matón que sea un hombre parecía algo que ya hemos visto antes. Gran parte de esta historia se trata de cómo las mujeres se tratan entre sí y la causa y efecto de las elecciones de las mujeres sobre las demás. Pensé, para contar la historia de estas tres mujeres, que sería interesante tener una jefe detective que también fuera mujer."

Platt cree que el thriller da en la tecla con el público debido al quebrantamiento en las vidas de estas personas, y los sueños y aspiraciones que tienen. "Cada uno de los tres personajes femeninos centrales de la historia se esfuerza por algo difícil de alcanzar", sugiere. "Para Anna, es la vida perfecta con la familia perfecta; para Rachel, un final para el dolor que le causa su divorcio; y para Megan, un escape de su pasado secreto."

The Girl on the Train comenzó a filmarse en el área de Nueva York, en noviembre de 2015, y continuaría hasta el final del siguiente enero. Gran parte de la película fue rodada en un tren real y en un vagón de tren construido en un escenario en Westchester County, al norte de Manhattan. No fue difícil verse al borde para el elenco, dado que a menudo se encontrarían en un clima con temperaturas por debajo de -20 Fahrenheit bajo cero.

Diseño de producción

Durante la preproducción, el diseñador de producción con sede en Nueva York Kevin Thompson, cuyos créditos incluyen Michael Clayton y Birdman, tuvo la tarea de encontrar la línea de tren perfecta que serviría para la visión de Taylor de la historia. "Las primeras seis semanas del proyecto consistieron en ir con JOE GUEST, nuestro gerente de locaciones, y andar en todos los trenes y reconcebirlo para la ciudad de Nueva York", comenta Thompson. "Quedó claro que no intentábamos creer que estábamos en Londres. Queríamos hacer nuestra propia historia para Nueva York."

Los realizadores tenían una multitud de líneas para elegir, incluidos los tres ramales de Metropolitan Transportation Authority en la Metro-North Line y ocho en Long Island Rail Road, que transporta más de medio millón de pasajeros hacia Manhattan todos los días. De hecho, esto los convierte en dos de los tres ferrocarriles de pasajeros más utilizados en Estados Unidos.

"Lentamente la estética evolucionó a partir del mundo con el que Tate se sentía conectado", continúa Thompson. "Terminamos con la Hudson Metro-North Line. Casi desde el principio, es un viaje hermoso, justo a la orilla del río; luego del otro lado, hay lindos pueblos con comunidades de pequeñas casas. Había algo fantástico acerca de rodar un thriller en un área que tuviera un entorno hermoso y bucólico."

Trabajando estrechamente con la línea de pasajeros Metro-North, que transporta pasajeros de los suburbios del norte de la ciudad de los condados de Westchester, Putna y Dutchess, la producción rodó en varios fines de semana, cuando los trenes funcionan con menos frecuencia, en su propio tren de Hudson Line. "En cualquier momento que el tren se mueve y lo vemos desde afuera, estábamos en una estación de tren rodando un tren real", explica el diseñador de producción. El tren en movimiento se filmó en dos domingos en la estación de Ardsley-on-Hudson, en donde transcurre gran parte de la historia de The Girl on the Train.

La producción tambien filmó en la magnífica entrada de Bellas Artes de Metro-North en la ciudad de Nueva York: Grand Central Terminal. "Tate quería que Rachel llegara a la ciudad, y Grand Central era una gran pieza de lo que era su vida; se convirtió en el bar local para ella", comenta Thompson. Los fanáticos del libro podían reconocer a un pasajero en particular: Paula Hawkins aparece en una actuación especial como una pasajera que llega a Grand Central.

El icónico Oyster Bar & Restaurant de Grand Central, que abrió sus puertas en 1913, el mismo año que la histórica estación de tren, tambien brindó el entorno para una escena clave de la historia. Taylor siempre había tenido una noción romántica sobre Oyster Bar y le resultó muy atractivo. "Metro-North cooperó tanto", agrega Thompson.

"Tuvimos muchas, muchas reuniones y fue un sueño trabajar con ellos."

Dado que rodar en un tren real no permitía el grado de libertad que exigía la filmación, la producción tambien construyó un vagón de Metro-North de tamaño real, con la distintiva banda azul de Hudson Line, en un escenario en Yonkers, Nueva York.

Usando un vagón de tren rescatado de Ohio como estructura, Thompson y su equipo construyeron una réplica de un vagón de Metro-North de 85 pies de largo, incorporando mejoras clave para facilitar la filmación. Las secciones del tren principalmente de madera fueron construidas para ser fácilmente desmontables para la colocación de la cámara, a la vez que las ventanas fueron hechas de un vidrio más transparente que el que utiliza Metro-North. Además, el pasillo central del vagón fue diseñado para que fuera cuatro pulgadas más ancho para poder alojar un dolly y otros equipos de filmación.

El coordinador de efectos especiales JEFF BRINK supervisó el diseño y construcción de una plataforma especial en el escenario sobre el que se ubica el tren, que podía simular el movimiento del tren. Brink y su equipo armaron dos armazones separados por colchones llenos de aire que estaban conectados a un sistema hidráulico. Al cambiar la presión en los colchones, el tren podía moverse, hacia arriba y hacia abajo y de un lado hacia otro, imitando el movimiento de un tren dentro del vagón. Al mismo tiempo, la producción empleo un elemento humano. "Simplemente tomamos una palanca, como una dos por cuatro, y las empuñaduras podían fijarse debajo de allí entre los armazones y brindarnos también una acción realizada por el hombre", dice Thompson. "Eso siempre resulta útil porque puedes darle el pie, y es inmediato."

Toda la plataforma también se apoyaba sobre rieles que eran ligeramente más largos que ella. "Cuando queríamos que pareciera que el tren se detenía o arrancaba, teníamos un movimiento de tres pies", explica Thompson. "Eso es bastante cuando arrancas o te detienes. Puedes sentir esa sensación dentro del tren."

El tren estaba rodeado de una gran pantalla verde, que, en la etapa de posproducción, el supervisor de efectos visuales MITCH FERM y su equipo reemplazarían con imágenes de la vista de Rachel desde un tren real.

Basado en aquellas vistas filmadas, se diseñó una secuencia de iluminación de múltiples capas que proporcionó la luz idéntica al tren, desde una larga fila de LED que fueron colgados sobre el escenario. "El sistema de luces LED que está allí era generado por computadora, para que coincidiera con la iluminación de las tomas de placa utilizadas", explica Thompson. "Así cuando estábamos dentro del vagón del tren, la iluminación que ingresa será similar a las tomas de placa usadas, y se detendrá a medida que el tren baje la velocidad, y acelerará cuando el tren avance rápido."

Cuando se trataba del diseño de los lugares para las vistas de Rachel hacia el exterior, Taylor tuvo una visión distinta para las partes posteriores de las casas. "Tate sintió que era importante tener naturaleza madura y salvaje saliendo del río y el tren dirigiéndose hacia los patios traseros de estas casas estadounidenses suburbanas", dice Thompson. Así, el diseñador de producción, por sugerencia del supervisor de efectos visuales, fue en busca de casas que coincidieran con el estilo a partir de la idea de Taylor, pero también brindaran un terreno nivelado...así como suficiente profundidad para colocar una plataforma que rodaría el punto de vista del tren. Seleccionar las casas cuya parte trasera daba a una línea de trenes activa no era una opción, por razones de seguridad y debido al ruido que conlleva.

Una vez más, una desviación del libro de Hawkins, pero una que se logró con entusiasmo por parte de la autora. "Por supuesto, esta es una configuración geográfica muy diferente de como son las casas en la novela de Paula", revela Taylor, "pero ella dijo que este elemento rural de estas mujeres aisladas y fuera en el medio de la nada era genial." Fue excelente escuchar eso."

Finalmente, los realizadores encontraron una calle suburbana en el área de Gedney Farms de White Plains, Nueva York, que brindaba las casas que Rachel espía desde su ventana: la casa en donde Rachel ve a la "pareja perfecta" y la casa en donde alguna vez Rachel vivió con su esposo. Con patios traseros que miran hacia el terreno nivelado de un extinto campo de golf, las casas de White Plains también tenían el estilo que los realizadores deseaban. Según Thompson: "Son casas típicamente estadounidenses de clase media con un clásico hall central. Combinamos esa locación con la línea de tren real agregando árboles y pantanos y juncos de efectos prácticos y visuales para combinar ambas."

Cinematografía

Si bien Rachel no sabe sus nombres reales durante un tiempo, ella espía a Megan y a Scott en el patio trasero de su cálida casita blanca, ubicada a dos puertas calle abajo de la antigua casa de Rachel, una colonial azul con techo a dos aguas. Allí, la nueva esposa de Tom, la madre hogareña Anna, observa los trenes pasar detrás de la casa, más allá de una cerca de vallas blancas.

Era deseo de Taylor que, si bien Rachel es nuestra voz principal, The Girl on the Train se contara desde el punto de vista de las tres mujeres. Estos fueron incorporados en el trabajo de cámara de la directora de fotografía Charlotte Christensen, una joven cineasta danesa cuyas películas anteriores incluyen The Hunt y Far From the Madding Crowd.

A medida que ella creaba tomas de Rachel, Christensen operaba una cámara de mano, a menudo filmando solo a un pie de distancia de Blunt. "La mayor parte de esta película se trata de su mente", explica Christensen. "Ella tiene la cercanía, así que está justo aquí en tu cara."

Cuando se trataba de tomas de la Anna de Ferguson, un personaje que vive una vida doméstica en su casa suburbana, Christensen empleó una cámara estática, que a menudo ve a Anna desde atrás de un vidrio, creando una distancia entre ella y el espectador.

Para la tercera mujer de la historia, Megan, la lente de la DP a menudo se movía, rastreando a un personaje que se siente la más feliz cuando sale a correr. "Ella es una chica que se escapa", dice Christensen. "Cada vez que ella está en movimiento, la pusimos en una Steadicam. Hay una sensación de que flota, así que ella no tiene los pies en la tierra."

Como la percepción de la realidad del personaje, afectada por los eventos en sus vidas, Platt disfrutó de explorar esa subjetividad. "Recibes una historia contada desde diferentes puntos de vista", explica. "Fue muy importante encontrar un lenguaje que fuera distintivo entre las tres mujeres, pero también un lenguaje visual que las unificara. Desde la primera vez que me senté con Charlotte, ella articuló ese lenguaje visual, y eso es lo que trajo a la mesa."

Taylor y Christensen también decidieron rodar la película en cine, que es una elección cada vez más rara en esta era digital. La cineasta describe las profundas sombras que puede crear la película como importantes para el aspecto de thriller de la historia: "Quería esa oscuridad real. Hay muchas sombras, oscuridad, negros puros y personajes que salen, y desaparecen, en la oscuridad."

La cineasta tuvo su mayor defensora en la mujer con quien pasó la mayor parte de la producción. "En cualquier thriller, tienes que asegurarte de no parecer demasiado bigote retorcido o maquiavélico", comenta Blunt. "Todos deseamos mucho que pareciera moderna, real, complicada y sorprendente. También lidias con flashbacks, y tienes que encontrar una forma que no sea de mala calidad para lograr que esas transiciones funcionen. Eso es lo que Charlotte estaba tan emocionada de experimentar. Ella es un genio desde el punto de vista visual, y la necesitábamos tanto porque esta es una película muy visual. La cámara estaba cerca de todo el rodaje, y es como si danzáramos juntos. Charlotte entendió cómo hacer eso con tanta elegancia."

Vestuario y escenarios adicionales

Otros miembros clave del equipo de producción incluyeron a la diseñadora de vestuario ganadora del Oscar® Ann Roth y su colaboradora frecuente, Michelle Matland, que comparten tareas en The Girl on the Train. Las diseñadoras crearon un guardarropa descarnado para Rachel; al personaje de Blunt generalmente se lo ve con un abrigo gris, que desaparece entre la multitud de personas que viajan en el tren.

Como Anna, la rubia Rebecca Ferguson lleva camisas grandes y pantalones cómodos, apropiado para una nueva madre, mientras que la Megan de Haley Bennett está vestida de una manera cómoda similar, excepto cuando ella visita a su psiquiatra, el Dr. Abdic, en donde ella lleva puestas faldas ajustadas y tops escotados.

La oficina del terapeuta, además, fue filmada en el histórico Alder Manor, en Yonkers, Nueva York, mientras una agradable casa Pleasantville diseñada por Frank Lloyd Wright se erigía como la casa del médico. Otras locaciones de filmación de Nueva York para The Girl on the Train incluyeron Hasting-on-Hudson, que brindaba el exterior de la casa de Rachel, y también Irvington, en donde el Village Hall servía como la Estación de Policía de Ardsley. Finalmente, la producción filmó en un pasaje subterráneo en Irvington's Station Road y en la gran área forestada en Southern Westchester County: Irvington Woods.

Central Park brindaba la imagen visual que Taylor eligió para enmarcar la historia: una escultura de tres doncellas que bailan en Untermeyer Fountain, que adornan el Conservatory Garden cerca de 105th Street y Fifth Avenue. Al principio de la historia, Rachel que está desempleada y ebria va a la fuente para matar el tiempo. Más adelante en la película, ella regresa sobria, con una nueva apreciación de las tres alegres mujeres de la obra de arte que se toman de las manos cuando rodean la fuente. "Tate se conectó con esta idea de las tres mujeres en la escultura y las tres mujeres en nuestra historia", dice Thompson. "Esa era la poesía que el vio en la fuente."

Hacia el final de The Girl on the Train, los duros juicios que las tres mujeres hacen sobre la otra, y sobre sí mismas, comienzan a desintegrarse. "Vemos que sus percepciones comienzan a cambiar", dice Hawkins. "Desarman los juicios originales que hicieron."

Rachel, afligida con falta de confianza en sí misma y vergüenza, experimenta la transformación más significativa. "Ella es el personaje que verdaderamente emerge hacia un lugar diferente", dice Platt. "Hay algo finalmente muy esperanzador sobre una mujer que duda de sí misma, que es una narradora poco confiable con la cual comenzar, pero que encuentra la mejor versión de sí misma a través de este thriller."

Blunt comenta que el personaje de Rachel la ha llevado en direcciones bastante inesperadas. "Ella me esfuerza en formas que nunca me han esforzado antes", concluye la actriz. "Tuve que ejercitar músculos a los que nunca había accedido. Intentando comprender esta personalidad adictiva, ese sentido de ser incapaz de poner un pie delante de otro sin confiar en una bebida, ha sido simplemente una experiencia extraordinaria."

Nuestro director finaliza la narrativa diciendo que cada que vez elige proyectos, desea que el público se vaya del cine con una perspectiva que nunca haya tenido antes. Taylor finaliza: "Realmente deseo que se vayan con un pensamiento sobre la condición humana, que se lleven algo que puedan relacionar con ese o más de los personajes que se han advertido a sí mismos. Tal vez no estén en la situación de Rachel, Megan o Anna, pero tienen más en común con ellas de lo que piensan."

DreamWorks Pictures y Reliance Entertainment presentan una producción de Marc Platt de una película de Tate Taylor: The Girl on the Train, protagonizada por Emily Blunt, Rebecca Ferguson, Haley Bennett, Justin Theroux, Luke Evans, Allison Janney, Édgar Ramírez, Lisa Kudrow. La selección de actores del thriller es de Kerry Barden, Paul Schnee, y la música es de Danny Elfman. El supervisor de música de la película es Jonathan Karp, y los diseñadores de vestuario son Michelle Matland, Ann Roth. The Girl on the Train está editada por Michael McCusker, ACE, Andrew Buckland, y el diseñador de producción es Kevin Thompson. La directora de fotografía es Charlotte Bruus Christensen, y la productora ejecutiva es Celia Costas. Los productores deThe Girl on the Train son Marc Platt, p.g.a., Jared LeBoff, p.g.a., y está basada en la novela de Paula Hawkins. El guión es de Erin Cressida Wilson, y la película está dirigida por Tate Taylor. A Universal Release © 2016 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC.

ACERCA DEL ELENCO

La capacidad de transformación y las versátiles actuaciones de la actriz ganadora del premio Globo de OroEMILY BLUNT (Rachel Watson) hacen de ella una de las actrices más buscadas en la actualidad. Blunt logró importancia internacional con sus destacadas actuaciones en películas como My Summer of Love y The Devil Wears Prada.

Blunt pronto comenzará la producción de Mary Poppins Returns, la secuela de la película clásica de 1964 Mary Poppins. Blunt protagonizará frente a Lin-Manuel Miranda en la película, que será dirigida por Rob Marshall y lanzada por Walt Disney Pictures el 25 de diciembre de 2018. Blunt también le prestará su voz a un nuevo personaje en My Little Pony: The Movie, que tiene previsto su lanzamiento a cargo de Lionsgate y Hasbro Studios en octubre de 2017.

Blunt recibió maravillosas críticas como la agente del FBI Kate Macer en Sicario de Denis Villeneuve, también protagonizada por Benicio Del Toro y Josh Brolin, centrada en la guerra de drogas que va en aumento. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes y obtuvo el mejor promedio de teatro del año cuando se estrenó en septiembre de 2015. Blunt previamente recibió una nominación al premio Globo de Oro y elogios de la crítica como la Esposa de Baker en la adaptación cinematográfica de Rob Marshall del musical Into the Woods, que fue lanzado por Walt Disney Pictures en diciembre de 2014. Antes ese mismo año, a Blunt se la vio en la película de Cedric Nicolas-Troyan The Huntsman: Winter's War frente a Chris Hemsworth, Charlize Theron y Jessica Chastain, que fue lanzada por Universal Pictures.

Otras películas notables incluyen Edge of Tomorrow, Salmon Fishing in the Yemen, Looper, Your Sister's Sister, Arthur Newman, The Adjustment Bureau, Charlie Wilson's War, Sunshine Cleaning and The Wolfman. Blunt interpretó el papel de la Reina Victoria en la película aclamada por la crítica The Young Victoria, por la que recibió nominaciones a los premios British Independent Film Award y al Globo de Oro.

Blunt inició su carrera en el Chichester Festival Theatre en 2002, en donde interpretó a Julieta en una producción de Romeo and Juliet. Su debut en teatro en Londres fue en una producción de The Royal Family, frente a Dame Judi Dench. Además de ganar el premio Globo de Oro por la película para televisión Gideon's Daughter, Blunt ha sido nominada a cuatro premios Globo de Oro adicionales, dos premios BAFTA y dos British Independent Film Awards.

La sorprendente actriz europea nominada al Globo de Oro REBECCA FERGUSON (Anna) primero captó la atención del público internacional interpretando a la icónica Reina Elizabeth en la exitosa serie de la BBC One/Starz The White Queen. Por su actuación, fue nominada a un Globo de Oro por Mejor actuación de una actriz en una miniserie o película hecha para televisión. Los meses que siguieron la establecieron como una actriz para ver.

Ferguson actualmente está filmando el thriller de ciencia ficción de Skydance Productions Life junto a Ryan Reynolds. La historia sigue a la tripulación de la estación espacial internacional que, después de recuperar una muestra de Marte, descubre que muestra signos de vida y resulta ser más inteligente de lo esperado.

Ferguson recientemente finalizó la producción de The Snowman de Tomas Alfredson junto a Michael Fassbender y Charlotte Gainsbourg. La película sigue la desaparición de una mujer cuya bufanda rosada se encuentra en un muñeco de nieve que no presagia nada bueno y tiene previsto su lanzamiento en octubre de 2017.

Se la vio por última vez en el papel de Kathleen en Florence Foster Jenkins de Stephen Frears, también protagonizada por Meryl Streep y Hugh Grant. Escrita por Nicholas Martin, la película cuenta la historia real de Florence Foster Jenkins, una heredera de Nueva York, que soñaba con convertirse en cantante de ópera, a pesar de tener una voz horrible. La película fue lanzada a nivel mundial en mayo.

En 2015, a Ferguson se la vio protagonizando la última entrega de la muy exitosa franquicia Mission:Impossible, Mission: Impossible-Rogue Nation, por la que recibió una nominación al Critics' Choice Movie Award. Asumió el papel de Ilsa Faust frente a Tom Cruise, Simon Pegg y Jeremy Renner y repetirá su papel en la próxima entrega, M:I 6-Mission Impossible.

En diciembre de 2014, a Ferguson se la vio en el papel de Dinah en la miniserie de Lifetime Television The Red Tent, basada en la novela de mayor venta de Anita Diamant del mismo nombre. El drama de dos partes cuenta la historia de las 12 tribus de Israel vistas a través de los ojos de Dinah. Ferguson protagonizó frente a Minnie Drive, Ian Glen y Morena Baccarin. Ese mismo año, filmó los papeles protagónicos dobles de Katya y Lauren en Despite the Falling Snow de Shamim Sarif, que también protagoniza Charles Dance y Dam Reid. Ambientada en el Moscú de la Guerra Fría, la historia se trata de una mujer espía que roba secretos de un político idealista y se enamora de él.

En 2013, Ferguson asumió el papel de Ergenia en Hercules de Brett Ratner, que también protagonizó John Hurt, Dwayne Johnson y Ian McShane. Además completó la filmación de The Vatican de Ridley Scott para Showtime, en la que protagonizó junto a Matthew Goode, Kyle Chandler y Sebastian Koch. Ese mismo año tambien vio el lanzamiento de la muy anticipada indie sueca Vi, que fue dirigida por Mani Masserat Agah.

Ferguson nació en Estocolmo de padre sueco y madre británica. Creció en Estocolmo y asistió a la famosa Escuela de Música Sueca Adolf Fredrik. Ferguson comenzó su carrera a los 15 años cuando le ofrecieron el protagónico en la serie dramática diurna Nya tider. En 2011, fue protagonista en A One-Way Trip to Antibes de Richard Hobert, que ganó el Audience Award en el Festiva de Cine de la Unión Europea en Toronto. Ese mismo año fue nominada al premio Rising Star Award en el Festival de Cine de Estocolmo.

Un talento natural con una presencia sorprendente, HALEY BENNETT (Megan) se está estableciendo rápidamente como una de las actrices más dinámicas de Hollywood.

Bennett protagoniza varias películas muy esperadas este otoño. Primero está The Magnificent Seven de Antoine Fuqua frente a Denzel Washington y Chris Pratt. La película, que se basa en el western de 1960 del mismo nombre, se trata de un grupo de pistoleros que se juntan para salvar a un pueblo pobre de salvajes ladrones. Sony Pictures lanzará la película el 23 de septiembre. Ella también coprotagoniza Rules Don't Apply de Warren Beatty, que se basa vagamente en un affair que Howard Hughes tuvo en sus últimos años de vida y será lanzada por 20th Century Fox el 23 de noviembre.

Bennett recientemente finalizó la producción de Thank You for Your Service protagonizando frente a Miles Teller, que es el debut como director del escritor nominado al Academy Award® Jason Hall (American Sniper). La película sigue a un grupo de soldados estadounidenses de Irak que luchan por integrarse nuevamente con su vida familiar y civil, a la vez que viven con el recuerdo de una guerra que amenaza con destruirlos mucho después que han dejado del campo de batalla. La película será lanzada por DreamWorks en 2017. Bennett también filmó recientemente Weightless de Terrence Malick frente a Christian Bale y Michael Fassbender.

A Bennett se la vio por última vez en Hardcore Henry, una película de acción en primera persona desde la mirada de Henry, que es resucitado de la muerte sin memoria y debe descubrir su identidad y salvar a su esposa de un caudillo con un plan para biodiseñar soldados. Sus otros créditos cinematográficos incluyen la exitosa película de Antoine Fuqua The Equalizer, que también protagonizó Washington y Chloë Grace Moretz; la querida del festival de Gregg Araki Kaboom, que también protagonizó Thomas Dekker y Juno Temple y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 2010 así como en Sundance al año siguiente; Sleepwalking in the Rift, una serie de viñetas dirigida por Cary Joji Fukunaga; y el papel protagónico en Kristy de The Weinstein Company, una película elevada del género de los productores de Half Nelson y Blue Valentine.

Bennett hizo su debut en pantalla frente a Drew Barrymore y Hugh Grant en Music and Lyrics de Marc Lawrence. Ella luego siguió protagonizando Marley & Me de David Frankel, que también protagonizó Jennifer Aniston y Owen Wilson; Arcadia Lost, también protagonizada por Carter Jenkins y Nick Nolte; y el cortometraje de Shekhar Kapur Passage, frente a Lily Cole y Julia Stiles, que se estrenó con elogios de la crítica en el prestigioso Festival de Cine de Venecia.

JUSTIN THEROUX (Tom)es un logrado actor de cine, televisión y teatro que ganó la atención de la industria con su inolvidable actuación como el director Adam Kesher, frente a Naomi Watts y Laura Elena Harring, en Mulholland Dr de David Lynch.

Theroux actualmente protagoniza la serie aclamada por la crítica de HBO The Leftovers, creada por Damon Lindelof y Tom Perrotta. El programa recientemente ganó un premio Peabody 2016 y Theroux recibió una nominación al premio Critics' Choice Television Award por su papel como Kevin Garvey. Los Angeles Times elogia a Theroux como una de las "actuaciones más magníficas de la televisión" y Vulture lo nombró con el número uno de Mejor Actuación de TV de 2015. El programa fue anunciado en muchas publicaciones como uno de los Principales Programas de TV de 2015, incluido The New York Times, Variety, Time, Rolling Stone y Vulture. El programa está actualmente en producción en su tercera y última temporada que saldrá al aire en 2017.

Theroux también es un talentoso escritor de cine. En 2016, coescribió el guión de Zoolander 2 con Ben Stiller. En 2012, coescribió Rock of Ages de Adam Shankman para Warner Bros., protagonizada por Tom Cruise, Alec Baldwin y Catherine Zeta-Jones. Theroux también escribió Iron Man 2 para Paramount Pictures y Marvel Studios. La película dirigida por Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey, Jr., Gwyneth Paltrow, Mickey Rourke y Scarlett Johansson. Antes de Iron Man 2, Theroux se reunió con Stiller para escribir y hacer la producción ejecutiva de Tropic Thunder de DreamWorks, que protagonizó Stiller, Downey, Jr., Jack Black, Nick Nolte y Matthew McConaughey.

Los créditos actorales de Theroux incluyen Inland Empire de David Lynch;Broken English de Zoe Cassavetes; Miami Vice de Michael Mann; la exitosísima comedia de Stiller Zoolander; Your Highness de David Gordon Green; American Psycho y I Shot Andy Warhol de Mary Harron;The Ten de David Wain;The Baxter de Michael Showalter;Strangers with Candy de Paul Dinello;McG's Charlie's Angels: Full Throttle; Duplex de Danny DeVito; The Broken Hearts Club: A Romantic Comedy de Greg Berlanti, y Romy and Michele's High School Reunion de David Mirkin.

En 2007, Theroux hizo su debut como director con Dedication, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y fue lanzada por The Weinstein Company Desarrollada por Theroux a partir del guión de David Bromberg, la comedia romántica protagonizada por Billy Crudup, Mandy Moore, Tom Wilkinson y Bob Balaban.

En televisión, Theroux interpretó a John Hancock en la galardonada miniserie de HBO John Adams junto a Paul Giamiatti, Laura Linney y Wilkinson. Él tuvo un arco como estrella invitada frente a Amy Poehler en Parks and Recreation y fue un personaje recurrente en la aclamada serie de HBO Six Feet Under. Theroux también apareció en Alias, Sex and the City,Spin City y Ally McBeal.

Theroux comenzó su carrera actoral en teatro en Nueva York, en donde protagonizó frente al difunto Philip Seymour Hoffman en Shopping and Fucking; que fue seguida de The Three Sisters con Calista Flockhart, Crudup, Jeanne Tripplehorn y Lili Taylor. Protagonizó por última vez en Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme de Frank McGuinness,un examen del deseo individual y colectivo para honrar las creencias y el país de uno. Por su actuación, Theroux fue honrado con una nominación al premio Lucille Lortel Award por Actor de cine destacado.

Una estrella establecida en London's West End, el actor galés LUKE EVANS (Scott) ha causado una impresión inmediata en Hollywood. Más recientemente finalizó la producción en la muy anticipada adaptación de acción en vivo del clásico animado Beauty and the Beast de Walt Disney Pictures. Asumirá el papel del principal antagonista Gastón frente a Emma Watson como Belle. Dirigida por Bill Condon, la película ostenta un elenco multiestelar que incluye a Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Stanley Tucci, Kevin Kline y Josh Gad. La película tiene previsto su lanzamiento en marzo de 2017.

Actualmente, Evans está produciendo la película indie State Like Sleep, protagonizando junto a Katherine Waterston.

Evans más recientemente protagonizó la película negra de suspenso de Ben Wheatley High-Rise, también protagonizada por Tom Hiddleston, Jeremy Irons y Sienna Miller. Recibió una nominación como Mejor actor secundario en los premios British Independent Film Awards por su actuación. La película está ambientada en una sociedad distópica que pronto se encuentra dividida entre líneas de clases, cuestionando la moralidad. Evans también finalizó la producción de la película indie de Fabrice Du Welz Message from the King, protagonizando junto a Teresa Palmer y Chadwick Boseman. La película sigue a un desconocido misterioso llamado Jacob King de Sudáfrica que llega a Los Ángeles para vengar la muerte de su hermana menor y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2016.

En 2014, Evans repitió su papel como el icónico asesino de dragones y experto en arquería Bard the Bowman en la entrega final de la película de Peter Jackson The Hobbit: The Battle of the Five Armies. Antes de esto, apareció como Bard en la segunda entrega, The Hobbit: The Desolation of Smaug. Las películas también protagonizadas por Martin Freeman, Ian McKellen y Richard Armitage. Previamente, a Evans se lo vio en el papel protagónico del heroico asesino de dragones Vlad en Dracula Untold de Gary Shore. El papel lo vio protagonizando junto a Charles Dance, Dominic Cooper y Sarah Gadon, y fortaleció su reconocimiento a nivel mundial con su éxito internacional.

Para la BBC, Evans protagonizó The Great Train Robbery de Chris Chibnall como el infame ladrón de trenes de la vida real Bruce Reynolds. La miniserie detalló el gran robo de tren de 2,6 millones de libras de un tren de Royal Mail desde Glasgow en 1963 y posteriormente cuando Reynolds pasó cinco años como fugitivo hasta que fue encarcelado en 1968. La miniserie cosechó una nominación de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), y Evans recibió una nominación como Actor destacado en una miniserie del Festival de Television de Monte Carlo.

El verano de 2013 vio a Evans protagonizar como el villano Owen Shaw en Fast & Furious 6 de Justin Lin. La película recaudó más de $780 millones a nivel mundial. Repitió el papel en Furious 7 y también ha sido inmortalizado en la atracción Fast & Furious: Supercharged en Universal Studios Hollywood.

Entre 2010 y 2012, la carrera de Evans comenzó a despegar con papeles secundarios y protagónicos en películas como Immortals de Tarsem Singh; The Three Musketeers de Paul Anderson; The Raven deJames McTeigue, que también protagonizó John Cusack; y No One Lives de Ryûhei Kitamura.

El primer papel coprotagónico de Evans llegó en 2010 cuando interpretó el papel principal de Andy en Tamara Drewe del aclamado director Stephen Frears, basada en la exitosísima tira cómica del diario Guardian y la novela gráfica del mismo nombre. Esta comedia romántica, que se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, contaba la historia de una joven reportera de diario (Gemma Arterton) que regresaba a la ciudad en la que creció cuando su familia vendió la casa de su niñez. Evans ganó muchos fanáticos y llamó la atención de los críticos y periodistas a nivel estatal e internacional por su encantadora actuación.

Antes de su carrera cinematográfica, Evans se había forjado una envidiable carrera teatral, protagonizando obras y musicales de West End como La Cava, Taboo, Avenue Q, Dickens Unplugged, A Girl Called Dusty de Boy George y Piaf en la aclamada Donmar Warehouse. Su poderosa y entrenada voz y su atractiva presencia escénica lo convierten en la opción perfecta para papeles principales como Chris en Miss Saigon y Roger en Rent.

En 2010, Evans hizo su debut cinematográfico en el Reino Unido en el papel de Clive en la película nominada al premio British Independent Film Awards Sex & Drugs & Rock & Roll, la película biográfica de Mat Whitecross del fundador londinense de la escena punk-rock Ian Dury of Ian Dury y Blockheads. Sin embargo, fue el drama de acción y fantasía de Warner Bros. Clash of the Titans que lo puso en el mapa, en donde interpretó al carismático dios Apolo. Después de esto, se lo vio en la nueva versión de Ridley Scott de Robin Hood, en donde interpretó al secuaz del representante de la corona para la interpretación de Russell Crowe de Robin Hood.

La increíblemente versátil ALLISON JANNEY (Detective Riley) ha tomado su lugar entre un grupo selecto de actrices que combinan un perfil de mujer líder con el arte de actuación de la actriz del personaje. Actualmente está protagonizando junto a Anna Faris en la sitcom CBS/Chuck Lorre Mom, Janney recibió maravillosas críticas por su giro como Margaret Scully en el drama innovador de Showtime Masters of Sex. En 2014, Janney ganó los premios Primetime Emmy por ambos papeles, una hazaña que solo ha sido lograda dos veces antes en la historia de los premios Primetime Emmy. Ganó un segundo premio Primetime Emmy por Mom al año siguiente, logrando un total de siete estatuillas de Academy of Television Arts & Sciences (ATAS).

Sus créditos cinematográficos recientes incluyen Tallulah, que la reunió con Ellen Page; y la próxima Miss Peregrine's Home for Peculiar Children dirigida por Tim Burton. También se la vio en dos de los mayores éxitos de taquilla del verano de 2015, la adorablemente animada Minions y Spy con Melissa McCarthy. Otros créditos cinematográficos recientes incluyen The DUFF; el debut como director de Jason Bateman Bad Words; The Way, Way Back, con Steve Carell y Toni Collette y le prestó su voz a Mr. Peabody & Sherman de DreamWorks Animation.

Adicionalmente, Janney coprotagonizó en la muy alabada película The Help, basada en la novela de mayor venta del mismo título. Por sus extraordinarias actuaciones, el elenco ganó premios ensamble de Screen Actors Guild (SAG), National Board of Review y Broadcast Film Critics Association. La película también fue nominada para un Academy Award® como Mejor película en 2012.

Janney ha deleitado al público con destacadas actuaciones en el éxito de ensamble ganador del Oscar® Juno y en la adaptación cinematográfica del musical ganador del premio Tony Hairspray. Por su papel en la película de Todd Solondz Life During Wartime, fue nominada a un Independent Spirit Award como Mejor actriz secundaria. También apareció en Away We Go de Sam Mendes y la comedia Strangers with Candy, y se la oyó como la voz de Gladys en Over the Hedge de DreamWorks Animation así como Peach en Finding Nemo.

Janney recibió otra nominación al Independent Spirit Award por su trabajo en la película independiente Our Very Own, y protagonizó frente a Meryl Streep en The Hours, que recibió una nominación al premio SAG por Actuación destacada de un elenco en una película. Los créditos cinematográficos adicionales de Janney incluyen la ganadora del Academy Award® American Beauty, por la que el elenco ganó un premio SAG por Actuación destacada de un elenco en una película; Nurse Betty; How to Deal; Drop Dead Gorgeous; 10 Things I Hate About You; Primary Colors; The Ice Storm; Six Days, Seven Nights; The Object of My Affection;y Big Night.

Durante su carrera, Janney ha hecho un puñado de apariciones memorables como estrella invitada en televisión, pero es reconocida por su papel protagónico en la aclamada serie de NBC The West Wing, por la que ganó cuatro premios Primetime Emmy y cuatro premios SAG por su interpretación de la secretaria de prensa de la Casa Blanca C.J. Cregg.

Mientras cursaba el primer año estudiando actuación en Kenyon College en Ohio, Janney audicionó para Paul Newman y obtuvo el papel. Poco después, Newman y su esposa Joanne Woodward le sugirieron que estudiara en Neighborhood Playhouse en Nueva York. Ella siguió su consejo y luego hizo su debut en Broadway en Present Laughter de Noël Coward, por la que ganó un premio Outer Critics Circle y un premio Clarence Derwent. También apareció A View from the Bridge de Arthur Miller, y recibió su primera nominación al premio Tony y ganó el premio Outer Critics Circle Award y Drama Desk Award. A Janney se la vio por última vez en Broadway en el musical 9 to 5, por el que obtuvo una nominación al premio Tony y ganó un premio Drama Desk Award.

Con su estilo masculino y lleno de matices, el actor ÉDGAR RAMÍREZ (Dr. Kamal Abdic) está reclamando su parte como uno de los nuevos hombres líderes de Hollywood.

En agosto de 2016, a Ramírezse lo vio en Hands of Stone de The Weinstein Company, también protagonizada por Robert De Niro. La película es una biografía novelada sobre el legendario boxeador Roberto Duran, interpretado por Ramírez, y su igualmente legendario entrenador Ray Arcel (De Niro). Ramírez también está listo para protagonizar junto a Matthew McConaughey en el thriller dirigido por Stephen Gaghan Gold que se estrenará el Día de Navidad. Él interpretará al geólogo Michael Acosta en el drama sobre minería.

En 2015, Ramírez protagonizó la película nominada al Academy Award® Globo de Oro de David O. Russell Joy como el atildado pero mujeriego esposo de la inventora de Miracle Mop Jennifer Lawrence, Joy Mangano. Ese mismo año, protagonizó como Bodhi en la nueva versión de Warner Bros. de Point Break. En 2014, Ramírez protagonizó en Deliver Us from Evil de Screen Gems, frente a Eric Bana. La película, del director/escritor Scott Derrickson y el productor Jerry Bruckheimer, sigue a un detective de la ciudad de Nueva York y un sacerdote mientras investigan una serie de crímenes atroces que involucran la oculta y posible posesión demoníaca. En 2013, Ramírez protagonizó como Simon Bolívar en The Liberator. La película recibió la nominación venezolana por consideración para la categoría Película en idioma extranjero en los Academy Awards® 2015. Ramírez también coprotagonizó la nominada al Academy Award® Zero Dark Thirty, dirigida y producida por la ganadora del Academy Award® Kathryn Bigelow. La película protagonizada por Jessica Chastain relata la cacería durante una década del líder terrorista del Al Qaeda Osama Bin Laden.

En 2010, Ramírez captó gran atención de premios y elogios de la crítica por su papel protagónico en Carlos de Olivier Assayas, por la que ganó el premio César como Actor más prometedor y recibió una nominación al premio Globo de Oro por Mejor actuación de un actor en una miniserie o película hecha para televisión, una nominación al Screen Actors Guild (SAG) por Actuación destacada de un actor en una película de televisión o miniserie y una nominación al premio Primetime Emmy por Actor protagónico destacado en una miniserie o película. Ramírez también recibió nominaciones como Mejor actor de Los Ángeles Film Critics Circle, London Film Critics Circle y Prix Lumières. En la película, Ramírez interpretó a Carlos, una leyenda del mundo del espionaje durante más de 30 años. Ramírez habló cinco idiomas para el papel, que se rodó en numerosas locaciones en Francia, Alemania, Hungría, Austria, El Líbano y Yemen. El proyecto fue lanzado en los cines por IFC, y como una miniserie de tres partes por Sundance Channel. Carlos se estrenó en el Festival de Cine de Cannes 2010 y ganó un premio Globo de Oro como Mejor miniserie o película hecha para televisión, así como fue votada como Mejor película extranjera por Los Angeles Film Critics Association y Mejor película en idioma extranjero por New York Film Critics Circle.

Ramírez protagonizó como Ares en Wrath of the Titans de Jonathan Liebesman para Warner Bros. y Legendary Pictures, junto con Sam Worthington y Liam Neeson. Su papel en la película le valió el premio ALMA 2012 como Actor de cine favorito: papel secundario. Los créditos cinematográficos adicionales incluyen A Coeur Ouvert (An Open Heart), frente a Juliette Binoche; la película de Steven Soderbergh Che: Part One, también protagonizada por Benicio Del Toro; Vantage Point, frente a Forest Whitaker y Dennis Quaid; y The Bourne Ultimatum, frente a Matt Damon. Hizo su debut en el cine estadounidense en Domino del difunto Tony Scott, frente a Keira Knightley y Mickey Rourke.

A nivel internacional, Ramírez protagonizó por última vez en Greetings to the Devil, en la que un ex guerrillero es llevado de mala gana hacia el esquema de venganza de una de sus víctimas. La película tuvo un lanzamiento en América Latina y se estrenó en el otoño de 2012 en HBO Latino. También hizo su debut como productor en Cyrano Fernandez, una producción venezolano-española basada en la obra francesa Cyrano De Bergerac, en la que también protagoniza. Por su actuación en la película, Ramírez ganó el premio al Mejor actor en la selección oficial del Territorio Latinoamericano.

Los créditos cinematográficos internacionales pasados adicionales incluyen Elipsis, El Don de Joseph Novoa, el cortometraje de Guillermo Arriaga La Hora Cero, El nudo de Alejandro Wiedemann, Yotama se va volando de Luis Armando Roche, A Dot and a Line de Elia K. Schneider y Anonimo (Anonymous) de Enelio Farina.

Nativo de Caracas, Venezuela, Ramírez creció en todas partes del mundo debido al trabajo de su padre como agregado militar. Vivió en países tan distintos como Austria, Canadá, Colombia, Italia y México y, como resultado, habla con fluidez alemán, ingles, francés, italiano y español. Durante sus viajes, Ramírez desarrolló un gran amor y habilidad por la comunicación intercultural, una habilidad que aprovechó en un título de periodismo. Se especializó en comunicaciones políticas e inicialmente tuvo la intención de convertirse en diplomático.

En 2000, antes de dedicarse a la actuación a tiempo completo, Ramírez fue director ejecutivo de la ONG Dale Al Voto, una organización venezolana similar a Rock the Vote. A fin de promover los valores democráticos entre las personas jóvenes, Ramírez y su equipo crearon campañas de última generación para radio, televisión y cine. La campaña fue bien recibida por el público en todo el país. También prestó su experiencia en diversas organizaciones multilaterales venezolanas, incluidas Organization of American States, Transparency International y Amnesty International.

Después de tres años de contribución con UNICEF, incluidas las campañas Alivio para Haití, Anti-Violencia y Derechos de los niños, Ramírez actualmente se desempeña como Embajador de Buena Voluntad para UNICEF en Venezuela. Se une a una distinguida lista de Embajadores internacionales que incluye a Vanessa Redgrave, Susan Sarandon, Shakira, Whoopi Goldberg, Danny Glover, Orlando Bloom, Judy Collins y Mia Farrow. Este siempre ha sido uno de sus objetivos humanitarios. También ha participado en la campaña de concientizacion para el cáncer de mama en Venezuela, específicamente destacando la preponderancia de la enfermedad en la comunidad masculina.

La actriz ganadora del Primetime Emmy LISA KUDROW (Martha) continúa aportando su sentido original de sincronización y entrega de comedia a cada papel que interpreta, aventurándose en cine, televisión e Internet con facilidad.

Kudrow hizo su debut cinematográfico en la comedia de Albert Brooks Mother en 1996. Después de Mother, protagonizó Clockwatchers (1997), frente a Toni Collette y Parker Posey, y la exitosa comedia aclamada por la crítica Romy and Michele's High School Reunion (1997), con Mira Sorvino, que cosechó su extendida popularidad con el público de cine.

Kudrow luego protagonizó The Opposite of Sex, para el escritor/director Don Roos (1998); Analyze This (1999) y su secuela, Analyze That (2002), con Robert De Niro y Billy Crystal; Lucky Numbers (2000), con John Travolta; Hanging Up (2000), frente a Meg Ryan y Diane Keaton; Wonderland (2003), con Val Kilmer; Happy Endings de Roos (2005); Kabluey (2007); P.S. I Love You (2007), con Hilary Swank y Gerard Butler; Hotel for Dogs (2009); Paper Man (2009), frente a Jeff Daniels y Ryan Reynolds; Bandslam (2009); y Easy A (2010), con Emma Stone, Stanley Tucci, Patricia Clarkson y Thomas Haden Church. El público vio a Kudrow por última vez en la película Neighbors de Universal Pictures, protagonizada con Zac Efron y Seth Rogen, y repitió su papel en la película de este año Neighbors 2: Sorority Rising.

En 2017, el público verá Kudrow en la próxima película de Jeffrey Blitz Table 19, que también protagoniza Anna Kendrick. Ella le prestará su voz a The Boss Baby, que también protagoniza Steve Buscemi y Alec Baldwin.

La actriz siempre ha recibido excelentes críticas por sus papeles cinematográficos. Ganó el premio de Mejor actriz secundaria de New York Film Critics Circle y obtuvo nominaciones de Chicago Film Critics Association y el premio Independent Spirit por su papel en The Opposite of Sex. Ganó un premio Blockbuster Entertainment Award y recibió una nominación para un premio American Comedy Award por su papel en el éxito de taquilla de Harold Ramis Analyze This.

Por supuesto, fue el papel de Kudrow como Phoebe Buffay, el personaje que ella interpretó brillantemente en la exitosa comedia de NBC Friends durante 10 temporadas (1994-2004), que le valió la atención del público a nivel mundial. Por su papel, Kudrow ganó el premio Primetime Emmy 1998 por Actriz de reparto destacada en una comedia. Adicionalmente, fue nominada a cinco premios Primetime Emmy Awards y un premio Globo de Oro por el papel, así como un premio Screen Actors Guild Award por Actuación destacada de una actriz en una comedia y un premio American Comedy Award por Actriz secundaria más divertida en una serie de TV.

En el otoño de 2003, Kudrow formó la productora Is o Isn't Entertainment con el actor/escritor Dan Bucatinsky. Is or Isn't Entertainment ha cosechado gran éxito desde el comienzo. La primera serie de televisión de la compañía, la aclamada por la crítica de HBO The Comeback (2005), cosechó tres nominaciones a los premios Primetime Emmy, incluyendo una para Kudrow por Actriz protagónica destacada en una comedia.

Who Do You Think You Are?, la segunda serie de Is or Isn't Entertainment documenta la genealogía de una figura pública bien conocida en cada episodio. Is or Isn't Entertainment también produce la serie web aclamada por la crítica Web Therapy, en la que Kudrow protagoniza como terapeuta que realiza sesiones con sus clientes a través de Internet. El formato del programa ha sido vendido y producido en todo el mundo, incluidas producciones en Polonia y España.

En 2009, Kudrow recibió un premio Webby por Actuación destacada en comedia por su papel en la temporada uno de Web Therapy. En 2010, el programa ganó un premio Webby por Mejor comedia: Formato largo o serie y la actriz recibió una nominación por Mejor actuación individual. En 2011, Kudrow ganó un premio Webby por Mejor actuación individual y Web Therapy ganó como Mejor comedia: Formato largo o serie. Web Therapy fue nominada a un premio Primetime Emmy en 2012 por Clase especial destacada- Programas de entretenimiento de acción en vivo formato corto y, en el mismo año, recibió una nominación de Producers Guild of America por Serie web destacada.

En 2015, Kudrow recibió otra nominación al premio Primetime Emmy Award como Actriz protagónica destacada en una comedia por su papel en The Comeback.

LAURA PREPON (Cathy) es una versátil actriz cuya carrera se extiende en cine y televisión. Ella hizo su debut en televisión en la sitcom de larga data That '70s Show, en donde interpretó a Donna Pinciotti, la novia del vecino de al lado Eric Forman (Topher Grace). A Prepon se la puede ver en la exitosa serie original de Netflix Orange Is the New Black, que emitió su cuarta temporada en el pasado mes de junio. Prepon recientemente lanzó su primer libro "The Stash Plan: Your 21-Day Guide to Shed Weight, Feel Great, and Take Charge of Your Health." El libro, que combina lo último en ciencia de los alimentos con sabiduría dietaria, fue publicado por Touchstone, una impresión de Simon & Schuster, Inc. El libro llegó a la lista de Best Sellers de The New York Times.

Prepon recientemente finalizó la producción de la película de Brett Haley The Hero, en pizarra para su lanzamiento en 2017.

En 2012, Prepon protagonizó frente a Bruce Willis y Vince Vaughn en Lay the Favorite de Stephen Frears. También protagonizó en la comedia de NBC Are You There, Chelsea?, la adaptación de la serie de la novela de mayor venta de la comediante Chelsea Handler "Are You There, Vodka? It's Me, Chelsea." Prepon interpretó a Chelsea Newman, una camarera de coctails de espíritu libre que ama el alcohol y las conquistas de una noche.

Prepon ha hecho apariciones memorables como artista invitada en Castle, House y How I Met Your Mother. También protagonizó la serie de ABC October Road frente a Bryan Greenberg Prepon interpretó a Hannah, una madre soltera y ex-novia de un exitoso autor que regresa a casa por primera vez en 10 años para descubrir que nada está como lo dejo.

Prepon apareció frente a Ashley Judd en la película aclamada por la crítica Come Early Morning, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2006. Otros créditos cinematográficos de Prepon incluyen Slackers frente a Jason Schwartzman, Lightning Bug y The Kitchen.

Prepon también se siente cómoda detrás de cámara. Ella dirigió, produjo y editó la serie web de comedia Neighbros. Prepon agregó su primer crédito como productora cuando combinó su pasión por el póker y el entretenimiento en su propio programa de televisión para E! Entertainment titulado E!'s Hollywood Hold'em.

Prepon fue criada en Watchung, Nueva Jersey, a una breve distancia de la ciudad de Nueva York. Es la más joven de cinco hermanos y su deseo de actuar comenzó a los 15 años. Además, Prepon siempre ha tenido una pasión por la danza y ha estudiado ballet. Si bien su corazón pertenece a la costa este, Prepon actualmente reside en Los Ángeles.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

El realizador TATE TAYLOR (Dirigida por) se ha establecido como una voz distintiva en cine por su capacidad para narrar historias extraordinarias en la pantalla. Más recientemente, Taylor lanzó Get on Up, la historia de vida de la imparable fuerza musical e ícono cultural James Brown, que él dirigió, co-escribió y produjo a través de su placa Wyolah Films. La película fue protagonizada por Chadwick Boseman y reunió a Taylor con la nominada al Academy Award® Viola Davis y la ganadora del Academy Award® Octavia Spencer.

Taylor previamente dirigió el éxito de taquilla aclamado por la crítica The Help, que fue nominado a cuatro Academy Awards®, incluido Mejor Película, Mejor Actriz, y dos nominaciones a Mejor actriz secundaria; con Octavia Spencer ganando como Mejor actriz secundaria. La película también fue honrada con el premio Screen Actors Guild (SAG) Award por Actuación destacada de un elenco en una película. Todavía en producción, Taylor y la autora del libro Kathryn Stockett establecieron un programa de tutoría para nutrir a escritores y realizadores.

En 2003, Taylor hizo su debut como director con el cortometraje aclamado por la crítica Chicken Party, que él escribió, dirigió y protagonizó. Su primera película Pretty Ugly People,que él también escribió, fue lanzada en los cines en 2008. Como actor, a Taylor se lo vio más recientemente en la película aclamada por la crítica Winter's Bone.

En 2012, Taylor se unió a John Norris para formar la productora Wyolah Films, que tiene varios proyectos de cine y televisión en desarrollo. Get on Up fue la primera película de la compañía.

Taylor nació y se crió en Jackson, Mississippi, y se graduó en la Universidad de Mississippi.

ERIN CRESSIDA WILSON (Guión de) es una galardonada guionista y dramaturga de producción internacional. En 2003, ganó el Independent Spirit Award por su primer guión Secretary, protagonizado por James Spader y Maggie Gyllenhaal.

Wilson se ha convertido en la escritora de preferencia por adaptar libros para la pantalla que presentan protagonistas femeninas fuertes y a menudo provocativas. Actualmente, Wilson está adaptando "Maestra" de Lisa Hilton para Amy Pascal y Sony Pictures, así como la novela debut de Ottesa Moshfegh "Eileen" para el productor Scott Rudin y Fox Searchlight y "The New Winter" de Anna Snoekstra para Working Title y Universal Pictures. Ella también está trabajando en Ghost in the Shell de Rupert Sanders, protagonizada por Scarlett Johansson. También escribió y se desempeñó como productora de la serie de Martin Scorsese/Mick Jagger de HBO Vinyl.

Otros créditos cinematográficos incluyen Fur:An Imaginary Portrait of Diane Arbus, protagonizada por Robert Downey, Jr. y Nicole Kidman; y Chloe de Atom Egoyan, protagonizada por Julianne Moore, Liam Neeson y Amanda Seyfried, y fue producida por Ivan y Jason Reitman. Wilson trabajó en Stoker de Chan-wook Park para Fox Searchlight, producida por Michael Costigan, Ridley Scott y el difunto Tony Scott. Ella se reunió con Reitman en Men, Women & Children, protagonizada por Jennifer Garner, Adam Sandler y Ansel Elgort.

Las obras y óperas de Wilson han sido producidas fuera de Broadway, a nivel regional e internacional en teatros como The Mark Taper Forum; The Brooklyn Academy of Music; The Public Theatre; Playwrights Horizons; Classic Stage Company; Labyrinth Theatre; The Magic Theatre; The Traverse Theatre en Edimburgo, Escocia; y The New Grove en Londres, Inglaterra. Ha sido honrada por la Rockefeller Foundation, la National Endowment for the Arts (NEA) y California and North Carolina Art Councils.

Wilson actuó fuera de Broadway, a nivel regional, en televisión y cine. Sus trabajos más destacados incluyen a la esposa de Kevin Spacey en la película Darrow; la hermana de Annabella Sciorra en la película Above Suspicion; la hija de Cynthia Nixon en la producción fuera de Broadway de Phyllis Nagy The Scarlet Letter; y Valerie en el estreno mundial de Circle Repertory Company de Imagining Brad, escrita por Peter Hedges y dirigida por Joe Mantello.

Integral para la escritura de Wilson es su dedicación a la enseñanza. Fue profesora y directora de escritura dramática de graduados en el Programa de Artes Literarias de Brown University con Paula Vogel, y profesora asociada de dramaturgia en el Departamento de Estudios de Teatro en Duke University. También enseño como adjunta en la Universidad de Standford y de Nueva York. Actualmente es asesora de Sundance Screenwriters Lab, asesorando o a cargo de la dirección artística de programas de Utah, Japón, Italia y Cuba. Ella asesora en forma privada en sus oficinas de la ciudad de Nueva York y Santa Mónica.

Wilson es graduada de Smith College, y miembro votante de Academy of Motion Pictures and Sciences.

PAULA HAWKINS (Basado en la novela de) trabajo como periodista durante 15 años antes de pasar a la ficción. "The Girl on the Train"es su primer thriller. Un best seller Nro. 1 internacional, publicado en 50 países y en más de 40 idiomas, vendió más de 15 millones de copias a nivel mundial. Hawkins nació en Zimbabwe y ahora vive en Londres.

MARC PLATT, p.g.a. (Producida por) se destaca entre los pocos productores que han unido con éxito los mundos del teatro, el cine y la televisión. Sus proyectos han cosechado una combinación 17 nominaciones al Oscar®, 19 nominaciones al premio Tony, 16 nominaciones al premio Globo de Oro y 29 nominaciones al premio Primetime.

Entre las películas de Platt se encuentran La La Land protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone, dirigida por Damien Chazelle; la aclamada por la crítica Bridge of Spies dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Tom Hanks y recibió seis nominaciones al Oscar® incluida Mejor película; el reciente éxito internacional Into The Woods, protagonizado por Meryl Streep y Johnny Depp, dirigido por Rob Marshall;Drive, protagonizado por Gosling y recibió el premio al Mejor director en el Festival de Cine de Cannes en 2011; Ricki and the Flash, protagonizada por Streep y dirigida por el director ganador del Oscar® Jonathan Demme; los rotundos éxitos Legally Blonde y su secuela, protagonizada por Reese Witherspoon;Scott Pilgrim vs. the World, dirigida por Edgar Wright; la favorita de la crítica Rachel Getting Married, dirigida por Demme y protagonizada por Anne Hathaway; el éxito del verano de 2008 Wanted, protagonizada por Angelina Jolie, James McAvoy y Morgan Freeman; el debut como escritor/director deGosling, Lost River,protagonizado por Christina Hendricks; el musical de Marshall Nine, protagonizado por Daniel Day-Lewis, Dame Judi Dench, Nicole Kidman, Marion Cotillard, Penélope Cruz, Sophia Loren, Kate Hudson y Fergie; 2 Guns, protagonizada por Denzel Washington y Mark Wahlberg; Cop Out, protagonizada por Bruce Willis y Tracy Morgan; Winter's Tale, protagonizada por Colin Farrell y Russell Crowe; Charlie St. Cloud, protagonizada por Zac Efron; Song One, protagonizada por Hathaway; The Other Woman, protagonizada por Natalie Portman; Honey;Josie and the Pussycats; y The Perfect Man. Las próximas películas de Platt incluyen Billy Lynn's Long Halftime Walk dirigida por el ganador del Oscar® en dos oportunidades Ang Lee; y Mary Poppins Returns protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, dirigida por Marshall.

En teatro, Platt es el productor de éxito de Broadway Wicked, a la que The New York Times llamó "el musical que definió la década". Wicked recientemente celebró su actuación número 5.000 en Broadway y siete compañías ahora la interpretan a nivel mundial, incluida Broadway, Londres, Brasil, Japón, una gira por Estados Unidos y una gira internacional. En años recientes, Wicked también ha tenido producción en Alemania, Holanda, Australia, Corea y Ciudad de México. Platt también es productor del reciente musical de Broadway If/Then protagonizada por Idina Menzel. Además, produjo el debut de Broadway de Three Days of Rain, protagonizado por Julia Roberts, Paul Rudd y Bradley Cooper; el ballet de Matthew Bourne Edward Scissorhands,por el que ganó su segundo Drama Desk Award; y la reposición de Pal Joey, protagonizada por Stockard Channing.

En televisión, Platt fue productor ejecutivo del éxito Grease Live!, que le valió 4 nominaciones al premio Primetime Emmy (Fox Network). También ganó el premio Globo de Oro a Mejor miniserie o película hecha para televisión por Empire Falls (HBO), protagonizada por Paul Newman, Joanne Woodward, Ed Harris, Helen Hunt y el difunto Philip Seymour Hoffman. Sus otras producciones de televisión incluyen Once Upon a Mattress, protagonizada por Carol Burnett y Tracey Ullman (ABC); la galardonada miniserie del premio Primetime Emmy The Path to 9/11 (ABC); y la exitosa serie de MTV Taking the Stage.

Además de establecer su productora, Platt se desempeño como presidente de producción para tres estudios de cine (Orion Pictures, TriStar Pictures y Universal Studios). Platt es miembro de Academy of Motion Picture Arts & Sciences, Academy of Television Arts & Sciences y The Broadway League.

JARED L E BOFF, p.g.a. (Producida por) es un ejecutivo senior en Marc Platt Productions. LeBoff fue el productor ejecutivo del éxito del género de Edgar Wright Scott Pilgrim vs. the World, protagonizada por Michael Cera, Chris Evans y Jason Schwartzman; Song One, protagonizada por Anne Hathaway; y Charlie St. Cloud, protagonizada por Zac Efron. Antes de eso, él coprodujo Wanted de Timur Bekmambetov, protagonizada por Angelina Jolie, James McAvoy y Morgan Freeman, y fue productor ejecutivo de la adaptación de la fantasía infantil The Seeker:The Dark Is Rising.

LeBoff se graduó con un título en literatura de la Universidad de Yale.

CELIA COSTAS (Productor ejecutivo) es una productora ejecutiva y productora de cine y televisión.

Sus créditos como productora incluyen The Intern de Nancy Meyers; Annie de Will Gluck; la película de John Wells August: Osage County; la película de Oliver Stone Wall Street: Money Never Sleeps; Extremely Loud & Incredibly Close de Stephen Daldry; Taking Woodstock de Ang Lee; Doubt de John Patrick Shanley; Charlie Wilson's War y Closer de Mike Nichols; Zoolander de Ben Stiller; 28 Days y Private Parts de Betty Thomas; y Meet Joe Black de Martin Brest.

Costas ha producido varias películas de televisión para HBO, incluida la miniserie de Nichols Angels in America, así como Warm Springs y A Lesson Before Dying de Joseph Sargent, todas los cuales ganaron el premio Primetime Emmy Award por Miniserie destacada y las últimas dos por Destacado hecho para una película de televisión.

Los créditos de Costas como gerente de producción de la unidad incluyen películas como The Pelican Brief de Alan J. Pakula; Glengarry Glen Ross de James Foley; To Wong Foo, Thanks for Everything! de Beeban Kidron. Julie Newmar; y Night Falls on Manhattan de Sidney Lumet. Ella también fue gerente de locaciones en la original de Stone Wall Street; Sweet Liberty de Alan Alda; The Cotton Club de Francis Ford Coppola; y Rollover, Sophie's Choice, Orphans y Presumed Innocent de Pakula.

CHARLOTTE BRUUS CHRISTENSEN (Directora de fotografía) recientemente fotografió Far from the Madding Crowd de Thomas Vinterberg, protagonizada por Carey Mulligan y Tom Sturridge. La cineasta danesa previamente colaboró con Vinterberg en Submarino y The Hunt de 2009, por la que Christensen ganó el premio Vulcain por Artista técnico del Festival de Cine de Cannes en 2012.

Otros créditos cinematográficos incluyen Life de Anton Corbijn, protagonizada por Robert Pattinson y Dane DeHaan; My Good Enemy de Oliver Ussing; Hunky Dory de Marc Evans, protagonizada por Minnie Driver; y In Real Life (Det andet liv) para el director Jonas Elmer, que fue filmada en su Dinamarca nativa.

En 2012, Chalk, que Christensen rodó para el director Martina Amati, recibió una nominación al premio British Academy of Film and Television Arts Award por Mejor cortometraje.

KEVIN THOMPSON (Diseñador de producción) se desempeñó como diseñador de producción en la película aclamada por la crítica de Alejandro G. Iñárritu Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), protagonizada por Emma Stone, Edward Norton y Michael Keaton. Nominado a nueve Academy Awards®, Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) ganó cuatro, incluido Mejor película. Por su trabajo en la película, Thompson fue honrado con nominaciones de Broadcast Film Critics Association, San Francisco Film Critics Circle, Washington DC Area Film Critics Association, Satellite Awards y ganó el premio Excelencia en diseño de producción de Art Directors Guild (ADG).

Los créditos cinematográficos recientes incluyen el éxito de taquilla de Judd Apatow Trainwreck, protagonizado por Amy Schumer; Money Monster de Jodie Foster, protagonizado por George Clooney y Julia Roberts; y la aclamada serie de Showtime The Affair, protagonizada por Dominic West y Ruth Wilson. También diseñó el thriller romántico de George Nolfi The Adjustment Bureau, protagonizado por Matt Damon y Emily Blunt, así como Young Adult de Jason Reitman, protagonizado por Charlize Theron.

Por su trabajo en la nominada al Oscar® de Tony Gilroy Michael Clayton, protagonizada por Clooney y Tilda Swinton, Thompson fue nominado por ADG para el premio Excelencia en el diseño de producción para una película contemporánea. Thompson siguió colaborando con Gilroy nuevamente en el thriller Duplicity, protagonizado por Roberts y Clive Owen, y The Bourne Legacy, protagonizado por Jeremy Renner y Rachel Weisz.

Thompson se desempeñó como diseñador de producción en el aclamado drama de fantasía de Marc Forster Stranger than Fiction, protagonizada por Will Ferrell. Previamente, había colaborado con Forster en el thriller de 2005 Stay, protagonizada por Ewan McGregor y Naomi Watts. Otros créditos cinematográficos de Thompson incluyen Did You Hear About the Morgans?, protagonizado por Sarah Jessica Parker y Hugh Grant; la nueva versión de 2007 de Michael Haneke de Funny Games; el inesperado éxito de Igby Goes Down, protagonizado por Kieran Culkin; Trust the Man and World Traveler de Bart Freundlich; Birth, protagonizada por Nicole Kidman; The Yards, protagonizada por Mark Wahlberg y Joaquin Phoenix; 54, protagonizada por Ryan Phillippe y Salma Hayek; Down to You, protagonizada por Julia Stiles y Freddie Prinze, Jr.; Kicked in the Head; Two Girls and a Guy de James Toback, protagonizada por Heather Graham y Robert Downey, Jr.; Office Killer de Cindy Sherman; The Proprietor de Ismail Merchant; la controvertida película de Larry Clark Kids; Little Odessa, protagonizada por Tim Roth y Vanessa Redgrave; Party Girl, protagonizada por Parker Posey; y Flirting with Disaster de David O. Russell.

Antes de su trabajo en películas, Thompson comenzó su carrera como arquitecto y siguió diseñando escenarios para cortometrajes, comerciales, teatro y videos musicales. Sus créditos cinematográficos incluyen Dog Boy de Spike Jonze, Urban Legends de Tom Kalin y Family Remains de Tamara Jenkins.

MICHAEL M C CUSKER, ACE (Editada por) fue nominada a un Academy Award® por Mejor logro en edición de cine para Walk the Line de James Mangold, el primer crédito de McCusker como editor de una importante película. También ganó el premio Eddie de American Cinema Editors por Mejor película editada-comedia o musical por su trabajo en la película.

McCusker siguió editando para Mangold 3:10 to Yuma, Knight and Day,The Wolverine y el próximo estreno de Untitled Wolverine Sequel.

McCusker también editó Australia de Baz Luhrmann, The Amazing Spider-Man de Marc Webb, 13 Hours de Michael Bay y Get on Up de Tate Taylor.

Con un título en cine de Emerson College, McCusker comenzó a trabajar en Hollywood como asistente de producción, trabajando en la serie de televisión The Simpsons durante varias temporadas. Un interés por edición de cine llevó a McCusker a tomar un trabajo como coordinador de posproducción en la serie de antología de Showtime Fallen Angels.

Después de unirse a Motion Picture Editors Guild, McCusker se convirtió en un editor de cine asistente para el editor ganador del Academy Award® David Brenner, en donde trabajó como primer asistente de edición de Brenner en películas como The Patriot y Kate & Leopold.

Los créditos cinematográficos deANDREW BUCKLAND (Editada por) incluyen Crouching Tiger, Hidden Dragon de Ang Lee; Closer y Charlie Wilson's War de Mike Nichols; las películas de Sam Mendes Away We Go; The Switch; Captain America: The First Avenger; Kate & Leopold,Knight and Day de James Mangold y The Wolverine; y Get on Up de Tate Taylor.

Desde hace mucho tiempo considerada una de las diseñadora más distinguidas de la industria, ANN ROTH (Diseñadora de vestuario) recibió un Academy Award® por su trabajo en The English Patient. También recibió nominaciones al Oscar® por The Hours,The Talented Mr. Ripley y Places in the Heart. Roth ganó el premio British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Award porThe Day of the Locust y fue honrada con un premio Career Achievement Award de Costume Designers Guild.

Roth comenzó su carrera teatral como pintora de escenografía para Pittsburgh Opera Company. Pronto se mudó a Nueva York, en donde asistió a la diseñadora de vestuario Irene Sharaff, que invitó a Roth a trabajar con ella en California en películas como A Star Is Born y The King and I. El primer crédito de Roth como diseñadora de vestuario sola fue en The World of Henry Orient en 1964.

Entre los numerosos créditos cinematográficos de Roth se encuentran Midnight Cowboy,Klute,Coming Home, Hair,Jagged Edge, Dressed to Kill, Nine to Five,The World According to Garp,The Bonfire of the Vanities, The Owl and the Pussycat, Up the Down Staircase y The Unbearable Lightness of Being. Para el director Mike Nichols, con quien trabajó en la producción original de Broadway The Odd Couple de Neil Simons, Roth diseñó el vestuario para Silkwood,Heartburn,Biloxi Blues,Postcards from the Edge, Regarding Henry, Wolf, The Birdcage, Primary Colors, What Planet Are You From?, Wit,Closer y la miniserie de HBO Angels in America, por la que Roth fue nominada a un premio Emmy Primetime.

La colaboración de Roth con Neil Simon se extendió a sus obras The Star-Spangled Girl y They're Playing Our Song, así como a películas como Murder By Death, The Goodbye Girl, California Suite y la nueva versión de The Out-of-Towners.

Algunos de los créditos cinematográficos más recientes de la prolífica diseñadora incluyen Ricki and the Flash,While We're Young, Hope Springs, Extremely Loud and Incredibly Close, The Way Way Back, Mr. Popper's Penguins, Mamma Mia!,Doubt, What Just Happened, Last Night, The Reader, Julie and Julia, The Village, Cold Mountain, Signs, Adaptation, The Good Shepherd, The Stepford Wives, Random Hearts, The Hours, Finding Forrester y la miniserie de HBO Mildred Pierce.

Entre los créditos de Broadway adicionales de Broadway de Roth se encuentran Purlie; The Women; Play It Again; Sam; The Best Little Whorehouse in Texas; The Odd Couple (original y reposición); The Real Thing; The Tale of the Allergist's Wife; Deuce;The Year of Magical Thinking; y The Vertical Hour. Algunos de sus créditos de Broadway más recientes incluyen The Book of Mormon, Death of a Salesman, A Raisin in the Sun, Hedda Gabbler, Betrayal, Fish in the Dark, Misery y Blackbird. Durante su carrera, Roth ha recibido cinco nominaciones al Drama Desk y siete nominaciones al premio Tony, y ganó el premio Tony por Mejor diseño de vestuario de una obra por The Nance en 2013.

Los créditos cinematográficos deMICHELLE MATLAND (Diseñadora de vestuario) como diseñadora de vestuario incluyen Safe de Boaz Yakin; The Girl in the Park de David Auburn, protagonizada por Sigourney Weaver; Freedomland de Joe Roth, protagonizada por Samuel L. Jackson y Julianne Moore; Last Days de Gus Van Sant; Someone Like You… de Tony Goldwyn, protagonizada por Ashley Judd y Hugh Jackman; y el próximo estreno de Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer, protagonizada por Richard Gere.

Matland ha trabajado como asistente de diseñador de vestuario para la diseñadora de vestuario Ann Roth durante más de una década, en proyectos como la galardonada miniserie de Mike Nichols Angels in America; la película de televisión Wit; películas de cine como Closer, Primary Colors, The Hours yThe Reader;Extremely Loud & Incredibly Close de Stephen Daldry; Cold Mountain de Anthony Minghella; Ricki and the Flash de Jonathan Demme; Mildred Pierce de Todd Haynes, protagonizada por Kate Winslet; Hope Springs de David Frankel; Doubt de John Patrick Shanley; While We're Young de Noah Baumbach; Julie and Julia de Nora Ephron; y The Good Shepherd de Robert De Niro.

Durante los últimos 30 años, el nominado al Oscar® en cuatro oportunidades DANNY ELFMAN (Música de) se estableció como uno de los compositores de cine más versátiles y logrados de la industria. Elfman ha colaborado con directores como Tim Burton, David O. Russell, Gus Van Sant, Sam Raimi, Paul Haggis, Ang Lee, Rob Marshall, Guillermo del Toro, Brian De Palma y Peter Jackson. Comenzando con su primera música para la película de Burton Pee-wee's Big Adventure, Elfman ha musicalizado un amplio rango de películas, incluidas cuatro por las cuales obtuvo cuatro nominaciones al Oscar®: Milk, Good Will Hunting, Big Fish y Men in Black. También musicalizó Edward Scissorhands, Wanted, Charlie and the Chocolate Factory, Mission: Impossible, Planet of the Apes, A Simple Plan, To Die For, Spider-Man, Spider-Man 2, Batman, Dolores Claiborne, Sommersby, Chicago, Dick Tracy, The Nightmare Before Christmas y Alice in Wonderland.

El trabajo más reciente de Elfman incluye Silver Linings Playbook and American Hustle; Mr. Peabody & Sherman de Russell; Big Eyes de Burton; The Unknown Known; Goosebumps de Errol Morris para Sony Pictures; Fifty Shades of Grey; la película de Marvel Avengers: Age of Ultron;y la película de Walt Disney Pictures Alice Through the Looking Glass. Próximamente para Elfman está Tulip Fever de The Weinstein Company y el thriller de ciencia ficción de James Ponsoldt The Circle, protagonizada por Emma Watson, Tom Hanks y Karen Gillan.

Nativo de Los Ángeles, Elfman creció amando la música de películas. Viajó por el mundo como un hombre joven que absorbía la diversidad musical. Fue uno de los miembros fundadores de la banda Oingo Boingo y captó la atención de un joven Burton, que le pidió que escribiera la música para Pee-wee's Big Adventure. Veinte años después, los dos forjaron una de las colaboraciones más fructíferas compositor-director en la historia del cine.