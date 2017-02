Blade Runner 2049: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Denis Villeneuve

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

La secuela se desarrolla varias décadas después de la original de 1982, con Harrison Ford retomando su icónico personaje Rick Deckard.

Está escrita por Hampton Fancher y Michael Green, y continúa la historia inicial de Fancher y David Peoples basada en la novela de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. Los detalles de la nueva historia no han sido revelados.

El elenco incluye a: Ryan Gosling, Harrison Ford, Robin Wright, Ana de Armas, Sylvia Hoeks, Carla Juri, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi y Dave Bautista, David Dastmalchian y Hiam Abbass.

Frank Giustra y Tim Gamble, CEO's de Thunderbird Films, serán los productores ejecutivos junto a Ridley Scott.

"Siempre me atrajeron las películas de ciencia ficción con marcas visuales fuertes que nos transportan a mundos paralelos únicos y la original "Blade Runner" es lejos la mejor de todos los tiempos.

Ridley Scott tuvo la genialidad de combinar la ciencia ficción con el film noir para crear esta extraordinaria exploración de la condición humana.

La nueva "Blade Runner" es una continuación de la primera película unas décadas más tarde."~ Denis Villeneuve, Director

Blade Runner 2049 está siendo dirigida por Denis Villeneuve (La llegada, Sicario, Prisioneros).

La película se estrenará el 5 de Octubre de 2017 y será distribuida por Sony Pictures Internacional (excepto en Norteamérica).

Pronto la data completa de la película