Fragmentado: Sinopsis, elenco, ficha: Split

SINOPSIS

Si bien Kevin (James McAvoy, serie X-Men, Wanted) ha evidenciado 23 personalidades-cada una con exclusivos atributos físicos-a su psiquiatra de confianza, Dra. Fletcher (ganadora del premio Tony Betty Buckley, The Happening, Oz de TV), allí permanece una todavía sumergida que está dispuesta a materializarse y dominar a todas las demás.

Obligado a secuestrar a tres adolescentes guiadas por la obstinada y perspicaz Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch), Kevin llega a una guerra de supervivencia entre todos los que están contenidos dentro de él -así como todos los que lo rodean- cuando las paredes entre sus compartimientos se caen.

Para la película The Guardian recurre a "una magistral combinación de Hitchcock y terror," Shyamalan y Blum vuelven a armar a su equipo central de The Visit, su exitosísima colaboración de 2015.

El escritor/director/productor M. NIGHT SHYAMALAN regresa al gancho cautivador de The Sixth Sense, Unbreakable y Signs con Split , una película original que hurga en los misteriosos rincones de la mente dotada y fracturada de un hombre. Después de éxito inicial del año pasado The Visit, Shyamalan se reúne con el productor JASON BLUM (serie The Purge e Insidious, The Gift) para el thriller aclamado como "la película más terrorífica de Shyamalan a la fecha".

Su equipo colega detrás de escena en Split incluye al productor MARC BIENSTOCK (The Visit, Quarantine 2:Terminal) y los productores ejecutivos Ashwin Rajan (The Visit,Devil), Steven Schneider (The Visit,series Insidious) y KEVIN FRAKES (John Wick, The November Man).

El logrado equipo detrás de escena de Split combina a los colaboradores frecuentes de Shyamalan con aquellos que están recién llegados a su equipo. Son liderados por el director de fotografía MICHAEL GIOULAKIS (It Follows,John Dies at the End), la diseñadora de producción MARA LEPERE-SCHLOOP (Django Unchained, True Detective deTV), el editor LUKE CIARROCCHI (The Visit,The Happening), el diseñador de vestuario PACO DELGADO (The Danish Girl,Les Misérables), el compositor WEST DYLAN THORDSON (Joy, Dixieland) y la supervisora musical SUSAN JACOBS (Unbreakable, The Visit).

Las raíces del terror: Comienza Split

Los espectadores conocieron el misterioso e intrincado universo de M. Night Shyamalan en 1999 con el fenómeno mundial The Sixth Sense, que fue seguido por éxitos como Unbreakable y Signs.

El realizador comenzó un nuevo capítulo en 2015 con su terrorífica The Visit, que recaudó casi $100 millones a nivel mundial. Siguiendo el mismo modelo que esa producción cinematográfica -y para permitir una total libertad creativa- Shyamalan tomó la decisión de regresar a sus raíces independientes autofinanciando Split.

"Quiero hacer algo nuevo con cada película haciendo algo que nadie haya hecho jamás", afirma Shyamalan. "Eso es sorprendente para mí, y también es peligroso y problemático, en especial cuando se vende al mundo."

Después del éxito mundial de The Visit, Shyamalan se reunió nuevamente con Blum y su Blumhouse Productions para Split.

Blum, conocido por su innovación en la industria para ayudar a guiar películas de bajo presupuesto y convertirlas en éxitos mundiales, analiza la asociación: "Night puede contar estas historias extraordinariamente impulsadas por los personajes contra un telón de fondo de un tema más grande. Split no es una típica película de bajo presupuesto; es una gran visión con un presupuesto limitado. No se trata de CGI o cientos de millones de dólares que hacen que Split parezca tan épica-es una increíblemente provocadora historia de Night."

Con una configuración más íntima, Shyamalan fue capaz de enfocar principalmente sus energías en el desarrollo de la historia y los personajes eliminando algunos de los ruidos y variables que vienen de la mano de una película más grande. "Es fácil sacarme de mi zona de comodidad, que es el motivo por el cual hago películas más pequeñas", dice Shyamalan. "De esa forma puede rechazar determinados factores de modo de poder escuchar esa voz creativa que me dice si algo de lo que estamos haciendo está fuera de camino."

Shyamalan lanzó la idea de Split durante la cena con Rajan, su colaborador de larga data y presidente de producción de Blinding Edge Pictures de Shyamalan. "Me fascinó de inmediato. Pensé que era la película perfecta para Night; es una convergencia de todos los tipos de historias que relata", dice Rajan. "Garabateamos algunas ideas y un par de escenas en una hoja de papel, y todas resultaban atractivas."

Blum respondió de inmediato al drama y las complejidades de la nueva oferta de Shyamalan, y cómo la película no seguía las convenciones típicas del thriller. "El público disfrutará de Split tanto a nivel de "pochoclo" visceral, y al mismo tiempo, los forzará a reflexionar sobre la naturaleza humana, que es el tema subyacente real y preocupación de la carrera de Night."

El estilo cinematográfico de Shyamalan también va más allá de un solo género. "Cada película es exclusivamente propia", dice el productor ejecutivo Schneider. "El entreteje cuentos populares, leyendas y otras narraciones y las combina con sus antecedentes y experiencia. Todas sus películas abarcan temas y personajes complejos, y me sorprendió la profundidad de Split."

Schneider cree que el público no solo se entretendrá con Split, sino que se sentirá desafiado. "Mis esperanzas son tan ambiciosas como las de Night en que la fortaleza de la película en la narración abrirá el debate sobre las complejidades de la identidad humana", comenta.

Ya sea que estuviera investigando en la clarividencia de The Sixth Sense, la fortaleza sobrehumana de Unbreakable o el atardecer de The Visit, Shyamalan comienza sus historias con ideas inspiradas por fenómenos en el mundo natural. Pero eso es simplemente un punto de partida: Shyamalan entonces lleva los viajes de sus personajes a un reino extraordinario, dejando que los arcos narrativos surjan de las luchas de los personajes mismos.

Como narrador, Shyamalan empareja una investigación integral con la imaginación pura. Sus películas en los géneros de suspenso y sobrenatural lo llevan a recurrir a lo misterioso y fascinante, usando esas premisas como bloques fundamentales para su imaginación y preguntar, simplemente, "¿Qué sucede si?"

Shyamalan explica: "Tomo algo que crees y lo llevo hacia el reino de lo fantástico. Me pregunto qué sucedería si, en el Trastorno de Identidad Disociativo, cada personalidad individual creyera que es quien es, 100 por ciento. Si una personalidad cree que tiene diabetes o colesterol alto, ¿puede su cuerpo cambiar químicamente según ese sistema de creencias? ¿Y qué sucede si una personalidad creía que tenía poderes sobrenaturales? ¿Cómo se vería eso?"

Durante su estadía en NYU, Shyamalan tomó cursos en los que se analizaba el tema de Trastorno de Identidad Disociativo (DID), y durante años, el realizador quedó fascinado con las teorías relacionadas con el diagnóstico.

Cuando Shyamalan comenzó a crear el guión de Split, leyó mucho sobre la mayoría de casos documentados, y estas historias de aquellos involucrados causaron un gran impacto en su imaginación. Para informar su relato sobrenatural, Shyamalan habló con psiquiatras en el campo y obtuvo conocimientos prácticos sobre cómo los terapeutas se desempeñaban en las sesiones con pacientes de esta población. Esa curiosidad exagerada se desarrolló en los personajes que se convirtieron en Kevin y la Dra. Fletcher.

"La película es una convergencia de habilidades y narración que Night aporta a este medio, y hay un increíble viaje en el centro", dice Rajan. "Las actuaciones son sorprendentes, y pienso que resonará con el público."

Como un director específico y preciso que viene de la escuela de Hitchcock, Shyamalan trabaja cada escena. "Night es un perfeccionista, y hace obsesivamente el storyboard de cada toma para asegurarse de que él sigue la visión original", dice el productor Bienstock. "Él desea que cada toma, cada momento sea el mejor, y eso es inspirador."

Como todo lo que hace Shyamalan, el aspecto de Split también es increíblemente específico. "Es una película oscura pero sorprendente desde el punto de vista visual con una bella paleta de colores y uso de las sombras", dice Blum. "Night tiene un talento inigualable para crear temor y miedo en lo aparentemente mundano y común, lo que hace que la película sea silenciosamente amenazante en lugar de manifiesto o en tu cara."

Introducirse en los personajes: Nueve rolls en uno

Shyamalan sentía que había solo un puñado de actores que podían interpretar el exigente papel de un hombre con 23 personalidades en Split. Fue fundamental para el escritor/director que las personalidades de Kevin no se vieran como caricaturas sino que se desarrollaran como personas que el público abrazaría con simpatía. A tal fin, Shyamalan buscó a James McAvoy, un actor dinámico que maneja papeles que son éxitos de taquilla y papeles íntimos y pequeños con igual aplomo, para interpretar los muchos papeles del personaje principal.

Shyamalan consideró que McAvoy estaba absolutamente a la altura del desafío. "Este es el personaje más complejo que he escrito. Pensaba: "¿entiende lo que le estoy pidiendo que haga en esta pieza?" Y él lo entendió, nunca trabajé con un actor tan audaz."

Shyamalan intencionalmente le envió el guión al actor con poco contexto, con la esperanza de obtener de su artista ideas sobre Kevin que él nunca podría haber imaginado. El realizador recuerda: "James preguntó: "Cuál es el nombre del personaje que estoy interpretando así sé, simplemente para no confundirme:" Y le respondí: "No puedo decírtelo, lee el guión."

McAvoy se sintió intrigado de inmediato con los diversos giros de la historia. "Leí las primeras 10 páginas y pensé: Guau, ¿qué es esto?" Luego, leí las siguientes 10 páginas y pensé: "¿Qué es eso?", comenta. "Sentí que me enfrentaba continuamente a algo totalmente diferente. Eso es el disfrute de lo que Night hace tan bien. Tiene al público alerta intentando deducir qué es la película: ¿estamos viendo un thriller, un drama psicológico, terror, ciencia ficción o algo sobrenatural? Y esta película es todos esos géneros."

El compromiso de Shyamalan de crear y financiar su proyecto fue una inspiración para McAvoy. "Él es valiente y audaz de oponerse a la tendencia que dice, para contar una buena historia, debes gastar $200 millones", señala. "En cambio, él elimina toda la interferencia y así puede contar una verdadera historia de calidad. Es un privilegio trabajar con un director que tiene esa actitud y enfoque cuando se trata de la narración.

Shyamalan y McAvoy trabajaron estrechamente para garantizar que la actuación del actor siguiera siendo increíblemente singular a medida que transformaba cada papel con autenticidad.

"Night es exigente y casi forense en lo que desea que hagas", dice McAvoy. "Tiene una idea muy específica de lo que desea en su mente, y a la vez es sumamente colaborador y generoso."

Cambiar colores y personajes, a veces dentro de la misma toma, resultaba especialmente difícil. "Esperas que el público te compre como un personaje", explica McAvoy. "Luego, necesitas que te compren como la siguiente persona y hacer esa transición interesante sin alienar a los espectadores."

Aun así, el papel le brindaba al experimentado actor de cine y teatro con una extraordinaria oportunidad. "Para ser honesto, disfruto mucho de interpretar cada personaje, porque como actor rara vez tienes la posibilidad de hacer este tipo de actuación", afirma. "Es bastante sorprendente cambiar radicalmente lo que piensas, quién eres y lo que te constituye en un momento."

El dúo trabajó diligentemente para garantizar que cada personalidad tuviera una voz y presencia distinta. "James es escocés, pero la mayor parte de su carrera ha interpretado con un acento estadounidense o británico", comenta Shyamalan. "Busqué en su enciclopedia de acentos, y le tiré la siguiente idea: ¿Qué tal si Hedwig cecea?" Y James fue simplemente brillante en la adaptación."

Al personificar al joven Hedwig, McAvoy caminó por una delgada línea entre interpretar a un niño comparado con la versión simplista de un adulto. "Así es cómo la mayoría de las personas interpretan a un niño", dice Shyamalan. "Hedwig es muy inteligente, y simplemente resulta que tiene 10 años. Le decía a James: "No estás interpretando a un adulto tonto; eso no es lo que estamos haciendo. Usa tus ojos; eres muy inteligente. Pero tienes 10, así que no sabes lo que significa ese gesto."

McAvoy y Shyamalan continuó ahondando en los gustos y motivos de cada uno de los alter ego. "James preguntaba por qué un personaje respondía de determinada manera, y dado que estaba tan cerca de la historia, pude llevarlo a través de mi lógica", comenta Shyamalan. "Fue esencial analizar a cada personaje hasta que esta persona fuera real para ambos."

Si bien Shyamalan se ajusta estrictamente al guión, el alienta a los actores a agregar su propio color entre las líneas. "Una de las formas de lograr esta autenticidad es mediante la improvisación, y eso surge, de una forma", señala. "Pero trato al guión como una obra de teatro, así es como siempre me refiero a ella, y no altero las líneas."

Para Shyamalan, hay millones de formas de interpretar una escena sin alterar las palabras. "Deseo que los actores adviertan que son mucho más flexibles de lo que ellos piensan que son", dice.

McAvoy interpretó entre las líneas con un arte y experiencia increíbles. "El dijo las palabras exactas del guión pero improviso con su cara y su físico", comenta Shyamalan. "James aportaba estos nuevos aspectos increíbles a la mesa. Nos metidos en ese ritmo maravilloso en donde las cosas que eran sagradas para mi no se tocaban sino que solo se destacaban."

El atletismo del artista también demostró ser un gran activo. "Él hacía muchas hazañas físicas como saltar cercas y trepar", dice Shyamalan. "Teníamos un doble por las dudas, pero James es tan ágil y su físico fue una fortaleza firme."

Además de realizar escenas de riesgo, el actor parece encogerse tres pulgadas cuando interpreta a Hedwig y se endurece como el fuerte Dennis. "Ya sea que interprete a un niño o a una mujer estricta, el aborda cada personaje con gran comodidad en su físico", expresa Shyamalan. "Terminaba una escena y el equipo estallaba en un aplauso porque sabíamos que estábamos viendo algo extraordinario."

"Cuando piensas en lo que James debía hacer en esta película, es sorprendente", elogia Blum. "No solo parecía cambiar entre alter ego sin esfuerzo alguno en determinados días de rodaje, él cambiaba entre ellos durante determinadas escenas. Ves a un actor en la cima de su carrera, y estábamos todos asombrados por lo que el se las ingeniaba para hacer como un actor extraordinariamente disciplinado. Nunca he visto algo como eso, y espero que su actuación reciba los elogios de la crítica que merece a manos de la hábil dirección de Night."

Definir las personalidades: Selección de actores para el thriller

Con un modesto presupuesto de producción y un elenco central de cinco actores, Shyamalan fue minucioso en su selección de artistas, eligiendo a actores veteranos junto con una nueva tanda de talentos.

Shyamalan explica su proceso: "Prefiero actores jóvenes e inexpertos porque son simplemente perfectos en su energía y luz, y luego actores de teatro hiper capacitados como Betty y James que improvisan a la perfección."

El director escribió la parte de la Dra. Fletcher con un escenario experimentado y la estrella de la pantalla Betty Buckley en mente. "La noche está llena de joie de vivre y travesuras, y me encantan las travesuras", dice Buckley, que previamente protagonizó The Happening de Shyamalan.

Una singularmente concentrada terapeuta, la Dra. Fletcher se preocupa mucho por aquellas personas a las que trata y va en contra de las convenciones al ver el trastorno de Kevin como un posible activo en lugar de un obstáculo. "Ella lo ve como alguien con un potencial destacable como ser humano, tal vez más que la persona promedio", dice Buckley. "El trastorno de identidad disociativo es como la Dra. Fletcher diagnostica a Kevin, pero ella está más intrigada con la evolución de una de estas personalidades, en la que Kevin se está convirtiendo.

Buckley investigó su papel incluyendo una consulta con un psicólogo experimentado en este tipo de tratamiento. "Quería asegurarme de que estaba respondiendo con precisión y relacionando a cada una de las manifestaciones de los diversos personajes que interpreta James", explica. "Su objetivo es ayudar a este ser humano a encontrar a un ser central en donde él pueda integrar estos aspectos de sí mismo que han sido fracturados. Cada personalidad se comporta y piensa en forma diferente y tiene una agenda diferente. Es muy complejo, y mi actuación exigía que pareciera auténtico."

El conocimiento de la historia tipo láser de Shyamalan brindaba una importante vía para la colaboración. "Él concibió el guión y tiene una idea clara de cada detalle, lo que le permite ser muy colaborador", dice la actriz. "Si tienes una idea, él te ayudará a desarrollarla más o te dirá de inmediato si no está dentro del alcance de lo que él prevé."

Más allá de las emociones del guión, Buckley se sintió atraído por los temas distintivos de la película como la soledad, en especial, dentro de su personaje. "Ella ha elegido una vida solitaria, a fin de estar dedicada a su trabajo y pacientes, e intentó despertar esa conciencia y sentimiento en la película", afirma. "En líneas generales, Split se parecía mucho a una película francesa en sus temas y estilo artístico, que es una combinación inusual para una película que intenta asustarte mucho.

Buckley también aprecia cómo Shyamalan aprovecha actores con fuertes antecedentes teatrales. "Night es inteligente al recurrir a actores como James que tienen sus raíces en el teatro", elogia. "Artistas en esa arena que tienen una comprensión de la narración y la disciplina, y Night lleva ese arte a sus películas."

Para interpretar a la extraordinariamente inteligente Casey -una sobreviviente con un pasado oscuro- los realizadores recurrieron a Anya Taylor-Joy, una de las estrellas ascendentes de Hollywood. El público conoció primero el talento extraordinario de Taylor-Joy después de su papel inicial en la película de terror de 2015 The Witch. Shyamalan dice respecto de la actuación: "Ella tenía esa sorprendente crudeza. Me sentí muy afortunado de que aceptara participar de Split."

Antes de unirse al elenco, Taylor-Joy tuvo la oportunidad de ver primero el guión. "Inicialmente, querían que firmara sin haberlo leído, pero les suplique que me dieran una copia", dice Taylor-Joy. "Me sorprendió y fascinó la historia; me quedó dando vueltas en la cabeza durante días."

Taylor-Joy rápidamente encontró un camino hacia su personaje dado que se relacionó con facilidad con el estado de intrusa de Casey. "Esa cualidad de no encajar podía ser la gracia que la salva, que es una idea bastante intrigante", comenta, agregando que ella también admiraba los recursos y fortaleza de Casey. "Ella es ruda porque tuvo que afrontar experiencias que nadie enfrentaría, pero esos antecedentes le brindaron un excepcional habilidad para desglosar los problemas al ver la situación tal cual es, no cómo ella quisiera que fuera."

El estilo de dirección distintivo de Shyamalan fue un activo para Taylor-Joy, en especial durante las escenas más terroríficas del thriller sobrenatural en las que su personaje se ve cara a cara con uno de los alter ego de Kevin. "Aprendió que hay algo como un miedo generalizado, pánico o desesperación y esos sentimientos no pueden generalizarse, deben ser específicos del personaje", sostiene. "En una escena en donde estoy actuando abrumado o aterrado, Night decía "No sé quien era esa, pero no era Casey." Y siempre tiene razón."

El escritor/director también trabajó para hacer cada toma única al lograr que los actores abordaran una escena con un pensamiento diferente en sus mentes. "Como actores nos alimentamos unos de otros: Si James hace algo diferente, entonces yo responderé de distinta forma", comenta Taylor-Joy. "Era fascinante ver cómo las escenas se desplegaban. James es uno de los mejores actores de nuestra generación y verlo de cerca era una clase maestra."

Las intensas escenas hicieron que McAvoy se convirtiera en protector de la joven actriz. "Hubiera sido difícil, y tal vez me hubiera afectado psicológicamente, hacer este papel con un actor de método", sostiene Taylor-Joy. "Afortunadamente, James quería que me sintiera lo más cómoda posible, y a menudo bromeaba entre tomas para levantar el animo."

Para interpretar a la aparentemente sana Marcia los realizadores buscaron a Jessica Sula (Recovery Road de TV), que rodó su audición para Split con la ayuda de un amigo y un iPhone. "No era una grabación de calidad", se ríe. "La envié a la 1 a.m. y al día siguiente, recibí un llamado para reunirme con el director de selección de actores en Los Ángeles para volver a rodar la audición."

Después de sumarse al proyecto, Sula se sorprendió al leer el guión silenciosamente amenazante de Shyamalan. "Cada página parecía una situación de suspenso", afirma. "Este es un thriller sumamente aterrador y equilibrado con contenido; es Shyamalan por excelencia."

Un desafío para Sula era darle profundidad a Marcia, y ella trabajó estrechamente con Shyamalan para agregarle complejidad a su personajes, uno que está atrapado en una celda y muerto de miedo. "Ella es una adolescente normal que viene de una buena familia y se encuentra en una situación horrorosa que jamás podría haber imaginado", afirma Sula. "No quería interpretarla simplemente como una chica temblorosa y asustada. Night conoce estos personajes por dentro y por fuera, y me ayudó a dar con todas las marcas que agregaban dimensión."

Las escenas intensamente emocionales de la película cobran una víctima en Sula y el elenco completo. "A veces estábamos muy callados y reservados y no hablábamos entre determinadas escenas", dice Sula. "Escuchaba mucha música clásica, como Beethoven, porque me ayudaba a vaciar mi mente sin sacarme del estado de ánimo."

Luego, los realizadores buscaron a Haley Lu Richardson (The Edge of Seventeen, Recovery Road de TV) para interpretar a la popular valedictorian Claire.

Richardson recuerda audicionar uno de los momentos más intensos de la película sin leer primero el guión. "Night es bastante reservado acerca de sus proyectos antes de filmar, así que era sin lugar a dudas un desafío hacer la audición sin saber dónde estaba o qué estaba sucediendo. Tuve que hacer un mundo basado en una sola escena y comprometerme ciegamente con él", afirma ella. "Una vez que finalmente leí el guión, me di cuenta de que la película era más retorcida y terrorífica de lo que había imaginado."

Richardson y Shyamalan compartieron varias conversaciones sobre su personaje y cómo romper los estereotipos femeninos de las películas de terror. "En tantas películas de terror, la "rubia popular" muere primero, y queríamos que Claire fuera mucho más compleja que eso", dice Richardson. "Ella es una líder fuerte y cree con toda su alma que las tres niñas pueden trabajar juntas y sobrevivir. Casey parece haber tenido experiencias diferentes en su vida que la llevan a no estar de acuerdo con Claire, pero no importa quien tenga razón, Claire nunca se da por vencida."

Un aspecto alterado: Diseño de Split

Shyamalan regresa nuevamente a su ciudad natal de Filadelfia para rodar Split. "Filadelfia es donde Night hace todas sus películas", explica el productor Bienstock. "Él está increíblemente apasionado por eso."

La diseñadora de producción Mara LePere-Schloop trabajó junto a Shyamalan para que la descarnada realidad de Kevin cobrara vida. "Esta es una película complicada porque hay tantas capas en la historia y lo que el público conoce es privado en determinado momento dado", dice LePere-Schloop. "Queríamos matices y sutilezas que insinuaran lo que estaba por venir sin revelar nada."

LePere-Schloop y su equipo emplearon el color para reflejar las diferentes personalidades de Kevin. "Estas son hiper formas de personas, y tuvimos una muy larga discusión sobre cómo usar un nuevo color para un nuevo personaje que presentábamos en este mundo", explica.

El mundo subterráneo del sótano también tenía un color estratégicamente usado. "Tratamos de desaturar todo lo demás de modo que un estallido de color tuviera impacto", explica LePere-Schloop. "Al moverse por el escenario, los colores de las paredes están saturados y desaturados, dependiendo de la escena. En el espacio en donde el público ve la acción más intensa y violenta, empleamos el uso de color más vibrante."

La notable preparación de Shyamalan y el riguroso uso de storyboards ayudaron a LePere-Schloop a darle vida a lo que estaba en la mente del director. "Night tiene toda la película en su cabeza, y es generoso con su tiempo al repasar las piezas clave", dice LePere-Schloop. "Tuve una comprensión muy exhaustiva de lo que se iba a esperar de estos mundos que estábamos construyendo y el rodaje exacto que él quería."

Además de la planificación meticulosa, LePere-Schloop a menudo debía trabajar rápidamente sin comprometer el más amplio alcance la película. "Nunca puedes tomar una decisión aislada sobre nada cuando haces una película de esta magnitud. Debes pensar en términos de un contexto más grande", comenta. "Nos vimos obligados a usar al máximo nuestro ingenio y ser eficientes respecto de todo."

Shyamalan siempre estaba dispuesto a analizar ideas o preguntas, incluso hasta los detalles más pequeños. "En un día determinado, podíamos tener miles de decisiones que tomar desde el color de la pared hasta el tipo de bombilla necesaria", dice LePere-Schloop. "Night es capaz de hacer múltiples tareas y siempre está deseoso de conversar cualquier aspecto de su visión."

El diseñador de vestuario Paco Delgado también mantuvo una paleta más minimalista. "Estéticamente, la idea total era producir una imagen muy cruda", afirma.

Para vestir a Casey, Delgado optó por capas y ropa superpuesta para esconder su cuerpo. "Ella es una persona dañada que ha sufrido abuso y no le importa la moda ni encajar con las otras chicas", sostiene.

Delgado vistió a la Dra. Fletcher en una paleta restringida de beige, grises y azules. "Quería que su vestuario incluyera ropa elegante, de buena calidad pero sin ser llamativa dado que ella es una erudita."

El diseñador de vestuario también usó colores para atraer distinciones entre las diversas personalidades de Kevin. "Dennis es la personalidad más fuerte, y él me recordaba a un soldado que mantiene todo bajo control", dice. "Reflejamos esa cualidad de policía con un fuerte color gris."

El imaginativo Barry usó colores y materiales suaves que incluyen lanas, explica Delgado. "Queríamos que su vestuario abrazara su creatividad."

Para el joven Hedwig, Delgado se inspiró en los niños de las escuelas cercanas de Filadelfia. "Lo vestimos con un equipo deportivo, que era popular entre los niños de su edad, y le agregamos un poco más de color dado que se trataba de un niño."

Patricia era una de las personalidades más difíciles de vestir por su relato sobrenatural. "Tuvimos discusiones acerca de si James usaría una peluca y realmente se vería como una mujer", comenta. "Finalmente, decidimos que Patricia debía verse como un hombre que usa ropa de mujer."

Un elemento consistente entre cada personalidad fue el corte de cabello minimalista de McAvoy. "No quería tratar de hacer cualquier cosa con los estilos de cabello o pelucas", dice Shyamalan. "Su cabeza afeitada crea una pizarra en blanco en donde simplemente las expresiones del actor te llevan de un personaje al siguiente."

Universal Pictures presenta una producción de Blinding Edge Pictures/Blumhouse de una película de M. Night Shyamalan: Split, protagonizada por James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Haley Lu Richardson, Jessica Sula. La selección de actores para la película está a cargo de Douglas Aibel, CSA, y la supervisora musical es Susan Jacobs. La música del thriller es de West Dylan Thordson, y el diseñador de vestuario es Paco Delgado. La película está editada por Luke Ciarrocchi, y su diseñadora de producción es Mara LePere-Schloop. El director de fotografía es Michael Gioulakis. Los productores ejecutivos de Split son Steven Schneider, Ashwin Rajan, Kevin Frakes. Está producida por M. Night Shyamalan, Jason Blum, Marc Bienstock. Split está escrita y dirigida por M. Night Shyamalan. © 2016 Universal Studios.

ACERCA DEL ELENCO

El actor nominado al Globo de Oro JAMES M C AVOY (Kevin) se ganó al público estadounidense con sus actuaciones decisivas aclamadas por la crítica en The Last King of Scotland y Atonement. Habiendo hecho referencia a él como "El mejor actor joven británico de nuestros tiempos" por la revista Empire, McAvoy continúa poniéndose a prueba con una amplia variedad de trabajos en el escenario, la televisión y el cine y se lo considera como uno de los talentos actorales más sorprendentes de la industria.

Si bien McAvoy comenzó su carrera en teatro, se hizo popular en la pantalla chica con el papel de Josh en la adaptación de Channel Four de 2002 de la popular novela de Zadie Smith White Teeth. En el otoño de 2003, McAvoy interpretó a Dan Foster en la serie dramática política de la BBC ganadora del British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) State of Play. La serie se llevó a cabo en el Reino Unido y en la BBC America y se convirtió en uno de los productos de exportación más exitosos del Reino Unido en la última década. También dejó una marca indeleble en los proyectos de televisión de alto perfil como del drama de la Primera Guerra Mundial Regeneration y Band of Brothers de HBO.

La popularidad de McAvoy creció cuando apareció en la serie de Channel 4 ganadora del premio BAFTA Shameless como el ladrón de autos Steve. En 2004, obtuvo una nominación de British Comedy Awards por Mejor recién llegado de comedia por su actuación.

En 2005, McAvoy protagonizó el papel principal en Rory O'Shea Was Here de Damien O'Donnell. McAvoy obtuvo una nominación al Mejor actor británico del año de London Critics' Circle por su actuación. Ese verano, viajó a Uganda para asumir el papel principal del Dr. Nicholas Garrigan en The Last King of Scotland, dirigida por el ganador del Oscar® y BAFTA Kevin Macdonald. Obtuvo nominaciones de BAFTA, BIFA, London Critics' Circle y European Film Academy por su actuación. En diciembre de 2005, a McAvoy se lo vio en The Chronicles of Narnia:The Lion, the Witch and the Wardrobe. Obtuvo una nominación al Mejor actor secundario británico del año de London Critics' Circle por su actuación.

En 2007, McAvoy protagonizó el drama de Joe Wright ganador del Globo de Oro Atonement, también protagonizado por Keira Knightley y Saoirse Ronan. McAvoy recibió nominaciones a los premios Globo de Oro y BAFTA como Mejor actor y fue galardonado como Mejor actor del año por London Critics' Cirlcle, el premio Virtuoso del Festival de Cine de Santa Bárbara y un premio U.K. Regional Critics como Mejor actor.

En 2014, McAvoy repitió su papel como el Profesor Charles Xavier en la muy anticipada película de 20th Century Fox X-Men:Days of Future Past, que recaudó más de $90 millones en la taquilla nacional en su fin de semana de estreno y su película de mayor recaudación de la franquicia hasta el momento. También se lo vio como el policía corrupto de Bruce Robertson en la sensación aclamada del Reino Unido Filth, por la que recibió un premio BIFA como mejor actor, un premio al Mejor actor británico del año de London Critics' Cirle y un premio Empire como Mejor actor. La película, en la que McAvoy también se desempeñó como productor, fue lanzada en Estados Unidos en 2014 por Magnolia Pictures. En 2014, también se lo vio en The Disappearance of Eleanor Rigby: Them frente a Jessica Chastain. McAvoy recientemente completó la producción de The Coldest City frente a Charlize Theron y Submergence frente a Alicia Vikander

Otros créditos cinematográficos de McAvoy incluyen Becoming Jane (2007), Penelope (2008), Wanted (2008), X-Men: First Class (2011), The Conspirator (2011), Gnomeo & Juliet (2011), Arthur Christmas (2011), Welcome to the Punch (2013) Trance (2013), Victor Frankenstein (2015) y X-Men: Apocalypse (2016).

McAvoy también desempeñó un gran papel en la escena teatral de Londres. En 2009, McAvoy subió al escenario de Apollo Theatre en London's West End en donde interpretó los dos papeles de Walker y su padre Ned en Three Days of Rain de Richard Greenberg. Su actuación le valió una nominación al premio Olivier como Mejor actor. También se lo vio en Breathing Corpses en Royal Court (2005), Privates on Parade en Donmar Warehouse (2001) y Out in the Open en Hampstead Theatre (2001). En 2013, McAvoy protagonizó en Macbeht en Trafalgar Studios. Su actuación le valió una nominación al premio Olivier como Mejor actor y el programa fue nominado por Mejor nueva versión. En 2015, McAvoy protagonizó The Ruling Class, que le valió un premio London Evening Standard, una nominación al premio Olivier, y una nominación de WhatsOnStage como Mejor actor.

McAvoy nació en el área de Scotstoun de Glasgow, Escocia, en 1979 y es graduado de la prestigiosa Royal Scottish Academy of Music and Drama.

Seleccionada por The Hollywood Reporter como su "Next Big Thing,"ANYA TAYLOR-JOY (Casey Cooke) se distinguió a nivel universal por su papel decisivo y debut cinematográfico de Thomasin en The Witch de A24, lanzada a principios de 2016 con un fin de semana de estreno récord en la historia de tres años de A24. Nigel Smith de Guardian elogió a Taylor-Joy como una aspirante al Oscar®, y Richard Lawson de Vanity Fair dijo: "Ella sostiene la cámara con una energía etérea pero ligeramente amenazante. Podría estar destinada para grandes cosas." Justin Chang de Variety dijo: "Si hay una artista a la que le pertenece la película, esa es Taylor-Joy." Dirigida por Robert Eggers, que ganó el premio a la Dirección en el Festival de Cine de Sundance y el premio Sutherland por Mejor película en el Festival de Cine de Londres, el terror sobrenatural sigue a una devota familia cristiana en la Nueva Inglaterra de la década de 1640.

Desde el estreno de la película en el Festival de Cine de Sundance, ella ha interpretado cinco papeles protagónicos en películas muy esperadas y se ha convertido en una de las actrices más buscadas de su generación.

En 2017, a Taylor-Joy se la verá en Thoroughbred, también protagonizada por Olivia Cooke y el difunto Anton Yelchin en la historia de la tempestuosa amistad de dos adolescentes suburbanos. Se la vio recientemente en Barry de Vikram Gandhi frente a Devon Terrell, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Inspirada por eventos de la vida real, Barry exploró la época en la que un joven Barack Obama intentaba encontrar su camino como estudiante universitario en una ciudad nueva, forjando una relación con una estudiante (interpretada por Taylor-Joy), a medida que se enfrenta con preguntas sobre la raza, la cultura y la identidad. Más recientemente, ella terminó de filmar el thriller psicológico Marrowbone, el debut del director Sergio G. Sanchez, la historia de cuatro hermanos que, por temor a ser separados después de la muerte de su madre, se esconden del mundo en su granja abandonada, que dentro de sus viejas paredes oculta un terrible secreto. La película también está protagonizada por Mia Goth, George MacKay y Charlie Heaton.

En 2016, a Taylor-Joy se lo vio como el personaje titular en Morgan de Luke Scott, un thriller de ciencia ficción producido por Ridley Scott, también protagonizada por Kate Mara, Paul Giamatti, Toby Jones y Boyd Holbrook. "…Confirmando la promesa exhibida en The Witch ("Screen Daily"), Anya interpreta un ser humanoide artificialmente creado, que un consultor de gestión de riesgos corporativos debe decidir si eliminar o no." Los créditos anteriores de Taylor Joy incluyen la película independiente Viking Quest, el segundo de la serie dramática de fantasía BBC Atlantis y Vampire Academy.

BETTY BUCKLEY (Dra. Karen Fletcher), que ha sido llamada "La voz de Broadway" es una de las mujeres líderes más respetadas y legendarias del teatro. Ella es una actriz y cantante cuya carrera se extiende en teatro, cine, televisión y conciertos en todo el mundo. En 2012, ella fue presentada en el Theatre Hall of Fame. Buckley ganó un premio Tony por su actuación en Cats. En 2014, ella fue nominada a un premio Drama Desk para el estreno mundial de The Old Friends de Horton Foote en Signature Theatre, también dirigida por Michael Wilson. Otros créditos importantes en teatro incluyen Triumph of Love (nominación al premio Tony), Sunset Boulevard (nominación al premio Olivier), 1776, Pippin, Song and Dance, The Mystery of Edwin Drood, Carrie y la producción de Londres de Dear World. Los créditos de televisión incluyen Oz de HBO, Eight is Enough y numerosas apariciones como estrella invitada en varias series. Ella ha recibido dos nominaciones al premio Daytime Emmy. Buckley ha trabajado con los realizadores M. Night Shyamalan, Brian De Palma, Bruce Beresford, Roman Polanski, Woody Allen y Lawrence Kasdan. Una maestra del estudio de escena e interpretación de canciones durante 30 años, Buckley también es una lograda concertista y artista de grabación. Recibió dos nominaciones al premio Grammy, y ha lanzado 16 álbumes incluido Ghostlight producido por T Bone Burnett, que fue lanzado en 2014.

La galesa JESSICA SULA (Marcia) actualmente está rodando Godless, una miniserie de Netflix de seis partes para Scott Frank. A principios del próximo año, a Sula se la verá en The Lovers para A24 frente a Debra Winger y Tracy Letts. Ella protagonizó más recientemente como el papel principal de Maddie en la serie dramática de Freeform Recovery Road.

En 2015, Sula protagonizó como Layla en la película británica independiente The Honeytrap, escrita y dirigida por Rebecca Johnson, que hizo su estreno estadounidense en el South by Southwest Festival con elogios de la crítica. A ella también se la puede ver en la quinta y sexta temporada de Skins en su papel inicial de Grace. Otros créditos televisivos incluyen Lucifer de Fox, Eye Candy de MTV y Love & Marriage de iTV.

Nativa de Phoenix, Arizona, HALEY LU RICHARDSON (Claire Benoit) es una joven actriz cuya carrera ya exhibe un gran rango de talentos y una madurez mucho más allá de sus 21 años.

En los pocos años transcurridos desde sus comienzos en Hollywood a los 16 años, ella ha acumulado un considerable repertorio de créditos cinematográficos, incluidos sus más recientes elogios como uno de una breve lista de actrices que han aparecido en papeles principales en dos largometrajes en el Festival de Cine de Los Ángeles. La primera película de Richardson fue The Last Survivors, un descarnado thriller apocalíptico que relata la historia de un sobreviviente (Richardson) que queda atrás de una corriente devastadora. Su segunda película The Young Kieslowski, también protagonizada por Ryan Malgarini. The Last Survivors fue lanzada el 4 de agosto de 2015, y The Young Kieslowski fue lanzada el 24 de julio de 2015.

En marzo de 2016, Richardson apareció en el éxito del Festival de Cine de Sundance The Bronze como Maggie. Richardson se unió a los productores ejecutivos Jay y Mark Duplass y el divertido elenco de Melissa Rauch, Thomas Middleditch, Sebastian Stan, Cecily Strong y Gary Cole en un escenario de comedia negra en el mundo de la gimnasia. Rauch interpretó a Hope Greggory, una ex deportista olímpica acabada. Ella no tiene posibilidades en su carrera -o incluso aspiraciones- hasta que una ascendente atleta local (Richardson) busca su ayuda.

A Richardson se la vio más recientemente en The Edge of Seventeen, frente a Hailee Steinfeld y Woody Harrelson. La película fue lanzada el 18 de noviembre de 2016, pero se estrenó primero como la película de la noche de cierre en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El año pasado, Richardson también finalizó la producción de Columbus, frente a John Cho y Parker Posey.

Además de sus créditos cinematográficos, ella se hizo un nombre en el mundo de la televisión. Actualmente, ella protagoniza Recovery Road en Freeform, un nuevo drama que se basa en la popular novela para adultos jóvenes de Blake Nelson. Es más conocida por su papel recurrente como Tess durante la temporada de estreno 2013-2014 de Ravenswood de ABC Family-un producto indirecto derivado y sobrenatural de la popular serie Pretty Little Liars.

Richardson también apareció en una diversidad de papeles invitados en otros programas de televisión. En 2013, fue presentada como bailarina en Shake It Up! de Disney Channel, protagonizada por Bella Thorne y Zendaya, y como Destiny en la película para televisión de 2013 Adopted. Otras apariciones como invitado incluye sus papeles como Mackenzie en la serie de televisión y la miniserie web Awkward. (2014), Cassie Cage en Mortal Kombat X: Generations (2015), Jenna Davis en Law & Order: Special Victims Unit (2015) y Maya en Your Family or Mine (2015). También apareció como Julina junto a Jack Falahee en la película original de Lifetime Escape from Polygamy.

Richardson actualmente reside en Los Ángeles, California.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

El escritor/director/productor M. NIGHT SHYAMALAN (Escrita y dirigida por/producida por/ Jai, Amante de Hooters) ha captado la atención del público de todo el mundo durante casi dos décadas, creando películas que han recaudado más de $2.000 millones a nivel mundial.

En 2015, Shyamalan nuevamente se reunió con Universal Pictures en el éxito de terror The Visit. Recaudando casi $100 millones en la taquilla mundial, The Visit fue una de las películas de terror de mayor recaudación del año.

Shyamalan hizo su primera incursión en televisión cuando fue productor ejecutivo y dirigió el piloto de Wayward Pines,que salió al aire en mayo de 2015. La muy esperada serie de 10 episodios, basada en la novela de mayor venta y a la que Shyamalan le dio vida, se estrenó en FOX. El programa silenciosamente se convirtió en un favorito de los fanáticos, y fue el drama más visto del verano.

Shyamalan comenzó a hacer películas cuando era muy joven en su ciudad natal cerca de Filadelfia, y hacia los 16 años había completado 45 cortometrajes. Al finalizar la secundaria, asistió a la NYU Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York para estudiar cine. Durante su último año en NYU, Shyamalan escribió Praying with Anger, un guión semi-autobiográfico sobre un estudiante de Estados Unidos que va a India y se siente un extraño en su tierra natal. La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, junto a Reservoir Dogs y Strictly Ballroom. En los años siguientes, Shyamalan escribió Stuart Little para Columbia Pictures y completó su primera película comercial, Wide Awake, una película que exploró la búsqueda de un muchacho para descubrir su fe.

En 1999, The Sixth Sense, protagonizada por Bruce Willis, catapultó a Shyamalan a la fama y se convirtió en uno de los realizadores jóvenes más buscados de Hollywood. Una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos, The Sixth Sense recibió un total de seis nominaciones al Academy Award® incluida Mejor película, Mejor director y Mejor guión original.

Shyamalan colaboró con Willis nuevamente en 2000 en la película Unbreakable, junto a Samuel L. Jackson. Una película anterior a su tiempo, Unbreakable se ha convertido en un éxito subterráneo en los años que transcurrieron desde su lanzamiento. Shyamalan una vez más exploró la idea de un hombre que cuestiona su fe en el éxito de taquilla de 2002 Signs, protagonizado por Mel Gibson y Joaquin Phoenix.

En 2004, Shyamalan lanzó The Village, protagonizada por Bryce Dallas Howard y Phoenix. La película exploraba una comunidad aislada y el tratado que celebraron con las misteriosas criaturas que viven en el bosque de los alrededores. En su siguiente película, Lady in the Water, Shyamalan exploró el mundo sobrenatural de un cuento oscuro de la hora de irse a dormir. En 2008, Shyamalan escribió, dirigió y produjo The Happening, protagonizada por Mark Wahlberg. La película siguió a un hombre y a su familia mientras trataban de escapar de un inexplicable desastre natural. Otros créditos cinematográficos incluyen The Last Airbender, la primera incursión de Shyamalan en el entretenimiento para la familia, y After Earth, una historia original de ciencia ficción de padre e hijo, protagonizada por Will Smith y Jaden Smith.

Con un gran amor por su ciudad natal, Shyamalan es conocido por filmar sus películas en Filadelfia y el área que la rodea. Actualmente reside en Pensilvania con su familia.

JASON BLUM, p.g.a. (Producida por) es un productor nominado al Academy Award® y ganador en dos oportunidades del Primetime Emmy Award y Peabody Award. Su compañía de multimedios, Blumhouse Productions, fue pionera en un nuevo modelo de cine de estudio: producir películas de alta calidad con micro presupuesto.

Blumhouse, que está a mitad de camino de un acuerdo preliminar con Universal Pictures, ha producido las muy rentables franquicias The Purge,Insidious,Ouija y Paranormal Activity, que han recaudado más de $2.000 millones a nivel mundial. El modelo de Blumhouse comenzó con la original Paranormal Activity,que fue realizada con $15,000 y fue lanzada por Paramount Pictures, recaudando aproximadamente $200 millones a nivel mundial, convirtiéndola en la película más rentable en la historia de Hollywood.

Blum, que fue nominado para un Academy Award® por producir Whiplash, fue agregado a "New Establishment List de Vanity Fair 2015" y recibió el premio a Productor del Año en CinemaCon 2016.

Por televisión, Blum ganó un premio Primetime Emmy Award por la producción de The Normal Heart de HBO y The Jinx:The Life and Deaths of Robert Durst; también produjo la ganadora del premio Peabody How to Dance in Ohio. Blumhouse actualmente produce Sharp Objects de HBO, basado en la novela de mayor venta de Gillian Flynn, y protagonizada por Amy Adams.

Blumhouse recientemente ha expandido sus ofertas de múltiples plataformas lanzando BH Tilt, una compañía de distribución que aprovecha las nuevas estrategias de comercialización; Blumhouse.com, un sitio web que enfrenta al consumidor con todas cosas aterradoras; y Blumhouse Live, que produce espeluznantes eventos en vivo para compañías como AB InBev.

Blumhouse también produjo una variedad de eventos en vivo, incluyendo The Blumhouse of Horrors, una experiencia de casa embrujada en el corazón del centro de Los Ángeles.

Blum es miembro de Sundance Institute's Director's Advisory Group. Antes de Blumhouse, Blum se desempeñó como codirector de adquisiciones y del departamento de coproducciones en Miramax Films en New York. Comenzó su carrera como el director de producción de Malaparte Theater Company, que fue fundada por Ethan Hawke.

Con más de 20 años de experiencia en cine y medios, MARC BIENSTOCK (Producida por) se reunió con M. Night Shyamalan para producir Split. Antes de eso, Bienstock produjo The Visit para Shyamalan, que fue lanzada por Universal Pictures y recaudó $100 millones en la taquilla mundial. Más recientemente, Bienstock fue productor ejecutivo de la adaptación de la popular novela para adultos jóvenes Before I Fall, que Open Road Films tiene previsto su lanzamiento para el 3 de marzo de 2017. Recientemente, Bienstock produjo November Criminals de Sacha Gervasi para Sony Pictures y Lotus Entertainment, protagonizada por Chloë Grace Moretz y Ansel Elgort.

Bienstock también se desempeñó como ejecutivo de producción consultor para AwesomenessTV, así como para WWE Films. Bienstock administra la producción para selectos proyectos de cine y televisión de ambas compañías.

De 2010 a 2013, Bienstock también se desempeñó como ejecutivo de producción consultor para Lionsgate Films. En Lionsgate, Bienstock fue esencial para el lanzamiento de Guerilla Films, la división de micro presupuesto de Lionsgate, que produjo y lanzó seis películas en ese breve tiempo.

Antes de eso, Bienstock fue vicepresidente senior de producción para la producción independiente y compañía de ventas extranjeras Lightning Entertainment. Manejó todas las actividades creativas y de producción para las divisiones de cine y televisión de la compañía. Durante sus 10 años de trabajo en Lightning, Bienstock produjo películas y series de televisión en México, Canadá, Asia, Europa y Estados Unidos.

Los créditos adicionales como productor incluyen The Remaining (Sony/Affirm); Trials of Cate McCall (Sunrise), protagonizada por Kate Beckinsale y Nick Nolte; Nurse 3D (Lionsgate); School Dance (Lionsgate), protagonizada por Mike Epps y Kevin Hart; Quarantine 2: Terminal (Sony); Preacher's Kid (Warner Bros.); Pathology (MGM/Lakeshore); y la franquicia Wild Things (Screen Gems).

Bienstock comenzó su carrera dirigiendo videos musicales y comerciales después de graduarse en Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York en 1987. También dirigió dos películas de televisión, The Beneficiary e Indiscreet, antes de pasar a producir en 1998.

Desde 2008, ASHWIN RAJAN (Productor ejecutivo) ha sido presidente de producción de Blinding Edge Pictures, la productora del escritor/director M. Night Shyamalan.

En 2015, Rajan fue productor ejecutivo de The Visit, escrita y dirigida por Shyamalan. La película fue lanzada por Universal Pictures a nivel mundial y se convirtió en la película de terror original de mayor recaudación del año. Ese mismo año, Rajan fue productor ejecutivo de la exitosa serie de televisión Wayward Pines, que se estrenó en FOX el 14 de mayo. Wayward Pines estaba basada en la novela de mayor venta "Pines", escrita por Blake Crouch. La muy anticipada serie de 10 episodios debutó simultáneamente en más de 125 países. El debut mundial de Wayward Pines fue el mayor lanzamiento de FOX a la fecha para una serie guionada y el programa más visto del verano. La serie protagonizada por el nominado al Academy Award® Matt Dillon como un agente del servicio secreto en una misión para encontrar a dos agentes federales desaparecidos en la bucólica ciudad de Wayward Pines, Idaho. Además de Dillon, el elenco estelar incluyo a la ganadora del Academy Award® y Primetime Emmy Award Melissa Leo, a la nominada al Academy Award® Terrence Howard, a la nominada al Academy Award® y Primetime Emmy Award Juliette Lewis, Carla Gugino y Toby Jones.

Otros créditos cinematográficos de Rajan incluyen la coproducción de After Earth, una historia de ciencia ficción original de padre e hijo dirigida por Shyamalan, protagonizada por Will Smith y Jaden Smith. Rajan también coprodujo Devil, un thriller de terror que fue lanzado por Universal en 2010. Devil estaba basada en la historia original de Shyamalan, escrita por Brian Nelson y dirigida por John Erick Dowdle.

Rajan creció en Mahopac, Nueva York, y asistió a Johns Hopkins University, en donde se especializó en economía y administración de empresas. Antes de unirse a Blinding Edge Pictures, Rajan fue agente de United Talent Agency en donde representó a realizadores, actores y músicos. Actualmente reside en el área de Filadelfia con su esposa y sus dos hijos.

Un ex crítico de cine con títulos en filosofía y estudios de cine de la Universidad de Harvard, la Universidad de Nueva York y la Universidad de Londres, STEVEN SCHNEIDER (Productor ejecutivo) ha ascendido rápidamente en Hollywood hasta convertirse en uno de los productores más importantes y más buscados del género negro.

Después de publicar numerosos libros de terror y cine mundial, incluido el best-seller internacional "1001 Movies You Must See Before You Die" (actualmente en su novena edición, traducido a más de 20 idiomas), Schneider se mudó a Los Ángeles en 2003 para seguir una carrera en producción. A los pies de la película que batió récords en 2009 Paranormal Activity, una película que encontró y ayudó a llevar a la pantalla grande, Schneider ha acumulado una pizarra de impresionantes proyectos de cine y televisión con realizadores principales a la cabeza. Los créditos de producción incluyen Insidious (2010), The Devil Inside (2012) y la segunda, tercera y cuarta entrega de Paranormal Activity (2010-2012), todas películas de terror de micro presupuesto que han establecido nuevos récords de taquilla a nivel nacional e internacional. También fue productor en The Bay de Barry Levinson, The Lords of Salem de Rob Zombie, la película de James Wan Insidious: Chapter 2, The Tall Man de Pascal Laugier y la película de Christopher Landon Paranormal Activity: The Marked Ones.

En 2013, Schneider produjo Sx_Tape de Bernard Rose. Además, desarrolla activamente varios proyectos del género de alto perfil, incluido Pet Sematary (Paramount), Sympathy for Mr. Vengeance (Warner Bros.), Firestarter (Universal) y Amped (Summit). También fue productor ejecutivo en una serie de TV de la red ABC primetime de Steven Spielberg, The River, que se estrenó en 2012.

Las publicaciones cinematográficas de Schneider incluyen "Horror Film and Psychoanalysis: Freud's Worst Nightmare" (Cambridge University Press), "Horror International" (Wayne State University Press), "100 European Horror Films" (British Film Institute), "New Hollywood Violence" (Manchester University Press), "Dark Thoughts: Philosophic Reflections on Cinematic Horror" (Scarecrow Press) y "Underground U.S.A.: Filmmaking Beyond the Hollywood Canon" (Wallflower Press).

MICHAEL GIOULAKIS (Director de fotografía) creció en un hogar musical, que lo llevó a asistir al prestigioso Interlochen Center for the Arts durante su último año de la escuela secundaria para seguir su formación y capacitación para tocar la trompeta. Mientras estudiaba allí, creció su pasión por el cine y la fotografía, y después de graduarse, asistió a Florida State University para estudiar fotografía. Gioulakis ha rodado varias películas, incluida John Dies at the End de Don Coscarelli (Festival de Cine de Sundance 2012, Festival de Cine de Toronto 2012, 2012 SXSW), Pearblossom Hwy de Mike Ott (Festival de Cine de Viena 2012, 2012 AFI Fest, Festival Internacional de Cine de Rotterdam 2013) y Lake Los Angeles, Bad Fever de Dustin Guy Defa (2011 SXSW) y It Follows de David Robert Mitchell. Entre rodajes, a Gioulakis le agrada acampar y explorar las secuoyas del Norte de California con su perro de rescate Baxter.

MARA L E PERE-SCHLOOP (Diseñadora de producción) es una diseñadora de producción con sede en Louisiana, Nueva Orleans y directora de arte de cine y televisión. Con capacitación en arquitectura, su interés por el diseño comenzó con rigurosos antecedentes en diseño de escenarios y gestión de escenarios para teatro en el prestigioso Mosaic Youth Theatre of Detroit.

El trabajo de LePer-Schloop como directora de arte le valió una nominación al Art Director's Guild Award a la Excelencia en Diseño de Producción por su trabajo en Django Unchained y un premio por su trabajo en True Detective. True Detective también recibió una nominación al Primetime Emmy Award por Dirección de arte destacada de una serie contemporánea o de fantasía. Su trabajo de dirección de arte y diseño de escenarios también se puede ver en las exitosas películas Terminator Genisys,Green Lantern,Jonah Hex,I Love You Phillip Morris y muchas más.

Actualmente está a cargo del diseño de producción de la miniserie de 10 partes que se estrenará próximamente The Alienist, basada en la novela de mayor venta del mismo nombre. Su trabajo de diseño se puede apreciar en la galardonada película gótica sureña That Evening Sun, y en las películas The Whole Truth, Mr. Right, Elvis & Nixon y la serie de Amazon One Mississippi.

Split marca la segunda película de LUKE CIARROCCHI (Editada por) como editor y la quinta película en el departamento de edición para el director M. Night Shyamalan. Al crecer en un suburbio de Filadelfia, la pasión de larga data de Ciarrocchi por las artes visuales lo llevó a completar el Programa de la Fundación en bellas artes en Temple University antes de graduarse en 2007 con una licenciatura en cine. Después de un puesto a nivel de entrada en la sala de edición de The Happening deShyamalan, Ciarrocchi trabajó como editor aprendiz en The Last Airbender en 2009. Luego, trabajó como editor asistente en After Earth de 2013, supervisando la creación de animación y cientos de efecto de guía temporarios que ayudarían en la edición de la película cargada de efectos visuales. Continuando su relación creativa con Shyamalan, The Visit de 2015 marcó la primera película de Ciarrocchi como editor principal. El thriller de terror de bajo presupuesto recaudó casi $100 millones a nivel mundial, y se convirtió en una de las películas más rentables de 2015. Mientras editaba Split durante 2016, Ciarrocchi y su esposa Amanda compraron su primera casa y recibieron la llegada de su primer hijo, Maximus Ciarrocchi.

Un colaborador de larga data del director Álex de la Iglesia, PACO DELGADO (Diseñador de vestuario) trabajó como diseñador de vestuario en The Last Circus del realizador, por el cual recibió una nominación Goya por Mejor diseño de vestuario; The Oxford Murders;El Crimen Perfecto; 800 Bullets; y La Comunidad, por los cuales también recibió una nominación a los Premios Goya.

Delgado fue nominado a un Academy Award® por su trabajo en Les Misérables de Tom Hooper y The Danish Girl. Otros créditos cinematográficos recientes incluyen Witching and Bitching, The 33 y The Brothers Grimsby.

Delgado también colaboró dos veces con el director Pedro Almodóvar en The Skin I Live In (2011), protagonizada por Antonio Banderas y por la cual recibió una nominación Goya por Mejor diseño de vestuario y Bad Education (2012).

Delgado también diseñó los vestuarios para Biutiful de Alejandro González Iñarritu, protagonizada por Javier Bardem. Su trabajo también incluye diseños para teatro, ópera y musicales.

WEST DYLAN THORDSON (Música de) es un compositor y líder de banda que se inició en la escena de música de Twin Cities antes de mudarse a Nueva York con una carrera en desarrollo como compositor de música de películas. Después de liderar la banda A Whisper en the Noise durante muchos años, tuvo su primer éxito cuando M. Night Shyamalan presentó su versión del clásico de Bob Dylan "The Times They Are A-Changin" al final de su película Lady in the Water.

Si bien la mudanza de Thordson a Nueva York iba a ser temporaria, y durar solo hasta el final de su trabajo en la película Foxcatcher, su ascenso entre los compositores de cine continuó en 2015 cuando musicalizó todos los episodios de la exitosa serie de HBO The Jinx:The Life and Deaths of Robert Durst. Un colaborador consumado que ahora trabaja con algunos de los más importantes nombres en la música, también ha desarrollado un estilo de firma y una forma distintiva de grabar instrumentos.

Otros créditos cinematográficos incluyen la próxima película de Caitlyn Green August, In the Radiant City de Rachel Lambert, Joy de David O. Russell y Dixieland de Hank Bedford. Los créditos de documentales incluyen Every Day, The Atomic States of America y The Art of the Steal.

ELENCO

Dennis JAMES MCAVOY

Patricia JAMES MCAVOY

Hedwig JAMES MCAVOY

La bestia JAMES MCAVOY

Kevin Wendell Crumb JAMES MCAVOY

Barry JAMES MCAVOY

Orwell JAMES MCAVOY

Jade JAMES MCAVOY

Casey Cooke ANYA TAYLOR-JOY

Dra. Karen Fletcher BETTY BUCKLEY

Claire Benoit HALEY LU RICHARDSON

Marcia JESSICA SULA

Casey de cinco años de edad IZZIE LEIGH COFFEY

Tío John BRAD WILLIAM HENKE

Padre de Casey SEBASTIAN ARCELUS

Sr. Benoit NEAL HUFF

Presentadora de noticias UKEE WASHINGTON

Entusiasta del concurso ANN WOOD

Joe ROBERT MICHAEL KELLY

Jai, Amante de Hooters M. NIGHT SHYAMALAN

Madre de Kevin ROSEMARY HOWARD

Vince, guardia de seguridad JEROME GALLMAN

Moderador académico LYNE RENEE

Paciente de la Dra. Fletcher KATE JACOBY

Taxista PETER PATRIKIOS

Vendedor del puesto de flores KASH GOINS

Guardia de seguridad con perro ROY WILSON

Trabajador mayor CHRISTOPHER LEE PHILIPS

Paramédico JULIE POTTER

Oficial de policía #1 AMEERAH BRIGGS

Oficial de policía #2 NAKIA DILLARD

Reportero de televisión ROBIN RIEGER

Camarera de la cafetería EMLYN MORINELLI MCFARLAND

Voz del participante del concurso DANN FINK

Voz del presentador del concurso BRUCE WINANT

Coordinador de dobles MANNY SIVERIO

Dobles ZACK ROBERTS

STEPHEN IZZI

CHRIS COLOMBO