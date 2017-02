La gran muralla: Sinopsis, elenco, ficha: The Great Wall

SINOPSIS

Entre el coraje y el miedo. Entre monstruos y hombres. Se erige una muralla que nunca debe caer.

Cuando un guerrero mercenario (Damon) queda prisionero dentro de La Gran Muralla, descubre el misterio detrás de una de las siete maravillas del mundo.

Una ola tras otra de bestias malvadas, que intentan devorar el mundo, sitiar la inmensa estructura, su búsqueda de fortuna se convierte en un viaje hacia el heroísmo a medida que se une a un gran ejército de guerreros de elite para enfrentar esta fuerza inimaginable y aparentemente imparable.

El ganador del Academy Award® MATT DAMON (The Martian, franquicia The Bourne) lidera la mayor lucha de la humanidad por sobrevivir en The Great Wall, de Legendary y Universal Pictures.

Dirigida por uno de los estilistas visuales más impresionantes de nuestro tiempo, ZHANG YIMOU (Raise the Red Lantern, Hero, House of Flying Daggers), la fantasía-acción marca su primera producción en idioma inglés y la mayor película alguna vez rodada en su totalidad en China. Para crear The Great Wall, Yimou ha reunido a un formidable elenco y equipo de filmación que representa lo mejor de Oriente y Occidente en una exclusiva producción mundial que brinda un espectáculo imperdible a gran escala.

La emocionante aventura surge de un guión original del dúo de escritores CARLO BERNARD y DOUG MIRO (Prince of Persia, The Sorcerer's Apprentice) y TONY GILROY (Michael Clayton, The Bourne Legacy). Está basada en una historia de MAX BROOKS (World War Z) y EDWARD ZWICK y MARSHALL HERSKOVITZ (The Last Samurai, Love & Other Drugs).

La película está producida por Legendary CEO THOMAS TULL (Godzilla, Jurassic World), CHARLES ROVEN (American Hustle, la trilogía de Batman de Christopher Nolan), JON JASHNI (Pacific Rim, Warcraft) y Legendary East CEO PETER LOEHR (Shower, The Children of Huangshi).

El cuarteto guió la producción junto con los productores ejecutivos que incluyen a JILLIAN SHARE (Pacific Rim, Warcraft) de Legendary, el asociado de Roven de larga data ALEX GARTNER (Warcraft, The Bank Job) y E. BENNETT WALSH (The Kite Runner, serie Kill Bill). Los coproductores del proyecto son el veterano realizador chino ZHANG "ER YONG" WANG (The Children of Huangshi, The Postmodern Life of My Aunt), ERIC HEDAYAT (Date Night) y ALEX HEDLUND (As Above, So Below). La película es presentada por LA PEIKANG (Warcraft) y ZHANG ZHAO (Paths of the Soul).

En The Great Wall, Damon protagoniza como William Garin, un mercenario con marcas de guerra y arquero maestro que es tomado cautivo por un ejército secreto de guerreros de elite conocidos como The Nameless Order. En un vasto puesto militar llamado Fortress City, ellos luchan por proteger a la humanidad de fuerzas sobrenaturales sobre una de las mayores estructuras defensivas que se han construido. La Gran Muralla. En su viaje, a Garin se le une PEDRO PASCAL (Narcos de Netflix, Game of Thrones de HBO) como su compañero que blande la espada, Pero Tovar, un fuerte y gracioso español que se ha convertido en compañero de armas de William; y el nominado al Oscar® en dos oportunidades WILLEM DAFOE (Platoon, Mark of the Vampire, The Grand Budapest Hotel) como Ballard, un prisionero enigmático dentro de la fortaleza que planea su propio escape de sus captores de larga data a la vez que espera hurtar su mayor arma durante su huida.

Consolidando el elenco chino tan respetado y de super estrellas de esta producción están un muy celebrado veterano de la industria asiática y una de sus nuevas estrellas en ascenso. El reconocido actor de Hong Kong ANDY LAU (House of Flying Daggers, Running Out of Time, Infernal Affairs) se reunió con el director Zhang como el Estratega Wang, el alquimista de la saga dentro de la fortaleza...cuyas inteligentes invenciones ayudan a sus habitantes a mantener a las monstruosas fuerzas a raya. Lo acompaña la actriz JING TIAN (Special ID, Police Story 2013, The Man from Macau) como Lin Mae, la temeraria luchadora y líder de los guerreros aéreos que desafían la gravedad, como un ballet de la fortaleza, las mujeres del Cuerpo Grulla. A su vez, ella finalmente asciende para comandar la facción militar completa de avanzada, The Nameless Order, contra los ataques de las criaturas.

La película también cuenta con un elenco secundario de experimentados talentos chinos que incluyen al veterano actor HANYU ZHANG (Assembly, The Taking of Tiger Mountain) como General Shao, el patriarca que le pasa el comando de las tropas de la fortaleza a Lin Mae; LIN GENGXIN (Bubu jingxin, The Taking of Tiger Mountain) como el Comandante Chen, el líder del Cuerpo Águilas, los tiradores de ballesta que habilidosamente blanden el arma con una precisión mortal; EDDIE PENG YU-YEN (Jump Ashin!, Rise of the Legend) como el Comandante Wu, que dirige el Cuerpo Tigres, las fuerzas de ingeniería y artillería de la fortaleza, contra el enemigo sobrenatural; XUAN HUANG (Breaking the Waves, The Golden Era) como el Comandante Deng, el líder de caballería de la fortaleza, el Cuerpo Ciervos; ZHENG KAI (el éxito de TV de China Running Man) como Shen, el enlace imperial del Estratega Wang cuya agenda política entra en conflicto con la misión de The Nameless Order; y CHEN XUEDONG (la trilogía Tiny Times 1.0) como uno de los miembros de la Guardia Imperial de la fortaleza que está dispuesto a sacrificarse para salvar a la realeza del imperio.

The Great Wall también le da la bienvenida a su elenco a un par de sensaciones de la música pop China-LU HAN (la banda EXO) como Peng Yong, un soldado que lucha bajo las órdenes del General Shao del Cuerpo Osos que debe superar su miedo y demostrarse a sí mismo que es heroico durante el ataque de la criatura; y JUNKAI WANG (presentador de TFBOYS de China), que hizo su debut como actor profesional como El emperador, el soberano de 17 años puesto a prueba antes de su tiempo. Se les unen a ellos un par de jóvenes actrices chinas que interpretan a las tenientes en el Cuerpo Grullas de Lin Mae-YU XINTIAN (Death Is Here 3 & 4) y LIU QIONG, una estudiante de Beijing's Central Academy of Drama que, como Junkai Wang, hace su debut como actriz profesional en la película.

Para la fantasía épica y aventura, Zhang ha reunido a un equipo técnico de primera línea detrás de cámara. Esto incluye al diseñador de producción ganador del Academy Award® en dos oportunidades JOHN MYHRE (Chicago, Memoirs of a Geisha); la diseñadora de vestuario MAYES C. RUBEO (Warcraft, Avatar); los editores MARY JO MARKEY (Star Wars:The Force Awakens, Star Trek) y CRAIG D. WOOD (trilogía Pirates of the Caribbean, Rango); y los cineastas STUART DRYBURGH (The Piano, Once Were Warriors, HBO's Boardwalk Empire) y ZHAO XIAODING (su 10ma colaboración con ZHANG YIMOU, una que comenzó con House of Flying Daggers), que utilizó por primera vez la cámara Aeroflex Alexa 65, captando la fantasía en gran resolución de 6K a la vez que aporta un nuevo nivel de fidelidad visual a la pantalla grande.

Se unen a este equipo el ganador del Oscar® en cinco oportunidades RICHARD TAYLOR (trilogía The Lord of the Rings), cuyo Taller WETA diseñó el vasto arsenal de armas de la película; y el supervisor de efectos visuales PHIL BRENNAN (Snow White and the Huntsmen, The Wolverine), que se une al supervisor de ILM Far East VFX SAMIR HOON (Star Trek Into Darkness, Hitman Agent 47) para crear a las criaturas Tao Tei predadoras de la historia. Colectivamente, el elenco y el equipo técnico de la película celebran 25 Academy Awards® con 43 nominaciones adicionales.

The Great Wall se filmó por completo en locaciones de China, la mayor coproducción de Hollywood que jamás se haya montado en el cuarto país más grande del mundo. A excepción de China, Universal Pictures distribuirá la película a nivel mundial. China Film Co., Ltd, junto con Le Vision Pictures, Legendary East y Wuzhou Distribution supervisarán el lanzamiento en China.

Lo que subyace: Presentación de la historia

The Great Wall está ambientada en la antigua China del Norte, en la que el mercenario William Garin lidera un quinteto de guerreros marcados por las batallas -en la huida de facciones del desierto en guerra-que tienen hambre de riqueza, poder y gloria. Uno del grupo, un francés llamado Bouchard, tiene conocimiento sobre una nueva arma, un polvo explosivo que puede traerles todas las riquezas que buscan. Esta pólvora es un explosivo fabuloso tan raro y valioso para la época que se convirtió en el "santo grial" de la guerra, un tesoro mortal por el que algunos morirán tratando de perseguir.

Después de apenas sobrevivir a un espeluznante conflicto con una tribu del desierto, una noche el grupo es atacado en un remoto campamento del cañón por un enemigo al que no ven. Antes de perder a sus compañeros en el ataque, Garin y Tovar recuperan una extraña piedra magnética junto con otro trofeo, una garra cercenada de lo que sea que ferozmente atacó al grupo. Algo que él nunca antes ha visto.

Ahora gravemente superados en cantidad, los dos sobrevivientes llegan a La Gran Muralla y se rinden ante un desconocido ejército de guerreros llamado The Nameless Order, que reside dentro de un entorno protegido llamado Fortress City, un bullicioso puesto militar con tecnologías increíbles que ayuda a proteger a sus residentes de algo malvado que está fuera de La Muralla.

Una vez prisioneros, son encadenados e interrogados en un tribunal dirigido por un trío de líderes dentro de la barricada. Estos incluyen al General Shao, el respetado comandante de The Nameless Order (un vasto ejército de soldados, que cuenta con más de 100.000, dividido en cinco regimientos definidos por sus coloridos uniformes, mascotas animales y disciplinas individuales); el Estratega Wang, el científico e historiador que reside en la fortaleza; y la guerrera Lin Mae, que comanda uno de los cinco batallones, el Cuerpo Grullas de temerarias mujeres equilibristas.

Ellos le preguntan a los dos no solo acerca de la extremidad de la criatura, sino sobre algo que Garin recuperó antes de matar al monstruo. Algo que intriga al sabio y científico de la fortaleza, Wang, la misteriosa magnetita, un imán que puede resultar beneficioso en su continua lucha contra su malévolo enemigo fuera de La Muralla.

Shao, sin embargo, está fascinado por la garra cercenada, que pertenece a una especie salvaje llamada Tao Tei, una raza de antiguas bestias míticas que viven en las profundidades de la Montaña Jade que sale cada 60 años durante ocho días para alimentarse de la humanidad y castigar la avaricia del hombre.

La Tao Tei es una raza que evoluciona con una fuerza de ataque de tres niveles y una mentalidad telepática cuya existencia se ha mantenido en secreto durante siglos ante la población general, simplemente leyendas y rumores para aquellos que nunca la han visto ni luchado contra ella en persona. Así, la intriga y maravilla respecto del trofeo de batalla de Garin, la primera vez que estos guerreros chicos sostienen la garra de la criatura no humana en sus propias manos. Cualquier hombre que pueda matar un Tao Tei en un combate cerrado debe ser un gran guerrero.

Sin respuestas inmediatas para sus inquisidores, Garin y Tovar advierten que nunca saldrán de la ciudad amurallada con vida. Mientras están prisioneros en las barracas de la fortaleza, se hacen amigos de un habitante sombrío llamado Ballard, un cautivo de larga data dentro de La Muralla, que puede ser su única posibilidad para sobrevivir y quedar libres. Ballard comparte su plan de escape de la fortaleza con ambos mercenarios a la vez que revela una poderosa arma nueva desarrollada por sus captores, algo que ambos habían viajado por el mundo tratando de encontrar: la pólvora. ¿El plan de Ballard? Robar el arma "Black Powder" de la Orden y escapar de la fortaleza, sacrificando el honor por la riqueza.

A medida que Ballard recluta a Tovar y su plan cobra forma, Garin comienza a cuestionar sus propias lealtades cuando es testigo del sacrificio, la unidad y el honor que existe entre los guerreros de la fortaleza después de ayudar a la Orden a defender sus rangos de Tao Tei durante una batalla brutal, demostrando ser un guerrero heroico. Cuando se avecina una escaramuza final explosiva con las criaturas, Garin debe decidir: rendirse a las formas de su mercenario y escapar con Ballard y Tovar, o elevarse a la grandeza y unirse a The Nameless Order en sus continuos ataques en La Gran Muralla...sabiendo que su elección puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

La Muralla Reel: El desarrollo de la película

Legendary Pictures y Universal Pictures, junto con China Film Co., Ltd. y Le Vision Pictures, presentan The Great Wall, una aventura de acción épica que describe una monstruosa amenaza escondida durante siglos detrás de una de las mayores maravillas del mundo hechas por el hombre.

Ambientada en una visión alternativa de la antigua China (alrededor de 1100 D.C., durante la Dinastía Song), la historia imagina que La Muralla fue construida como defensa contra una criatura china mítica llamada Tao Tei (históricamente "Taotie"), una especie maligna y figura tipo gárgola de la mitología china que se eleva cada 60 años desde el corazón de la Montaña Jade para atacar en vastos ejércitos de enjambre y alimentarse de la humanidad.

"Recuerdo que me contaron cuando era joven que la magnífica Gran Muralla de China era el único objeto hecho por el hombre que se podía ver desde el espacio", dice el productor y CEO de Legendary Thomas Tull. "Sea cierto o no, jamás lo olvide, y cuando me dispuse a crear una compañía conocida por sus películas de monstruos, quería hacer una que combinara mi amor por el género ambientado en este magnifica estructura.

"Siempre me pregunté por qué era tan importante y necesario que un país construyera una estructura así de grande, así de increíble", continúa Tull. "En Legendary, nos gustan los monstruos, así que mi mente comenzó a trabajar en la idea de un país que construyera esta muralla para mantener a los monstruos alejados:"

A medida que Tull desarrollaba la idea con los escritores de la historia y el guión de The Great Wall, analizó la idea de un soldado europeo que recorría Asia en la Edad Media y se topa con una estructura magnífica que abarca todo el horizonte. Cuando se acerca el mercenario, le dicen que los guardianes se están preparando para el ataque.

"Durante el desarrollo del guión, los escritores occidentales descubrieron la leyenda china de un monstruo llamado Taotie [escritura histórica]," agrega Loehr, que pasó los últimos 25 años de su carrera trabajando en China. "El Taotie es muy conocido en China.

"Hay un libro de fantasía llamado "Shan-hai Jing", que data de hace 2.500 años", continúa Loehr. "En el libro, establecen diferentes tipos de monstruos, duendes y demonios y el Tao Tei (nuestra escritura) es uno de ellos. El Tao Tei, en el "Shan-hai Jing" fantástico, así como en los registros históricos, se representa como glotón Come incesantemente, tanto que cuando no queda nada para comer, se come su propio cuerpo."

"Cuando comenzamos este proceso, Legendary quería hacer una película que fuera verdaderamente una colaboración entre Oriente y Occidente", expresa Tull que abrió su productora Far East, Legendary East, en Beijing en 2012 y cosechó éxito poco tiempo después con el lanzamiento chino de Pacific Rim en 2013. "Una película que fue no solo una historia local, sino una historia con atractivo mundial también. Encontramos al director perfecto eh Zhang Yimou, uno de los mejores del mundo. ¡Qué privilegio lograr que él dirigiera esto!"

De hecho, Zhang Yimou es uno de los realizadores más celebrados del planeta. Entre sus dos docenas de créditos cinematográficos, dirigió la primera producción china que obtuvo una nominación al Best Foreign Language Film Academy Award® Ju Dou (1990), con dos nominaciones más por Raise the Red Lantern (1991) y Hero (2002).

Entre los muchos triunfos de su carrera, obtuvo elogios mundiales por su magnífica puesta en escena de las ceremonias de inauguración y cierre de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, una hazaña que el fanático y realizador colega Steven Spielberg denominó "el espectáculo más grande del nuevo milenio de este genio creativo". Ese logro puso a Zhang como competidor a Persona del año 2008 de la revista Time.

"Cuando comencé a estudiar sobre el cine chino hace 25 años, los primeros trabajos de Zhang Yimou me llamaron la atención", comenta Loehr, que habla mandarín con fluidez. "Sus primeros trabajos evolucionaron en estas grandes épicas de artes marciales como Hero y House of Flying Daggers. ¿Y quién podría olvidar los Juegos Olímpicos cuando hablamos de su trabajo?"

Cuando Legendary consideraba realizadores para esta gran producción, se requería la capacidad de lidiar con dos culturas, de contar una historia muy china pero de una forma que el público internacional adorara. Loehr señala: "Zhang Yimou parecía la opción natural porque había hecho esto en sus películas. Lo hizo también en los Juegos Olímpicos. Aquí, tomó algo que era inherentemente chino y hizo algo verdaderamente sorprendente."

"La Gran Muralla es la letra de nuestro Himno Nacional, así que simboliza lo mismo en el corazón de todos los chinos, que es nuestro pueblo, nuestro país y nuestra historia", reflexiona Zhang Yimou. "La usamos para expresar muchas cosas espirituales. Para todos nosotros en China, La Gran Muralla es un símbolo del espíritu nacional de China. Resuena en cada persona china, como un símbolo de nuestras tradiciones y nuestra carne y hueso.

El realizador cree que esto también se aplica a la historia. "En la película, La Gran Muralla simboliza la garantía de paz y espíritu nacional", continúa. "Pensé que el guión era una historia especial, particularmente cuando miras a La Muralla desde un ángulo diferente. La Muralla fue construida para proteger a nuestra tierra de los invasores. Desde esta perspectiva, no hay demasiada diferencia si el enemigo son personas o monstruos."

Para Zhang Yimou, montar este emprendimiento sería celebrar un enorme orgullo. "Esta es una película sobre la historia y la cultura china rodada íntegramente en una locación en China", reflexiona. "Lo que más me atrajo fueron los elementos culturales chinos. Sí, es una película de monstruos, pero creí que aun podía expresarme a través de ella. Es una historia fascinante con temas interesantes y emociones."

Él elabora sobre el resumen del productor Loehr respecto de los antagonistas de la película: "Para el monstruo Taotie investigamos mucho, incluido "Shan-hai Jing", el texto chino clásico y la compilación de antiguos mitos, que es la novela de fantasía más antigua de China", expresa Zhang. "Ambos nacieron a partir de la gula humana. Comen masivamente. Los chinos seguimos usando la palabra y los términos hasta la actualidad. En la cultura tradicional, "Taotie" es un gran comedor. Así, se relaciona con los grandes banquetes en China. Taotie tiene una posición cognitiva en la cultura china. Taotie existe debido a la avaricia de la humanidad, así que es el peor enemigo del hombre. "Es la avaricia de la humanidad lo que produjo a Tao Tei, y ahora retrocede sobre los humanos."

Según la mitología china, el temor al monstruo llevó a que su imagen fuera fundida a menudo en antiguas y rituales vasijas, dagas y armas de bronce Junto con Taown, Hun Dun y Qiong Qi, es uno de los Four Fiends, destacados demonios chinos que representan virtudes malignas.

"Para comenzar, tiene muchos misterios", continúa. "¿Qué es la historia acerca de los monstruos? ¿Cómo surgieron? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuántos años han luchado los humanos contra ellos? ¿Qué tipo de sentimientos y conexiones se han desarrollado entre estos guerreros durante la lucha? ¿Cómo sobreviven o mueren al final? Hay muchas cosas para contar. Es totalmente diferente de otras películas de monstruos."

Zhang Yimou apreció el enfoque en dicha piedra de toque cultural. "Lo más importante era el guión", dice. "El guión fue escrito por estadounidenses, y yo brindé sugerencias desde una perspectiva china. Aceptaron y les gustaron mis ideas. Fue revisado y pulido, tratando de que fuera aceptable y agradable tanto para occidentales y para chinos. Ese fue el trabajo más duro."

"Todo género tiene sus limitaciones, y eso, sin lugar a dudas, se aplica a las películas de monstruos", observa Zhang. "Tienes que establecer una serie de reglas. Taotie es un antiguo monstruo que surge de nuestra imaginación. El resto de esta historia se basa en tierra firme, en la historia real. No queríamos que nuestros personajes tuvieran poderes sobrenaturales. En ese caso, no habría límites. Así que lo que hicimos fue establecer limitaciones estrictas y básicas pero muy reales. Nos ubicamos en un mundo realista, y creamos una historia honesta. Diseñamos todo dentro de esos límites, como las acciones, las armas. Dado que La Gran Muralla es un objeto muy real, un hito que fue construido de a un ladrillo por vez. Abordamos las capas de nuestra historia de la misma manera."

Ocuparse de la Muralla: Personajes de la fantasía

"Han pasado más de 10 años desde que trabajé por primera vez con Zhang Yimou", dice la superestrella asiática Andy Lau, el único miembro del elenco que ha trabajado previamente con el director Zhang (House of Flying Daggers). "Aquí, sucede lo mismo, pero esta vez, es una producción de Hollywood, y Zhang Yimou hizo un muy buen trabajo. Es difícil para cualquiera presentar la cultura tradicional china. Es difícil para nosotros encontrar el equilibrio. Así que él desarrollo su propia forma de presentar la cultura tradicional china usando técnicas de enmarcado occidentales.

"Zhang Yimou es uno de los mejores realizadores del planeta", elogia Matt Damon. "Pinta en este espectacularmente grande lienzo, y lo hace de una forma distinta a cualquier otra persona. El uso que hace de los colores, la escala de barrido de lo que hace. Puedes ver una película de Zhang Yimou sin saber su nombre y de inmediato sabes que es una película de él. Quería trabajar con él desde hace mucho tiempo y finalmente tuve la oportunidad. ¡Qué gran privilegio para mí, para todos los actores, tanto chinos como occidentales, y también para los miembros del equipo! Todos están aquí debido a Zhang Yimou. Todos hemos visto su trabajo y nos sentimos afortunados de ser parte de una de sus visiones.

Damon describe la historia como "fantasía histórica. Es similar a la forma en que se siente Game of Thrones que tiene lugar en la Edad Media. Si bien sabemos que no había caballeros blancos ni dragones. Del mismo modo, la nuestra no se parece a La Gran Muralla que existe en la actualidad.

"Comenzamos nuestra historia con un grupo de mercenarios que son perseguidos por nómades en el Norte de China alrededor de 1100 D.C."; elabora Damon.

"Se centra en esta idea de que La Gran Muralla se erigió para defender al Norte de China de este ataque de monstruos míticos chinos llamados Tao Tei que se elevan cada 60 años y atacan con absoluta ferocidad.

No se parecen a nada que hayamos visto antes en occidente. Se ven como una increíble cruza entre un dragón, un grifo y un oso. Las cosas más temibles que se hayan visto. Y atacan en hordas para destruir cualquier cosa a su paso."

"A fin de combatirlos, los chinos han reunido a este grupo de guerreros que son criados desde su nacimiento para no hacer otra cosa que defender el Norte de China, defender La Gran Muralla, de estas bestias", continúa. "Así, nuestra historia comienza con estos dos mercenarios que se topan con La Gran Muralla." Estamos siendo perseguidos por forajidos y somos atrapados, capturados, por The Nameless Order en la víspera del 31er levantamiento de Tao Tei.

"Nos topamos con esta increíble escena de esta sociedad avanzada que ha inventado la pólvora", detalla Damon acerca del argumento sin revelar ningún spoiler. "Y hemos escuchado acerca de la pólvora, así que vamos a intentar robarla. De pronto, llegamos y vemos este increíble ejército que es extraordinariamente disciplinado y lucha en una forma que jamás hemos visto. Y, somos recogidos en la defensa de La Muralla."

"Algo agradable sobre esta película, además de ser una fantasía y una aventura, es que se ocupa de diferencias culturales y motivaciones de personas, por qué hacen lo que hacen", señala Dafoe. "Se puede ver a mi personaje, Ballard, en este mundo de The Nameless Order, estos militares muy comprometidos, que están tratando de proteger al Reino de la amenaza de Tao Tei, este monstruo mítico que aparece cada 60 años."

"Trabajo muy orientado por el director", agrega Dafoe. "Como actor, debes ser un soldado y trabajar para el bien común. Para hacerlo, tienes que tener un general que pienses que vale la pena el sacrificio, porque al final, compartes al hacer algo hermoso."

Damon se hace eco de los comentarios de Dafoe diciendo: "era un signo de interrogación respecto de en qué medida la barrera del idioma podría representar un problema. En realidad, no lo fue en absoluto. Ambos hicimos muchas películas, así que tenemos experiencia y sus notas fueron fantásticas. Recibí notas a través de un traductor, pero eran muy específicas y claras. Brindar notas es una parte importante de dirigir, y los grandes directores siempre son muy simples y claros con sus instrucciones, así que no fue un problema que las diera en un idioma diferente.

El nativo taiwanés FRANK LIN fue incorporado para actuar como el traductor principal entre Zhang y los actores occidentales. Lin era una opción inteligente para el trabajo dado que había nacido en Taiwán y se había mudado a Los Ángeles a los diez años, lo que significa que hablaba con fluidez su mandarín nativo y su inglés adoptado. También sabía cómo traducir "el lenguaje cinematográfico" al elenco dado que comenzó a actuar a los ocho años en su tierra natal antes de convertirse en un director independiente. A la fecha, Lin ha dirigido cuatro películas en idioma inglés, todas rodadas en L.A., con su primeros premios obtenidos del jurado y el público en tres festivales de cine de la región del Pacífico.

Cada departamento en la gran producción tenía uno o más traductores, muchos con variada experiencia en la industria, lo que significaba docenas en el equipo para el largo rodaje. Como el traductor principal de la película, Lin tuvo sus desafíos, ninguno mayor que interpretar y traducir el sentido del humor único de Zhang al elenco. "Él es ingenioso y su vocabulario en chino es simplemente sorprendente", relata Lin. "Era tan entretenido escucharlo hablar y dirigir que a veces trataba de igualar el ingenio, que debo decir era bastante difícil. Es como si nunca hubiera dado una mejor instrucción en mi vida, traduciendo para Zhang Yimou. Mi trabajo era hacer que el lenguaje y la comunicación fluyeran."

Ese era el mandato cuando trabajaba con el elenco chino también, como expresa Lin. "Con actores chinos, mi trabajo consistía en escuchar su pronunciación en inglés. Algo que Zhang Yimou quería destacar era que los actores chinos podían tener un acento, pero tenía que parecer que estaban hablando el idioma, no simplemente memorizando o recitando palabras. Para un hablante nativo, era más fácil distinguir si parecía falso o si se trataba de algo memorizado.

"Él es bastante abierto y nos da mucha libertad en el escenario", agrega el coprotagonista Lau respecto de colaborar con el realizador por segunda vez. "No puedo olvidar que hace muchos años Zhang Yimou me dijo que una película es simplemente como un cuadro mágico. Dentro del marco, todo puede suceder. Usa tu imaginación, no te limites."

"Desde el punto de vista visual, Zhang Yimou está en un nivel que pocos directores han alcanzado", elogia Damon. "Verás cosas que jamás has visto en una película. Un rodaje increíblemente bello. Conceptualmente, las formas en que pone es escena la lucha de los ejércitos. La forma en que William usa su arco. Qué son estos monstruos, cómo atacan y cómo se ven, absolutamente horroroso. Así, es una imagen de una batalla grande, fantástica con el destino de la raza humana pendiendo en equilibrio. Debería ser realmente divertido para el público."

"Siempre me gustaron las historias de aventura", dice Tull. "Aquí, tenemos el misterio que avanza por Silk Road hacia la antigua China. Nuestros occidentales, Matt y Pedro, encontraron algo increíble. Primero, estos monstruos, luego esta sociedad china trabajando juntos para una causa común, para defender el sustento. El alcance de la acción, cómo se ve a través de la lente de Zhang Yimou, es verdaderamente algo que no hemos visto antes en el cine. Fuimos bendecidos de tener a Zhang Yimou al mando de este sorprendente elenco que tiene un sabor verdaderamente internacional."

Hablando de su elenco, el director Zhang (o, Zhang dao, como se dirigían a él en el escenario en su mandarín nativo) dice: "Matt es un excelente actor, un actor fantástico y disfruto de ver sus películas. Sus actuaciones son persuasivas y sumamente naturales. Confesaré algo: cuando hice The Flowers of War, lo contacte a él. Incluso nos reunimos, pero desafortunadamente, no funcionó. Así que cuando supe que Matt se había incorporado a este proyecto, me entusiasmé mucho. Mi sueño se hizo realidad."

"Y fue fantástico trabajar con él, desde el principio hasta el fin del rodaje", elogia Zhang. "Matt sabe de cine, por lo tanto, fue de gran ayuda. Por ejemplo, yo le preguntaba: "¿Qué piensas sobre esta línea? o ¿Qué dirías aquí?" No hablo inglés y las líneas estaban escritas por autores de Hollywood, así que quería saber que pensaba él. Él conoce bien al personaje y la historia. Siempre proponía sugerencias brillantes."

Damon describe a William Garin (y su compañero Pero Tovar, interpretado por el coprotagonista Pedro Pascal) como "mercenarios, básicamente. Somos la versión modera de los tipos de elite estilo Blackwater a quienes les han pagado para venir al Norte de China para robar este polvo negro del que hemos tenido noticias. Sabemos que podríamos hacer cosas muy interesantes con eso en el Oeste si pudiéramos acceder a ella."

"Y, William es similar a los soldados en The Nameless Order", continúa con la historia de fondo del personaje. "Fue capturado y entregado a un ejército desde muy temprana edad y fue criado solo para saber sobre guerra. Realmente no lucha por una bandera. Luchará por cualquiera que le pague. Su visión de la vida es que si vives lo suficiente, finalmente lucharás por dinero, y que es básicamente lo que él hace. Tiene una visión muy cínica del mundo, pero es un luchador sumamente capaz, al igual que su mejor amigo, Tovar. Son un equipo de demoledores. Como dos tipos de Fuerza Delta del 1100 D.C:"

Loehr se hace eco: "William y Pero han estado juntos por un tiempo; se han convertido en hermanos. Luchan increíblemente bien juntos y se complementan en cuanto a las habilidades de ambos. Cuando se combinan en una solo unidad de lucha, resultan incluso temibles."

"Tovar lleva dos espadas que recogió en sus viajes", sigue explicando Damon. "William es un arquero, un arquero bastante milagroso. Él y Tovar se sienten cómodos con cualquier arma y han estado probablemente en miles de batallas diferentes juntos. Están acostumbrados a luchar codo a codo, así que son como los ojos en la espalda del otro. Él y Tovar han sobrevivido innumerables batallas y lucharán por cualquiera. En síntesis, la vida no ha hecho más que reforzar su visión de que van a luchar por el que pague mejor. Lo que significa que simplemente luchan por sí mismos."

"Son capturados por The Nameless Order justo cuando comienzan a ver la defensa de La Muralla de estos monstruos", Damon agrega, señalando acerca del arco de su personaje en la historia. "A medida que comienzan a entender lo que sucede y por qué, Tovar sigue comprometido con nuestro argumento original, robar el Polvo Negro. Mientras que William, por primera vez, observa que podría haber algo mayor por lo que luchar que simplemente su propia ganancia personal. Él admira, tal vez en una forma que ni siquiera puede articular, la forma en que estas personas están dispuestas a sacrificarse por el otro y vivir con un ideal más elevado. Eso causa esta verdadera tormenta y eventual cambio radical en William en donde ya no puede ir por el mundo cuidando de sí mismo. Él desea pertenecer a algo más grande."

"Desde el primer momento que comenzamos a hablar sobre el elenco, Matt fue alguien que Zhang Yimou quería para el papel", elogia Loehr. "Cuando su personaje de William cobró vida, Matt era absolutamente su primera opción y la primera persona a quien recurrimos."

Pascal también era el único actor en quien los realizadores pensaron para "el alma gemela" de William como Loehr rotula al personaje. "Los orígenes de Tovar son españoles, y queríamos ser fieles a eso al hacer la selección", expresa Loehr acerca de su interés en el actor Pascal, un chileno de nacimiento criado en Estados Unidos que habla fluido en español. "Comenzamos a buscar actores que encajaran en ese perfil. Entonces, fuimos afortunados de que Game of Thrones estuviera en el momento de su temporada en que el personaje de Pedro estaba a punto de ser aplastado. Le presentamos eso a Zhang Yimou; era un programa que él había estado disfrutando, así que sabía exactamente quién era Pedro y le encantaba para el papel."

"Cuando contactamos a los representantes de Pedro, descubrimos que era un gran fanático de Zhang Yimou", continúa Loehr. "Interesantemente, Pedro envió una larga carta acerca de cómo, cuando era niño, adoraba ver las películas de Zhang Yimou. Ninguno de sus amigos veía películas de arte en aquel momento, así que recorría largas distancias solo hasta el cine. Entonces, en el caso de Pedro, contactamos un actor. Nunca pensamos en nadie más, nunca recurrimos a nadie más. Si crees en el destino, esto ciertamente parecía como si estuviéramos destinados a trabajar con Pedro."

Zhang Yimou elabora: "Nunca nos habíamos visto antes. Pedro me escribió una carta que decía que su padre lo llevó a un pequeño pueblo para ver Raise the Red Lantern cuando era niño. Se le despertó un gran interés por las películas chinas y desde entonces vio todos mis trabajos. Cuando nos conocimos, me dijo: "Estoy aquí por ti." Es difícil imaginar, y me siento halagado. Su actuación en Game of Thrones es sorprendente. Su actuación y la química entre él y Matt le dio al personaje más colores y dimensiones de lo que hubiéramos esperado."

Pascal describe al personaje de Tovar como "un soldado de fortuna, un mercenario. Es un hombre que luchará bajo cualquier bandera...si el precio es el correcto. Es un hombre que ha vivido a través de violencia extrema y es un guerrero habilidoso. Un hombre que proviene de España, probablemente nacido pobre, reclutado por las Cruzadas debido a sus increíbles habilidades de lucha, que simplemente improvisa a lo largo del camino."

Con respecto a su amor por las películas de Yimou, Pascal relata que "vi Raise the Red Lantern con mi familia en el cine. Eso me inició. De allí en adelante, durante la década de 1990, no me perdí una de sus películas. Y, cuando Hero llegaba a Estados Unidos y su público se expandía debido al tipo de película que era, me sentí feliz porque ya estaba tan familiarizado con sus otras películas, que ya existían a mucha menor escala. Historias que eran tan íntimas y domésticas, y muy simbólicas, pero profundamente orientadas al personaje y suntuosas desde el punto de vista visual."

"Zhang es un realizador que he conocido durante muchos años", relata el coprotagonista Dafoe. "Vi Red Sorghum o Raise the Red Lantern primero y, desde entonces, he visto todas sus películas. Simplemente un trabajo maravilloso y sorprendente. En Occidente, el es tal vez conocido más por determinadas películas, pero tiene un rango increíble. Ha hecho películas pequeñas, películas de acción elaboradas, películas contemporáneas y películas de fantasía. Incluso ha hecho una comedia frenética. Así que me entusiasmaba trabajar en una gran película como esta, feliz de trabajar con un buen guión como este con él."

"Ballard es un personaje que se encontró atrapado en China, con este grupo militar en La Gran Muralla, durante 25 años", comenta el actor. "Llegó allí años antes con una caravana, ostensiblemente para hacer negocios. Las cosas no funcionaron, y se quedó varado allí. Como es un tipo inteligente, encontró una forma de sobrevivir entre esta cultura militar que está protegiendo Middle Kingdom."

"Para sobrevivir, se volvió útil enseñándoles inglés, compartiendo cualquier conocimiento que tuviera sobre estrategias militares de occidente", elabora Dafoe. "Trabaja con ellos para ganarse la vida. Y su sustento es bastante modesto porque lo mantienen solo porque es útil para ellos. El expatriado por excelencia, es un hombre educado, un hombre que estuvo en altos círculos que no puede creer su mala suerte. Pero tiene un plan, un diseño, volver a Occidente. Ha descubierto que los chinos crearon la pólvora. Tiene una gran imaginación sobre que significaría eso para su propia fama y fortuna si pudiera llevar eso hacia el Oeste. Una imaginación de otra vida que podría vivir."

El director Zhang llamó a Dafoe "el actor ideal para interpretar a Ballard. No es necesario decir nada más. He visto tantas de sus películas, como Platoon. Es sumamente dedicado y profesional Siempre fue el primero en el escenario, haciendo ensayos. Es meticuloso en cada línea y detalle."

"Fue un placer trabajar con los tres talentos de Hollywood", dice el director Zhang. "Demostraron un alto nivel de ética profesional y responsabilidad. Los tres actores eran respetados no solo por mí, sino por todo nuestro equipo chino, que todos elogiaron mucho. No hemos trabajado tan estrechamente con talentos de primera línea de Hollywood, y ellos impresionaron a todos. Creo que esto ha establecido un comienzo prometedor para los actores de Hollywood que trabajan en China."

Para The Great Wall, Zhang manejó su producción con algunos de los mejores actores conocidos de su tierra natal, dos de ellos interpretaron personajes principales que se requiere que hablen mandarín e inglés. "Uno de los grandes desafíos era que esta es una película basada en China con personajes occidentales dispersos de forma orgánica", explica Loehr. "Al mismo tiempo, es una película en idioma inglés. Algunos de los personajes chinos tenían que hablar inglés fluido, y eso redujo las posibilidades para muchos actores locales. Específicamente para el Estratega Wang y Lin Mae, que ambos hablan inglés fluido en la película."

Loehr relata que los realizadores armaron una lista de cinco candidatos para cada uno de los doce personajes principales chinos en la historia (la mayoría de ellos hablan solo mandarín, con sus diálogos subtitulados). Una vez que tuvieron su lista, los realizadores comenzaron a reunirse con cada persona uno por uno. En algunos casos, se reunieron con los cinco candidatos para un papel. Para otros papeles, consideraron a una sola persona.

"En el papel de Lin Mae, Jing Tian estaba en nuestra lista original", continúa. "Ella audicionó al principio, cuando su inglés no era tan bueno. Era lo suficientemente ambiciosa para haber contratado a un profesor que pasaba 12 horas al día con ella, algo que desconocíamos, trabajando en su discurso."

El director Zhang agrega: "Si bien Jing Tian es una actriz joven, ella sabe que hay mucho que soportar como personaje principal. Su capacitación intensiva en Estados Unidos, en especial en idioma, cumplía con mis estándares. Ella fue muy trabajadora desde el principio."

Jing completó varios meses de instrucción intensiva en inglés y capacitación variada (escenas de riesgo y cabalgata a caballo, en especial) así que podía cumplir con las exigencias físicas del papel. Además, sus antecedentes en la danza (ella estudió el arte en Beijing Dance Academy) le serviría para las vigorosas secuencias de acción de la película.

"Tian fue a Estados Unidos y se rompió el alma", se entusiasma Loehr. "Obtuvo calificaciones "A" en todos los frentes, tanto en capacitación como en inglés. Los entrenadores de dialecto (los veteranos de Hollywood JUDI DICKERSON y FRANCIE BROWN) estaban realmente contentos con ella hacia diciembre, y ahí fue cuando apretamos el gatillo. Pasó otros tres meses en Estados Unidos y no solo obtuvo el papel, sino que superó a todos. Es una estrella en ascenso, pero salió y se lo ganó por sí misma, y obtuvo prestigio por sus logros."

La actriz de 28 años puede haber estado destinada para tal papel, dada su conexión coincidente con el lugar de nacimiento de Zhang. Ella creció en la ciudad amurallada de Xi'an en la Provincia de Shanxi (un viaje en tren de cinco horas desde Beijing). También es alumna de Beijing Film Academy, de la que Zhang también se graduó (en 1982) como parte del primer grupo en obtener su título después del final de la turbulenta Revolución Cultural de la década de 1960 y 1970.

Su ciudad natal de Xi'an es una ciudad con 7.000 años de historia en donde los vastos ejércitos de Guerreros Terracotta datan de la dinastía Qin alrededor del 256-210 A.C. (la ciudad alberga al único museo nacional que celebra al ejército del Emperador Qin). Con tal pedigrí, parecía casi profético que Jin participara en una película (su primer proyecto de Hollywood y en idioma inglés) que exhibe, de manera ficticia, a un vasto ejército de guerreros chinos que luchan en el gran monumento de su tierra natal para salvar a la humanidad.

"Me sentí tan honrado de trabajar con Zhang Yimou", expresa Jing. "Como todos sabemos, es uno de los mejores directores del mundo. Al darme esta oportunidad, confió mucho en mí. Todos los días en el escenario eran como tomar clases de actuación. Como muchos en nuestro elenco, él es un director con el que quería trabajar desde hace mucho tiempo, así que fue como un sueño hecho realidad. Él es el orgullo de la industria cinematográfica china."

"Lin Mae es un general que lidera el ejército chino", expresa acerca de su personaje. "Ella es una mujer con muchas virtudes. Es fuerte, valiente, confiable, decidida y audaz. Tiene todo el talento y sabiduría necesarios para liderar The Nameless Order. Como general, ella es la "chica con poder" en una película dominada por personajes masculinos. El personajes representa el equilibrio en esta película, porque asume los elementos románticos. Finalmente, ella sacrifica su felicidad personal por el bien común de su país."

"Lin Mae nació en The Nameless Order, una organización secreta que nadie conoce excepto el Emperador", continúa. "Cuando era muy joven, el General Shao vio su potencial. Le dijo todo lo que sabía, y luego la entrenó para que se convirtiera en una comandante fuerte y capaz. Le transfiere el comando a Lin Mae, que siente la responsabilidad de continuar con el legado del General Shao. Además, Lin Mae y William tienen muchas escenas de acción juntos."

Damon bromea que se podría llamar a la película "La mujer y la muralla. Lin Mae finalmente queda como General a cargo de todo el ejército. Ella es una persona sumamente poderosa. Él cambia totalmente en base a su tiempo en Fortress City, y mucho de eso sucede a través del personaje de Lin Mae."

Si el personaje de Lin Mae es uno de los más valientes de la historia, como sugiere Damon, él complementa sus comentarios agregando que "el Estratega Wang, interpretado por Andy Lau, es el tipo más inteligente de la película. Tiene esas increíbles invenciones y es el cerebro detrás de The Nameless Order. Es alguien con quien William simpatiza, y le tiene un gran respeto."

Ese respeto también fue evidente entre los dos actores que nunca se habían encontrado antes del rodaje de cinco meses, pero que tuvieron una conexión profesional en su trabajo anterior. Resultó que interpretaron el mismo personaje en dos películas diferentes: Lau como el inspector de policía corrupto en el thriller policial de Hong Kong de 2002 Infernal Affairs y Damon como el policía secreto tramposo en The Departed, la adaptación al idioma inglés en 2006. Fue algo sobre lo que los actores bromeaban al respecto durante algunas de sus conversaciones casuales en el escenario durante los descansos de la filmación.

"Le dije a Matt que él era más inteligente que yo porque le pagaron más por su película", bromea el veterano de más de 150 películas. "Matt me dijo que soy más inteligente porque él se muere allí y yo vivo para hacer dos secuelas más. Disfruté de trabajar con Matt y sentí que se ha convertido en un buen amigo. Me gustaría volver a trabajar con él."

Lau tuvo la posibilidad de trabajar con Zhang nuevamente en el papel del Estratega Wang, un personaje que describe como "un científico que pasa su vida investigando sobre el enemigo e intentando combatirlo. Durante la Dinastía Song, la sociedad estaba bastante abierta, así que gran parte de la cultura china se desarrolló mucho y se encontraron muchos grandes pensadores e invenciones. Por ese motivo es que pienso que ellos (eligieron) la Dinastía Song como antecedente para esta película."

The Great Wall está ambientada en China del siglo XII, que fue un período interesante debido a que hubo un renacimiento en China en aquella época, tanto en el arte como en la ciencia. El diseñador de producción John Myhre señala: "Nuestra película utiliza muchos desarrollos científicos que fueron creados en aquel momento. El Estratega Wang es una amalgama de famosos científicos de la época."

"El Hall del conocimiento se ambientó como un laboratorio de ciencias para mí, para desarrollar mis locas ideas e invenciones y armas para combatir al Tao Tei", continúa Lau, refiriéndose al sorprendente escenario visual de Myhre alojado dentro del escenario 8 en CFG Studios. "Fue como una biblioteca para conservar todas las experiencias de nuestros ancestros."

En cuanto al desafío del papel bilingüe, Lau confiesa que "es realmente difícil para mí practicar hablar en inglés. Recibí el guión un mes antes de rodar y me llevó dos semanas entender totalmente la historia. Luego, me llevó otras dos semanas recordar todas las líneas. Afortunadamente, teníamos entrenadores de diálogo en el escenario, que me entrenaron muy bien. También debo agradecerle a Matt y Willem porque me hicieron muy buenas sugerencias mientras estaba actuando. Willem fue como un maestro para mí, intentando pulir mi actuación para que me sintiera genial frente a la cámara. Matt también fue un jugador de equipo, siempre considerado con el lugar de todos en el escenario."

"Andy Lau es uno de los mejores actores en China", comenta Zhang. "Ha sido popular en China durante 40 años. Hay mucho diálogo en inglés para él, incluso más que los actores extranjeros. Si bien habla bien inglés, él quería mostrarle al mundo que los actores chinos hablan bien inglés, y practicó muchísimo."

En cuanto al desafío de seleccionar el resto de los papeles clave en la producción, Loehr dice "fue un proceso bastante interesante porque nuestro elenco chino es un gran elenco multiestelar. Le dijimos a cada una de ellos el cronograma de rodaje aproximado. No estábamos listos para dar un guión en aquel momento porque todavía estábamos trabajando en él. Para estas otras estrellas chinas, necesitábamos que firmaran incondicionalmente. Todos tenían que dar un salto de fe. Afortunadamente para nosotros, todos firmaron con esos mandatos. El día del anuncio del elenco fue el primera día que supieron quién más estaba en la película."

Además de Andy Lau, Zhang Yimou estaba trabajando por primera vez con los otros miembros clave del elenco chino, todas estrellas en sus mercados asiáticos nativos, con siete (de los 10 otros miembros del elenco principal) interpretando a soldados en The Nameless Order.

Siempre quise trabajar con el director Zhang", dice el actor chino Hanyu Zhang [sin relación], un nativo de Beijing que interpreta al General Shao, el comandante de los cinco regimientos de The Nameless Order. "Él fue el motivo por el que asumí este papel, y me siento honrado de estar en su película. Me gustan sus primeros trabajos como To Live y la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos 2008 fue espectacular. Ha representado diferentes temas y estilos durante su carrera."

Al igual que Hanyu Zhang, otros miembros clave del elenco chino de The Nameless Order descubrieron sus papeles en el anuncio de selección de actores en marzo de 2015. Incluían a Eddie Peng Yu-Yen como el Comandante Wu, el jefe del Cuerpo Tigres del ejército, la brigada adornada con una armadura dorada (el nativo de Taiwán era el único otro miembro del elenco chino que hablaba inglés con fluidez, ya que pasó su adolescencia en Vancouver, si bien no habla el idioma en la película); Lin Gengxin como el Comandante Chen, el líder del Cuerpo Águilas, tiradores con ballesta vestidos con uniformes rojo vibrante; Xuan Huang, una estrella de casa de arte local, como Deng, que dirige a los miembros de la caballería con armaduras púrpuras; el Cuerpo Ciervos; un par de jóvenes actrices chinas, Yu Xintian y Liu Qiong, que usan una armadura real azul al igual que los tenientes en el Cuerpo Grullas de Lin Mae; y la sensación del pop asiático Lu Han como uno de los cadetes jóvenes del Cuerpo Osos del Gen. Shao, los soldados de combate vestidos de negro.

Como el guerrero Águila más adelante en la historia, Damon asume la armadura roja de firma del regimiento para escenas junto a su coprotagonista chino Lin Gengxin como el comandante Águila. Otro fue Lu Han, una de las mayores estrellas de la música pop de China, que hizo su debut como actor en la película como cadete del Cuerpo Osos, el cobarde Peng Yong.

El nativo de Beijing irrumpió en la escena musical de China a fines de 2011 y su popularidad en los rankings de música lo llevó a un seguimiento explosivo en los medios sociales en China, que los economistas nacionales han apodado el "Efecto Lu Han". Lo siguen constantemente en Sina Weibo (la versión China de Twitter) y en los medios sociales, en donde su cantidad de seguidores es astronómica.

Damon no había oído acerca de Lu Han, pero pronto advirtió la condición de ídolo del artista. "Antes de su primera noche de rodaje, Lu Han tenía 400 arreglos florales enviados por sus fanáticos. Llenaban el pasillo completo del hotel. Aparentemente, cuando él viaja a una locación, los fanáticos compran todos los pasajes del avión o tren que él toma. Era un tanto abrumador. Pero, si no me hubieran dicho que Lu Han es la gran estrella que es, no me habría dado cuenta por la forma en que se comporta. Tiene los pies tan sobre la tierra."

Al seleccionar similares a Lu Han y otro fenómeno de la música pop china, Junkai Wang, líder de la banda de muchachos chinos TFBOYS, en papeles cruciales en la película, el director Zhang dice que "todos estos jóvenes ídolos fueron estrictamente seleccionados. Lu Han y Junkai Wang son jóvenes y muy populares. Los llaman man gods aquí, pero encajan con los personajes en todo sentido, edad, aspecto y características."

Al hablar de su coprotagonista Junkai Wang, que nunca antes había actuado profesionalmente ni dramáticamente (tenía solo 15 años cuando rodó la película), Zhang Yimou admite que abordó su relación con el ídolo adolescente, que interpreta al Emperador de la fortaleza, más como un patriarca que como un realizador. "Le habíamos dado algunas pruebas estrictas antes de seleccionarlo. Tuvimos lecciones de actuación para él también. Demostró su talento, se adaptaba al papel a la perfección, y me atrevo a decir que debería considerar el asistir a Beijing Film Academy. Es muy talentoso."

The Nameless Order: Cinco cuerpos clave

A principios del proceso de desarrollo del guión, los realizadores se refirieron a The Nameless Order como "Men in Black en la Dinastía Song." Loehr se ríe: "Esa era nuestra publicidad en una línea. Se convirtió en mucho más que eso durante las diversas repeticiones del guión. The Nameless Order es una fuerza muy grande, cientos de miles de soldados, que están esparcidos en diferentes divisiones que tienen funciones específicas y comandantes diferentes para cada una de estas cinco tropas. The Nameless Order es la fuerza de combate final que dedica su vida a proteger este mundo detrás de La Muralla. El último bastión de oposición a esta fuerza indestructible, el Tao Tei."

En esencia, estos cinco cuerpos clave tienen cada uno una función especial porque La Muralla, como se realiza en la película, no es La Gran Muralla que todos piensan que es." Loehr reflexiona: "Pensamos en ella como un portaaviones o un navaja suiza gigante, con todo tipo de cosas construidas en su interior que están diseñadas para la batalla. Factible en el período, pero especialmente diseñadas para combatir la gigante amenaza del Tao Tei."

Loehr detalla cada uno de estos cinco regimientos: "En el Cuerpo Águilas están vestidos de rojo y son arqueros, que trabajan con una ballesta de mano clásica pero también una ballesta de super tamaño que tira flechas a alta velocidad en una gran distancia. Son una "tropa de rango medio" que combate a los monstruos."

El Cuerpo Tigres es el Cuerpo de ingenieros." Sobre Loehr: "Están vestidos de dorado y diseñan y trabajan en la maquinaria y artillería que requiere fortaleza y talento de ingeniería...como las catapultas que son nuestra arma de largo rango que dispara bolas de fuego a muy larga distancia desde atrás de La Muralla. Generan todo el poder para operar estas armas. Si nuestra muralla fuera un portaaviones, serían los tipos que están abajo, operando los motores."

"El grupo siguiente, clave al principio de la película, es el Cuerpo Osos, luchadores de combate cerrado que, en el caso de los monstruos que representamos, es una fuerza suicida", explica Loehr. "Son los más feroces, pero también su tasa de desgaste es la más elevada. Cuando los monstruos pasan las cuchillas y otras líneas de defensa para romper la parte superior de La Muralla, estos tipos que blanden hachas mientras son asesinados por monstruos, son la última línea de defensa. El Genera Shao, que es el comandante de todo Nameless Order, es también el General de Osos.

"Entonces tenemos el Cuerpo Ciervos, nuestra fuerza de caballería e infantería", continúa. "Son la última línea de defensa una vez que se ha violado La Muralla. Luchando en formaciones con escudos que tratan de impedir que Tao Tei pase hacia el otro lado. Supervisan una serie de nidos que atrapan a los monstruos. Si el Tao Tei queda atrapado en los nidos, estos soldados se apresuran a matar al monstruo antes de que se libere."

"Uno de los cuerpos más interesantes, el final, son las Grullas, vestidas de azul", detalla sobre el último de los cinco regimientos. "El motivo por el que están vestidos de azul es que funciona como un camuflaje para ellas, porque salen del cielo, por así decirlo. Trabajan a partir de lo que llamamos un aparejo volador, que fue algo que diseñamos especialmente para la película."

"Estaban amarradas al aparejo a través de un anillo volador especial que les permitía saltar y volver sin usar un bungee", describe Loehr. "Se tiran como pájaros con lanzas largas tras su presa, apuñalando los monstruos antes de que reboten a su posición inicial sobre La Muralla."

El director Zhang comenta: "Para el ejército, cosas como diseños de armaduras, colores y los cuerpos mismos se originaron a partir de la cultura tradicional china. En nuestra historia, los chinos a menudo usaban diferentes colores para representar diferentes ejércitos."

William y Tovar encontraron este grupo de soldados con extraordinaria disciplina, separados en grupos diferentes por los colores que usan y los trabajos específicos que realizan. Damon expresa: "Se capacitan toda su vida para defender La Muralla, y trabajan juntos a la perfección. A partir de un punto de vista militar, William y Tovar están sumamente impresionados por cuán habilidosos y disciplinados son."

A medida que progresa la historia, William obtiene el derecho de usar la armadura del Águila roja porque demuestra que es un arquero. "Durante la película, William se confronta con este ejército que desafía la visión de toda su vida cuando es testigo, a través de una serie de batallas junto a ellas, cómo se sacrifican por otro en La Muralla", elabora Damon. "Que todos viven por algo que es más grande que cualquiera de ellos es algo que nunca antes ha encontrado. Comienza a asumir el hecho de que hay algo mayor que él mismo y su propia vida."

Un rodaje enorme: Resumen logístico

La filmación comenzó el 30 de marzo de 2015, en China Film Group (CFG) Studio autorizado por el estado de Beijing, en donde el arte de Myhre incluyó suntuosos escenarios como el Gran Hall, que aloja los tribunales de la fortaleza; el Hall del Conocimiento del Estratega Wang, que alberga no solo los experimentos científicos del alquimista, sino también la vasta historia de La Muralla y la fortaleza; y el espléndidamente adornado rojo y dorado Palacio Imperial, la joya de la corona de avanzada donde El Emperador tiene su corte, por nombrar tres entre casi tres docenas de escenarios que él diseñó.

Además del rodaje de 10 semanas de la compañía en CFG Studios, la producción también pasó una cantidad de tiempo similar en tres locaciones remotas. La primera fue el pueblo costero de Huangdao, el lugar de un estudio de cine importante planificado por Wanda Group de China (ahora socios con participación mayoritaria en Legendary) en las costas del Mar Amarillo. Allí, el equipo de Myhre erigió varias partes de La Gran Muralla, incluida una réplica de 500 pies de la antigua estructura en donde Zhang montó varias secuencias de batalla durante un período de seis semanas antes de regresar a CFG Studios en Beijing durante el mes de junio.

En julio, la compañía se mudó a Dunhuang, justo afuera del Desierto de Gobi en la provincia de Gansu, en donde Zhang montó las primeras escenas de la historia en el remoto, premonitorio y abrasador (temperaturas de 110 F) Yadan Geopark, una locación en la que primero trabajó en Hero. La compañía luego viajó al Parque Geológico Danxia de Zhangye, cuna de las espectaculares Montañas pintadas de China, un lugar en el que previamente había filmado A Woman, A Gun and a Noodle Shop, la primera película en rodarse en un de los paisajes naturales más exclusivos del planeta. Después de tres semanas de trabajo de locación en estos dos sitios de 1.200 millas al noroeste de Beijing, la producción regresó a la ciudad capital de China a fines de julio, y concluyó la filmación en CFG el 7 de agosto de 2015.

Construir La Gran Muralla: La producción masiva

Si bien el elenco de la película tuvo que imaginar la presencia del monstruo, el Tao Tei, en un entorno de pantalla verde, no hubo nada que hubiera que creer acerca de las magníficas construcciones de escenario del diseñador de producción John Myhre durante el rodaje de cinco meses en China, tanto en escenarios de sonido de estudio y la locación Huangdao. Los diseños del ganador al Oscar® en dos oportunidades eran tan espectaculares, el elenco no podía dar crédito a sus increíbles logros.

"La escala de esta película era sorprendente", dice Loehr. "Nuestro escenario de la Gran Muralla tenía un kilómetro cuadrado, evocando la Era de Oro de épicas en la década de 1950 y 1960, cuando las construcciones de escenarios masivos eran la norma. La verdad no se hacen de esta forma en China. Esta es la película más grande rodada en China hasta el momento."

"John mató con cada escenario que construyó, todos ellos inolvidables", elogia Damon. "Espero que los artesanos involucrados estén nominados para premios técnicos porque hay varios departamentos que hicieron un trabajo increíble. Sorprende la imaginación lo que hizo WETA con las armas, lo que Mayes hizo con sus magníficos vestuarios, y lo que John fue capaz de hacer con su diseño de producción."

Myhre ha subido al podio del Oscar® en dos oportunidades para aceptar el mayor honor de la industria por su dirección de arte en un par de películas de Rob Marshall -Chicago y Memoirs of a Geisha. Con tres nominaciones adicionales al Academy Award®, el modesto artista, a la vez que orgulloso de esos logros, cuenta la llamada telefónica que recibió acerca de reunirse con Zhang Yimou como uno de los puntos destacados de su carrera.

"Fue una de las mejores llamadas que recibí en mi vida, porque siempre he sido un fanático de su trabajo", se entusiasma Myhre acerca de ese momento en 2014. "Nunca soñé que tendría una posibilidad de trabajar con él. Incluso si no obtenía el trabajo, qué honor sería reunirme con el director Zhang y ser considerado para el trabajo. Él siempre ha sido uno de mis héroes del cine debido a su maestría visual."

"Creativamente, John y Zhang Yimou eran una buena combinación", dice el decorador de escenarios de la película ganadora del Oscar® Chicago GORDON SIM, el colaborador de larga data de Myhre. "Aún cuando no hablaban el mismo idioma, entendían la visión del otro y qué le aportaba cada uno a la película."

"Llegué preparado para la entrevista con una presentación visual de lo que haría si era contratado en el proyecto", recuerda Myhre. Un par de semanas después, me enviaron dos enormes cajas de investigación histórica de su equipo, libros e imágenes de pinturas de la época."

El director Zhang agrega: "Estaba muy satisfecho con todos los diseños de John. Es un genio con ideas brillantes. Hizo una gran investigación. Sus espectaculares diseños nos impresionaron a todos."

The Great Wall es una gran película épica, y nuestro personaje principal es, obviamente, muy importante para la película", señala Myhre. "El director Zhang quería que fuera fiel a La Gran Muralla. Investigamos mucho. Trabajé con él en todos los aspectos del diseño para que fueran muy fieles a la China de la época. Era algo que lo apasionaba mucho, como lo hizo."

"Descubrimos que no hay ningún segmento que haya sobrevivido de La Muralla del siglos XII", expresa Myhre, haciendo referencia al entorno de la historia durante la Dinastía Song de la era. "Así que tuvimos poca libertad. Fuimos a diferentes partes de La Muralla construida durante años, tomamos fotografías e imágenes de pequeños detalles. De inmediato, quisimos usar más piedra gris que piedras marrones o rojas que conforman la Muralla real. Tomamos esa decisión porque los colores de The Nameless Order, los púrpuras, los azules, los dorados, los rojos que ellos usan, se destacarían tan maravillosamente contra el blanco y negro en oposición al marrón y blanco."

"Mi equipo en China me miró como si viniera de otro planeta cuando describí como construiría la muralla en Los Ángeles [con láminas de ladrillo prefabricadas]", admite. "Entonces, les pregunté cómo construirían La Muralla. Dijeron de piedra y ladrillo y llenar el interior con suciedad. Y yo dije: "¿cómo la verdadera Gran Muralla?" Así, se construye nuestra Gran Muralla como se había construido La Gran Muralla en el siglo XII. Usamos 200.000 ladrillos en nuestros escenarios exteriores de la Gran Muralla."

"La hicimos un poco más ancha de lo que normalmente habría sido porque teníamos muchos caballos en La Muralla para distintas partes de acción", continúa. "Y, lo más importante, fue que La Muralla era hueca. Muy similar a un portaaviones, nuestra Muralla tenía varios niveles, cada uno con diferentes armas que se usan durante la película. Todas las armas están escondidas dentro de La Muralla."

"Todas las armas en La Muralla fueron diseñadas para cada uno de los cuerpos de animales, y cada una de las armas tenía características de esos animales, al igual que su vestuario", explica Myhre acerca de los variadas piezas de escenario que construyó para representar diferentes partes de La Muralla dentro de la fortaleza. "Así, los nidos de Águilas tienen águilas sobre ellos. Los plataformas que vuelan, que son para los guerreros Grulla, tienen una hermosa grulla en la parte superior. Cuando se abre como un abanico, este parece plumas."

"Cuando La Muralla entra en modo batalla, trampillas de piedra se abren y salen plataformas que vuelan para las Grullas, nidos de Águila para los arqueros, salen catapultas. Tan sorprendente", se entusiasma Myhre. "Lo basamos en cosas que podrían haber existido en el siglo XII. Tomando esta idea de que en esta era, los chinos habían realmente aprovechado el poder del agua, usándola como una fuente de potencia para estas armas."

Para los escenarios exteriores de la Muralla, Myhre y su equipo construyeron cuatro secciones en un terreno adyacente al Mar Amarillo en el pueblo de Huangdao, acerca de 500 millas de Beijing (la locación estaba a 45 minutos en auto de Qingdao, una ciudad de 9 millones de personas conocida como el hogar de la famosa fábrica de cerveza china, Tsingdao).

La sección más larga se extendía casi 500 pies, curvándose a través de un "cañón" de exactamente 293 contenedores (40 pies de largo, 8 pies de ancho y 8,6 pies de altura) apilados de a 5, que se elevaban más de cuarenta pies sobre el escenario como bloques de construcción Lego gigantes. El equipo de operación de aparejos, liderado por el veterano del cine OSCAR GOMEZ, colgó enormes telas verdes sobre los contenedores, creando un telón de fondo para que los efectos visuales extendieran la Gran Muralla de Myhre a través del horizonte y a la distancia. Damon llamó a esto la pecera esmeralda, si se quiere, "uno de los mayores entornos exteriores de pantalla verde jamás montados para una película."

Myhre, trabajando con la veterana supervisora de arte HELEN JARVIS, diseñó más de seis docenas de escenarios en papel para el proyecto, con 28 que finalmente se llevaron a cabo bajo el arte colectivo de "seiscientas, setecientas personas dentro del departamento de arte en términos de carpinteros, pintores, yeseros, decoradores de escenario y constructores de utilería", confirma.

Además de las cuatro partes exteriores del gran monumento de China, las principales construcciones de escenario de Myhre para la producción también comprenden diseños que representan secciones interiores de La Gran Muralla y la historia de Fortress City. Estas incluían el Gran Hall de la fortaleza, el Hall del Conocimiento del Estratega Wang, el Palacio Imperial del Emperador, la "suite" similar a una cueva de Ballard, la pagoda del Palacio Imperial y la muralla "interna", esta última es una estructura masiva de cuatro pisos que contiene la maquinaria (turbinas, ruedas hidráulicas) que alimentan el antiguo armamento concebido para luchar con Tao Tei.

"El diseño de la muralla interior surgió rápidamente en una conversación con el director Zhang muy al principio", relata Myhre acerca de la construcción gigante en el escenario 12 de CFG Studios. "Queríamos que fuera una serie de diferentes pisos, alimentados por agua. Después de bosquejarla, construimos el primer piso con turbinas gigantes que alimentan todos los mecanismos de La Muralla. Teníamos una cascada encima de la fortaleza que llevaba agua a La Muralla, ruedas hidráulicas gigantes que movían todos los engranajes y piñones. Arriba en el siguiente nivel había carros que enviaban cuchillas para cortar las cabezas de Tao Tei una vez que comienza el ataque. En el siguiente nivel, teníamos las catapultas que disparan bolas de fuego gigantes. Cientos de catapultas lanzando cientos de bolas de fuego gigantes para crear esta muralla de fuego que detiene a Tao Tei por un momento. En el piso superior, teníamos los nidos de Águilas guarnecidos con ballestas gigantes."

El escenario de la muralla interior era uno de los últimos en los que filmó la compañía, casi tres meses después de comenzada la producción en CFG Studios el 30 de marzo de 2015. Los realizadores comenzaron su rodaje de más de cuatro meses en un escenario llamado La Gran Muralla. Myhre denominó a este escenario majestuoso, que ocupaba toda la circunferencia del escenario 11, "una sala multipropósito en la historia. En algunos puntos, se usaba como un lugar en donde las personas podían comer. En otros momentos, se usaba como un lugar en donde las personas recibían informes. Esta gran sala de reuniones es donde el tribunal se reúne para cuestionar a William y Tovar."

"La mayoría de las veces, había 500 personas en el Gran Hall", relata Myhre acerca del escenario de tres pisos, en el que la producción filmó durante las primeras dos semanas de su cronograma, poblándola con cientos de extras chinos. "Además del balcón y el piso, tenía la idea de hacer algunos asientos escalonados, que fue inspirada al ir a Ciudad Prohibida de China en Beijing y ver a las personas sentadas en sus escalones, sus cabezas una sobre la otra. Esa disposición permite al espectador ver a todas estas personas, adornadas con estos bellos vestuarios y armas. Si bien no era tradicional o puramente chino, fue el diseño que al director Zhang le agradaba y que aprobó."

La construcción también le permitía a Myhre incorporar cargas de imágenes clave en el escenario, notablemente los monstruos. "En el siglo XII, había patrones y diseños de Tao Tei en muchos objetos reales de la era", comenta. "Extrapolamos esas imágenes y las pusimos en molduras y pilares alrededor de la base de los escalones. De hecho, la pieza central de este escenario era un Tao Tei gigante de madera tallado a mano."

Otro escenario cautivante diseñado para la película fue la sala del trono del Emperador dentro del Palacio Imperial. "Al ser esta la Dinastía Song del siglo XII en China, todos los detalles eran muy específicos de esa era", expresa Myhre. "Nuestro maravilloso director de arte chino, WANG KUO, aportó toda la inspiración para este escenario. Diseñé la película, pero Wang Kuo merece el crédito por este escenario. Puedo decir que representaba con precisión la arquitectura de la Dinastía Song. Lo que podría haber sido un poco diferente era el tallado de dragón detrás del trono. Muy teatral e increíblemente hermoso."

Otro diseño en el que Wang Kuo fue instrumental fue la pagoda del Palacio Imperial, que se erigía en el escenario 13 de CFG Studios y aparecía en el tercer acto culminante de la película. "El escenario de la pagoda tenía el uso más extremo de la luz del color que cualquiera de nosotros haya hecho antes", observa Myhre. "La pagoda estaba rodeada de ventanas de vidrio de color con luces de colores que las atravesaban para iluminar el escenario por completo. El director Zhang tuvo la visión del vidrio de color. Así, comenzamos a investigar los vidrios de color de la época. Pensamos en ventanas de vitrales como piezas individuales de verde y rojo y azul combinadas con plomería de metal. En la antigua China, creaban piezas de vidrio en donde los colores fluían juntos. Era hermoso."

El diseño de Myhre para el Hall del Conocimiento del Estratega Wang, que se erigía dentro del escenario 8 del estudio, tal vez ha sido el más fascinante de los 28 construidos. Es el telón de fondo para el monólogo del personaje a Garin y Tovar acerca de la vasta historia de China, un discurso que el actor Lau brindó con gran pericia en su tercer idioma, inglés, un momento que Damon admiró profundamente.

Myhre describe su diseño para la exquisita y a la vez misteriosa cámara diciendo, el "Estratega Wang interpreta un papel principal en la película. Una mente brillante, un científico e inventor, él es quien ha creado todas estas armas sorprendentes. Al investigar, descubrimos que a fines del siglo XI y principios del siglo XII, estaba este fantástico observatorio construido en China, que tiene forma de pirámide. La parte superior es plana y es donde estaba todo el equipo para observar las estrellas. Sentimos que Wang habría construido ese planetario."

"El interior del escenario era otra fantasía", comenta. "Adoro la idea de que fuera dentro de una pirámide, así que quería destacar la forma de pirámide. En lugar de poner bibliotecas rectas, todas las bibliotecas están apiladas y en ángulo, un piso y medio de altura, para destacar la forma de la sala. Y hay varios inventos que creamos para la película, mezclados con logros científicos reales de China en aquella época."

"El escenario sirve como un laboratorio científico para todos los experimentos del Estratega Wang", continua Myhre. "Si observas cuidadosamente, es sacarse el sombrero por todas las grandes invenciones del siglo XII en China. Se verá el primer sismógrafo, la primera brújula, las primeras imprentas del mundo. Se verá un modelo de un reloj de agua que durante 300 años fue el reloj de agua más preciso del mundo."

"También llenamos este santuario con todo el conocimiento de nuestro mundo", explica Myhre. "Wang ha estado catalogando cada evento que sucedió en China durante miles de años, que describimos en rollos. Así que es una biblioteca de investigación. La idea de los rollos del Estratega Wang se basó en la noción de rodar a través de algo transparente. Me encanta rodar a través de tela, como lo hace Zhang. Así, Gordon, junto con el Sr. YANMIN SUN, nuestro decorador de escenario chino, trabajó durante meses con el director Zhang para lograr que los rollos contaran exactamente la historia que quería contar. Hay 13 hermosos rollos de seda que prácticamente cuentan la historia, tanto de la China antigua y la historia de la película."

Además de ser un científico, observador e inventor, el Estratega Wang también se encarga de llevar registros y es historiador. Durante su vida, ha estado a cargo de mantener toda la información sobre lo que saben acerca del (Tao Tei), que se almacena en esta especie de bóveda. El hall tiene una sensación parecida a una bóveda y una tumba. Wang cuenta la progresión del Tao Tei, cómo llego a existir, y cómo lo combatió The Nameless Order."

Armar un imperio: Utilería, armas y capacitación

El Hall del Conocimiento exigió otra gran construcción de utilería para Sim y su equipo. Para embellecer el escenario de Myhre, el equipo de Sim fabricó, todo a mano, los 13 rollos bordados que cuelgan del cielorraso, casi 3.000 libros de la Dinastía Song, 35 mesas y sillas laqueadas negras y 20 mapas.

"Establecimos un departamento de utileros local que hizo todo real. Por ejemplo, si ibas a construir un carruaje, comenzaban forjando los ejes y creando las ruedas con herreros especializados en ruedas. La cerámica se hizo como harías cerámica real. El equipo chino tenía talladores de madera, obreros metalúrgicos, escultores, yeseros, todo increíble. Pasamos la marca de 20.000 en la cantidad de utilería fabricada. Eso comprendía espadas, cuchillos, lanzas, bowls, copas, muebles."

"Tuvimos que construir cada elemento en esta película, hasta cubiertos, cucharas", confirma Sim. "Pienso que lo único que no construimos fueron los palillos. Pero todo lo demás fue construido de cero, hecho a mano, esculpido, moldeado, creado por maravillosos carpinteros. Todos en el equipo estaban sorprendidos por la calidad del vestuario, del equipo científico. La escala de decoración del escenario de esta película era monstruosa. Hicimos más de 1.000 piezas de cerámica para la secuencia de la cena en el Gran Hall solamente."

Esas cifras sorprendentes también se tradujeron en utilería y armas diseñadas a mano, dice el utilero occidental de la producción, el veterano del cine con sede en Montreal LECLERC, que se reunió con Myhre y Sim para la película.

"Esto fue como hacer Ben Hur original; tuvimos que crear todo. Tuvimos suerte de haber trabajado con la extraordinaria experiencia de WETA Workshop. Creo que esta película fue más grande que The Hobbit en la cantidad de armas que se fabricaron. El equipo de fabricación de utilería chino, formado por cientos de personas, era absolutamente sorprendente en su arte, habilidad, escultura, modelado e ilustración."

Richard Taylor de WETA Workshop confirma esa cifra. El nativo británico, con sede en Wellington, Nueva Zelanda, colaboró con Peter Jackson en las The Hobbit y las franquicias de The Lord of the Rings, por las que él y su equipo se llevaron cuatro Academy Awards® por diseños ingeniosos de maquillaje, vestuario y efectos visuales al crear los mundos cinematográficos llenos de detalles de Tolkien.

Para The Great Wall, Taylor comenzó a trabajar en diseños de armas preliminares más de dos años antes de que comenzara la producción a principios de 2015. Y expresa: "Las armas correspondientes al período de las Cruzadas en el siglo XII debían parecer tan reales para que la película no entrara en un nivel de fantasía agudizada. Sin embargo, nuestros diseños tenían que tener un costado creativo de lo fantástico."

Si bien Taylor y sus diseñadores WETA han estado fabricando armas de utilería en China durante casi dos décadas, la película representó su primer diseño para una historia basada en China, para la que él dice "que fue crítico que investigáramos profundamente, que comenzáramos a mirar bajo la superficie de esta mitología."

"Pudimos acceder a gran cantidad de literatura en este período de la historia de China", confirma. "Hay una inmensa profundidad en la investigación realizada por historiadores chinos con respecto a las armas de este período. Esta increíblemente bien documentado y pudimos basarnos en todo eso."

"Me imaginaba que si fuera un académico de historia de China, cualquier período es increíble, al margen de la dinastía que estuviera en el poder", continúa. "Pero, en este momento, hubo tantas invenciones y tantos extraordinarios avances en las tecnologías que se necesitarían otros 500 años para alcanzar al mundo occidental. Y esas tecnologías han informado tanto lo que es China en la actualidad. Al estudiar este período de la historia, comprendimos cómo las personas de China podían utilizar sus conocimientos y experimentación en materia de astronomía, alquimia, química, metalurgia, y como eso informó la calidad de las armas fabricadas por aquella época en China, que eran muy avanzadas."

El supervisor de armas/armaduras en el escenario de WETA fue uno de los asociados de larga data de la compañía, JOE DUNCKLEY, un nativo de Nueva Zelanda que se desempeñó en una capacidad similar en varios otros proyectos diseñados por WETA como las trilogías de The Lord of the Rings y The Chronicles of Narnia, entre otros títulos.

Dunckley supervisó a un equipo de locaciones de tres docenas que manipularon un arsenal de más de 5.000 armas de utilería (según se informa, más de lo que WETA fabricó para cualquiera de las trilogías Tolkien de Peter Jackson.) Sus armas (fabricadas por un equipo de 250 constructores en Wellington de WETA, fábrica de NZ) incluyeron espadas, dagas, vainas, ballestas, arcos, flechas, aljabas, escudos, lanzas y hachas, todas diseñadas para combinar con los colores del uniforme de firma y disciplinas de los cinco ejércitos antes mencionados que conforman The Nameless Order.

Cada uno de los cuerpos de The Nameless Order portaba un gran escudo, 70 cm (2,3 pies) de diámetro, hecho de carbón activado granular fabricado a partir de grados especialmente seleccionados de carbón activado por vapor. El escudo, que pesaba aproximadamente 8-10 libras, estaba pintado del color de cada ejército y tenía grabado el emblema del animal del que cada cuerpo llevaba su nombre (es decir, Águila roja; Grulla azul; Tigre dorado, Oso plateado; Ciervo púrpura).

Muchos de los 500 extras que trabajaron prácticamente todos los días en el rodaje (interpretando a miembros de los cinco ejércitos de Nameless Order) también portaban lanzas cuyas cabezas fueron diseñadas para ilustrar simbólicamente la disciplina específica y la identidad de cada cuerpo.

"Por ejemplo, las Águilas tenían lanzas de cuatro metros con un gancho en forma de luna creciente de 900 mm que señala hacia el soldado", explica Dunckley. "Es un arma muy grande y larga y muy difícil de manejar con una mano. El concepto detrás del tamaño era que si Tao Tei te tenía al alcance de una lanza de cuatro metros, entonces estabas perdido de cualquier modo. Así, Zhang Yimou quería dotar a The Nameless Order de armas que tuvieran sentido para el tamaño y la fortaleza de la oposición."

"La lanza Ciervo es probablemente la más exclusiva entre todas las lanzas, con forma de asta de ciervo con las cuatro puntas", continúa Dunckley. "Si estuviera realmente hecha de acero, sería muy difícil de blandir, y eso presentó un desafío para nosotros en cuanto a su fabricación porque no estábamos trabajando con soldados verdaderos que entrenaron durante años. Teníamos extras locales chinos, así que las hicimos de una goma de uretano con el asta hecha de fibra de carbono. Por su tamaño y longitud, finamente terminaron siendo relativamente livianas."

"El Cuerpo Tigres, cuya función principal era como ingenieros, también necesitaba poder defenderse si Tao Tei rompía La Muralla", explica Dunckley acerca del tercer grupo dentro de The Nameless Order. "Así que también tenían lanzas de cuatro metros con una cuchilla en la punta y un borde dentado tipo garra con una incrustación dorada para representar el color de su cuerpo".

"La lanza Oso era única porque era como una maza elongada, muy mordaz, que podía usarse como un garrote", agrega. "Era un arma de aspecto bastante brutal que se adapta al personaje del Cuerpo Osos. También blandían un escudo y un hacha, además de un garfio en La Muralla y sobre el lado. Eso les permitía a estos guerreros, ahora perpendiculares a la pared vertical, destrozar a Tao Tei cuando escalaban La Muralla."

"Finalmente la lanza Grulla era probablemente la más elegante", señala. "La forma, el diseño de la cabeza, estaba ligeramente basado en la cabeza de una grulla y sus múltiples plumas. También era una lanza de cuatro metros de largo pero tenía un asta más delgada, 28mm, que la hacía elegante. Esta era una que utiliza el personaje de Lin Mae. El tamaño y peso representaría un desafío para cualquiera, así que desarrollamos una serie de variaciones para probar y asistir la acción."

Mientras Dunckley explicaba que las largas lanzas eran un arma funcional para mantener al Tao Tei atacante a raya, describe las variadas espadas hechas para muchos de los personajes de la película como "más ceremoniales y como una muestra de rango entre los comandantes y tenientes. Zhang Yimou quería ilustrar que una vez que usas una espada contra un Tao Tei, deberás ser alguien de inmensa habilidad para no ser abatido. Tal vez tan habilidoso como alguien como Tovar."

Dunckley explica el origen de las espadas de los personajes principales de la película diciendo: "Lin Mae tiene una espada, una vez más un arma ceremonial para mostrar su rango. Pero, es un arma bella, bastante elegante, con la forma de dos cabezas de grulla que se encuentran. Fue fundida en aleación con una empuñadura de uretano. Se usa como un arma para apuñalar...una muy bella arma letal."

Continuando a través de los rangos del elenco, Dunckley describe las armas del compañero de Tovar diciendo: "Tovar porta una espada de cruzado en su espalda, y unida a ella hay una cimitarra turca. La espada de cruzado es relativamente corta para ser una espada de esa época, pero queríamos que fuera un arma para blandir con una mano para que Tovar tuviera la habilidad de luchar con una espada en cada mano. Es un diseño de cruzado clásico con el crucifijo rojo en el pomo, una trenza de acero envuelve la empuñadura de doble borde. El par de espadas ayuda a reforzar la historia de su personaje, que ha estado en muchos lugares luchando para diferentes ejércitos."

"William es un soldado de la vida que fue esencialmente vendido a un ejército de niño para limpiar los campos de batalla," resume Dunckley. "Ni bien William fue lo suficientemente grande para sostener una espada, comenzó a luchar por comida. Cuando tenía la suficiente habilidad para recibir un pago, vendería su espada a cualquier ejercito, al margen de por qué bandera estuviera peleando. Su arma por elección es el arco y la flecha, si bien tiene habilidad con cualquier arma que utilice. Zhang Yimou quería llevar su habilidad a un nivel que estuviera cerca de una gran fantasía, pero también quería que estuviera basada en cierta realidad."

Para pulir las habilidades como tirador de Damon, la producción recurrió al arquero húngaro, poseedor de un récord mundial en arquería de velocidad y resistencia, con el nombre de LAJOS KASSAI. "Lajos tiene muchas técnicas exclusivas de arquería de velocidad que fueron aplicadas al personaje de William", relata Dunckley. "Una en particular fue sostener flechas en la mano de su arco, así que puede sostener múltiples flechas en su mano izquierda junto con su arco, y luego tomarlas, cruzarlas a través del arco y tirar, lo que le permite tirar mucho más rápido que simplemente tomándolas del arco. Para una escena en el Gran Hall en los primeros momentos de la historia, William sostiene múltiples flechas en su mano diestra al mostrar sus habilidades a The Nameless Order reunido en la sala."

"Fuimos afortunados de tener a Lajos como nuestro asesor", se entusiasma Damon. "Si observas arquería de velocidad en YouTube, él es lo primero que aparece; simplemente es el mejor del mundo. Un verdadero maestro de una disciplina que ya no existe más. Ha dominado totalmente una habilidad que ha sido olvidada a la vez que la mantiene viva. Era sencillamente milagroso ver tirar a este tipo."

"Me enseñó varias formas diferentes de tirar porque queríamos que William tirara de diferentes maneras", elabora Damon. "Me enseñó cómo tomar tres flechas en una mano y tirarlas, lo que se llama un tiro derecho, y tirar del lado derecho del arco. Su otra técnica, que es una técnica de carga, era cuando sostienes las flechas en la mano del arco y cargas de esa forma."

"El primer día que lo conocí, advertí que lo que él hace es un arte marcial", expresa Damon. "Me enseñó mucho más que simplemente la habilidad de la arquería; al compartir tiempo con él, notas la seriedad que hay en su persona. La forma en que está plantado en el mundo fue útil mientras yo imaginaba cómo interpretar a este personaje."

Combinar eras y culturas: Diseño de vestuario

Las armas de Dunckley, si bien forman parte del departamento de utilería de la película, fueron los últimos elementos aplicados dado que cada miembro del elenco se metía en el personaje en el escenario todos los días. Son una extensión del vestuario de sus personajes, lo que significa que Dunckley trabajó codo a codo con la veterana diseñadora de vestuario de la producción, Mayes Rubeo, cuyo galardonado currículo incluye épicas de la pantalla grande como Avatar, Apocalypto y Warcraft.

Damon elogia: "Sus diseños de todo un ejército, cientos sobre cientos de extras, están en plena batalla, ¡guau! Era fantástico llegar al escenario y ver eso. Se sentía como si hubiera sido hacer una película en 1945. No había nada accidental respecto de ningún color en el vestuario de la película. Conociendo el uso del color de Yimou, el color de cada uniforme tenía un fin.

Rubeo acuerda que los colores no solo eran importantes para la historia, sino que eran cruciales para un realizador que es un maestro del color. "Tuvimos conversaciones que incluyeron la filosofía de los colores", expresa. "No era tan simple como azul, rojo, amarillo. Hubo muchas reuniones respecto del matiz de color correcto."

Zhang ha trabajado con algunos de los mejores diseñadores de vestuario de China durante su carrera de tres décadas. Su drama de 2006, Curse of the Golden Flower, incluso obtuvo una nominación al Oscar® por el suntuoso vestuario de Chung Man Yee. Rubeo explica su papel: "El motivo por el que el director Zhang me eligió fue porque quería que hiciera algo diferente", comenta. "Quería que pusiera algo más sobre la mesa, que le diera a la película un nuevo giro. La mayor satisfacción para mí fue tener la confianza de un maestro como Zhang Yimou."

"La película está ambientada durante la Dinastía Song del siglo XII, y muchos de los diseños se basaron en vestuarios históricos", comenta. "Al ser una película de fantasía, tuvimos la oportunidad de movernos en una dirección más ecléctica o fantasiosa. El elemento de fantasía para la historia fue genial para mí porque yo no era experta en el vestuario de la época de China en el siglo XII. Así, que me tomé ciertas licencias creativas. Utilicé tejidos, telas y técnicas chinos. También traje muchas telas del mundo occidental, de Europa, Francia e Italia. Por eso se observa el cruce de vestuario con aquellos estampados chinos, que le agregan mayor profundidad."

Al trabajar con un equipo de seis docenas de artesanos, Rubeo dice que el mayor desafío para ella fue diseñar los equipos de The Nameless Order. "Cada uno tenía una tarea específica en las funciones de militares estratégicas de defender La Muralla, y todo el futuro de China. Fue difícil hacer esos vestuarios porque cada uno tenía que ser muy específico, dado que cada cuerpo tenía un rango diferente."

Para cada vestuario que el equipo de Rubeo fabricó para los soldados de The Nameless Order, cada juego de armadura tenía alrededor de 18 elementos, incluidas piezas típicas como el casco, la hombrera (una pieza de armadura de placa para el hombro y la parte superior del brazo), el avambrazo (armadura de placa para el antebrazo), grieves (piezas de canilla armadas), tassets (armadura para la parte superior de la pierna) y botas.

Ella y su equipo hicieron todo en la fábrica Barong de China, un lugar familiar para el trabajo pasado de Zhang Yimou, ya que hizo vestuarios para muchos de sus proyectos anteriores. Rubeo afirma que solo se puede hacer este tipo de películas con la gran habilidad que ella encontró en los artesanos de China. Ese equipo talentoso prácticamente se hizo cargo de la fábrica, dado que ella pasó meses haciendo 863 vestuarios para héroes y dobles de riesgo para los 40 papeles clave de la película. En total, más de 10.000 vestuarios (13.140 para ser precisos) para el elenco principal y los 500 extras que interpretaron a guerreros en cinco regimientos de The Nameless Order.

Para los cinco personajes principales de la película, Rubeo detalla los respectivos diseños para cada uno, comenzando con William Garin. "La primera vez que vemos a William, él avanza a través de Silk Road y se enfrenta a un par de situaciones muy peligrosas", comienza ella. "Así que queríamos un aspecto muy sucio. Estaba disfrazado con una túnica con capa que le pusimos. Sin embargo, Lin Mae pronto advierte que él y Tovar no eran realmente comerciantes cuando ella descubre que lleva una armadura de cuero. Esta es una armadura de defensa y estaba hecha en una forma que era casi como un paquete de piezas de cuero que se mueven con la forma de la persona."

"Entonces, la idea del vestuario de William es el resultado de alguien que unió esta armadura improvisada", señala. "Él es un ladrón despiadado. Lo que se ve en su vestuario al principio son piezas de malla de cadena, piezas de armadura y escamas de metal. No puedes imaginar qué tipo de equipo es excepto que probablemente estuviera robando aquí y allá para crear su propia armadura."

Pasando al aspecto de Ballard, Rubeo dice que ella habló con Dafoe con respecto a la idea detrás del vestuario de Ballard. "Había dos opiniones sobre él en nuestra discusión con Zhang Yimou", recuerda. "Al principio, el director quería que Willem fuera casi fantasioso con un toque cómico. Willem dijo que él no se veía de esa forma. Veía a Ballard como un experto fastidioso. Llegó a la ciudad amurallada y tenía que permanecer porque era conveniente. Así que permaneció y su vestuario se convirtió en una fusión de un aspecto asiático y occidental medieval."

"El estratega Wang usa un vestuario típico dado que es un escritor, un poeta, un astrónomo y un científico", continúa Rubeo. "También es quien hace todas las propuestas para la defensa y el análisis militar. Como es más parecido a ser un ingeniero y un pensador, el Secretario de Estado, su vestuario no podía ser militar debido a sus variadas responsabilidades. Nos tomamos algunas licencias nuevamente dándole una armadura de pecho. La armadura de pecho es el equivalente a usar Kevlar de los tiempos. Entrenando constantemente para esperar a la bestia."

Rubeo admite que el diseño de vestuario para Lin Mae y el Cuerpo Grullas "fue el más difícil porque era tan importante hacerlo bien. Ellos son los cuerpos aéreos. Saltan desde una plataforma y su vestuario es azul porque cuando Tao Tei los mira, el color actúa como un camuflaje contra el cielo azul. Probablemente hicimos 50 bosquejos para estos personajes antes de llegar al correcto."

Entre docenas de diseños de personajes y miles de piezas individuales para vestir al elenco principal y los varios cientos de extras, la veterana diseñadora está muy orgullosa de su trabajo en el Emperador de la historia, para quien hizo un solo vestuario sin duplicados.

"En la China Imperial, el único que podía usar un dragón era el Emperador", explica. "El dragón en el Emperador tiene que tener cinco dedos. Para el vestuario en sí mismo, el director quería que este Emperador muy joven se viera como una joya caminante, dándole un aire de que había sido tan sobreprotegido por su séquito. El bordado que usamos era básico, al que le agregamos resortes metálicos y piedras semipreciosas. Es un vestuario que se ve bien desde lejos, pero, de cerca, se observa que es una obra de arte. Fue un trabajo de amor para nosotros."

Al analizar cada regimiento de The Nameless Order, Rubeo expresa: "Cada comandante tiene una determinada misión y aspecto en The Nameless Order. Comenzando por el Comandante Shao, que lleva puesto un vestuario negro, utilizamos diferentes técnicas de vestuario tradicional para los guerreros de aquella época. Desde escamas de metal a un patrón de montaña, que es característico de las mallas de cadena de China de aquellos tiempos. Vestimos a al Cuerpo Osos de negro porque queríamos que el vestuario reflejara al animal en sí mismo."

"Para las Águilas, los queríamos en rojo porque ese es el color que ama nuestro director y era el regimiento que tal vez íbamos a ver en pantalla durante más tiempo", expresa. "Así que consideramos qué colores combinarían mejor y a qué reaccionaría mejor el público. Hicimos a los Ciervos color púrpura. Esta es la caballería de The Nameless Order. Para el comandante de los Ciervos, creamos cuernos en su casco. La intención era crear un aspecto amenazante para asustar al enemigo."

Su diseño para el comandante de los Tigres también tenía como fin intimidar, y Rubeo comenta: "Su casco es de oro y la cabeza de un tigre con la boca abierta. A través de la boca, se observa la cara del comandante. Este es un diseño de casco que a menudo se ve en muchas civilizaciones armadas del mundo. Se la puede encontrar en Caballeros, desde la civilización azteca hasta Hércules o el ejército de Alejandro Magno. También usaron las cabezas de leones como un motivo para los cascos."

Una amenaza impensable: Nacen los Tao Tei

Si bien Rubeo fue instrumental para darle vida a los personajes humanos de la película a través de sus gloriosos diseños de tela, el supervisor de VFX nominado al Oscar® Phil Brennan fabricó el antagonista bestial de la película, el mitológico Tao Tei.

Brennan, hablando desde el escenario unas semanas después de comenzada la producción, ofreció una visión temprana de lo que debemos esperar de su creación. Estaba a meses de distancia de darle vida digital a las especies Tao Tei, siguiendo el largo rodaje en China que finalizó a principios de agosto de 2015.

"El Tao Tei no era solo una creación para la película, sino que es realmente parte de la mitología china", comenta Brennan. "El dragón tenia nueve hijos y uno de ellos era el Taotie. Esta criatura era conocida por tener un apetito voraz, y está difundido en toda la cultura china. Nunca se había realizado en esta forma antes en una película."

"Son grandes, del tamaño de un oso pardo", señala el supervisor de VFX. "Tienen grandes bocas, y pueden romper a las personas en pedazos en segundos. Les agrada comer personas porque todo lo que les interesa es consumir y representan la gula. Ese apetito voraz ha contribuido a forjar las criaturas con sus grandes bocas. Pueden separar su mandíbula de la misma forma en que lo hacen las serpientes."

Hay tres tipos diferentes de Tao Tei en nuestra historia. El Drone es el soldado a pie Tao Tei, la primera ola de "scouts", una fuerza de ataque salvaje que sigue las órdenes de la Reina. Como Brennan los describe, "ellos tienen el tamaño y músculos de un oso pardo, con una gran cabeza, boca rojo sangre, dientes irregulares con garras afiladas, todos cubiertos de un pelaje jade, su color se relaciona con el motivo jade de la película. Hay decenas de miles de ellos y son el que más vemos."

Los Paladines son los guardias imperiales de la Reina: el doble de grandes, recubiertos de armaduras, muy disciplinados, defienden a su líder a cualquier precio. Brennan llama a esta raza "la guardia personal de la Reina, o Alfa. Así que hay muchos menos de esos, pero son criaturas mucho más grandes cuyo único trabajo consiste en proteger a la Reina."

La Reina es la mente maestra que controla al ejército Tao Tei. Sin ella, se convierten en caníbales salvajes. Los rasgos principales de la reina son gran piel oscura traslúcida, filas de dientes manchados de sangre y ojos verdes inteligentes. "Ella controla a las otras criaturas", dice Brennan. "Pero su principal propósito es criar, y eso es lo que nuestro ejército trata de impedir de suceda. Los Drones salen, consumen personas y regresan y regurgitan la comida para ella; ella se alimenta de sus conquistas."

Mientras seguía la filmación, Brennan y su equipo continuaron los estudios con respecto al aspecto físico y movimiento de la mítica criatura. "Para la velocidad, observamos a las chitas, tigres y leopardos", concluye. "Estudiamos muchas otras criaturas también, por ejemplo, el gorila, el caballo y el toro. Así, hemos combinado muchas cosas diferentes y luego les hemos dado un movimiento exclusivo que no surge de ninguna criatura existente en particular."

De la costa al desierto: Locaciones adicionales

Más allá de sus diseños para las criaturas Tao Tei, el equipo de VFX de Brenna (se aseguró a los talentos de Industrial Light & Magic) también fue responsable de muchos otros VFX para llenar cuadros en cámara captados en escenarios y locaciones. "En una película como esta, obviamente hay muchos efectos visuales", expresa. "Probablemente tres áreas principales. La primera son decenas de miles de Tao Tei. La segunda es el ejército. Teníamos muchos extras, pero al mismo tiempo, este es un ejército que está compuesto por decenas de miles de soldados. Así, tuvimos que crear un ejército digital y extender lo que hemos rodado para mostrar la sorprendente escala del mismo."

"Finalmente, lo tercero que teníamos que hacer implica a La Gran Muralla en sí misma", concluye. "En este backlot, teníamos piezas de La Gran Muralla y teníamos piezas de la Ciudad Prohibida. Pero la mayoría de lo que se ve de fondo es una creación CG. Así que tuvimos que construir todo el entorno alrededor de las escenas de exteriores."

Las escenas exteriores de la película fueron filmadas en tres locaciones diferentes: Huangdao, una comunidad costera en las playas del Mar amarillo, en donde se erigieron las piezas del escenario de la Gran Muralla de Myhre en un lugar que mide un kilómetro cuadrado. Las otras dos locaciones estaban situadas a 1.200 millas de Beijing en el Desierto de Gobi en la vasta provincia Gansu de China. Gansu es una locación en la que Zhange Yimou había trabajado en Hero y A Woman, A Gun y A Noodle Shop.

"La provincia de Gansu es la puerta de entrada a China a través de Silk Road", comenta Loehr. "También es el hogar de otras formaciones naturales como las Montañas pintadas y Yadan Geopark, que, geográficamente sirvió para los momentos iniciales y finales de la historia."

Al regresar al remoto y premonitorio Yadan National Geopark que queda a tres horas en automóvil de Dunhuang (sí, el equipo tenía un viaje de seis horas diario hacia y desde este lugar distante durante los siete días de rodaje), Zhang volvió a una vista imponente que se podía comparar con el uso distinguido que hizo John Ford de Monument Valley en la frontera entre Arizona y Utah.

Yadan Geopark presenta una gran masa llamada Yardang, una característica geológica creada por la parte suave de la superficie de la tierra erosionada por el viento y la lluvia, con la parte más dura de las rocas que permanecen en el desierto. Estas formaciones geomórficas, que se desarrollaron durante un período de 700.000 años son las más grandes de China.

Rodando en la locación: Parque Geológico Danxia

En A Woman, a Gun and a Noodle Shop (su participación en 2009 en el debut cinematográfico de Coen Bros., Blood Simple), Zhang Yimou se convirtió en el primer realizador en rodar una película en uno de los entornos más atractivos del planeta: la Montañas pintadas del Parque Geológico Danxia. La geomorfología ofrece un ofrece un telón de fondo para cualquier película, y Zhang comenta que se convirtió en un famoso punto de vista turístico después de que salió la película en 2009. Esta vez, él quería filmar a los actores Damon y Pascal saliendo de Silk Road hasta La Gran Muralla en esta locación.

El Parque geológico Danxia abarca un área de 510 kilómetros cuadrados (200 millas cuadradas). Ubicado en las colinas del norte de las montañas Qilian, Zhangye Danxia es conocido por los colores inusuales de las rocas, que son suaves, empinadas y tienes varios metros de altura. Son el resultado de depósitos de arenisca y otros minerales que se produjeron durante más de 24 millones de años. Ha sido votado por los medios chinos como uno de los paisajes más bellos de China.

"Originalmente no habíamos elegido este lugar para la película", sostiene Zhang. "Elegimos muchos lugares para interpretar Silk Road, y todos habrían funcionado. Más tarde, dije hay otro lugar en donde hemos filmado antes. Ni bien vieron las imágenes de Danxia, todos no creían que fuera real. Pensaron que el paisaje estaba teñido."

"Luego pensé, como ya he filmado aquí, sería repetirme", admite. "Pero sentí que no me estaba repitiendo con lugares que había descubierto porque el mundo entero aún no ha visto a Danxia. Sabía que podíamos hacerlo incluso más bello con nuevos efectos especiales."

Finalizada la producción, el elenco y el equipo tomaron un momento para reflexionar sobre este logro colosal. Al reflexionar sobre sus experiencias, Damon expresa: "La comprensión de Zhang Yimou acerca del espectáculo es insana. Es una clásica película de pochoclo de sábado a la noche, pero también una que interpreta todas las culturas. Ese era el objetivo, reunirnos en este grupo internacional en China y crear una fantástica imagen de batalla, con el destino de la raza humana pendiendo en el equilibrio. Todos estábamos entusiasmados de estar en China. Y, todos estábamos allí debido a Zhang Yimou. Todos nos sentimos afortunados de ser parte de una de sus visiones."

Tull, cuya idea de años de hacer una película de monstruos ambientada en la Gran Muralla China se hizo realidad y unió a dos culturas diversas, concluye: "The Great Wall es algo tan icónico de China. Ahora, tenemos una gran película inteligente y divertida de monstruos ambientada en La Muralla. Con el alcance de todo lo que Zhang Yimou puso sobre la mesa, los colores, la escala, las armas, los monstruos es tan atractiva a la vista. No puedo esperar a que las personas vean la película."

Zhang Yimou siente que The Great Wall se ha convertido en una fantasía épica que evoca la inspiración que sintió cuando visitó el hito de firma de China de adolescente en 1967. Y finaliza: "La primera vez que vi La Gran Muralla fue durante la Revolución Cultural de China cuando tenía 17 años. Me resultó verdaderamente increíble. Al hacer esta película, nuestro equilibrio consistía en integrar estos elementos chicos y los conceptos de la historia para lograr un éxito. Ahora, nuestra película es la primera realizada acerca de La Muralla en China con un presupuesto tan grande y a gran escala."

China Film Co., Ltd, LeVision Pictures, Legendary Pictures y Universal Pictures presentan una producción de Legendary Pictures/Atlas Entertainment: Una película de Zhang Yimou: Matt Damon en The Great Wall, protagonizada por Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Hanyu Zhang, Eddie Peng Yu-Yen, Lu Han, Kenny Lin, Junkai Wang, Zheng Kai, Cheney Chen, Xuan Huang y Andy Lau. La música de la película es de Ramin Djawadi y sus coproductores son Er Yong, Eric Hedayat, Alex Hedlund. El diseñador de vestuario es Mayes C. Rubeo, y sus editores son Mary Jo Markey, ACE, Craig Wood, ACE. El diseñador de producciónde The Great Wall es John Myhre, y sus directores de fotografía son Stuart Dryburgh, ASC, Zhao Xiaoding. Los presentadores son La Peikang, Zhang Zhao, y sus productores ejecutivos son Jillian Share, Alex Gartner, E. Bennett Walsh. Los productores son Thomas Tull, p.g.a.; Charles Roven, p.g.a.; Jon Jashni, p.g.a.; Peter Loehr, p.g.a. La historia de la película es de Max Brooks y Edward Zwick y Marshall Herskovitz, y su guión está a cargo de Carlo Bernard y Doug Miro y Tony Gilroy. The Great Wall está dirigida por Zhang Yimou. © 2016 Legendary Pictures and Universal Pictures

ACERCA DEL ELENCO

MATT DAMON (William Garin) es considerado uno de los actores más venerados de Hollywood en la actualidad, en términos de talento y atracción de taquilla, su variada y rica carrera lo ha visto delante y detrás de cámara.

En 2015, Damon protagonizó en la película de acción del espacio exterior The Martian de Ridley Scott, en la que interpretó a Mark Watney, un astronauta varado en Marte que lucha por sobrevivir hasta que puede ser rescatado. La película se estrenó con críticas estelares y fue un gran éxito de taquilla. La película recibió siete nominaciones a los Academy Awards® y Damon recibió una nominación por Mejor actuación de un actor en un papel principal.

Damon recientemente acaba de finalizar la producción de Downsizing de Alexander Payne junto a Kristen Wiig, Jason Sudeikis y Christoph Waltz. Damon dio origen al personaje de Jason Bourne en 2002 en la película de acción que fue éxito de taquilla The Bourne Identity y repitió el papel en The Bourne Supremacy y The Bourne Ultimatum, en donde volvió a trabajar con el director Paul Greengrass, quien dirigió las últimas dos. Más recientemente repitió el papel por cuarta vez en Jason Bourne de Greengrass.

Damon es productor del drama dirigido por Kenneth Lonergan Manchester by the Sea, protagonizado por Casey Affleck y Michelle Williams. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2016 y se lanzó en noviembre del mismo año.

Si bien está lejos de ser un éxito de la noche a la mañana, Damon se catapultó al ojo del público en 1997 con su primera nominación al Academy Award® y victoria por coescribir Good Will Hunting con su amigo de larga data Ben Affleck. El guión también le valió a ambos una nominación al premio Globo de Oro así como varias nominaciones grupales de los críticos y victorias, y celebró a Damon con nominaciones al Academy Award®, Globo de Oro y Screen Actors Guild (SAG) en la categoría Mejor actor.

Damon recibió mayor reconocimiento cuando obtuvo su tercera nominación al premio Globo de Oro por su actuación en The Talented Mr. Ripley en 1999, bajo la dirección de Anthony Minghella; y en 2009, fue nominado para un Academy Award®, SAG Award y Critics' Choice Movie Award en la categoría de Mejor actor de reparto, por su interpretación del héroe del rugby sudafricano Francois Pienaar en el drama de la vida real de Clint Eastwood Invictus. Ese mismo año, obtuvo una nominación al Globo de Oro por Mejor actuación de un actor en una película - comedia o musical por el papel protagónico en The Informant! de Steven Soderbergh. La conexión con Soderbergh demostró ser exitosa dado que él y Damon han trabajado juntos en siete películas en su carrera, incluidas las que fueron éxitos de taquilla Ocean's Eleven, Ocean's Twelve y Ocean's Thirteen; y en 2013 para la película de televisión de HBO Behind the Candelabra, en donde Damon interpretó frente a Michael Douglas, que le valió nominaciones a los premios Primetime Emmy Award, Globo de Oro, SAG y BAFTA por Mejor actuación de un actor en una película de televisión o miniserie.

Nativo de Boston, Damon asistió a la Universidad de Harvard y obtuvo su primera experiencia como actor en American Repertory Theater. Hizo su debut cinematográfico en Mystic Pizza, seguido de papeles en School Ties, Geronimo:An American Legend de Walter Hill, el proyecto de cable Rising Son y The Good Old Boys de Tommy Lee Jones. Sin embargo, fue la interpretación de Damon de un veterano de la Guerra del Golfo acechado por la culpa y atormentado por los recuerdos de un incidente en el campo de batalla, en Courage Under Fire de 1996, que primero lo puso en el radar de los críticos y el público por igual.

En 1998, Damon interpretó el papel principal en el galardonado drama de la Segunda Guerra Mundial de Steven Spielberg Saving Private Ryan y también protagonizó el drama de John Dahl Rounders con Edward Norton. En 1999, se reunió con Affleck y el director Kevin Smith para protagonizar la controvertida comedia Dogma.

Otros créditos cinematográficos de Damon incluyen Chasing Amy de Smith; The Rainmaker de Francis Ford Coppola, en la que interpretó a un joven abogado idealista; The Legend of Bagger Vance de Robert Redford; All the Pretty Horses de Billy Bob Thornton; Gerry para el director Gus Van Sant; un cameo en Confessions of a Dangerous Mind de George Clooney; The Brothers Grimm de Terry Gilliam, también protagonizada por Heath Ledger; la comedia de los hermanos Farrelly Stuck on You, también protagonizada por Greg Kinnear; el thriller geopolítico de Stephen Gaghan Syriana, también protagonizado por Clooney; la ganadora del Oscar® de Martin Scorsese The Departed, también protagonizada por Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Mark Wahlberg; el thriller dramático de Robert De Niro The Good Shepherd, con De Niro y Angelina Jolie; el thriller de acción de Greengrass Green Zone; el drama Hereafter, que lo reunió con el director Eastwood; la nueva versión de los hermanos Coen del western clásicoTrue Grit; el thriller de George Nolfi The Adjustment Bureau, frente a Emily Blunt; el thriller de Soderbergh Contagion, Margaret de Lonergan; Happy Feet 2; We Bought a Zoo, dirigida por Cameron Crowe; el thriller de ciencia ficción Elysium de Neill Blomkamp; The Monuments Men de Clooney; e Interstellar de Christopher Nolan.

En 2000, Damon se volvió a reunir con Affleck para formar la productora LivePlanet, para producir proyectos de cine, televisión y nuevos medios. LivePlanet produjo el documental Running the Sahara, dirigido por el ganador del Oscar® James Moll, así como tres temporadas de la serie nominada al Primetime Emmy Award Project Greenlight, que relata la realización de películas independientes por parte de tres escritores y directores novatos, que generó las tres películas Stolen Summer, The Battle of Shaker Heights y Feast.

La serie, que primero salió al aire en Bravo, ha sido resucitada en HBO y estrenó su cuarta temporada en septiembre de 2015 bajo el sello de Damon y Affleck, Pearl Street Productions. Pearl Street recientemente coprodujo Promised Land, que reunió a Damon con el director Van Sant y fue escrita y producida por Damon y John Krasinski.

Con Jennifer Todd, presidente de Pearl Street Films, que tiene un acuerdo preliminar con Warner Bros. Pictures, Pearl Street actualmente está en la etapa de posproducción de Live by Night de Affleck. La compañía acaba de finalizar el piloto de Incorporated para Syfy Channel que escribieron y dirigieron Alex y David Pastor. Otros proyectos en desarrollo incluyen Bunker Hill:A City, a Siege, a Revolution y Apostle Paul, en la que Hugh Jackman está convocado para protagonizar.

Para la pantalla chica, Damon fue productor ejecutivo y apareció en el proyecto de History Channel The People Speak, basada en un libro coescrito por el afamado historiador Howard Zinn y que presenta lecturas dramáticas y actuaciones de algunos de los nombres más famosos de la industria del entretenimiento.

Además, Damon cofundó H2O Africa en 2006, ahora conocida por Water.org, una fundación que lleva agua potable y servicios sanitarios a países del mundo que sufren porque no tienen cubierta esta necesidad tan simple.

JING TIAN (Comandante Lin Mae) ha emergido como una de las más sorprendentes actrices jóvenes en la comunidad cinematográfica internacional. Recientemente honrada con el premio inaugural Hollywood International Award en los 20mo Hollywood Film Awards, Tian está causando un impacto instantáneo a medida que hace la transición al cine estadounidense. The Great Wall es su debut cinematográfico estadounidense y su primera película en idioma inglés. Ella rápidamente siguió este proyecto al obtener un papel en otra película de Legendary Pictures Kong:Skull Island.

Tian creció en Xi'an, provincia Shaanxi (también el lugar de nacimiento del director Zhang Yimou), una ciudad con 7.000 años de historia, en donde los vastos ejércitos de Guerreros Terracotta datan de la dinastía Qin y el primer Emperador de China. Dejó su hogar a los 13 años para comenzar una capacitación exhaustiva en Beijing Dance Academy. Su amor por la danza pronto floreció en una pasión por actuar y, al graduarse, siguió completando su educación en Beijing Film Academy.

Después de protagonizar dos series de televisión, en 2010, Tian atrajo la vasta atención con su debut cinematográfico My Belle Beauty, en la que la joven de 22 años interpretó dos papeles conflictivos. Durante los dos años siguientes, obtuvo papeles en series de grandes dramas de época históricos, como The Warring States, Better and Better y Tears in Heaven.

Durante los últimos dos años, la joven de 28 años se ha convertido en una de las actrices principales de China tanto en cine como en televisión, desarrollando una reputación como una de las mujeres más dinámicas de la industria. A menudo utilizando su exhaustiva capacitación física en danza como un activo, Tian ha interpretado cada papel con una capacitación intensa, dado que a menudo prefiere realizar ella misma las escenas de riesgo.

En 2013, colaboró con el director Clarence Fok y la estrella de acción Donnie Yen en Special ID, en donde interpretó el papel de Fang Jing, un detective de policía encubierto. Después del gran éxito de la película, participó en Police Story 2013 frente al legendario Jackie Chan, en donde interpretó a su hija rebelde. La película requirió que ella hiciera meses de una fuerte capacitación y fue sumamente bien recibida, algo que impulsó aún más la popularidad de Tian. De inmediato, ella ingresó en la producción de The Man from Macau junto a otra leyenda china, Chow Yun-Fat. Estas tres películas fueron éxitos, obteniendo más de $1,2 mil millones en total en la taquilla china.

Complementando su gran éxito, Tian también ha interpretado ampliamente personajes adorables en la televisión china. A principios de 2014, protagonizó Legend of Ban Shu de Yu Zheng, un drama histórico ambientado durante la dinastía Han. Ella interpretó al personaje principal, una joven y bella maestra en el jardín de infantes del Palacio Imperial, que capta la atención y el corazón del Emperador. Tian también protagonizó recientemente el papel epónimo en la serie de televisión The Legend of Xiao Zhuang.

Fuera de la pantalla, el éxito de Tian se asocia por igual como una de las caras de L'Oreal en Asia, un honor conferido a las actrices asiáticas más destacadas. Ella también dedica una gran cantidad de su tiempo a misiones de apoyo a esfuerzos humanitarios para áreas azotadas por terremotos, así como a ayudar a niños en situación de desventaja.

APEDRO PASCAL (Pero Tovar) se lo vio más recientemente en la exitosa serie ganadora del premio HBO Game of Thrones, en donde interpretó el papel favorito de los fans Oberyn Martell. También se lo vio en la segunda temporada de la serie original de Netflix Narcos, la historia de la vida real sobre la proliferación de los carteles de cocaína en todo el mundo, que fue producida por Jose Padilha, Eric Newman y Chris Brancato.

Pascal tuvo un papel recurrente en Graceland de USA Network, Brothers & Sisters and Red Widow de ABC, The Good Wife y The Mentalist de CBS y Lights Out de FX. Otros créditos de televisión incluyen la galardonada serie de Showtime Nurse Jackie, la apuesta de NBC Law & Order, Body of Proof y NYPD Blue de ABC, Without a Trace de CBS y Buffy the Vampire Slayer de FOX, entre otras.

El nativo de Chile, que creció en San Antonio, Texas, ha originado papeles teatrales en Nueva York para Manhattan Theatre Club, Classic Stage Company, Playwrights Horizons y apareció la obra de Terrence McNally nominada al Drama Desk Some Men en Second Stage. Protagonizó junto a Jennifer Ehle y Liev Schreiber en Shakespeare en la producción de Park de Macbeth, así como en su producción de Much Ado About Nothing con Lily Rabe. Ganó el premio de Los Angeles Drama Critics Circle Award y Garland por Orphans en International City Theatre. Pedro también ha dirigido Underneathmybed de Florencia Lozano, Killing Play de David Anzuelo y Yosemite de Daniel Talbott en Rattlestick Playwrights Theater en New York. También es miembro de Labyrinth Theater Company.

En la pantalla grande, sus créditos incluyen The Adjustment Bureau de Universal Pictures, también protagonizada por Matt Damon; Sweet Little Lies de Joe Saunders y I Am That Girl de B. Hayward Randall. También apareció en Hermanas de Julia Solomonoff y Window Shopping de Freya Billington.

WILLEM DAFOE (Ballard) comenzó su carrera con un pequeño papel en el western épico de Michael Cimino de 1980 Heaven's Gate, del que fue despedido.

Dafoe desafió aquellas primera apuestas y desde entonces se probó a sí mismo que es un artista hábil e invaluable con una diversa galería de trabajos en la pantalla grande, que incluye papeles en seis películas que ganaron o compitieron como Mejor película en los Academy Awards®: Platoon de Oliver Stone, Mississippi Burning de Alan Parker, Born on the Fourth of July de Stone, The English Patient de Anthony Minghella, The Aviator de Martin Scorsese y The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.

Su primer papel cinematográfico llegó poco después de la debacle de Heaven's Gate en The Loveless de Kathryn Bigelow. A partir de allí, actuó en más de 100 películas que incluyen John Carter, Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Finding Nemo, Finding Dory, Once Upon a Time in Mexico, Clear and Present Danger, White Sands, Streets of Fire, American Dreamz, John Wick, The Fault in Our Stars y The Headhunter's Calling. Los créditos cinematográficos independientes incluyen The Clearing, Animal Factory, The Boondock Saints y American Psycho. Los créditos cinematográficos internacionales incluyen The Dust of Time de Theo Angelopoulos, Pavilion of Women de Yim Ho, Edges of the Lord de Yurek Bogayevicz, Faraway,So Close! de Wim Wenders, A Most Wanted Man de Anton Corbijn, Paris, je t'aime de Nobuhiro Suwa, Tom & Viv de Brian Gilbert, Farewell de Christian Carion, Daybreakers deThe Spierig Brothers y The Hunter de Daniel Nettheim.

Dafoe ha elegido proyectos por su diversidad de papeles y oportunidades para trabajar con directores fuertes. Ha colaborado con realizadores tan celebrados como Anderson (The Life Aquatic y Fantastic Mr. Fox), Scorsese (The Last Temptation of Christ), Spike Lee (Inside Man), Julian Schnabel (Miral y Basquiat), Paul Schrader (Auto Focus, Affliction, Light Sleeper, The Walker, Adam Resurrected y Dog Eat Dog), David Cronenberg (eXistenZ), Abel Ferrara (4:44:Last Day on Earth, Go Go Tales, New Rose Hotel y Pasolini), David Lynch (Wild at Heart), William Friedkin (To Live and Die in L.A.), Werner Herzog (My Son, My Son, What Have Ye Done), Giada Colagrande (A Woman and Before It Had a Name), Scott Cooper (Out of the Furnace), Lars von Trier (Antichrist, Manderlay y Nymphomaniac:Vol. II) y Hector Babenco (My Hindu Friend).

Fue nominado en dos oportunidades para un Academy Award® como Mejor actor secundario por Platoon (1986) y Shadow of the Vampire (2000). Por esta última, Dafoe recibió un premio de Los Angeles Film Critics Award y un premio Independent Spirit Award, así como nominaciones al premio Globo de Oro y Screen Actors Guild (SAG) por su inolvidable interpretación del actor alemán de la década de 1920 Max Schreck.

Dafoe es uno de los miembros fundadores de The Wooster Group, la cooperativa de teatro experimental con sede en Nueva York. Creó e interpretó en todas las obras del grupo desde 1977 hasta 2005, tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. Desde entonces, ha trabajado con Richard Foreman en Idiot Savant en The Public Theater (NYC) y, más recientemente, dos producciones internacionales con Robert Wilson en The Life and Death of Marina Abramović y The Old Woman, frente a Mikhail Baryshnikov.

HANYU ZHANG (General Shao) nació en la ciudad capital de China, Beijing, en 1964. Comenzó su carrera doblando películas del inglés al mandarín mientras aún estaba en la escuela secundaria. Algunos títulos notables a los que ha prestado sus talentos vocales son The Silence of the Lambs, The Godfather:Part II, Saving Private Ryan, The Lord of the Rings:The Fellowship of the Ring, The Lord of the Rings:The Two Towers, Troy y Casino Royale.

Después de graduarse de Central Academy of Drama, Zhang interpretó papeles menores en series de televisión antes de hacer su debut en la pantalla grande en 1999 en la película de Xiaogang Feng Sorry Baby (Mei wan mei liao). Continuó colaborando con Feng en Big Shot's Funeral (Da wan), Cell Phone (Shou ji) y A World Without Thieves (Tian xia wu zei), las cuales fueron todas éxitos de taquilla en China.

En 2007, Zhang protagonizó el drama de guerra de Feng Assembly (Ji jie hao), que recaudó un récord de $260 millones en China. La actuación de Zhang lo ubicó entre los actores de mayor nivel de China y le valió múltiples premios, incluido Mejor actor en los premios Hundred Flowers Awards (baihua jiang), Mejor actor principal en los premios Taiwan's Golden Horse Awards y Actor destacado en los premios Huabiao Film Awards.

Zhang continuó su carrera como el protagonista de una serie de éxitos como The Message, Bodyguards and Assassins y Back to 1942. En 2013, protagonizó la película de Hu GuanThe Chef, The Actor, The Scoundrel.

Después de algunos éxitos comerciales (Special ID, también protagonizada por Donnie Yen y Jing Tian; Love You for Loving Me; Ex-Files; y el drama de televisión Fine Line, Three Brothers) Zhang interpretó a Yang Zirong, un conocido héroe de la vida real de la década de 1940, en la coproducción de Tsui Hark entre China y Hong Kong de The Taking of Tiger Mountain. La película se lanzó en diciembre de 2014 y trepó a lo más alto de la taquilla china en su semana de estreno. La película recaudó más de $141 millones en China, lo que la convirtió en la 10ma película de mayor recaudación de todos los tiempos en China.

Además de sus logros en la actuación, Zhang es considerado un icono de la moda y ha estado en las portadas de varias revistas de moda chinas de primera línea, incluidas Esquire China, GQ China y Elle Men China, entre otras publicaciones.

EDDIE PENG YU-YEN (Comandante Wu/Tiger) es uno de los actores jóvenes más talentosos de Asia que se ha abierto camino con sus actuaciones enérgicas y realistas en una sucesión de películas de alto perfil.

Desde que entró en escena en 2002, Peng ha aparecido en una ecléctica pero inteligente mezcla de papeles en cine y televisión. Protagonizó romances ligeros y películas de acción intensa, y apareció en pequeñas películas independientes así como éxitos de miles de millones de dólares. Ha obtenido innumerables nominaciones por su arte, pero a pesar de los elogios, Peng no se propuso ser actor.

Nacido en Taiwán, Peng se mudó a Canadá a los 13 años con su familia. Pasó los siguientes 10 años allí y asistió a University of British Columbia, en donde se especializó en economía.

En 2002, Peng regresó a Taiwán y fue "descubierto" por el director Yang Da Qing, que seleccionó al desconocido de 20 años en la serie de televisión de la comedia romántica The White Paper of Love. Al año siguiente, interpretó otro papel protagónico en el drama de televisión Scent of Love. Para el momento que interpretó el papel de Tang Yu en el drama de televisión Chinese Paladin, Peng ya era un nombre muy conocido en Taiwán. Siguió sus múltiples triunfos en televisión con su debut en la pantalla grande en la película taiwanesa Exit No. 6.

Peng rápidamente mostró cuán serio tomaba su profesión recién descubierta, obteniendo nominaciones a Recién llegado en los premios Golden Horse Awards por My DNA Says I Love You, Mejor actor por Jump Ashin! y Mejor actor secundario por Unbeatable.

El drama de gimnasia inspirador Jump Ashin! fue un punto crucial en la carrera de Peng, y lo puso firmemente en la lista principal de los nuevos actores chinos exitosos. Luego, protagonizó Cold War, A Wedding Invitation y la antes mencionada Unbeatable, por la cual recibió una nominación como Mejor actor secundario en el Festival de Cine de Hong Kong.

Ese mismo año, Peng interpretó el papel protagónico en la muy esperada Rise of the Legend en donde interpretó el papel de la leyenda de artes marciales Huang Feihong. Su actuación al "recrear" el papel le valió una nominación como Mejor actor en los premios Hong Kong Film Awards 2015.

Fácilmente uno de los actores más ocupados de la industria en la actualidad, Peng acaba de terminar tres proyectos: la película de romance Fleet of Time, el drama de televisión Sound of the Desert y To the Fore de Dante Lam.

Las actuaciones de Peng le valieron muchas nominaciones adicionales, más notablemente, dos nominaciones al premio Golden Bell Award por Wayward Kenting and Only You; una nominación de Chinese Film Media y un guiño de Hundred Flowers Award por la antes mencionada Cold War; nominaciones de Taipei Film Festival y un segundo guiño de Chinese Film Media por Jump Ashin!; y una nominación como Mejor actor del Macau International Movie Festival por Close to You.

Lo que diferencia a Peng de muchos actores de su generación es su enfoque "de no tomar prisioneros" de cada papel. Sumamente dedicado y disciplinado, destina semanas y meses a una capacitación intensa, y es bien conocido por su extraña determinación para meterse bajo la piel de cada uno de los personajes que interpreta. Pasó 12 horas por día durante un período de ocho meses practicando gimnasia para Jump Ashin!, soportó rigurosos regímenes de ejercitación para interpretar a un jugador de MMA en Unbeatable y pasó semanas de un extenuante entrenamiento como el ciclista en To the Fore.

Otros créditos cinematográficos de Peng incluyen All About Women, Love You You, Love, Tai Chi Zero, Tai Chi Hero y Hear Me. Hear Me fue lanzada para que coincida con los las Olimpiadas para sordos de 2009. En ellas, Peng interpretó a un cadete que se enamora de una muchacha con discapacidad auditiva, lo que le exigió usar el lenguaje de señas durante toda la película.

LU HAN (Peng Yong/Cadete Cuerpo de Osos) lideró una de las más exitosas bandas pop en China-EXO. Se unió a la banda en 2011 y ahora ya no está afiliado.

Nacido en Beijing en 1990, Han fue seleccionado por S.M. Entertainment cuando estaba estudiando en Seoul Arts College. En 2010, fue contratado como aprendiz en la compañía y fue presentado a través del sitio web oficial de EXO en diciembre de 2011. Con el lanzamiento del single debut del grupo "Mama" en abril de 2012, Han hizo su debut como cantante profesional en China como el cantante líder y bailarín de EXO y su subgrupo, EXO-M en los Top Chinese Music Awards. El grupo pronto ganó muchos seguidores y se convirtió en uno de los grupos pop más influyentes de Corea del Sur y China.

La estrella ascendente fue invitada a cantar la canción cognominal para el relanzamiento de la película de Peter Chan Comrades:Almost a Love Story. Después del lanzamiento de la canción en Febrero de 2015, ocupó el Nro. 1 durante varias semanas en Yin Yue Tai y su V Chart.

La popularidad de Han en los rankings de música llevó a una cantidad explosiva de seguidores en los medios sociales en China, y los economistas nacionales lo apodaron el "Efecto Lu Han". Es seguido constantemente en Sina Weibo (un servicio de medios sociales similar a Twitter, Twitter, Tumblr, Instagram y Facebook, en donde su cantidad de seguidores es astronómica.

En julio de 2014, Weibo de Lu Han recibió más de 10 millones de comentarios por publicación, y se convirtió en poseedor del Record Guinness Mundial por "Más comentarios en una publicación Weibo" (13.163.859 comentarios) el mes siguiente, convirtiéndolo en el primer poseedor de un Record Guinness certificado en los medios sociales chinos.

Debido a su sorprendente presencia en los medios sociales, Han ha ganado numerosos premios en su nueva arena. En Screaming 2015 iQIYI Night en diciembre de 2014, fue bautizado como el "Ídolo asiático". Una semana después, la ceremonia anual Tudou Choice of Youth lo nombró "Individuo del año". También fue citado como la "Estrella más valiosa" en Baidu Moments Conference en 2014, y el "Rey de Weibo" e "Ídolo masculino del año" en Sina Weibo Night en enero de 2014. A los 24 años, ya ha sido inmortalizado con una figura de cera en el Madame Tussauds Museum in Beijing.

En 2015, Han hizo su debut cinematográfico en 20 Once Again, que batió un record de taquilla de todos los tiempos para una coproducción Sino-Coreana, recaudando más de $59 millones en China.

También cantó la canción de la película "Our Tomorrow" que, a su lanzamiento en diciembre de 2014, fue reproducida más de ocho millones de veces en línea. Al buscar temas relacionados y #OurTomorrow en Weibo dio como resultado más de 8,2 mil millones de visitas y 1,1 mil millones de visitas, respectivamente. Protagonizó frente a Yang Mi y Zhu Yawen en el thriller The Witness.

Ha honrado con su presencia las tapas de ELLE (China) y GQ Style (el primer hombre en salir en ambas tapas) y ha demostrado ser inmensamente popular en comerciales de televisión para productos chinos como Baidu Map, DARLING (una plataforma de comercio electrónico) y Yili Weikezi milkshake.

KENNY LIN (Comandante Chen/Cuerpo de Águilas) nació en 1988, en Shenyang, provincia Liaoning, China. Obtuvo su primer papel cinematográfico en The Blue Cornflower mientras estudiaba en Shanghai Theatre Academy. Durante sus años en la universidad, apareció en programas de televisión, películas de bajo presupuesto, cortometrajes y videos musicales.

Lin ganó numerosos fanáticos a través de Scarlet Heart, Go!Go!Go! y Xuan-Yuan Sword:Scar of Sky. Scarlet Heart y Xuan-Yuan Sword:Scar of Sky ambas ocuparon los primeros puestos en las listas de lo más visto durante su período de emisión, y Scarlet Heart ganó el premio a la Serie de televisión extranjera más popular en los premios Seoul International Drama Awards en 2012.

En 2013, Lin protagonizó la película de Tsui Hark Young Detective Dee:Rise of the Sea Dragon, también protagonizada por Andy Lau. Como la primera película 3D submarina en China, recaudó casi $100 millones en la taquilla. Lin fue nominado para varios premios por su actuación en la película, siendo la más notable la de Mejor nuevo artista en los premios Hong Kong Film Awards en 2014.

Lin estrenó cuatro películas en 2014, tres de las cuales fueron éxitos de taquilla en China: My Old Classmate, Black & White:The Dawn of Justice y The Taking of Tiger Mountain. Ese mismo año, también dobló el diálogo mandarín para el personaje de Hiccup en How to Train Your Dragon 2.

JUNKAI WANG (El emperador), el cantante y rapero líder en la banda de chicos popular china TFBoys (también conocida como The Fighting Boys), hace su debut como actor dramático en The Great Wall.

Nacido en 1999 en Chongqing, China (y el mayor de tres miembros de la banda), Wang lidera el grupo (una versión asiática de One Direction), que también incluye al vocalista Wang Yuan y al bailarín Yi YangQianXi. El trío ha lanzado dos álbumes a la fecha: su álbum debut Heart y Magic Castle. TFBoys oficialmente debutó como grupo el 6 de agosto de 2013 y se ha convertido en una sensación en su país natal, gracias a su alcance en Internet.

TFBoys ha ganado tres premios por sus grabaciones, incluidos dos premios YinYueTai Vchart por Artista continental favorito y artista en vivo más popular, junto con un premio Scream IQIY Night Award para Canción del año "Handbook of Youth."

La banda ha producido un puñado de videos musicales para respaldar los lanzamientos de ambos álbumes y se ha convertido en un embajador promocional para el programa Power of Chinese Kids, producido por CCTV.

ZHENG KAI (Shen, Primer asistente de Wang) nació en 1986 en Shanghai, China, en donde se graduó de Shanghai Theatre Academy. Es conocido por su trabajo en el programa de variedades de la televisión china Running Man.

Kai ha actuado en la escena cinematográfica china local desde 2013, y tiene entre sus créditos de cine So Young, My Lucky Star, Personal Tailor, Ex-Files 2:The Backup Strikes Back, Fleet of Time, One Night Stud, Let's Get Married y Young for You.

El público también conoce su trabajo en el reality show Running Man, que se originó en la televisión de Corea del Sur. Sus créditos televisivos incluyen papeles protagónicos en The Interns y Love At Second Time, y papeles secundarios en Rules Before a Divorce, Go Yi Yi Go, Single Princesses y Blind Dates.

CHENEY CHEN (Guardia imperial) es un popular ídolo continental chino que se graduó de Shanghai Conservatory of Music, en donde se especializó en teatro. En 2011, fue seleccionado y capacitado por Cube Entertainment en Corea del Sur junto con grupos de ídolos populares.

Chen es conocido por su papel como Zhang Chongguang en Tiny Times 1.0, Tiny Times 2.0, Tiny Times 3.0 y Tiny Times 4.0, que han ganado colectivamente más de $1,3 mil millones en la taquilla china. En 2014, fue un maestro de primer grado para el reality show de Hunan TV Grade One, y dobló el diálogo mandarín para el personaje principal del éxito animado nominado al premio British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Paddington.

XUAN HUANG (Comandante Deng/Cuerpo de Ciervos) nació en 1985 en Lanzhou, provincia Gansu, China. Graduado de la Beijing Dance Academy, Huang hizo su debut en la pantalla grande en el favorito del festival de cine The Shaft, que se proyectó en sedes tan estimadas como Deauville Asian Film Festival, the Karlovy Vary International Film Festival y the Palm Springs International Film Festival, y ganó varios premios para el director Zhang Chi.

En 2008, Huang saltó a la fama cuando obtuvo un papel importante en A Dream in Red Mansions a través de una aparición en un programa de talentos. Luego, tuvo un papel sin créditos en Spring Fever (Chun feng chen zui de ye wan), que ganó el Mejor guión en el Festival de Cine de Cannes.

Otros créditos cinematográficos incluyen Chengdu, I Love You (Chengdu, wo ai ni), que se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Tokio; y Blind Massage (Tui na), que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2014 y fue una de las tres películas chinas que participó en la competencia ese año. La película ganó el Oso de Plata de Berlín por el trabajo de cámara de Zeng Jian, y recibió una nominación al Oso de Oro de Berlín para el director Lou Ye. La película también dominó en el Golden Horse Film Festival de ese año en Taiwán, llevándose a casa siete de sus ocho nominaciones, incluidas Mejor película.

Los créditos adicionales de Huang incluyen la coproducción de John Woo Breaking the Waves, Driverless, The Golden Era de Ann Hui (que recibió siete nominaciones al premio Hong Kong Film Award y ganó como Mejor director en el Golden Horse Film Festival), Blue Sky Bones (que marcó el debut como director del "Padrino del Rock Chino," Cui Jian), First Time y Beginning of the Great Revival. Los créditos de televisión recientes incluyen The Imperial Doctress, Red Sorghum y Legend of Miyue.

ANDY LAU (Estratega Wang) se reúne con el director Zhang Yimou después de haber protagonizado su sorprendente y galardonado drama romántico de Kung Fu de 2004, House of Flying Daggers.

Lau es uno de los actores de cine más exitosos de Hong Kong desde el punto de vista comercial, que actuó en más de 140 proyectos desde la década de 1980. Votado como la estrella de taquilla Nro. 1 de Hong Kong durante décadas, verdaderamente merece el apodo de superestrella del cine chino. Además de su proeza de taquilla, ha gozado de una extraordinaria carrera como cantante y compositor en el mundo de Hong Kong Cantopop. El libro Guinness Book de los récords mundiales cita a Lau con el registro distintivo y sin precedentes de Más premios ganados por un Artista masculino de Cantopop.

Nacido en Tai Po, Hong Kong, en 1961, Lau primero se enlistó en el Programa de capacitación para artistas de Television Broadcasts Limited (TVB) en 1981. Al graduarse, fue reclutado de inmediato por la estación y siguió actuando en 15 dramas de televisión, más notablemente, The Emissary, que le valió fama no solo en su Hong Kong nativo, sino también en Singapur, Malasia y Taiwán.

Luego obtuvo elogios instantáneos de la crítica en la pantalla grande por su trabajo en la película de 1982 de Ann Hui Boat People, por la que fue nominado como Mejor nuevo artista en los premio Hong Kong Film Awards. En los años siguientes, Lau sería un pilar en la ceremonia de premios anual, obteniendo un total de 25 nominaciones y ganando cuatro premios a la actuación, junto con un premio a Mejor película 1988 por su película, Made in Hong Kong, de la que fue productor ejecutivo y que marcó su debut como productor.

En una carrera de actuación destacable, Lau ganó reconocimiento por un cuarteto de proyectos de 1986 -The Unwritten Law de See-Yuen Ng, Sworn Brothers de David Lai, Tragic Hero y Rich and Famous de Taylor Wong, estas últimas dos en las que protagonizó frente a otro gigante del cine chino, Chow Yun-Fat.

Luego, protagonizó As Tears Go By, que fue el debut como director del notable realizador de Hong Kong Wong Kar-wai, por la cual Lau ganó el premio al Mejor actor en la codiciada ceremonia del Dragon de Oro en Taiwán, junto con su primera nominación como Mejor actor en Hong Kong Film Awards. La película recibió un total de 10 nominaciones (ganando dos) y también se proyectó en Directors' Fortnight en el Festival de Cine de Cannes.

Después de dos nominaciones como Mejor actor en la ceremonia de Hong Kong (por Lee Rock y Full Throttle), finalmente le otorgaron el premio a Mejor actor por su sensible interpretación de un asesino que tiene 72 horas para vivir en Running Out of Time de Johnnie To. Se fue con dos premios más a Mejor actor en Hong Kong por Running on Karma de 2003, por la cual su actuación como monje le valió su segundo premio como Mejor actor de Hong Kong Film Critics Society y A Simple Life de 2011, en la que se reunió con el director Hui nuevamente después de décadas.

A Simple Life también le valió a Lau varios otros honores por su actuación como un maestro benevolente para una muchacha altruista -Taiwan's Golden Horse Award como Mejor actor, Hong Kong Film Award como Mejor actor, un premio Asian Film Award como Actor favorito y un premio Chinese Film Media Award como Mejor actor para una película que también se proyecto en competencia en el Festival de Cine de Venecia. Además de las nominaciones en diversos festivales de cine por papeles en la película de acción sobre la antigua guerra civil, Battle of the Warriors (2006), y el drama de guerra heroico e histórico The Warlords (2007),los galardonados papeles recientes incluyen Infernal Affairs 3 de 2003 y el thriller policial de 2007 Protégé.

En la última (por la que ganó el Taiwan's Golden Horse como Mejor actor), Lau repitió el papel que origino en el thriller policial de 2002 Infernal Affairs, la película que sirvió como la inspiración para la ganadora del Oscar® como Mejor película de Martin Scorsese The Departed, protagonizada, coincidentemente por Matt Damon en la misma caracterización.

Otras películas notables en la carrera de Lau incluyen la producción de To de A Moment of Romance de Benny Chan, A World Without Thieves (uno de los mayores éxitos, que recaudó más de $100 millones en la taquilla china), y Firestorm, por la que duplicó como productor y ganó más de $317 millones en la taquilla china.

El compromiso de Lau para mejorar la calidad de la industria cinematográfica de Hong Kong ha sido intransigente. Firestorm es una de las varias películas que él ha producido desde que fundó su propia productora, Teamwork, para producir películas locales de gran calibre y darles a los realizadores y actores aspirantes la posibilidad de desarrollar sus talentos. Obtuvo el premio Swissair/Crossair Special Prize en el Festival Internacional de Cine de Locarno para el director de Hong Kong Made in Hong Kong de Fruit Chan. Desde entonces se desempeñó como productor o productor ejecutivo de 16 películas, obteniendo una nominación a Mejor película de Hong Kong Film Award por su segunda producción The Longest Summer.

Además de sus logros cinematográficos, Lau ha causado un impacto fenomenal en la escena musical de Asia. Doblo una de las "Four Heavenly Kings", junto con Leon Lai, Jacky Cheung y Aaron Kwok, Lau ha recibido más de 300 premios a la música, incluido el premio MTV Asia por Artista favorito de Hong Kong. Ha sido nominado 10 veces por Mejor canción de cine original en los premios Hong Kong Film Awards.

Además de sus honores por actuación, Lau recibió el premio Ten Outstanding Young Persons of the World, y fue honrado por Forbes/Asia como un Outstanding Achiever. Recibió la Medalla de Honor en 2004 y fue designado Juez de Paz en 2008 por el Gobierno de Hong Kong SAR. También fue designado vicepresidente de China Foundation for Disabled Persons desde 2010. Y, en 2013, fue seleccionado como presidente del jurado de los Asian Film Awards.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

ZHANG YIMOU (Dirigida por) ha sido aclamado como uno de los realizadores más ambiciosos e influyentes, no solo en su China nativa, sino también en el mundo. Muchas de sus películas, comenzando con su debut como director en 1987 en Red Sorghum, ganaron o compitieron por prácticamente cada principal honor cinematográfico a nivel mundial. Ha reflejado una diversidad de géneros en su trabajo (romance, historia, comedia), junto con una amplia serie de temas (feminismo, sexualidad, política) que majestuosamente describen el esplendor de la historia de China, a la vez que funcionan como alegorías sobre la vida y las personas en su tierra natal.

Yimou nació en Xi'an, en la provincia Shaanxi de China. Zhang adquirió su primera cámara vendiendo su propia sangre después de quedar fascinado por el cine y las imágenes visuales en las películas de propaganda del gobierno que eran su única fuente de entretenimiento autorizado. Estudió cinematografía en Beijing Film Academy, y pasó a ser parte de la llamada Quinta generación de realizadores de China, el primer grupo en graduarse (1982) del instituto después del final de la turbulenta Revolución Cultural de la década de 1960 y 1970.

Comenzó su carrera como cineasta y trabajó con dos de sus compañeros graduados de la Quinta Generación en sus primeras dos películas, los directores Zhang Junzhao en One and Eight (Yi ge he ba ge, 1983) y Chen Kaige en Yellow Earth (Huang tu di, 1984), la película que presentó el cine chino contemporáneo al público occidental.

Durante gran parte de su carrera, las propias películas de Yimou serían elogiadas por su aspecto visual, a menudo basado en un esquema de color específico que invadía todo el trabajo, prácticas que evocaban su trabajo como camarógrafo. Se volvió a reunir con Kaige como cineasta en The Big Parade (Da yue bing, 1986) y también dirigió la fotografía en The Old Well (Lao jing, 1986). En esta última, que fue filmada en su ciudad natal de Xi'an, Yimou también estuvo delante de la cámara y obtuvo el premio al Mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

El año siguiente, Yimou hizo su debut como director con Red Sorghum, llevándose el premio al Oso de Oro de Berlín en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en donde se convirtió en un eterno favorito. Varias de sus últimas películas se proyectaron en el prestigioso evento, y en 1993, se desempeñó en el jurado del festival. El premio marcó el primero de múltiples honores como director, así como el comienzo de una larga colaboración con la actriz Gong Li, a quien dirigió en nueve de sus películas (la última fue Coming Home de 2014), una asociación que dio como resultado su estrellato en el cine internacional.

Yimou es el primer realizador chino en ser reconocido por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences®, nominado en tres oportunidades al Oscar® a Mejor película en idioma extranjero-por Ju Dou (1990), Raise the Red Lantern (Da hong deng long gao gao gua, 1991), y Hero (Ying xiong) de 2002. Sus películas han sido nominadas a tres Oscars® adicionales Shanghai Triad (Yao a yao, yao dao wai po qiao) de 1995 por la exquisita cinematografía de Lü Yue; House of Flying Daggers (Shi mian mai fu) de 2004 por el glorioso trabajo de cámara de Zhao Xiaoding; y Curse of the Golden Flower (Man cheng jin dai huang jin jia) de 2006 por los esplendidos diseños de vestuario de Chung Man Yee.

Cinco de las películas de Zhang también han sido nominadas para el premio Hollywood Foreign Press Associations' Golden Globe Award (en la categoría idioma extranjero)-To Live (Huo zhe) de 1994, Shanghai Triad, Hero, House of Flying Daggers y, más recientemente, The Flowers of War (Jin líng shí san chai) de 2011. Adicionalmente, sus películas han ganado varios honores de prestigiosas organizaciones como New York Film Critics Circle, Los Angeles Film Critics Association, National Society of Film Critics y the National Board of Review, que citó a cinco de sus películas como lo mejor del año-Raise the Red Lantern, The Story of Qiu Ju (Qiu Ju da guan si), To Live, Shanghai Triad y Curse of the Golden Flower. Dos de sus películas (Raise the Red Lantern y The Story of Qiu Ju) recibieron nominaciones al premio Independent Spirit Award como Mejor película extranjera.

Yimou ha ganado numerosos premios en el mundo, incluidos dos Leones de Oro por The Story of Qiu Ju y Not One Less (Yi ge dou bu neng shao) y un León de Plata por Raise the Red Lantern en el Festival de Cine de Venecia; el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes por To Live; tres nominaciones a la Palma de Oro por Shanghai Triad, Ju Dou y To Live; el Oso de Plata de Berlín en el Festival Internacional de Cine de Berlin por The Road Home (Wo de fu qin mu qin); el premio Alfred Bauer por Hero; tres nominaciones al Oso de Oro de Berlin por A Woman, A Gun and A Noodle Shop (San qiang pai an jing qi), Hero y The Road Home; dos premios British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) por Mejor película no en idioma inglés por Raise the Red Lantern y To Live, con una tercera nominaciones por House of Flying Daggers; el premio del público del Festival de Cine de Sundance por The Road Home; y el premio a Mejor película en idioma extranjero de Toronto Film Critics Association por Hero, que también arrasó con los premios Hong Kong Film Awards, ganando 7 premios de 14 nominaciones. En la actualidad, sigue siendo la película de mayor recaudación de la historia cinematográfica de China.

Además de su éxito rotundo en Estados Unidos y Canadá, las películas de Yimou han ganado el reconocimiento y elogios en casi todos los continentes -Sudamérica ((Argentine Film Critics Association, São Paulo International Film Festival), Europa (European Film Awards, Stockholm Film Festival, Oslo Films from the South Festival, London Critics Circle Film Awards, David di Donatello Awards en Italia, entre otros) y Asia (Asian Film Awards, Hundred Flowers Awards, Shanghai Film Critics' Awards, Asia Pacific Screen Awards, entre otros).

Junto con sus triunfos en la pantalla grande, Yimou también obtuvo elogios del público y la crítica de todo el mundo por su grandiosa puesta en escena de las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos Olímpicos XXIX en Beijing en 2008. Ese mismo año, fue un postulante para el honor de Persona del Año de la Revista TIME.

MAX BROOKS (Historia de) es el autor de mayor venta de varias novelas, novelas gráficas y comics. Su novela más notable, "World War Z: An Oral History of the Zombie War" (2006), es una descripción original de la guerra mundial entre la humanidad y los zombies. El libro fue adaptado en la exitosa película de 2012 protagonizada por Brad Pitt.

Brooks debutó como autor en 2003 con "The Zombie Survival Guide" y escribió su compañera de novela gráfica, "The Zombie Survival Guide: Recorded Attacks" (2009). Un año después, escribió la serie de comics IDW "G.I. Joe: Hearts & Minds." En 2013, siguió con otra serie de comics, "The Extinction Parade", basada en su propio cuento de 2011. Su publicación más reciente es "The Harlem Hellfighters" (2014), una novela gráfica que interpreta un relato ficcionalizado de las experiencias del totalmente afro-americano 369no Regimiento de Infantería en la Primera Guerra Mundial.

Hijo de los ganadores del Oscar® Mel Brooks y Anne Bancroft, Brooks se graduó de American University en Washington, D.C. Antes de comenzar su trabajo como autor, fue escritor del staff para la icónica serie de comedia Saturday Night Live de 2001 a 2003. Actualmente es un miembro no residente senior del tanque de pensamiento Atlantic Council en Washington, D.C.

Nacido en Winnetka, Illinois, EDWARD ZWICK (Historia de) comenzó a dirigir y actuar en la escuela secundaria y se entrenó como aprendiz en Academy Festival Theatre en Lake Forest. Mientras estudiaba literatura en Harvard, continuó escribiendo y dirigiendo para teatro. Al graduarse, recibió una Beca Rockefeller para estudiar en Europa con algunas de las principales innovadoras compañías de teatro.

Zwick fue aceptado como miembro director de American Film Institute en 1975. Timothy and the Angel, el cortometraje AFI de Zwick, ocupó el primer lugar en la competencia de cine estudiantil en el Festival de Cine de Chicago en 1976 y captó la atención de los productores de la serie de televisión Family. Se desempeñó como editor de la historia Family y posteriormente se convirtió en director y productor.

Por su trabajo en la película para televisión Special Bulletin (como director, productor y coescritor), Zwick recibió dos premios Primetime Emmy. También marcó el principio de su colaboración con Marshall Herskovitz, con quien luego creó la serie de televisión ganadora del premio Primetime Emmy Thirtysomething. Juntos, Herskovitz y Zwick crearon The Bedford Falls Company como su hogar para proyectos de cine y televisión, incluida la serie de televisión aclamada por la crítica My So-Called Life, Relativity y la serie ganadora del premio Primetime Emmy Award y Globo de Oro Once and Again.

Zwick comenzó su carrera cinematográfica dirigiendo About Last Night. Siguió dirigiendo las películas ganadoras del Academy Award® Glory y Legends of the Fall. Zwick también dirigió las películas Courage Under Fire, The Siege, The Last Samurai, Blood Diamond, Defiance, Love & Other Drugs y Pawn Sacrifice. Zwick y Herskovitz también produjeron la película de Steven Soderbergh ganadora del premio Globo de Oro y Academy Award® Traffic y la nominada al Academy Award® I Am Sam. Zwick más recientemente dirigió Jack Reacher:Never Go Back, protagonizada por Tom Cruise.

Zwick ha sido honrado con tres premios Primetime Emmy, el premio Humanitas, Writer's Guild of America Award, dos premios Peabody, un Director's Guild of America Award, y el premio Franklin J. Schaffner Alumni Award del American Film Institute. Recibió un Academy Award® como productor de la Mejor película de 1999, Shakespeare in Love.

MARSHALL HERSKOVITZ (Historia de) es un escritor, productor y director que ha ganado numerosos premios por su trabajo en cine y televisión. Nacido en Filadelfia, asistió a Brandeis University y se mudó a Los Ángeles en 1975, en donde asistió al American Film Institute y conoció a su socio creativo de larga data Edward Zwick. Desde entonces, lo ayudó a crear series de televisión como thirtysomething, My So-Called Life y Once and Again. Actualmente se desempeña como el productor ejecutivo de Nashville para Lionsgate Television. Entre las películas que produjo se encuentran Legends of the Fall, Traffic, The Last Samurai y Blood Diamond. También dirigió Jack the Bear y la favorita de culto Dangerous Beauty.

En 2007, Herskovitz creó la innovadora serie en línea y red social quarterlife, que en su momento fue la serie guionada más exitosa de Internet.

Herskovitz, es un ambientalista de larga data, que ha participado en el directorio de varias organizaciones dedicadas a combatir el cambio climático.

Herskovitz fue presidente de Producers Guild of America.

CARLO BERNARD y DOUG MIRO (Guión de) se han asociado previamente en cuatro guiones, incluidos la aventura de la Segunda Guerra Mundial de John Dahl The Great Raid (2005); el thriller fantasmal The Uninvited (2009); y un par de épicas de Jerry Bruckheimer -el espectáculo de espadas y sandalias de Mike Newell Prince of Persia:The Sands of Time (2010) y la aventura medieval de Jon Turteltaub The Sorcerer's Apprentice (2010).

Más recientemente cocrearon la nueva serie de Netflix Narcos, la verdadera historia de la proliferación de los carteles de cocaína en el mundo. También estuvieron a cargo de la producción ejecutiva y coguionaron el episodio piloto.

Miro estudió escritura de guiones en USC School of Cinematic Arts antes de graduarse con un título en Inglés de la Universidad de Stanford; mientras que su socio Bernard es ex alumno de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, no lejos de sus raíces de los suburbios de Detroit. Su sociedad parece haber estado predestinada, dado que ambos nacieron el mismo día de 1972, crecieron en las cercanías de Detroit, y se hicieron amigos de jóvenes antes de separarse durante la universidad...solo para volver a reunirse en Hollywood a principios de la década de 1990.

Antes de dejar su marca como guionistas, trabajaron en Los Ángeles como asistentes de producción para otro nativo de la región central de Estados Unidos, el realizador Michael Mann, en su drama de 1999 nominado al Academy Award® The Insider, después de la asociación de Bernard con el director de The Last of the Mohicans y Heat.

Los socios de escritura disfrutaron de su propio éxito inicial con Motor City, una adaptación de la novela negra de Detroit en la era de 1950s "Edsel," (de Loren D. Estleman). El guión fue adquirido (pero nunca realizado) por la productora Section 8 de George Clooney. El equipo también adaptó "Skeletons on the Zahara: A True Story of Survival" de Dean King, que relata el naufragio de un buque mercante de Connecticut y las posteriores aventuras de su tripulación en el Desierto de Sahara en 1815. Fue el último trabajo que llamó la atención de Steven Spielberg, que los contrató para contribuir con el guión de su película de captura de movimiento en 3D de 2011 The Adventures of Tintin, basada en los comics de detectives del dibujante belga Hergé.

TONY GILROY (Guión de) hizo su debut como director de cine con Michael Clayton, que obtuvo siete nominaciones al Oscar®, incluida una como Mejor película. La película le valió a Gilroy nominaciones al Academy Award® como Mejor director y Mejor guión original, así como nominaciones a los premios de Directors Guild y Writers Guild.

El escritor-director-productor siguió Michael Clayton con su segundo trabajo como director basado en su propio guión, el thriller aclamado por la crítica Duplicity, protagonizado por Julia Roberts y Clive Owen.

Un guionista veterano, Gilroy también pasó siete años trabajando en las primeras tres películas Bourne -The Bourne Identity, The Bourne Supremacy y The Bourne Ultimatum. En 2012, Gilroy coescribió y dirigió la cuarta entrega de la serie, The Bourne Legacy, protagonizada por Jeremy Renner, Rachel Weisz y Edward Norton.

Más recientemente, Gilroy produjo Nightcrawler, protagonizada por Jake Gyllenhaal, junto a los productores Jennifer Fox, David Lancaster y Michael Litvak. La película fue escrita y dirigida por su hermano, Dan Gilroy, y ganó el premio AFI como Película del año, Mejor primera película en los premios Independent Spirit Awards y una nominación de Producers Guild of America como Productor teatral destacado.

Gilroy también escribió tres guiones para el director Taylor Hackford-Dolores Claiborne, basado en la novela de Stephen King, protagonizada por Kathy Bates y Jennifer Jason Leigh; The Devil's Advocate, protagonizada por Keanu Reeves, Al Pacino y Charlize Theron; y Proof of Life, protagonizada por Russell Crowe y Meg Ryan, de la que Gilroy también fue productor ejecutivo. También coescribió el guión para el thriller político State of Play, protagonizado por Russell Crowe, Rachel McAdams y Ben Affleck.

Otros créditos de como escritor de Gilroy incluyen el éxito de Michael Bay Armageddon, protagonizada por Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler y Billy Bob Thornton; Extreme Measures de Michael Apted, protagonizada por Gene Hackman, Hugh Grant y Sarah Jessica Parker; y The Cutting Edge, protagonizada por D.B. Sweeney y Moira Kelly.

Criado al norte de Nueva York, Gilroy es el hijo del dramaturgo ganador del premio Pulitzer y realizador Frank D. Gilroy. Su hermano Dan Gilroy es un guionista que escribió el guión de The Bourne Legacy, y su hermano John Gilroy es un editor de cine que también trabajo en Michael Clayton, Duplicity y The Bourne Legacy.

THOMAS TULL, p.g.a. (Producida por) se desempeña como Presidente y CEO de Legendary Entertainment, una compañía de medios líder con divisiones de cine, televisión, digital, realidad virtual y edición. Legendary se ha establecido como una marca confiable, que consistentemente brinda alta calidad, entretenimiento comercial, que incluye algunas de las propiedades intelectuales más populares del mundo. En enero de 2016, la compañía fue adquirida por Dalian Wanda Group Co, Ltd. para formar la compañía de filmación de mayor generación de ingresos en el mundo.

Durante su carrera, Tull ha producido y estado a cargo de la producción ejecutiva de más de 30 películas que juntas han recaudado más de $13 mil millones en la taquilla mundial. Más recientemente, Tull se desempeñó como productor ejecutivo de Straight Outta Compton y la película que batió récords en el mundo Jurassic World. Otros créditos pasados incluyen Warcraft, Krampus, Crimson Peak,Godzilla, Pacific Rim, 42,Batman Begins,The Dark Knight,The Dark Knight Rises, 300 y su secuela 300:Rise of an Empire, la aclamada por la crítica y comercialmente recibida The Town, el galardonado drama de acción Inception, Clash of the Titans y su secuela Wrath of the Titans y las tres películas en la franquicia de Hangover.

A través de Tull Media Ventures, Tull también invierte en tecnologías que mejoran la experiencia de entretenimiento, como Magic Leapy Oculus Rift.

CHARLES ROVEN, p.g.a. (Producida por), productor y líder de la industria del entretenimiento durante más de tres décadas nominado al Academy Award® y ganador del premio Globo de Oro, es el fundador de Atlas Entertainment. A través de los años, Roven ha desarrollado una reputación por colaboración creativa e innovación y ha cosechado elogios internacionales por su trabajo en cine, televisión y música. Durante su ilustre carrera como productor, fundador y miembro del consejo en diversas compañías de entretenimiento importantes, Roven ha contribuido a generar miles de millones de dólares en ingresos. En 2016 exclusivamente, las películas de Roven han generado más de $2 mil millones en la taquilla de teatro mundial.

Roven es productor y miembro clave de las películas DC Cinematic Universe Brain Trust for the DC Comics' Justice League a ser lanzadas por Warner Bros. La película más reciente (agosto de 2016) fue Suicide Squad,que ganó más de $745 millones en la taquilla mundial.La película llevó al equipo de super villanos de DC Comics a la pantalla grande bajo la dirección de David Ayer y batió el récord del mayor fin de semana de estreno de agosto, recaudando $133 millones. Está protagonizada por el nominado al Oscar® en dos oportunidades Will Smith, Margot Robbie, el ganador del Oscar® Jared Leto, la nominada al Oscar® en dos oportunidades Viola Davis, Joel Kinnaman, Jai Courtney y Cara Delevingne. La película de Zack Snyder Batman v Superman:Dawn of Justice, que se estrenó en marzo de 2016, batió récords de taquilla recaudando más de $420 millones a nivel mundial en su primer fin de semana y generó más de $872 millones durante su temporada en los cines del mundo. El elenco multiestelar incluyó a Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Jeremy Irons y Laurence Fishburne. Batman v Superman:Dawn of Justice es una secuela del éxito de taquilla mundial Man of Steel. Actualmente en posproducción se encuentra Wonder Woman de Patty Jenkins, protagonizada por Gal Gadot y Chris Pine y será lanzada el 2 de junio de 2017. Justice League, dirigida por Zack Snyder, será lanzada en noviembre de 2017.

Los próximos proyectos adicionales de Roven y Atlas Entertainment incluyen una película animada de Scooby-Doo S.C.O.O.B. para Warner Bros., que está actualmente produciéndose y en pizarra para ser lanzada el 21 de septiembre de 2018.

Recientemente, Roven produjo la película de fantasía y aventuras Warcraft de Legendary Pictures y Universal, basada en la galardonada serie de juegos de Blizzard Entertainment World of Warcraft, dirigida por Duncan Jones. La película tuvo un fuerte estreno a nivel internacional, batiendo un nuevo récord por el mayor debut para un lanzamiento extranjero en China y recaudando $156 millones durante sus primeros cinco días en el país y recaudando más de $433 millones en todo el mundo.

En 2013, Roven colaboró con David O. Russell por segunda vez (la dos anteriores trabajaron juntos en Three Kings) en el éxito de taquilla aclamado por la crítica American Hustle. La película ganó tres premios BAFTA, fue nominada a 10 Academy Awards® incluida una nominación como Mejor película para Roven y Richard Suckle de Atlas Entertainment. También recibió siete nominaciones al premio Globo de Oro y ganó tres, que incluyeron Mejor película, comedia o musical.

Durante su carrera, Roven se ha desempeñado como productor en decenas de películas distinguidas, que van desde importantes franquicias como Batman Begins,The Dark Knight y The Dark Knight Rises de Christopher Nolan hasta el éxito de taquilla Scooby-Doo y su secuela Scooby-Doo 2:Monsters Unleashed,así como las películas aclamadas por la crítica como The Bank Job, el romance de fantasía City of Angels y la película nominada al Oscar® Twelve Monkeys que fue adaptada a la serie de televisión producida por Atlas 12 Monkeys, que regresara para una tercera temporada en 2017.

JON JASHNI (Producida por) es un productor de contenido e inversor de medios que recientemente fundó Raintree Ventures, un fondo de inversión e incubación que opera en el espacio de entretenimiento.

Previamente, Jashni fue presidente y director creativo de Legendary Entertainment en donde, como parte de sus tareas, supervisó el desarrollo y producción de proyectos cinematográficos como Warcraft, Krampus, Crimson Peak, Godzilla, la biografía novelada de Jackie Robinson 42 y Pacific Rim. Se unió a la compañía en enero de 2006 y estuvo integralmente involucrado durante un período de 10 años para llevar a la compañía de ser una entidad que financia cine a una compañía de medios de múltiples plataformas diversificada.

Antes de Legendary, Jashni fue presidente de Hyde Park Entertainment, una compañía de producción y financiación con acuerdos generales en 20th Century Fox, Walt Disney Pictures y MGM. En Hyde Park, supervisó el desarrollo y producción de Shopgirl, Dreamer:Inspired by a True Story, Walking Tall y Premonition.

Antes de unirse a Hyde Park, Jashni fue productor en la exitosa comedia romántica del director Andy Tennant Sweet Home Alabama. Su colaboración con Tennant comenzó con el cuento Ever After:A Cinderella Story, en el que Jashni supervisó el desarrollo y la producción como ejecutivo de producción senior en 20th Century Fox.

Jashni también co-produjo dos películas nominadas al Academy Award®: el drama aclamado por la crítica The Hurricane, que le valió una nominación como Mejor actor a Denzel Washington; y Anna and the King (una reinterpretación no musical de Anna and the King of Siam), protagonizada por Jodie Foster y que le valió dos nominaciones al Oscar®.

Jashni anteriormente se asoció con el poderoso de la industria Irving Azoff en Giant Pictures basada en Warner Bros. Además de The Hurricane, produjo Jack Frost y The Inkwell.Jashni se unió a Azoff después de un período como productor ejecutivo en Columbia Pictures, en donde estuvo involucrado en el desarrollo y producción de películas como Groundhog Day y Bram Stoker's Dracula. Jashni comenzó su carrera en The IndieProd Company de Daniel Melnick, en donde participó en la producción de Roxanne, Air America, Mountains of the Moon y Punchline.

Jashni es miembro de Academy of Motion Picture Arts and Sciences y Producers Guild of America además de desempeñarse como fideicomisario del American Film Institute. Tiene una licenciatura en ciencias de la Universidad de California y una maestría en administración de negocios de la Anderson School of Management de UCLA.

PETER LOEHR (Producida por) ha sido CEO de Legendary East desde abril de 2012. Como jefe de las operaciones de China de Legendary Entertainment con sede en Beijing, supervisa a una compañía cinematográfica dedicada a coproducciones Sino-U.S. de gran presupuesto con temas basados en la historia, mitología y cultura china.

La función de Loehr en la industria cinematográfica china se extiende durante dos décadas. Después de graduarse de Georgetown University's School of Foreign Service (con una especialización en Política internacional), el nativo de Nueva York encontró su camino a Japón a principios de la década de 1990, en donde comenzó su carrera trabajando para Amuse Entertainment en gestión de música y producción de cine/televisión (primero visitó Japón como estudiante de intercambio en Sophia University, y habla japonés con fluidez).

Como vicepresidente del departamento internacional de la compañía, se mudó a Taiwán para abrir una oficina satélite para la firma y vio la oportunidad de un mercado cinematográfico emergente en China. Loehr luego dominó el mandarín y se reubicó en Beijing en 1995, en donde estableció la primera compañía de cine independiente multifacética, Imar Film Co., Ltd. Respaldado financieramente por Rock Records en Taiwán, la compañía fue la primera en producir, comercializar y distribuir todas sus películas totalmente en forma interna.

Entre sus primeros éxitos en Imar estuvieron dos películas que marcaron el debut cinematográfico de un popular y joven director de videos musicales Zhang Yang. Spicy Love Soup, basada en una historia de Loehr, arrasó con los premios nacionales de China en 1998 y se exhibió en competencia ese año en el Festival Internacional de Cine de Tokio; y Shower, que ganó 11 premios en nueve festivales de cine diferentes en 1999, incluido Toronto, San Sebastián, Thessaloniki, Rotterdam, Udine y Seattle. Estos primeros logros llevaron a Variety a designar al realizador advenedizo en la lista de los "10 productores para ver" en 1999.

Ese mismo año, Loehr también produjo A Beautiful New World, que se exhibió en el Foro del Festival de Cine de Berlín y ganó premios en los festivales de cine de Hawaii International y Beijing Student. Se volvería a reunir con el director Yang en su tercera película Quitting, que ganó premios en los festivales de cine de Bangkok, Singapur y Estocolmo y se proyectó en los festivales de cine de Venecia, Toronto, Sundance y Rotterdam. Las cuatro películas producidas por Imar (junto con una quinta, Zou dao di de 2001, estuvieron entre los principales lanzamientos domésticos de China los años que fueron lanzadas.

En 2002, Loehr comenzó a trabajar en un nuevo emprendimiento, Ming Productions, concentrándose en películas con temas asiáticos a gran escala para un público mundial. Su sexta película (y cuarta con Zhang Yang), Sunflower, ganó premios al Mejor director y Mejor cinematografía en el Festival de cine de San Sebastian en 2005. Produjo dos películas más en Ming-One Last Dance de Max Makowski, protagonizada por Francis Ng, Ti Lung y Harvey Keitel y se proyectó en el Festival de Cine de Sundance en 2005 en World Dramatic Competition; y Jade Warrior, una coproducción de Finlandia/Holanda/Estonia que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tuvo fines de semana de estreno en el Nro. 1 en la taquilla de China y de Finlandia.

Durante su trabajo, Loehr también produjo The Children of Huang Shi de Roger Spottiswoode, una coproducción germano/australiana/china protagonizada por Jonathan Rhys-Meyers, Radha Mitchell, Chow Yun-Fat y Michelle Yeoh. También se reunió con el realizador chino Yang en su película de 2007 Getting Home, que se proyectó en los festivales internacionales de cine de Bangkok, Hong Kong, Deauville Asia y Berlin y por la que Yang obtuvo el premio Panorama Prize en Berlín.

En 2005, Loehr abandonó Ming Productions para convertirse en socio director de Creative Artists Agency (CAA) en China, estableciendo la presencia de la usina de la industria en Beijing. Durante el período de siete años de Loehr, la agencia creció de cero hasta representar a más de 70 artistas en China, Hong Kong, Japón y Corea.

CAA estuvo involucrado en cuatro de las mayores coproducciones de la historia de Asia-The Battle of Red Cliff de John Woo, Forbidden Kingdom de Rob Minkoff, el éxito de la franquicia de J.J. Abrams Mission:Impossible III y el relanzamiento producido por Will Smith The Karate Kid. En 2009, los directores de CAA dirigieron cinco de las principales ocho películas en la taquilla china. Los clientes de actuación y realización de la compañía ganaron innumerables premios durante su paso por CAA, incluidos Taiwan's Golden Horse como Mejor actor (Huang Bo) y el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín (Wang Quan'an).

JILLIAN SHARE (Productora ejecutiva) es una ejecutiva y productora que ha supervisado el desarrollo y la producción de muchas películas de gran escala. Más recientemente ocupó el puesto de vicepresidente senior de asuntos creativos en Legendary Entertainment, en donde produjo y supervisó varias de sus exitosas películas. Nativa de Los Ángeles, Share siempre tuvo una pasión por el cine. Después de graduarse de la Universidad de California, Berkeley, con honores, Share comenzó su carrera como pasante para Scott Rudin, seguido por un período en International Creative Management y William Morris Agency como asistente en los departamentos de talento. Share estuvo en Legendary Pictures durante casi 10 años, comenzando primero como asistente del Director creativo y luego del Presidente Jon Jashni. Fue promovida al puesto de ejecutiva creativa en 2008 y luego ascendió a directora de desarrollo en 2010, vicepresidente en 2011 y vicepresidente senior en 2013.

Recientemente se desempeñó como productora ejecutiva en Warcraft deDuncan Jones y Crimson Peak de Guillermo del Toro. También ha coproducido varias películas para Legendary Pictures, incluidas Pacific Rim de Del Toro; Seventh Son de Sergei Bodrov, protagonizada por Jeff Bridges y Julianne Moore; y la biografía novelada 42 de Jackie Robinson de Brian Helgeland, protagonizada por Chadwick Boseman y Harrison Ford. Además de sus proyectos anteriores en Legendary Pictures, Share también se desempeña como productora ejecutiva en las series de televisión para niños de acción en vivo Spooksville, basada en la serie de libros de Christopher Pike, que actualmente se emite en Netflix.

ALEX GARTNER, p.g.a. (Productor ejecutivo) es un socio productor en Atlas Entertainment. Desde que se unió a Atlas en 2004, Gartner ha trabajado junto al fundador Charles Roven para desarrollar y producir películas y proyectos de televisión aclamados por la crítica y desde el punto de vista comercial. Durante su carrera en la industria del entretenimiento, Gartner se ha desempeñado como productor así como ejecutivo senior en dos estudios importantes.

Trabajando con Roven bajo el sello Atlas Entertainment, produjoWarcraft de Duncan Jones; Get Smart, protagonizada por Steve Carell; Season of the Witch, protagonizada por Nicolas Cage; y se desempeñó como productor ejecutivo en el thriller de atraco de Roger Donaldson The Bank Job. Los próximos proyectos en desarrollo incluyen la adaptación del juego del fenómeno de Sony Pictures y Playstation/Naughty Dog Uncharted; Triple Frontier de Paramount Pictures que será dirigida por J.C. Chandor; y Keep Calm de Mike Binder en New Line, entre otros proyectos de la pizarra de Atlas Entertainment.

Para Atlas Entertainment Television, Gartner es productor ejecutivo de Sketchy de Olivia Samms y IQ de Joe Ide en asociación con Alcon Television Group.

A principios de su carrera en la industria, Gartner trabajó en el mundo de los comerciales de televisión y con directores como Martin Brest (Scent of a Woman) y Volker Schlöndorff de Alemania (The Handmaid's Tale). Después de estar a cargo de la producción ejecutiva de Indecent Proposal de Adrian Lyne para Paramount Pictures, Gartner pasó a ser Vicepresidente ejecutivo de Fox 2000 Pictures, se unió a la presidente y productora Laura Ziskin para comenzar la nueva división en 20th Century Fox. En Fox 2000 Pictures, ayudó a guiar el desarrollo y producción de películas tales como Soul Food y Men of Honor con el realizador George Tillman, Jr.; la película de guerra iraquí de Ed Zwick, Courage Under Fire;y la película nominada al Oscar® de Terrence Malick The Thin Red Line;junto con muchas otras películas producidas durante su trabajo allí y posteriormente.

Gartner luego fue designado Presidente de producción en MGM Studios, en donde supervisó proyectos como el éxito de 007 Another Day, Barbershop, Legally Blonde y Heartbreakers. A su regreso al terreno de la producción, produjo Barbershop 2:Back in Business de MGM, que reunió a Ice Cube y Cedric The Entertainer; se desempeñó como productor ejecutivo en el thriller policial de Carl Franklin Out of Time, protagonizado por Denzel Washington, Eva Mendes y Sanaa Lathan; y produjo la aclamada por la crítica de New Line Cinema The Upside of Anger, el drama familiar aclamado por la crítica de 2005 deMike Binder protagonizado por Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, Evan Rachel Wood, Alicia Witt y Keri Russell, y fue honrado por el National Board of Review con su honor "Excelencia en filmación".

Gartner está casado con Judith Dewey, una autora publicada y escritora de televisión y tiene dos hijos, Samantha y Oliver Dewey-Gartner.

LA PEIKANG (Presentador) es el actual presidente de China Film Co., Ltd. Fue designado representante principal de la oficina de París de China Film en 1986 y 1994, y regresó a China en 1999 para asumir el cargo de gerente de China Film Import & Export Corporation, vicepresidente ejecutivo de China Film Import & Export Corporation, presidente de China Film Co-production Corporation, vicepresidente de China Film Group Corporation, subjefe de Film Bureau, State Administration of Radio, Film and Television, y subjefe de Film Bureau, State Administration of Press, Publication, Radio, Film y Television consecutivamente.

Peikang también ha sido miembro del jurado y asesor de muchos festivales de cine en China durante los últimos años. Tiene un vasto conocimiento del mercado cinematográfico europeo, incluida la producción, distribución, exhibición, leyes cinematográficas, políticas impositivas cinematográficas, políticas de apoyo gubernamental para cine, gestión del negocio cinematográfico y operaciones prácticas.

ZHANG ZHAO (Presentador) ha tenido una larga carrera en la industria cinematográfica china y ha fundado dos de los mayores estudios privados de China. En 2015, fue designado líder de la industria cinematográfica Sino-U.S. en Hollywood por The Hollywood Reporter, que lo designó abanderado del renacimiento de la industria cinematográfica china.

Zhao se graduó de Fundan University de Shanghai con una licenciatura en ciencias y una maestría en filosofía. A principios de la década de 1990, obtuvo una maestría en bellas artes en cine en Estados Unidos. Después de su regreso a China, Zhang se unió a Shanghai Film Group, en donde supervisó coproducciones con más de una docena de estaciones de televisión estadounidenses y un documental sobre China contemporánea.

En 2003, Zhao fue designado director artístico de Enlight Media, el mayor grupo de entretenimiento privado de China. Fundó Enlight Pictures en 2006 y se desempeñó como presidente. Hacia 2010, Enlight Pictures había producido y distribuido más de 20 películas y duplicado su crecimiento anual durante cuatro años seguidos. En 2011, el estudio se fusionó con Enlight Media, que se convirtió en una compañía que cotiza en bolsa en China.

Ese año, Zhao abandonó Enlight Pictures y estableció Le Vision Pictures (LeVP) junto con Jia Yueting, y se convirtió en CEO y director ejecutivo. Desde su fundación, LeVP ha distribuido más de 40 películas y ha recaudado miles de millones de dólares en la taquilla, desde proyectos que incluyen la serie Tiny Times. Además, LeVP participó en la producción y manejó la distribución de The Expendables 2, cuya ganancia de taquilla de $54 millones en China representó casi el 20% de los recibos globales de la película. LeVP también designó al reconocido realizador chino Zhang Yimou como su director contratado y director artístico. Junto con Yimou, LeVP lanzó Coming Home ese mismo año.

En 2016, LeVP se concentró en el mercado segmentado de público y lanzó 20 películas, incluida la que batió récords en el mercado cinematográfico de animación doméstico Boonie Bears III, la primera película basada en el ecosistema Who Sleeps My Bro y la película de Guo Jingming L.O.R.D:Legend of Ravaging Dynasties. Al mismo tiempo, LeVP también está trayendo los éxitos de Hollywood-The Mechanic 2, Century Criminal 3D y Gods of Egypt. E. BENNETT WALSH (Productor ejecutivo) es uno de los muy pocos realizadores de Hollywood con considerable experiencia en locaciones en China, que ha trabajado en la parte continental dos veces anteriormente -como productor ejecutivo en las épicas de kung-fu de Quentin Tarantino, Kill Bill:Vol. 1 y Kill Bill:Vol. 2, y como productor en la aclamada película de Marc Forster The Kite Runner, que obtuvo nominaciones a los premios British Academy of Film and Television Arts y Globo de Oro como Mejor película en idioma extranjero. Esta última producción se filmó en locaciones del lejano oeste de China en una ciudad llamada Kashgar, un lugar en donde nunca se había filmado ninguna película occidental.

Graduado de Emerson College en Boston, Massachusetts, con una especialización en cine, el nativo de los suburbios de Detroit comenzó su carrera en el mundo del cine independiente de Nueva York, desempeñando una diversidad de roles, como cineasta y productor. Esto lo llevó a su primer crédito cinematográfico importante junto al legendario productor Norman Jewison en el drama policial de Seth Rosenfeld de 1997, A Brother's Kiss.

Sus créditos como productor ejecutivo, durante las ultimas dos décadas, incluyen The Amazing Spider-Man 2 de Marc Webb; After Earth de M. Night Shyamalan, protagonizada por Will Smith; la película de acción mundial de James Mangold Knight and Day, protagonizada por Tom Cruise; el thriller de conspiración de Martin Campbell Edge of Darkness, protagonizado por Mel Gibson; y el thriller político de Kevin MacDonald State of Play, protagonizado por Russell Crowe y Ben Affleck. También desempeñó doble función trabajando como gerente de producción de la unidad en estos proyectos.

Walsh también produjo Disturbia de D.J. Caruso, protagonizada por Shia LeBeouf; coprodujo el thriller policial de Wall Street de Ben Younger Boiler Room; y fue productor ejecutivo del thriller de Michael Apted Enough, protagonizado por Jennifer Lopez; la película de acción de Rob Cohen Stealth, protagonizada por Jamie Foxx; y las adaptaciones cinematográficas de la serie de comics clásicos Ghost Rider y Ghost Rider:Spirit of Vengeance. Tiene una membresía en ambos Directors Guild of America y Producers Guild of America.

ERIC HEDAYAT (Coproductor) es actualmente vicepresidente senior, Physical Production, para Legendary Pictures. Se ha desempeñado como productor ejecutivo en proyectos de Legendary como 42; Seventh Son; Godzilla; Blackhat; y la aventura de fantasía y acción en vivo de Duncan Jones, Warcraft, basada en la galardonada serie de juegos de Blizzard Entertainment World of Warcraft.

El nativo del Sur de California comenzó su carrera en el escenario como gerente de locaciones de cine para la comedia clásica de 1996 de The Farrelly Brothers, Kingpin. El proyecto fue el comienzo de una larga colaboración con los realizadores hermanos, para quienes continuó en el terreno de las locaciones en Me, Myself & Irene, Shallow Hal y Stuck on You antes de ascender a supervisor de producción en The Heartbreak Kid, protagonizada por Ben Stiller.

Se reunió con Stiller en la misma función en la exitosa secuela de 2009 Night at the Museum:Battle of the Smithsonian, que también llevará a otra asociación de larga data con el director de la película, Shawn Levy. Luego, se desempeñó como supervisor de producción para Levy en sus siguientes dos películas: Date Night y Real Steel; este último título que marcó su primer crédito de coproducción.

Hedayat también ha trabajado con el director Adam Shankman en The Wedding Planner y Rock of Ages. Sus créditos adicionales como gerente de locaciones incluyen Dreamgirls, Music from Another Room y K-PAX, y créditos adicionales como supervisor de producción incluyen All About Steve, Like Mike y The Eye.

ER YONG (Coproductor) ha estado produciendo películas en idioma chino en su tierra natal durante los últimos 20 años. Se reúne en esta película con el productor Peter Loehr, para quien fue productor en línea del drama de 2008 de Roger Spottiswoode The Children of Huang Shi. Colaboró con el realizador Yang Zhang en el drama de 2005 Sunflower, que ganó los premios a Mejor director y Mejor cinematografía en el Festival de Cine de San Sebastián 2005; y Getting Home, que se proyectó en el Festival de Cine de Asia Deauville, y los Festivales Internacionales de Cine de Bangkok, Hong Kong y Berlin; este último en el que Zhang recibió el premio Panorama Prize of the Ecumenical Jury.

Yong también se desempeñó en varias capacidades de producción en títulos como Driverless; Police Story:Lockdown de Zhang, protagonizada por Jackie Chan y Jing Tian; Special ID, protagonizada por Tian y Donnie Yen; The Postmodern Life of My Aunt de Ann Hui, que se proyectó en varios festivales de cine asiáticos, incluido el Festival de Cine Internacional Cinemanila, el Festival Internacional de Cine de India y el premio Shanghai Film Critics Award, y ganó dos premios Hong Kong Film Awards de sus nueve nominaciones; y The Promise de Chen Kaige, que obtuvo una nominación al premio Globo de Oro por Mejor película en idioma extranjero.

Otros créditos incluyen In the Heat of the Sun, Unfinished Girl, China:The Panda Adventure, Peacock y And the Spring Comes.

ALEX HEDLUND (Coproductor) ha trabajado para Legendary Pictures desde abril de 2011, y actualmente ocupa el cargo de vicepresidente de producción. Se desempeñó como ejecutivo de producción en títulos de Legendary como 42, Pacific Rim de Guillermo del Toro y más recientemente estuvo a cargo de la producción ejecutiva de la película de terror de la compañía en 2014 As Above, So Below.

Originario de Urbana, Illinois, Hedlund obtuvo sus títulos estudiantiles y universitarios (maestría de periodismo) de la Universidad de Illinois. También recibió una maestría en el Programa de los productores en la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de UCLA antes de expandirse hacia los rangos corporativos de Hollywood. Antes de unirse a Legendary, Helund se desempeñó como editor de Stars Road Entertainment y trabajó como asistente en Warner Bros.

STUART DRYBURGH, ASC (Director de fotografía) es un cineasta nacido en Inglaterra que reside en Nueva York.

Los créditos de Dryburgh incluyen la próxima película Gifted, Alice Through the Looking Glass, Blackhat, The Secret Life of Walter Mitty, The Painted Veil, Æon Flux, Bridget Jones's Diary, Analyze This, The Portrait of a Lady, Once Were Warriors, The Piano y An Angel at My Table.

Dryburgh nació en el Reino Unido y migró con su familia en 1961 a Nueva Zelanda, en donde pasó la mayor parte de su niñez y vida como adulto joven. Obtuvo una licenciatura en arquitectura de la Universidad de Auckland, en 1977.

Comenzó trabajando en las primeras películas neocelandesas como Middle Age Spread, Goodbye Pork Pie y Smash Palace.

En 1990, Dryburgh rodó la miniserie de televisión de tres partes An Angel at My Table, para la directora Jane Campion. Esto llevó a otra colaboración entre Dryburgh y Campion: The Piano. Para la película, Dryburgh fue nominado como Mejor cinematografía en los Academy Awards®. En 1994, rodó Once Were Warriors de Lee Tamahori.

En 1995, Dryburgh rodó su primera película estadounidense, The Perez Family, para la directora Mira Nair. En 1996, se mudó en forma permanente a los Estados Unidos, en donde ha rodado para directores como Peter Webber, Michael Mann y Martin Scorsese.

ZHAO XIAODING (Director de fotografía) se reúne con el director Zhang Yimou para su 10ma colaboración juntos, la primera fue la épica de artes marciales nominada al Oscar® Hero del realizador, en la cual él se desempeñó como operador de cámara. Durante esa producción, ambos forjaron una gran relación de trabajo, y Yimou le pidió a Xiaoding que dirigiera la fotografía en su próximo proyecto, House of Flying Daggers, dos años más tarde.

Por su fascinante trabajo de cámara en el drama romántico deslumbrante del director, Xiaoding obtuvo una nominación al Academy Award® a la vez que recibió honores a la Mejor Cinematografía de National Society of Film Critics y de los círculos de críticos de cine de Boston y St. Louis, junto con una nominación al premio British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) y una mención en segundo lugar de Los Angeles Film Critics Association.

Xiaoding ha dirigido la fotografía en cada película de Yimou desde entonces, incluida Curse of the Golden Flower, que le valió una nominación al premio Hong Film Award en 2006; Riding Alone for Thousands of Miles, por la que recibió una nominación al premio Golden Rooster Award; A Woman, a Gun and a Noodle Shop; Under the Hawthorn Tree; The Flowers of War; Coming Home, por la que recibió una nominación al premio Poland's Camerimage Award; y un título segmentado En Regardant le Film en la producción de 2007 To Each His Own Cinema, una colección de 33 cortometrajes de diferentes directores que reflejan sus sentimientos individuales respecto del cine.

Como si estuviera destinado a trabajar con el director de cine más venerado de China, Xiaoding, al igual que su mentor, se graduó de la prestigiosa Academia de Cine de Beijin en 1987, cinco años después que Yimou. Con un título en cinematografía, Xiaoding fotografió su primera película Soul of the Thundering Mountain directo al salir de la universidad antes de iniciar una asociación continua con el director Guoxing Chen en tres películas-Divorce Wars, Lin shi ba ba y Sub-Husband.

Sus otros trabajos incluyen la aclamada por la crítica A Season of Flowers and Rain, Spring Subway, la comedia deportiva Kung Fu Dunk, The Children of Huang Shi de Roger Spottiswoode, An Empress and the Warriors, la película de acción histórica True Legend, la película de aventuras Little Big Soldier, el drama Silent Witness, el drama histórico The Assassins y el drama Welcome to Shamatown.

Además de su trabajo en la pantalla grande, Xiaoding ha rodado campañas de publicidad para algunas de las marcas líderes del mundo, incluidas Coca-Cola, Armani Perfume, Toyota y Bank of China. Más recientemente, Xiaoding dirigió la fotografía en la exitosa película publicitaria para la licitación olímpica de Beijing, la licitación de Shanghai Expo y la película publicitaria Beijing 2008 Logo Unveiling.

JOHN MYHRE (Diseñador de producción) ha ganado dos Academy Awards® por Chicago de Rob Marshall y Memoirs of a Geisha, con tres nominaciones adicionales por Dreamgirls, Elizabeth y Nine deMarshall en una carrera cinematográfica que se extiende durante tres décadas.

No solo Myhre subió al podio de los Oscar® en dos oportunidades para aceptar el mayor honor de la industria por su trabajo, sino que también diseñó el telecast de los 84to Academy Awards® en 2012, que le valió su segundo premio Art Directors Guild Award (el otro fue por Memoirs of a Geisha), su séptima nominación en su carrera.

Myhre se sintió cautivado por las ceremonias del Academy Award® desde temprana edad cuando crecía en Seattle (casi predestinando su destino de llenar del oro del Oscar® su futura carrera). Después de formarse en Bellevue Community College, en donde se subvencionó trabajando en un cine local, comenzó su carrera en la industria diseñando pósters de cine, una vocación que lo hizo conocer a varios realizadores.

En 1984, se reubicó en Hollywood, ocupando un puesto como asistente de utilería en la comedia de terror Night of the Comet. Después de otro esfuerzo del género Creature, pasó a la dirección de arte en una docena de películas, entre las que se destacan Amazing Grace and Chuck de Mike Newell, Blind Fury de Phillip Noyce y What's Eating Gilbert Grape de Lasse Hallström.

Myhre obtuvo su primer crédito de diseño de producción en el thriller de 1992 The Silencer, seguido de Foxfire, protagonizado por una joven Angelina Jolie; la adaptación de Bernard Rose del libro de Tolstoy Anna Karenina; Lawn Dogs de John Duigan; las películas de Bryan Singer X-Men y X-Men:Days of Future Past; el thriller del 2008 de Jolie Wanted; The Haunted Mansion de Rob Minkoff; la biografía novelada de Michael Mann nominada al Oscar® Ali; y la épica historia de Shekhar Kapur nominada al Oscar® Elizabeth, por que la recibió su primer Academy Award® y nominaciones de Art Guild junto con un premio British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) por sus diseños. Se volvió a reunir para trabajar con Kapur en un piloto de TNT en Londres centrado en la vida de William Shakespeare.

Myhre es también un colaborador de larga data de Marshall, y ha diseñado sus primeras cuatro películas, todas las cuales han adornado magníficamente su manto con los siguientes honores: Chicago (Academy Award®, premio BAFTA y nominaciones Art Directors Guild y AFI honoree), Memoirs of a Geisha (Academy Award®, premio Art Directors Guild y nominación al premio BAFTA), Nine (nominación al Oscar®) y Pirates of the Caribbean:On Stranger Tides (nominación al Art Directors Guild). Se reunió con Marshall en su telecast de NBC Tony Bennett:An American Classic, por la que ganó el premio Primetime Emmy Award por Dirección de arte destacada, junto con otra nominación de Art Directors Guild. Está colaborando nuevamente con Marshall en su próxima película Mary Poppins Returns.

MARY JO MARKEY, ACE (Editora) es una editora nominada al Academy Award® conocida por su proyecto más reciente Star Wars:The Force Awakens. La película batió récords, recaudando casi $250 millones de dólares solo en la semana de estreno. Markey también recibió una nominación al premio Eddie de American Cinema Editors por la película y un segundo premio Eddie por su trabajo en Star Trek. Markey también ha tomado el mundo de la televisión por asalto. Es acreedora de un premio Primetime Emmy por Edición de cine de cámara simple destacada para una serie dramática por su trabajo en Lost y cosechó dos nominaciones al premio Primetime Emmy por Life Support de HBO y Alias de ABC, respectivamente.

CRAIG WOOD, ACE (Editor) ha disfrutado de una asociación de larga data con el director Gore Verbinski, para quien ha editado sus nueve películas, en una asociación que comenzó allá por 1992 durante los días de comerciales del realizador y continuó con el ascenso de Verbinski al mundo del cine con su cortometraje The Ritual. Juntos trabajaron en más de doce spots de televisión antes de que la pantalla grande les hiciera una seña en 1996.

Durante las últimas dos décadas, Wood ha ganado dos premios American Cinema Editors, por su trabajo en Pirates of the Caribbean:The Curse of the Black Pearl (compartido con Stephen E. Rivkin y Arthur Schmidt) y el segundo honor para la ganadora del Oscar® 2012 de Verbinski (Mejor película animada) Rango. Por su trabajo en Rango, también recibió un premio Annie por Mejor edición en una producción cinematográfica.

Ha obtenido tres nominaciones adicionales al American Cinema Editors Awards por Pirates of the Caribbean:Dead Man's Chest y Pirates of the Caribbean:At World's End, y, más recientemente, el éxito de taquilla mundial Guardians of the Galaxy, basada en el comic de Marvel.

Wood comenzó su carrera en su Sydney nativa, Australia, en donde trabajó como asistente de edición en el departamento de documentales de Australian Broadcast Corporation. Durante la década de 1990, pasó a comerciales y videos musicales y cuentas entre estos créditos trabajó con artistas como Fiona Apple, Janet Jackson, Tina Turner, Kylie Minogue, UB40, Tom Petty y The Smashing Pumpkins.

En la pantalla grande, Wood editó su primera película para el director australiano Alex Proyas en la película de 1989 Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds. Editó el documental de 1994 Bjork:Vessel junto con una serie de cortometrajes, durante una época en la que trabajó primero con Verbinski en el terreno comercial, una colaboración que incluye su spot clásico de 1995. "Frogs" de Budweiser.

Wood también editó el debut cinematográfico de Verbinski Mousehunt, The Mexican, The Ring, The Weather Man y The Lone Ranger, así como películas como Forces of Nature de Bronwen Hughes, Highway deJames Cox y The Burning Plain de Guillermo Arriaga.

Nacida en Ciudad de México, México, en 1962, MAYES C. RUBEO (Diseñadora de vestuario) es la hija del fotoperiodista Silvio Castillero y el ama de casa Esperanza Botello.

Después de graduarse de la escuela secundaria en Guadalajara, Rubeo se unió a Los Angeles Trade Technical College en donde finalizó sus estudios en diseño de moda y vestuario. También tomó clases de diseño de vestuario en UCLA y el Istituto Statale d'Arte en Italia.

Poco después, comenzó su carrera trabajando como asistente de diseñador de vestuario y supervisora de vestuario de muchos diseñadores de vestuario como Shay Cunliffe, Erica Phillips y Ellen Mirojnick. También colaboró con el talentoso Enrico Sabbatini que se convirtió en el mentor de su carrera. Mayes ha trabajado en muchos géneros, incluidos drama, ciencia ficción, western y contemporáneo.

Sus cuatro colaboraciones con el director independiente John Sayles y la productora Maggie Renzi han demostrado que es posible hacer grandes películas con un bajo presupuesto. Tanto Sayles como Renzi se han convertido en una parte muy importante de la formación cinematográfica de Rubeo.

En la película de televisión de Showtime Fidel, Rubeo enfrentó el desafío de crear vestuario con el rango de períodos de moda que iba desde comienzos de la década de 1930 hasta la década de 2000.

En 2006, diseñó el vestuario para Apocalypto de Mel Gibson, donde, con un equipo de 70 personas, recreó el mundo y la civilización maya como nunca se había retratado anteriormente.

Otros créditos cinematográficos incluyen Avatar de James Cameron, protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldana; John Carter de Andrew Stanton, protagonizada por Taylor Kitsch; y World War Z de Marc Forster; protagonizada por Brad Pitt. Películas recientes incluyen Warcraft de Duncan Jones y la película que se estrenará próximamente Thor:Ragnarok, protagonizada por Chris Hemsworth y Tom Hiddleston.

Mayes ha estado felizmente casada con Bruno Rubeo durante 29 años hasta su fallecimiento el noviembre de 2011. Ellos dividían su tiempo entre los proyectos cinematográficos en Los Ángeles, California, y Umbria, Italia.

Rubeo es miembro del Costume Designers Guild, Art Directors Guild y Academy of Motion Picture Arts and Sciences®.

RAMIN DJAWADI (Música de) es un compositor alemán conocido por su música temática melódica y memorable. Sus composiciones varían estilísticamente desde orquesta clásica a electrónica, rock y géneros modernos. Djawadi combina elementos con una cuidadosa consideración de la emocionalidad y narrativa de cada escena. El compositor nominado a los premios Primetime Emmy y Grammy en tres oportunidades se desafía a sí mismo con cada nuevo proyecto.

Su título principal a menudo cubierto de la serie de HBO aclamada por la crítica Game of Thrones, creado por Dan Weiss y David Benioff, es uno de los temas más icónicos creados para televisión. Además del título principal del programa, Djawdi ha compuesto toda la música de fondo de toda la serie, y escribió la música para la sexta temporada que se estrenó el 24 de abril.

Djawadi compuso la música para el exitoso programa de CBS de Jonah Nolan Person of Interest. Continuará colaborando en la nueva serie de HBO Westworld, que debutó en octubre de 2016.

Actualmente está trabajando con Guillermo del Toro en la tercera temporada de The Strain después de haber compuesto la música de su película de monstruos épica Pacific Rim.

Otros trabajos incluyen Prison Break de Fox y Flash Forward de ABC, por la recibió una nominación al premio Primetime Emmy por Composición de música destacada para una serie. Recibió su primer premio Primetime Emmy por Tema musical principal original destacado por Prision Break y su tercera nominación por Game of Thrones.

Djawadi es bien reconocido por su música para guitarra nominada al premio Grammy para el éxito Iron Man. Desde entonces ha compuesto la música de películas como Dracula Untold, Safe House, Fright Night y Clash of the Titans. Djawadi previamente creó la música etérea para la película Mr. Brooks, protagonizada por Kevin Costner y William Hurt. La música le valió una nominación al World Soundtrack Awards Discovery of the Year.

En el mundo de las películas animadas, Djawadi compuso la música del primer proyecto de Sony Animation Open Season, que fue seguido por la secuela Open Season 2. Su trabajo en estas películas atrajo a los realizadores de nWave con sede en Bélgica, que crearon una de las primeras películas animadas en 3D, Fly Me to the Moon, A Turtle's Tale:Sammy's Adventures, A Turtle's Tale 2:Sammy's Escape from Paradise y Thunder and the House of Magic.

Otra colaboración frecuente ha sido con el escritor y director David Goyer en varias películas y series de televisión, incluidas Blade:Trinity de New Line Cinema en donde trabajó con RZA, el thriller de terror The Unborn producido por Michael Bay, así como la serie antes mencionada Flash Forward.