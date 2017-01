Resident evil 6, capítulo final: Sinopsis, elenco, ficha: The final chapter

SINOPSIS

Resident Evil: Capítulo Final representa el sexto y último episodio en la impresionantemente exitosa adaptación que esta franquicia ha realizado del inmensamente popular videojuego de Capcom.

La franquicia ha recaudado más de $1 billón de dólares alrededor del mundo. Ninguna otra franquicia cinematográfica basada en un videojuego ha gozado de tanto éxito en toda la historia del cine.

Entre el muy diverso grupo conformado por talentos histriónicos tenemos a las estrellas recurrentes Milla Jojovich (franquicia de Resident Evil, The Fifth Element), quien retoma el papel de "Alice", Ali Larter ("Pitch", Resident Evil: Afterlife) como "Claire Redfield", Shawn Roberts (Edge of Darkness, Resident Evil: Afterlife) como "Albert Wesker" y el primer actor Iain Glen ("Game of Thrones", Resident Evil: Extinction) desempeñando el papel del "Dr. Alexander Isaacs", así como algunos recién llegados a esta franquicia, incluyendo a Ruby Rose ("Orange is the New Black"), Eoin Macken ("The Night Shift"), la modelo japonesa y personalidad televisiva Rola como "Cobalt", el actor surcoreano Lee Joon-Gi (My Girl) como "Commando", Fraser James (Law and Order), William Levy (The Veil).

El Escritor, Director, Productor y veterano de esta franquicia, Paul W.S. Anderson (The Three Musketeers, la franquicia Resident Evil),regresa a capitanear el proyecto reuniéndose con sus longevos productores Jeremy Bolt (The Three Musketeers, la franquicia de Resident Evil), Robert Kulzer (ídem) y Samuel Hadida (la franquicia conocida como Resident Evil). Martin Moszkowicz (Cosntantin Film) y Victor Hadida (Metropolitan Films) son los productores ejecutivos.

El equipo creativo incluye al Director de Fotografía Glen MacPherson (la franquicia de Resident Evil, Momentum); el Diseñador de Producción Edward Thomas (Doctor Who, Torchwood); la Diseñadora de Vestuarios, Reza Levy (10 000 B.C.;Rendition); el Supervisor de Efectos Visuales Dennis Berardi (Fight Club; TRON: Legacy); el Editor Doobie White (Gamer; Crank: High Voltage); la Directora de Casting, Suzanne M. Smith; el Compositor Paul Haslinger.

Resident Evil: Capítulo Final tiene una duración de 106 minutos.

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

FANS CAUTIVADOS

El improbable comienzo de la fantásticamente exitosa adaptación que Paul W.S. Anderson ha realizado del videojuego Resident Evil pude leerse como un auténtico final hollywoodense. El productor, Jeremy Bolt, quien ha trabajado con Anderson a lo largo de veinticinco años y en todas las cintas de la serie, rememora que, "En 2002 regresé a Inglaterra y realicé un par de cintas sencillas, y Paul se encerró en su casa, en Venice Beach, en donde no hizo sino jugar videojuegos durante un mes. De pronto decidió llamarme: 'He estado jugando Resident Evil y creo que debemos adquirir los derechos cinematográficos cuanto antes', dijo".

Desde entonces, Resident Evil ha crecido y crecido hasta convertirse en la franquicia de videojuegos-convertidos-en-películas más exitosa en la historia. Los primeros cinco capítulos han recaudado más de $1 billón de dólares alrededor del mundo, ocupando invariablemente el primer lugar en taquilla cada vez que son lanzados. Emocionando y satisfaciendo tanto a los fans del juego original de Capcom como a los admiradores de las cintas de acción y ciencia-ficción, la franquicia ha desarrollado una muy sólida base de admiradores que se cuentan por millones, además del aumento de su reputación a lo largo de los catorce años que ha tenido a bien cautivar al público con su acción punta de lanza y su abordaje continuamente novedoso en el rubro de la acción/ciencia-ficción.

Bolt opina acerca del éxito global de la serie. "Creo que se debe a su manera de combinar el estilo, la acción y el horror. No es una película de horror hecha y derecha, pero tampoco la típica cinta de zombis. Contiene elementos fantásticos, de ciencia-ficción. Creo que el hecho de que Paul introdujera el personaje de Alice (Milla Jojovich) pudo diferenciarla del juego, así que cuando pagas tu entrada no tienes por qué ser un mero fan del juego; puedes obtener algo más, es decir, el personaje de Alice. Y creo asimismo que contamos con un buen villano: la malévola y poderosa Corporación Umbrella, que en nuestros tiempos cuenta con una buena cantidad de contrapartes en el mundo real".

Jojovich nos comparte lo que piensa acerca de la manera como las audiencias se sienten cautivadas por Resident Evil. "Me gusta creer que la gente responde a la honestidad, la pasión y la diversión. Cuando empezamos jamás pensamos que la película pudiera transformarse en una franquicia, simplemente lo hicimos porque nos fascinaba el videojuego. Cada una de estas cintas se ha vuelto una labor de amor y diversión, acumulando experiencias incesantemente en este mundo loco y asombroso, de ciencia-ficción. Todos los involucrados se divierten muchísimo cada vez que creamos un episodio. Me parece que el público sabe responder a esta energía y a semejante entusiasmo".

La actriz australiana Ruby Rose, quien se desempeña como Abigail en Capítulo Final, explica, "Lo que más me gusta de Resident Evil es que, así, detecto que Hollywood anhela una protagonista capaz de patear traseros y que no tenga que depender de un hombre; alguien que no sea sólo la acompañante de un superhéroe o la esposa de un actor principal. Una desea ver un papel femenino capaz de sostener una película, pero no hay muchos, entonces te rascas la cabeza pensando en algo que valga la pena y de pronto caes en la cuenta de que… ¡este personaje siempre ha estado ahí! Milla se ha desempeñado así desde hace años y en la vida real es muy parecida a su personaje: una mujer independiente, fuerte e influyente, y estoy segura de que gracias a esto la gente ama la franquicia tremendamente. Y, por supuesto, es una serie apocalíptica, con zombis y basada en un videojuego inmensamente popular. Cada una de las cintas incorpora un país diferente y esto no hace sino generar un fenómeno global".

En un mundo cinematográfico saturado de hombres heroicos en las cintas de acción, Jojovich está convencida de que Alice constituye un buen ejemplo de una heroína de acción particularmente fuerte, capaz de ver por sí misma en todo momento. "Pienso que Alice ha inspirado a muchísimas mujeres, incentivándoles a materializar sus deseos sin temer el núcleo de su propio ser".

"Milla es una actriz feroz, que sabe cómo desplegar maravillosamente una furia bien centrada", dice Bolt. "Su ejecución es tremenda en el plano físico, con un carisma muy particular, que las cámaras siguen como si se tratara de un imán. Sabe cómo llenar la pantalla con su personalidad. Tiene siempre lo que buscas, es sumamente magnética".

"Lo que yo actúo en la pantalla es similar a lo que otras mujeres deben confrontar en la realidad, día tras día. Cuando caigo en la cuenta de todo esto, gracias a las fans que se me acercan y me hablan de todo lo que esta película o mi personaje significa para ellas, o de cómo les he ayudado en alguna situación medular en sus vidas - en la escuela, con sus familias, sus novios o incluso sus tierras natales - los ojos se me anegan, porque es maravilloso pensar que he desempeñado un pequeño papel en el desarrollo positivo de estas jóvenes", señala Jojovich.

LOS ÚLTIMOS SOBREVIVIENTES - LOS PERSONAJES

En este Capítulo Final, Alice regresa a los icónicos orígenes del virus T, en Ciudad Raccoon, en donde ella intentará detener la infección de una vez por todas. Tras una derrota devastadora en Washington, D.C. y la desaparición de su armada personal en Resident Evil: Retribución, ahora se le otorga una última oportunidad para salvar a la humanidad del último paso en el plan ideado por la Corporación Umbrella.

De vuelta en Ciudad Raccoon, Alice contacta a un nuevo grupo de supervivientes - uno de los últimos focos de resistencia contra el apocalipsis zombi. Entre estos nuevos supervivientes tenemos a uno de los personajes favoritos de la franquicia, Claire Redfield (Ali Larter). "Claire ha sufrido un accidente y ahora forma parte de estos sobrevivientes. Es entonces cuando Alice hace su arribo y simplemente no puede creer que el destino las ha reunido", dice Larter, añadiendo que su personaje ha luchado por su vida desde la tercera parte de la franquicia, Resident Evil: Extinction. "Mi personaje se ha desarrollado mucho a nivel personal a lo largo de la serie, y esto lo que me parece realmente interesante. Quiero creer, quiere hacer conexión, quiere ser capaz de sentir algo, pero nunca hay tiempo, porque no cesan de darle caza".

Junto a Claire tenemos a un recién llegado, Eoin Macken, quien interpreta al personaje de Doc. Macken nos habla acerca de su personaje: "Doc es el líder de un pequeño grupo de supervivientes rebeldes, ubicado muy cerca de ciudad Raccoon. Está involucrado románticamente con Claire Redfield, pero la vida de ambos no hace sino girar en torno de la supervivencia. Todo está finamente balanceado porque, en esencia, se trata del fin del mundo, así que todos están estresados y se comportan agresivamente. Cuando el personaje de Milla aparece, su supervivencia depende precisamente de Doc y Claire".

La mano derecha de Doc, "Razor" (Fraser James), trabaja con Doc en el recinto de los supervivientes. "Razor es un tipo muy directo", dice James. "Debe aceptar este mundo loco y devastado por la guerra nuclear, y tiene que vivir en un paisaje desolador. Razor es un superviviente, tienes que ser un superviviente cuando has conseguido preservar tu vida a pesar de toda esta problemática. Y, así, de pronto se convierte en la mano derecha de Doc".

Además del evidente peligro que la Corporación representa así como de los mutantes que aguardan a sus puertas, al interior del grupo de supervivientes podremos detectar muchas desavenencias. James explica que lo más importante para Michael, en lo tocante a su relación con Doc, es mantenerlo con vida, "porque hay conflictos en el grupo y existe la posibilidad de que ocurra algo que no le convenga. La cinta demuestra que esta relación es crucial para el desarrollo de la trama".

El elenco nos trae de vuelta a algunos de los viejos favoritos y asimismo presenta nuevas añadiduras. Este elenco, de hecho, resulta particularmente diverso. Macken comenta que, "Ha sido muy divertido porque todos provenimos de lugares muy distintos, Cuba, Japón, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, de todas partes. Todos irradiamos vibraciones agradables, y Paul y Jeremy aportan una energía muy emocionante".

El actor cubano-estadunidense William Levy se suma a la familia de Resident Evil encarnando a Christian, uno de los militantes sobrevivientes que trabaja en el grupo de Doc. Levy explica lo que le atrajo de este proyecto. "La historia siempre llega a públicos muy diferentes, y yo no tuve que pensarlo dos veces para sumarme a algo tan grandioso como Resident Evil. Vi las películas previas, que me parecieron fabulosas, pero cuando leí el guion para Capítulo Final supe que esta parte superaría a las demás, en todos los niveles. Necesitaba ser parte de esto". Levy describe así a su personaje: "Su personalidad es muy intensa, no confía en los demás. Dispara primero y después formula las preguntas. Está dispuesto a hacer lo que sea a fin de salvar a los sobrevivientes, podría incluso dar su vida".

Al otro lado del muro, Wesker (Shawn Roberts) retorna a la franquicia como el jefe de la Corporación Umbrella y como el antagonista principal. "Wesker no cesa de pelear por el control del mundo y por deshacerse de la humanidad que en su opinión representa la muerte del planeta. Su objetivo no es otro. Mantiene la calma, la frialdad y el control en todo momento", dice Roberts. "El caos lo envuelve todo, pero su actitud es una especie de pilar en este mundo. Se trata de un caballero limpio y preciso, pero muy capaz de patear traseros. ¡Y esto también resulta genial!

Junto con el equipo de producción, Roberts se esforzó sobre todo con el propósito de representar fielmente al icónico personaje del videojuego. "Cada vez que hacemos esto lo tomamos como una nueva aventura. Invertimos mucho tiempo en la creación y modelaje de la imagen, preocupándonos por todas las piezas, por el peinado adecuado y demás. Así, cuando los fans se instalan para ver la cinta no se sienten decepcionados. Y esto me permite sumergirme en el personaje. Wesker es uno de mis personajes favoritos, ¡esta situación me fascina!".

Otro villano consumado, y por supuesto cercano a Wesker, es el Doctor Isaacs, interpretado por Iain Glen, quien regresa a la franquicia tras su última aparición, acaecida en Resident Evil: Extinction. Glen expliaca detalladamente por qué el Doctor Isaacs ha sido un villano tan popular a lo largo de la serie: "A todos nos gusta destetad a un maloso bien escrito. Éste es cosmopolita, lo tiene todo bajo control y su malicia no deja de ser harto ingeniosa. En estas cintas acontecen muchas cosas científicas y médicas, y asimismo mi personaje tiene súper poderes, así que como fuerza física resulta formidable. Isaacs es un personaje perfectamente delineado por Paul, quien escribió algunas escenas maravillosas para mí. He disfrutado mucho con mi desempeño en esta película, además de que podremos atestiguar una buena cantidad de giros inesperados.

Como director de la siniestra Corporación Umbrella, el Doctor Isaacs debe luchar contra Alice, quien, a su vez, pretende detener los planes que la Corporación ha ideado con el fin de dominar el mundo. "Él es un megalómano desquiciado que desea avasallar a los demás y dominar el planeta entero, porque Alice es su creación más sofisticada y brillante, pero su plan ha resultado contraproducente a causa de la bondad que hay en ella y el deseo de fomentar una recuperación, rasgos que él no había incorporado en esta creación".

Otra recién llegada es la actriz australiana Ruby Rose, quien asegura que durante su etapa escolar hubiera podido sacar mejores notas si hubiese pasado menor tiempo jugando Resident Evil. "Yo era una adicta a los videojuegos y tras jugarlo durante cuatro años - un buen trozo d emi vida - intenté 'sumergirme' de nuevo en la escuela". Cuando Rose supo que este Capítulo Final constituiría tanto la última parte como su última posibilidad de sumarse a la serie, no lo pensó dos veces.

Tomando en cuenta que Abigail -quien forma parte del pequeño grupo de supervivientes- es nueva en la serie, Rose comenta que intentó crearle un trasfondo particularmente intrincado. "El hecho de que ella sobreviva cuando muchos otros han perecido, así como su habilidad para mantener el control, la convierten en una luchadora muy fuerte y particularmente brillante. Es muy buena con sus manos, es algo así como la experta en mecánica del grupo, y muchas de las armas que crea son geniales, pero sentí que debía conferirle algo más allá de los diálogos y frases en el guion. Mi idea para su historial consistió en involucrar a su familia, lo que les ocurrió, lo que le llevó a ese lugar y lo que le otorgó la fuerza para atravesar todo ese dolor".

El autor y músico surcoreano Lee Joon-Gi interpreta al Comandante Lee, uno de los secuaces de la Corporación, "El Comandante Lee confía en sus grandes dotes guerreras. Es muy fuerte, no sólo físicamente sino asimismo mentalmente", explica Joon-Gi.

Como actor dramático bien establecido, Lee tuvo que someterse a un entrenamiento físico y a otras formas de instrucción a fin de encarnar a su villano-de-acción. "Descubrí que Paul había visto una buena cantidad de mis dramas anteriores, mis películas y demás trabajo, por la sencilla razón de que entiende muy bien tanto mis escenas como mis papeles como personaje de acción. Mi pre-entrenamiento duró dos o tres días, lo emprendí junto con el equipo de acrobacias en Hollywood. Todos ellos se mostraron muy receptivos en lo tocante a mis ideas para la coreografía. Esto ha sido maravilloso y muy divertido, estoy muy emocionado".

UN FINAL ÉPICO

Dado el tremendo éxito de los cinco capítulos hasta ahora lanzados, con Resident Evil: Capítulo Final, los realizadores debían hallar un punto capaz de establecer una diferencia, a través de la creación de un ángulo narrativo excepcional y nunca antes visto y, de ser posible, aumentando los estándares y ofreciendo al público un cierre espectacular.

En palabras del productor Jeremy Bolt, "Los fans deben esperar una Alice más vulnerable y humana, en un mundo aún más desolado. Los personajes están desesperados, no pueden más, lo que nos provoca la sensación de que los humanos están a punto de perder la guerra contra el Virus T y la Corporación Umbrella".

Bolt describe la manera como los realizadores han expandido el valor de producción con cada episodio a través de la búsqueda de nuevos ambientes. "La primera parte fue filmada en Alemania, sobre todo en el subsuelo, la segunda en Toronto durante ocho semanas repletas de exteriores nocturnos, y la tercera en México, por lo cual se convirtió casi en una road movie del desierto. La cuarta fue rodada en Los Ángeles y la quinta en escenarios, dándole así un toque fantástico. Una de las cosas que Paul y yo queremos ofrecer a los fans es la sensación de que, cuando todos ellos vean el tráiler, están presenciado algo nunca antes visto. Opino que las franquicias se desploman cuando lanzan sus promocionales y el público exclama, '¡Oh, todo eso me recuerda la que vi la última vez!' Debes intentar ser original sin por ello sacrificar los elementos que al público le resulten familiares". Ali Larter sostiene con entusiasmo que, "Me parece increíble que éste sea el último capítulo, pero por esta misma razón será el más crudo. El público podrá sentir una conexión entre la gente y una auténtica humanidad".

Eoin Macken está seguro de que el intenso guion de este último capítulo hará de ésta la película más épica de la serie. "Enlaza todos los hilos de la historia general pero no se detiene ahí. La acción es velocísima y todo es sencillamente más grande. Y luego tenemos un glorioso final que te permite comprenderlo todo. Para el personaje de Alice esto representa un arco biográfico enorme, cautivador".

Fraser James está de acuerdo: "Creo que Paul, Jeremy y Milla han superado todas las expectativas. Los sets que han sido construidos a fin de evocar el muy épico guion son monumentales. La acción es extraordinaria. ¡El grupo internacional de actores es sencillamente fantástico! Hemos logrado vincularnos como si fuésemos una familia".

"Paul ha cerrado el círculo ingeniosamente, haciéndonos comprender los motivos que originaron todo esto. La conclusión es extraordinaria", añade Iain Glen.

Jojovich sostiene que, "Creo que los fans amarán esta cinta porque es todo lo que siempre hemos deseado pero que por una razón u otra no hicimos durante la creación de los episodios anteriores. Hemos llegado a un punto que nos permite materializar nuestras ideas. Muchos aspectos te volarán los sesos: los disparatados sets, las asombrosas acrobacias, aquí hay algo para todo mundo. En cierto sentido, esta cinta lo tiene todo, y me enorgullezco de ello".

LOS MUERTOS VIVIENTES Y EL DISEÑO EN UN MUNDO DE RESIDENT EVIL

"Espero que esta película sepa retomar los increíbles ambientes de las cintas anteriores", dice Jeremy Bolt, quien divide el mundo de Resident Evil en tres fases distintivas. "Primero, un Washington D.C. sumamente desolado, en donde pareciera que Alice es la única persona con vida en todo el mundo. La segunda fase es la road movie; aquí, Alice viaja a Ciudad Raccoon y encuentra a toda una serie de personajes, el Doctor Isaacs, la armada de la Corporación Umbrella, los numerosos muertos vivientes. El último acto de la cinta resalta el elemento de ciencia-ficción cuando nos adentramos en la Colmena, esto es, las instalaciones secretas de la Corporación".

Gracias a Capítulo Final, las audiencias gozarán del episodio más pulido y explosivo de toda la serie. Desde la recreación de La Colmena, que no aparecía desde el primer episodio de Resident Evil hasta los elementos que pueblan este mundo post-apocalíptico. Edward Thomas, el diseñador de producción, enfatiza que todos sus diseños fueron inspirados por el videojuego.

A pesar de que Resident Evil: Capítulo Final supone el debut de Thomas en la serie, él declara filosóficamente que, "No fue sino hasta que comencé a ver la película que caí en la cuenta de lo mucho que me sirvió de referencia para los diseños que he implementado a lo largo de mi carrera cinematográfica.

"Las películas previas supusieron excelentes puntos de partida para mis referencias, además de todos los guiños que estas cintas dirigen al videojuego. Todo ello constituyó lo que yo mismo deseé aportar esta vez. Me emocioné cuando supe que Paul pensaba recrear algunos de los viejos sets, esto me ha inspirado muchísimo".

Para el regreso de Alice a Ciudad Raccoon y a la Colmena, Thomas y su equipo confrontaron el reto que suponía recrear los icónicos sets utilizados a lo largo de la primera parte, filmada en 2002. Los sets principales incluyen la sala de controles de la colmena y un búnker subterráneo de monstruosas proporciones: el Matadero. "Resulta fantástico poder crear algo tan sucio, frío y húmedo como esto, y luego dar un giro hasta dar con la apariencia prístina que la sala de control ostenta".

Además, las locaciones sudafricanas ofrecieron lugares y oportunidades sin parangón para la representación del amplio rango del mundo postapocalíptico. "Tenemos algunos sets enormes en exteriores, entre ellos el Edificio Ponte, en Johannesburgo, una pieza arquitectónica admirable". Los realizadores hallaron un gran espacio en la cementera abandonada Philippi, situada en Nyanga, en Ciudad del Cabo, un área densamente poblada que requirió un tremendo despliegue de seguridad por parte de los productores.

"Nuestro trabajo consiste en asegurar el entretejido de todos estos lugares y velar por su operatividad, a fin de que el público te crea durante el viaje, que la gente crea que estos lugares están unos junto a otros literalmente, cuando en realidad están a miles de millas de distancia. Esto ha sido un placer a lo largo del rodaje".

Thomas subraya la importancia de la satisfacción de los fans a la hora de crear este mundo. "Creo que el mayor reto para mí a lo largo de la filmación ha sido mantenerme fiel a los fans y al juego. Tras haber trabajado en proyectos como éste en el pasado, sé muy bien lo que se siente cuando uno recibe elogios por parte de los fans: 'Has realizado un trabajo fenomenal, hemos reconocido este o aquel elemento del juego, o de los otros capítulos de la serie'. Por ello pienso que la posibilidad de ser fiel a esto y saber que los fans se dan cuenta de las cosas que aparecen en la cinta son los retos más ingentes, porque debo asegurarme de incluirlo todo".

Y ésta no podría ser una cinta de Resident Evil sin las gigantescas hordas de zombis y de otros muertos vivientes. La franquicia basa su reputación en las creaciones zombis más imaginativas y horripilantes jamás vistas en la pantalla grande. El Diseñador de Prótesis, Clinton Aiden-Smith, ha elevado los estándares una vez más gracias a sus innovadores diseños y a la creación de más de 1,500 zombis para la producción. Como longevo seguidor del videojuego, Aiden-Smith se siente personalmente orgulloso del trabajo desempeñado. "De joven, los juegos de Resident Evil me hacían pasar las noches en vela, los zombis me intrigaban muchísimo. Esta cinta ha supuesto una gran oportunidad, y me refiero a todos los que crecimos con los videojuegos, porque de este modo hemos logrado resucitar aquellas experiencias de nuestra niñez".

Para la última iteración de Resident Evil, el Director Paul W.S. Anderson contaba con una visión actualizada del nuevo aspecto de los zombis. "Paul anhelaba una apariencia muy particular para los zombis que llevaban muertos un buen rato. Tuvieron que atravesar un arduo proceso. Además de estar polvosos intentamos crear algo ligeramente diferente". Además de los zombis vainilla veremos una nueva horda de criaturas mutantes, todas ellas sedientas de sangre- el zombi "J'avo" constituye el ejemplo perfecto - e inspiradas en el videojuego de Resident Evil más reciente. Aiden-Smith describe el proceso de creación de esta bizarra criatura: "Tuvimos que combinar varios elementos a fin de dar con su apariencia. Un traje, una prótesis y algo de trabajo dental; dientes bastante frenéticos tomando en cuenta la ausencia de toda una mejilla. Toda una hilera de dientes. Así que aquí desarrollamos asimismo una buena mezcla química; teníamos que usar bien nuestros productos y saber cómo manipularlos según las necesidades".

"Paul posee una cualidad estilística realmente fuerte, así como un ojo agudo, así que sus cintas no son solamente cautivadoras sino asimismo fabulosas", dice Bolt.

ACCIÓN IMPACTANTE

Este Último Capítulo ofrecerá a su público una narrativa y un abordaje absolutamente únicos, nunca antes vistos. Mediante las acrobacias más ambiciosas en la historia de la franquicia, el equipo de producción ha superado sus límites a fin de preparar el escenario sobre el cual Alice defenderá por última vez a la humanidad.

El coordinador de acrobacias Grant Hulley asegura que este Capítulo Final no hará sino acrecentar la reputación de la deslumbrante acción que caracteriza a la franquicia. "Nadie desea que una nueva parte sea una copia de la anterior, así que esta vez añadimos más acción en vivo y más tarde inseminamos efectos especiales y unas cuantas imágenes creadas por computadora. Pero me parece que este episodio es mucho más crudo y realista".

"Quisimos que las acrobacias de Milla fueran poco exageradas. No deseábamos que sus peleas fueran repetitivas y con esto en mente añadimos ciertos movimientos específicos y algunos elementos distintivos". Para los realizadores fue muy importante mantener un nivel de autenticidad en las escenas de acción - sin por ello prescindir de la implementación de efectos visuales. "Las imágenes creadas digitalmente están basadas en la realidad. Nosotros creemos que cada toma debe ser capturada en un 50% por la cámara y, así, más tarde, un potencial 50% podría ser conformado por las creaciones por computadora", dice el productor Jeremy Bolt. La utilización de Efectos Visuales sirve para refinar tanto la experiencia fantástica como las nutridas secuencias que tanto Alice como sus camaradas deben desarrollar.

EL ÚLTIMO ESFUERZO DE ALICE

Sin duda, el mayor recurso de la serie es su actriz principal, Milla Jojovich, quien vuelve a encarnar a Alice por sexta y última vez. A lo largo de la serie, las probabilidades en su contra han sido enormes, pero ella las ha encarado e incluso ha resistido, como la última salvadora de la humanidad, el embate de las malévolas fuerzas de la Corporación Umbrella.

Jojovich y su personaje se han convertido en iconos del género de acción/ciencia-ficción. Resident Evil: Capítulo Final le dice adiós a este personaje dejándonos con una impresión inigualablemente ambiciosa y espectacular. A lo largo de las vueltas y giros de la cinta los admiradores descubrirán la conclusión conforme la narrativa retorna a la fuente del Virus-T. "Este rodaje ha sido realmente increíble porque el capítulo final nos permite regresar al principio, a la Colmena, en donde todo comenzó, para así ver las cosas bajo una luz muy distinta", dice Jojovich. Y añade: "Sé que para Paul ha sido muy emocionante, porque tuvimos la oportunidad de profundizar y sumergirnos en las locaciones originales y en la historia original a fin de ver todo lo que hay detrás. Creo que a los fans les emocionará muchísimo también gracias a la oportunidad de ver todas estas historias; todas las preguntas que la primera parte formuló obtendrán su respuesta en este último episodio".

Alice ha atravesado un tumultuoso viaje desde el comienzo de la serie, cuando ella era una amnésica. "En esta película, Alice se ha encontrado con su ser interior, volviéndose una guerrera prácticamente invencible. Me parece que en los capítulos previos ella no hacía sino buscarse a sí misma. En la primera ella no podía recordar nada y en la segunda tiene que luchar contra esa sustancia que le han inyectado: ¿en qué se convierte? ¿Acaso es un monstruo o un simple humano común y corriente?"

Jojovich prosigue: "Este tema prosiguió a lo largo de las siguientes partes: Alice lucha contra Umbrella y contra aquello que le han hecho en términos médicos. ¿Tiene poderes? ¿No los tiene? ¿Cómo podría controlarlos? Nunca ha estado seguro acerca de su identidad. Pero me parece que ahora se ha convertido finalmente en aquello en que debía convertirse. Ya no se lo cuestiona, ya no duda de nada. Su filosofía es, '¡Soy quien soy! ¡Váyanse al infierno si nos les parece!' Esto me gusta mucho, porque es muy importante sentirse feliz con aquello que uno es, más allá de cualquier otra cosa. Resulta muy inspirador poder gozar de esta confianza y de esta fuerza, y en esta ocasión ella ha logrado encontrarse, por fin".

EL ADIÓS DE UNA FAMILIA

Ali Larter añade que, "Somos una familia, y cuando filmas una cinta todos se sienten muy vinculados, aunque más tarde cada uno retorna a su vida. Cada vez que nos reunimos, siento como si el tiempo no hubiera pasado, pero esta vez yo tengo dos bebes y Milla está aquí con sus hijos. Así, todos hemos crecido juntos. Me parece increíble poder conectar con Milla en ese nivel. ¡Me encanta! Somos mamás trabajadoras y sabemos patear traseros, y esto es algo de lo que me siento particularmente orgullosa. Me enorgullece ser parte de una franquicia propulsada por mujeres. Milla ha interpretado a Alice durante años y nunca ha dejado de ser tajante, con una actitud desafiante. No necesitamos que un hombre se haga cargo de nosotras y esto es algo que ahora me parece más relevante que nunca".

Hablando de familias, Ruby Rose añade que, "Hay un poco de presión cuando estás filmando lel último episodio, porque ésta la última cinta de Paul y Milla, quienes en realidad han creado una máquina gigantesca. Para mí, la posibilidad de adentrarme en esto ha sido un tremendo honor, por ello debes dar lo mejor de ti. Y cuando todo mundo es tan amigable, divertido y adorable, como si fuésemos parte de una familia enorme, el trabajo duro se torna mucho más placentero".

Ser parte integral de la creación de la franquicia a lo largo de quince años ha hecho de Resident Evil una parte intrínseca de la vida de Jojovich, a nivel personal pero asimismo laboral. "Gracias a todo esto conocí a mi esposo, el padre de mis hijos, así que esto ha sido un asunto familiar. En este sentido es muy triste, porque nos sentimos tan próximos a la historia, con este personaje; nos sentimos muy a gusto con el elenco y el equipo que una y otra vez nos han acompañado. Será muy difícil decirle adiós a Alice y a la franquicia de Resident Evil", dice Jojovich, señalando que, para ella, esta despedida resulta agridulce.

ACERCA DEL ELENCO

MILLA JOJOVICH (Alice) es quizás mejor conocida en el mundo de las modas como la musa del legendario fotógrafo Peter Lindberg, y como la actriz principal de la taquillera franquicia Resident Evil. Asimismo ha sido aclamada internacionalmente por su logrado desempeño como Lee Loo en "The Fifth Element", de Luc Besson, además de los más de cuarenta créditos cinematográficos que ostenta a la fecha incluyendo su trabajo en "Chaplin", dirigida por Sir Richard Attenborough y coprotagonizada por Robert Downwy Jr.; "Million Dollar Hotel", de Wim Wenders con la actuación estelar de Mel Gibson; "Stone", en donde comparte pantalla con Robert De Niro Edward Norton; y "Zoolander", protagonizada asimismo por Ben Stiller, Owen Wilson y Will Ferrell.

Milla es hija de un renombrado pediatra serbio y de una actriz rusa. Su familia se mudó a EUA en 1981 y ella dio inicio a su destacada carrera a los nueve años, cuando obtuvo el papel principal en "Night Train to Katmandu", una cinta de Disney. A los once, Herb Ritz catapultó a la joven Milla fotografiándola para las portadas de las revistas The Face y Lei, editadas por la actual editora de Vogue Italia, Franca Sozzani. A los doce, el legendario fotógrafo Richard Avedon fotografió a Milla para la serie "Las Mujeres Más Inolvidables del Mundo", de Revlon. Poco tiempo después, la actriz y modelo apareció en la portada de Mademosille fotografiada de nuevo por Avendon, convirtiéndose así en la modelo más joven jamás publicada en la portada de una revista de moda femenina.

A lo largo de los años, Milla ha sido la estrella numerosas campañas publicitarias para Chanel, Dior, Versace, Prada, Armani, Clavin Klein, Tiffany & Co, Jimmy Choo, Blue Marine, Hugo Boss, Isabel Marant, Anna Molinari, Albrto Biani, Etro Marella, Escada, The Gap, Mango, Damiani, El Corte Inglés, ICB, Sisley, H and M y muchas de las líneas de Donna Karan, incluyendo DKNY. También fungió como Embajadora de L'Oreal a lo largo de diecisiete años, uno de los contratos más longevos en la historia de los cosméticos. Ha aparecido varias veces en el calendario anual de Pirelli, un golpe maestro para cualquier modelo. Asimismo, Milla protagonizó los anuncios japoneses tanto para Honda como para la cámara Canon IXY.

Lo que es quizás más significativo, Milla ha aparecido desde entonces en más de cien cubiertas de revistas internacionales. Además de su impresionante y ecléctica lista de papeles histriónicos, Milla es una cantante y compositora consumada. Lanzó su primer EP, "The Divine Comedy", en 1994, y presentó su canción original, "Electric Sky", durante un baile de gala llamado Life Ball, celebrado a fin de recaudar fondos para la lucha contra el SIDA.

Milla está lista para aparecer en la sexta y última parte de Resident Evil, a punto de ser estrenada en enero de 2017. Esta franquicia de billones de dólares convierte a Milla en la única actriz que ha conseguido repetir su personaje a lo largo de tantos episodios en una serie cinematográfica.

Asimismo, en 2017, Milla podrá ser vista junto a James Franco en "Future World", y en 2018 compartirá pantalla con Woody Harrelson y Tommy Lee Jones en el drama político "Shock and Awe", de Rob Rainer.

Además de su carrera como actriz, Milla ha trabajado como diseñadora, y fue reconocida y nominada como la mejor nueva diseñadora en 2006 por la muy estimada CFDA, gracias a su línea Jojovich-Hawk.

Milla es una mujera muy activa en el mundo de la caridad, recaudando fondos y desempeñándose como embajadora de amFAR así como de Love.Org y el Fondo para la Investigación del Cáncer Ovárico.

El actor cinematográfico y escénico IAIN GLEN (Dr. Isaacs), de origen escocés, es mejor conocido por sus papeles en las cintas de Resident Evil y por encarnar a Ser Jorah Mormont en Game of Thrones. Glen se educó en la Academia de Edimburgo, una escuela independiente para niños (ahora co-educativa) y más tarde en la Universidad de Aberdeen. Se graduó d ela Royal Academy of Dramatic Art, en donde ganó la Medalla de Oro Bancroft. Glen es Miembro Asociado de RADA.

Tras marcharse de la Royal Academy of Dramatic Art en 1985, Iain se tornó prominente gracias a su aclamado desempeño como el carismático líder de la pandilla en The Fear, para Euston Films. A esto le siguió su multigalardonado tour-de-force como el poeta escocés encarcelado Larry Winters en Silent Scream. Estos éxitos le prepararon para una carrera rica y variada. Pocos actores han logrado mantener un balance entre el escenario y la pantalla, alcanzando semejante éxito en ambos planos. En el mundo del teatro, Iain ha protagonizado The Crucible así como Uncle Vanya, ambas en el West End de Londres. Su trabajo le ha granjeado una buena cantidad de premios.

Su corpus laboral en el teatro incluye Ghosts, de Hendrik Ibsen, obra que estelarizó y en la que asimismo debutó como director; The Seagull, de Anton Chejov, en el Festival de Edimburgo; en el National Theatre de Lyttelton, Glen apareció en A Street Car Named Desire junto a Glenn Close; y en el Festival de Cheshire Separate Tables, de Terence Rattigan, así como King Lear y Edward II.

Glen interpretó el papel principal en Longing así como en la premier mundial de Wallenstein durante el Festival de Cheshire. Y en el RSC Stratford, con una transferencia desde el West End, The Broken Heart. Asimismo ha aparecido sobre los escenarios interpretando a Macbeth (Teatro Tron), Henry V (Royal Shakespeare Company); protagonizó Martin Guerre y The Blue Room con Nicole Kidman, gracias a la cual fue galardonado con un Broadway Drama League Award al Mejor Actor. Apareció en Hedda Gabler en el Duke of York's Theatre, en Londres, y en el Belgrade Theatre, en Coventry, Reino Unido, y estelarizó Scenes From a Marriage, dirigida por Trevor Nunn.

Las múltiples nominaciones de Glen para un para un prestigioso premio teatral Laurence Olivier incluyen una en 2007 al Mejor Actor en una Obra por The Crucible, por la que también fue nominado en la misma categoría para un Whatsonstage Theatre Goers Choice Award; uno al Mejor Actor gracias a su desempeño en The Blue Room (1999); y en 1996 una al Mejor Actor en un Musical por su actuación en Martin Guerre. En 1995 recibió una nominación para un Evening Standard al Mejor Actor por su papel en Henry V.

En 1990, Glen ganó el Oso de Plata al Mejor Actor durante la edición cuarenta del festival Internacional de Cine en Berlín por su desempeño en Silent Scream. Ese mismo año fue elegido para interpretar a Hamlet, el Príncipe de Dinamarca en la adaptación cinematográfica que Tom Stoppard hiciera de su obra Rosencrantz and Guildenstern are Dead. Esta película ganó el León de Oro en el Festival de Cine en Venecia.

Sus créditos cinematográficos incluyen Eye in the Sky; Lara Croft: Tomb Raider; Kick-Ass 2; The Iron Lady; Dusty and Me; What About Love; Kingdom of Heaven; The Bad Education Movie; Pope Joan; Harry Brown; Resident Evil: Apocalypse; Resident Evil: Extinction, en donde interpreta al Doctor Isaacs; Tara Road; The Last Legion; Man to Man; Gabriel and Me; The Case of Unfaithful Klara; Mrs. Ratcliffe's Revolution; y Beautiful Creatures.

En televisión, Glen interpretó al Padre Octavian en The Time of Angels; y apareció en Flesh and Stone, una historia en dos episodios que formó parte de la quinta temporada de la resucitada serie televisiva Doctor Who. Asimismo participó en la segunda temporada de Downtown Abbey, en donde encarnó a Sir Richard Carlisle.

El trabajo que Glen ha realizado en series de televisión incluye The Red Tent; Breathless; Agatha Christie; Poirot; Borgia; Prisoners Wives; Ripper Street; Haven; The Hollow Crown; Wives & Daughters; Strike Back: Project Dawn; MI-5; Dr. Who; Masterpiece Classic; Law & Order: UK; The Fear; y como Otto Frank, The Diary of Anne Frank. Sus películas cinematográficas incluyen Autopsy: The Last Hours Of; Msterpiece Mystery; Into the Storm; y el papel principal de Jack Taylor en Shot Down; en Priest; The Pikemen; The Dramatist; The Guards y The Magdalen Martyrs.

Otros créditos incluyen Impact; Death of a salesman; Henry IV, Part II; Taggart y Kidnapped.

Asimismo, Glen narró los documentales Monsters Behind the Iron Curtain y Guy Martin's Spitfire. En 2012 estelarizó una adaptación en cuatro partes de The Count of Monte Cristo, dirigida por Jeremy Mortimer y Sasha Yevtushenko para BBC Radio 4.

ALI ARTER (Claire) es actriz, autora de libros de cocina, madre de dos y "parrandera" de tiempo completo. Quizás fácilmente reconocible gracias a su trabajo en el programa de NBC "Heroes", Larter es asimismo coestrella en las cintas de la franquicia de "Resident Evil", y asimismo fue vista en "Obsessed", junto a Beyoncé Knowles e Idris Elba. Actualmente protagoniza "Pitch", una exitosa serie de FOX.

Tras habe debutado en el mundo de cine a través de la taquillera "Varisty Blues", sus otros créditos cinematográficos incluyen "A Lot Like Love", "American Outlaws", "Jay and Silent Bobb Strike Back", "The House on Haunted Hill" y "Drive Me Crazy".

Larter estelarizó los dos primeros episodios de la exitosa "Final Destination" y compartió pantalla con Reese Witherspoon en "Legally Blonde". Asimismo protagonizó las populares cintas "Resident Evil: Extinction", "Resident Evil: Afterlife" y pronto podrá ser vista en "Resident Evil: The Final Chapter", cuyo lanzamiento está programado para enero de 2017. Larter también puede ser vista en las cintas independientes "Crazy" y "Marigold". Además, Larter disfrutó de una temporada de éxito sobre los escenarios neoyorquinos gracias a "The Vagina Monologues".

Oriunda de Cherry Hill, New Jersey, Larter comenzó a modelar a los trece años y así viajó alrededor del mundo. Hoy por hoy reside en Los Ángeles y disfruta mucho fungiendo como la anfitriona de sus cenas rituales y de sus legendarias reuniones. Ali comparte estas celebraciones con su esposo, Hayes MacArthur, su hijo Theodore y su hija Vivienne.

Otros proyectos incluyen "Legends", un drama de espías para TNT y cintas como "You're Not You" y la comedia romántica independiente "Lovesick", o bien "The League".

Incansable, en septiembre de 2013, St. Martin's Press publicó el primer libro de cocina de Larter, "Kitchen's Party", lo que le llevó a fungir como juez invitada en Top Chef, Chopped: Junior Edition y Next Food Network Star, así como a realizar múltiples demostraciones en The Today Show y The Chew, por nombrar sólo algunos. Actualmente se encuentra desarrollando una buena cantidad de programas relativos a la cocina y el entretenimiento.

EOIN MACKEN (Doc) desempeña actualmente el papel estelar de TC Callahan en el nuevo drama médico de NBC "The Night Shift". Doctor militar apenas de vuelta de Afganistán e implementador de métodos poco ortodoxos a la hora de salvar vidas, el rudo estilo de Callahan no siempre agrada a sus jefes, pero a final de cuentas se trata de un cirujano brillante y de un osado defensor de sus pacientes.

Macken es quizás mejor conocido por su trabajo en la serie "Merlin", de BBC One, en donde se desempeñó como el relajado pero valiente y siempre honorable Gwaine.

En la pantalla grande, los créditos histriónicos de Macken incluyen "Centurion", con Michael Fassbender, y "Through the Night", de Dominic West y Lee Cronin, así como "Siren", de Andrew Hull, y "Suspension of Desbelief", de Mike Figgs.

Previamente apareció en "The Tudors", de Showtime, en la serie irlandesa "Raw" y en "Fair City", así como en el telefilm "Small Island", de Masterpiece Theatre.

Prolífico cineasta, el año pasado Macken terminó la producción del largometraje "Cold", en el que fungió como escritor y director además de compartir pantalla con Jack Reynor y Tom Hopper.

Macken escribió y editó su primer largometraje, "Christian Blake", estrenado en el Festival de Cine en Mid Ulster y en la edición 2008 del Galway Film Fleadh, y finalmente lanzado masivamente en mayo de 2009. En 2008, Macken dirigió, escribió, editó y actuó en su segunda cinta, "Dreaming for You", seleccionada para el Festival de Cortos de Los Angeles y para la edición 2009 del Galway Film Fleadh.

En 2009, Macken dirigió un documental de una hora de duración acerca de la industria de la moda en Irlanda, "The Fashion of Modeling", presentado en RTE 2 en mayo de ese mismo año.

El actor británico de cine, televisión y teatro, FRASER JAMES (Razor) nació en Camden Town, Londres. De herencia caribeña y española, se entrenó en The Guildhall School of Music & Drama. Su vasto corpus laboral en el plano del teatro incluye The Seagull (Regents' Park Open Air); Liberian Girl (Royal Court); Wildefire (Hampstead); The Winter's Tale (Southwark Playhouse), en la que interpretó a Leontes ante un público y una crítica extasiados; King Lear & Troilus & Cressida (Shakespeare's Globe); y The President of an Empty Room, en el Cottesloe (Royal National Theatre). Fraser se desempeñó en una gira internacional con the Out of Joint Company ejecutando Our Country's Good.

Su trabajo cinematográfico incluye Birds of Heaven; Sometimes in April; The Purifier; Wing Commander; y, en 1994, Shopping, de Paul W.S: Anderson. James ha aparecido en numerosas series de televisión, entre ellas Loch Ness; Wolfblood; Strike Back; Outnumbered; The Armando Iannoucci Show; Holby City; Judge John Deed; In Exile; Love Lies Bleeding; Prime Suspect 2; Frank Stubbs Promotes; Rules of Engagement; The Guardians; Life After Birth; y Second Sight.

RUBY ROSE (Abigail), talento emergente y único que no cesa de ascender, es una actriz galardonada que gusta de imponerse desafíos con cada nuevo papel y que continúa evolucionando con cada proyecto emprendido.

Rose llamó la atención del público gracias a su descollante y recurrente papel en la exitosa serie de Netflix, Orange is the New Black". En junio de 2015, la actriz debutó en la tercera temporada del programa interpretando a "Stella Carlin", una reclusa muy temperamental que atrae la mirada de "Piper" (Taylor Schilling). En 2016, Ruby ganó un Screen Actors Guild a la "Actuación más Destacada de un Ensamble en una Serie Cómica" gracias a su trabajo en dicho programa. Aclamada por la crítica gracias a su guion centrado en lo femenino, Orange Is The New Black ha sido numerada para numerosos premios Emmy y varios Globos de Oro.

Actualmente filma la cinta de acción "Meg" (Warner Bros.), basada en la novela "Meg: A Novel of Deep Terror", escrita por Steve Alten y publicada en 1997. "Meg" gira en torno de un programa internacional de observación submarina, dirigido por científicos chinos, que padece el súbito ataque de un peligro ignoto. Con su submarino inhabilitado y estancado al fondo del Trinchera Mariana, el rescate es urgente. Rose desempeña a una experta en ingeniería que a su vez forma parte del equipo de rescate marino.

El 20 de enero podrá ser vista en "XXX: The Return of Xander Cage", una cinta de Vin Diesel que constituye el tercer capítulo de esta extrema franquicia sobre espías. L. Jackson también actúa en esta secuela dirigida por D.J. Caruso. Más tarde, este mismo mes, podrá ser vista junto a Milla Jojovich, Ali Arter y Shawn Roberts en "Resident Evil: Final Chapter". La secuela regresará a Ciudad Raccoon, en donde la Organización Umbrella hace acopio de fuerzas para una última embestida contra los sobrevivientes del apocalipsis".

En febrero de 2017 protagonizará la muy anticipada franquicia de acción, "John Wick: Chapter Two", junto a Keanu Reeves, Common e Ian McShane. La cinta está dirigida por Chad Stahelski y fue escrita por Derek Kolstad.

Sus créditos histriónicos incluyen también la cinta independiente "Around the Block", coprotagonizada por ella y Christina Ricci. La película debutó en septiembre de 2013 en el Festival de Cine en Toronto. Asimismo aparece en "Sheep'n'Wolves", un proyecto apoyado por el estudio ruso de animación responsable de la franquicia para "The Snow Queen". Con la participación de Tom Felton, "Sheep'n'Wolves", una cinta animada, cuenta la historia de una tierra encantada en donde un rebaño de ovejas ve interrumpidos sus tranquilos días por una manada de lobos que acababa de mudarse a un barranco cercano.

Asimismo, Rose escribió, produjo y estelarizó el corto "Break Free", un tributo a la fluidez de género que se volvió viral, generando más de dieciocho millones de visitas en YouTube.

Espíritu creativo y variopinto, el talento de Ross se extiende también a lo largo de la moda y la música. En 2016 se convirtió en el rostro de Urban Decay Cosmetics. Como modelo, Rose embelleció varias publicaciones, entre ellas ELLE EUA, Vogue Australia, InStyle, GQ Australia, Marie Claire, Cosmopolitan, L'Officiel y NYLON. Rose es actualmente Embajadora de Marca para el maquillaje Urban Decay, así como el rostro de la campaña Primavera 2016 de Ralph Lauren Denim & Supply.

En la escena musical, Rose fue contratada como VJ por primera vez en 2007, a través de MTV Australia. En menos de doce meses, este desempeño le granjeó un Premio ASTRA a "la fémina favorita". Se ha desempeñado como DJ a lo largo y ancho del mundo.

Rose es fervorosa defensora de muchas caridades, incluyendo ciertas causas muy cercanas a su corazón, entre ellas los Movimientos Contra el Bullying, los Derechos en Defensa de las Mujeres y los Gays, la Ayuda a Animales y la Salud Mental entre los Jóvenes.

Recientemente, Rose recibió un premio Stephen F. Kolzak durante la entrega 2016 de los GLAAD Media Awards, que suele ser otorgado a un profesional mediático LGBT que ha hecho una diferencia significativa en el fomento de la igualdad y la aceptación.

Actualmente vive en Los Ángeles.

SHAWN ROBERTS (Wesker) estelariza la franquicia "Resident Evil" para Sony Screen Gems. Recientemente concluyó el rodaje del último capítulo de la franquicia. Asimismo, él y Mel Gibson coestelarizaron "Edge of Darkness", dirigida por Martin Campbell para Warner Brothers.

Además, Roberts ha desempeñado papeles estelares en "Diary of the Dead", de George A. Romero y de The Weinstein Company, y "Skinwalkers", de Lionsgate. Otros créditos cinematográficos incluyen: "I Love You, Beth Cooper", para el director Chris Columbus y 20th Century Fox; "Land of the Dead", dirigida por George A. Romero para Universal Pictures, "X-Men", dirigida por Bryan Singer para 20th Century Fox, y la exitosa comedia para adolescentes creada en Canadá, "Going the Distance".

Roberts fue criado en Ontario, Canadá y comenzó a actuar profesionalmente a los doce, cuando fue elegido para un papel principal en "Emily of New Moon", una serie de CBC producida por el galardonado (un Premio de la Academia) Michael Donovan. Tras haber laborado a lo largo de todas sus temporadas, Roberts prosiguió su trabajo en el cine y la televisión.

Roberts divide su tiempo entre Los Ángeles y Canadá.

WILLIAM LEVY (Christian) estelariza el thriller criminal de Universal, Term Life, en donde comparte pantalla con Terrence Howard y Vince Vaughn. Otros créditos cinematográficos incluyen The Single Mom's Club, de Tyler Perry, y Addicted, ambas para Lionsgate.

Nacido en Cuba, William migró a Miami a los catorce años. Asistió a la Universidad de St. Thomas gracias a una beca por su habilidad en el béisbol antes de centrar sus esfuerzos en la actuación. En 2008, la productora mexicana de televisión Carla Estrada lo eligió para desempeñar el papel principal en Cuidado con el Ángel, una serie televisiva en español que convirtió a William en toda una sensación de la noche a la mañana y rompió récords de audiencia con cerca de cinco millones de espectadores cada noche tan sólo en EUA.

Poco después, Levu estelarizó Sortilegio, cuyo final atrajo a más de 6.6 millones de espectadores, desbancando tanto a ABC como a CBS en los récords de audiencia del mismo horario. Su siguiente serie, Triunfo del Amor, fue el programa con guion más visto de los viernes en toda la historia de le televisión. Los programas de William han sido doblados a docenas de lenguas y han sido programados en más de cien países.

Levy aseguró gradualmente su estatuto como icono pop entre millones de latinos a lo largo y ancho del continente americano, así que marcas tan importantes como Pepsi, M&M's, Sabritas, AT&T, Crest y Toyota decidieron elaborar campañas publicitarias centrándose en él. Según Sabritas, la campaña que crearon con William ha sido la más exitosa de su historia. La innovadora campaña digital intitulada "Grandes Decisiones", de Toyota supo capitalizar las redes sociales de William, que actualmente cuentan con 8.4 millones de seguidores, y logró atraer a sus fans ofreciéndoles la oportunidad de crear su propia historia con William y el nuevo Toyota Camry.

En 2014, William fue nombrado por Variety uno de los "Diez Latinos Más Destacados". Un año más tarde, ganó el premio al Mejor Actor durante la entrega de los Juventud en Univisión, y fue nombrado por People en Español como uno de los '50 Más Hermosos" por cuarto año consecutivo.

ROLA (Cobalt) es un festín triple de belleza, sesos y talento. Una de las modelos más populares e influyentes en Asia, también ha dejado huella como actriz y personalidad televisiva.

Nacida en Tokio, es hija de madre ruso-japonesa y de padre bengalí. Debutó como modelo a los dieciséis y muy pronto comenzó a aparecer regularmente en las portadas de numerosas revistas de moda. Ha ganado numerosos premios gracias a su inspirador estilo y ha sido nombrada el icono número uno de la moda en Japón. Ha aparecido en toda clase de comerciales, de productos de belleza y marcas de moda a bebidas y ventas de acciones. En 2014 fue considerada la celebridad femenina más importante del mundo publicitario televisivo en Japón.

Rola ha aprovechado su éxito como modelo para volverse una presencia muy popular en las redes sociales, con más de 5.3 millones de seguidores en Twitter e Instagram. A principios de 2015 se convirtió en la tercera celebridad japonesa con mayor número de seguidores en Twitter, y la segunda entre las celebridades femeninas de ese país.

A causa de su tremenda influencia en los medios japoneses, las compañías disqueras suelen pedirle que promocione a los nuevos artistas internacionales en Japón. A expreso pedido de Universal Music/Japón, Rola participó en entrevistas con Carly Rae Jepsen cuando ésta visitó Japón e incluso presentó a Carly en su blog con una parodia de su éxito Call Me Maybe. Como resultado, Carly recibió un disco de oro en Japón.

Mujer poseedora de una fuerte conciencia social, Rola utiliza su fama y éxito para mejorar las vidas de los demás. En 2013 estableció la fundación para becas Rola World, que proporciona oportunidades para la educación infantil, sobre todo en los países que carecen de equipo y de materiales didácticos en sus escuelas.

LEE JOON-GI (Comandante Lee) es un talentoso actor/cantante/modelo surcoreano que alcanzó la fama interpretando a Gong-gil en The King and the Clown. En agosto de 2009, la Organización Coreana para el Turismo lo nombró embajador del turismo coreano.

Ha estelarizado más de diez dramas y ocho cintas, entre ellas My Girl; Iljimae;Time Between Dog and Wolf; Arang and the Magistrate; Two Weeks; y Scholar Who Walks the Night. Asimismo ha participado en las siguientes películas: Never Say Goodbye; Virgin Snow; May 18; Fly Daddy; Flying Boys; Hotel Venus.

Sus créditos televisivos incluyen Lee Joon-Gi's JG World (KNTV Japón); Healing Camp (SBS); Arent You Happy? (Ep. 79); Lee Joon-Gi's JG Style (Mnet Japan); Golden Fishery (Ep. 36); el Especial Mundial LOVE Lee Joon Gi and Kim Ha Neul (tvN); 25th, A First Grade in a First Class (Seo TaJi MC); y Chonan 2 (Japan Fuji TV).

Sus numerosos conciertos incluyen Joon Gi's Day; el tour asiático 'Toegether' por Japón y China; el Tour Asiático en Casa 'JG Night' (Corea); el tour asiático 'JG Time With You', en Beijing; el tour asiático 'JG TIME With You' en Corea; el tour asiático 'Time With You…' en Japón; 'Coming Back!' en Japón y Shanghái; El concierto para fans 'Last J-Style' en Taipéi; el Concierto para Fans en China; el Concierto para Fans en Japón; 'Episode II The Mask' (Corea); 'Episode I' (Corea).

Lee ha ganado un buen número de Premios, entre ellos el KBS 2014 a la Mejor Pareja, Mejor Actor; el Premio APAN a la Excelencia; en 2013, un International Drama/Seúl al Mejor Actor en Corea; un Drama MBC en 2012 a la Mejor Pareja; el Gran Premio en una Ola Coreana en 2012 durante la quinta edición de los Skyper Awards; el MBC Drama a la Popularidad en 2009; un SBA Drama en 2008; un Premio al Top 10 de Estrellas, a la Popularidad y a la Excelencia; Un International Drama / Seúl en 2008: el Netizen a la Popularidad; un premio al Mejor Actor durante la edición 2007 de los MBC Drama Awards; un Premio al Icono Internacional durante la edición 2007 de los China Fashion Awards; en 2007, un Premio a la Estrella Ascendente otorgado durante la vigésimo séptima edición del Festival de Cine en Hawái; un Premio a la Mejor Estrella Internacional durante la décima edición del Festival Internacional de Cine en Shanghái, en 2007; en 2007, un premio a la Popularidad otorgado durante la edición número cuarenta y tres de los Baeksang Arts Awards; un Premio Korea Wave durante la segunda edición de los Asia Model Awards, en 2007; en 2006, un Premio a la Popularidad y otro a la Mejor Pareja durante la edición número veintisiete de los Blue Dragon; uno al Mejor Actor en una M/V durante la edición 2006 del Festival Mnet KM Music; un Premio al Mejor Nuevo Actor durante la quinta edición de los Korea Film Awards, en 2006; un premio a la Popularidad Doméstica, uno a la Popularidad Internacional y otro al Mejor Nuevo Actor durante la edición 43 de los Daejong, en 2006; un premio Baeksang al Mejor Nuevo Actor, en 2006; un premio al Mejor Nuevo Actor en 2006, durante la edición número veintinueve del Festival Golden Film; un premio al Mejor Actor durante la tercera edición de los Max, en 2006.

Sus trabajos publicados incluyen "Switzerland Photo Book - Letter From Switzerland"; "Hello Corea with Lee Joon Gi"; "Photo Book O'Boy"; "Photo Book Good & Bye, Boy", "Sawadee Kap", un libro de fotografía sobre Tailandia.

Lee Joon-Gi funge como Embajador para numerosas organizaciones y eventos incluyendo la Expo Corea / Shanghái (en 2010); fue Embajador Honorario de la Organización Coreana para el Turismo en 2009; Embajador Honorario en 2008, durante el Festival Hallyu; Embajador Honorario en 2007 para la Protección de las Copias Cinematográficas; y Embajador Honorario durante la décima edición del Festival Internacional de Cine Fantástico en Bucheon.

ACERCA DEL EQUIPO

PAUL W.S. ANDERSON (Director/Productor/Escritor) es muy conocido internacionalmente gracias a sus cintas repletas de la más filosa acción. En conjunto, sus películas han recaudado más de $2 billones de dólares, ocupando los primeros lugares en los fines de semana alrededor del mundo - un logro que lo coloca en una élite de realizadores. Anderson sabe cómo convertir las historias épicas en películas que todos debemos ver, y esto le ha permitido lanzar cuatro franquicias muy exitosas haciendo uso de temas tan diversos como la literatura clásica, la ciencia-ficción, las franquicias de videojuegos y la ficción histórica.

Nacido y criado en Newcastle, Inglaterra, Anderson se graduó de la Universidad de Warwick tras estudiar Cine y Literatura, y luego continuó en Warwick hasta convertirse en el estudiante con maestría más joven en toda la historia de la universidad.

Su primera película, Shopping, escrita y dirigida por él mismo, apareció en 1994 y fue realizada con un presupuesto bajo, sin embargo se convirtió en todo un éxito. Estelarizada por Sadie Frost y Jude Law (y con la aparición de la legendaria cantante Marianne Faithful), esta oscura cinta acerca de una juventud británica dedicada al robo fue prohibida en algunas salas inglesas, pero estableció a Anderson como un experto y conocedor la acción de alto impacto.

Shopping pavimentó el camino a Hollywood y, así, en 1995, Mortal Kombat se convirtió en el primer Número Uno para Anderson en Estados Unidos. Y asimismo constituyó la primera adaptación cinematográfica realmente exitosa de un videojuego. El triunfo de esta cinta estableció enseguida a Anderson como el hombre capaz de quitar dicho juego de la televisión a fin de hacerlo explotar en la pantalla grande y de paso convertirle en una franquicia exitosa. Rechazando las ofertas para dirigirá una secuela, Anderson decidió centrar su atención en la ciencia ficción. Su siguiente proyecto como director fue Event Horizon. Hoy por hoy considerada un clásico de culto, la cinta está protagonizada por Laurence Fishburne, Sam Neill, Jason Isaacs y Joely Richardson.

Anderson regresó a la adaptación cinematográfica de videojuegos con la cinta sobre sobrevivientes y horror Resident Evil (2002), protagonizada por Milla Jojovich y Michelle Rodriguez. Anderson fungió aquí como escritor, director y productor. La cinta se convirtió en un éxito rotundo y engendró la segunda exitosa franquicia de Anderson, que incluye los Número Uno Resident Evil: Apocalypse (2004) y Resident Evil:Extinction (2007), así como Resident Evil: Afterlife (2010) y resident Evil: Retribution. Anderson escribió y produjo las secuelas junto con su socio en Impact Pictures, Jeremy Bolt, y se encargó de la dirección tanto de Afterlife como de Retribution.

Anderson confirmó su poder taquillero cuando escribió y dirigió la muy anticipada AVP: Alien vs. Predator (2004). Esto puso en marcha la tercera exitosa franquicia de Anderson; la cinta se colocó en el Primer Lugar tras su estreno y no tardó en convertirse en la cinta más recaudadora tanto de la serie de Alien como de la de Predator.

En 2008, Anderson lanzó Death Race, estelarizada por Jason Statham y Joan Allen. La cinta de Anderson constituyó una nueva versión del clásico de culto Death Race 2000 (1975), protagonizado por David Carradine y Sylvester Stallone. La película fue distribuida por Universal Pictures y producida por Anderson y Bolt mediante IMpact Pictures.

En 2009, Anderson concluyó la filmación de Pandorum, una cinta de ciencia-ficción y horror protagonizada por Dennis Quaid y Ben Foster y producida por él mismo y Bolt a través de Impact Pictures.

Resident Evil: Afterlife , la cuarta parte de la tremendamente exitosa franquicia, fue lanzada en 2010. La cinta está protagonizada por Milla Jojovich y fue filmada implementando el sistema Vincent Pace 3D anteriormente desarrollado para Avatar. Se convirtió en el primer Número Uno global del Anderson, manteniéndose en dicho sitio a lo largo de un mes y recaudando $300mdd en las taquillas del mundo.

Tras esta cúspide sin precedentes en la franquicia incesantemente evolutiva de Resident Evil, Anderson se diversificó y así dirigió y produjo la muy estilizada cinta de acción The Three Musketeers, una actualización del clásico de Alejandro Dumas para Constantin Film and Summit Entertainment. Filmada en 3D, la cinta ostenta un elenco estelar conformado por Milla Jojovich, Orlando Bloom, Christopher Waltz y Logen Lerman con Luke Evans, Ray Stephenson y Matthew Macfadyen como los carismáticos personajes titulares. Lanzada en 2011, la cinta fue muy bien recibida internacionalmente, logrando recaudar $150mdd alrededor del mundo.

En ese mismo año, Anderson retomó su taquillera franquicia escribiendo, produciendo y dirigiendo resident Evil: Retribution, la muy anticipada quinta parte de esta marca. La película mezcló rostros conocidos y adorados con algunos debutantes muy atractivos en una ingeniosa metamorfosis de la serie. Lanzada en septiembre de 2012, recaudó la impresionante suma de $240 millones de dólares alrededor del mundo. Con esto, la franquicia se acercaba ya al billón de dólares, con $930mdd recaudados alrededor del mundo.

En 2014, Anderson lanzó Pompeii, estelarizada por Kit Harrington (Game of Thrones), Kiefer Sutherland, Emily Browning, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Carrie-Anne Moss y Jared Harris. Es una clásica historia de amor, amistad, codicia y traición, recortada contra el trasfondo de la espectacular erupción del Vesubio. Visualmente impactante, Pompeii es una cinta majestuosa que ha sido galardonada y que ha logrado recaudar más de $120mdd a la fecha.

Anderson retomó el timón de su empresa rompe-récords en 2015 cuanod decidió dirigir la culminación de la franquicia de un billón de dólares Resident Evil: The Final Chapter. Vinculando inteligentemente quince años de la trama y contraponiendo a los adorados personajes del juego con nuevos adversarios monstruosos, éste es el último viaje de la franquicia y de la incomparable heroína de género, Alice. Rodada dinámicamente en Sudáfrica, este final altamente anticipado y repleto de acción se encuentra actualmente en posproducción. Su lanzamiento está programado para el 27 de enero de 2017.

JEREMY BOLT (Productor) creó Impact Pictures con Paul W.S: Anderson en 1992. La primera película de Bolt, Shopping, de 1994 (Channel Four Films) protagonizada por Jude Law, es una cinta llena de acción sobre jóvenes británicos envueltos en el robo y uso de vehículos para asaltar establecimientos que revolucionó la carrera de Bolt, estableciendo su amor por los carros y las carreras en la que se desafía a la muerte. Habiendo llamado la atención de Hollywood, Bolt produjo cintas de gran presupuesto como Event Horizon (Paramount Pictures) y Soldier (Warner Bros). En 2002 Resident Evil (Sony Screen Gems) fue la primera película bajo el contrato de sociedad entre Impact Picture y Constantin Film, el líder en distribución independiente de Alemania, que llegó a recaudar más de 100 millones de dólares alrededor del mundo.

Bajo el contrato de sociedad con Constantin, Bolt también ha producido Resident Evil: Apocalypse (2004) para Sony Screen Gems, la película de terror psicológico The Dark, la cinta de acción para adolescentes DOA: Dead or Alive, adaptación del videojuego de mayor venta de la franquicia Tecmo, y la tercera película de la muy exitosa franquicia Resident Evil, la cinta de 2007 Resident Evil: extinction, que debutó como #1 de ventas de taquilla en Estados Unidos y recaudó 150 MDD en todo del mundo. También en 2007, Bolt produjo Death Race con Jason Statham, Joan Allen e Ian McShane, una reinvención (renovación) del clásico de Roger Corman con Cruise/Wagner Productions para Universal Pictures. En el otoño de 2009 se estrenó la cinta de horror y ciencia ficción Pandorum, protagonizada por Dennis Quaid y Ben Foster para Overture Films y Constantin Films. La cuarta cinta de la franquicia Resident Evil se estrenó en otoño de 2010 y se disparó al recaudar 300mdd alrededor del mundo. La película de acción y horror Resident Evil: Afterlife se filmó en 3D para Constantin Film y Summit Entretainment ($150 millones de dólares en todo el mundo).

En 2013 Resident Evil:Retribution dominó el mundo. Se estrenó como película #1 en Estados Unidos y también rompió récords mundiales en Japón, Indonesia, Malaysia, Filipinas, Taiwan, Tailandia, Hong Kong, Korea, Rusia y Latinoamérica.

Más recientemente Pompeii, una aventura épica en 3D, con la erupción del Monte Vesuvio en el año 79 AC como telón de fondo, fue lanzada en febrero de 2014 para Constantin Film. La película recaudó más de 120mdd en las salas de cine de todo el mundo.

Actualmente Jeremy está haciendo la post producción de Resident Evil: Capítulo Final.

La franquicia Resident Evil superará la marca del Billón de dólares en salas de cine con esta última entrega.

ROBERT KULZER (Productor) fue nombrado copresidente de Constantin Film Development Los Angeles en 2005, donde había trabajado como jefe de producción desde 2000 y previo a eso como jefe de desarrollo y adquisición de 1991 a 2000. Dentro de sus adquisiciones para Constantin Film se encuentran 'American Pie', 'The Sixth Sense' y 'Sleepy Hollow'. Como ejecutivo de producción contribuyó a 'The House of the Spirits', 'Smilla's Sense of Snow', 'Wrongfully Accused' y la franquicia 'The Fantastic Four'.

Kulzer fue productor ejecutivo de 'Resident Evil' y 'Resident Evil:Apocalypse'. Produjo 'Resident Evil: Extinction', que se convirtió en la cinta independiente de mayor recaudación de 2007, 'Resident Evil. Afterlife' y 'Resident Evil:Retribution'.

Otros créditos como productor incluyen la película de horror y ciencia ficción 'Pandorum', 'The Three Musketeers', 'The Mortal Instruments: City of Bones', 'Pompeii' y la comedia romántica 'Love, Rosie'.

Actualmente Kulzer está haciendo la producción ejecutiva de la segunda temporada del exitoso programa de televisión 'Shadowhunters', basado la saga de best sellers 'The Mortal Instruments'.

SAMUEL HADIDA (Productor) es uno de los productores y distribuidores más exitosos en la industria del cine mundial. Él y su hermano, Víctor, han convertido Metropolitan Filmexport, fundada a principios de los ochentas por ellos dos y su padre, David, en la mayor y más exitosa empresa distribuidora independiente de películas en inglés en Francia.

Metropolitan ha distribuido cientos de exitosas cintas en Francia, y ha desarrollado un profundo conocimiento de su distribución y comercialización. Para Hadida entrar a la producción de cine fue un paso fácil.

Su primera producción fue True Romance, la primera cinta producida con guion de Quentin Tarantino, y su primera colaboración con el director Tony Scott. Ahora Hadida produce o coproduce varias cintas cada año a través de Davis Films, la compañía productora que él y su hermano operan y que es propiedad de los dos. Estas producciones incluyen lo mejor de la industria francesa, producciones y coproducciones europeas y producciones norteamericanas.

Hadida produjo The Imaginarium of Doctor Parnassus, la creación visionaria de Terry Gilliam, protagonizada por Heath Ledger en su última actuación, Christopher Plummer, Lily Cole, Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law; Solomon Kane, la primera aventura épica adaptada de las historias clásicas de aventuras heroicas (encontrado en wikipedia como el género escrito por el autor) escritas por Robert E. Howard, creador de Conan El Bárbaro, y dirigida por Michael J. Basset, con James Purefoy como protagonista; Silent Hill de Christopher Gan y Domino de Tony Scott, con Keyra Knightley y Mickey Rourke.

Hadida ha mantenido una larga y exitosa colaboración con Constantin Film en la producción de las películas de Resident Evil. Además ha coproducido la película de Constantin, Perfume, Story of a Murderer, dirigida por Tom Tykwer, una cinta basada en la historia de culto sobre el genio olfativo Jean Baptiste Grenouille en su búsqueda homicida del perfume perfecto.

Hadida también produjo The Bridge of San Luis Rey con Robert De Niro y el thriller de Fabian Bielinsky, El Aura, y fungió como Co-Productor Ejecutivo de la cinta de George Clooney nominada a los Premios de la Academia Good Night and Good Luck.

Además de haber producido dos películas para Tony Scott, Hadida ha mantenido largas asociaciones con muchos otros directores y escritores destacados. Sus colaboraciones con Roger Avary dieron por resultado Killing Zoe, Rules of Attractions y Silent Hill. Su relación de producción a largo plazo con Christophe Gans ha continuado desde las primeras cintas de éste, Necromonicon y Crying Freeman, a través de la fenomenalmente exitosa Le Pacte des Loups (Una de las películas francesas de mayor recaudación de todos los tiempos, nominada para cuatro Cesar Awards y ocho Saturn Awards), hasta Silent Hill protagonizada por Radha Mitchell.

Las más recientes producciones de Hadida incluyen el éxito francés de Claude Lelouch, Un Plus Une, protagonizada por Jean Dujardin y Elsa Zylberstein; Silent Hill: Revelation 3D, basada en la aclamada franquicia de video juegos de terror y secuela de su propio Silent Hill; Sin City: A Dame to Kill For, de Frank Miller, secuela del exitoso clásico Sin City; Criminal, de Ariel Vromen y Mechanic: Resurrection, con Jason Statham de vuelta en el personaje clásico que anteriormente popularizó en The Mechanic.

Otras producciones de Hadida incluyen el aclamado thriller psicológico de David Cronenberg Spider, protagonizada por Ralph Fiennes y Miranda Richardson, Only the Strong, de Sheldon Lettich (la primera cinta de capoeira/Artes marciales y la película que introdujo tanto a Mark Dacascos como la famosa pieza musical ahora popularizada en los Estados Unidos en los comerciales "zoom zoom zoom" de autos Mazda), Dancing at the Blue Iguana de Michael Radford, Pinocchio de Steve Barron con Martin Landau (uno de los primeros filmes que combinó imágenes generadas por computadora y acción en vivo), Freeway de Matthew Bright (ganadora del máximo reconocimiento del Cognac Festival y el primer papel de Reese Witherspoon), y Nirvana de Gabriele Salvatores.

Hadida anunció recientemente su producción para 2017 de The Crow Reborn, relanzando la franquicia clásica de The Crow. Así mismo está desarrollando actualmente, entre otros proyectos en activo, varias propiedades japonesas basadas en reconocidos cómics japoneses y personajes de anime.

MARTIN MOSZKOWICZ (Productor Ejecutivo) es el Presidente de la Junta Ejecutiva de Constantin Film.

Como productor, productor ejecutivo y coproductor , el Señor Moszkowicz ha participado en más de 200 largometrajes y numerosos programas de televisión. Sus proyectos más recientes incluyen LOVE, ROSIE (2014), FRAU MÜLLER MUSS WEG! (2015), OSTWIND 2 (2015), FACK JU GÖHTE 2 (2015), LOOK WHO'S BACK (2015), SHADOWHUNTERS (2015/16), NO MANCHES FRIDA (2016), DIESES BESCHEUERTE HERZ (2016) y RESIDENT EVIL: CAPÍTULO FINAL (2017).

Graduado de la Ludwig Maximilian University en Munich, el Señor Moszkowicz empezó su carrera cinematográfica como gerente de producción y productor en línea, antes de empezar a producir películas él mismo. En 1985 se convirtió en productor y director general de equipo de producción en M+P Film GmbH con base en Munich. En 1991 se unió a Constantin Film como productor y fue nombrado director general en 1996, puesto que mantuvo a lo largo del exitoso IPO de la compañía en 1999. Desde entonces el Señor Moszkowicz ha sido miembro de la Junta Ejecutiva, que dirige desde 2015.

El Señor Moszkowicz también es miembro de la Junta de la German Producers Association.

VICTOR HADIDA (Productor Ejecutivo), copresidente de la compañía independiente de distribución Metropolitan Filmexport junto con su hermano Samuel, es un ampliamente respetado productor, distribuidor, pionero en nuevos medios de distribución de contenido de entretenimiento y descubridor de talentos. Una importante figura en el cine francés y europeo, ocupa ahora las más altas posiciones en las principales asociaciones dedicadas a la comercialización de películas.

Nacido en 1960, Hadida creció descubriendo la diversidad del cine popular de calidad gracias a su padre David, quien fundó Metropolitan Filmexport en 1978. Después de graduarse de ESCP en 1981 y de la Universidad de Paris-Dauphine en negocios internacionales, se dedicó a su pasión por el cine. Su asociación con su hermano Samuel en Metropolitan ha logrado un éxito que ninguna otra compañía independiente de producción y distribución europea ha podido igualar. Hadida está involucrado junto con su hermano en todos los proyectos de la compañía productora Davis Films. Su audacia y pasión los llevó rápidamente a la producción de largometrajes. En 1993, le dieron una oportunidad a un entonces desconocido guionista, Quentin Tarantino, y produjeron su guión TRUE ROMANCE con Tony Scott como director. Sus producciones, que también son distribuidas por Metropolitan, incluyen las principales producciones de cine francés, producciones y co-producciones europeas y producciones norteamericanas.

Bajo la dirección de Victor y Samuel, Metropolitan ha llevado a la trilogía de THE LORD OF THE RINGS, las franquicias RESIDENT EVIL y HUNGER GAMES, las sagas de SILENT HILLS y EXPENDABLES, y películas de renombrados directores como George Clooney, Terry Gilliam, Brian De Palma, David Cronenberg, Christophe Gans, David Fincher, Park Chan Wook, Martin Scorsese, Claude Lelouch y Steven Spielberg, por nombrar sólo unos cuantos, a un gran éxito comercial y reconocimiento de la crítica en Francia.

Mientras que Samuel se dedica principalmente al desarrollo, presentación y producción de sus proyectos, Victor está a cargo del financiamiento de la producción y la distribución, con resultados muy innovadores. Metropolitan ha logrado acuerdos a largo plazo con compañías tan prestigiosas como New Line Cinema, Lions Gate, y Dreamworks, asegurando un amplio catálogo y proveyendo los medios para que los hermanos Hadida puedan desarrollar sus propias producciones con exigente ambición y fascinante curiosidad.

Victor también ha logrado que Metropolitan maneje cine asiático. A través de la marca HK de Metropolitan, este enfoque ha contribuido desde los ochentas a la introducción de películas y talento asiáticos a nuevas audiencias en Europa.

La compañía también se ha convertido en uno de los principales inversionistas en el uso de nuevas tecnologías aplicables tanto a la comercialización de películas como a la entrega de contenidos. Metropolitan Films es el mayor accionista del principal operador de VOD en Francia (así como distribuidor de DVDs) Le Meilleur du Cinéma, entre sus otros accionistas se encuentran el Estado Francés (a través de la Caisse des Dépôts et Consignations), inversionistas privados y los más activos productores y distribuidores independientes franceses. Victor Hadida ha sido el arquitecto del desarrollo internacional de la compañía, incluyendo la expansión en plataformas VOD a lo largo de Europa (Como en Benelux y España), y siendo parte de la red EUROVOD.

Le Meilleur du Cinéma opera la plataforma VOD Cinema à la Demand para Metropolitan como su servicio exclusivo de VOD, y también proporciona servicios de implementación técnica a organizaciones públicas y privadas tales como TV5 Monde, la Bibliotheque National de France (BNF), y el servicio de televisión ARTE, con quien creó la Mediatheque, disponible en Bibliotecas públicas, y más recientemente la plataforma orientada a autores, La CINETEK.

La calidad y originalidad de las películas presentadas por los hermanos Hadida los ha llevado a ser seleccionados en variadas ocasiones por los festivales más prestigiosos del mundo, incluido el Festival de Cannes.

En reconocimiento a la excepcional credibilidad artística y profesional de Victor, combinada con sus habilidades de liderazgo de grupo, ha sido elegido repetidamente y por unanimidad Presidente de la National Federation of French Film Distributors desde 2006, que representan a más de 50 compañías en Francia y más del 80% del total de las admisiones en cines franceses. Dentro del marco de este mandato, él trabaja por los intereses comunes de la industria del cine en Francia, en particular en el BLIC, que recientemente presidió en el 2015.

Además, Victor ha sido repetidamente elegido Presidente de la International Federation of Film Distributors (FIAD) en Europa desde 2007, reuniendo y supervisando a los distribuidores nacionales de películas de 12 países europeos y a más de 275 compañías activas. Bajo el liderazgo de Victor, la FIAD ha tomado un papel principal en la atención de los asuntos urgentes sobre la distribución y regulación de contenido audiovisual en Europa.

EDWARD THOMAS (Diseño/Diseñador de Producción) Nacido en Swansea, Gales del Sur, Edward tuvo un gran interés en el arte y el teatro desde una edad temprana. Terminó un curso preparatorio en Arte con distinción en el Swansea College en 1989. Continuó para graduarse de la Wimbledon School of Art con un título First Class BA (Honores) en Diseño Teatral Tridimensional en 1992. Su carrera en el teatro empezó en la Royal Opera Hause como Asistente de Diseño en la producción Turandot.

A lo largo de los siguientes años Edward diseñó varios comerciales antes de iniciarse en las películas, donde tuvo su primera experiencia en la película de época The Mystery of Edwin Drood, una adaptación de la inconclusa historia de detectives de Charles Dickens.

Su carrera dentro de los largometrajes se desarrolló y él adquirió una amplia experiencia trabajando a lo largo de África y otras partes del mundo; Creó un diverso portafolio de dieciocho películas que incluyen géneros como el Western, Vikingos, Familiares, de Fantasía, Thrillers, Ciencia Ficcón, de época y Contemporáneas.

Tras su regreso a Gales, Edward se involucró en Doctor Who (Series 1-5) así como en Torchwood (Series 1-3), The Sarah Jane Adventures y Sherlock para BBC Wales. Edward volvió a Africa temporalmente para diseñar Outcasts for Kudos, otra producción de ciencia ficción de gran escala. De regreso en el Reino Unido exploró la historia del desastre aéreo de Munich en el drama de United for World Productions y BBC2, Line of Duty. Más recientemente Edward ha diseñado y coproducido las temporadas 1 a 3 del destacado drama de gama alta Da Vinci's Demons creado por David Goyer para Starz TV y Set fire to the Stars, la película biográfica sobre Dylan Thomas protagonizada por Elijah Wood.

Los créditos de Edward como productor ejecutivo incluyen el largometraje Documental Jack to a King: The Swansea Story.

Edward ha sido ampliamente reconocido por su trabajo, sus premios incluyen el Cymru de BAFTA y nominaciones para el RTS Award, así como una nominación al National BAFTA por Talento Revelación. En 2006 ganó un BAFTA Cymru Award al Mejor Diseño de Producción por su trabajo en Torchwood, y en 2010 Mejor Diseño de Producción por Doctor Who Waters of Mars. También fue incluido dentro de la lista de las personas más poderosas en el Arte en Gales.

Edward reside en Swansea con su esposa Nathalie y sus hijas Nell y Macy. Es Vicepresidente tanto del Swansea City Football Club como del Royal Welsh College of Music and Drama, y dirige el Adjacent EducationProject, todos ellos muy apreciados por él.

GLEN MACPHERSON (Director de Fotografía) CSC/ASC en Montreal, Quebec, es un cinematógrafo canadiense que reside en Los Angeles.

MacPherson empezó trabajando como asistente de cámara para la película Gas de 1981. En 1983, MacPhersondebutó como fotógrafo de cine con la película 20th Century Chocolate Cake, dirigida por Lois Siegel. Durante el resto de los ochentas, MacPherson llevó a cabo una variedad de trabajos incluyendo asistente de cámara, operador de cámara y director de fotografía. En 1989 trabajó en varios episodios de The Hitchhiker, lo que le abrió la puerta para trabajar en los estados Unidos y otros países.

Los créditos cinematográficos de Glen incluyen Resident Evil: Retribution; The Three Musketeers; Resident Evil: Afterlife: Momentum; Pompeii; The Final Destination; Rambo IV; Trick R Treat; One Missed Call; Rebound; Walking Tall; Rome Must Die; 16 Blocks; Friday After Next; All About the Benjamins; Exit Wounds; Romeo Must Die y Wrongfully Accused.

Como Director de Fotografía, Glen ha obtenido premios tales como los otorgados por The Canadian Society of Cinematography, y también premios Genie, Gemini, Leo, Emmy y BAFTA. Glen ha adoptado tecnologías emergentes en el plano digital y captura en 3D así como nuevas herramientas que ayudan a contar historias emocionantes en la pantalla grande.

DENIS BERARDI (Supervisor de efectos Visuales) es el cofundador y copresidente del principal estudio de Efectos Visuales de Toronto, Mr.X. propiedad de Berardi and Topix, la compañía de gráficos y animación por computadora Mr.X. fue adquirida por Technicolor el 2014 y ahora es subsidiaria de Techicolor y parte de la división de Servicios de Producción de dicha compañía. Berardi continúa siendo director gerente de Mr.X.

Los créditos de Mr. X. incluyen Vikings, de History Channel, así como Penny Dreadful y The Strain, de Showtime. Sus créditos en largometrjes incluyen Crimson Peak de Guillermo del Toro; RoboCop; Anchorman 2: The Legend Continues y 42. Berardi es mejor conocido por su trabajo en Fight Club de David Fincher ya en 1999, y en 2013 diseñó la pre-visualización de Pacific Rim.

Berardi ha Ganado numerosos premios y nominaciones (compartidos) por Logros en Efectos Visuales y Efectos Visuales Destacados que van de los Emmy Primetime Awards; Canadian Screen Awards, CA; Gemini Awards; Genie Awards; Online Film & Television Awards (OFTA), hasta los Screamfest Awards por su trabajo en Vikings; Pompeii; The Mortal Instruments: City of Bones; Mama; Resident Evil: Retribution; Silent Hills: Revelation 3D; A Dangerous Method; Scott Pilgrim vs. the World y Club Zero.

El vasto corpus de trabajo de Berardi y Mr. X. como Supervisor de Efectos Visuales/Productor/Productor Ejecutivo incluye Pompeii; Endless Love; The Best Man Holiday; Carrie; Mama; The Factory; Resident Evil: Retribution; Cosmopolis; The Vow; The Thing; A Dangerous Method; The Three Musketeers; Hanna; Beastly; TRON: Legacy; Resident Evil: Afterlife; Charlie St. Cloud; Scott Pilgrim vs. the World; Hot Tub Time Machine; Repo Men; Remember Me; Amelia; The Boondock Saints II: All Saints Day; Love Happens; Whiteout; Away We Go; Taking Woodstock; Grey Gardens (Película para televisión); Fast & Furious; Max Payne; Flash of Genius; Pontypool; Death Race; Pg Hunt; Kit Kittredge: An American Girl; The Rocker; The Seeker: The Dark is Rising; Resident Evil: Extinction; Closing the Ring; Eastern Promises, Lust, Caution; Balls of Fury; Shoot 'Em Up; Dead Silence; Talk to Me; Happily N'Ever After; The Return; Man of the Year; Hollywoodland; Skinwalkers; Waist Deep; Silent Hill; 16 Blocks; Spymate; The Ice Harvest; The Perfect Man; History of Violence; Where the Truth Lies; Ice Princess; Assault on Precinct 13; Some of the Things that Stay; Resident Evil: Apocalypse; New York Minute y Dawn of the Dead.

Los créditos de Berardi como Supervisor de Efectos Visuales con Toy Box incluyen Jason X; The Cell; Thomas the Magic Railroad; Keeping the Faith; Superstar; Fight Club y Bride of Chucky.

El galardonado CLINTON AIDEN SMITH (Diseñador de Prótesis), dirige al equipo de Cosmesis Advanced Prosthetics Studio, el indiscutible líder sudafricano en su campo. Clinton tiene más de 30 créditos en el campo de los Prostéticos (como diseñador, co-diseñador, supervisor y diseñador, consultor y fabricante de efectos de maquillaje) que incluyen películas como World War Z; Mandela: Long Walk to Freedom; Guardians of the Galaxy (como artistas de prostéticos y maquillaje: diarios-Drax); Dredd; 419; Safe House; Mister Bob; Albert Schweitzer; Invictus; Attack on Darfur; The Three Investigators and the Secret of Terror Castle; The Last House on the Left; Doomsday; 10 000 BC; Mama Jack, Dracula 3000 y Les deux Mondes.

Su trabajo en televisión incluye las series Black Sails, Young Ones; Flight of the Storks; The Girl; Planet of the Apemen: Battle for Earth; The Sinking of the Laconia; Silent Witness; ER, Las películas para televisión Charlie Jade; 12 Days of Terror; King Solomon's Mines y Death Race Inferno.

REZY LEVY (Diseño de Vestuario) se ha ganado su reputación como uno de los diseñadores de vestuario más innovadores de Sudáfrica. Comenzó su carrera en la industria del entretenimiento en el Departamento de Arte, pero su gran experiencia en la manufactura de ropa y en la moda lo llevó al diseño de Vestuario.

A lo largo de los últimos 20 años Reva ha acumulado una amplia gama de conocimientos y de experiencia como diseñador de vestuario, co-diseñador, estilista (Asesor de moda), jefe de vestuario y asistente de diseño, trabajando con artistas como Tim Robbins, Robert Pattinson, Kristanna Lokan, Julian Sands, Sidney Poitier, Michael Caine y Kiefer Sutherland.

El corpus laboral de Reza en el plano del cine incluye 10 000 BC de Roland Emmerich; Rendition de Gavin Hood (con Toby Emmerich como Productor Ejecutivo); Catch a Fire de Phillip Noyce; Ali de Michael Mann; The Interpreter de Sydney Pollack y la multi premiada Skoonheid de Oliver Hermanus.

El trabajo de Reza en televisión incluye Cape of Good Hope; Curse of the Ring; Mandela & de Klerk y como Diseñador de Vestuario de la unidad sudafricana de la serie 24 Redemption, nominada a los Globos de Oro. Algunos créditos adicionales incluyen Pavement; Borderline (con Gina Gershon); The Piano Player (con Dennis Hopper y Diane Kruger); Diamond Hunters; Flight of the Storks para TF1 International y Outcasts de la BBC.

Además de su trabajo como estilista (asesor de vestuario), Reza fabrica variedad de ropa para hombres y es el dueño de las compañías de alquiler de vestuario más grandes de su país.

SOBRE CONSTANTIN FILM

Constantin Film AG, una compañía de Highlight Communications AG, ha sido símbolo de calidad y éxito por casi 40 años y ha hecho una contribución crucial al desarrollo y proyección del cine alemán tanto en el país como en el extranjero. La compañía, que ha sido parte de Constantin Medien AG desde 2009, es la empresa alemana independiente de fabricación y distribución de producciones más importante en todo el campo de audiovisuales de ficción y no-ficción.

Constantin Film AG ha estrenado 39 de los 100 largometrajes alemanes más exitosos de los últimos 15 años, incluyendo cuatro de los cinco mejores: MANITOU'S SHOE (11.7 millones de espectadores), DREAMSHIP SURPRISE - PERIOD 1 (9 millones), SUCK ME SHAKESPEER (7.3 millones) and FACK JU GÖHTE 2 (7.64 millones). Las películas más destacadas de los años recientes incluyen la extraordinaria producción de Bernd Eichinger "Perfume - The Story of a Murderer", la producción nominada al Oscar® "Dowfall" y la ganadora del Oscar® "Nowhere in Africa", así como las producciones porpias y co-producciones "The White Massai", "The Wave", "The Baader-Meinhof Complex", "Vicky the Viking", "Look Who's Back" y la mundialmente exitosa serie de "Resident Evil".

El año cinematográfico de 2015, con cinco largometrajes alcanzando cifras de un millón o más, fue uno de los más exitosos en la historia de Constantin Film AG: además de "Frau Müller muss weg", "Famous Five 4" y "Ostwind 2", la adaptación del bestseller "Look Who's Back" y "Fack Ju Göhte 2" llenaron las salas de cine a lo largo de Alemania en el otoño de 2015. Con una audiencia total de 7.64 millones, "Fack Ju Göhte 2" tuvo las mejores cifras de audiencia de 2015 e incluso logró superar a su predecesora.

Además de sus propias producciones y coproducciones en el segmento del cine, Constantin Films está ampliando constantemente sus esferas de acción: En estas épocas de popularidad de las series, la compañía va con los tiempos y está desarrollando sus propias producciones de series para varias plataformas de explotación. El inicio tuvo lugar en enero de 2016 con la serie producida internacionalmente "Shadowhunters", basada en la serie bestseller de fantasía "The Mortal Instruments", de Cassandra Clare, que se está transmitiendo por el American Freeform Channel (anteriormente ABC Family) y explotada fuera de los Estados Unidos a través del portal de descargas Netflix. "Shadowhunters" ha sido renovada para una segunda temporada, cuya producción está teniendo lugar actualmente.