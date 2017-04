Annabelle 2: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por David F. Sandberg

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

En "Annabelle 2," varios años después de la trágica muerte de su pequeña hija, un fabricante de muñecas y su esposa le dan la bienvenida a su hogar a una monja y a varias niñas de un orfanato cerrado, quienes pronto se convertirán en el blanco de Annabelle, la creación poseída del fabricante de muñecas.

Llega "Annabelle 2," de New Line Cinema, con David F. Sandberg ("Cuando las Luces se apagan") al mando de la continuación del éxito de taquilla de 2014 "Annabelle," que consiguió la aterradora suma de casi $257 millones en la recaudación de todas las boleterías a nivel mundial mientras estuvo en la cartelera de cine.

La nueva película está una vez más producida por Peter Safran y James Wan, quienes además hicieron excelente equipo en las películas "El Conjuro".

Sandberg dirige sobre un guión de Gary Dauberman, quien también escribió para "Annabelle." La película está protagonizada por Stephanie Sigman ("Spectre"), Talitha Bateman ("La Quinta Ola"), Lulu Wilson (próximamente "Ouija 2," "Líbranos del Mal"), Philippa Anne Coulthard ("After the Dark"), Grace Fulton ("Badland"), Lou Lou Safran ("En Nombre del Amor"), Samara Lee ("Fox Catcher," "El Último Cazador de Brujas"), Tayler Buck en su debút cinematográfico, junto con Anthony LaPaglia (la televisiva "Without a Trace") y Miranda Otto ("Homeland," de Showtime y la trilogía "El Señor de los Anillos").

Colaboran en el detrás de cámaras con Sandberg y su equipo de "Cuando las Luces se apagan" la diseñadora de producción Jennifer Spence y el editor Michel Aller, junto al director de fotografía Maxime Alexandre ("El Otro Lado de la Puerta") y a la diseñadora de vestuario Leah Butler ("Actividad Paranormal 3 y 4").

"Annabelle 2," cuyo estreno internacional está actualmente agendado para comenzar el 19 de mayo de 2017, es una presentación de New Line Cinema, una producción de Atomic Monster/Safran Company. La distribución de la película estará a cargo de Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company.

Dirigida por David F. Sandberg.