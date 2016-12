El secreto de Kalinka: Sinopsis, elenco, ficha: Au nom de ma fille

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO CINE el artículo ORIGINAL



SINOPSIS

La muerte natural de Kalinka fue demasiado misteriosa e inentendible. Sólo su padre, el contador André Bamberski (Daniel Auteuil) intentará hallar esas explicaciones.

Encontrará en el doctor Dieter Krombach (Sebastian Koch), la pareja de su ex esposa Dany (Marie-Josée Croze), a un sospechoso muy bien relacionado, y en Dany a un ser indolente y nada dispuesto a desconfiar de Dieter.

Pero su verdadero enemigo pasará a ser el Estado, las burocracias parecieran oponerse a veces a la búsqueda de la verdad.

Una historia que avanza a ritmo constante, que enoja y perturba. André, aislado, perseguido y abandonado, será un investigador sagaz, un estratega obstinado e intenso que en soledad hará lo imposible por llegar al fondo de esta historia, no siempre respetando los estrictos mandatos de las leyes.

PALABRAS DEL DIRECTOR

Seguí la historia de André Bamberski y había visto su libro "Así que se haga justicia", pero evité leerlo de inmediato porque pensé que después de "Se presume culpable", no sería sensato hacer otra película sobre un caso judicial. Pero terminé cambiando de opinión. Compré el libro y me sentí abrumado por la emoción. Lo leí en una sola noche.

Me impactaron su perseverancia y tenacidad. En 30 años nunca abandonó su lucha y fue absolutamente obsesivo respecto de que se conociera la verdad y se obtuviera justicia para su hija. Con el tiempo se convirtió en un experto legal y a menudo sabía más que sus abogados. Nada logró detenerlo y al final se las arregló para superar el estancamiento de los sistemas judiciales de Francia y Alemania. Eso fue alimento para el guionista. Hay un lado heroico, muy cinematográfico, pero también es una historia sobre la paternidad, lo que realmente me tocó una fibra sensible porque tengo dos hijos que son lo mejor que me ha pasado. La paternidad es algo fundamental para mí y está en el corazón de todas mis películas.

Filmografía:

2015 KALINKA

2013 THE CLEARSTREAM AFFAIR

2011 PRESUMED GUILTY

2008 BABY LOVE

1992 UNE VIE À DEUX (cortometraje)

PALABRAS DE DANIEL AUTEUIL (PROTAGONISTA)

Creo que Vincent Garenq es un director importante. Sus películas son fuertes, poderosas, artesanales, sólidas. Hace algunos años me ofreció ser parte de una de ellas, pero yo tenía otros compromisos, así que tuve que rechazarlo. Cuando regresó con este guión, yo casualmente estaba libre. Lo leí de un tirón y de inmediato le dije que lo haría. En el panorama del cine francés hay pocas historias de este tipo que son ambiciosas y humanas. Fue una oportunidad para mí para interpretar otro de esos papeles que tanto disfruto, como el de "The Adversary", por ejemplo.

André Bamberski sin duda habría vivido la vida de un hombre común. La muerte de su hija sacó una increíble fuerza y coraje en él, y él se convirtió en un personaje extraordinario, hasta el punto de que con su historia se hizo un libro y ahora una película, en la que me toca interpretarlo.

ELENCO

ANDRÉ BAMBERSKI: Daniel Auteuil

DIETER KROMBACH: Sebastian Koch

DANY: Marie-Josée Croze

CÉCILE: Christelle Cornil

KALINKA (6 años): Lilas-Rose Gilberti

KALINKA (14 años): Emma Besson

ROBERT: Christian Kmiotek

MR GIBAULT: Serge Feuillard

BAMBERSKI SENIOR: Fred Personne

FICHA TÉCNICA

Dirección: Vincent Garenq

Guión: Julien Rappeneau, Vincent Garenq

Dirección de Fotografía: Renaud Chassaing

Edición: Valérie Deseine

Música original: Nicolas Errera

Sonido: Pascal Villard, Jean-Pierre Duret, Marc Doisne

Diseño de Vestuario: Marie-Laure Lasson

Producción: LGM CINEMA, BLACK MASK PRODUCTIONS, STUDIOCANAL, TF1 FILMS PRODUCTION

Co producida por: NEXUS FACTORY, UMEDIA, ARENA MULTIMEDIA GROUP

Duración: 87 min.

País: Francia

Año: 2015