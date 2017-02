La razon de estar contigo: Sinopsis, elenco, ficha: A dog’s purpose

SINOPSIS

Basada en la amada novela de mayor venta del autor W. BRUCE CAMERON, A Dog's Purpose, del director Lasse Hallström (The Cider House Rules, Dear John, The 100-Foot Journey), comparte la reconfortante y sorprendente historia de un perro devoto (voz de JOSH GAD de Frozen) que encuentra el significado de su propia existencia a través de las vidas de los humanos a quienes les enseña reír y a amar.

Durante el curso de cinco décadas, una sola voz -la de un perro infatigable- recorre un camino fascinante y alentador que llega al corazón de cualquier persona que alguna vez haya amado a un animal. Si bien él se reencarna en los cuerpos de múltiples caninos a través de los años, es su lazo irrompible con un alma gemela llamada Ethan el que transporta e inspira a un perro durante su viaje para encontrar el verdadero propósito para su niño.

En 1962, Ethan Montgomery de ocho años (BRYCE GHEISAR de Walk the Prank) y su madre (JULIET RYLANCE deThe Knick) rescatan a un cachorro de Golden Retriever que descubren sufriendo dentro de un auto muy caluroso. A pesar de las reservas del padre de Ethan (LUKE KIRBY de The Astronaut Wives Club), la familia adopta al cachorro al que llaman Bailey y tiene lugar una amistad para toda la vida.

Bailey es absoluta responsabilidad de Ethan-que alimenta, saca a pasear y entrena a su cachorro, y también le enseña trucos inolvidables a lo largo del camino. Cuando Ethan se convierte en adolescente (KJ APAde Shortland Street), encuentra su primer amor en la encantadora y generosa Hannah (BRITT ROBERTSON deTomorrowland), a la vez que sigue siendo inseparable de su fiel Bailey.

Recién salido de una lesión que terminó con su carrera en el fútbol y una ruptura devastadora con Hannah, Ethan se dirige a la universidad para comenzar su próximo capítulo. Como no puede llevar a Bailey con él, tiene que dejar a su fiel compañero en casa. Mientras está lejos en la universidad, el viejo Bailey se enferma y Ethan llega al veterinario justo a tiempo para su despedida final. Ethan no tiene consuelo.

Justo cuando pensamos que es el final de su lazo...Bailey renace en el cuerpo de Ellie, una ovejera alemana K-9 socorrista del Departamento de Policía de Chicago. De hecho, nadie está más sorprendido por este giro de las cosas que el movedizo cachorro que sabe que sigue siendo el mejor amigo de Ethan. El público luego conoce las reencarnaciones de Bailey como un Corgi llamado Tino, luego una cruza de Ovejero australiano/San Bernardo llamado Buddy.

Si bien Bailey no está seguro de por qué su alma sigue regresando una y otra vez para nuevas aventuras, él descubrirá que el propósito de sus muchas vidas es más crucial para su niño de lo que podría haber imaginado.

Se unen al talentoso elenco de A Dog's Purpose DENNIS QUAID (Far From Heaven, The Rookie) y PEGGY LIPTON (When in Rome, Twin Peaks) como Ethan y Hannah de adultos; JOHN ORTIZ (Silver Linings Playbook, American Gangster) como Carlos, el dueño oficial de policía de Ellie; KIRBY HOWELL-BAPTISTE (Love, House of Lies) como Maya, humano de Tino; POOCH HALL (Ray Donovan, The Game) como Al, el interés amoroso de Maya; y NICOLE LAPLACA (Another Cinderella Story) y PRIMO ALLON (The Age of Adaline) como Wendi y Victor, los dueños negligentes de Buddy, cuyo descuido finalmente llevara a nuestro héroe a casa.

La película contada desde la perspectiva del perro será lanzada por Universal Pictures.

Actores de cuatro patas: Los perros de la película

Los verdaderos protagonistas de A Dog's Purpose son los cuatro perros que le dan vida al alma de Bailey. El Retriever TRIP es el Bailey original, el ovejero alemán SHADOW interpreta a Ellie, MAILO el Corgi interpreta a Tino y la cruza entre San Bernardo y Ovejero australiano interpreta a Buddy.

Dado que los perros tenían que hacer acciones específicas en el guión, Hallström dejó en manos del entrenador de animales MARK FORBES la selección de las razas.

Encontrar los perros, así como los dobles y cachorros de las razas, fue todo un desafío. Forbes comenzó en Internet buscando centros de rescate, refugios y criaderos y después de un mes aproximadamente tenía suficientes candidatos para los papeles.

Forbes buscó por todo el país hasta encontrar el perro perfecto para interpretar a Bailey. El entrenador aclara: "Una vez que se decidió que Bailey fuera un Red Retriever, buscamos por todo el país uno que tuviera el temperamento para ser entrenado y un aspecto especial que mostrara gran carácter. Finalmente tuvimos suerte y encontramos y adquirimos a Trip de un criadero de perros de caza en Arkansas."

"Tuve que arreglármelas con los perros algunas veces pero cada tanto puede imponer una actuación sobre ellos y hacer que funcionara para como yo veía la escena", dice Hallström. "El verdadero crédito es de Mark Forbes y su equipo; fueron verdaderamente excelentes en lo que pudieron lograr que hicieran los perros."

Para encontrar un perro que interpretara a Ellie, Forbes explica: "Ellie es interpretado por un ovejero alemán llamado Shadow. Encontramos a Shadow a través de un aviso en el diario en Orlando, Florida."

Ortiz reflexiona respecto de actuar con Shadow: "Trabajar con un perro me enseñó tanto; me obligó a estar en el momento, y permitió que pasaran cosas que estaban fuera de mi control."

Forbes elogia en relación con la historia de la pobreza a la fortuna del perro que encontró para interpretar a Tino, "Tino es interpretado por un maravilloso pequeño Corgi llamado Mailo. Mailo llegó a nosotros a través de un listado Craiglist de un caballero en Los Ángeles que no podía seguir teniéndolo debido a las comodidades de su vivienda. Así que lo adoptamos y se convirtió en una estrella de cine."

Howell-Baptiste comenta sobre su día favorito en el escenario: "Esos cachorros corgi son los animales más adorables que he visto. Había cuatro en el escenario y me enamoré de todos ellos."

Pero es el perro que interpreta a Buddy que tiene los antecedentes más interesantes. "Rescatamos a Bolt de un Zoológico de perros en Japón en donde el ovejero australiano había saltado su cerca y pasado la noche en el redil de al lado con una hembra San Bernardo. Poco tiempo después, hubo una cría de cachorros cruza de Ovejero australiano y San Bernardo que el zoológico no quería. Nos llevamos al pequeño Bolt, así como a su hermano Lewis y su hermana Hena", dice Forbes.

Para Forbes, fue un desafío interesante, tal vez el más interesante de una larga carrera entrenando animales, tener cuatro perros para transmitir el alma de un animal. "Cuatro razas totalmente entrenadas para interpretar esta alma era un desafío interesante", dice Forbes. "Había un guión que estaba basado en un libro, así que teníamos algunas pautas respecto del aspecto del perro. Una vez que encontramos el aspecto de los diversos perros, lo segundo más importante era el temperamento del perro. "¿Se lo puede entrenar?"

Como el perro estaba presente en casi todas las escenas, el equipo de Forbes estaba en el escenario en casi todos los momentos del rodaje. "Un escenario es un caos controlado, así que tuvimos que lograr que los perros se acostumbraran al entorno. Los llevamos a locaciones diferentes: un parque, un centro comercial y todo con personas y equipos. Pasamos las primeras ocho semanas solo trabajando en los conceptos básicos con los perros. Después de eso, comenzamos a ensayar las acciones específicas que exigía el guión."

El elemento clave para los entrenadores era desarrollar confianza absoluta con los perros. Cuando se estableció esa confianza absoluta, su lazo con los entrenadores les decía que siempre iban a estar seguros.

Forbes advierte: "Lasse entendió totalmente los parámetros a los que nos enfrentamos y cuando vi por primera vez lo que los perros podían hacer, podías ver los engranajes de su mente trabajando en cómo adaptar el guión."

"Esta producción fue absolutamente única", dice Forbes. "Lasse dejaba literalmente que los perros improvisaran si estaba dentro de los parámetros de lo que buscábamos para la escena. Por lo general, los perros y la improvisación no van de la mano, pero aprendimos a seguir adelante si los perros no hacían exactamente lo que habíamos planeado porque a Lasse podía gustarle lo que el perro estaba haciendo de manera diferente."

Hallström descubrió que Trip en realidad tenía sus propios instintos para actuar, explica: "Suena loco, pero Trip hacía cosas inesperadas para los entrenadores y para mí pero como un buen actor, sus opciones funcionaron."

Robertson se suma a los elogios para Trip: "KJ y yo peleábamos constantemente sobre Trip. Es verdaderamente el perro más especial del mundo; no le digas a Buddy y Clyde."

Gheisar agrega, "Trip es un perro tan adorable. No lame demasiado, y se acurruca. Es exactamente lo que me gusta en un perro."

Desde Winnipeg hasta Chicago: El diseño de A Dog's Purpose

Hallström-siempre un pionero por dar libertad y crear limitaciones mínimas para su elenco y realizadores-continuó este estilo en el diseño de producción, cinematografía y vestuario de A Dog's Purpose. Conocido por sus afectuosas interpretaciones de My Life as a Dog, What's Eating Gilbert Grape, Salmon Fishing in the Yemen y Chocolat; el director reclutó a un equipo de primera línea para darle vida a estos aspectos de la película.

Un concepto divertido: ¿Cuál es el propósito de un perro?

Hallström recibe a un talentoso grupo de colaboradores detrás de escena para la película. Liderados por el productor GAVIN POLONE (Zombieland, Panic Room), incluyen al cineasta TERRY STACEY (Safe Haven, 50/50), el diseñador de producción MICHAEL CARLIN (Salmon Fishing in the Yemen, In Bruges), el editor ROBERT LEIGHTON (A Few Good Men), la diseñadora de producción SHAY CUNLIFFE (We're the Millers), así como la compositora ganadora del Academy Award® RACHEL PORTMAN (Emma, Cider House Rules).

A Dog's Purpose está adaptada para la pantalla por Cameron y CATHRYN MICHON (Muffin Top: A Love Story) y AUDREY WELLS (Shall We Dance) y MAYA FORBES (Infinitely Polar Bear) y WALLY WOLODARSKY (Diary of a Wimpy Kid: Dog Days).

ALAN BLOMQUIST (Walk the Line), MARK SOURIAN (Need for Speed) y LAUREN PFEIFFER (Twisted) se desempeñaron como productores ejecutivos.

Después de su publicación en 2010, "A Dog's Purpose" se convirtió en un gran éxito, encontrando un público de amantes de los animales en todo el mundo que estaba encantado por su enfoque tierno, conmovedor y humorístico de lo que nuestros compañeros animales piensan de nosotros y por qué realmente están allí. El libro Nro. 1 de mayor venta de New York Times pasó más de un año en esa lista y ha sido traducido a 20 idiomas, y publicado en 29 países diferentes del mundo. Incluso dio origen a una secuela, "A Dog's Journey", que fue publicado en 2012 y logró elogios similares.

El autor de la serie, W. Bruce Cameron, es conocido como el escritor del tomo humorístico de mayor venta "8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter." El libro fue adaptado en una muy popular sitcom de ABC, protagonizada por el difunto John Ritter, y Katey Sagal y presentó al mundo a Kaley Cuoco de The Big Bang Theory.

Cameron se sintió conmovido para escribir la novela cuando la mujer con la que salía perdió a su perro, y ella pasaba momentos difíciles al procesar su angustia. Él explica la inspiración: "Estábamos conduciendo hacia la costa de California en la autopista 101 y me dolía por ella. De la nada, como si la hubiera descargado de Internet, esta historia llegó a mi mente acerca de un perro que en realidad no muere, sino que renace una y otra vez, y desarrolla el sentido de que podría haber algún propósito acerca de por qué sucede esto."

El pasajero al que Cameron consolaba era su futura esposa- así como uno de sus guionistas colegas en A Dog's Purpose: Cathryn Michon. Michon recuerda el día con gran cariño: "En camino a Bay Area, nos detuvimos para comprar un café, y cuando regresé al auto Bruce me dijo que tenía una historia para contarme...y que iba a ser parte de su próximo libro. Contó esta historia durante 90 minutos sin parar, y hacia el final yo estaba totalmente conmovido y no podía parar de llorar."

Para Cameron, observar a los perros interactuar unos con otros y analizar su conducta fue la investigación más útil que hizo antes de crear su novela. El escritor explica: "Lo más importante que hice al investigar el libro no fue leer sobre perros, sino ir al parque y ver cómo ellos se comportan. Los perros tienen una estructura social extraña. Dos perros pueden ser mejores amigos, pero cuando llega un tercer perro la dinámica cambia instantáneamente." Se ríe: "Es 10 veces peor que la escuela media."

Según el creador de la historia, la parte más difícil de escribir la novela fue hacer que fuera simple: "Estoy tratando con un perro y un perro no va a pensar en metáforas complejas. Un perro va a usar principalmente sustantivos, y muchos menos adverbios. Su vocabulario, por lo general, se limita a 40 o 50 palabras, y quería escribir desde la perspectiva de un perro real y no un perro que pudiera entender inglés."

El productor Gavin Polone leyó "A Dog's Purpose" mientras todavía estaba en galerada, y a pedido de Cameron y Michon, la guiaría a través del proceso de desarrollo. Durante este tiempo, captó la atención de Amblin Entertainment. "Queríamos encontrar un productor que llevara el libro al siguiente paso, y Gavin tenía tan buena reputación de proteger escritores, así que le enviamos el libro a él", revela Cameron. En su misión para encontrar un campeón para llevar al libro al próximo paso, necesitaban un director que tuviera el mismo objetivo en mente.

Dada la trayectoria de Hallström respecto de realizaciones creativas, y habiendo dirigido una película de Amblin Entertainment (luego DreamWorks), The 100-Foot Journey, fue una decisión unánime que la versión cinematográfica de esta historia no podía estar en mejores manos. El director expresa que no fue por accidente que se sintió atraído por el material: "Hice dos películas sobre perros previamente My Life as a Dog y Haichi-así que es mi tercera historia con perros. Si tienes un interés en intrusos y emociones que parezcan irracionales para los seres humanos, puedes relacionar sin lugar a dudas los sentimientos de un perro y la vida de un perro."

Si bien Cameron y sus colegas guionistas tenían que crear las reglas para nuestra historia, en términos de lo que el perro pensaba y podía procesar, Hallström también tenía que mantener las cosas lógicas...en lo que algunos podrían decir que es una noción ilógica.

"Finalmente, la regla que teníamos era que el perro no podía hablar en cámara," comenta Hallström. "Con la narración, los pensamientos del perro tenían elementos humanos, y cada vez me atrapó más la idea de la reencarnación debido a esta película. Pero si la posibilidad es real o no...quién lo sabe. El punto es estar abierto a la magia de que hay algo que sucede en el universo que todavía no podemos explicar."

Hallström sintió que su tarea más importante como director fue basar las actuaciones del actor y del perro en la realidad. Su objetivo no era estilizar nada ni alcanzar los aspectos cómicos. "Quería un tono que se sintiera auténtico y tuviera un toque ligero, a la vez que se originara en emociones reales, de los perros y los seres humanos. Fue un desafío divertido."

Conocer a nuestros amantes de perros: Selección de actores para la película

Hallström censo en Dennis Quaid para el papel de Ethan adulto, a quien había dirigido hace más de 20 años en Something to Talk About. Conocido por sus interpretaciones en papeles cómicos y dramáticos con el paso de los años, Quaid era la opción indiscutida para Hallström

"En los años que pasaron desde que trabajamos juntos por última vez, hubo un maravilloso cambio en Dennis", elogia el director. "Maduró y se volvió más flexible. Tenía que improvisar, y me encantaban sus contribuciones. Tiene la capacidad de hacer esperar al camarógrafo cuando termina una toma, y que resulte un placer trabajar con él nuevamente."

Para Quaid, fue una decisión sencilla volver a trabajar con Hallström. El actor agrega: "Amo la historia y eso es lo que Lasse es tan bueno para hacer. Es un gran narrador que sabe cómo contar una historia a través del lenguaje, en imágenes y con sonido. Hay tres de nosotros interpretando a Ethan en diferentes momentos de su vida, y simplemente amé de qué se trata esta película."

El actor continúa: "Mi personaje es el dueño original de nuestro perro reencarnado, y lo interpretó más adelante en la vida. Se encuentra en una encrucijada personal y este perro regresa a su vida y le recuerda su verdadero ser."

Para Ethan joven, se seleccionó al recién llegado de 18 años KJ Apa. Oriundo de Nueva Zelanda, Apa protagonizó en las series locales Riverdale y The Cul De Sac. Novato en el mundo de las películas, Apa realmente se deleitó al unir fuerzas con Hallström. "Esta fue mi primera película y no sabía que se podía sugerir ideas diferentes al director. En mi trabajo previo en televisión, hice exactamente lo que estaba escrito", dice Apa. "La improvisación me salió con bastante facilidad."

Hallström se hace eco de Apa: "Me encantaba jugar alrededor de KJ y darle la oportunidad de improvisar. Podría haber tenido una carrera como líder en cualquier parte del mundo, diría."

Apa elabora los desafíos que enfrenta mientras interpreta al joven Ethan: "La parte más difícil del trabajo fue perfeccionar el acento estadounidense, y aprender cómo arrojar un balón. Yo juego rugby, y el movimiento de lanzamiento no podría ser más diferente."

Respecto del Ethan más joven de la película, se seleccionó a otro impresionante recién llegado. Conocido por su papel en Walk the Prank de Disney Channel, Bryce Gheisar envió una cinta de audición a la que Hallström respondió de inmediato. "Encontramos a Bryce bastante rápido en el proceso de selección de actores y vi desde el primer momento que él era perfecto para el papel", dice Hallström "No quería un actor demasiado entrenado porque tienden a ser demasiado pulidos para mi gusto, y no son generalmente lo que deseo ver de un niño en pantalla."

Gheisar reflexiona sobre su experiencia en el papel de Ethan, "La primera escena que filmé fue cuando mi personaje le presenta a Bailey a sus abuelos. Bailey salta del auto y corre tras los pollos, y eso fue tan divertido. Esa fue mi escena favorita de la película."

Para el papel de la madre de Ethan, Juliet Rylance fue seleccionada como la mujer que arranca toda la historia sacando a un cachorro que sufre de adentro de un camión. Rylance-reconocida principalmente por su trabajo en teatro y su papel protagónico en la película de terror Sinister-ingresó en un nuevo tipo de género en A Dog's Purpose. Rylance explica: "Cuando Bailey llega a sus vidas, mi personaje advierte de inmediato que será maravilloso tener este cachorro como parte de su familia. Ella le suplica a su esposo que se queden con Bailey, y él acepta a regañadientes. Ethan entonces crece junto a Bailey, y el público ve su vida a través de la mirada de su perro."

El actor reflexiona acerca de trabajar con Gheisar y Apa: "KJ ha observado a Bryce y ha podido verse a sí mismo como Ethan joven, lo que resultó de gran ayuda. Fue genial que tuvieran que pasar gran cantidad de tiempo juntos, y ambos tienen un gran corazón y son colegas fantásticos."

Luke Kirby fue seleccionado como el padre de Ethan-el alcohólico que no quiere saber nada con su nuevo perro Bailey. Al igual que Rylance, Kirby participó principalmente en teatro antes de introducirse en el mundo del cine con trabajos como Take this Waltz, Touched by Fire y Rectify. El actor explica: "El padre de Ethan es quien mantiene a la familia, pero tiene sus fallas que pueden ser más extremas que las de una familia promedio."

Apa reflexiona sobre las intensas escenas entre él y Kirby: "Hay una escena en la que Ethan finalmente se para frente a su padre después de años de observar prácticamente cómo abusa de su madre y tiene que empujar a Luke. La ensayamos algunas veces, pero Lasse nos dijo que la hiciéramos, y eso hicimos."

Para el papel de Hannah adulta, Peggy Lipton-famosa por su inolvidable trabajo en The Mod Squad y Twin Peaks-fue seleccionada. Quaid elogia a su protagonista femenina: "¿Quién no se volvió loco por ella? Peggy es fantástica y estamos ambos aquí durante un par de semanas. Estamos juntos en esto y es fantástico trabajar con ella."

Lipton comenta su experiencia al leer el guión por primera vez: "Todas las personas con las que hable tuvieron la misma reacción; se sienten muy movilizadas por esta historia." La actriz comenta respecto de su decisión de aceptar el papel de Hannah, "Cuando tienes un director como Lasse Hallström y trabajas con un actor como el formidable Dennis Quaid, era imposible para mí decir que no."

Britt Robertson fue seleccionada para interpretar a Hannah joven, el primer amor de Ethan. Robertson comenzó en el cine en Dan in Real Life y Scream 4 antes de ocupar papeles en The Longest Ride y Tomorrowland. Hallström reflexiona al ver su trabajo previo: "La vi en The Longest Ride y me encantó su sutil actuación."

Robertson reflexiona sobre su personaje: "Hannah conoce a Ethan en un feria, y se enamora de su perro Bailey tanto como de él. Tienen un lazo puro, y verdaderamente se divierten mucho juntos. Hannah espera construir una vida con Ethan y Bailey, pero la historia da un giro diferente."

Para el papel de Carlos, el dueño y compañero de Ellie, los realizadores eligieron a John Ortiz de Silver Linings Playbook y American Gangster para interpretar al oficial de policía que se dedica por completo a su trabajo y a su perro. Ortiz expande sobre su personaje: "Carlos está solo y se dedica a servir a su comunidad. En privado, está bastante solo, pero hay indicios de que tuvo una relación en el pasado que significó mucho para él. Ellie es su compañera y rápidamente se convierte en su todo."

Kirby Howell-Baptiste de House of Lies y Love fue seleccionada como la socialmente torpe Maya-dueña de Tino-y la artista reflexiona sobre la sensación de la película dentro de una película del arco de su personaje: "Lasse compartimentalizó cada una de las historias y les dio su propia vibración. Parecen películas diferentes, y definitivamente sentí eso cuando estábamos rodando.

Howell-Baptiste recuerda la emoción que sintió al leer el libro y el guión de A Dog's Purpose: "He leído el libro dos veces y lloré en ambas oportunidades. Lloro también cada vez que leo el guión. Esta historia no puede más que llegarte directo al corazón."

Para el interés amoroso de Maya, los realizadores seleccionaron a Pooch Hall en el papel de Al. Conocido por sus papeles en la serie de televisión de larga data The Game y Ray Donovan, el artista reflexiona sobre su experiencia con Howell-Baptiste: "Kirby y yo tuvimos absoluta libertad de Lasse para salir de la estructura estándar y simplemente interpretar, y se sintió como si creáramos magia."

Howell-Baptiste agrega: "Pooch y yo disfrutamos mucho filmando juntos. Cuando nos vimos por primera vez, él simplemente me dio un enorme abrazo. No había que romper el hielo. Eso fue sorprendente porque nuestra parte en la película es esencialmente nosotros dos, así que fue genial que nos conectáramos de inmediato."

Para los abusivos dueños de Buddy, Nicole LaPlaca y Primo Allon fueron seleccionados como Wendi y Victor, respectivamente. No pasa demasiado tiempo hasta que Buddy termina abandonado y se encuentra en una granja demasiado familiar, con su verdadero propósito que pronto descubrirá.

El narrador perfecto: Encontrar a Bailey

Con el elenco humano y canino seleccionado, la producción comenzó en agosto de 2015 en Winnipeg, Manitoba. La producción finalizó a fines de octubre de 2015, pero, sin lugar a dudas, no estaba cerca de terminar dado que la verdadera estrella, el corazón y el alma de toda la película, la voz de Bailey no había sido seleccionada.

Hallström y Amblin contactaron al actor ganador del premio Tony, Josh Gad, con la esperanza de encontrar su estrella. Conocido por decenas de millones como la voz de Olaf en Frozen, Gad saltó a la fama como Elder Arnold Cunningham en el ganador de múltiples premios Tony Book of Mormon, que lanzó su carrera.

Sus inigualables aptitudes vocales son tan melódicas como humorísticas y emocionales, y los realizadores estaban seguros de que sería el Bailey perfecto para la producción. "Después de escuchar lo que hizo Josh con Olaf en Frozen, tuve una buena idea de su talento y por qué seria fantástico para el papel del narrador. Pero cuando comenzamos nuestro trabajo, me sentí verdaderamente movilizado de cuán bien él coincidid con las imágenes del perro y cómo se conectaba con ese personaje", dice Hallström.

Gad, que tenía la impresión de que se le estaba pidiendo que considerara hacer el trabajo de voiceover de un perro que habla, se llevó una sorpresa. Gad reflexiona sobre el proceso de selección: "Siempre he sido un gran fanático de Lasse y he anhelado la oportunidad de trabajar con él. Un día recibí una llamada que decía que había una nueva película que él dirigía y quería que yo formara parte de ella. Me entusiasmo muchísimo y me dijeron que la película ya había sido filmada. No entendí nada."

El actor continúa: "Mi reacción inicial fue que no quería hacer una película de un animal que habla, pero Leslee Feldman (VP de selección de actores en Amblin) me pidió que viera la película antes de tomar una decisión. Me alcanzó una caja de pañuelos de papel y dijo: "Toma, los vas a necesitar."

"Vi la película, advertí que no era sobre un perro que habla, y me sentí tan movilizado y sorprendido por ella que me vi obligado a formar parte. Si alguien entraba, pensaría que me habían robado a punta de pistola y vi quemarse a una familia de ardillas porque estaba sollozando. Después de completar el papel, puedo decir con honestidad que no me sentí de esa forma respecto de un proyecto en el que he participado desde Frozen. Cualquiera que vea esto se va a sorprender por la belleza, la verdad y el entretenimiento que Lasse ha logrado", dice Gad.

Diseño de producción y locaciones

Una vez localizada la granja familiar, el diseñador de producción Michael Carlin recreó el interior de la casa. Eso, así como las otras partes de la película, es más que un homenaje al trabajo del fotógrafo William Eggleston de Americana.

La locación de la granja familiar de Montgomery se encontró tres horas al oeste de Brandon en Manitoba, Canadá. La inspiración para esta locación remota fue la afamada pintura de Andrew Wyeth de 1948 "Christina's World", que fue la plantilla para buscar la locación. Mientras buscábamos tierras planas para convertirse en el hogar de nuestra granja, casi todas las granjas en Winnipeg plantaron árboles que crearon fuertes cortavientos y mucho más en tierras planas. Encontrar el suelo ligeramente ondulado sin árboles no fue tarea sencilla, por eso el viaje a Brandon.

Nuestro director sintió que habían encontrado la locación perfecta en Brandon, y decidió divertirse con la naturaleza de la pieza de época de la historia. "Esta granja tenía un aspecto mágico. Se sentía bien", dice Hallström. "Es muy divertido trabajar con una pieza de época y, en especial, la Americana de los autos y vestimenta de la década de 1960 y más allá."

La producción utilizó la calle del centro de Virden (oeste de Brandon) para recrear 1962 alterando los frentes de las tiendas; luego se contactó con los clubes de automóviles locales para encontrar algunos autos de época.

Rylance refleja el extraordinario ambiente de granja: "Todo era tan plano, pero tienes esos grandes cielos abiertos. Eso es algo que utilizan las escenas junto a la granja, y una pantalla verde no hubiera estado a la altura."

Después de trabajar cerca de Brandon, la producción regresó a Winnipeg para lograr equilibrio en la película. "No es un gran cambio pasar de la granja a los suburbios, y luego a Atlanta y Chicago, pero el espectador sabrá que es una historia diferente y una época diferente", señala Carlin.

Verdaderamente, A Dog's Purpose fue única porque consiste en tres películas pequeñas, respaldadas por una gran película. Carlin expande: "Queríamos comenzar y terminar con un mundo real pero idealizado. Cuando la película cambia a Chicago y más allá, queríamos que el público sintiera una diferencia."

The Exchange District en Winnipeg demostró ser un sustituto perfecto para Chicago en la década de 1970. Winnipeg, hace mucho tiempo era considerada la Chicago de Canadá, y fue el centro de las líneas ferroviarias nacionales y cultivo de granos a través de Winnipeg. "No tiene la enormidad en el horizonte que tiene Chicago, pero de cerca los edificios individuales funcionaron a la perfección", dice Carlin.

Como Carlin y Hallström colaboraron en Salmon Fishing in the Yemen, estaba familiarizado con la naturaleza de improvisación de su estrategia de dirección. "Lasse improvisa mucho. Tiene esa forma asombrosa de encontrar una parte de una escena que muchos de nosotros ni siquiera advertimos hasta que él la señala, y entonces se vuelve instantáneamente lo más natural del mundo. Eso es lo que lo hace especial", dice Carlin.

Dado el desafío de cuatro historias diferentes y tres épocas diferentes, había que tomar una decisión respecto de cómo el público vería que cada uno de los escenarios se relacionan, o no. Carlin explica: "No necesariamente queríamos relacionar todas estas historias. Utilizamos los colores para crear el cambio en las historias cuando pasábamos a épocas y locaciones diferentes."

Cinematografía

El director de fotografía Terry Stacey y Hallström decidieron crear sutiles diferencias para cada época y cada perro. "Cuando contamos la historia de la vida de Bailey durante las décadas de 1960 y 1970, el trabajo de cámara es más tradicional con tomas más largas y cámaras que se mueven suavemente. Cuando vamos a Chicago en la década de 1970, es más crudo", explica Stacey. "Es más manual y más como lo muestra la policía. Estamos de regreso a una forma más tradicional de contar la historia cuando llegamos al presente. Son diferencias sutiles solo en el estilo en el que estamos contando la historia."

La película marca la cuarta colaboración de Staceys con Hallström, así que él advierte que ser ágil resulta primordial. "Lasse es orgánico en su proceso y moldea la escena de manera única. Formula la escena como un músico crea jazz", dice el DP. "El proceso siempre ofrece esa magia extra que nunca fue inicialmente aparente para ninguno de nosotros...excepto para él tal vez."

Al igual que otros realizadores, Stacey tuvo que abordar esta película de manera exclusiva. "Investigué mucho respecto de qué ven los perros y cuál es su campo de visión, así como los colores", señala. "Pero advertí que sería un poco aburrido dado que todo sería azul y gris. Así que me tomé un poco de licencia poética respecto del punto de vista del perro, pero mantuve las cosas amplias para sus tomas."

Vestuario

A diferencia de Stacey, la licencia poética no se otorgó exactamente al principio a la diseñadora de vestuario Shay Cunliffe. Dado el deseo de Hallström de mantener el vestuario lo más mudo posible, era un desafío mantenerse fiel a los deseos del director a la vez que se hace justicia a los estilos del pasado.

"Le di a Shay dos reglas: sin sombreros y mantenerse real", dice Hallström. "Si quieres decir algo con el vestuario, no lo hagas en mi película. Quiero que sea sutil, y no que invada y se vuelva teatral y poco real."

Habiendo dicho esto, a fines de la década de 1970 y principios de 1980 la ropa que se usaba no era exactamente sutil. Hallström admite que no fue fácil respetar su regla de oro, "se ve demasiado fuerte y llamativo cuando buscas vestuario de la época, pero es real. Observas fotografías y el estilo de las décadas de 1970 y 1980 verdaderamente era algo real."

Antes de seleccionar a Peggy Lipton, Cunliffe, como su vestuarista, estaba creando carpetas para que los diversos personajes compartieran con Hallström. "Para Hannah joven, encontré una imagen de Peggy de su época durante The Mod Squad, que en mi mente captaba a la perfección el estilo y sentimiento de la chica que se describe en el guión. Además, esto fue antes de seleccionar a Peggy", recuerda Cunliffe.

Robertson recuerda la estrategia de garantizar el aspecto e interpretación de Hannah que se mantuvo leal al guión: "Con cada toma y cada escena, se consideraba cada detalle. No se trata de encontrar el personaje y perfeccionarlo; se trata de conocer el alcance de donde proviene ella y hacia donde se dirige. Ella es una niña joven y llena de vida."

Cunliffe tuvo el placer de llamar a múltiples actores como el mismo personaje en diferentes fases de su vida, y se divirtieron haciéndolo juntos. La diseñadora de vestuario explica: "Hay una chaqueta que usa Ethan que refleja una decisión tomada por otro Ethan. Espero que el público no lo advierta con demasiada obviedad, pero subliminalmente parece que ellos están viendo a través de una línea de tres actores."

Howell-Baptiste agrega: "Mis equipos eran fantásticos; durante las pruebas me sentí como el más rechazado por algo que éramos, más perfecto ellos eran para mi personaje", se ríe el artista. "Pooch tenía un sweater extravagante que todavía puede recordar."

Con la narración de Bailey como una línea de pensamiento de la película, Cunliffe tenía que prestar especial atención a los zapatos que llevaban puestos los personajes...dado que el punto de vista del perro se destaca desde la parte inferior de la pierna hacia abajo. "Definitivamente vestí a los actores desde los pies hacia arriba y los largos de los dobladillos de la década de 1960 a la actualidad han cambiado definitivamente, así que fuimos bastante quisquillosos al respecto."

Nuestro director cierra la narrativa, y se toma un momento para reflexionar: "De la forma en que trabajo, fue genial que todos se involucraran abiertamente de la manera que yo improviso. Aprecio esa libertad, y aprecio el lugar de interpretar y obtener verdaderamente lo que necesito de estos brillantes artistas."

Amblin Entertainment y Reliance Entertainment presentan-en asociación con Walden Media-una producción de Pariah de una película de Lasse Hallström: A Dog's Purpose, protagonizada por Britt Robertson, KJ Apa, John Ortiz, con Dennis Quaid y Josh Gad. La música es de Rachel Portman, y la supervisora musical es Liza Richardson. La diseñadora de vestuario de la película es Shay Cunliffe, y la edición está a cargo de Robert Leighton, ACE. El diseñador de producción de A Dog's Purpose es Michael Carlin, y el director de fotografía es Terry Stacey, ASC Los productores ejecutivos son Alan Blomquist, Mark Sourian, Lauren Pfeiffer, y la película es producida por Gavin Polone. Está basada en la novela de W. Bruce Cameron y escrita por W. Bruce Cameron y Cathryn Michon y Audrey Wells y Maya Forbes y Wally Wolodarsky. A Dog's Purpose está dirigida por Lasse Hallström. A Universal Release © 2016 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC.

ACERCA DEL ELENCO

BRITT ROBERTSON (Hannah joven) recientemente terminó de rodar el papel protagónico en la serie de Denver and Delilah Productions y Netflix Girlboss. Más recientemente se la vio en Mr. Church frente a Eddie Murphy, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca 2016. También terminó de rodar recientemente un arco en el muy aclamado show Hulu Casual. Próximamente se la verá en The Space Between Us, también protagonizada por Asa Butterfield y Gary Oldman que se lanzará el 3 de febrero. Interpretó a la hija de Julia Roberts en Mother's Day del difunto Garry Marshall.

En 2015, Roberton recibió la Star of Tomorrow en CinemaCon y tuvo dos películas consecutivas en los cines. Protagonizó la adaptación de The Longest Ride de Nicholas Sparks para Fox 2000 y en la película de Brad Bird Tomorrowland, también protagonizada por George Clooney. También tuvo un papel frente a Jennifer Aniston en la película Cake en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Robertson previamente protagonizó The First Time de Castle Rock, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, y también protagonizó Delivery Man de DreamWorks frente a Vince Vaughn.

Los créditos televisivos incluyen ser un personaje regular de la serie durante la primera temporada del exitoso programa de DreamWorks/CBS Under the Dome, basado en la novela de Stephen King. Ella protagonizó previamente las dos series de CW, The Secret Circle y Life Unexpected.

KJ APA (Ethan adolescente) es un actor neocelandés de 18 años, que protagoniza como Archie en la proxima serie de CW Riverdale. Más recientemente acaba de terminar de rodar la papel protagónico en la próxima película independiente Altar Rock frente a India Eisley. Mientras estuvo en Nueva Zelanda, protagonizó la exitosa serie local Shortland Street y también la miniserie de ciencia ficción de seis partes The Cul De Sac.

JOHN ORTIZ (Carlos) es un actor galardonado que perfeccionó su arte en el escenario teatral de Nueva York. Ganó el premio Obie como Mejor actor en la producción fuera de Broadway de References to Salvador Dali Make Me Hot y fue nominado a un premio Independent Spirit Award por su actuación en la película indie Jack Goes Boating. Se siente cómodo en el teatro, en el cine y en la televisión por igual.

Ortiz actualmente está rodando Nostalgia frente a Jon Hamm y Catherine Keener. Recientemente finalizó God Particle producida por J.J. Abrams, también protagonizada por Chris O'Dowd y Elizabeth Debicki; y Replicas, protagonizada por Keanu Reeves y Alice Eve; y Kong: Skull Island, también protagonizada por Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson y John Goodman. Otros créditos recientes incluyen la próxima película de Zach Braff Going in Style, también protagonizada por Morgan Freeman y Michael Caine; y A Woman, a Part, también protagonizada por Maggie Siff y Cara Seymour; Steve Jobs, también protagonizada por Michael Fassbender y Kate Winslet; Blackhat, también protagonizada por Chris Hemsworth; The Drop, también protagonizada por Tom Hardy y el difunto James Gandolfini; y Cesar Chavez de Diego Luna, también protagonizada por Michael Pena.

En 2012, a Ortiz se lo vio en la película nominada al Academy Award® Silver Linings Playbook, y en 2010 se lo vio en Jack Goes Boating, ambas en las que protagonizó y produjo con el difunto Philip Seymour Hoffman. Otros créditos cinematográficos incluyen Public Enemies, Fast & Furious 6, Pride and Glory, American Gangster, Aliens vs. Predator: Requiem, Miami Vice, El Cantante, Amistad, Carlito's Way, Narc, Ransom, Riot, Side Streets, Sgt. Bilko, Before Night Falls, The Opportunists y The Last Marshal.

Los créditos televisivos incluyen a Rake, también protagonizada por Greg Kinnear; la serie de HBO Togetherness, protagonizada por Amanda Peet y Melanie Lynskey; Luck, tambien protagonizada por Dustin Hoffman; Clubhouse; The Job; y Lush Life.

Junto con el difunto Philip Seymour Hoffman, Ortiz es el cofundador de Labyrinth Theater Company, en donde ha producido e interpretado en muchas producciones. Las producciones incluyen The Last Days of Judas Iscariot de Hoffman; Jesus Hopped The 'A' Train, por la que recibió una nominación al premio Drama Desk Award; Guinea Pig Solo; y Jack Goes Boating; todas las cuales fueron puestas en escena en Public Theater en Nueva York. Más recientemente, protagonizó el papel principal de Othello frente a Hoffman. La producción, dirigida por Peter Sellars, se estrenó en el Viena y estuvo de gira a nivel internacional.

Otros créditos teatrales de Nueva York incluyen la producción de Broadway de Anna in the Tropics; The Skin of Our Teeth, también protagonizada por John Goodman en Public Theater; y Cloud Tectonics en Playwrights Horizons. Adicionalmente, Ortiz estuvo en The Persians y Merchant of Venice, ambas dirigidas por Peter Sellars e interpretada en París, Londres, Berlín y Edinburgo, entre otras ciudades. A nivel regional, Ortiz interpretó en el Mark Taper Forum, Goodman Theatre, Hartford Stage, Arena Stage, Yale Repertory Theatre, South Coast Repertory y Cincinnati Playhouse.

Un fanático devoto de New York Yankees y New York Knicks, Ortiz nació y se crió en Brooklyn, y sigue residiendo allí con su esposa y su hijo.

PEGGY LIPTON (Hannah adulta) nació en la ciudad de Nueva York en donde estudió actuación y se mudó a California a los 17 años con su familia. Fue contratada para ser intérprete por contrato para una serie de estudios importantes. Grabó un álbum para Lou Adler en 1969. Protagonizó en muchas series de televisión incluidas The Mod Squad y Twin Peaks. Se casó con Quincy Jones, y tuvieron dos hijas llamadas Kidada y Rashida. Regresó a trabajar cuando ellas fueron a la universidad. En 2005, publicó una memoria "Breathing Out" para St. Martin's Press. Ha pasado años viajando incluyendo la India en donde pasó un tiempo viviendo en un ashram. Es madre, actriz, escritora y música.

DENNIS QUAID (Ethan adulto) es reconocido por sus interpretaciones distintivas en papeles cómicos y dramáticos durante los últimos 40 años. A Quaid se lo puede ver en el drama de subasta de Crackle The Art of More en la que también se desempeña como productor ejecutivo. En la pantalla grande, se lo vio más recientemente en el drama basado en hechos reales Truth y ha terminado de filmar la segunda temporada la serie de televisión nominada al premio BAFTA Fortitude. Comenzó a ganar atención a fines de la década de 1970 para papeles en películas como Breaking Away antes de recibir elogios del público y de la crítica por su papel en el lanzamiento de 1983 The Right Stuff. Otros créditos notables incluyen The Rookie, The Day After Tomorrow, Traffic, Vantage Point, Frequency, The Parent Trap y Soul Surfer. Por su papel en Far From Heaven de Todd Haynes, ganó el premio New York Film Critics Circle Award como Mejor actor de reparto, el premio Chicago Film Critics Association Award como Mejor actor de reparto, el premio Online Film Critics Society como Mejor actor de reparto y el premio Independent Spirit Award como Mejor actor de reparto.

En 2010, fue nominado para numerosos premios que incluyen un premio Screen Actors Guild (SAG) Award, un premio Primetime Emmy y un premio Globo de Oro por su interpretación de Bill Clinton en la película de televisión A Special Relationship. Quaid actualmente está produciendo Kin con James Franco.

JOSH GAD (Bailey/Buddy/Tino/Ellie) aporta un increíble ingenio, humor y profundidad a todos sus papeles, desde un muñeco de nieve que ama el verano hasta un chiflado misionero mormón.

A Gad se lo verá protagonizando la acción en vivo de la película de Walt Disney Pictures Beauty and the Beast en el papel de Le Fou, el compañero de Gastón. La película tiene previsto su lanzamiento el 17.03.17.

Recientemente finalizó la producción de Marshall de Open Road Film, sobre Supreme Court Justice Thurgood Marshall.

Más recientemente se lo encontró prestando su voz en The Angry Birds Movie de Sony Entertainment, una adaptación cinematográfica animada del popular juego.

Los próximos proyectos de Gad incluyen la comedia de Paramount Heavy Duty, basada en la idea original y Russ and Roger de STX, en donde protagonizará junto a Will Ferrell e interpretará el papel de Roger Ebert.

En 2015, Gad protagonizó junto a Billy Crystal en el programa de FX The Comedians sobre un comediante veterano que se une con rechazo a un comediante más joven y tenso para un programa de sketchs de comedia a la noche tarde.

Otros créditos cinematográficos incluyen Pixels de Sony Entertainment, también protagonizada por Adam Sandler y Peter Dinklage; The Wedding Ringer, también protagonizada por Kevin Hart; el proyecto indie de Zach Braff Wish I Was Here; la galardonada película animada de Walt Disney Pictures Frozen, en donde protagoniza como el adorable compañero Olaf; la biografía novelada de Steve Job, Jobs; Thanks for Sharing, también protagonizada por Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo y Tim Robbins; The Internship de Shawn Levy, también protagonizada por Vince Vaughn y Owen Wilson; Love & Other Drugs de Ed Zwick, también protagonizada por Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway y Hank Azaria; The Rocker de Shawn Levy, junto a Rainn Wilson; 21, frente a Kate Bosworth, Laurence Fishburne y Kevin Spacey; y Crossing Over, también protagonizada por Harrison Ford, Ray Liotta y Ashley Judd. Otros créditos de voz incluyen Ice Age: Continental Drift, junto a Ray Romano, Queen Latifah, Jennifer Lopez y John Leguizamo.

En 2012, Gad se desempeñó como productor ejecutivo, cocreador y estrella en la comedia familiar de NBC 1600 Penn. Interpretó a Skip Gilchrist, el torpe hijo mayor del Presidente (Bill Pullman), cuyos sinceros intentos de hacer las cosas bien a menudo salen mal. Gad también le prestó su voz a Mondo en la serie animada de MTV Good Vibes e interpretó el papel principal en BBC Worldwide's Gigi: Almost American. Tuvo un papel como invitado en exitosas series como New Girl y Modern Family.

Gad también tomó a Broadway por sorpresa protagonizando como Elder Cunningham en la comedia musical ganadora del premio Tony Book of Mormon. Gad fue nominado a los premios Tony, The Drama League y The Fred & Adele Astaire y ganó el premio Outer Critics Circle Award. Hizo su debut en Broadway en una producción ganadora del premio Tony de The 25th Annual Putnam County Spelling Bee.

Después de graduarse de Carnegie Mellon School of Drama, Gad comenzó su carrera en teatro. Luego, se inclinó hacia la comedia, cofundando su propia compañía, el grupo de comedia The Lost Nomads.

ACERCA DE LOS REALIZADORES:

Uno de los directores más reconocidos del mundo, LASSE HALLSTRÖM (Dirigida por) es más conocido para el público como el hacedor de películas tan conmovedoras pero definitivamente poco sentimentales como My Life as a Dog, What's Eating Gilbert Grape y The Cider House Rules.

Hijo de un realizador amateur, Hallström nació en Estocolmo el 2 de junio de 1946. Comenzó su carrera profesional en la escuela secundaria cuando, con asistencia de un grupo de amigos, hizo un cortometraje sobre algunos compañeros de escuela que habían formado una banda.

En 1975, Hallström hizo su debut con el drama romántico A Guy and a Gal. Dos años después, concentró su lente en una de las exportaciones más famosas de Suecia en ABBA: The Movie. Posteriormente hizo una serie de comedias románticas; pero no fue hasta 1985, con My Life as a Dog, que Hallström tuvo su avance internacional. Un éxito de autor de buena fe, My Life as a Dog fue la historia conmovedora y totalmente no condescendiente que alcanzó la mayoría de edad acerca de un niño al que envían a vivir con sus parientes cuando su madre que tiene una enfermedad terminal no puede seguir cuidándolo. La película obtuvo gran cantidad de honores internacionales, incluida Mejor película extranjera en los premios Globo de Oro y un premio de New York Film Critics Circle. Hallström recibió nominaciones al Oscar® como Mejor director y mejor guión adaptado.

Después el éxito de My Life as a Dog, Hallström permaneció en Suecia haciendo películas. En 1991, llegó a Estados Unidos e hizo su debut con Once Around. Una comedia romántica, protagonizada por Holly Hunter y Richard Dreyfuss, gozó de una recepción favorable. Dos años después, la reputación internacional del director siguió consolidándose con la película What's Eating Gilbert Grape. La película se centra alrededor de las penas del personaje principal (interpretado por Johnny Depp), un hombre joven que añora cambiar su existencia mundana y cotidiana. Contó con fuertes actuaciones, en especial de Depp y el por entonces desconocido Leonardo DiCaprio, que obtuvo nominaciones al Oscar® y Globo de Oro por su interpretación del hermano menor de Gilbert con discapacidad mental.

Las secuelas de Hallström para Gilbert fueron Something to Talk About (1995), y una adaptación de The Cider House Rules de John Irving (1999). Esta última, contó con un guión de Irving y fue protagonizada por Tobey Maguire, Charlize Theron y Michael Caine. Hallström también fue nominado para un Academy Award® como Mejor director de cine. Al año siguiente, Hallström marcó otro éxito de autor con la comedia romántica dramática Chocolat. La historia de un fabricante de dulces de una pequeña ciudad que sacude a su comunidad al permanecer abierto los días domingo obtuvo numerosas nominaciones, incluidas cuatro nominaciones a los premios Globo de Oro y cinco nominaciones al Oscar®. En 2001, el ritmo de Hallström's no mostró signos de quedarse atrás con el lanzamiento de The Shipping News, que le valió elogios de la crítica y un saludable desempeño en las taquillas de cine de autor. Sus créditos recientes también incluyen An Unfinished Life (2005), Casanova (2005) y Dear John (2010). Dear John, adaptada a partir de la novela de Nicholas Sparks, protagonizada por Channing Tatum y Amanda Seyfried e hizo una fuerte actuación de taquilla, desplazando a Avatar después de siete semanas en el Nro. 1. Su próxima película, Salmon Fishing in the Yemen, protagonizada por Ewan McGregor y Emily Blunt, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto y fue lanzada por CBS Films. También en 2011, Hallström dirigió el thriller The Hypnotist, que fue el ingreso de Suecia al Oscar® para 2012. En 2013, dirigió Safe Haven, basada en la novela del mismo nombre de Sparks, que cuenta la historia de una mujer joven con un pasado misterioso que la une a un viudo y se ve forzada a confrontar el oscuro secreto que la persigue. La película recaudó $97 millones a nivel mundial, convirtiéndola en una de las películas Sparks de mayor recaudación de todos los tiempos. Hallström posteriormente dirigió The Hundred-Foot Journey de Walt Disney Pictures, que cosechó amplios elogios de la crítica y una nominación al premio Globo de Oro por la actuación de Helen Mirren como chef de la estrella Michelin.

W.W. BRUCE CAMERON (Basada en la novela de/Guión de) es un ganador del premio Benchley al humor y fue nombrado Columnista del año en 2011 por la National Society of newspaper Columnists. Ha escrito para televisión (8 Simple Rules, basado en su libro) y coescribió la película Muffin Top: A Love Story, que se lanzó en noviembre de 2014. Produjo y coescribió la películaCook-Off!, que se encuentra en etapa de posproducción.

Su novela "A Dog's Purpose" pasó 52 semanas en la lista de Best Sellers de The New York Times. La secuela, "A Dog's Journey," fue publicada en mayo de 2012, y se convirtió instantáneamente en un Best Seller de The New York Times.

Cameron ha sido invitado en Good Morning America, Fox & Friends,The Today Show, Oprah,Anderson Cooper y CBS This Morning.

En 2017, "A Dog's Way Home"se publicará en mayo, el libro de humor "A Dad's Purpose"se publicará en junio y la novela para lectores jóvenes "Molly's Story" saldrá en septiembre.

CATHRYN MICHON (Guión de) es una guionista, actriz y directora de cine, así como autora de la serie de libros de mayor venta "Grrl Genius". Alumna de The Second City, ha escrito para numerosas series de televisión ganadoras del premio Primetime Emmy. Coescribió, codirigió y protagoniza la próxima comedia ensamble de Lionsgate Cook-Off!, también protagonizada por Wendi McLendon-Covey, Melissa McCarthy y Gary Anthony Williams. Michon también dirigió, coescribió y protagonizó la galardonada película indie Muffin Top: A Love Story con David Arquette, actualmente en Netflix.

AUDREY WELLS (Guión de) es una guionista y directora de cine de San Francisco, California. Es la autora y directora de Under the Tuscan Sun, protagonizada por Diane Lane. También escribió y dirigió Guinevere, protagonizada por Sarah Polley y Stephen Rea, por la que ganó el premio Waldo Salt Screenwriting en el Festival de Cine de Sundance y el premio del jurado en el Festival de Cine de Deauville. Wells escribió los guiones originales de The Truth About Cats & Dogs y The Kid. Otros créditos como autora incluyen George of the Jungle,The Game Plan y la adaptación estadounidense de Shall We Dance. Wells actualmente está adaptando The Hate U Give para el director George Tillman Jr. y Fox 2000, y escribiendo el guión para la película animada original de Oriental DreamWorks. Wells se desempeña como profesora visitante en la Graduate School of Theater, Film and Television en UCLA.

MAYA FORBES (Guión de) comenzó su carrera escribiendo para The Larry Sanders Show. Desde entonces escribió numerosos episodios de televisión y películas. Sus créditos televisivos incluyen The People vs. O.J. Simpson y sus créditos cinematográficos incluyen Monsters vs. Aliens y Diary of a Wimpy Kid: Dog Days. Todas estas piezas ella las coescribió con su esposo Wally Wolodarsky.

Forbes fue nombrada por Variety como una de los "10 directores para ver" por su debut como directora en Infinitely Polar Bear, protagonizada por Mark Ruffalo y Zoe Saldana. Su último proyecto The Polka King, escrito y dirigido con Wolodarsky, y protagonizado por Jack Black, se estrenará en el Festival de Cine de Sundance en 2017.

Forbes y Wolodarsky viven en Santa Monica, California, con sus tres hijos.

WALLY WOLODARSKY (Guión de) comenzó su carrera como escritor en The Tracey Ullman Show. Recibió un premio Primetime Emmy por su trabajo. Wolodarsky fue un escritor y productor original en The Simpsons durante las primeras cuatro temporadas, en donde ganó su segundo premio Primetime Emmy. Ha dirigido tres películas y escrito varias con su esposa Maya Forbes. The Polka King es la primera película que han escrito y dirigido juntos.

GAVIN POLONE (Producida por) comenzó su carrera como asistente en International Creative Management (ICM) en 1985 y fue promovido a agente poco tiempo después. Dejó ICM en 1989 para unirse a Bauer-Benedek, una agencia boutique líder. Bauer-Benedek evolucionó a United Talent Agency, en donde Polone se convirtió en socio a los 29 años. Durante su trabajo en UTA, Polone se desempeñó como jefe del departamento de televisión, hasta que abandonó su carrera como agente en 1996 cuando se asoció con Judy Hofflund para formar Hofflund/Polone, una compañía de producción y gestión de talentos. A través de Hofflund/Polone, fue productor ejecutivo en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm así como Gilmore Girls de CW.

En el verano de 2001, Polone inició su productora Pariah. Pariah produjo numerosos programas de televisión, incluidos Revelations para NBC, Tell Me You Love Me para HBO, My Boys para TBS, The Bachelorette Party para Oxygen y Jane By Design y Twisted para ABC Family.

Los créditos cinematográficos como productor incluyen When Trumpets Fade para HBO;Drop Dead Gorgeous para New Line; Stir of Echoes para Artisan; Premium Rush, Panic Room, Secret Window y Zombieland para Columbia Pictures; las películas independientes Conan O'Brien Can't Stop y Seeing Other People; Little Manhattan y My Super Ex-Girlfriend para New Regency y 20th Century Fox; Primeval para Walt Disney Pictures; y Ghost Town para DreamWorks. Más recientemente produjo la película independiente Nerdland, que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca 2016 y llegó a los cines el 6 de diciembre.

Ha escrito numerosos artículos para publicaciones como The Hollywood Reporter, GQ y New York Magazine.

El productor ALAN BLOMQUIST (Productor ejecutivo/Gerente de la unidad de producción) ha trabajado en la industria del entretenimiento durante más de 35 años.

A Dog's Purpose reunió a Blomquist y al director Lasse Hallström, con quien había colaborado en Chocolat, The Cider House Rules y What's Eating Gilbert Grape.

También fue productor ejecutivo en Walk the Line, Taking Lives, Bounce, What Dreams May Come, Spawn, A Little Princess, Beautiful Girls, Of Mice and Men y Everybody's All American.

Después de una muy exitosa carrera como productor ejecutivo en más de 25 películas para estudios que incluyen a Warner Bros., Paramount y Miramax, Blomquist en 2002 diseñó las sumamente exitosas películas Blue Collar Comedy Tour y los exitosos derivados que generaron.

Blue Collar Comedy Tour: The Movie, Blue Collar Comedy Tour Rides Again y Blue Collar Comedy Tour: One For the Road que combinadas vendieron más de 10 millones de DVD. La franquicia también generó siete películas guionadas que incluyen Larry the Cable Guy: Health Inspector, Delta Farce y Witless Protection.

Antes de producir, Blomquist se desempeñó en diversas capacidades de producción clave para cine y televisión. Fue primer asistente de dirección en Iron Eagle y gerente de la unidad de producción en La Bamba y Uncle Buck.

Blomquist vive en Los Ángeles con su hija de 14 años, Annika. Sus hijos mellizos de 30 años, Sam and Will, están abriéndose camino por el mundo.

MARK SOURIAN (Productor ejecutivo) comenzó su carrera como asistente de Scott Rudin. Se unió a DreamWorks en 1997 como asistente de desarrollo y ascendió al cargo de copresidente.

Ha dirigido proyectos como el rotundo éxito de taquilla The Ring y su secuela The Ring 2, la película nominada al Academy Award® House of Sand and Fog, Red Eye, The Kite Runner y Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.

Además, Sourian también fue el productor ejecutivo que supervisó la exitosa comedia I Love You, Man, y más recientemente Delivery Man y Need for Speed.

Nativa del norte de California, LAUREN PFEIFFER (Productora ejecutiva) es una productora de cine y televisión en Los Ángeles. Actualmente se desempeña como vicepresidente de contenido original en Craig Piligian's Pilgrim Media Group, en donde encabeza el desarrollo de proyecto de televisión guionada, cine, documentales largos y digitales. Más recientemente, Pfeiffer desarrolló y produjo la serie dramática original de Freeform Recovery Road. Antes de unirse a Pilgrim, ella dirigió el desarrollo en Pariah, la compañía del prolífico productor de cine y televisión Gavin Polone (Gilmore Girls,Curb Your Enthusiasm,Zombieland). En Pariah, Pfeiffer desarrolló y produjo la serie de ABC Family Twisted y Jane By Design. Poco después de graduarse de la California State University, Chico, Pfeiffer comenzó su carrera en el entretenimiento en NBC como coordinador de los equipos de programación y desarrollo actuales, que abarca exitosos programas como Friday Night Lights,30 Rock,Chuck,Scrubs, My Name Is Earl, Heroes,Medium y la franquiciaLaw & Order.

Proveniente de la Universidad de Manchester, Inglaterra, TERRY STACEY (Director de fotografía) llegó a Nueva York en los tiempos idílicos de principios de la década de 1980 como fotógrafo y músico. Allí trabajó en el Collective for Living Cinema, rodando y editando cortometrajes en Super 8mm y experimentando en el rubro de videos musicales. Después de viajar por Sudamérica con su Bolex 16mm, regresó a Inglaterra para trabajar como camarógrafo de documentales, viajando desde India a Islandia y finalmente regresó a Nueva York para rodar películas en la floreciente era de las verdaderas películas independientes. Trabajó con Good Machine y el IFC en diversos proyectos de Love God a American Splendor y The Door in the Floor. In Her Shoes de Curtis Hanson comenzó su viaje hacia el terreno de estudio. Sus créditos televisivos incluyen Wonderland de Peter Berg para ABC, una temporada de Sex and the City y la serie de ocho partes Flesh and Bone para Starz. Más que dirigir pilotos (Dexter de Michael Cuesta), él prefiere el mundo del cine, moverse entre proyectos de estudio e independientes para mantenerse desafiado y honesto.

Con el paso de los años, Stacey ha escrito y dirigido muchos de sus propios cortometrajes seleccionados por festivales internacionales que incluyen Bad Liver & a Broken Heart (protagonizadas por Sam Rockwell) y The Hat.

Stacey se ha desempeñado como cineasta más recientemente en la serie de televisión negra Chance con Hugh Laurie.

Es miembro de The American Society of Cinematographers and Academy of Motion Picture Arts and Sciences®.

MICHAEL CARLIN (Diseñador de producción) estudió escultura en Perth y Sydney y practicó como artista plástico antes de mudarse a Londres a fines de la década de 1980 para perseguir una carrera en cine.

Trabajó en diversas capacidades en películas independientes como The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover de Peter Greenaway, Dust Devil de Richard Stanley y Backbeat de Iain Softley. También diseñó videos musicales y comerciales.

La primera película de Carlin como diseñador de producción fue Fever Pitch de David Evans, que fue adaptada por Nick Hornby y protagonizada por Colin Firth. Otros créditos cinematográficos incluyen The Last King of Scotland de Kevin Macdonald; In Bruges de Martin McDonagh, protagonizada por Colin Farrell y Ralph Fiennes; The Duchess de Saul Dibb, protagonizada por Keira Knightley y Fiennes y por la que Carlin recibió una nominación al Oscar® por Mejor logro en dirección de arte; y The Eagle, su segunda colaboración con Macdonald.

Carlin colaboró con Lasse Hallström en Salmon Fishing in the Yemen, protagonizada por Ewan McGregor y Emily Blunt; The Reluctant Fundamentalist de Mira Nair y The Two Faces of January de Hossein Amini. Los créditos cinematográficos recientes incluyen Suite Française de Dibb y Oasis de Macdonald, y actualmente está preparando Colette and Willie de Wash Westmoreland protagonizada por Keira Knightley.

A Dog's Purpose es la primera colaboración entre ROBERT LEIGHTON, ACE (Editada por) y Lasse Hallström. Antes de eso, editó The Intern de Nancy Meyer, protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway. Otros créditos recientes incluyen Chef de Jon Favreau y la serie de televisión de Christopher Guest Family Tree para HBO y BBC. Anteriormente, editó el thriller de golpe del mago Now You See Me, una producción de Kurtzman/Orci Paper Products, protagonizada por Jesse Eisenberg y Woody Harrelson; y el debut como director de Alex Kurtzman People Like Us, protagonizado por Chris Pine y Elizabeth Banks.

Más conocido por su asociación de larga data con el director Rob Reiner, Leighton cosechó su primera nominación al Academy Award® y nominación al premio ACE Eddie por su trabajo estelar en el topliner de Tom Cruise A Few Good Men.

Nacido en Londres, Leighton trabajó como editor asistente en la BBC antes de mudarse a Estados Unidos para seguir su carrera como editor. Él y Reiner trabajaron juntos primero en el falso documental de música de rock This Is Spinal Tap, y el dúo siguió colaborando en 15 películas que incluyen clásicos duraderos como Stand By Me, The Princess Bride y When Harry Met Sally.

Leighton también ha disfrutado de una relación duradera y fructífera con el escritor, director y compositor Christopher Guest, y su asociación artística ha florecido en For Your Consideration, A Mighty Wind y la nominada al premio Globo de Oro Best in Show, que le valió a Leighton su segunda nominación al premio ACE por Mejor edición.

Otros créditos cinematográficos importantes incluyen la icónica de Ron Shelton Bull Durham; The Bucket List, protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman; Shall We Dance de Peter Chelsom; y Misery, The American President y Ghosts of Mississippi de Reiner.

SHAY CUNLIFFE (Diseñadora de vestuario) ha trabajado en una amplia gama de proyectos de diseño-2017 verá el lanzamiento en Fifty Shades Darker.

El trabajo cinematográfico reciente incluye el drama de Billy Ray The Secret in Their Eyes; Get Hard, protagonizada por Will Ferrell y Kevin Hart; el thriller de Tarsem Singh Self/less; y The Fifth Estate de Bill Condon.

Otras producciones incluyen The Bourne Legacy con Tony Gilroy y The Bourne Ultimatum con el director Paul Greengrass

Durante su carrera como diseñadora de vestuario, Cunliffe ha colaborado con muchos realizadores distinguidos como James L. Brooks en Spanglish y How Do You Know; John Sayles en Lone Star,Limbo ySilver City; Gary Sinise en Of Mice and Men andMiles from Home; Taylor Hackford en Dolores Claiborne yBlood In, Blood Out; Rob Reiner en The Story of Us yAlex & Emma; Thomas Bezucha en The Family Stone y Monte Carlo; y Ken Kwapis en He's Just Not That Into You y Big Miracle.

Otros realizadores destacados con quienes Cunliffe ha colaborado incluyen a Steven Zaillian en A Civil Action; Michael Apted en Enough; Brad Silberling en City of Angels; Amy Heckerling en I Could Never Be Your Woman;y David Mamet en Spartan.

Cunliffe explotó sus raíces de teatro musical cuando se reunió con Rob Marshall en la versión de película para televisión de Annie. Su trabajo en Annie fue honrado con un premio Costume Designers Guild Award y una nominación al Emmy. Ella regresó a su Inglaterra nativa para trabajar en el cuento de hadas que alcanzo la mayoría de edad en What a Girl Wants, dirigida por Dennie Gordon.

Su primer trabajo como diseñadora de vestuario fue en Mrs. Soffel, protagonizada por Diane Keaton y Mel Gibson. Cunliffe después trabajó con Gibson en su debut como director, The Man Without a Face.

Cunliffe se capacitó en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y comenzó su carrera de diseño en el teatro de Nueva York.

En las noches de sábado de 8:00p.m. a 10:00p.m.,LIZA RICHARDSON (Supervisora musical) ha sido la conductora y productora del programa de radio en el producto bandera de NPR de Santa Mónica, California, 89.9 KCRW desde 1991. Un camaleón musical, ha creado una serie de programas especiales a partir de la innovadora combinación de palabras y música, Man in the Moon, hasta la alternativa latina y country alternativo Rancho Loco hasta la combinación de música dance The Drop. Richardson es conocida por su excepcionalmente diverso vocabulario musical, y sus actuales exhibiciones del programa de radio con una mezcla de todos los géneros que incluye música dance, indie rock, deep cuts, raíces retro y party jams de todas partes del mundo.

Una ocupada supervisora musical independiente para televisión, publicidad y cine, los créditos de Richardson incluyen el primer puñado de spots de silueta iPod, Curious George, Lords of Dogtown, Surf's Up, The Kids Are All Right, Hotel Transylvania, Enough Said y el nominado al premioGrammy Tu Mamá También.

Richardson supervisó todas las temporadas de Friday Night Lights y Parenthood, y actualmente dirige favoritos de la crítica como el original de Netflix Narcos y The Leftovers de HBO, así como los éxitos de la red como Blindspot, Hawaii Five-O y Scorpion. Fue nombrada una de las Mujeres de impacto de 2010 por Variety y fue reconocida por sus pares, The Guild of Music Supervisors, como la Supervisora musical del año en televisión en 2012 y en 2016, Mejor Supervisión Musical para Drama de Televisión.

Liza es de Phoenix, Arizona, y tiene una BFA en teatro y danza de Southern Methodist University en Dallas, Texas.

La compositora británicaRACHEL PORTMAN (Música de) se convirtió en la primera compositora en ganar un Academy Award®, que recibió por su música de Emma. También fue la primera compositora en ganar un Primetime Emmy Award, que recibió por la película Bessie. Recibió dos nominaciones adicionales al Academy Award® por The Cider House Rules y Chocolat, que también le valieron una nominación al Globo de Oro.

Portman ha escrito más de 100 músicas para cine, televisión y teatro, incluidas, The Manchurian Candidate (Jonathan Demme), Oliver Twist (Roman Polanski), Hart's War (Greg Hoblit), Only You (Norman Jewison), The Legend of Bagger Vance (Robert Redford), Beloved (Demme), Benny & Joon (Jeremiah Chechik), Life Is Sweet (Mike Leigh), Never Let Me Go (Mark Romanek), Grey Gardens (Michael Sucsy), The Duchess (Saul Dibb), One Day (Lone Scherfig), The Vow (Sucsy), Snow Flower and the Secret Fan (Wayne Wang), The Lake House (Alejandro Agresti), Infamous (Douglas McGrath), Mona Lisa Smile (Mike Newell), Human Stain (Robert Benton), Chocolat (Lasse Hallström ), Cider House Rules (Hallström), Belle (Amma Asante), Dolphin Tale 2 (Charles Martin Smith), Bessie (Dee Rees), Race (Stephen Hopkins) y Their Finest (Scherfig).

Portman ha escrito una opera de Saint-Exupéry's The Little Prince para Houston Grand Opera así como un musical de Little House on the Prairie. Para los conciertos de BBC Proms, a Portman le encargaron escribir The Water Diviner, una sinfonía coral dramática. Portman escribió una pieza orquestal llamada "Endangered" interpretada en el World Environment Day Concert en el National Centre for the Performing Arts, Beijing.