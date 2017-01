Sing, ven y canta!: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Sing

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Situada en un mundo como el nuestro, pero habitada totalmente por animales, SING: VEN Y CANTA es protagonizada por Buster Moon (Benny Ibarra), un koala quien está al frente del que alguna vez fuera uno de los teatros más importantes de la ciudad, pero que actualmente pasa por tiempos difíciles.

Buster es un eterno optimista, bueno quizás hasta un poco sinvergüenza, pero ama tanto a su teatro que hará hasta lo imposible por conservarlo.

Poco a poco ve como su sueño se desmorona, y es ahí cuando tiene la idea de revivir la gloria de su teatro a través del más grande concurso de canto del mundo.

Cinco concursantes son elegidos: Un astuto ratón (Leonardo Sbaraglia); una tímida elefanta adolescente (María Eugenia Suárez aka La China) que tiene pánico escénico; una abnegada madre (Hanna Pérez de Ha*Ash) quien debe atender a sus 25 cerditos; un gorila adolescente quien desea alejarse de las malas costumbres de su familia (Roger González); una rockera puerca espín (Ashley Pérez de Ha*Ash), quien debe alejarse de su complicado novio e iniciar una vida como solista.

Cada uno llega al teatro de Buster creyendo que está ante la oportunidad perfecta para cambiar el rumbo de sus vidas.

Sing, ven y canta!, es una excelente y muy divertida película de animación repleta de éxitos musicales archiconocidos de todas las épocas que encantará por igual a chicos y grandes.



Aquí se vuelve a utilizar el buen recurso de Zootopia de situar la historia en una ciudad común y corriente pero habitada por animales de los más diversos. La presentación que se hace de cada una de las familias y de los personajes es sumamente divertida y así se predispone bien al espectador para toda la proyección.



La estética de cada uno de los animalitos es encantadora, y el desarrollo emocional de cada uno de ellos está cuidadosamente plasmado, sin dejar nada librado al azar.



Una delicia animada que no pretende ofrecer nada nuevo ni espectacular, pero si alegría, entretenimiento y simpatía a granel. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Sing, ven y canta? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

La productora Illumination ha cautivado al público de todo el mundo con entrañables historias como Mi Villano Favorito, Dr. Seuss 'El Lórax', Mi Villano Favorito 2 y recientemente Minions (La segunda película animada más taquillera en la historia).

Tras el lanzamiento de La Vida Secreta de tus Mascotas este verano, Illumination prepara el estreno de - SING: VEN Y CANTA - durante la temporada navideña de 2016; una comedia musical animada sobre la búsqueda de la estrella que todos llevamos dentro.

Con más de 85 éxitos musicales, SING: VEN Y CANTA es escrita y dirigida por Garth Jennings (Son of Rambow, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy) y producida por Chris Meledandri y Janet Healy. SING: VEN Y CANTA será lanzada por Universal Pictures.









PERSONAJES y VOCES

BUSTER MOON, un koala soñador y emprendedor: BENNY IBARRA (Inglès: Matthew McConaughey)

ROSITA, una cochinita madre de 25 cerditos: HANNA PÉREZ de Ha*Ash (Inglès: Reese Witherspoon)

ASH, una puercoespín rockera y rebelde: ASHLEY PÉREZ de Ha*Ash (Inglès: Scarlett Johansson)

JOHNNY, una gorila que pertenece a una familia de roba bancos: ROGER GONZÁLEZ (Inglès: Taron Egerton)

MEEN, una elefanta que sufre de pánico escénico: MARÍA EUGENIA SUÁREZ aka LA CHINA (Tori Kelly)

MIKE, un ratón ambicioso: LEONARDO SBARAGLIA (Inglès: Seth MacFarlane)