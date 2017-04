Solo se vive una vez: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Federico Cueva

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

La película es la historia de Leo (Lanzani), un estafador que deberá asumir otra personalidad para huir de los sanguinarios Duges (Depardieu), López (Segura) y Harken (Silva).

SOLO SE VIVE UNA VEZ es una producción de MyS Producción y Bowfinger International Pictures presentada por Telefe, en coproducción con Cindy Teperman, Benteveo Producciones Audiovisuales, DK Group, Royal Cinema, Non Stop Digital, A Contracorriente Films, Quexito Films, Efecto Kosher AIE, con coproducción asociada de DirecTv, Film Suez, Worldmedia y Funciona y Kuenta, con la participación de CRTVE, Movistar +, con la financiación del Instituto de crédito oficial y en asociación con Film Factory Entertainment.

SOLO SE VIVE UNA VEZ es una coproducción entre Argentina y España dirigida por el experimentado realizador de escenas de acción y supervisor de dobles de riesgo Federico Cueva, cuya filmografía incluye títulos como Assassin's Creed, Torrente 5, El Secreto de sus Ojos y Mi Gran Noche, entre muchas otras.

La comedia de acción internacional, SOLO SE VIVE UNA VEZ, es protagonizada por Peter Lanzani y un gran elenco que incluye a figuras como Pablo Rago, Darío Lopilato, Arancha Marti, Luis Brandoni como el Rabino Mendi con la participación de Gerard Depardieu, Hugo Silva y Santiago Segura y la participación especial de Eugenia "la China" Suárez y Carlos Areces.

Para Cueva: "Una película así es algo único en nuestros países. Una comedia de acción de alta escala que combina escenas de mucho riesgo con un gran sentido del humor y romance. Estamos seguros que se van a sorprender con el desafío que es SOLO SE VIVE UNA VEZ, un proyecto que además reúne un grupo de actores soñado".

El equipo detrás de cámara también incluye algunos de los profesionales más respetados en ambos países, como el aclamado director de fotografía Guillermo Nieto (quien trabajó por ejemplo en Elefante Blanco, Carancho, Mi amiga del parque y La luz incidente) y la directora de arte Graciela Oderigo (Diarios de Motocicleta, On The Road, La Ciénaga, Leonera y The City of Your Final Destination) así como Ferrán Piquer y el equipo de efectos visuales de FREE YOUR MIND (A Perfect Day, Torrente 5, 8 apellidos catalanes…).

FICHA TÉCNICA

Director: Federico Cueva

Género: Comedia de Aventura

Distribución: Buena Vista Internacional

ELENCO PROTAGÓNICO:

Peter Lanzani, con Gerard Depardieu, Pablo Rago, Santiago Segura, Darío Lopilato, Hugo Silva, Arancha Marti, Carlos Areces, Luis Brandoni, Eugenia Suárez