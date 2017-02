Cars 3: Sinopsis, personajes, elenco, ficha: Dirigida por Brian Fee

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra-rápidos, el legendario "El Rayo" McQueen (voz original en inglés de Owen Wilson) repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora.

Para volver al ruedo, necesitará la ayuda de Cruz Ramirez, una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, además de la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hornet, y un par de giros inesperados.

¡Demostrar que el #95 aún no está terminado pondrá a prueba el corazón del campeón, en el más grande escenario de la Copa Pistón!

Dirigida por Brian Free (artista de CARS y CARS 2), y producida por Kevin Reher (BICHOS; y el corto LA LUNA), CARS 3 llega a los cines de Argentina

· CARS (2006) y CARS 2 (2011) recaudaron más de 1 billón de dólares combinados en la taquilla mundial.

· CARS ganó un premio Golden Globe® como mejor película animada y dos premios Annie por mejor largometraje animado y mejor banda de sonido en un largometraje animado.

El compositor Randy Newman ganó un premio Grammy® por mejor canción escrita para una película, televisión u otros medios visuales ("Our Town"). El film fue nominado a un premio Oscar® como mejor película animada, así como mejor canción original escrita para una película ( "Our Town").

· CARS 2 fue nominada al premio Golden Globe® como mejor largometraje animado, además de recibir otras nominaciones de la industria.

Los realizadores de CARS 3 revelaron el elenco de voces originales en inglés y a los nuevos personajes que formarán parte de la nueva película de Disney•Pixar.

Esta nueva historia pondrá a prueba el corazón de un campeón en un mundo de tecnología avanzada. Se unen a Owen Wilson (voz original en inglés de "El Rayo" McQueen) Cristela Alonzo como Cruz Ramirez, una entrenadora poco convencional, y Armie Hammer como Jackson Storm, un corredor de la nueva generación.

"Cristela es muy optimista y tiene una energía positiva que se ve reflejada en la personalidad de Cruz", afirmó Brian Fee, director de CARS 3. "Y es una divertidísima comediante", agregó.

"Armie le aportó una combinación de intensidad y encanto al personaje de Jackson Storm", dijo Fee. "Su carisma ayudó a crear un personaje al que uno amará odiar".

Dirigida por Fee (diseñador de storyboard de CARS yCARS 2) y producida por Kevin Reher (BICHOS, el cortometrajeLA LUNA), CARS 3 llegará a los cines de Argentina en julio de 2017.

Personajes y elenco de voces en inglés de CARS 3:

"El Rayo" McQueen es un campeón mundial y una leyenda moderna de las carreras con cinco triunfos en la Copa Pistón.

Pero repentinamente se encuentra frente a una nueva generación de pilotos que ponen en peligro no sólo su dominio en el deporte, sino también la confianza que lo llevó hasta allí.

Decidido a volver a su posición de privilegio, el Nro. 95 deberá decidir si su amor por las carreras es suficiente para volver al ruedo. Owen Wilson (Los Excéntricos Tenenbaums,Wonder) regresa a las pistas como la voz original, en inglés, del campeón.

Presentando a "El Rayo" McQueen

Cruz Ramírez es una alegre pero poco convencional entrenadora en el Rust-eze Racing Center.

Ella prepara a los talentosos novatos del equipo con herramientas de vanguardia para triunfar en la pista, pero se sorprende cuando su ídolo de siempre, "El Rayo" McQueen, aparece para trabajar con ella. Si bien adoraría poder ayudarlo a volver a la cima, Cruz sabe que la competencia es más veloz que nunca y que la victoria se trata de velocidad, ¿o no?.

Cristela Alonzo (The Angry Birds Movie)fue convocada para la voz original en inglés del personaje de Cruz Ramírez.

Presentando a Cruz Ramírez

Jackson Storm es rápido, elegante y está listo para correr.

Es un líder de la próxima generación de corredores y su conducta arrogante y presumida es irritante, pero su inigualable velocidad amenaza con redefinir el deporte.

Entrenado en simuladores de alta tecnología que están programados para perfeccionar la técnica y maximizar la velocidad, Jackson Storm está literalmente construido para ser imbatible, y él lo sabe. Armie Hammer (The Social Network, The Man from U.N.C.L.E.) es la voz original en inglés de Jackson Storm.