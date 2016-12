Hasta el ultimo hombre: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Hacksaw Ridge

Hasta el último hombre es un excelente drama biográfico bélico de la Segunda Guerra Mundial que narra la historia de un joven médico militar que recibió la medalla de honor del Congreso por su heroica labor en campo de batalla.



El guión es muy bueno ya que no sólo realiza su relato de un modo atrapante, conmovedor y realista, sino que elabora a los personajes de un modo sumamente sólido. Además, mezcla en forma equilibrada y coherente el poder de la religión y la fe con el horror y el heroísmo de las guerras.



Las escenas bélicas son contundentes, brutales, fuertes y verosímiles, a tal punto que realmente duele verlas. En esta oportunidad no sólo los protagonistas se lucen, ya que el elenco completo realiza un magnífico trabajo.



Una impecable, imperdible y espectacular película que no se puede dejar de ver en pantalla grande

Cintia Alviti