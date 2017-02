Inframundo 5 Guerras de sangre: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Underworld Blood wars

La saga de Inframundo no se da por vencida y vuelve con Guerras de sangre, una quinta entrega de luchas entre Vampiros y Lycans, demostrando que tiene cuerda para rato ya que el final queda nuevamente abierto para que quede claro que no es la última.



Los fans van a quedar bastante satisfechos, aunque no tenga nada lo suficientemente fuerte como para que revolucione o por lo menos se destaque sobre sus predecesoras, pues tiene un buen argumento, abundante sangre y vísceras, extensas luchas, y una gran cantidad de diálogos, demostrando con esto último que los autores por lo menos tuvieron interés en escribir una buena historia y no sólo ofrecer batallas y efectos especiales.



Aquellos que tengan ganas de tomar contacto por primera vez con esta saga pueden hacerlo tranquilamente ya que en el comienzo tienen un muy buen resumen de las otras cuatro películas, que si bien es muy breve, es suficiente para entender esta secuela.



Lo mismo de siempre, ni peor ni mejor, pero lo suficientemente atractivo como para no defraudar a sus seguidores.

Cintia Alviti