Kong, la isla calavera: Sinopsis, elenco, ficha: Kong Skull Island

SINOPSIS

Los productores de "Godzilla" re-imaginan los orígenes de uno de los más poderosos y míticos monstruos en "Kong: La Isla Calavera", de Warner Bros. Pictures, Legendary Pictures y Tencent Pictures.

Una cautivadora y original aventura del director Jordan Vogt-Roberts (The Kings of Summer), la película cuenta la historia sobre un diverso equipo de científicos, soldados, y aventureros, que se unen para explorar una isla mítica e inexplorada en el Pacífico, tan peligrosa como hermosa.

Desconectados del mundo, el equipo se aventura en el dominio del poderoso Kong, prendiendo mecha a la última batalla entre el hombre y la naturaleza.

A medida que su misión de descubrimiento se convierte en una de supervivencia, deberán luchar para escapar de un Edén primitivo al que la humanidad no pertenece.

La película "Kong: La Isla Calavera" es protagonizada por Tom Hiddleston ("The Avengers", "Thor: The Dark World"), el nominado al Oscar® Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction", "Avengers: Age of Ultron"), John Goodman ("Transformers: Age of Extinction", "Argo"), la ganadora del Oscar® Brie Larson ("Room", "Trainwreck"), Jing Tian ("Police Story: Lockdown"), Toby Kebbell ("Dawn of the Planet of the Apes"), John Mitchell ("Straight Outta Compton"), Shea Whigham ("Wolf of Wall Street"), Thomas Mann ("Me and Earl and the Dying Girl"), con Terry Notary ("Dawn of the Planet of the Apes"), y el nominado al Oscar® John C. Reilly ("Chicago","Guardians of the Galaxy").

Vogt-Roberts dirigió la película de un guión de Dan Gilroy y Max Borenstein y Derek Connolly, la historia es de John Gatins. "Kong: La Isla Calavera" fue producida por Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni y Alex Garcia, con Eric McLeod y Edward Cheng como productores ejecutivos.

El equipo detrás de las escenas incluye al Director Gotografía Larry Fong ("Batman v Superman: Dawn of Justice"), el Diseñador de Producción Stefan Dechant (director de arte de "True Grit", "Avatar"), el Editor nominado al Oscar® Richard Pearson ("United 93", "The Bourne Supremacy"), la Diseñadora de Vestuario Mary Vogt (las películas "Men in Black"), y el Compositor Henry Jackman ("Captain America: Civil War"). El equipo también incluyó al Supervisor de Maquillaje ganador de un Oscar®, Bill Corso ("Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events", "Star Wars: The Force Awakens") y al Supervisor de Acrobacias George Cottle ("Interstellar", "The Dark Knight Rises"). El legendario Kong fue traído a la vida a una escala completamente nueva por Industrial Light & Magic, con el dos veces ganador del Oscar® Stephen Rosenbaum ("Avatar", "Forrest Gump"), quien sirve como Supervisor de Efectos Visuales, y por el también nominado al Oscar® Jeff White ("The Avengers"), como Supervisor de Efectos Visuales

Para sumergir a la audiencia en la misteriosa Skull Island, el director Jordan Vogt-Roberts y su equipo filmaron en tres continentes durante seis meses, capturando paisajes primordiales en Oahu, Hawaii, en la Costa de Oro de Australia, y finalmente en Vietnam, donde la filmación tuvo lugar en múltiples locaciones, algunas de las cuales nunca antes se han visto en el cine.

Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures y Tencent Pictures presentan una producción de Legendary Pictures, una película Jordan Vogt-Roberts, "Kong: La Isla Calavera". La película se estrenará en todo el mundo en 2D, 3D en salas selectas, y IMAX, y será distribuida por Warner Bros. Pictures, una compañía de Warner Bros. Entertainment.

SOBRE LA PRODUCCIÓN

TODOS SALUDEN AL REY

Más grande que la vida misma. El último de su clase. Rey de Skull Island.

Desencadenado hace más de ocho décadas, King Kong ha incursionado de la pantalla grande y en mundo con una fuerza que se refleja a través de nuestra conciencia colectiva hoy en día. Ahora, ha llegado el momento de restaurar la corona del mítico monstruo del cine más grande de todos.

Kong y Skull Island representan todo el misterio y la maravilla que todavía existe en el mundo", dice el director de "Kong: La Isla Calavera", Jordan Vogt-Roberts. Por eso nunca dejará de ser relevante.

La búsqueda de re-imaginar al primate más poderoso del cine reuniría al equipo detrás del éxito de taquilla del 2014, "Godzilla".

Para Thomas Tull, que produjo la película junto con Mary Parent, Jon Jashni y Alex Garcia, fue una tarea emocionante e increíblemente intimidante. "Queríamos crear una nueva experiencia para la audiencia", afirma Tull. "Para nosotros, como aficionados, era muy importante que honramos a los elementos esenciales de este personaje que se han conectado con tanta gente en todo el mundo, en una grandiosa y divertida aventura épica que ofreciera entretenimiento puro y el espectáculo de una película de acción monstruosa" ..

La leyenda y la iconografía de Kong continúan produciendo acordes profundos y variados con generaciones de fans. "Muchas cosas definen a Kong: su tamaño, su poder, su naturaleza animal, pero también su corazón y su enorme profundidad de alma", observa la productora Mary Parent. "Él entra en nuestra afinidad natural por otros primates, y sus gestos y expresiones son mucho más humanos que los primates naturales -que es lo que siempre ha puesto a Kong aparte de otros monstruos. A pesar de ser depredador aterrador, es imposible que no te identifiques con él. De alguna manera, él ha sido más similar al héroe romántico clásico que al villano".

Kong es el malvado seminal de la gran pantalla, y continúa resonando como todo, desde una tempestad furiosa viviente o como un avatar de la naturaleza para nuestros propios instintos primitivos. Agrega el actor Tom Hiddleston, "Kong encarna el choque interno entre nuestro ser civilizado y el lugar en nuestra conciencia que todavía tiene un sentido muy real de que hay algo más grande que nosotros mismos. ¿Cómo conciliar esta enorme criatura que es a la vez una fuerza aterradora de la naturaleza y un ser sensible con una inteligencia que es diferente de la nuestra, pero no menos sofisticada?

King Kong fue originalmente conjurado por el revolucionario maestro de efectos especiales Willis H. O'Brien y el escultor Marcel Delgado para ser la figura central enigmática y el corazón incuestionable de Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack en la innovadora obra clásica de 1933 "King Kong", un deslumbrante recuento subversivo de La Bella y la Bestia, contada como una aventura grandiosa con monstruos gigantes que sorprenderían y harían tener miedo a millones de espectadores en todo el mundo. Se presentó a multitudes agotadas en el apogeo de la Gran Depresión y rompió récords a través de las décadas con re-estrenos y emisiones de televisión. Fue el gran éxito de taquilla original de efectos originales y de la película del género de monstruos, y se ha rehecho, parodiado y reinventado en todas las pantallas de cualquier tamaño. Kong también se ha incrustado en la cultura pop, inspirando de todo, desde videojuegos hasta letras de hip hop, a disertaciones universitarias y desplegando ejércitos de figuras de acción, modelos, juguetes y juegos.

El desafiante final de Kong desde lo alto del Empire State está entre los más emblemáticos de todos los tiempos. Pero para los fans (de los cuales Tull se considera miembro) su provocativo comienzo sigue siendo el Santo Grial de las historias de origen. De hecho, la meta de tener un MonsterVerse del Siglo 21 no podría estar completa sin ella. Los productores trajeron a escritores como Dan Gilroy, Max Borenstein y Derek Connolly para escribir el guión basado en una historia de John Gatins. Tull declara, "Uno de los elementos más fascinantes de la tradición de Kong es Skull Island, un lugar con la cadena alimenticia más exótica y letal que puedas imaginar, y Kong es el depredador alfa manteniendo al resto a raya. Esa es la mitología que queríamos abrir en esta película. Nuestros personajes no están llevando a Kong fuera de la isla. Tienen que sobrevivir a su dominio".

Samuel L. Jackson, que interpreta al Teniente Coronel Preston Packard, el alfa humano entre los personajes de la película, disfruta la noción. "Queremos ver a Kong en un ambiente tan grande y espectacular como él", dice la leyenda. "Sabemos que él vive en la selva, pero ¿qué más hay en esa selva? ¿Qué hay ahí fuera que le permite existir? ¿Hay otros como él o es una anomalía? Y descubrimos que alguna vez fue parte de una comunidad que fue aniquilada por otra cosa que está en esa isla. Ahora es el guardián que mantiene las cosas bajo control".

Con "Kong: La Isla Calavera" - y "Godzilla" - el equipo productor está sentando las bases para un vasto y compartido universo de monstruos, uno basado en nuestro propio mundo, pero realzado para permitir la existencia de los MUTOs (Massive Unidentified Terrestrial Organisms, en el mundo "MonsterVerse"). Pero hacerle justicia significaba no sólo orquestar la colisión de dos mitologías cinematográficas, sino fusionar dos líneas de tiempo distintas.

La clave surgió en la forma de una idea de Vogt-Roberts, un cineasta emergente con sólo una película bajo el brazo, el aclamado éxito independiente "The Kings of Summer". El productor Alex Garcia revela: "El eje de la historia de nuestro Godzilla es la noción de que las pruebas nucleares de 1954 no fueron pruebas; que el gobierno estaba intentando matar algo. Jordan entró en la puerta con la idea de ambientar la película en la década de 1970, y eso inmediatamente iluminó nuestra imaginación. No sólo los años setenta estuvieron de influidos por el MonsterVerse, también es un período rico para explorar temáticamente y nos permitió llevar la guerra ultra real y juntar a los monstruos gigantes dentro de la misma película".

Para Vogt-Roberts, "King Kong" había sido la entrada a una obsesión de por vida con el cine. "King Kong es legítimamente la historia del cine, y cuando vi la película de 1933 por primera vez, mi mente fue bombardeada con posibilidades cinematográficas infinitas dice. "Fue la primera película que transportó a las audiencias a un mundo inexplorado e indomable. Aunque estaba en nuestro propio planeta, nos enfrentamos con cosas que nos dijeron que no podían existir aquí".

Un autodenominado "gran nerd", el cineasta nacido en Detroit llegó a la mayoría de edad en una dieta constante de películas de monstruos, superproducciones de verano y videojuegos. Su descubrimiento del cine de los 70 sería el letrero de neón que lo guiara hacia la producción de sus propias películas. Aunque las películas atrevidas, temerarias y socialmente conscientes de esa generación habían sido producidas mucho antes de que Vogt-Roberts naciera, le hablaban directamente a su propia experiencia y sensibilidad contemporáneas. "Los años 70 son como un extraño espejo negro de nuestro mundo moderno", sugiere. "Todo lo que estaba ocurriendo entonces, escándalos políticos, disturbios civiles, guerras divisivas, desconfianza del gobierno, refleja exactamente lo que está sucediendo ahora mismo. Al mismo tiempo, los años setenta eran una especie de última vez en la que la ciencia y el mito podrían coexistir. Desde entonces, hemos estado en una lenta búsqueda para destruir lo desconocido".

Al colisionar con el mundo perdido de monstruos de Cooper y Schoedsack en una era caótica de helicópteros, napalm y rock n 'roll, y luego dejar a la audiencia directamente en la refriega, Vogt-Roberts esperaba traer todo el poder y relevancia de Kong a los espectadores de hoy. "Quiero que esta película saque a la gente de su zona de confort y empujarlos hacia una aventura extrema que es visceral, intensa y como nada que hayan visto antes. Estoy muy seguro de que no encontrarás una criatura gigantesca parecida a un simio golpeando un helicóptero Huey en otra película", sonríe, "pero esa era la película que quería ver" .

El traslado de la historia a partir de la década de 1930 a un día más moderno, pero no a la modernización, se ajustó a la perfección a los temas que los realizadores ya estaban explorando. Hiddleston, que ya había firmado para interpretar al desilusionado capitán James Conrad cuando el director entró al proyecto, señala: "Es un mundo antes de la tiranía de los satélites globales, cerca de la vigilancia total y la sobrecarga de información. No tuvimos la ilusión -como hacemos hoy con Internet y los teléfonos celulares y el GPS- de saber todo sobre el mundo en que vivimos. El período en el que la historia toma lugar también nos dio un prisma extraordinario para explorar lo que Kong podría representar en una conversación sobre la guerra y la tendencia de la humanidad a destruir lo que no entiende".

Para Brie Larson, quien interpreta a la fotoperiodista de guerra Mason Weaver, esta dinámica dio al reparto un territorio temático rico para explorar en su búsqueda de monstruos. "Para mí, esta historia se siente como una alegoría de la naturaleza animal que está dentro de todos nosotros", comenta. "Estamos tan lejos ahora de esa parte de nosotros mismos; parece que sentimos la necesidad de superarlade muchas maneras. También aprovecha las formas en que tratamos el mundo que nos rodea: cómo tratamos la naturaleza, cómo la valoramos, y cómo valoramos a otros seres humanos".

El año 1973 no sólo marcó el final de la guerra de Vietnam, sino el inicio del programa Landsat, cuando la NASA comenzó a cartografiar el mundo desde el espacio, lo que dio a los cineastas un gancho creíble para que la exótica casa de Kong fuera descubierta. "Pero", comenta el productor Jon Jashni, "Skull Island es un lugar donde la arrogancia humana puede ser su destrucción si esta no mira antes de saltar".

Aunque Kong es el alfa de la isla, no es el más malvado o aterrador en ese orden ... de hecho está lejos de ello. "Skull Island ha sido completamente cerrada del resto del mundo, y siguió su propio, único y extraño camino evolutivo", comparte Garcia. "Es extraordinariamente hermosa, pero también es el lugar más peligroso en la tierra con criaturas diferentes con las que jamás nos hemos encontrado antes. Este no es un lugar para los seres humanos, ni para su presencia, de hecho, la misma tendrá un profundo efecto en este delicado ecosistema".

Vogt-Roberts se sumergió en la cartografía de los cambios dramáticos de la isla en cuanto a la sensación, el temperamento, y el efecto y terror que cada maravilla causaría sobre los personajes y sus acciones. "Una de las cosas más asombrosas que hemos hecho como seres humanos es retirarnos de la cadena alimenticia", señala. "Estos personajes llegan a Skull Island con todas las presunciones de nuestro lugar en el mundo exterior y de repente nada de eso importa ... porque están de vuelta en la cadena. Quería explorar lo que eso le haría a la gente: ¿Quién se rompe? ¿Quién se fortalece? ¿Quién logra salir airoso?

Estas preguntas, agrega el director, son el punto de apoyo sobre el que la historia de "Kong: La Isla Calavera" gira. "Me encanta la idea de tener a un puñado de personajes que han salido de la guerra de Vietnam sin creer en nada ni saber muy bien a dónde pertenecen, y llevarlos a este lugar místico. Kong no es sólo un animal gigante en nuestra película. Esto no es una historia del hombre contra la naturaleza. Es por eso que nuestro Kong será el más grande en la historia de Hollywood. Quiero que el público sienta lo que es mirar hacia arriba y ver algo consciente, feroz y de 100 pies de alto que se cierne sobre de ti.

"Kong: La Isla Calavera" llevará a los espectadores cara a cara con una majestuosa montaña viva y llena de pura fuerza. Pero su estatura gigantesca no es la única cosa que los cineastas están cambiando. Parent explica, "Kong es un adolescente cuando lo encontramos en la película; todavía está creciendo en su papel como alfa. Y esta es una isla repleta de criaturas mucho más temibles, incluyendo a los Skullcrawlers, que mataron a sus antepasados y lo convirtieron en el último de su clase. Eso es lo que es tan emocionante explorar este pedazo de la mitología. Kong es una figura tan atractiva de todos modos, pero está enfrentando la batalla decisiva de su vida en esta película, la pelea para reclamar su lugar legítimo como Rey de la Skull Island".

La búsqueda para sumergir al público de hoy en Skull Island lanzaría al elenco y al equipo de producción por todo el mundo hacia algunos de los lugares más embriagantes y exóticos jamás vistos en el cine. Vogt-Roberts comparte: "Cuando traes un mito a la pantalla, no como un símbolo sino en carne y hueso, es crítico colocarlo en un ambiente que se siente táctil, real y absolutamente vivo. Así que fue increíblemente importante rodar la película prácticamente en entornos con los que los actores pudieran interactuar en lugar de ponerlos en un escenario en pantalla verde. Quiero que la gente mire hacia la pantalla y diga: "Creo que ese lugar podría existir".

La producción de "Kong: La Isla Calavera" abarcó tres continentes -con ubicaciones en Australia, Hawai y Vietnam- para capturar imágenes que luego se fusionarían perfectamente para crear un mundo nunca antes visto. Siendo el primer gran largometraje rodado extensamente en Vietnam, implicó una compleja operación logística para abrir los ambientes prístinos en el norte de Vietnam para filmar y salvaguardar la ecología antes, durante y después de la fotografía principal.

Vogt-Roberts reunió a un equipo de colaboradores detrás de las escenas que impulsaría el diseño y los efectos y elevaría la creación de personajes digitales para que este icono seminal volviera a la pantalla.

"Kong: La Isla Calavera" es sólo la segunda película -y por mucho la más grande- que Vogt-Roberts jamás ha hecho, pero eso no lo intimidó. Reflexiona: "Lo que me guio a través de este viaje épico fue crear una experiencia para el público que se sintiera tan real que abra un espacio para el mito y el misterio en sus vidas. A pesar de que estamos haciendo una película totalmente nueva, con una narrativa muy diferente ... este es King Kong".

No pertenecemos aquí

EL ELENCO

Los cineastas reunieron un conjunto estelar de actores para encarnar los diversos personajes de la película y trazar sus viajes individuales contra el inmenso lienzo de Skull Island. Los actores principales son Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson y John C. Reilly, junto a Jing Tian, Toby Kebbell, John Ortiz, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann y Marc Evan Jackson.

"Quería contar una historia humana dentro de todo este espectáculo, y fuimos increíblemente afortunados en tener a un elenco tan dotado y comprometido como mis socios en este esfuerzo", declara Vogt-Roberts. "Los actores trajeron tanto de sí mismos a la película, y fueron intrépidos para encontrar esos instantes espontáneos que sólo elevaron el proyecto e hicieron de cada momento más divertido o más espeluznante, o simplemente más crudo y real".

"Jordan concibió esta película de una manera muy valiente, audaz y original, y fue muy inclusivo de todos los actores en esta película", dice Hiddleston.

John C. Reilly, quien interpreta al náufrago Hank Marlow, añade, "Jordan es completamente imperturbable. Tenía el peso de esta enorme producción sobre sus hombros y rodaba como si estuviera haciendo una película independiente. Nos permitió hacer descubrimientos y explorar nuevas ideas, y eso dice mucho en una película como esta".

"Kong: La Isla Calavera" comienza en 1973, cuando los tiempos están cambiando, las guerras se están perdiendo, y las viejas creencias están cayendo en una explosión de disparos, napalm y rock n 'roll. La humanidad ha reclamado y domado cada centímetro del mundo conocido, y la NASA ha lanzado un satélite solitario en el espacio para cazar lo que queda del "Gran Desconocido" - cartografiar el planeta desde el espacio por primera vez en la historia humana.

Cuando el Landsat 1 da pistas sobre una violenta perturbación geotérmica en el Pacífico Sur, sus lentes y sensores detectan debajo un suelo sólido escondido. Para la NASA, la isla en forma de calavera es sólo otra masa terrestre ... notoria sólo por el número de barcos y aviones que desaparecen en su vecindad.

Sólo el mayor operativo de Monarch, Bill Randa, interpretado por John Goodman, sospecha lo que esa tormenta ha estado ocultando durante milenios. Formado a mediados de los años 50 como respuesta del gobierno a las "pruebas" atómicas en Bikini Atoll -o, mejor dicho, el blanco de esas pruebas- Monarch ha estado perdiendo credibilidad en las décadas posteriores. A principios de los años 70, lo que Thomas Tull llama la "CIA del MonsterVerse", está pendiente del hilo de la creencia incansable de Randa de que necesitamos encontrar cada MUTO. Y el satélite Landsat acaba de transmitir su mejor oportunidad para obtener la prueba que necesitaba para seguir con su búsqueda.

"Randa ha estado buscando la Skull Island durante 30 años", explica Goodman. "Así que, con un poco de ayuda de la administración de Nixon, reúne a un equipo para llevar a cabo la misión Landsat, aparentemente buscando elementos terrestres extraños o cualquier recurso que puedan encontrar en la isla. Eso es lo que le dijo a la gente de todos modos", dice riendo entre dientes.

El geólogo que recluta directamente de la Universidad de Yale acaba de escribir un artículo controvertido pero científicamente sólido sobre la teoría -algunos dirían teoría conspirativa- sobre la Hollow Earth. Corey Hawkins, quien interpreta al Ivy Leaguer Houston Brooks, dice: "Ha escrito inteligentemente sobre la Hollow Earth, pero, para Houston, es sólo una teoría. Es un escéptico. Honestamente Houston probablemente piensa que Randa está loco, pero es un joven negro en los años 70 y ve esto como un escalón para crecer.

Dentro del personal de Monarch encontramos a San, una brillante bióloga cuyo trabajo profundo sobre las anomalías en las selvas de Brasil inmediatamente llamó la atención de Randa. En el papel que Jing Tian comparte, "San ha estado estudiando la existencia de estas criaturas a través de su trabajo y sabe ir en lo que podrían encontrar allí. A pesar de que vienen de diferentes ángulos, Brooks y San son un gran equipo y se sienten superiores a los demás en este viaje. Esa dinámica vino realmente natural con Corey, que es un actor muy talentoso".

Ambos jóvenes actores estuvieron encantados de trabajar con el veterano actor. "Él estaba dispuesto a cualquier cosa", recuerda Hawkins. "Durante la filmación, estábamos caminando por una colina y le pregunté, 'John, ¿por qué estás aquí haciendo esto?' Dijo: 'Porque nunca lo he hecho antes'."

Mientras el equipo de Landsat se prepara para lo que creen que será una encuesta rutinaria para medir la exactitud de sus satélites, Randa se prepara para una aventura que podría matarlos a todos. Para navegar y leer el terreno crudo, sin mapa, y encontrar lo que cree firmemente que existe en Skull Island, necesitarán un rastreador. Y él sabe dónde encontrar al mejor: con la cara sobre la mesa en una sala de apuestas de Saigón.

Tom Hiddleston interpreta al capitán James Conrad, un ex oficial de la Black Ops de la SAS, que el actor describe como "algo perdido en Asia cuando Randa lo encuentra, poco dispuesto o incapaz de regresar a casa".

Sin embargo, Conrad es formidable. Durante la guerra de Vietnam, había entrenado tanto a las tropas estadounidenses como a los vietnamitas del sur en la guerra de la selva y fue enviado al terreno salvaje, destrozado por la guerra, para encontrar y extraer soldados perdidos. "Siempre me han fascinado los seres humanos que aguantan los extremos más grandes de la naturaleza, y eso es Conrad", comparte Hiddleston.

Un año y medio antes de que las cámaras rodaran en "Kong: La Isla Calavera", el actor se lanzó a la investigación y descubrió un aspecto poco conocido de la guerra que se convertiría en la columna vertebral de este desilusionado adicto a la adrenalina. "Inglaterra nunca entró oficialmente en la guerra, pero adentrándome más, descubrí que las Fuerzas Especiales británicas habían sido desplegadas en secreto a Camboya o Indonesia para entrenar a los estadounidenses y vietnamitas del sur debido a su experiencia en la guerra de la selva", relata el actor. "Por lo tanto, fue emocionante para mí tener la oportunidad de colaborar con Jordan y los productores en la formación de quién era este personaje y dónde está cuando se embarca en una aventura que esencialmente desafía todo lo que cree o en lo que no".

Al igual que Conrad, Mason Weaver es otra forastera que se une al equipo. Pero con una diferencia clave. Brie Larson, quien interpreta el papel, explica: "A Weaver no le ofrecen el trabajo, como que se cuela tejiendo una farsa para conseguir inmiscuirse en esta misión porque hay algo que le dice que hay algo más que no le están diciendo".

Aunque Weaver tiene una conexión única con Kong, no es la damisela en peligro, ni tampoco es la "bella" clásica a la bestia de Kong. Weaver, periodista fotográfica de investigación, llega a la misión después de enfrentarse a algunas de las zonas de combate más peligrosas y a algunos de los lugares más calientes de la guerra. "Tiene una reputación duramente ganada por ser intrépida y dispuesta a hacer lo que sea necesario para exponer la verdad", afirma Larson. "Esa pasión le ha puesto en problemas porque muchas publicaciones -y los hombres capturados en su lente- no están encantados con ver el lado oscuro de la guerra. Otra de sus notables facetas reluce porque en los años 70 el campo de batalla era un lugar muy masculino y esta fue una oportunidad para rendir homenaje a las mujeres que realmente hicieron este trabajo en ese mundo y lo siguen haciendo hoy en día".

Una autodenominada "fotógrafa anti-guerra", Weaver no lleva una pistola y dispara sólo con su fiel Leica. Con experiencia propia en la fotografía, Larson tenía un marco de referencia, pero se convirtió completamente experta en la antigua cámara. "Tomé muchas fotos en el set y realmente comencé a ver el mundo a través de los ojos de Weaver", dice. "Estás tratando de captar el momento entre los momentos, y empiezas a ver a la gente de manera diferente".

Con Randa tirando de las cuerdas en Washington, el equipo de Landsat de repente encuentra su misión para cartografiar la tierra del Pacífico Sur como una prioridad bien financiada y con del apoyo militar que sea necesario. "Landsat nunca ha tenido acceso a algo como eso", dice John Ortiz, que interpreta al líder del equipo de reconocimiento de Landsat, Víctor Nieves. "Definitivamente les hace cuestionar la verdadera razón por la que Monarch los está apoyando... y no están preparados para lo que viene".

La unidad militar encargada de la misión de reconocimiento de la isla es encabezada por el teniente coronel Preston Packard, que había servido orgulloso en Vietnam y confiaba firmemente en ganarla. Sin embargo, el gobierno de los EEUU tenía otros planes. Cuando se le ofrece a Packard la tarea de acompañar a la expedición Landsat, se le dijo que sería un trabajo fácil para su experimentado equipo, los Sky Devils. Sólo tienes que llevarlos, traerlos de vuelta, y volver a casa. Pan comido.

Samuel L. Jackson, quien interpreta el papel del soldado endurecido por la batalla, comparte: "Packard va ser feliz cuando todos sus hombres se vayan a casa seguros, pero disfruta la oportunidad de tener un último vuelo junto, antes de que sea hora de irse. La gente dice que perdimos la guerra y quieren que la abandonamos. Pero él quiere que sus soldados se sientan ganadores, y ve esto como una oportunidad para que sean héroes y regresen a casa con algún tipo de victoria".

El equipo principal de los actores que interpretan a los leales y difíciles diablos de Packard son Toby Kebbell, Jason Mitchell, Shea Whigham, Thomas Mann y Eugene Cordero. Vogt-Roberts escogió personalmente al grupo para que reflejara la realidad de los hombres y los muchachos enviados a la lucha, y los cuales quizás nunca volvieron a casa de Vietnam. El director comenta: "Ellos vinieron de todos los sectores de la vida, jóvenes y viejos, y estos actores trajeron mucha honestidad al lado humano de la guerra".

Además de su preparación física y militar, los actores pudieron pasar tiempo con veteranos reales de varias guerras, incluyendo la de Vietnam. "Tengo una cara de bebé y cuando hablé por primera vez con Jordan, recuerdo haber pensado: No hay manera de que yo pudiera haber sido un piloto en Vietnam", recuerda Mitchell, quien interpreta al Suboficial Glen Mills, el joven bromista de los Sky Devils. "La verdad es que muchos de estos pilotos tenían 19 o 20 años de edad. Para mí, el saber que estos eran tan jóvenes sólo añade una capa extra de miedo, y valentía, así que quería honrarlos a través de Mills".

Añade Kebbell, quien interpreta al hermano de armas de confianza de Packard, el mayor Jack Chapman, "Nos dijeron: 'Como piloto de helicóptero, nadie está descontento de verte. Literalmente en todo el ejército, eres la única persona que todo el mundo, aparte del enemigo, está feliz de ver. Ustedes son cuidadores. Y eso sólo nos dio una bravata, y una verdadera profundidad y comprensión de quiénes son los Sky Devils. Tuvimos mucha suerte de poder hablar con esos hombres.

Para solidificar al escuadrón, los actores pasaron tanto tiempo como pudieron juntos durante la producción, ya sea ensayando, improvisando a sus personajes, o simplemente pasando el rato. "Siento que realmente encontramos ese vínculo de hermandad", dice Cordero, que interpreta al sargento Joe Reles "Sentí eso de que, 'Realmente me molestas a veces'; 'Te amaré por siempre'; y entonces, cuando realmente importa, "¡Nada mejor que te suceda a ti!" Todo el mundo se convierte en tu hermano pequeño, y fue fácil entrar en esa mentalidad con estos tipos".

Con la mezcla de combustible de la tripulación de Landsat, los científicos de Monarch, los Sky Devils y los dos agentes libres, Weaver y Conrad, a bordo, el carguero Athena se acerca lo más cerca posible de su destino. Acercarse significaría arriesgarse a ser tragado por arrecifes traicioneros y una pared negra de nubes de tormenta, polvo y fuerzas magnéticas mortales por delante. Impávido, Packard toma la decisión de seguir adelante, y el grupo levanta al carguero en una formación coreografiada con helicópteros Huey.

Lo que emerge en el otro lado de las nubes es un impresionante, primitivo e intacto edén, y un momento de maravilla pura el equipo que está volando sobre la isla ... hasta que las cargas sísmicas se desatan y ponen este paraíso en llamas.

La incursión humana en Skull Island ha comenzado.

Y se encuentra con su imposible, enorme, devastador, y poderoso guardián.

Incluso Randa resulta sorprendido. "Nunca ha visto nada como Kong", atestigua Goodman. "No pueden domesticarle con tecnología o cegarlo con ciencia, así que inmediatamente hay un conflicto".

Mientras, Packard mira horrorizado, "Kong tumba a todos estos helicópteros del cielo, matando a la mayoría de sus hombres", dice Jackson. "No habiendo dejado detrás a ningún hombre en Vietnam, y siendo el guerrero que es, no va a renunciar a esta lucha tan fácilmente. Al tener piel en el juego, y ahora la sangre en sus manos por no conseguir que sus hombres regresaran a casa, Kong se convierte en su enemigo natural".

Pero Conrad reconoce que son incomparables. "Él ve el poder de la naturaleza en Kong y su experiencia en la naturaleza le ha enseñado la futilidad de resistir", señala Hiddleston. "Es como gritar en un huracán. Una cierta humildad es necesaria, y Conrad entiende que inmediatamente de una manera que quizás Packard, con todas sus armas de guerra, no lo hace. Pero en esta misión, incluso con la considerable experiencia y educación de Conrad, es superada por algo nuevo: algo primitivo y monolítico".

Destrozados y dispersos, los escombros de los choppers son esparcidos entre los campos carbonizados, y los supervivientes no pueden creer lo que apenas vieron. "Nos decimos que somos dioses de nuestro dominio", plantea Vogt-Roberts. "Pero cuando miras esta cosa, todo lo que puedes razonar y reconciliar es que estás mirando a un poder más alto. Si lo aceptan, si lo combaten, o si sólo quieren sobrevivir, ese es el camino que cada uno tiene que negociar individualmente".

Larson está de acuerdo: "Todos estos personajes se encuentran con lo mismo, pero a medida que avanzan en este viaje, sus reacciones corren en dos pistas completamente opuestas, desde querer dominar, hasta sentir una conexión y empatía por la bestia. Kong es más que una fuerza de la naturaleza, es la naturaleza. Creemos que podemos dominarlo, pero sin importar cuan duro tratemos, la naturaleza siempre gana".

Al igual Kong, Packard es una fuerza a considerar ... pero no de la naturaleza.

Separados del equipo militar, Weaver y Conrad, junto con los científicos de Monarch y uno de los hombres de Packard, el suboficial Reg Slivko, buscan a los supervivientes de los Sky Devils y se dirigen hacia su única oportunidad de escapar, un sitio de extracción preestablecido en el norte lado de la isla. Interpretando a Slivko, comparte Mann, "ser separado de su unidad y el estar ahora en este viaje con las personas cuya mentalidad es muy diferente a la de Packard toma definitivamente a Slivko por un camino separado de sus hermanos. También es todavía un niño de alguna manera, y no puede ocultar su asombro y terror".

Mientras que los personajes son los únicos intrusos humanos en Skull Island, ellos no son los únicos seres humanos. Listos para encontrarse con la vasta gama de maravillas y horrores de la isla, el grupo queda perplejo al encontrarse con unos guerreros de la tribu indígena de la isla, los Iwis, que en silencio se materializan alrededor de ellos.

Luego, sorprendentemente, una amistosa, y bastante americana cara sale de la nada: Hank Marlow, interpretado por John C. Reilly. Un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial que se estrelló al aterrizar en la Skull Island hace 28 años, Marlow ha sobrevivido aquí desde siempre, todo el tiempo desesperado por la promesa de volver a su esposa e hijo, la cual nunca fue capaz de cumplir. "Hank Marlow es un personaje increíble", dice Reilly. "Es un hombre de su tiempo, pero también está un poco fuera de su mente por estar en la isla durante tanto tiempo. Ha pasado sus veintes, treintas, y cuarentas aislado de todo lo que sabe. Yo me volvería loco con seis meses, imagínate lo que te harían 28 años. Hank probablemente se ha vuelto loco, cuerdo, y loco de nuevo una docena de veces".

Sin embargo, no comenzó solo. Después de una intensa batalla aérea con un piloto de combate japonés, Marlow se encuentra frente al piloto enemigo, Gunpei Ikari, interpretado por Miyavi-desencadenando una lucha cuerpo a cuerpo a la muerte. Pero todo cambia cuando se enfrentan a una fuerza mayor que cualquier cosa que hayan visto antes: Kong. "Estos dos chicos conocen como guerreros comprometidos que se quieren matar entre sí, y luego 28 años más tarde, te enteras de un suceso hermoso, explica Reilly. "Ellos trascienden la guerra y se convirtieron en hermanos."

Marlow asimilado lo mejor que pude con la gente Iwi, y a través de ellos, llegaron a entender a Kong. "Los Iwi tienen una relación simbiótica con la Isla", comparte Vogt-Roberts. "Ellos entienden la importancia de Kong. Si este desaparece, hay fuerzas en la isla que se levantarán e inclinarán la balanza de la paz hacia la aniquilación total".

Reilly añade, "Kong vive por encima de la tierra y los demonios que viven debajo. Kong es el único que mantiene a raya, lo que permite que el espacio en la isla por un montón de diferentes fuerzas para trabajar en armonía. Para los Iwi, Kong es un dios".

La advertencia por parte de Hank del papel integral, e incluso sagrado, de Kong en la isla intensifica el conflicto inminente entre los que Goodman llama como los machos alfa de la isla"- Packard, Conrad y el propio Kong. Cuando la unidad de Packard se reencuentra con el grupo de Conrad, se hace evidente que la venganza del líder militar es que todo lo que lo consume, incluso con la advertencia de Marlow sobre lo que sucederá si Packard consigue matar a Kong. "Por supuesto que Kong reaccionó como lo hizo", sostiene Reilly. "Como Hank trata de hacerles ver,¡Tú no entras en la casa de alguien y empiezas a lanzar bombas a menos que estés buscando una pelea!'"

Tanto Packard como Kong, cada uno a su manera, son protectores: Kong de su casa y Packard de sus hombres, hasta que Packard pierde de vista lo que está protegiendo. "En este punto, se ha convertido casi en una isla en sí mismo", observa Jackson. "Todo el mundo está empezando a sentir que Packard no está siendo el comandante sensato al que sus solados siguieron por tantos años cuando él sabe que corren el riesgo de que los otros no regresen casa y aun así exige venganza por la gente que perdió. En un mundo racional, y si no estuviera tan ligado emocionalmente a las pérdidas que acaba de sufrir, entendería la ecuación biológica que hay en juego. Pero todavía quiere su libra de carne".

"Packard nunca ha decepcionado a sus chicos, quienes lo seguirían a cualquier parte", dice Whigham, quien interpreta al Capitán Earl Cole. "Cole es alguien que sigue órdenes, pero el Coronel ha comenzado a actuar desde un lugar muy irracional. Por tanto, está empezando a cuestionar su liderazgo y sentir la confusión inherente y la tristeza de no estar seguro si está haciendo lo correcto".

Sin estar persiguiendo ni la ciencia ni la dominación, Weaver se convierte en la primera del grupo en encontrarse cara a cara con Kong ... y la primera en ver el verdadero alcance de lo que han puesto inadvertidamente en movimiento. "El encuentro de Weaver con Kong abre su corazón a algo más grande que ella," refleja Larson. "Kong es la cosa más grande en la isla, sin embargo, opta por no utilizar su poder de una manera que pudiera ser perjudicial para ella. Ella comienza este viaje queriendo capturar imágenes que reciban una gran cantidad de elogios y tal vez ganar premios, pero al ver en el alma de este ser, muy rápidamente se da cuenta de que hay algo en esta isla que es precioso y debe ser protegido ".

El encuentro cercano de Conrad con el majestuoso rey de la isla le revela algo que estaba buscando y ni siquiera sabía: la redención. "Conrad está explorando el territorio desde un acantilado, y de repente la cara de Kong aparece a un metro de distancia, al alcance de su mano", detalla Hiddleston. "Sabe que está siendo observado por Kong y que está mirando a los ojos de un ser sensible, y abre su corazón para cuestionarse sobre la inocencia y la humildad. Conrad inicia este viaje desde un lugar de cinismo, un soldado que recibirá un cheque fácil. Era realmente un sonámbulo por la vida, pero ahora está totalmente despierto".

EL SONIDO Y LA FURIA:

LA CREACIÓN KONG

Para los realizadores que supervisan una producción tan compleja, no había tal vez nada más desafiante o estimulante que la creación del personaje del título. Desde luego, no era cosa de juego. "Siempre imaginé a Kong como su propia especie y desafiando cualquier caracterización sencilla o comparación con las criaturas de nuestro mundo", dice Thomas Tull.

La perspectiva de Tull estuvo perfectamente sincronizada con la del director, cuyo monstruo icónico es como ningún otro. Vogt-Roberts confirma, "En nuestra película, Kong es un homenaje al monstruo clásico del cine, no sólo un simio. Quería que nuestro Kong fuera mucho más un dios solitario de lo que era antes. Luego quise lentamente mostrar que tiene empatía y patetismo, y puede conectarse con otros en un nivel emocional. A pesar de que en la película es un ser casi divino, Kong tiene una humanidad - un corazón al cual creo que la gente responderá".

El esfuerzo por traer a un Kong a la vida que denotara emoción en pantalla con el mayor detalle, realismo y simpatía posibles, implicó una amplia coalición de talentos creativos dentro de los efectos visuales y equipos de animación, y los especialistas en el arte conceptual, el sonido y diseño, todo unificado a través de la visión de Vogt-Roberts para el personaje y su directiva para pensar fuera de la caja.

La empresa premier de efectos visuales Industrial Light & Magic, que ha encabezado los VFX para algunos de los mayores éxitos de taquilla en la historia del cine, ayudaron a traer a la vida a Kong a una escala totalmente nueva. El equipo fue dirigido por el supervisor senior de efectos visuales Stephen Rosenbaum y el supervisor de efectos visuales Jeff White.

El equipo de ILM incluye a casi 300 artistas, animadores y técnicos, y están basados en tres locaciones distintas. El trabajo de ILM en Kong llevó más de año y medio, de los cuales ocho meses se gastaron el diseño de la figura mítica.

La tarea principal era no sólo crear un personaje con una presencia y un propósito, pero hacer de él también un poderoso anti-héroe. "El desafío inherente era el hacer que el público sintiera afinidad por Kong, que le imbuyeran ese elemento de humanidad", explica Rosenbaum.

Vogt-Roberts inició el proceso solicitando al equipo de ILM que evocara la esencia del clásico de 1933 "King Kong", conservando su mística cultural y sensación del monstruo clásico. Era un mandato exigente, pero cada uno de los realizadores se lo tomó en serio reuniendo lo mejor de ambos mundos.

Esta intersección de la épica y la íntima ha producido algunas de las escenas más viscerales, originales y trepidantes en la historia del género, así como algunos momentos inesperados y cargados de emoción. White admite que algunas de sus escenas favoritas eran los momentos más tranquilos cuando Kong se conecta a algunos miembros del equipo de expedición, o cuando reflexiona sobre la belleza infinita de Skull Island. "Disfruté especialmente de escenas como cuando Kong está sentado en silencio, contemplando la aurora boreal, e interactúa con Weaver ayudando a un animal herido, conectando con ella y Conrad en un acantilado. Creo que esos momentos muestran a Kong cobrando vida como un personaje".

La película de 1933 también inspiró ideas para aspectos específicos del look del nuevo Kong. Uno de los más destacados diseñadores de criaturas de la industria, Carlos Huante, usó como referencia los fotogramas de la obra anterior, y luego añadió los músculos y los detalles de la forma del cuerpo para crear una constitución anatómica actualizada.

ILM continuó desarrollando este diseño. "Seguimos trabajando más y más para recuperar lo que ha hecho a Kong tan impactante", dice White. "Incorporamos algunas de las proporciones exageradas del hocico de Kong, le dimos una pequeña corona y una frente grande, así como, una coloración naranja-marrón rica, y luego lo iluminamos lateralmente para manifestar la profundidad de esas características".

Sin embargo, en esta nueva versión de Kong, el tamaño importa. Mucho. A 100 pies de altura, que se eleva sobre otras iteraciones ... y los nuevos visitantes a Skull Island. "Eso es importante porque esa dimensión da un peso Kong y una calidad grandiosa, donde un ser humano se verá como una mancha en la sombra de este coloso, y ven lo insignificantes que somos en su mundo, al cual que realmente no pertenecemos", White elabora.

La presencia de un Kong gigantesco fue un factor clave que llevó a la decisión de Vogt-Roberts para crear gran parte de la actuación del personaje a través de la animación de fotogramas tradicional, dirigida por el supervisor de animación de ILM Scott Benza, en lugar de hacer referencia a una captura de interpretación por un actor específico, la animación de fotogramas clave facilitaría también la capacidad del director para trabajar en estrecha colaboración con los animadores de ILM para crear la interpretación de Kong que había visualizado. También hubo una sesión de captura facial con Toby Kebbell, quien también retrata Mayor Chapman, y una sesión de captura de movimiento con Terry Notary, el aclamado entrenador de movimientos en películas como "Dawn of The Planet of the Apes" y la trilogía de "The Hobbit".

Una vez que la animación fue terminada, ILM construyó la estructura del esqueleto y músculo subyacente de Kong, y luego simularon el movimiento de los músculos bajo la piel, así como la reacción de su pelo con el movimiento de la misma. Una vez más, la película de 1933 proporcionó algunas claves para inspirar la interpretación. Por ejemplo, los animadores de ILM dieron un rugido a Kong con los ojos abiertos, que dice Benza tiene una cualidad inherentemente monstruosa. "Se podría pensar que él habría de apretar los cuando está enojado, pero nos gustó la forma de los ojos de la versión de 1933".

El mayor desafío técnico de ILM involucró tres cosas que vemos todos los días en el mundo natural: el pelo, el agua y el fuego. Individualmente, se encuentran entre las cosas más difíciles de lograr en los gráficos por computadora. "Kong: La Isla Calavera" tiene a los tres elementos interactuando entre sí.

La melena de Kong por sí sola fue una tarea monumental, con ILM diseñándola prácticamente a mano, dando forma y esculpiendo 19 millones de pelos de la bestia. "No hay manera generarlos automáticamente", enfatiza White. "Realmente tienes que decirle a la computadora donde los pelos deben ir y cómo se deben ver".

Los retos de la simulación del agua fueron aumentados exponencialmente debido a que ILM tuvo que crearlo a gran escala. "El agua es completamente digital y responde a la física real, pero Kong es tan enorme y se mueve tan rápido, su mano golpea el agua a 40 o 50 millas por hora," continúa White. "Por lo tanto las simulaciones de agua dispararían tan alto en el aire que ni siquiera Kong se podía ver. Tuvimos que averiguar la 'trampa' correcta para asegurarnos de que su rostro fuera visible, sin dejar de hacer parecer que el agua estaba obedeciendo las leyes de la física".

El diseño de sonido fue otro elemento importante para traer a Kong a la vida. Mucho antes de que comenzara la producción, los productores experimentaron con diferentes técnicas para crear el espeluznante y desgarrador de Kong, así como todo un universo de sonidos que darían a la acción una sensación visceral y agitada.

Las vocalizaciones aturdidoras de Kong fueron supervisadas por el diseñador/editor de sonido Al Nelson, que acredita Vogt-Roberts con la provisión de un contexto importante para los ritmos de carácter Kong. "Las ideas de Jordan era muy complejas y ricas, que acabaron haciendo el sonido más grande y más fuerte que las versiones anteriores", afirma Nelson. "Quería que Kong fuera como un Dios, el jefe absoluto de Skull Island. Así que, en lugar de ser un Kong retorcido, rechinante, o una criatura gritando enojada, es majestuoso, y está a cargo de este mundo mágico. Este tipo de orientación realmente ayudó".

La primera parada de Nelson en la búsqueda de la voz de Kong fue el National Zoological Park de Washington, D.C. donde grabó a nuestrosreyes del mundo de la selva: los leones. "La razón por la que grabé y usé leones fue porque Kong fue el primer monstruo del cine que tuvo diseño sonoro", explica Nelson. "Murray Spivak lo hizo para el film de 1933. Utilizó el rugido de un león y un rugido de tigre en reversa, que fue supuestamente grabado en el L.A. Zoo. Quería usar al león como punto de partida por seguir esta tradición". Además, Nelson hizo uso de sonidos de chimpancés y gorilas, que fueron mezclados y emparejados para crear capas sónicas adicionales para Kong.

Por supuesto, no hay nada en la naturaleza que simule los niveles de decibelios de Kong que hacen a la isla temblar. Para lograr esto plenamente, el equipo de sonido usó un sistema de reproducción especial con base en Skywalker Sound, en el norte de California. "Creamos algunos sistemas de altavoces e hicimos lo que llamamos 'worldizing,' donde reproducimos los rugidos de Kong a través de un sistema de 5.1 canales para lograr una reverberación natural y el eco para que pudiéramos aterrizarlo a una forma más ambiental", Nelson comparte.

CONSTRUYENDO EL DOMINIO PRIMORDIAL DE KONG

El dominio primordial sobre el que reina Kong es Skull Island, un santuario virgen del toque de los seres humanos. Es una mezcla de ira y de la belleza, y de lo fantástico y lo real. "Tiene un ecosistema amplificado que no se encuentra fuera de la isla", dice Garcia.

Parent añade, "Al principio del proceso, nos fijamos en el potencial de Skull Island, que tiene su propio sistema de tiempo y cualidades del otro mundo. El objetivo fue mostrar al público algo que no han visto antes".

El diseñador de producción Stefan Dechant dice que Vogt-Roberts comunicó una idea clara de la isla que estaban creando. "Este es el mundo de Jordan, y lo trató como si hubiera estado realmente en Skull Island, y luego regresó y nos divirtió con historias sobre su viaje", relata.

Los realizadores querían sumergir al público en la casa única y peligrosa de Kong, por lo que fue fundamental rodar en localizaciones reales en lugar de crear Skull Island en los escenarios con efectos visuales. Los cineastas recorrieron el mundo para encontrar los lugares más exóticos jamás vistos en cine y, en última instancia, la búsqueda de sitios perfectos en Hawai, Australia y Vietnam, que fueron fusionados en un nuevo destino cinematográfico, un medio ambiente que respira con vida propia.

"Kong: La Isla Calavera" fue la primera película importante en filmarse ampliamente en Vietnam. El rodaje también tuvo lugar en la isla hawaiana de Oahu y en varios lugares a lo largo de la Costa Dorada de Australia.

Garcia comenta, "Filmar en Vietnam fue un gran activo para la producción. El país cuenta estos contextos muy distintos que no ves en ningún otro lugar. Combinando eso con lo que filmamos en Hawai y Australia fue emocionante".

La historia de "Kong: La Isla Calavera" proporcionó la estética ideal y una pieza clave del rompecabezas en la creación de los paisajes seminales de la isla ficticia del título. "Tan pronto como aterrizamos allí, sabía que había algo muy especial", recuerda Vogt-Roberts.

La producción filmó durante tres semanas en varios lugares en Vietnam, algunos de los cuales nunca antes habían sido capturados en un largometraje. El rodaje tuvo lugar en Yen Phu, Tu Lan y Fon Nha Overlook; en Ninh Binh a lo largo del río Tam Coc, Trang An, y Van Long Marsh; culminando en las vistas espectaculares de la bahía de Ha Long.

El transporte del elenco, los cineastas, y el equipo completo de la película hacia algunas de las provincias más aisladas de Vietnam tomó una gran cantidad de planificación y un despliegue de una masiva operación logística, incluyendo la construcción de caminos donde no existían. Después de terminar en cada lugar, la producción restauraba plenamente la a veces frágil ecología. El jefe supervisor de locaciones Ilt Jones fue el auto descrito "guardián del medio ambiente", asegurándose de que todos los lugares se quedaran en mejores condiciones que cuando los encontró.

Tomando la directiva de Vogt-Roberts para usar localizaciones de Vietnam en la película, Jeff White de ILM pasó varias semanas preparándose ahí, volando por todo el país para capturar placas aéreas que luego fueron escaneadas. "Terminamos con material no sólo para aumentar las escenas rodadas en Vietnam, pero para reemplazar algunos entornos capturados en Hawai, a fin de que mantuvieran la misma sensación que Vietnam ofrece", explica. "Eso fue especialmente útil para algunos de los lugares de Hawai que son tan reconocibles en otras películas. Usábamos el área alrededor de los actores y la placa, pero reemplazamos todo el horizonte con las montañas de Vietnam. Lo cual no sólo ayuda a la cohesión de la película, sino que asegura que luzca como Vietnam lo hace".

El rodaje en Vietnam dejó una impresión duradera en Vogt-Roberts del país. "Espero que el público se enamore de Vietnam, y que nuestra película inspire una comprensión de su belleza. Mi experiencia ahí me cambió la vida. Me enamoré de la cultura y de la gente de Vietnam, y nada me hace más feliz en el mundo que ver lo increíble y fuerte que este país es".

Las maravillas de Oahu, aunque más familiares, también proporcionaron lugares exóticos. Algunas locaciones del estado número 50 incluyen el histórico Kualoa Ranch y el Ohulehule Forest Conservancy del valle de Waikane.

Visitado por muchas de las principales producciones de cine y televisión, Kualoa Ranch tiene una serie de ondulados valles verdes rodeados de picos envueltos en niebla y cascadas hundiéndose. "Kong: La Isla Calavera" lo ve transformado en un cementerio gigantesco compuesto por enormes costillas, la cabeza de un triceratops, una serie de reliquias fantasmales, y el cráneo de un mono gigante. Es un lugar dedicado a la muerte y la extinción, pero que está, de hecho, lleno de vida.

El ajuste proporciona pistas intrigantes y desgarradoras sobre el linaje de Kong. Dechant explica, "En las iteraciones anteriores no sabíamos de dónde vino Kong, o nada acerca de su especie o familia. El cementerio es una manera de mostrarnos lo que pasó con Kong y lo que lo formó. Vemos los restos de sus antepasados y de otras criaturas".

El equipo de efectos especiales, dirigido por Mike Meinardus, también hizo contribuciones fundamentales para el set, creando explosiones en el cementerio "como los de un volcán", remarca, y bañando la ubicación en un humo espeso de color amarillento que rezuma desde bajo tierra.

Para una secuencia impulsada por la venganza de Packard, en donde basado en su experiencia en Vietnam instala una trampa en la forma de un lago mezclado con napalm que el personaje transforma un inferno gigantesco, Meinardus encabezó la construcción del mismo. Y también tiene una parte que más tarde se extendió digitalmente. El equipo de VFX instaló en el lago tubos, lanzas e inyectores heptanos, de los que nacen llamas tan altas de hasta 60 pies. "Tuvimos 3500 pies de manguera de propano y alrededor de 750 pies de tubería de fuego, todos los cuales estaban en distribuidores hidráulicos", relata Meinardus. "Estábamos en el medio de la selva, así que todo fue cuidadosamente controlado, para la seguridad, así como la protección del medio ambiente".

Fuera de la selva, Conrad se introduce en un Bar de mala muerte/ sala de apuestas de Saigón, pero Dechant recrea la metrópolis Vietnam en el barrio chino de Oahu. De acuerdo con Dechant, "Saigón es ahora muy moderno, y para capturar el sabor de época que necesitábamos, tenía sentido filmar en Hawai y crear la ilusión del Saigón de los 70".

Intercalado entre las filmaciones de Oahu y Vietnam, el rodaje en Australia aprovechó de diversos lugares del país. "La Costa de Oro fue fantástica porque hay varios ambientes disponibles, incluyendo un desierto, una densa selva y afloramientos rocosos, así como foros y equipos de primer nivel en los Village Roadshow Studios", dice Garcia.

El set más grande de la película es el cascarón oxidado de la SS Wanderer, una nave abandonada hace mucho tiempo varada en las costas de la Skull Island, y que fue convertidaen un santuario por la tribu nativa Iwi, pues lo ven como un regalo de los dioses.

En el foro, el resplandor de la luz de las velas dentro de santuario y los rayos solares artificiales que atraviesan través de los agujeros de la nave proporcionaron un cuadro sorprendente y una calidad de catedral. Esta iluminación fue orquestada por el director de fotografía Larry Fong.

Agregando a la mística del santuario, hay una serie de pilares con ciertas imágenes grabadas sobre los mismos. A medida que personajes caminan a través del santuario, otras maravillas se revelan haciendo alusión a un mundo más amplio de monstruos y posibilidades. Jeff White dice de ILM, "La secuencia fue concebida para que Marlow mostrara al público una historia del pasado de Kong. Pasamos una cantidad considerable de tiempo en el diseño de cada gráfico para asegurarnos de que la historia que se comunicara fuera clara, y luego se descompusimos cada grabado con el aspecto único de la lengua Iwi. Era importante para Jordan que las imágenes se vieran como un revoltijo al principio y luego se revelaran a medida que los personajes, y la audiencia, tuvieran una nueva perspectiva. Para cada toma, escogimos un marco donde la imagen pudiera ensamblar y luego empezamos a transferir las posiciones de los pilares del CG para asegurarnos de que el gráfico no fuera evidente desde el principio. Fue un enorme desafío de diseño, pero añade al misterio y la complejidad de Skull Island".

Los realizadores abrazaron paisajes sorprendentes de Australia, adentrándose a las partes profundas de la Costa Dorada para filmar en sitios como Tamborine Mountain, Tallebudgera Valley y el Paperbark Forest.

Las dunas de arena del sur de la isla de Stradbroke, conocidas por los habitantes de Queensland del Sur como South Straddle, proveyeron el magnífico telón de fondo para la secuencia inicial de la película. Pero para llegar ahí, dice Garcia, se reflejaron algunas de las aventuras que estaban en el guión. "Nos dimos un paseo en bote de 30 minutos a través del Jumpinpin Inlet; a continuación, un viaje en buggies de 40 minutos hacia la playa. A veces se sentía como estar en la luna", ríe.

Brie Larson se basó en una experiencia pasada con un elefante para una de las pocas secuencias de pantalla verde en la película, su primer encuentro cercano, junto con Conrad, con el mismo Kong Kong, el cual fue filmado en los Village Roadshow Studios. "Tal vez sea exagerada, pero es lo más cercano que he estado a una criatura que era muy grande y tenía tanto poder, pero que optó por ser amable conmigo", reflexiona. "Creo que hay algo maravilloso en eso. Kong es la cosa más grande en la isla, sin embargo, no utiliza su poder de una manera que es perjudicial para ellos".

Sin embargo, la escena emocional escena les dio un día difícil a los actores, quienes tuvieron que formar una conexión palpable con su enorme pero invisible compañero de escena. Hiddleston improvisó, sugiriendo que reprodujeran una evocadora pieza de música, "Adagio in Re Minor" de la banda sonora de la película "Sunshine", de John Murphy, y poco a poco la escena fue tomando forma. "Hay muy pocos momentos en los que dices, 'Hubo magia'", dice Vogt-Roberts. "Esa escena pasó a ser uno de esos momentos."

LA DÉCADA DE KONG

Los realizadores se fijaron en el año 1973 como un componente central de su interpretación del mito de Kong. Era un momento en que el mundo parecía estar fuera de control, debido en gran parte a la guerra de Vietnam, que finalmente llegaba a su fin, así como otros trastornos económicos, sociales y políticos que sacudieron a la década.

Al mismo tiempo, era un período que Vogt-Roberts describe como "estéticamente impresionante, con una cantidad infinita de belleza en sus detalles".

Para ayudar a capturar esa belleza se diseñaron lentes especiales para la cámara anamórfica, únicos en su género, que Vogt-Roberts y Fong crearon en colaboración con Panavision. "Los lentes tienen una especie de sensación vintage, lo que nos funcionó muy bien para la filmación y lograron el look de los años 70 que queríamos", dice Fong. "En Panavision nos dijeron que estos fueron los mejores anamórficos que jamás han hecho".

Para lograr un aspecto visual que la distinguiera de otras películas, Fong y Vogt-Roberts decidieron temprano en el proceso el mostrar colores inesperados de una manera vívida, dando a la película la sensación de un sueño febril en la guerra de Vietnam.

La década también empapa el mundo de los agentes encubiertos de Monarch, encabezados por el Bill Randa de John Goodman, quienes trabajan fuera del portaaviones Athena de donde salen los helicópteros del equipo de expedición hacia Skull Island. Los helicópteros Huey -otro distintivo icónico del transporte de los años 70 - también fueron partes clave de la historia. El inconfundible sonido de la hélice del Huey, fwop, fwop, fwop - "uno de nuestros términos nerds en cuanto a sonido", bromea Al Nelson, aluden prominentemente a la lucha interna que Packard lleva acerca del final de la guerra, así como también momentos impactantes en cámara lenta durante el encuentro con Kong. Para capturar el fwop, el diseñador de sonido Pete Horner, los editores de efectos de sonido Benjamin A. Burtt, Pascal Garneau y William McGuigan, y el supervisor de edición de sonido Steve Slanec, trabajaron con el Vietnam Helicopters Museum de Concord, California, para capturar algunas grabaciones de un Huey de la época.

"El museo puso un Huey a nuestra disposición, y, armados con todo tipo de micrófonos y otros equipos de grabación, nos situamos por debajo de las cuchillas mientras estaban girando para conseguir la toma limpia del fwop, fwop, fwop", dice Horner. "Fue muy emocionante. Luego nos volaban alrededor en los Hueys para realizar maniobras especiales, y esas son las grabaciones que se pueden escuchar en una escena en la que los Hueys vuelan en medio de las terribles tormentas que rodean y protegen a Skull Island" .

Para los trajes de la época, Vogt-Roberts y la diseñadora de vestuario Mary Vogt optaron por un estilo setentero clásico evitando tendencias de la moda de la época, como camisas a cuadros y corbatas extra anchas. "Nuestros personajes usan la misma ropa durante mucho tiempo, así que queríamos que el look fuera real", comenta Vogt.

Para vestir al ex agente del servicio aéreo especial de Hiddleston, Vogt consultó un folleto sobre la vida en el SAS escrito por un ex miembro de esa unidad de fuerzas especiales de élite del ejército británico. "El folleto entra en muchos detalles acerca de sus misiones, y el número de días que irían sin un cambio de ropa", explica Vogt. "Por lo tanto, le dimos a Tom un look simple y heroico que recuerda a Steve McQueen en sus películas de la época, incluyendo pantalones con líneas limpias, botas y una camisa ajustada".

El Packard de Samuel L. Jackson lleva una bufanda militar, que no sólo protege al usuario de los insectos, sino que proporciona una especie de apariencia regia. "También establece a Packard aparte de los otros miembros de su unidad", señala Vogt.

Además, el maestro de utilería Steven B. Melton se aseguró de que cada uno de los hombres de Packard tuvieran un casco de aspecto auténtico. "Compré 21 cascos en eBay, y pasamos por 300 diseños diferentes para llegar a los siete que a Jordan le gustaran", señala Melton. "Cada casco tiene diferentes pegatinas y diseños, algunos de ellos adquiridos de los antiguos pilotos de helicóptero de Vietnam".

La Mason Weaver de Brie Larson, una fotógrafa de guerra que se encontraba en el campo, lleva botas de cordones, una camisa de color gris pálido y pantalones verde oliva, "dándole un aspecto casi militar", dice Vogt.

El Marlow de John C. Reilly es claramente no un hombre de los años 70, por lo Vogt dio al actor una gorra de aviador de la Segunda Guerra Mundial, la cual le gustó tanto a Reilly que decidió usarla durante todo el rodaje. "El uniforme del piloto es romántico y heroico", dice Vogt. El supervisor de maquillaje Bill Corso señala que él lleva abandonado en una isla durante 30 años, lo cual se nota Marlow. "Ha hecho su rostro se vea como el cuero, y su barba parece como si hubiera sido afeitada con una espada samurai ... que, de hecho, lo hace".

Los años 40 también entran en juego de la mano de la poco probable nave de Marlow, que se convierte en la última esperanza de la expedición para el rescate de Skull Island. Construido por Marlow y su ex enemigo y ahora fallecido amigo, Gunpei Ikari, es un tipo de embarcación híbrida construida a partir de los despojos del P-51 de Marlow y el Zero de Gunpei. Meinardus y su equipo construyeron el motor de la nave desde cero, y lo hicieron vibrar, lanzar humo y agitarse. También crearon la chimenea de la nave, que eructa humo negro hacia fuera.

Los indígenas de la isla, los Iwi, trascienden el tiempo. De manera significativa, sus destinos están entrelazados con Kong. Garcia explica, "Los Iwi están aislados del resto del mundo. Son pacíficos y a la vez simples y avanzados. Los Iwi tienen una relación simbiótica con Skull Island, y saben que si Kong, el último de su especie, desaparece, el delicado equilibrio de la isla de la naturaleza será destruido".

Vogt-Roberts añade: "Quería que los Iwi adoraran a Kong, y de una manera ser más evolucionados que los nuevos visitantes de Skull Isand".

Los patrones intrincados pintados sobre los Iwi eran algo más que decorativos. El cuerpo complejo y obra facial se inspiró en una fuente poco probable. Vogt-Roberts, videojugador de mucho tiempo, explica, "Yo estaba intrigado por las formas pixeladas de muchos personajes de videojuegos, con sus bordes duros y ángulos de 90 grados. Me gustaba la idea de crear algo que se sintiera anacrónico, que fuera a la vez moderno y antiguo. Diseñamos un patrón en pintura que sirve para múltiples propósitos. Comienzan a entender que la pintura en sí también tiene su lenguaje escrito, además de ser camuflaje, lo que les permite navegar y fundirse con la isla, sobreviviendo así entre las innumerables amenazas que los rodean".

ACROBACIAS Y SKULLCRAWLERS

Durante gran parte de su viaje, los miembros del equipo de expedición se lanzan en batallas y peleas en una escala que incluso soldados endurecidos de Packard nunca podrían haber imaginado.

En el diseño y ejecución de la acción propulsora de la película y el conjunto de piezas épicas, el supervisor de stunts George Cottle encabezó a un equipo de 60 dobles de actores, que ensayaron todas las peleas y e hicieron trabajo en cables durante ocho semanas antes del comienzo del rodaje.

El mayor desafío para el equipo de especialistas fueron los lugares remotos vietnamitas, algunos de los cuales estaban a 45 minutos en coche, un desfile de camiones de cuatro por cuatro y largas caminatas.

La disponibilidad de ciertos equipos era tan problemática como la accesibilidad de algunas locaciones. Por ejemplo, Cottle necesitaba una enorme grúa para una escena en la que un personaje principal se encuentra de repente en el aire. "Sólo había una grúa de la que supiéramos en Vietnam, la cual involucró a una unidad de 12 horas para traerla", recuerda. "Cuando llegó la grúa, que era bastante arcaica, pero nos hizo trabajar y la toma salió a la perfección".

El elaborado truco sorprendió a los actores que trabajan de esa escena. "Ensayamos a puerta cerrada, y ninguno de los actores sabíamos lo que iba a pasar", Cottle, admite con una sonrisa. "Así que la primera reacción que recibimos de ellos fue fantástica."

Cottle tiene una gran admiración para los actores ya que, revela, todos estuvieron listos para el trabajo riguroso necesario. Pero le da un guiño especial a Hiddleston, quien tuvo que encarnar el alto nivel de aptitud característico de un operativo de las Fuerzas Especiales. "Tom es una máquina y ¡una estrella de rock!" Cottle dice con entusiasmo. "Es sumamente dedicado y apasionado por su oficio. Es un tipo físico y realmente llegó a entender la dinámica y la física de la acrobacia".

Lo físico también fue evidente en una pieza impresionante de un set donde Conrad lucha con un enjambre de criaturas voladoras empuñando una espada katana única. Para dominar la intrincada y peligrosa arma, Hiddleston y John C. Reilly (la espada pertenece al Marlow de Reilly, heredada por Gunpei) entrenaron todos los días con el coordinador de peleas Ilram Choi. Por razones de seguridad, se prepararon con un tubo de plástico, pero a las pocas semanas, ambos actores habían perfeccionado su habilidad con la espada. "Estuvieron muy metidos en ello", recuerda Cottle. "Algunos actores llegan a hacer este tipo de cosas el mismo día de rodaje esperando lo mejor. Pero cada día, John y Tom preguntaron si podían tomar 30 minutos con Ilram y practicar".

Larson también apreció la oportunidad de canalizar su heroína de acción interior. "Se trata de un papel mucho más físico que cualquier cosa que haya hecho antes, y es genial ser capaz de utilizar mi físico de una manera tan nueva", dice.

La aventura también llevó al reparto a los cielos. "Brie y yo fuimos con la segunda unidad en una formación de Hueys", dice Hiddleston. "Estábamos volando sobre este valle volcánico y el Pacífico en un helicóptero que no tenía puertas, y Brie y yo estábamos inclinados hacia fuera, pero totalmente atados de una manera muy segura. Hacer eso y llamarlo trabajo es increíble".

Quizá la escena más intensa y emocionante escena de acrobacias fue la llegada del equipo de expedición a Skull Island, donde algunos de ellos cumplen un final repentino durante algunos encuentros muy cercanos entre Kong y los Hueys. Cottle señala que la mayor parte de las escenas de acción fueron hechas en la práctica, con muchos de ellos realizados en el foro con los helicópteros reales.

Cottle también respeta el trabajo del asesor técnico militar Harry Humphries, un ex SEAL de la Marina que sirvió en Vietnam. "Harry estuvo ahí y lo vivió. Es una leyenda, así que cuando les dijo a los actores a hacer algo, ellos escucharon" dijo Cottle.

Humphries aseguró la verosimilitud de la jerga militar; consultado sobre vehículos aéreos de la época, como el mencionado helicóptero Huey UH-1, que era el principal medio de asalto aéreo, de entrega, y transporte en Vietnam; y en la ordenanza de una unidad de infantería estándar, incluyendo el fusil de batalla M-16 y el lanzagranadas M-79.

A pesar de este enorme y poderoso arsenal, Packard y su unidad se meten en la pelea de sus vidas cuando se topan con Kong y los otros habitantes de Skull Island. Si Kong es el rey de la isla, sus otras criaturas son dueñas de sus reinos individuales.

Vogt-Roberts quería que cada bestia destacara como algo que el público nunca ha visto. "Cuando era un niño una de mis cosas favoritas era experimentar cosas nuevas en el cine", remarca. "Me di cuenta de todas las idiosincrasias de un monstruo".

El némesis de Kong es el voraz Skullcrawler, una antigua bestia que mató a sus antepasados, convirtiéndolo en el último de su especie. "El Skullcrawler es el ángel caído en el reino de Kong", afirma Vogt-Roberts. "Vive bajo tierra y representa los aspectos más crudos de la isla y la oscuridad del mito. No es una criatura perfectamente construida".

Eso puede ser un eufemismo: el Skullcrawler se asemeja a una serpiente con dos brazos de gran alcance y una cara de calavera aterradora. Para el equipo de animación, la fisonomía de la criatura era un desafío a la coreografía, especialmente para una escena de lucha culminante. "Como el Skullcrawler sólo tiene dos extremidades y una cola muy larga, tuvimos que encontrar una manera para que pudiera sentirse real y que tuviera un sentido del equilibrio", dice Scott Benza. "La cola que tiene mantiene a su peso de una manera que no hemos visto a otros animales antes."

Por difícil que era para maniobrar, el rostro y el marco del horrible Skullcrawler inspiró la imaginación de los diseñadores de sonido. "Jordan quería que fuera una cosa que te diera asco y que simplemente no tiene cabida en la naturaleza", dice Al Nelson. "Era imposible ir demasiado lejos con las vocalizaciones del Skullcrawler, y realmente disfrutamos haciendo que suene tan horrible como parece".

Una primera referencia era el sonido de un conejo muriendo "esa especie de chirrido dolido", como lo describe Nelson. También jugó con los sonidos de leones marinos "que hacen que algunos de los sonidos más desagradables en la naturaleza, como si estuvieran tratando de cortar un pulmón, así como las ardillas, que hacen que este sonido chirriante horrible cuando están llamándose entre ellas; es realmente espeluznante. Así que cuando se piensa en esta inmensa bestia, en realidad estás escuchando a una pequeña ardilla", añade con una sonrisa.

NOTAS FINALES

La partitura sinfónica compuesta por Henry Jackman complementa el diseño de sonido de la película. "Lo bueno de una película de monstruos es que abre la puerta para usar la orquesta sinfónica en su forma más suntuosa", dice. "Jordan estaba feliz de celebrar la gravedad y la historia que viene con orquestas completas, pero también exploró elementos menos tradicionales. Eso es un día de campo para un compositor".

Jackman pone de relieve la conexión emocional de Kong con algunos de los personajes dando momentos específicos en la partitura de lo que dice es "un poco de humanidad y sensibilidad." Además, cita las escenas del Wanderer como sus favoritas. "John C. Reilly como Marlow es nuestro guía a través del santuario, por lo que compuse algo a lo que llamo 'elemento de Americana', un tema patriótico que conecta a Marlow con su experiencia como piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial"

En un guiño a la configuración del periodo, Jackman infunde en el marcador con los tonos llamativos de guitarras psicodélicas, clásicas de los '70s. Estas transiciones también facilitaron a "referencias" de algunos de los himnos más memorables de la década. "Quería usar las canciones de la era de Vietnam y un sinfín de éxitos de los años 70", dice Vogt-Roberts. "Pero las audiencias nunca han escuchado la yuxtaposición en una película de monstruos. Esto proporciona una dicotomía sorprendente, establece el tono y nos da grandes momentos de diversión.

"Colocamos un tocadiscos en el barco los personajes que viajan por el río, con la música viniendo de fuentes sonoras reales," continúa el director. "Su interacción con la música lleva a algunos momentos inesperados".

Las canciones escuchadas en la banda sonora, incluyen: "Time Has Come Today", de The Chambers Brothers, una de las canciones más emblemáticos de la era psicodélica; el hit del top 10 de Jefferson Airplane "White Rabbit"; de David Bowie "Ziggy Stardust"; "Long Cool Woman (In a Black Dress)" de The Hollies; "Paranoid", de Black Sabbath; de Creedence Clearwater Revival "Bad Moon Rising" y "Run Through the Jungle"; "Down on the Street" de The Stooges; el hit psicodélico vietnamita " Mặt Trời Đen"; y "Brother," de la estrella del pop brasileña Jorge Ben Jor.

La música, que sirve tanto para realzar la emoción de la película y poner en relieve la acción, fue uno de los elementos creativos finales en tomar lugar durante la post-producción. Fue la culminación de una empresa de gran envergadura que había llevado la producción a tres continentes, donde los realizadores liderados por Vogt-Roberts, así como los productores Thomas Tull, Mary Parent, Jon Jashni y Alex Garcia, supervisaron una filmación de una complejidad poco común y de grandes recompensas.

Durante todo el proceso, todos los involucrados en la producción tenían la intención de ser respetuosos de la historia de Kong, incluso creando la nueva iteración para la siguiente generación de la bestia mítica.

"El viaje para hacer 'Kong: Skull Island' ha sido un viaje épico y una experiencia extraordinaria para todos nosotros", concluye Jordan Vogt-Roberts. "Queríamos tratar a nuestra Kong de una manera que honra lo que vino antes y abre un nuevo camino".

ACERCA DEL ELENCO

TOM HIDDLESTON (James Conrad) ganó un Golden Globe este año como Mejor Actor por su papel protagonista como Jonathan Pine en la adaptación televisiva aclamada de la BBC de la novela de John Le Carré "The Night Manager". Ha recibido numerosos reconocimientos por el papel, incluyendo nominaciones para el Critics' Choice y nominaciones a los premios Emmy y una nominación a la Actuación Favorita en Drama en los National Television Awards.

Próximamente, Hiddleston vuelve al papel del villano Loki, que ha retratado en las franquicias "Thor" y "Avengers" desde el 2011, en "Thor: Ragnarok", programada para su lanzamiento en noviembre.

Primero interpretó a Loki en "Thor" de Kenneth Branagh, por lo que recibió el premio al Mejor Novato Masculino en los Premios Empire. Repetió el papel en el éxito de taquilla del 2012 "The Avengers", ganando el MTV Movie Award de Mejor Villano por su papel, así como Mejor Pelea, que compartió con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Jeremy Renner.

Volviendo al papel en "Thor: The Dark World", junto a un reparto de estrellas incluyendo a Hemsworth, Natalie Portman e Idris Elba, recibió otra nominación al Premio Empire, al Mejor Actor de Reparto en el 2014, así como otra nominación al MTV Movie Award para el Personaje Favorito.

En el 2015, Hiddleston protagonizó "Crimson Peak" de Guillermo del Toro, junto a Jessica Chastain, Mia Wasikowska y Charlie Hunnam. Ese mismo año también protagonizó el thriller de Ben Wheatley "High-Rise", con un reparto de estrellas como Jeremy Irons, Luke Evans, Sienna Miller y Elisabeth Moss, que recibió una nominación al Premio British Independent Spirit como Mejor Actor por su papel.

También actuó en "I Saw the Light", de Marc Abraham, la película biográfica independiente sobre el icono de la música country Hank Williams, basada en el libro de 1994 Hank Williams: The Biography. La película se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2015.

Antes de eso, Hiddleston fue visto en su papel parteaguas en el 2011 como el Capitán Nicholls en la multi-nominada película "War Horse" de Steven Spielberg, junto a Jeremy Irvine, Emily Watson, David Thewlis, Benedict Cumberbatch y Eddie Marsan. El mismo año fue memorable como F. Scott Fitzgerald en "Midnight in Paris" de Woody Allen, por la que recibió elogios.

Entre sus otras películas independientes están "Only Lovers Left Alive" de Jim Jarmusch, junto a Tilda Swinton, John Hurt y Wasikowska; "Archipielago" de Joanna Hogg, para el cual fue nominado para un premio Evening Standard como Mejor Actor; Y "The Deep Blue Sea" de Terence Davies, junto a Rachel Weisz. Sus otros premios incluyen una nominación al Premio BAFTA Rising Star en el 2012.

Próximamente, Hiddleston prestará su voz al papel de Lord Nooth en la película de animación "Early Man", junto a Eddie Redmayne.

Sus papeles anteriores en la televisión incluyen al príncipe Hal en "Henry IV" partes 1 y 2 y el papel titular en "Henry V", que se estrenó en la BBC como parte de la muy anticipada Olimpiada Cultural. Ganó el Premio Breakthrough del Times por este papel en los premios Sky Arts del South Bank en el 2013.

En el escenario, Hiddleston fue honrado por interpretación de "Coriolanus", ganando un London Evening Standard Theatre Award y una nominación al Oliver Award, ambas para Mejor Actor. Protagonizó la obra al lado de Hadley Fraser y Mark Gatiss, bajo la dirección le la Directora Artística de Donmar, Josie Rourke.En el 2008, recibioo dos nominaciones al Oliver en la categoría de Mejor Novato por su trabajo en "Cymbeline" y Othelo", ganando el premio por esta última.

Hiddleston se graduó de la Real Academia de Arte Dramático en el 2005.

SAMUEL L. JACKSON (Preston Packard), uno de los actores más respetados de Hollywood, ha aparecido en más de 100 películas. Su interpretación de Jules, el filósofo de la novela Pulp Fiction de Quentin Tarantino, hizo una huella indeleble en el cine estadounidense. Además de aclamar a la crítica, obtuvo nominaciones al Oscar® y al Golden Globe y obtuvo el Premio BAFTA, todos en la categoría de Mejor Actor de Reparto, y también obtuvo el Premio Independent Spirit al Mejor Actor Masculino. Jackson se ha reunido desde entonces con Tarantino en varias películas, incluyendo "Jackie Brown" (Jackie Brown), para lo cual recibió otra nominación al Golden Globe; "Kill Bill: vol. 2 "; "Django Unchained"; y, más recientemente, "The Hateful Eight".

Jackson tiene un acuerdo de nueve películas con Marvel Studios y ha protagonizado como el héroe de acción Nick Fury en tres de sus franquicias de éxito. Jackson ha desempeñado el papel en "Iron Man" y "Iron Man 2"; "Captain America: The First Avenger" y "Captain America: The Winter Soldier"; y "The Avengers", que se estrenó con 200 millones de dólares, y "Avengers: Age of Ultron". También aparecerá en la próxima entrega de la franquicia de "Avengers", "Avengers: Infinity War". Jackson también interpreta la voz del personaje de Jimbo en la comedia de acción animada "Blazing Samurai" y prestará su voz a "The Incredibles 2".

Tiene varias películas por venir, incluyendo la comedia de acción "The Hitman's Bodyguard", el debut como directora de Brie Larson, "Unicorn Store", y la película de ciencia ficción de Peter Segal, "Inversion".

Sus otras películas recientes incluyen "xXx: Return of Xander Cage", retomando el papel del Agente Augustus Gibbons; la aventura de fantasía de Tim Burton "Miss Peregrine's Home for Peculiar Children"; de David Yates, "The Legend Tarzán"; el éxito de Matthew Vaughn "Kingsman: The Secret Service"; el remake de José Padilha del clásico de ciencia ficción "RoboCop"; y las películas dirigidas por Spike Lee "Chi-Raq" y "Oldboy", un remake del clásico de culto coreano del 2003.

La larga lista de créditos de Jackson también incluye películas tan diversas como "Mother and Child", recibiendo otra nominación al premio Spirit; "Lakeview Terrace"; "Soul Men"; "The Spirit", "Jumper"; "Resurrecting the Champ"; "1408"; "Black Snake Moan"; "Snake son a Plane"; "Freedomland"; "Coach Carter"; "Star Wars: Episode III - The Revenge of the Sith"; "The Incredibles"; "S.W.A.T"; "Changing Lanes"; "Formula 51"; "Stars Wars: Episode II: Attack of the Clones"; "The Caveman's Valentine"; "Unbreakable"; "Rules of Engagement"; "Shaft"; "Deep Blue Sea"; "Star Wars: Episode I: The Phantom Menace"; "The Negotiator"; "The Red Violin"; "Sphere"; "Eve's Bayou"; "187"; "A Time to Kill", logrando una nominación para el Golden Globe; "The Long Kiss Goodnight"; "Die Hard: With a Vengeance"; "True Romance"; "Jurassic Park"; "Patriot Games"; "Jungle Fever"; "Goodfellas"; "Mo' Better Blues"; "Sea of Love"; "Do the Right Thing"; "Coming to America"; "School Daze"; y "Ragtime."

En el 2011, Jackson hizo su debut en Broadway en "The Mountaintop", en el Teatro Bernard B. Jacobs, donde retrató a Martin Luther King Jr. La obra también protagonizó Angela Bassett y fue dirigida por Kenny Leon.

Jackson comenzó su carrera en el escenario con su graduación de Morehouse College en Atlanta con una licenciatura en Artes Dramáticas. Entre sus primeras obras se encontraban "Home", "A Soldier's Play", "Sally/Prince" y "The District Line". También originó papeles en dos de las obras de August Wilson en el Yale Repertory Theatre. Para el Festival de Shakespeare de Nueva York, Jackson apareció en "Mother Courage and Her Children", "Spell # 7" y "The Mighty Gents".

En la pantalla chica, Jackson protagonizó la película del 2011 de HBO "The Sunset Limited". Anteriormente protagonizó en la obra premiada de John Frankenheimer, "Against the Wall", también para HBO. Su actuación le trajo nominaciones al Cable ACE y al Golden Globe como Mejor Actor de Reparto en una Película o Miniserie. Además, se desempeñó como productor ejecutivo de la serie de televisión Spike TV "Afro Samurai", que se estrenó en el 2007 y duró tres temporadas. La serie recibió una nominación al Premio Emmy por Programa Animado Destacado. La primera edición del videojuego "Afro Samurai" fue estrenada en febrero del 2009.

JOHN GOODMAN (Bill Randa) Recientemente hizo su debut en el West End junto a Damian Lewis y Tom Sturridge en el renacimiento de la obra de David Mamet de 1975 "American Buffalo" en el Wyndham's Theatre de Londres.

Durante el invierno pasado, Goodman regresó a los escenarios de Broadway en la repuesta de "The Front Page", de Ben Hecth y Charles MacArthur, junto a Nathan Lane y John Slattery.

Sus próximas películas incluyen el thriller de David Leicht "The Coldest City", y su voz a la aventura de ciencia ficción de Luc Besson "Valerian and the City of a Thousand Plantes".

Sus películas más recientes incluyen "Patriots Day", el exitoso thriller de ciencia ficción "10 Cloverfield Lane", por el cual recibió numerosos reconocimientos de los críticos, y el drama biográfico de Jay Roach, "Trumbo".

En el 2013, Goodman protagonizó el drama de Ben Affleck "Argo", que ganó el Academy Award® a la Mejor Película, y en el thriller "Flight" de Robert Zemeckis. Ese mismo año ganó el premio Spotlight por su trabajo en "Argo", "Flight" y "Trouble with the Curve". Goodman también fue visto en la película muda en blanco y negro "The Artist", que ganó el Academy Award® en el 2012 a la Mejor Película.

Sus otros créditos en televisión incluyen la serie original de Amazon "Alpha House", la miniserie de Starz "Dancing on the Edge", "Damages" de DirecTV; y "Community" de NBC.

Entre los muchos galardones de Goodman están un Golden Globe al Mejor Actor y siete nominaciones al Emmy por su papel en "Roseanne". También ganó nominaciones al Emmy por sus papeles estelares en "Kingfish: A Story of Huey P. Long" de TNT y CBS en el 2007. Goodman ganó su segundo Emmy, como Actor Invitado Sobresaliente, por "Studio 60 on the Sunset Strip".

La biopic de Jack Kevorkian de HBO, "You Do not Know Jack", reunió a Goodman con Al Pacino y Susan Sarandon. Goodman ganó una nominación del Emmy para el Actor de Reparto en una Miniserie o una Película y una nominación del SAG para la Actuación por un Actor Masculino en una película de la televisión o una miniserie.

Sus créditos anteriores incluyen "Transformers: Age of Extinction", el remake de "The Gambler", "Monument's Men", "Inside Llewyn Davis", "Monster's University", "Extremely Loud & Incredibly Close", "Mist" ,"Confessions of a Shopaholic", "Speed Racer" , "Bee Movie", "Pope Joan" , "Alabama Moon" , "Gigantic" ,"Marilyn Hotchkiss", "What Planet Are You From?", "One Night at McCool's", "Bringing Out the Dead", "Fallen", "The Burrowers", "Blues Brothers 2000", "The Runner", "The Flintstones", "Mother Night", "Arachnophobia" , "Always", "Pie in the Sky" , "Matinee" , "The Babe", "King Ralph" , "Punchline" ,"Everybody's All-American" , "Sea of Love" "Stella", "Eddie Macon's Run", "C.H.U.D", "Revenge of the Nerds", "Maria's Lovers", "Sweet Dreams", "True Stories", "The Big Eaasy", "Burglar", "The Wrong Guys", "Raising Arizona" y "The Big Lebowski".

Ha prestado su voz a muchas películas de animación, incluyendo "Monsters, Inc.", "The Emperor's New Groove", "Tales of the Rat Fink" y "The Jungle Book II". También interpretó un personaje principal en la serie animada de NBC "Father of the Pride".

Oriundo de St. Louis, Goodman, estudió en Southwest Missouri State con la intención de jugar al fútbol, pero una lesión lo llevó a cambiar su área de estudio a drama. Nunca regresó al fútbol y se graduó con un título en Teatro.

Goodman protagonizó en Broadway en "Waiting for Godot", por la que recibió críticas muy positivas como Pozzo. Sus otros créditos en escena incluyen obras de cena y producciones de teatro para niños, así como varias obras Off-Broadway. Sus créditos teatrales regionales incluyen "Henry IV, Parts I y II", "Anthony and Cleopatra", "As You Like It" y "A Christmas Carol". Actuó en una producción de "The Robber Bridegroom" y protagonizó dos puestas en Broadway, "Loose Ends" en 1979 y "Big River" en 1985.

En el 2001, protagonizó en el NY Shakespeare Festival Central Park, en la puesta en escena de "The Seagull", dirigida por Mike Nichols. Al año siguiente apareció en Broadway en el "Resistible Rise of Arturo Ui" del Public Theatre.

BRIE LARSON (Mason Weaver) ganó el Oscar®, Golden Globe, Screen Actors Guild, BAFTA, Critics' Choice, National Board of Review y Independent Spirit el año pasado en la categoría de Mejor Actriz por su impresionante interpretación como Ma en "Room", de Lenny Abrahamson, la adaptación de la novela bestseller sobre una mujer joven y su hijo de cinco años que finalmente ganan su libertad después de ser retenidos cautivos durante años en un espacio cerrado.

Será vista en el thriller policial "Free Fire" del productor ejecutivo Martin Scorsese y dirigido De Ben Wheatley, que se estrenó en los Festivales de Cine de Toronto y Londres en el 2016 y será estrenado en los cines en abril. También en "The Glass Castle", basado en la memoria bestseller de Jeannette Walls, volviendo a trabajar con el director Destin Daniel Cretton; en "Unicorn Store", marcando su debut como directora, y en la cual también protagoniza; y en el rol titular de la primera película de superhéroes encabezada por una mujer de Marvel, "Captain Marvel".

En el 2014, Larson protagonizó "Short Term 12", su primera colaboración con Cretton. Su papel dramático como Grace, directora de un centro para huérfanos, obtuvo premios como Mejor Actriz en el Festival de Locarno y Gotham Awards, y una nominación a la mejor actriz en los Premios Critics' Choice. Los Angeles Times la etiquetaron como la "It Girl" del festival de cine SXSW, donde se estrenó la película.

Larson ha trabajado con prestigiosos directores y co-estrellas en numerosas películas, incluyendo "Trainwreck", de Judd Apatow, junto a la escritora/estrella Amy Schumer; de Rupert Wyatt "The Gambler", junto a Mark Wahlberg; de James Ponsoldt "The Spectacular Now", junto a Shailene Woodley y Miles Teller; el debut como director de Joseph Gordon-Levitt, "Don Jon"; de Phil Lord y Chris Miller "21 Jump Street", como el interés amoroso de Jonah Hill; "Rampart" de Oren Moverman, como la desafiante hija del personaje de Woody Harrelson; "Scott Pilgrim vs the World" de Edgar Wright; y como una joven seductora coqueteando con Ben Stiller en "Greenberg" de Noah Baumbach.

Larson sigue siendo ampliamente reconocida por su interpretación de la hija sarcástica y rebelde de Toni Collette en el drama de Showtime "United States of Tara", creado por la escritora ganadora del Oscar® Diablo Cody y basado en una idea original de Steven Spielberg. También ha tenido un rol recurrente en a la serie de culto de F/X "The League".

Ha aparecido en el escenario del prestigioso Festival de Teatro de Williamstown en el papel de Emily en "Our Town".

Además de actuar y dirigir, Larson es escritora. Su cortometraje "The Arm" ganó el Premio Especial del Jurado a la Mejor Narrativa Cómica en el Sundance Film Festival del 2012.

Nacid en Sacramento, Larson comenzó a estudiar teatro a la temprana edad de seis años, y fue la estudiante más joven que alguna vez asistió al American Conservatory Theatre en San Francisco.

JING TIAN (Sanha emergido como una de las actrices jóvenes más emocionantes de la comunidad internacional de cine y está lista para dejar su huella en los Estados Unidos. En febrero, Tian hará su debut en el cine estadounidense en "The Great Wall". En la película, Tian interpreta a la general china Lin Mei, junto a Matt Damon. En febrero del 2018, Tian protagonizará con John Boyega y Scott Eastwood en "Pacific Rim: Uprising".

En los últimos dos años, Tian se ha convertido en una de las principales actrices de China tanto en cine como en televisión. Manteniendo la altura al lado de las leyendas del cine chino, Tian ha construido una reputación como una de las mujeres más dinámicas de la industria. A menudo utilizando su extenso entrenamiento de baile físico como un activo, Tian ha tomado todos los papeles entrenando intensamente, ya que a menudo prefiere realizar sus propias acrobacias.

Del 2013 al 2014, Tian se figuró en tres películas de éxito: "Special ID", con Donnie Yen; "Police Story 2013", con el legendario Jackie Chan; Y "From Vegas to Macao", junto a otra leyenda del cine chino, Chow Yun-Dat. Estas tres películas tuvieron ingresos por taquilla de más de 1,300 millones de RMB. Sus fuertes actuaciones en esas películas la llevaron a los 18th Annual Hollywood Film Awards, donde Tian ganó el primer Premio Internacional de Hollywood.

Además de su gran éxito en la pantalla grande, Tian también ha interpretado personajes ampliamente amados en la televisión china. A principios del 2014, protagonizó "Ban Shu Legend" (Banshu chuanqi), de Yu Zheng, un drama histórico ambientado en los tiempos de la Dinastía Han. Tian interpretó al personaje titular, Ban Shu, una joven y bella profesora en el jardín de niños del Palacio Imperial que capta la atención y el corazón del emperador. Su último drama televisivo, "The Glory of Tang Dynsaty", que se estrenó durante el Año Nuevo Chino y se mantendrá al aire en China hasta mayo, ha sido un gran éxito con más de 1,300 millones de vistas en Tencent, la mayor plataforma en línea de China.

Tian atrajo la atención con su debut en la película del 2010, "My Belle Boss" (Wo de meinu laoban), en el que la actriz de 22 años interpretó dos papeles en conflicto. Durante los dos años siguientes asumió papeles desafiantes en una serie de grandes dramas históricos como "The Warring States" (Zhan Guo), "Better and Better" (Yue Lai Yue Hao) y "Tears in Heaven".

Tian creció en Xi'an, provincia de Shanxi, una ciudad con 7,000 años de historia donde se descubrieron los grandes ejércitos de guerreros de terracota que datan de la Dinastía Qin y el primer emperador de China. Salió de su casa a los 13 años para comenzar un entrenamiento extenso en la Escuela Secundaria de la Academia de Danza de Beijing. Su amor por el baile pronto floreció en una pasión por la actuación y a su graduación pasó a completar su educación en la Academia de Cine de Beijing.

Fuera de pantalla, el éxito de Tian es igualado como una de las caras de L'Oreal en Asia. También dedica gran parte de su tiempo a los esfuerzos humanitarios de apoyo a las misiones en las zonas afectadas por el terremoto, así como a la ayuda a los niños desfavorecidos.

JOHN C. REILLY (Hank Marlow) ha aparecido en más de sesenta películas. Por su papel en "Chicago" fue nominado para un Oscar® al Mejor Actor de Reparto, así como un Golden Globe en la misma categoría. También recibió una nominación al Golden Globe por Mejor Actor en "Walk Hard: The Dewey Cox Story". Su trabajo también ha obtenido múltiples nominaciones al Premio Independent Spirit y al Premio del Screen Actors Guild, así como el reconocimiento de la crítica. Ha trabajado con numerosos directores en una serie de películas: "Gangs of New York" y "The Aviator", de Martin Scorsese; "Casualties of War", de Brian DePalma; "A Prairie Home Companion", de Robert Altman; de Terrence Malick "The Thin Red Line"; "Carnage", de Roman Polanski; "The Perfec Storm", de Wolfgang Petersen; de Lynne Ramsay "We Need to Talk About Kevin"; y "Hard Eight", "Boogie Nights"; y "Magnolia", de Paul Thomas Anderson".

Reilly también actuó en las exitosas comedias de Adam McKay "Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby", y "Stepbrothers", y en la película independiente "Cyrus", dirigida por los hermanos Duplass.

Su trabajo adicional en el mundo del cine independiente incluye "The Good Girl", "Cedar Rapids", "The Promotion", "Terri", "Year of the Dog", "Criminal", "The Anniversary Party" y, más recientemente, "Life after Beth", de Jeff Baena y "The Little Hours", que se estrenó en el Sundance Film Festival de este año. También participó en "The Lobster", de Yorgos Lanthimos y en "Les Cowboys", de Thomas Bidegain y en "The Tale of Tales", de Matteo Garrone, que fueron selecciones del Cannes Film Festival del 2015.

Entre sus otras películas son superproducción de aventura de ciencia ficción de James Gunn "Guardians of the Galaxy" y prestando su voz al personaje principal de la película de animación nominada al Oscar® "Wreck-It Ralph", así como a Eddie en "Sing". Actualmente se encuentra rodando "Holmes and Watson," en el papel de Watson, para el director Etan Cohen.

En la televisión, Reilly es un frecuente colaborador de los cómicos Tim y Eric Heidecker Wareheim para los shows "Tim and Eric's Awesome Show, Great Job" y "Check it Out, with Dr. Steve Brule", entre otros.

Sus muchos créditos teatrales incluyen "True West", por la que recibió una nominación al premio Tony, y "A Streetcar Named Desire" en Broadway, así como producciones de Steppenwolf de "The Grapes of Wrath" y "A Streetcar Named Desire" en Chicago.

TOBY KEBBELL (Jack Chapman / Servicios de captura de movimiento para Kong) es un nativo del Reino Unido que ha protagonizado varias aventuras de fantasía llenas de acción, entre ellas su memorable interpretación como el belicoso chimpancé Koba en "Dawn of the Planet of the Apes" de Matt Reeves y como el heroico Durotan en "Warcraft: The Beginning". Protagonizó como el villano Messala en "Ben-Hur", dirigida por Timur Bekmambetov y estrenada en el verano del 2016. También en el 2016, fue visto en el papel de Jennings en el thriller de Stephen Gaghan "Gold", y como Papá en la fantasía "A Monster Calls."

Kebbell llamó la atención del público británico por primera vez con su debut en el cine en el 2004, cuando el director Shane Meadows lo puso en el papel de Anthony en "Dead Man's Shoes". Su interpretación de un joven con una discapacidad de aprendizaje le valió una nominación para el Novato Más Prometedor en los British Independent Film Awards (BIFA). Sus siguientes películas fueron "Alexander" de Oliver Stone y "Match Point" de Woody Allen.

El aclamo de la crítica vino de nuevo cuando en el 2007 interpretó el papel de Rob Gretton, el manager de Joy Division, en la galardonada "Control", de Anton Corbijn. Kebbell obtuvo el Premio BIFA al Mejor Actor de Reparto y fue nominado para el London Film Critics Circle Award.

Su destacada actuación en "RocknRolla" de Guy Ritchie le valió el premio al Mejor Actor de The Sun, así como una nominación al Premio Empire. Kebbell también fue nominado para el Premio Rising Star de BAFTA en 2009. Sus otras películas incluyen "War Horse", de Steven Spielberg; "Prince of Persia: The Sands of Time", de Mike Newell; "The Sorcerer's Apprentice", de Jon Turtletaub; "Wrath of the Titans", de Jonathan Liebesman; "The Counselor, de Ridley Scott; y "The Conspirator", de Robert Redford.

En televisión, Kebbell tomó la delantera en un episodio de la serie de la BBC de Jimmy McGovern "The Street", que posteriormente ganó el Premio BAFTA a Mejor Drama. Su otro trabajo para la BBC incluye un nuevo relato de "Macbeth", junto a James McAvoy. Para Channel 4, protagonizó un episodio de "Black Mirror".

En el escenario, ha actuado en el Almeida Theatre, en la repuesta de la obra de Sir David Hare de "Maxim Gorky's Enemies" y en el Playhouse Theatre en el clásico "Journey's End" de RC Sherriff.

JOHN ORTIZ (Victor Nieves) es un premiado actor que perfeccionó su arte en los escenarios de Nueva York. Ganó el Premio Obie de Mejor Actor en la producción Off-Broadway de "References to Salvador Dali Make Me Hot", y fue nominado para un Independent Spirit Award por su actuación en la película independiente "Jack Goes Boating". Él se siente como en casa tanto en el escenario, como en largometrajes y en televisión.

Ortiz será visto en la comedia de Zach Braff "Going in Style", protagonizada por Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, a estrenarse en cines en abril. Ortiz recientemente terminó "God Particle", producida por J.J. Abrams, protagonizada por Chris O'Dowd y Elizabeth Debicki; "Nostalgia", protagonizada por Jon Hamm y Nick Offerman; Y "Replicas" con Keanu Reeves y Alice Eve.

También protagonizó "A Dog's Purpose"; "A Woman, a Part", junto a Maggie Siff y Cara Seymour; "Steve Jobs", protagonizada por Michael Fassbender y Kate Winslet; "Blackhat", protagonizada por Chris Hemsworth; "The Drop", protagonizada por Tom Hardy y James Gandolfini; y "Cesar Chavez" de Diego Luna, junto a Michael Peña. Entre sus otros créditos están la película nominada al Oscar® "Silver Linings Playbook"; "Jack Goes Boating", en la cual no sólo protagonizó, sino que también produjo junto a Phillip Seymour Hoffman; "Public Enemies", "Fast and Furious 6", "Pride and Glory", "American Gangster", "Alien vs. Predator: AVP2", "Miami Vice", "El Cantante", "Narc", "Ransom", "Riot", "Side Streets", "Sgt. Bilko", "Before Night Falls", "The Opportunists" y "The Last Marshall".

En la televisión, Ortiz protagonizó junto a Greg Kinnear en "Rake" de Fox. También se le puede ver en la comedia de TBS "The Guest Book", protagonizada por Kellie Martin y la serie de HBO "Togetherness", protagonizada por Amanda Peet y Melanie Lynskey. También protagonizó junto a Dustin Hoffman en la serie de cable "Luck", y fue un actor regular en "Clubhouse", "The Job" y "Lush Life".

Junto con Hoffman, Ortiz es el cofundador de LAByrinth Theatre Company, donde ha producido y actuado en muchas producciones, incluyendo "The Last Days of Judas Iscariot", dirigida por Hoffman; "Jesus Hopped the 'A' Train", por la que fue galardonado con una nominación al Drama Desk; "Guinea Pig Solo" y "Jack Goes Boating", todos los cuales fueron presentados en el Public Theatre de Nueva York. Más recientemente, protagonizó el papel protagonista de "Othello", junto a Hoffman. La producción, dirigida por Peter Sellars, se estrenó en Viena y realizó giras internacionales.

Sus otros créditos teatrales en Nueva York incluyen la producción de "Anna in the Tropics" de Broadway; "The Skin of our Teeth", con John Goodman en el Public Theatre; y "Cloud Tectonics" en Playwrights Horizon. Además, Ortiz estuvo en "The Persians" y "Merchant of Venice" ambas dirigidas por Peter Sellars y puestas en París, Londres, Berlín y Edimburgo, entre otras ciudades. Regionalmente, Ortiz se ha presentado en el Mark Taper Forum, el Goodman Theatre, Hartford Stage, Arena Stage, Yale Repertory Theatre, South Coast Repertory y en la Cincinnati Playhouse.

Fiel devoto de los Yankees de Nueva York y los Knicks de Nueva York, Ortiz nació y creció en Brooklyn.

COREY HAWKINS (Houston Brooks) ganó el reconocimiento con su interpretación como el icónico productor de música y leyenda del hip hop, Dr. Dre, en la biopic sobre N.W.A de F. Gary Gray "Straight Outta Compton". La película pasó tres semanas consecutivas en el puesto # 1 en la taquilla y es la biopic musical de mayor recaudación en la historia, ganando más de $ 201 millones en todo el mundo.

A Hawkins se le puede ver actualmente en la pantalla chica como Eric Carter en la nueva versión de "24" de FOX, "24: Legacy", junto a Miranda Otto y Jimmy Smits. Hawkins toma el lugar del papel original de Jack Bauer, interpretado por Kiefer Sutherland. La serie hizo su debut a mitad de temporada después del Super Bowl del 2017, antes de pasar a su horario de lunes por la noche.

En el 2015, Hawkins se unió al reparto del exitoso programa de AMC "The Walking Dead" como Heath, un personaje importante de la serie de comics. Hizo apariciones en la sexta y séptima temporada en el papel.

Otros créditos cinematográficos de Hawkins incluyen "Non-Stop" y "Iron Man 3".

En el escenario, Hawkins protagonizó en Broadway como Tybalt en el resurgimiento del 2013 de de "Romeo and Juliete" de Shakespeare, dirigida por David Leveaux, protagonizando junto a Orlando Bloom y Condola Rashad. En abril del 2017, regresará a Broadway en el muy esperado renacimiento del famoso drama de John Guare "Six Degrees of Separation". Hawkins protagonizará junto a Allison Janney y John Benjamin Hickey durante dos meses.

Hawkins es graduado del programa dramático de The Juilliard School y es un ganador del prestigioso John Houseman Prize, otorgado a un estudiante de Juilliard que ha demostrado una habilidad excepcional en el teatro clásico.

JASON MITCHELL (Mills) ha ido creando una reputación de actor cada vez mayor. Logró el aclamo de la crítica por su interpretación como el icónico Eazy E en la bipic del 2015 sobre N.W.A, "Straight Outta Compton", protagonizada por Paul Giamatti, bajo la dirección de F. Gary Gray. Mitchell venció a todos sus competidores a nivel nacional para obtener este codiciado papel. Mitchell ganó el premio de la African American Film Critics Association al Mejor Actor de Reparto por su actuación, además de compartir las nominaciones a los premios como Mejor Elenco con sus compañeros de reparto tanto en el Screen Actors Guild Awards como en los Critics' Choice Awards. También recibió el premio Star Rising de Variety y del Sandiego International Film Festival en el 2016 por su trabajo en la película.

Recientemente fue visto en "Barry" de Vikram Gandhi, para Netflix, la historia de los días universitarios de Obama en Nueva York y "Mudbound" de Dee Rees, filmada en Nueva Orleans, que recibió elogios de la crítica en el Sundance Film Festival del 2017.

A Mitchell se le verá próximamente en el proyecto aún sin título sobre las protestas de Detroit de Kathryn Bigelow, así como en "The Chi" para Showtime, una historia oportuna y distintiva que sigue a una media docena de personajes interrelacionados en el South Side de Chicago.

SHEA WHIGHAM (Cole) nació en Florida y estudió en SUNY Purchase. Armado con el entrenamiento del teatro de la ciudad de Nueva York, Whigham consiguió su primer gran papel en el 2000, cuando el director Joel Schumacher lo eligió junto a Colin Farrell en "Tigerland".

Desde entonces, ha acumulado una impresionante lista de créditos, trabajando con directores de cine legendarios como Martin Scorsese, Robert Redford, Terrence Malick, Werner Herzog, Oliver Stone, David O. Russell y Robert Rodriguez, así como autores de nueva generación como David Gordon Green, Jeff Nichols, James Ponsoldt y Adam Wingard. La letanía de actores formidables y de clase mundial con los que ha trabajado es igualmente larga: Robert De Niro, Anthony Hopkins, Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Sean Penn y Viola Davis, por nombrar algunos.

Whigham también se unió al universo de Star Trek en la reciente película "Star Trek Beyond".

Su trabajo como Eli Thompson en el éxito de HBO "Boardwalk Empire", junto con Steve Buscemi y Kelly MacDonald, le llevaron a ganar a él y al show premios Screen Actors Guild (SAG) para el Mejor Elenco. Sus créditos de televisión adicionales incluyen "True Detective", de Cary Fukunaga para HBO; "Agent Carter", de ABC; y el drama "Justified", de Graham Yost y F/X. Recientemente fue visto en la serie de comedia de HBO "Vice Principals", junto a Danny McBride.

Los últimos lanzamientos cinematográficos de Whigham incluyen las películas indie "Cop Car", junto a Kevin Bacon, y "Lila & Eve", con Jennifer Lopez y Viola Davis, que se estrenaron en el Sundance Film Festival del 2015; "Knight of Cups", de Malick; y "A Country Called Home", junto a Mackenzie Davis e Imogen Poots. La lista de próximos proyectos de Whigham es también prolífica: "High Wire Act", junto a Jon Hamm; el remake en cine de Netflix de la de la serie de manga japonesa "Death Note"; la indie "Welcome to Beirut"; la muy esperada secuela de "Sicario", "Soldado"; "Wheelman", junto a Frank Grillo para Netflix; U=una aparición en la exitosa serie "Narcos"; y la serie de televisión de Amazon "Legend of Master Legend", basada en el artículo de Rolling Stone.

THOMAS MANN (Slivko) está actualmente en producción en el drama de Nicole Holofcenter con sede en Nueva York "The Land of Steady Habits", en la que aparece junto a Ben Mendelsohn y Edie Falco.

Mann tuvo un ajetreado 2016, apareciendo en el escenario al lado de Jason Sudeikis en la producción de "Dead Poets Society" de la Classic Stage Company, además de aparecer en las películas independientes "The Stanford Prison Experiment" y "The Preppie Connection". También completó la producción de la película de terror "Amityville: The Awakening" de Blumhouse Productions, que se estrenará en el 2017.

En el año 2015, Mann protagonizó la aclamada obra de "Me and Earl and the Dying Girl", de Alfonso Gómez-Rejón, que ganó tanto al público como los premios del jurado en el Sundance Film Festival de ese año, antes de ser estrenada en los cines. La película adaptada de la novela de debut de Jesse Andrews, también fue protagonizada por Olivia Cooke, Nick Offerman, Jon Bernthal y Connie Britton.

Después de su vuelta en la comedia con "Project X", Mann pasó a protagonizar grandes películas de estudio como "Hansel y Gretel: Witch Hunter", junto a Jeremy Renner y Gemma Arterton; "Beautiful Creatures", junto a Alden Ehrenreich, Jeremy Irons, Viola Davis y Emma Thompson; y "Fun Size", frente a Victoria Justice. Sus créditos anteriores también incluyen las películas independientes "It's Kind of a Funny Story", "As Cool As I Am", "Welcome to Me" y "Brain on Fire".

EUGENE CORDERO (Reles) fue visto recientemente en "Ghostbusters" y "Mike and Dave Need Wedding Dates". Anteriormente protagonizó junto a Alison Brie y Nick Offerman en el debut de Jordan Vogt-Roberts como director, "The Kings of Summer", la cual se estrenó en el Sundance Film Festival del 2013 y se proyectó en una serie de otros festivales de cine antes de ser estrenada en cines.

Sus créditos recientes en TV incluyen "The Good Place", "Crazy Ex-Girlfriend", "Parks and Recreation", "Key and Peele", "Drunk History" y "House of Lies". Cordero también se hizo de un papel regular a lado de Craig Ferguson en el programa piloto híbrido de la NBC de comedia y juego "Crunch Time".

También fue un regular en la serie de Yahoo de Paul Feig, "Other Space".

Además, Cordero es un veterano intérprete en The Upright Citizens Brigade (UCB).

TERRY NOTARY (Servicios de Motion Capture para Kong) es un actor, director, intérprete de criaturas, especialista en movimientos de animales, coreógrafo y doble de acrobacias que ha trabajado con los principales directores de la industria, incluyendo a Steven Spielberg, James Cameron, Peter Jackson y Ron Howard. Notary ha servido como coreógrafo de movimiento y aparecido en una serie de películas que cuentan con la última tecnología de captura de movimiento.

Próximamente le veremos como el chimpancé alfa Rocket en "War of the Planet of the Apes". Notary anteriormente interpretó a Rocket en "Rise of the Planet of the Apes" y "Dawn of the Planet of the Apes". También trabajó como coreógrafo de movimiento y coordinador de acrobacias en las películas, así como en "Planet of the Apes". Su trabajo también será visto en "Jungle Book: Origins" de Andy Serkis. Además de la coreografía, Notary también sirvió como su segundo director de unidad.

Otras de las películas anteriores en las cuales sirvió como coreógrafo del movimiento y e intérprete Mocap incluyen "Warcraft: The Beginning," "The Adventures of Tintin", "The Incredible Hulk," y "Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer".

Otras de sus películas como coreógrafo de movimiento incluyen "Suicide Squad", "The BFG", "Fantastic Four", la trilogía de "The Hobbit", "Transformers: Revenge of the Fallen", "Superman Returns" y "How the Grinch Stole Christmas".

Mientras estaba en la universidad, Notary fue cuatro veces NCAA All American y capitán del equipo de gimnasia de la UCLA. Después de graduarse con un BA en teatro, fue reclutado por el Cirque du Soleil, donde él y otros 15 artistas de todo el mundo formaron el prestigioso Cirque troup maison y creó el espectáculo "Mystere". Durante cinco años, Notary interpretó en la aclamada producción como acróbata líder e intérprete de personajes, así como acróbata líder en el teeterboard, postes y trampolín chinos, así como músico en los tambores de taiko.

Cuando no trabaja en el cine, enseña talleres en todo el mundo. Actualmente existen planes para que Notary dirija su primera película.

SOBRE LOS CINEASTAS

Jordan Vogt-Roberts(Director) es un director de cine y televisión estadounidense procedente de Detroit.

Vogt-Roberts comenzó su carrera en el cine, "The Kings of Summer", la cual dirigió. La película se estrenó en la competencia del Sundance Film Festival del 2013 con el aclamo de la crítica.

Al año siguiente, en 2014, Vogt-Roberts regresó a Sundance como productor y director para el estreno mundial de la película de stand up de Nick Offerman, "Nick Offerman: American Ham".

Previo al éxito de "The Kings of Summer", Vogt-Roberts dirigió el cortometraje "Successful Alcoholics", protagonizado por Lizzy Caplan, Nick Kroll y Tony Hale. El corto debutó en el Sundance Film Festival del 2010 y posteriormente fue proyectado en más de 30 festivales en todo el mundo, incluyendo South by Southwest y AFI.

En el lado de la televisión y la web, Vogt-Roberts creó y dirigió la increíblemente visual serie de televisión "Mash Up" de Comedy Central en el 2011. También dirigió el piloto de Stephen Falk "You're the Worst", que ahora es una serie original en FX Networks entrando en su cuarta temporada.

Vogt-Roberts también crea contenido web y comercial para RSA Productions de Ridley Scott, donde también ha dirigido proyectos galardonados que han llegado a millones de espectadores. Estos incluyen una campaña reciente para Audi protagonizada por Claire Danes, y un PSA con Arnold Schwarzenegger aplastando coches en su tanque M47 Patton que obtuvo más de 10 millones de visitas en un día y recaudó más de $ 1 millón para la caridad. Los primeros trabajos de Vogt-Roberts en contenido web con comediantes como Thomas Middleditch, Kumail Nanjiani, Hannibal Buress y Pete Holmes ayudaron a sentar las bases para los actuales modelos de creación y distribución de contenido en línea.

Actualmente ha sido elegido para dirigir la adaptación del videojuego "Metal Gear Solid" y utiliza su tiempo libre para ayudar con un proyecto sin fines de lucro llamado Detroit Creativity Project, el cual ofrece cursos de improvisación gratuitos en las escuelas públicas de Detroit.

DAN GILROY (Guión) hizo su debut como director con la película de 2014 "Nightcrawler", protagonizada por Jake Gyllenhaal y la esposa de Gilroy, Rene Russo. También escribió el guión y recibió una nominación al Oscar® al Mejor Guión Original.

Gilroy se encuentra actualmente en pre-producción de "Inner City", que escribió y dirigirá. La película está protagonizada Denzel Washington y será producida por Cross Creek Pictures y Escape Artists.

Anteriormente, Gilroy co-escribió "The Bourne Legacy" con su hermano Tony Gilroy, quien también dirigió, así como "Real Steel" y "The Fall" en el 2006 y dirigida por Tarsem Singh.

MAX BORENSTEIN (Guión) escribió el guión de la aventura épica de acción del 2014 "Godzilla". La película, protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Johnson y dirigida por Gareth Edwards fue un gran éxito de taquilla.

En el mundo de la televisión, Borenstein escribió y fue productor ejecutivo, junto con Amblin Televisión de Steven Spielberg, de "Minority Report", la serie de televisión basada en la película del 2002. El show, que sirvió como una adaptación y secuela de la película, fue transmitido por Fox en el 2015.

Borenstein escribió, editó y dirigió su primer largometraje, "Swordswallowers y Thin Men", mientras que cursaba su último año en la Universidad de Yale. El drama de comedia, protagonizado por Zoe Kazan, ganó Mejor Película y Mejor Guión en el New York Independent Film Festival y fue nombrada Mejor Película en el 2003 por The Los Angeles Times.

Sus guiones "What is Life Worth?", basada en memoria homónima de Kenneth Feinberg, y "Jimi", sobre la vida del guitarrista Jimi Hendrix, fueron honrados en la prestigiosa Black List.

Actualmente tiene numerosos proyectos en desarrollo.

DEREK CONNOLLY (Guión) escribió previamente la superproducción de acción y aventura protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard y dirigida por Colin Trevorrow "Jurassic World", en el 2015. Anteriormente, colaboró con Trevorrow en la comedia independiente "Safety Not Guaranteed", que Trevorrow escribió, dirigió y que ambos produjeron con los hermanos Duplass como productores ejecutivos. La película se estrenó en el Sundance Film Festival del 2012 y luego se estrenó en cines. Connolly recibió el Premio de Guión Waldo Salt del festival de cine, así como Mejor Primer Guión y una nominación a la Mejor Película en los Premios Independent Spirit.

Actualmente está trabajando en la secuela sin título de "Jurassic World", protagonizada por Pratt y Howard, bajo la dirección de J.A. Bayona.

Otros créditos de Connolly incluyen la aventura "Monster Trucks" y el piloto de la televisión del 2005 "Gary: Under Crisis", su primera colaboración con Trevorrow.

Connolly se reunirá con Trevorrow en la muy esperada "Star Wars: Episode IX", el próximo capítulo en la franquicia de gran éxito. También se encuentra desarrollando el thriller de ciencia ficción "Intelligent Life" para Amblin Entertainment y varios otros proyectos para diversos estudios y productoras.

Connolly es oriundo de Miami, Florida y asistió a la Escuela de Cine de la NYU.

JOHN GATINS (Historia) obtuvo una nominación al Oscar® en 2013 al Mejor Guión Original para el exitoso drama "Flight", protagonizado por Denzel Washington y dirigido por Robert Zemeckis. Gatins también recibió nominaciones al Critics' Choice y al Writers Guild of America en la misma categoría.

Más recientemente escribió "Power Rangers", el cual está programada a estrenarse este año. Sus créditos más recientes incluyen también el guión de acción/drama de Shawn Levy "Real Steel", protagonizada por Hugh Jackman, en el que Gatins también desempeñó el papel de Kingpin; y la historia de la película de acción "Need for Speed", que también produjo.

Gatins hizo su debut como director en el 2005 con drama familiar "Dreamer: Inspired by a True Stroy". También escribió el guión de la película, protagonizada por Kurt Russell, Dakota Fanning, Elisabeth Shue y Kris Kristofferson.

Oriundo de Nueva York, Gatins creció en el Valle del Hudson cerca de Poughkeepsie y asistió a la Vassar College. Después de graduarse, Gatins se trasladó a Los Ángeles para perseguir una carrera de actuación, y pronto obtuvo papeles protagónicos en las secuelas de terror independientes "Witchboard 2: The Devil's Doorway" y "Leprechaun 3".

En 1994 regresó a Nueva York para el programa de verano de teatro y cine New York Stage. Después de una temporada de presentaciones y clases, regresó a Los Ángeles, donde escribió un guión titulado "Smells Like Teen Suicide". Gatnis vendió el guión a un estudio importante, lo que llevó a más trabajos de escritura por encargo y arreglos de otros guiones para otros estudios.

En el 2001 recibió su primer crédito como guionista por "Summer Catch", que también co-produjo. Entre otros de sus comienzos como guionista incluyen la película sobre béisbol citadino "Hardball", protagonizada por Keanu Reeves y Diane Lane, y el drama de la vida real "Coach Carter", protagonizada por Samuel L. Jackson en el papel principal.

THOMAS TULL (Productor) se desempeñó como Presidente y CEO de Legendary Entertainment, una compañía de medios con el cine, la televisión, y las divisiones digitales y publicación. Tull es el fundador y actualmente supervisa el Tull Investment Group, una organización centrada en inversiones y estrategia de negocios a través de los sectores de ciencias de la vida, medios de comunicación y la tecnología. Bajo Tull, las producciones asociadas con Legendary se rindieron ingresos brutos de más de $13 mil millones alrededor del mundo. En enero del 2016, la compañía fue adquirida por el Dalian Wanda Group, Ltd para formar la compañía de cine más de mayor generación de ingresos en el mundo.

Tull Investment Group proporciona capital para empresas de edad temprana y media, dedicadas a cambiar y mejorar la vida y ha proporcionado fondos a Magic Leap, Pinterest, Heal, Blend Systems, The Cipher Brief, Zoox y Oculus Rift, este último que resultó en una lucrativa venta a Facebook. TIG también aprovecha la trayectoria de su fundador para instalar e incubar liderazgo para tomar ideas en etapa temprana y construir con ellas un negocio posicionado para asociarse a gran escala y otras operaciones de enorme valor.

Durante su carrera, Tull ha producido y sido productor ejecutivo de más de 30 películas que han rendido ingresos brutos de más de $13 mil millones a la taquilla en todo el mundo. Más recientemente, Tull fue productor ejecutivo de "Straight Outta Compton" del éxito de taquilla mundial "Jurassic World". Otros de sus créditos anteriores incluyen "Krampus", "Crimson Peak", "Godzilla"; "Pacific Rim"; "42"; la trilogía de "The Dark Knight"; "300" y su secuela, "300: Rise of an Empire"; la bien recibida y exitosa "The Town"; el premiado drama de acción "Inception"; "Clash of the Titans" y su secuela, "Wrath of the Titans"; y las tres películas de la franquicia de "The Hangover". Legendary más recientemente estrenó "The Great Wall", la película más grande jamás filmada en su totalidad en China para la distribución global.

Tull también es miembro del Consejo de Administración del Hamilton College, su alma mater, y de la Universidad Carnegie Mellon. También es miembro de las juntas directivas del NAtional Baseball Hall of Fame and Museum, la National Football Foundation, el San Diego Zoo, la Smithsonian Institution y es parte del grupo propietario de los Pittsburgh Steelers, seis veces campeón del Super Bowl, donde también tiene un asiento en el consejo administrativo del mismo.

MARY PARENT (Productora) es la Vicepresidente de Producción Mundial de Legendary Entertainment, y supervisa todos los aspectos de cine, televisión, digital, móvil y los nuevos medios de comunicación de la compañía.

Anteriormente, fue fundadora y directora general de Disruption Entertainment, que más recientemente produjo "The Revenent", por la cual ella recibió una nominación al Oscar® y ganó un Golden Globe y un BAFTA Award. La película aclamada por la crítica ganó un total de 12 nominaciones al Academy Award®, ganando por Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Cinematografía.

Además, ha produjo "The Spongebob Movie: Sponge Out of Water", "Godzilla", "Noah" y "Pacific Rim", que fueron éxitos comerciales y críticos y genraron una taquilla global combinada de más de $2 mil millones.

Anteriormente, Parent fungió como Vicepresidente de Producción Mundial de Universal Pictures y Presidente de MGM.

JON JASHNI (Productor) es un inversionista de medios y productor de contenidos que opera desde su fondo de inversión, Raintree Ventures. Jashni es también asesor de estrategia de inversión para Morgan Stanley, Evolution Media Partners (una asociación entre TPG Capital y Creative Artists Agency).

Anteriormente, Jashni fue Presidente y Director Creativo de Legendary Entertainment, donde, como parte de sus funciones, supervisó el desarrollo y producción de proyectos cinematográficos como "Warcraft", "Krampus", "Crimson Peak", "Godzilla", la película biográfica de Jackie Robinson "42" y "Pacific Rim". Se unió a la compañía en enero del 2006 y estuvo involucrado integralmente durante un período de diez años en la evolución de la empresa desde una entidad de financiación para cine hasta una empresa diversificada y multi-plataforma de medios.

Antes de unirse a Legendary, Jashni fue Presidente de Hyde Park Entertainment, una compañía de producción y financiamiento con contratos con 20th Century Fox, Disney y MGM. Una vez allí, supervisó el desarrollo y la producción de "Shopgirl", "Dreamer", "Walking Tall" y "Premonition".

Antes de trabajar en Hyde Park, Jashni fue productor de "Sweet Home Alabama", protagonizada por Reese Witherspoon, y, como un ejecutivo de producción senior de 20th Century Fox, supervisó la altamente exitosa "Ever After", basada en el cuento de La Cenicienta y protagonizada por Drew Barrymore y Anjelica Huston.

Jashni también ha co-producido dos películas que recibieron un total de tres nominaciones al Academy Award®: el aclamado drama "The Hurricane", que obtuvo una nominación al Mejor Actor para Denzel Washington, y una reinterpretación no musical de "Anna and the King", protagonizada por Jodie Foster, la cual obtuvo dos nominaciones al Oscar®.

Jashni se asoció anteriormente con Irving Azoff en la compañía basada en Warner Bros. Giant Pictures. Juntos produjeron "The Hurricane", "Jack Frost" y "The Inkwell". Jashni se unió con Azoff después de una temporada como ejecutivo de producción de Columbia Pictures, donde participó en el desarrollo y producción de películas como "Groundhpg Day" y "Bram Stoker's Dracula". Jashni comenzó su carrera en The Indie Prod de Daniel Melnick, donde participó en la producción de "Roxanne", "Air America", "Mountains of the Moon" y "Punchline".

Jashni es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences y el Producers Guild of America, además de servir como un administrador del American Film Institute. Tiene una licenciatura de la Universidad del Sur de California y un MBA de la Escuela de Administración de Anderson de UCLA.

ALEX GARCIA (Productor) es vicepresidente ejecutivo de Asuntos Creativos en Legendary Entertainment. Se desempeñó como productor ejecutivo en el hit del verano del 2014, "Godzilla", pastoreando la producción de la película dirigida por Gareth Edwards desde su inicio.

Desde que se unió Legendary en el 2009, Garcia ha participado en varias películas de la compañía, incluyendo "300: Rise of an Empire", entre otras, y también produciendo películas como la exitosa comedia de terror navideña del 2015, "Krampus".

Antes de trabajar en Legendary, Garcia lideraba Bad Hat Harry Productions de Bryan Singer, donde trabajó en estrecha colaboración con el realizador en sus esfuerzos como director, incluyendo el aclamado thriller de la Segunda Guerra Mundial "Valkyrie", protagonizado por Tom Cruise. Además, se desempeñó como ejecutivo a cargo de la producción en las tres primeras temporadas de la exitosa serie de televisión Fox y NBC Universal "House MD", y como co-productor ejecutivo de la exitosa miniserie del 2005 de Syfy Channel "The Triangle", supervisando la producción con locación en África del Sur. También, bajo Bad Hat Harry, Garcia fue productor ejecutivo de película de terror de culto del 2007 "Trick 'R Treat", de Michael Dougherty.

Garcia se graduó de la University of Southern California School of Cinematic Arts.

ERIC McLEOD (Productor Ejecutivo) es un productor con una trayectoria de más de 30 años. Su experiencia incluye una vasta cantidad de proyectos, tanto los que ha emprendido y desarrollado, y como a través de su rol dentro de los mismos. Sus películas son a menudo complejas, rodando a menudo en locaciones internacionales.

Para las películas de "Austin Powers", fue productor ejecutivo de "International Man of Mustery" en 1997 y fue productor de "The Spy who Shagged Me" en 1998 y "Goldmember" en el año 2002. Además de añadir a su gama otra franquicia de éxito, también se desempeñó como productor ejecutivo de las secuelas de "Pirates of the Caribbean" "Dead Man's Chest" en el 2006, y "At World's End" en el 2007, ambas dirigidas por Gore Verbinski.

En el 2005, McLeod produjo "Mr. & Mrs. Smith", protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie. Durante 2008, produjo "Tropic Thunder", dirigida y protagonizada por Ben Stiller y protagonizada por Jack Black y Robert Downey Jr., que fue un hit tanto en la taquilla y como con la crítica. También produjo la aclamada por la crítica "Unstoppable" en el 2010, dirigida por Tony Scott y protagonizada por Denzel Washington y Chris Pine; y fue productor ejecutivo de "The Lone Ranger", protagonizada por Johnny Depp y Armie Hammer.

Otros de sus créditos incluyen "Blackhat", "47 Ronin", "Prince of Persia", "Showtime", "The Dukes of Hazzard", "The Cat in the Hat", "The Cell", "Enemy of the State" "Living Out Loud", "Wag the Dog", "Feeling Minnesota", "Now and Then", "Corrina, Corrina", "Even Cowgirls Get the Blues", "Cry-Baby" y "Drugstore Cowboy".

McLeod es actualmente el productor ejecutivo de "Pacific Rim: Uprising", con John Boyega y Scott Eastwood.

TOM PEITZMAN (Co-Productor / Productor de Efectos Visuales) tiene una impresionante lista de créditos de cine. Más recientemente, fue el co-productor y productor de efectos visuales para "Tomorrowland", de Brad Bird, protagonizada por George Clooney; también de Bird "Mission Impossible: Ghost Protocol", protagonizada por Tom Cruise; de Tim Burton, "Alice in Wonderland", y "Planet of the Apes", protagonizada por Mark Wahlberg; "Watchmen"; de J.J. Abrams, 'Mission: Impossible III', protagonizada por Tom Cruise"; "The Spiderwick Chronicles"; "Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events", protagonizada por Jim Carrey y Meryl Streep. Peitzman fue también el productor de efectos visuales en "Hulk", protagonizada por Eric Bana y Jennifer Connelly, en la que trabajó estrechamente con el director ganador del Oscar® Ang Lee y fue parte crítica del proceso creativo para asegurar una combinación perfecta de fotografía de acción en vivo y con la animación generada por computadora.

Peitzman comenzó su carrera en 1987, recién graduado de la escuela de cine. Comenzando como asistente de producción, Peitzman trabajó rápidamente su camino a través de las filas en películas como "Dead Poets Society", "The Grat Outdoors", "Three Fugitives", "Taking Care of Business" y "Harlem Nights". Su primera introducción al mundo de los efectos visuales fue como coordinador de producción en "Honey, I blew up the Kid".

Después de eso, trabajó como asistente de dirección en "Forever Young", "Major League II" y "Terminal Velocity", donde obtuvo amplia experiencia mejorando su inestimable conocimiento de la cinematografía. Peitzman pasó a producir los efectos visuales en películas como "Bedazzled", "Inspector Gadget", "Spawn", "The Relic" y "Congo".

LARRY FONG (Director de Fotografía) fotografió su cuarta colaboración en cine con el director Zack Snyder en el éxito mundial de taquilla "Batman v Superman: Dawn of Justice", después del éxito mundial "300", la aclamada adaptación del cómic "Watchmen" y la aventura de acción y fantasía "Sucker Punch". Los dos se conocieron originalmente en la escuela de cine en el Art Center College of Design en Pasadena y pasaron a grabar varios vídeos musicales y anuncios de televisión entre los dos.

Fong fue el director de fotografía de J.J. Abrams en 'Super 8' y en el 2005, Fong fue nominado por la American Society of Cinematographers por su trabajo en el episodio piloto de la serie de drama de televisión 'Lost', dirigida por Abrams, quien también creó el show. Actualmente es el director de fotografía de "Predator", para el director Shane Black.

El trabajo de cámara de Fong también le ha cosechado numerosos reconocimientos de la industria publicitaria, incluyendo el Godlen Lion, el Clio y el Belding. Además, tres videos musicales filmados por Fong han ganado premios MTV por Mejor Video del Año.

Fong es también un mago consumado y miembro de la Academy of Magical Arts.

STEFAN DECHANT (Diseñador de Producción) es conocido por el cumplir la visión creativa de narradores como Steven Spielberg, James Cameron, Robert Zemeckis, Tim Burton, Zack Snyder, Sam Mendes, los hermanos Cohen, Sam Raimi, M. Night Shyamalan, y Spike Jonze. Actualmente es el diseñador de producción de "Pacific Rim: Uprising."

Dechant sirvió como director de arte supervisor de "Avatar", de Cameron; "Alice in Wonderland" de Burton; de Snyder "Sucker Punch"; y "Oz The Great and Powerful", del director Sam Raimi.

Para Zemeckis, Dechant fue director de arte en las películas "Cast Away" y "What Lies Beneath" y sirvió como ilustrador de producción en "Forrest Gump", y como consultor para el diseño de la cuarta dimensión en "Contact".

También fue director de arte para "True Grit", para los cineastas Ethan y Joel Cohen; "The Lady in the Water", dirigida por Shyamalan; y "Jarhead" de Mendes.

Dechant fue ilustrador en "Lincoln", y "The Lost World: Jurassic Park", dirigida por Steven Spielberg; y un artista conceptual de Spielberg en "Minority Report". También fue ilustrador de Spike Jonze en "Where the Wild Things Are".

Entre sus premios, Dechant fue honrado junto con el equipo de diseño de con la Excelencia en Diseño de Producción por parte del Art Directors Guild por "Avatar", y fue reconocido con nominaciones por la ADG por "Lincoln", "Alice in Wonderland", "True Grit", "Where the Wild Things Are" y "Jarhead".

RICHARD PEARSON (Editor) obtuvo una nominación al Oscar® y ganó un premio BAFTA a la Mejor Edición (compartido con Clare Douglas y Christopher Rouse) por el cautivador drama histórico del escritor/director Paul Greengrass "United 93." Por su trabajo en esa película, también recibió una nominación al premio Eddie de la American Cinema Editors.

Sus créditos más recientes incluyen "The Accountant", protagonizada por Ben Affleck, "Dracula Untold", "Maleficent" y "Safe House".

Anteriormente se desempeñó como editor en películas tan diversas como la superproducción de Jon Favreau "Iron Man 2"; el hit de James Bond "Quantum of Solace", del director Marc Forster; la comedia de acción "Get Smart"; la comedia de Will Ferrell "Blades of Glory"; la adaptación en cine de Chris Columbus del innovador musical de Broadway "Rent"; el hit de acción de Greengrass "The Bourne Supremacy"; de Peter Berg, "The Rundown"; de Barry Sonnenfeld, "Men in Black II"; las películas dirigidas por Frank Oz "The Score" y "Bowfinger", entre otras.

Pearson ganó tanto una nominación al Emmy y una nominación al Eddie por su trabajo en la miniserie de HBO de 1998 "From the Earth to the Moon". También creó el diseño del título para el premiado proyecto.

MARY VOGT (Diseño de Vestuario) puso a los famosos "Men in Black" en traje negro cuando diseñó los vestuarios ahora icónicos para las tres películas de "Men in Black", protagonizadas por Will Smith y Tommy Lee Jones para el director Barry Sonnenfeld. Más recientemente, fue la diseñadora de vestuario en "Broken Horses", del director Vinod Chopra, y "Grudge Match", protagonizada por Sylvester Stallone, Robert De Niro y Kim Basinger.

Anteriormente, Vogt fue diseñadora de vestuario en "A Thousand Words", protagonizada por Eddie Murphy"; y "Dinner with Schmucks", dirigida por Jay Roach, después de trabajar con él en telefilme de HBO "Recount" en el 2008. Ese mismo año trabajó en "Fantatsic Four: Rise of the silver Surfer". Sus otros créditos cinematográficos incluyen "RV", "Son of the Mask", "Unconditional Men" y "Inspector Gadget".

La Science Fiction Academy presentó a Vogt con un Saturn Award por su diseño de vestuario en "Hocus Pocus" y fue nominada para un premio Saturn por su trabajo como co-diseñadora en "Batman Returns" para el director Tim Burton.

Vogt ha diseñado varios proyectos para la televisión, más recientemente el vestuario para la serie de F/X "Wayward Pines"; para HBO, "The Brink"; y el ambicioso programa en vivo de la NBC "Hairspray Live!". Entre sus otros créditos en televisión se encuentran la serie de ABC "Pushing Daisies ", por la que recibió una nominación al Emmy, y "Night Stalker".

Vogt también disfruta de trabajar en el teatro. En el 2005, diseñó el vestuario para "Private Lives" en el Pasadena Playhouse y recibió una nominación para un LA Theatre Critics Award.

Oriunda de Long Beach Long Island, se graduó en el Fashion Institute of Technology en Nueva York. Su primer trabajo profesional fue como ilustradora de moda en Lord & Taylor, uno de los principales grandes almacenes de Manhattan. Se mudó a California para estudiar en el Pasadena Art Center College of Design y comenzó su carrera en Hollywood como dibujante de bocetos. En la búsqueda de su meta de toda la vida de convertirse en una diseñadora de vestuario del cine, trabajó en varios puestos de artesanía y eventualmente asistió a varios diseñadores importantes.

STEPHEN ROSENBAUM (Supervisor Senior de Efectos Visuales) ha trabajado durante más de 25 años en numerosas películas, incluyendo seis que han ganado Academy Awards®. Recibió dos premios Oscar® y dos premios BAFTA por sus contribuciones en "Forrest Gump" y "Avatar", y ha jugado un papel integral en películas pioneras como "Jurassic Park", "Terminator 2: Judgment Day", "The Abyss", "X2: X-Men United", "Death Becomes Her", "Contact", y "The Perfect Storm".

Rosenbaum comenzó su carrera en efectos visuales en Industrial Light & Magic de Lucasfilm en 1989. Él y sus colegas recibieron su primera oportunidad de hacer un personaje generado por computadora cuando James Cameron les pidió que crear el seudópodo, la criatura acuática para "The Abyss". Cameron siguió con "Terminator 2" y el grupo amplió su equipo de artistas y creó una de las primeras manipulaciones digitales de un personaje humano. Los artistas de ILM continuaron creciendo con oportunidades para animar y generar a los dinosaurios seminales en "Jurassic Park".

Rosenbaum supervisó posteriormente la eliminación de las piernas del teniente Dan, reformuló las palabras de los presidentes, y animó a la pluma imaginaria en "Forrest Gump". Estas películas ayudaron a provocar una rápida transición de los efectos visuales tradicionales para cine e inspiró un cambio completo de paradigma en efectos visuales y las metodologías de la cinematografía.

Rosenbaum pasó varios años trabajando en varios proyectos de Weta Digital, y en el 2007 comenzó a trabajar en "Avatar" para Cameron. Por dos años, Rosenbaum trabajó con Cameron en Los Ángeles para la captura de movimiento y en Nueva Zelanda durante la fotografía de acción en vivo. Para el tercer año del proyecto, regresó a Nueva Zelanda para ayudar a completar los gráficos de la película.

En el 2010, Rosenbaum fue contratado por Digital Domain para iniciar un grupo de desarrollo de la animación de personajes. Reunió a algunos de los mejores artistas y técnicos de gráficos por computadora, y construyó un enfoque modernizado para la creación física y conductualmente realista de seres humanos y criaturas digitales.

En el 2014, Rosenbaum dirigió la creación de un Michael Jackson virtual después de su muerte para la realización de una canción inédita en vivo en los premios Billboard.

JEFF WHITE (Supervisor de Efectos Visuales) se unió a Industrial Light & Magic en el 2002 como director técnico de criaturas. Es un graduado del programa de cine y fotografía del Ithaca College y tiene una Maestría en Bellas Artes por la Savannah College of art and Design. Antes de asistir a la escuela de posgrado, White trabajó como director técnico de la casa de animación stop motion Laika Studios en Portland, Oregón.

White es también el co-creador del sistema de creación de creaturas Block Party de ILM, el cual ganó un Oscar® por automatizar el lento proceso de rigging para personajes.

Siendo uno de los pilares en el equipo de la franquicia "Transformers", White sirvió como supervisor de producción digital en la primera película y continuó su trabajo con la franquicia como Supervisor Asociado de Efectos Visuales en "Revange of the Fallen" y como Co-supervisor de Efectos Visuales en "Transformers: Dark of the Moon".

En el 2012, White sirvió como el supervisor de efectos visuales de ILM en la exitosa película "The Avengers", y recibió tanto una nominación al Oscar® y BAFTA por su trabajo. En el 2015, se desempeñó como supervisor de efectos visuales de ILM en "Warcraft: The Beginning", estrenada en junio del 2016.

HENRY JACKMAN (Compositor) se ha establecido como uno de los mejores compositores de la actualidad mediante la fusión de su formación clásica y su experiencia como un exitoso productor de discos y creador de música electrónica. Su versatilidad musical ha incrementó las tensiones en "Captain Phillips",de Paul Greengrass", lo que le valió una nominación al BAFTA; dotó de súper poderes a los hits basados en cómics como "X-Men: First Class" y "Captain America: The Winter Soldier"; pateó muchos traseros en "Kingsman: The Secret Service" y "Kick-Ass"; y sopló vida musical en los personajes animados legendarios de "Winnie the Pooh", "Puss in Boots", "Wreck-It Ralph" y la ganadora del Oscar® "Big Hero 6".

Su trabajo más reciente se puede oír en la comedia de ciencia ficción "Pixels"; el drama post-apocalíptico "The Fifth Wave", protagonizada por Chloë Grace Moretz; el éxito de taquilla "Captain America: Civil War"; "The Birth of a Nation", protagonizada por Armie Hammer y Gabrielle Union, que fue presentada en el Sundance Film Festival del 2016; y "Jack Reacher: Never Go Back", protagonizada por Tom Cruise y Cobie Smulders. Entre sus otros créditos diversos se encuentran las películas de animación "Monsters vs. Aliens" y "Turbo"; el drama de época "Henri 4"; la aventura familiar "Gulliver's Travels", protagonizada por Jack Black; el thriller "Man on a Ledge"; la fantasía de terror "Abraham Lincoln: Vampire Hunter"; y la comedia de Seth Rogen/James Franco "This is the End" y la sensacional y controvertida "The Interview".