Vivir de noche: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Live By Night

SINOPSIS

El ganador del Oscar® Ben Affleck ("Argo") dirigió, produjo y protagonizó el thriller dramático "VIVIR DE NOCHE".

Affleck también escribió el guión, basado en el galardonado best-seller de Dennis Lehane. Esta marca la segunda colaboración de los nativos de Boston, siguiendo el aclamado drama "Gone Baby Gone".

Lo que das al mundo siempre se te va a regresar, pero nunca como lo esperas. El tomar consejo paternal no está en la naturaleza de Joe Coughlin. En cambio, el veterano de la Primera Guerra Mundial es un autoproclamado proscripto anti-establecimiento, a pesar de ser el hijo del Superintendente Adjunto de la Policía de Boston.

Sin embargo, Joe no es malo; de hecho, no es lo suficientemente malo para la vida que ha elegido. A diferencia de los gángsteres que se niega a trabajar, tiene un sentido de la justicia y un corazón abierto, y ambos trabajan en su contra, dejándolo vulnerable una y otra vez, tanto en los negocios como en el amor.

Impulsado por la necesidad de corregir los errores cometidos contra él y sus seres cercanos, Joe se dirige a un camino arriesgado que va en contra de su crianza y su propio código moral. Dejando el invierno frío de Boston detrás, él y su temeraria pandilla aumentan el calor en Tampa. Y mientras que la venganza puede probar ser más dulce que la melaza que infunde cada gota de ron ilegal que él administra, Joe aprenderá que todo viene con un precio.

"VIVIR DE NOCHE" fue producida por Leonardo DiCaprio y Jennifer Davisson bajo la compañía Appian Way; con Ben Affleck y Jennifer Todd de Pearl Street Films. Chris Brigham, Dennis Lehane y Chay Carter sirvieron como productores ejecutivos.

Al elenco con Affleck se unen Elle Fanning, Brendan Gleeson, Chris Messina, Sienna Miller, Zoe Saldana, y el ganador del Oscar® Chris Cooper ("Adaptation").

Detrás de las escenas, Affleck colaboró con el tres veces ganador del Oscar®, Robert Richardson ("JFK", "The Aviator", "Hugo"), el diseñador de producción nominado al Oscar® Jess Gonchor ("True Grit", "Foxcatcher"), el editor ganador del Oscar®, William Goldenberg ("Argo") y la diseñadora de vestuario nominada al Oscar®, Jacqueline West ("The Curious Case of Benjamin Button", "Argo"). La partitura fue compuesta por Harry Gregson-Williams.

Una presentación de Warner Bros. Pictures, una producción de Appian Way/Pearl Street, "VIVIR DE NOCHE" será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures, una compañía de entretenimiento de Warner Bros.

SOBRE LA PRODUCCIÓN

Siendo el hijo de un policía de alto rango de Boston, Joe Coughlin fue al extranjero para luchar valientemente por su país, pero rápidamente se encontró completamente desilusionado por la guerra. En última instancia, se encuentra en casa, como nos dice, en una vida que no esperaba ... pagando el precio del sueño americano.

"Joe reconoce plenamente que ha sido elegido para ser proscrito en una ciudad dirigida por gángsters, con las turbas irlandesas e italianas en guerra", ofrece el escritor/director/productor Ben Affleck, quien también interpreta a Joe. "Sin embargo, lo que me parece más interesante sobre él es que, mientras rompe la ley y hace sus propias reglas, es su propia moral que le impide considerarse a sí mismo como uno de ellos, un gángster".

Pero es el sentido inherente de decencia de Joe que podría ser su perdición.

"VIVIR DE NOCHE" fue un verdadero proyecto de pasión para Affleck, quien dice: "Como cineasta, esta fue una oportunidad para rendir homenaje a las películas clásicas de gángsters de Warner Bros. de los años treinta a través de los años setenta. Crecí viéndolas y tenían una sensación épica y extensa que realmente te llevaba a un mundo, eran diferentes".

Affleck adaptó el guión de la novela homónima del autor Dennis Lehane; los dos colaboraron por primera vez cuando Affleck hizo su debut como director con su aclamada adaptación de la novela de suspenso de Lehane Gone, Baby, Gone. Lehane fue productor ejecutivo de "VIVIR DE NOCHE".

"Creativamente hablando, Ben y yo tenemos un ajuste único, y no es sólo la cosa de Boston, aunque Boston es gran parte de ello", Lehane sonríe. "Hay algo especial en la estética de Ben. Su primera vez en la silla como director fue con "Gone Baby Gone", e hizo un trabajo tan hermoso, me encanta esa película. Así que cuando oí que se iba a adaptar Live by Night, estuve contento de trabajar con él de nuevo. Y como antes, viendo este libro transformarse en las manos de Ben, desde el guión, fue algo especial".

Como aficionado al cine de toda la vida, Affleck postula que la historia tiene todos los tropos que lo hicieron un fan del género del gángster en particular: mujeres hermosas, hombres peligrosos, policías, la multitud, tiroteos, persecuciones en coche .... "Tan pronto como leí el libro de Dennis sabía que había algo ahí para alguien que realmente le gusta pasar un buen rato en el cine".

La compañía de producción de Leonardo DiCaprio, Appian Way, tenía los derechos del libro que Affleck leyó a sugerencia de la socia productora de DiCaprio, Jennifer Davisson. "Nuestra compañía está constantemente buscando historias de grandes hombres, lo cual no significa necesariamente que los hombres sean buenos, sino que tengan la grandeza en ellos de una u otra manera y lo que sacrifican por ella", explica. "Una de las cosas que Dennis hace tan bien es diseccionar el ego masculino de una manera realmente compleja e interesante, y eso es algo que creo que Ben hace igual de bien. Teníamos la propiedad intelectual, pero cuando Ben estaba leyendo el libro, estaba claro cuánto le gustaba y que era el tipo de proyecto para él. Cuando leímosel hermoso guión de Ben, la misma sensibilidad de Lehane saltó de la página.

La productora Jennifer Todd está de acuerdo. "Ben se siente atraído por las historias de Dennis, y ésta en particular lo entusiasmó mucho: el período histórico, los personajes, el cambio de Boston a Florida. Nada se sentía como algo que hubiéramos visto antes. Agrega a ello al personaje de Joe, que no es un chico malo y ni bastante bueno, sino atrapado en algún lugar entre los dos, por lo que así hace sus elecciones, pero siente las consecuencias. ¿A dónde pertenece él realmente?

Joe deja Boston después de una corta temporada de prisión para los alrededores más cálidos, e incluso el mercado de ron clandestino más caliente, de Tampa. Además de trabajar en y alrededor Los Ángeles, la producción rodó extensamente en varias secciones de Boston, especialmente en Lawrence, y recrrearon los lugares exóticos de Florida en varias partes de Georgia, que representó a la Tampa de aquella época. En colaboración con Affleck, los diseñadores Jess Gonchor y Jacqueline West y sus equipos recrearon la época y el lugar, con Robert Richardson capturándolo todo y William Goldenberg editando.

Affleck señala: "Adentrarte en este mundo, en esta época, con Bob y Bill, Jess y Jackie encapsulándolo todo tan hábilmente, y todos estos grandes actores que lo poblaron y actuaron magistralmente, hicieron de esta una de las películas más agradables que he hecho. Todos participaron e hicieron un trabajo maravilloso que nos hizo sentirnos como si estuviéramos ahí, en esa vida, pasando por esa experiencia" .

Las tres mujeres con las que Joe se cruza en la película -en una u otra forma- son representadas por Elle Fanning, Sienna Miller y Zoe Saldana. A ellas se unen Brendan Gleeson y Chris Cooper en un lado de la ley, y Remo Girone y Robert Glenister de lleno en el otro. El amigo y cómplice más confiado de Joe es Chris Messina.

Durante los diez años que siguieron a la guerra, Joe Coughlin logró vivir como un proscrito, bajo el techo de su padre de policía, antes de que todo lo alcanzara. "Las cosas que Joe presenció como un soldado le hicieron decidir que no había ningún significado a las reglas que seguimos en la vida, a hacer lo correcto", afirma Affleck. Incluso ve la naturaleza jerárquica organizada de la vida del gángster como un anatema igual a la jerarquía de los militares. No quiere parte de eso, ni parte de tomar órdenes de nadie. Él va a hacer sus propias reglas.

Y lo hace con una buena cantidad de éxito, siempre y cuando lo mantenga, como Affleck describe, "pequeño, corriendo con sólo otros dos chicos, ese tipo de cosas".

Pero no es el disgusto de Joe por la autoridad, ni siquiera un robo mal elegido, lo que le hace causar su grave error. Es el amor. Y es esa emoción singular en sus múltiples formas -de la pasión a la compasión- es la que continuará siendo su caída en los años venideros.

Cuando nos encontramos con Joe, Affleck comparte, "Ya está en un poco dentro del agua caliente. Está involucrado en un asunto secreto con Emma Gould, la novia del mafioso irlandés Albert White. "Como Joe, Emma hace alarde de su independencia, por muy precaria que pueda ser. "Ella está controlada por Albert, por lo que está emocionada por su relación con Joe, el peligro de que sea emocionante", añade.

Sienna Miller, quien interpreta a Emma, dice que comparte el entusiasmo de Affleck por el género. "Estoy obsesionada con la era de la Prohibición, por lo que estar en esta película es un sueño hecho realidad, pero lo más importante para mí fue el hecho de que Ben había escrito el guión y la protagonizaría y dirigiría. Habiendo visto su trabajo anterior, hubiera dejado caer cualquier cosa para ser una parte de esto y para interpretar un papel tan exquisito.

"Emma es la chica de un gángster típica", continúa Miller, "sirviendo bebidas en un speakeasy donde los juegos de póquer ilegales continúan, siendo escudriñada sobre el brazo de su jefe casado y durmiendo con el enemigo detrás de su espalda. Ella tiene un centro acerado que le sirve para navegar por un mundo que es oscuro, asesino y misógino, y que la lleva a embarcarse en un romance con Joe que es hermoso y transitorio y, finalmente, trágico. Es muy claro desde el principio que es una muchacha irlandesa fuerte y sin sentido haciendo lo que debe para sobrevivir.

Miller creó una encantadora versión, inspirada en el Condado de Cork, para interpretar a la enérgica flappy del barrio de Dorchester de Boston, quien sirve de catalizador para que el lado resentido de Joe surja. "Sienna fue perfecta para el papel, es si hubiera nacido para el mismo", relata Affleck. "Me hizo hablar con un acento irlandés todo el tiempo, y fue muy buena y estuvo llena de matices. Todo lo que hizo en la película fue decidido y delicado, con textura".

Después de que la relación de Joe con Emma se pone en llamas, Joe sirve un breve período en la cárcel por un atraco que fue horriblemente mal. Tras su liberación, y con venganza en su corazón, se une a la mafia italiana y es enviado a Tampa. Joe rápidamente comienza a hacer las rondas de los locales involucrados en la fabricación y distribución de ron, y casi de inmediato se encuentra con la exótica Graciela. Él se intriga instantáneamente, aún más cuando se entera de que ella y su hermano controlan algo integral para el éxito del negocio del ron: la melaza.

Zoe Saldana interpreta a Graciela, una cubana que vive en Ybor, una comunidad multiétnica y multirracial de inmigrantes trabajadores conocida por la producción de habanos. "Joe ha estado trabajando con criminales bárbaros y violentos toda su vida, así que hay una integridad de la gente, la gente de Graciela, que Joe encuentra atractiva", sugiere. -Y Graciela es diferente a otras mujeres que conoce. Es educada, viajó y estudió música y arte. Es muy culta y muy inteligente cuando se trata de los negocios de su familia".

Joe ama a Emma, pero se entera de lo que realmente es el amor con Graciela. "Lo que Joe y Emma tienen es urgente, dramático, inmaduro de alguna manera", dice Jennifer Todd. "Lo de Joe y Graciela se siente más crecido, fundado y basado en algo real".

Tal vez lo que distingue a Graciela de las mujeres como Emma es lo que realmente quiere algo de la vida. "No creo que Graciela se haya despertado en Cuba y se haya dicho: 'Quiero salir con pandillas, quiero vivir en el lado oscuro'", agrega Saldana. "Creo que ella quiere una vida plena con un hombre bueno, un hogar, niños. Cuanto más tiempo pasa con Joe, más se da cuenta de que podría tener todo eso con este hombre. Ella ve quién es realmente, quién podría ser si lavara todo lo malo que hace por la noche, haciendo el bien durante el día. Ella ve su posible redención.

Affleck afirma: "Zoe fue increíble. Fue capaz de transmitir toda la fuerza, la confianza y el carácter esquivo del personaje que atraen a Joe, pero son las expectativas de Graciela sobre él que le dan algo por lo que esforzarse, lo cual Zoe jugó tan silenciosa pero poderosamente".

"Tuvimos suerte de tener a Zoe porque tiene todas estas hermosas cualidades, una ligereza y una gracia que se adaptan tan bien a Graciela, y ella ya habla español, pero aplicó un exquisito acento cubano a su diálogo".

Al igual que Miller y Saldana, Elle Fanning, también, utilizó un acento para su papel como Loretta Figgis, la hija dulce, a veces ingenua del jefe de policía de Tampa. Sin embargo, para la nativa de Georgia fue simplemente una cuestión de volver a sus raíces. Fueron las muchas otras facetas del viaje de Loretta lo que resultaría un desafío emocionante para la joven actriz.

"Al principio, Loretta tiene un brillo particular, esta chica con un brillo dentro de ella que está buscando la aventura en la vida, está tan emocionada de seguir sus sueños. Curiosamente, es cuando pierde ese brillo que tenía que descubre su verdadero propósito en este mundo", revela Fanning.

La reunión inicial de Loretta con Joe es muy breve. La próxima vez que entran en contacto, las mesas han dado vuelta definitivamente. Ambos hijos de policías, la comparación termina allí; Sus caminos los han tomado en direcciones muy diferentes. Sin embargo, Joe no puede dejar de tener un respeto por esta chica que podría, con sólo unas pocas palabras, traer su mundo hacia abajo.

El guión pedía un par de monólogos largos, uno de los cuales tuvo lugar delante de una gran multitud, incluyendo a Joe. Con la bendición de Affleck, Fanning aprovechó la oportunidad para hablar sus líneas en voz alta por primera vez cuando las cámaras estaban rodando. "Sólo quise hacerlo, sentir esa energía, y Ben fue tan servicial y tan generoso -tanto como director como como actor en la escena".

"Elle le dio a Loretta una presencia angelical y, al mismo tiempo, una inocencia rota", comparte Jennifer Davisson. "Es más complicado de lo que suena hacer eso, pero era importante para el personaje y lo consiguió".

"Elle es una actriz muy dotada", afirma Affleck. "En el libro, el personaje empieza a las 13, pero en el guión le escribí para estar más cerca de la cúspide de la feminidad, alguien que estaba a horcajadas de esa línea de ser una niña y ser mayor. Pensé que haría que el viaje de Loretta fuera aún más desgarrador" .

Fanning tenía apenas 17 años durante la producción, pero Affleck añade: "A pesar de ser tan joven, se relaja completamente en el papel. No empuja demasiado, por lo que es muy natural, muy real. Realmente te rompe el corazón en la película".

Jefes de la Mafia y criminales de carrera

Depravados e indiferentes. Las cualidades que cada mafioso conoce como claves para una vida exitosa llena de poder, dinero y, para cualquiera que se interponga en esas virtudes, asesinato. En el contexto de la Prohibición, el poder y el dinero venían principalmente a través del tráfico ilegal de alcohol. Matar a los que se interponen en el camino era simplemente un truco del oficio.

Aunque es invitado por el Don italiano Maso Pescatore y fuertemente impulsado por el jefe irlandés Albert White, Joe ha hecho un esfuerzo concertado para evitar trabajar para los gángsteres establecidos de Boston. De hecho, él y su pandilla han golpeado a White en más de una forma, y sus escapadas no han pasado desapercibidas.

White es el primero en poner a Joe en aviso, y mientras que el forastero es muy consciente del funcionamiento interno de la organización de White, Joe subestima cuánto White sabe, o hasta dónde llegará para anotar un punto.

El actor inglés Robert Glenister, que asume el papel del mafioso irlandés, describe a White como "la personificación del mal. No pide perdón alguno por lo que hace y porqué lo hace".

Glenister dice que su desafío era mostrar el lado humano de White. "Es un sobreviviente, pero en su mundo, en ese momento, tenías que actuar brutalmente si alguien te desafiaba, sin piedad. Joe se pasa de la línea con él, y eso hace de Albert un hombre muy infeliz. Tiene tendencias psicopáticas, sin duda, pero sigue siendo un hombre.

Después de que Joe sufre la pérdida final de la mano de White, él encuentra que para poder tomar venganza sobre White, no tiene otra opción que trabajar para la competencia.

Remo Girone, un conocido actor italiano, interpreta a Pescatore. "Albert White hace lo mismo que Maso, pero es un problema de territorio. Uno quiere prevalecer sobre el otro, y ese es el problema", dice. Maso tiene un hijo, pero no es inteligente. Cuando Joe sale de la cárcel, quiere vengarse de Albert White, así que decide trabajar para Maso. Maso ve que Joe es inteligente, muy inteligente y un buen líder, por lo que Maso le da poder en la Florida".

"Yo quería que los actores que interpretan a Albert y Maso fueran rostros con los que el público no estuviera familiarizado", dice Affleck. "A veces en las películas se ve a un chico malo, pero es un actor que conoces y quieres, así que en algún nivel subconsciente te inclinas a apoyarles. Pero estos personajes son muy, muy malos, no quería que el público se sintiera cómodo con ellos, no quería que confiaran en ellos, al igual que Joe no confía en ellos. Dicho esto, Remo trabaja mucho en Italia y Robert en el Reino Unido, por lo que serán bien conocidos por algunos, pero ambos son actores increíbles que creo que lo lograron".

Dion Bartolo es uno de los compañeros de confianza de Joe en toda la historia. Interpretado por Chris Messina, trabajó anteriormente con Affleck en "Argo". Como Lehane describe el personaje en el libro como pesado, Messina subió más de 40 libras para el papel.

"Ben es un tipo alto, de hombros amplios, y yo soy más pequeño, así que cuando estaba trabajando en el papel, y tratando de averiguar cómo parecer su guardaespaldas, como podría protegerlo y estar en las peleas junto a él, así que decidí aumentar un poco de peso", recuerda Messina. "Aprendí que Frank Nitti, que era el brazo derecho de Al Capone, era más pequeño que Capone, pero lo llamaban The Enforcer y todo el mundo tenía miedo de él. Me presenté en la prueba de cámara con el peso extra, y a Ben le gustó, así que seguí adelante. Un montón de helado y cerveza y pasta, ¡fue un buen momento para ser honesto!".

"Chris pensó que como no podía crecer más alto, se ensancharía", bromea Affleck. "Con toda honestidad, Dion es aterrador, principalmente por lo que está dispuesto a hacer dentro de este ambiente criminal muy despiadado, este mundo de la mafia, y Chris irradió la fuerza interior de Dion".

Dion y su hermano, Paulo, son los otros miembros del pequeño grupo de Joe. "Son amigos de la infancia, dirigen su propia pandilla y hacen pequeños atracos, cosas mínimas", dice Messina. "Pero hay lealtad, una fuerte amistad y amor entre estos tipos".

La historia lleva al trío en diferentes direcciones, pero Dion es el que Joe lleva a Florida con él para ayudar a ejecutar la operación de Maso. "Una vez que llegan a Tampa, tienen más dinero, más influencia ... están subiendo las filas de criminales a gángsters", dice Messina.

Aparte del tamaño, el actor ve la diferencia crítica entre los dos amigos como la forma en que miran sus vidas. Dion no cuestiona quién es, quién será. Vivirá de esta manera y morirá de esta manera. Joe siempre está lidiando con eso, con qué tipo de hombre quiere ser".

Messina dice que un aspecto favorito del rodaje fueron las tomas solitarias que se filmaron en una solo y largo disparo. "Hicimos muchas de ellas complicadas: el juego de cartas al principio es una, por ejemplo. Son muy interesantes, todos los elementos tienen que estar funcionando y son muy divertidos". Él admite que también pueden devastarte los nervios. "Definitivamente no quieres ser el tipo que arruina la gran toma", se ríe.

El cumplimiento de la ley

Joe Coughlin no es sólo el hijo de un policía. Su padre, Thomas Coughlin, es el Superintendente Adjunto de la Policía de Boston y una figura imponente por derecho propio, con o sin uniforme. Para interpretarlo, Affleck se dirigió al renombrado actor irlandés Brendan Gleeson, que estaba encantado de formar parte del proyecto.

"Trabajar con Ben fue grandioso, es un actor y cineasta fantástico", dice Gleeson. "Entonces, hacer una película sobre la era de la Prohibición e interpretar a un policía irlandés, ¡bueno! fue muy emocionante. Dennis Lehane es otra cosa, y el guión es espectacular también. Ben permite que las escenas sean largas para jugar con ellas, por lo que tienes un viaje emocional dentro de una escena. Fue un privilegio ser parte del film".

Uno de los momentos más memorables de Gleeson en el set fue en la primera escena que filmó. "Tengo que decir que estaba un poco más que encantado de estar de iluminado por detrás por un montón de coches de la policía de los años 20, y un montón de estos policías de gran apariencia. Para mí eso es la magia del cine".

Affleck apreció las gravitas que el veterano actor contribuyó a su papel. "Brendan trae esta discreta integridad a Thomas, una clase interesante de desaprobación que filtra en algunas relaciones padre-hijo en las que parece que el padre siempre está criticando al hijo y el hijo siente que nunca puede probarse a sí mismo ni recibir suficiente respeto. Simplemente interpretó el personaje magistralmente, fue un placer verlo trabajar".

"Los hombres de Coughlin tienen una relación complicada", dice Jennifer Davisson. "Claramente hay amor entre padre e hijo, o Thomas habría renunciado a Joe hace años, o Joe se habría distanciado de su padre. Pero ese amor está empapado en una historia turbulenta, y no podemos conocerla en su totalidad. ¿Está Thomas en lo correcto?, ¿o Joe?, ¿es lo que el padre hizo para proteger a su hijo realmente proteger a su hijo? Brendan realizó un trabajo fenomenal mostrando ese dilema moral a la audiencia para que ellos decidan".

Y al igual que Joe camina una línea entre el mal y lo no tan malo, "Thomas no es particularmente bueno y ni tampoco particularmente malo", comparte Gleeson. "En su línea de trabajo está negociando una situación en la que la brújula moral está bastante sesgada. Creo que intenta mantener una línea bastante estricta, pero nada pasa sin compromiso. Hay una moral fluida en todo el mundo ".

Aunque tal vez un poco menos, pero sólo un poco, tenemos al Jefe Figgis, interpretado por Chris Cooper, un residente de Massachusetts que trabajó con Affleck en "The Town", pero cuyas escenas en esta película tuvieron lugar íntegramente en Florida.

Cooper señala: "Figgis es el Jefe de la Policía en la ciudad de Ybor, un área de Tampa entonces conocida por los habanos y los speakeasies. Él sabe que estos muchachos, Joe y Dion, están bajando de Boston y que quieren cortar una sección de Ybor para destilar el ron. Mi personaje se reúne con ellos para establecer los perímetros y los parámetros, para que sepan exactamente dónde y cómo pueden hacer negocios, para que pueda hacerse de la vista gorda".

Cooper disfrutó de las sombras de gris dentro del papel. "Figgis fue un gran desafío, pero es por eso que entras en este negocio, para personajes como él, donde no todo es blanco y negro".

"Trabajar con Chris de nuevo fue increíble", dice Affleck. "Tuvimos un día juntos en 'The Town' y fue tan bueno que sabía que tenía trabajar con él nuevo si pudiera alguna vez. Y él fue perfecto para el sheriff. Chris acabó dando a Figgis esta gran combinación de rectitud moral y preocupación del mundo".

Completando el elenco de "VIVIR DE NOCHE" están Matthew Maher como el Klansman de Tampa RD Pruitt; Miguel J. Pimentel como el hermano de Graciela, Esteban Suárez; y Max Casella, como Digger Pescatore; con los cameos de Anthony Michael Hall, Clark Gregg; y el amuleto de la buena suerte de Affleck, y miembro del reparto de cuatro de sus películas, Titus Welliver.

Bienvenido a Ybor, el Harlem de Tampa ...

La mayor parte de "VIVIR DE NOCHE" toma lugar desde 1927 hasta principios de los años 1930, y el personaje principal, Joe Coughlin, toma las calles frías y aburridas de la de la era de la Prohibición de Boston a los días soleados y noches cálidas de Tampa. El diseñador de producción Jess Gonchor recreó las vistas y los sonidos de ambos en una variedad de lugares en Massachusetts, Georgia y California, y el director de fotografía Robert Richardson capturó todo en la cámara.

"Bob y Jess fueron críticos para todo lo que ves en la pantalla, junto con mi equipo 'Argo', la diseñadora de vestuario Jackie West, el editor Billy Goldenberg y el primer AD, David Webb", afirma Affleck.

El autor Lehane estaba más que complacido de ver cómo las imágenes de las páginas de su novela cobraron vida. "Tengo que decir que no estaba preparado para el poder de algunos de los trabajos de Robert, estuve impresionado por algunos de esas tomas", dice. "El coche en llamas en el lago, en particular, fue una de mis cosas favoritas en el libro, pero cuando lo vi en la pantalla fue simplemente espectacular. Te hace darte cuenta de lo que una cámara puede hacer, cómo un gran director y un DP pueden darte esa imagen que nunca olvidarás. Tampoco estaba realmente listo para lo rica que fue la paleta de la película, pero es magnífica, toma por toma".

Affleck dice: "Estilísticamente sabía que sería un desafío, pero quería esa clásica sensación de flujo con un montón de tomas individuales y nada de cámara en mano. Bob es verdaderamente un genio, un maestro. Estar a su alrededor y verle montar una toma fue un honor".

"Ben es lo que me atrajo al proyecto porque es extraordinariamente dotado en tantas áreas", dice Richardson. "Este fue un rodaje duro con configuraciones extremadamente complicadas, pero fue un verdadero placer ser parte del mismo".

Affleck admite que tomó algo de trabajo a Richardson convencerle de filmar la película digitalmente. "Bob quiso rodar en la ARRI ALEXA 65, pero luego hacer la impresión más pesada. Tiene una calidad granulada y no es demasiado nítida o compuesta, por lo que obtiene la ligera irregularidad que quieres de la película, la que te hace sentir que algo es real".

Los dos, junto con Gonchor, decidieron mantener las escenas de Boston lo más cerca de un lienzo blanco y negro, mientras aumentaba la saturación de color en Tampa para contrastar aún más el cambio de estilo de vida de Joe. A lo largo de la película, para mejorar la sensación épica de la historia, Richardson creó tomas largas y amplias, incluyendo tomas individuales largas (oners), y Affleck coreografió la acción para jugar dentro de una generosa franja del escenario.

"Tan pronto como supe que Bob rodaba en anamórfico, nos sentamos con Ben y hablamos de cómo iba a construir los sets", relata Gonchor. "Mirábamos una escena, y Bob decía: 'Jess, voy a pasar por aquí, y voy a ver eso', y fue genial porque podría factorizar eso en mis construcciones y en explorar antes de tiempo. Como diseñador de producción, lo último que queremos es que la cámara se mueva un poco de esta manera o un poco de aquella y no haya nada allí, por lo que sabíamos que teníamos que construir ampliamente para evitar eso".

Los cineastas también se enfrentaron a la recreación de un lugar y el tiempo de hace 90 años. "El principal desafío de rodar esta era en Boston es que simplemente no se ve en absoluto como antes", dice Affleck. "Ha sido aburguesado y renovado cinco veces desde los años 20, así que fue duro encontrar realmente un lugar que pudieras vestir para que se viera como antes. Fuimos al North End, un auténtico barrio histórico que se ha conservado, y con suficientes letreros, coches viejos y extras pudimos lograrlo".

La mayor parte de los exteriores de la zona de Boston fueron filmados durante una semana y media, principalmente en Lawrence, donde, por ejemplo, se filmó una persecución prolongada del coche que siguió a un robo bancario y se completó en el bosque estatal Harold Parker de Andover.

"Lawrence se remonta a finales de 1800, principios de 1900, y tenía un montón de fábricas textiles que todavía están allí, sin tocar, aunque si tuvimos suerte, porque creo que ya han comenzado a convertirlas en condominios", dice Gonchor. "Fue un lugar perfecto para nuestra persecución de coches y robos de bancos".

Después de ese robo en particular en la historia, Joe planea reunirse con Emma en el hotel Statler Swanky en la ciudad. La producción utilizó el Copley Plaza de Boston para el rodaje. Gonchor explica: "Tiene un salón de baile increíble, así que Ben realmente quería rodar allí. No fue fácil agendarla, pues es una sala muy popular, pero valió la pena".

El resto de las escenas de Boston en la película fueron filmadas en y alrededor de Los Ángeles, en la calle Hennessy de Warner Bros. Studios y en el Foro 11; en los estudios Universal y Sony; en el Pico House; el Biltmore; y en el Green Castle de Pasadena.

El elenco y el equipo de "VIVIR DE NOCHE" pasaron un poco más de dos semanas, en varias partes de Georgia, que sustituyeron a sus locaciones de Florida.

"La ciudad de Ybor en el área de Tampa era donde un montón de diferentes comunidades étnicas se unieron en esos días", observa Gonchor. "Italianos, cubanos, españoles, afroamericanos. Ybor era un crisol de culturas. Los cubanos eran los responsables de la fabricación de los habanos, que era un negocio lucrativo. En nuestra historia, Graciela y su hermano controlan el acceso de Joe y Dion a la melaza hecha con la caña de azúcar cultivada en Cuba.

Para propósitos de producción, Gonchor continúa: "Resultó que hay una pequeña ciudad cerca de una hora fuera de Savannah llamada Brunswick, que es una ciudad costera como Ybor, y hay dos o tres bloques de ella que fueron perfectos para la película. Los edificios no eran exactamente del período, pero lo suficientemente cercanos, y encontramos muchas oportunidades de construir nuestras propias estructuras dentro de esta comunidad".

Gonchor también ajustó su paleta de colores para el movimiento de Joe hacia el sur. "Una vez que Joe es enviado de Boston a Florida por Maso hay mucho color, probablemente la cantidad de color más que personalmente jamás haya usado. Mi estilo suele ser más monocromático, por lo que me sentó bien hacer un cambio como el de esta película".

El diseñador estudió muchas fotos de la época para ayudar a mantener sus creaciones lo más realistas posible. "Una de las cosas que descubrí sobre la señalización en la zona, en ese momento, era que todo estaba pintado a mano, todo era grande. La gente estaba orgullosa de lo que tenía y quería mostrar sus negocios. Las calles estaban llenas de carteles atrevidos, coloridos, exagerados, algunos incluso pintados directamente en los edificios de ladrillo, y definitivamente queríamos reflejar eso en la película".

"Desde el concepto hasta la ejecución, Jess fue increíble en esta producción", afirma Affleck. "Era entusiasta, realmente, muy afilado, y tenía una visión clara de cómo deseaba diseñar y crear cada entorno. Y él siempre estaba listo en el primer intento".

Gonchor igualmente disfrutó trabajando con Affleck. "Ben tiene grandes ideas, es muy seguro, y ve las cosas muy rápidamente, lo que era muy útil para mí dentro de cada entorno ideamos. Siempre estaba abierto a la discusión, y también me dio mucha libertad para trabajar de manera creativa. El obtener la confianza de tu director sólo te hace desear trabajar más duro".

Después de haber trabajado con Affleck en "Argo", la diseñadora de vestuario Jacqueline West estaba ansiosa por viajar aún más atrás en el tiempo con el realizador. "Esta película presenta un tiempo inusual en la historia de la manera en que las modas no suelen cambiar tan bruscamente como lo hicieron en la década de 1920 y los años 30, pero se hizo en esos años, debido a la gran depresión", dice West. "Además, tuvimos que tomar en cuenta looks muy distintos, en cuanto a tiempo, con la Costa Este contra el Sur. El tener todo listo sin problemas durante todo el transcurso de la filmación fue un gran reto".

West comenzó su investigación mediante la búsqueda de imágenes para inspirar los looks diferentes de Joe Coughlin, cuando se encontró con un rostro más famoso: Baby Face Nelson. Pero no fue el infame criminal que capturó su atención. "John Paul Chase andaba con Nelson, pero era diferente a los otros gángsters; era mucho más el margen de la ley, un rebelde, como Joe. Y él era un contrabandista y ladrón de bancos, como Joe. Me gustó su manera de vestir. Tenía una cierta modernidad a que lo distinguía".

Para la vida de Joe en Boston, siendo poco más que un matón irlandés de la calle, West vistió a Affleck con telas oscuras, más pesadas y con la textura de tweed, subrayando el hecho de que Joe estaba viviendo una vida sin muchos medios, y que era un ambiente frío. Una vez que elige trabajar para Maso y se dirige a Florida, "el corte de su traje es diferente", dice. "Desde el momento en que se baja del tren en Ybor City, su ropa se adapta, es como un jefe de la mafia, que es en lo que se está convirtiendo. Se aprovecha de todo lo que Maso puede proporcionarle, y eso implica que se adapte con trajes de un corte hermoso, con aspecto más elegante y, por supuesto, los colores más claros para el clima más caluroso".

Para los personajes de Emma y Graciela, West comparte, "No podía pedir dos mujeres más aptas para vender los looks de los `20 y `30 que Sienna Miller y Zoe Saldana. Su lenguaje corporal fue perfecto para la época que están representando".

"Emma es la flapper por excelencia - segura de sí misma, pensante y fuma en público", continúa. "Hubo una verdadera libertad psicológica y sexual que era evidente en su comportamiento. En busca de inspiración utilicé a Louise Brooks, que a menudo llevaba pantalones y chaquetas entalladas, y a Norma Shearer, que era muy vanguardista y había hecho todas esas películas pre-código".

Al igual que con Joe, West dice, "me quedé con colores más oscuros para Emma porque ella es parte del lado oscuro de la vida de Joe. Lleva un montón de color marrón. Traté de permanecer lejos del negro porque no estaba de moda en esa época, a excepción de los funerales. Y a pesar de ser la hija de Albert White, ella no tiene mucho dinero, por lo que tomé la decisión de lentejuelas sobre chaquiras para el vestido que lleva en el Hotel Statler".

De hecho, antes de diseñar el vestido que Miller lleva en la película, West había visto más de 300 vestidos antes de encontrarse en la trastienda de un local de ropa de segunda mano. "Abrí una bolsa de lentejuelas antiguas que tenía este maravillosa deslustre de los que no se encuentra en las nuevas. Mientras las sacaba, me di cuenta de que era una pieza de lentejuelas cosidas en red. Era muy deco, con un patrón de rayos de sol, uno de los vestidos más increíbles que jamás había visto, pero se hubiera deshecho si lo hubiéramos utilizado para el rodaje. Así que diseñé el vestido de Emma con eso como mi inspiración, y cuando Joe entra y la ve, ella brilla por sí sola. Eso fue exactamente lo que buscaba".

Miller enfatiza, "Jackie piensa en cada elemento, desde las carreras en las medias a la ropa interior auténtica. Su atención al detalle da un actor un verdadero sentido de tiempo y lugar, y para mí, eso es cuando todo se junta. Ella lo hace todo lo posible y agrega una profundidad a la interpretación".

"Trato de poner esos pequeños detalles para todo el mundo", dice West. "Chris Cooper tiene ligas en las piernas, que muchos hombres de su época y su situación habrían llevado para mantener sus calcetines suaves, y eso le ayudó a sentir la rigidez. Creo que las cosas que no se ven en la cámara son tan importantes como las cosas que haces. Cuando un actor se pone esas capas, incluso si se trata de ropa interior del periodo como sostenes, porque así cruzan el puente y se deslizan hacia la transformación, paso a paso, desde el actor al personaje. Ben se siente de manera diferente en esos pantalones, tirantes y traje porque es una sensación diferente a la ropa casual que usamos hoy en día".

"Jackie es simplemente increíble", afirma Affleck. "Tiene tu personaje listo en el momento en que entras en el foro, y realmente ha estado pensando acerca de quién es, dónde compraba su ropa, cómo la portaba. Ya había hecho mucho trabajo cuando llegue al set, fue realmente un regalo".

Para la otra mujer en la vida de Joe, Graciela, West dice, "Me inspiré en una de las musas de Lartigue, la famosa Renée Perle. Tenía un increíble sentido de sí misma y un estilo personal maravilloso, y una semejanza con Zoe. Vestí Graciela principalmente en blanco, ya que está en el sur y hace calor, y se acentúa el hermoso color de su piel, y añade un toque cubano con el bordado español".

"Cuando estás haciendo una película de época, los trajes y accesorios pueden ser las herramientas más esenciales para un actor", comparte Saldana. "El corte de los vestidos, los zapatos... siempre hay una historia detrás de lo que hace Jackie y su ayuda fue esencial para construir a Graciela".

Una de las piezas favoritas que West creó para la película fue el vestido del club nocturno de Graciela. "Es un terciopelo de seda francesa que tenía un impreso a mano y con el que envolvimos el cuerpo de Zoe. Ese vestido hace todo lo que se supone que debía hacer: bailar y hacer el amor. Es un vestido fabuloso en ella".

Su inspiración para esa pieza era de una vieja película de Cagney. "Estaba pensando en este proyecto cuando vi esa película y vi este vestido a rayas en una mujer que no era realmente una moll, estaba más bien del lado de la alta. Recuerdo que pensé que sería fabuloso usar rayas en un vestido de noche de los 30 y realmente trabajado en largo para la delgada y elegante silueta de Zoe".

Lejos de fuego, al igual que Emma, o elegante, como Graciela, está Loretta Figgis. "Cuando la vemos por primera vez muy brevemente, es probable que acaba de salir de la escuela secundaria, muy inocente y con rostro fresco", West observa. "Pero para el resto de sus escenas, ha pasado a través de una metamorfosis. La personificación clásica del personaje de Loretta, para mí, es Amy Semple McPherson, que tenía un pasado extraño y una rareza real sobre ella. Mientras que la estaba investigando, aprendí que ella recortaba fotos dela revista Vogue y basaba su look, y toda su presencia, en vestidos de novia de alta costura con mangas caplet o pequeñas e increíbles alas de murciélago. Mostró una maravillosa vulnerabilidad que se ajustaba perfectamente a Loretta".

Aparte de las numerosas partes que hablan en la película, "VIVIR DE NOCHE" también se llena con más de 1,000 extras a lo largo de la historia. West les dio toda su atención. "Siempre pienso en las películas de Fellini cuando le doy forma al fondo, en cómo todo el mundo en una película de Fellini te deja una impresión", dice ella. "Debo haber tomado e impreso 1,000 fotos de personas reales, y basé casi todos los personajes y cada actor de fondo en esta película en una imagen real. Y cuando entré en la calle de la ciudad de Ybor que Jess creó en Brunswick, con todos los extras en su lugar, se sentía como una vieja fotografía de Walker Evans".

Trabajando en conjunto con West para crear el aspecto de todos los personajes de la película estuvieron la encargada de peinados Kristin Berge y las encargadas del departamento de maquillaje Kate Biscoe y Ann Pala Williams. Y el trabajo de asegurarse de todos los automóviles en la película se vieran tan elegantes fue del coordinador de transporte y vehículos de película Randy Peters, y de los capitanes de transporte John Willoth y Joey Freitas.

"Las antiguas películas de gángsteres típicas utilizaban Modelos A predominantemente oscuros", dice Freitas. "Pero Ben quería romper esa barrera un poco y mostrar un poco de color y variedad. De vuelta en la década de 1920, había más de 200 fabricantes de automóviles, así que tuvimos un montón de opciones para elegir".

Junto con los muchos coches de policía y otros numerosos vehículos que se ven en la película, los principales "coches héroe" adquiridos por Freitas ayudaron a contar la historia del ascenso de Joe en Tampa. "Cuando Joe se baja del tren en Ybor, Dion lo recoge en un Franklin convertible coupé 1928 que es llamativo y elegante y es un gran coche que te da cierto peso mientras conduces alrededor. A partir de ahí, vamos a la Lincoln Modelo K 1931, un Phaeton de doble cubierta, que es la crème de la crème, el Rolls Royce de su época, de último modelo, y el cual muestra Joe tiene claramente dinero y poder.

"Finalmente," Freitas continúa, "tenemos un Packard Twelve 1933, el Maybach de su época. Es cuando Joe tiene el coche que grita que 'llegó a las grandes ligas', 'tiene más dinero que él necesita', ' es hora de despilfarrar el dinero por arriba por abajo'.

Sin estar más fuera de la ley, Joe es un gángster hecho y derecho, una vida que realmente nunca esperó.

Había que ser lo suficientemente fuerte para hacer las propias.

Para musicalizar el recorrido que Joe toma a lo largo de la película temáticamente, Affleck se volvió hacia el compositor Harry Gregson-Williams, con quien había trabajado en "Gone Baby Gone" y "The Town".

"Confié en que Harry pondría un poco de cabeza al género", dice Affleck. "Sabía que podía proporcionar tanto el material inquietante, evocador para los momentos emocionales, junto con el punzón y la energía de los tiroteos y persecuciones de coches y otras secuencias de acción, y dar a la narrativa en general una sensación tensa de progresión".

Gregson-Williams disfruta de colaborar con Affleck. "Ben es constructivo con su crítica de la música y me da una dirección clara y un camino para ir", dice. "Pero me permite crear música antes de expresar sus propias ideas, y luego discutimos el contenido emocional y el potencial que tiene para la película".

El compositor comparte, "el tema de Joe comienza bastante oscuro y baja antes de que comience a iluminar. Como su vida, da varias vueltas y hay momentos de verdadera esperanza. Para Emma, hicimos un tema con una sensación un poco irlandesa usando un violín eléctrico, y en la aparición de Graciela viene otra capa emocional y étnica a la partitura".

Para los créditos finales, Affleck buscó al cantante/compositor Foy Vance, quien escribió una pieza específicamente para la película llamada "Moonshine", la cual interpreta junto a Kacey Musgraves. Affleck dice, "Cada vez que escucho la canción, me encanta más. Tiene una ligera calidad evangélica en ella, pero en realidad es una canción popular de contrabando. Al igual que la música popular que salió de la era de la película, le da un maravilloso sentido del tiempo y pone un acabado excelente para el viaje que Joe toma".

Affleck resume diciendo: "Al igual que las películas de gángsteres clásicos que veía cuando niño, Dennis Lehane ha creado un mundo apasionante y un personaje con el que todos podemos relacionarnos. Todos queremos ser nuestra propia persona, vivir la vida en nuestros propios términos, pero a veces hay un precio por eso y puede ser alto. Me pareció casi heroico para Joe el intentar tan duro para ser fiel a sí mismo, a pesar de lo que sabe que le costará, y espero que los aficionados al cine también lo hagan".

SOBRE EL REPARTO

Ben Affleck (Joe Coughlin) es un dos veces ganador del Oscar® que ha sido reconocido por su trabajo como director, actor, escritor y productor. Más recientemente, Affleck fue visto en "The Accountant", y a principios del 2016 interpretó al ícono de la lucha contra el crimen Batman/Bruce Wayne en el éxito mundial de "Batman v. Superman: Dawn of Justice".

Antes de eso, Affleck protagonizó en el exitoso thriller de David Fincher, "Gone Girl". En el 2012 dirigió, produjo y protagonizó la premiada "Argo", un drama basado en hechos reales acerca de la misión clasificada encargada de rescatar a seis estadounidenses atrapados en Irán durante la crisis de los rehenes. "Argo", fue la película más aclamada del año, galardonada con los máximos honores, incluyendo el Oscar®, Golden Globe y BAFTA a la Mejor Película. Affleck también ganó un Golden Globe, BAFTA y Critics' Choice al Mejor Director, y fue nominado para un premio BAFTA al Mejor Actor. Además, ganó un Premio del Directors Guild of America; un gremio del Producers Guild of America, compartido con George Clooney y Grant Heslov; y un Screen Actors Guild (SAG) como miembro del ensamble de la película, que ganó al Mejor Reparto en una Película. El reparto también obtuvo premios como Mejor Reparto de la National Board of Review, Premios del Hollywood Film, y del Palm Springs International Film Festival. Entre sus muchas otras distinciones, la película ganó el Oscar® al Mejor Guión y Mejor Edición, ganó otras cuatro nominaciones al Oscar®, y fue nombrada una de las 10 películas del año por el American Film Institute (AFI), así como por otros numerosos críticos.

Affleck hizo su debut como director en el 2007 con "Gone Baby Gone", por la que obtuvo varios premios de grupos de críticos, incluyendo el premio al Mejor Debut en la Dirección de la National Board of Review. Además, ganó el Director Revelación del Año en el Hollywood Film Festival del 2007. Affleck también co-escribió el guión de la película, una adaptación de la novela de Dennis Lehane.

En el 2010, Affleck dirigió y actuó en "The Town", además de co-escribir el guión. La película fue nombrada entre las 10 mejores películas del año por parte del AFI, y el elenco ganó el National Board of Review al Mejor Reparto. Affleck recibió una nominación del Writers Guild of America para "The Town", que también trajo nominaciones al Oscar®, Golden Globe y al SAG para co-estrella Jeremy Renner.

Affleck se dio a conocer en 1997 con el aclamado drama "Good Will Hunting", que protagonizó y co-escribió con Matt Damon. Ambos ganaron un Oscar® al Mejor Guión Original, así como un Golden Globe y el premio Humanitas. Al año siguiente, Affleck protagonizó ganadora del Oscar® de John Madden "Shakespeare in Love", compartiendo en un premio SAG al Mejor Reparto en una Película.

En el 2006, Affleck ganó elogios por su interpretación del nefasto actor George Reeves en el drama noir "Hollywoodland". La película se estrenó en el Venice Film Festival, donde ganó el codiciado premio Volpi al Mejor Actor. También recibió un Golden Globe y nominaciones a los premios Critics' Choice al Mejor Actor, así como el premio al Mejor Actor en el Hollywood Film Festival.

Affleck protagonizó, de Terrence Malick, "To the Wonder". También ha participado en diversas películas como "The Company Men", "State of Play", "He's Not That Into You", "Jersey Girl", "Daredevil" "The Sum of All Fears", "Changing Lanes", "Pearl Harbor", "Boiler Room", "Fuerzas de la Naturaleza" y "Armageddon".

En el 2000, Affleck se asoció con Matt Damon, Chris Moore y Sean Bailey para formar LivePlanet, Inc. Su primer proyecto, "Project Greenlight", serie estrenada en el 2001 en HBO, atrajo a la crítica, al público y la atención de la industria por su vistazo detrás de bambalinas de los desafíos que enfrenta un director de cine primerizo. La segunda temporada de "Project Greenlight" se transmitió por HBO en el 2003, con una tercera temporada en Bravo en el 2005. Estas tres temporadas fueron nominadas a los Premios Emmy. La cuarta temporada de "Project Greenlight" se transmitió por HBO en el 2015.

Además de su exitosa carrera en el cine, Affleck es también un apasionado defensor y filántropo. En marzo del 2010, fundó la Eastern Congo Initiative (ECI), la primera iniciativa de subvenciones basada en los Estados Unidos y completamente enfocada en la misión de ayudar a la gente del este del Congo apoyando los enfoques basados en las comunidades locales que crean una sociedad sostenible y exitosa a largo plazo en la problemática región. Affleck es también un activista político desde hace mucho tiempo, así como un fuerte partidario de muchas organizaciones de beneficencia.

ELLE FANNING (Loretta Figgis) a sus cortos 18 años de edad, ya cuenta con personajes que van desde un niño transgénero en "About Ray", hasta la Bella Durmiente en "Maleficent", así como la hija del pianista de jazz Joe Albany, en "Low Down" y una adolescente británica en la década de 1960 en Londres en "Ginger & Rosa".

Fanning fue vista este mes de diciembre en"20th Century Women", del director Mike Mills, donde actúa junto a Annette Bening, Greta Gerwig y Billy Crudup. Situada en Santa Bárbara en1979, la historia sigue a tres mujeres de diferentes épocas que se unen para enseñar a un niño sobre la vida y el amor. La película tuvo su estreno mundial en el New York Film Festival del 2016.

En el 2017, protagonizará junto a Nicole Kidman, Ruth Wilson y Alex Sharp en "How to Talk to Girls at Parties" de John Cameron Mitchell. La película está basada en la historia corta por Neil Gaiman y sigue a dos adolescentes en el Londres de 1970 que tienen un accidente en una fiesta en donde las chicas son mucho más de lo que aparentan.

Fanning completó su producción más reciente en "Sidney Hall", escrita y dirigida por Shawn Christensen. La película sigue a tres etapas en la vida del personaje que escribe el libro de su generación antes de desaparecer sin dejar rastro.

También ha completado recientemente la producción de "Mary Shelley", dirigida por Haifaa Al-Mansour, que cuenta la historia de la historia de amor entre el poeta Percy Shelley y Mary Wollstonecraft, de 18 años, lo que resultó en que Mary escribiera Frankenstein. Fanning interpreta a Mary Shelley en esta historia de una joven que se negó a ser limitada por lo que la sociedad espera de ella.

Fanning fue vista el año pasado como la hija de Dalton Trumbo, Nikki Trumbo, en la película biográfica del famoso escritor en la lista negra de Jay Roach, protagonizando junto a Bryan Cranston, Diane Lane y Helen Mirren. Fue vista por última vez en "The Neon Demon", de Nicolas Winding Refn, interpretando a Jesse, una aspirante a modelo que se muda a Los Ángeles y se convierte en el blanco de un grupo de mujeres obsesionadas con la belleza con ganas de "devorar" su juventud y vitalidad. La película tuvo su estreno mundial en el Cannes Film Festival del 2016.

Fanning recibió nominaciones al British Independent Film Award y Critics' Choice por su actuación como Sally Potter en "Ginger & Rosa". Ganó Mejor Actriz en el 2014 en el Karlovy Vary International Film Festival, así como el Spotlight Award del 2014 en el Mill Valley Film Festival por su actuación en "Low Down".

Sus otras películas incluyen: la nominada al Academy Award® "Babel", de Alejandro González Iñárritu, junto a Adriana Barraza; de Tod Williams, "The Door in The Floor", junto a Jeff Bridges, Kim Basinger, y Jon Foster; de Terry George, "Reservation Road", con Joaquin Phoenix y Jennifer Connelly; de Sofia Coppola "Somewhere", que ganó el Golden Lion a la Mejor Película en el Venice International Film Festival del 2010; de Cameron Crowe, "We Bought a Zoo"; de J.J. Abrams , Super 8"; de Francis Ford Coppola, "Twixt"; de Jake Paltrow de "The Young Ones"; "Maleficent", junto a Angelina Jolie; y junto a Brad Pitt y Cate Blanchett en la película de David Fincher multi-ganadora del Oscar® "The Curious Case of Benjamin Button", en donde retrata la encarnación más joven del personaje de Blanchett.

BRENDAN GLEESON (Thomas Coughlin) es un ex maestro nacido en Dublín, que abandonó la profesión para seguir una carrera en su primer amor: la actuación. Se unió a la compañía de teatro irlandesa Passion Machine y desde entonces ha participado en el escenario, en películas y en la televisión, ganando adeptos y premios en todo el mundo.

Tras pequeños papeles en películas como "The Field", de Jim Sheridan; de Mike Newell, "Into the West"; el telefilme de Jonathan Lewis "The Treaty"; y de Ron Howard, "Far and Away", consiguió su papel estelar en la película de Mel Gibson "Braveheart", que ganó cinco Academy Awards®, incluyendo Mejor Película. Su interpretación del personaje de la vida real Martin Cahill en "The General" de John Boorman, en conjunto con su actuación en "I Went Down" de Paddy Breathnac, trajeron a Gleeson el premio al Mejor Actor de la Boston Society of Film Critics. "The General" también le valió el Premio de Cine y Televisión de Irlanda (IFTA) y el Premio Critics Circle de Londres al Mejor Actor.

Fue protagonista para el escritor/director Martin McDonagh en "Six Shooter", que ganó el Oscar® a la Mejor Cortometraje de Ficción. Reuniéndose con el realizador de "In Bruges", Gleeson ganó nominaciones al Golden Globe, British Independent Film, Satelite, IFTA, y a los premios BAFTA por su memorable actuación junto a Colin Farrell.

Su distintiva voz se ha escuchado como narrador de la serie documental irlandesa "1916 Seachtar Na Casca", así como con personajes en tres películas de dibujos animados nominados al Academy Award®: "The Secret of Kells", dirigida por Tomm Moore y Nora Twomey; "¡Pirates! Band of Misfits", dirigida por Peter Lord y Jeff Newitt; y "Song of The Sea".

Los espectadores también lo conocen a partir de tres películas de Harry Potter, dirigidas por Mike Newell y David Yates, respectivamente; "The Tailor of Panama", de Boorman, "In My Country", y "The Tiger's Tail"; de Neil Jordan, "Michael Collins", "The Butcher Boy" y "Breakfast in Pluto"; de John Woo, "Mission: Impossible II"; de Steven Spielberg, "A.I."; de Danny Boyle "28 Days Later ..."; de Martin Scorsese, "Gangs of New York"; "Troy", de Wolfgang Petersen; de Ridley Scott, "Kingdom of Heaven"; Robert Zemeckis "Beowulf"; "Green Zone" de Paul Greengrass; de Rodrigo García, "Albert Nobbs"; "Safe House de Daniel Espinosa; de Robert Redford, "The Company You Keep"; de Doug Liman, "Edge of Tomorrow"; de John Michael McDonagh, "La Guard", por lo que fue una vez más nominado a un Golden Globe, IFTA, y el premio British Independent Film (BIFA); y "Cavalry", por el que fue nombrado Mejor Actor por tanto la IFTA como la BIFA.

Gleeson interpretó a Winston Churchill en el telefilme de Thaddeus O'Sullivan "Into the Storm", y fue nominado para un Golden Globe y un BAFTA además de ganar un IFTA, así como Satellite Awards y los premios Emmy.

Fue visto por última vez en "In The Heart of the Sea", de Ron Howard", y "Suffragette", junto a Carey Mulligan y Meryl Streep, una vez más ganando el premio BIFA al Mejor Actor de Reparto.

Sus películas más recientes incluyen "Tresspass Against Us", de Adam Smith, junto a Michael Fassbender; "Alone in Berlin", de Vicent Perez, junto a Emma Thompson; actualmente proyectando en salas "Assassins Creed", una vez más con Fassbender; y recientemente terminó "Hamstead", junto a Diane Keaton.

CHRIS MESSINA (Dion Bartolo) sigue prestando sus dinámicas y versátiles habilidades como actor para numerosos papeles en el cine, televisión y teatro. Más recientemente, Messina terminó la producción de "Blame", en la que interpreta a un profesor de teatro sustituto cuya relación con una estudiante inestable provoca los celos y la venganza dentro de una escuela secundaria.

En el 2014, Messina hizo su debut como director con "Alex of Venice", que se estrenó en el Tribeca Film Festival y fue protagonizada por Mary Elizabeth Winstead y Don Johnson con Messina en un papel secundario. La película sigue a una abogada adicta al trabajo que se ve obligada a reinventar su vida después de que su marido se va de repente. Ese mismo año, Messina también actuó junto a Jennifer Aniston en el aclamado por la crítica "Cake". También fue visto previamente en la película ganadora del Golden Globe, Screen Actors Guild (SAG), y del Academy Award® "Argo", dirigida por Ben Affleck, lo que le valió un premio SAG al Mejor Reparto en un Drama Cinematográfico.

En la pantalla chica, Messina estelariza junto a Mindy Kaling en la exitosa serie del canal FOX, "The Mindy Project". También se repitió como Reese Lansing en la ganadora del premio Emmy de Aaron Sorkin y HBO "The Newsroom", junto a Jeff Daniels, Emily Mortimer, Sam Waterston y Jane Fonda. También se repitió en la cuarta y quinta temporada de "Damages" de FX como Chris Sanchez, un soldado convertido en contratista de seguridad privada con PTSD, cuyo aumento de la paranoia puede estar bien justificada.

En el 2012, Messina co-escribió y protagonizó "Fairhaven," que se estrenó en el Tribeca Film Festival con excelentes críticas. Protagonizó en el papel de Dave, que regresó a su ciudad natal en la costa de Massachusetts para el funeral de su padre, donde su reencuentro con dos viejos amigos proporciona una buena dosis de realidad. También actuó en "Ruby Sparks", junto a la actriz/escritora Zoe Kazan y Paul Dano, y en la comedia romántica "Celeste and Jesse Forever", junto a Rashida Jones y Andy Samberg.

Anteriormente, Messina actuó al lado de Amy Adams y Meryl Streep en la película de Nora Ephron ganadora de varios premios, incluyendo el Golden Globe del 2010 a la Mejor Película - Comedia o Musical, "Julie & Julia". También apareció en la película de Sam Mendes "Away We Go", así como en el hit de Woody Allen "Vicky Cristina Barcelona". Otros films de Messina incluyen "Manglehorn", la cual protagonizó junto a Al Pacino, Holly Hunter y Harmony Korine; de Gia Coppola, "Palo Alto", protagonizada junto a James Franco, Emma Roberts y Val Kilmer; "Greenberg", protagonizada por Ben Stiller, Greta Gerwig y Jennifer Jason Leigh; la premiada "Ira and Abby" de Robert Cary, como la mitad del dúo titular y de la cual fue guionista junto a Jennifer Westfeldt; "Made of Honor", de Paul Weiland, junto a Patrick Dempsey y Michelle Monaghan; el telefilme de J.J. Abrams, "Anatomy of Hope"; de Alan Ball, el aclamado por la crítica "Towelhead"; de M. Night Shyamalan, "Devil"; de Dana Adam Shapiro, "Monogomy", junto a Rashida Jones; y, de Marilyn Agrelo, "An Invisible Sign", entre otras.

Entre sus muchas apariciones en el escenario se encuentran "Far Away", de Caryl Churchill, junto a Frances McDormand para el director Stephen Daldry en el Taller de Teatro de Nueva York; de Oscar Wilde, "Salome", junto a Al Pacino y Marisa Tomei, en la producción de Broadway de Estelle Parsons; "Faster", de Adam Rapp; "This Thing Of Darkness", de Craig Lucas, en la Compañía de Teatro del Atlántico; "Blur", de Melanie Marnich, en el Manhattan Theatre Club; "Good Thing", de Jessica Goldberg, dirigida por Jo Bonney, en The New Group; y de Frank Pugliese "Late Night, Early Morning", que se estrenó en el Festival de Teatro de Tribeca del 2004 y ganó el Premio del Jurado al Mejor Teatro en el Festival de Comedia de Aspen del 2005.

Messina reside actualmente en Los Ángeles.

SIENNA MILLER (Emma Gould) protagonizó recientemente junto a Charlie Hunnam, Tom Holland, y Robert Pattinson en "The Lost City of Z", de James Gray, basada en el bestseller de David Gramm. La película, que se estrenó en el New York Film Ferstival en octubre, se estrenará en cines en abril.

Anteriormente protagonizó junto a Tom Hiddleston y Jeremy Irons en el drama independiente de Ben Wheatley "High Rise", por la que recibió una nominación en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los Premios British Independant en el 2015. También en el 2015, Miller protagonizó la comedia "Unfinished Business", junto a Vince Vaughn y Dave Franco, así como en el drama independiente "Mississippi Grind" de Anna Boden y Ryan Fleck, por el cual Miller ganó el Premio Harper's Bazar para la Actriz Británica del Año. Miller también ganó el premio por su interpretación junto a Bradley Cooper en "Burnt" de John Wells y en "American Sniper", de Clint Eastwood, la cual fue nominada a un Oscar® a Mejor Película y barrió con la taquilla en todo el mundo.

En el 2013, Miller fue nominada para un premio BAFTA TV y un Golden Globe, como Mejor Actriz de Miniserie o Película para Televisión, por su papel en la aclamada película original de HBO "The Girl". La película explora la relación entre Tippi Hedren, interpretada por Miller, y Alfred Hitchcock (Toby Jones), durante la realización del clásico "The Birds".

Ella ha recibido una serie de otros reconocimientos por su trabajo en el cine, incluyendo una nominación al Independent Spirit Award a la Mejor Actriz por su papel en la película del 2007 "Interview", y una nominación al premio British Independent Film como Mejor Actriz por su actuación en "The Edge of Love" en el 2008, por la que también obtuvo una nominación al Premio BAFTA Orange Rising Star.

Nacida en Nueva York, Miller fue educada en Inglaterra y luego estudió arte dramático en el Instituto Lee Strasberg en Nueva York. Primero acaparó la atención de los críticos y el público cuando interpretó el interés amoroso del personaje de Daniel Craig en "Layer Cake", de Matthew Vaughn, ganando una nominación al Empire como Actirz Revelación.

Los créditos cinematográficos de Miller también incluyen aclamado drama de la vida real de Bennett Miller "Foxcatcher", con Steve Carell, Channing Tatum y Mark Ruffalo; "Factory Girl", "Casanova" y "GI Joe: The Rise of Cobra", que fue un gran éxito internacional de taquilla en el 2009. Miller desempeñó el papel de la baronesa, por la que fue nombrada Actriz del Año en la CinemaCon de la NATO.

Como actriz de teatro, Miller hizo su debut en el West End en el 2005, interpretando a Celia en la producción de William Shakespeare del Young Vic "As you Like It", ganando elogios de crítica y público por su actuación junto a Helen McCrory y Dominic West. En el 2009, hizo su debut en Broadway en la adaptación de "Miss Julie" titulada "After Miss Julie", de Patrick Marber y dirigida por Mark Brokaw y también protagonizada por Jonny Lee Miller. Más recientemente, protagonizó en el 2011 West End la repuesta de la obra de Terence Rattigan "Flare Path" en el Teatro Royal Haymarket, dirigida por Trevor Nunn.

Miller también tiene una devoción incondicional a la labor humanitaria. Como embajadora de Global Cool, ayudó a cambiar la legislación en la India de frente a los problemas de la lucha contra el cambio climático. Miller ahora sirve como una embajadora de la caridad infantil Starlight y de la organización de apoyo mundial International Medical Corps.

ZOE SALDANA (Graciela) es la epítome de una verdadera estrella en Hollywood, y ha construido su reputación como una actriz versátil y respetada por elegir papeles que le apasionan.

Saldana recientemente terminó la producción de "Guardians of the Galaxy 2", donde repitió el papel aclamado por la crítica de Gamora. Saldaña volverá a protagonizar junto a Chris Pratt, Vin Diesel y Bradley Cooper. Recientemente, Saldana terminó la producción de "Star Trek: Beyond", la tercera entrega de la exitosa superproducción del 2009. Saldana fue una vez más vista en la pantalla grande como Nyota Uhura junto a Chris Pine y Zachary Quinto en película llena de acción de J.J. Abrams, que se estrenó en julio del 2016.

En diciembre del 2015, Saldana completó el nuevo video musical de la artista SIA. Zoe protagoniza en el emocionante y vanguardista "Free Me". El video musical usará la plataforma de gran alcance para aumentar aún más la conciencia de la epidemia del VIH, así como demostrar que es una ayuda clave en los esfuerzos de recaudación de fondos para la Fundación ENDHIV.

Saldana es el mejor conocida por su papel protagonista de Neytiri en el éxito de taquilla "Avatar", de James Cameron, la película de ciencia ficción co-protagonizada por Sigourney Weaver y Sam Worthington. "Avatar" se convirtió rápidamente en la película más taquillera de todos los tiempos, ganando el Golden Globe al Mejor Director y a Mejor Película en el 2010. "Avatar" pasó a recibir un total de nueve nominaciones a los premios Oscar® del 2010, incluyendo Mejor Película. Saldana está programada para iniciar la producción de las muy esperadas secuelas de la película a finales del 2016.

Otros trabajos de Saldana incluyen "Infinitely Polar Bear", "Blood Ties", "Out of the Furnace", "The Words", "Colombiana", "Takers" y "Death at A Funeral", así como su papel estelar en el película "Center Stage". Sus créditos en televisión incluyen apariciones en la nueva versión para televisión de "Rosemary's Baby", "Keeping It real" de WB, y el programa de NBC, "Law and Order".

Además, Saldana pasa tiempo detrás de las cámaras con su productora de cine Cinestar. Fundada junto con sus dos hermanas, Cinestar produjo la miniserie de NBC "Rosemary's Baby", así como la serie digital de AOL "My Hero". Saldana también se asoció con la plataforma orientada a madres Awestruck para crear contenido digital para AwesomenessTV. Asociada con Awestruck tanto para contenido sin guión como con guión, Saldana será la productora ejecutiva de dos series y creará un canal de YouTube para la plataforma de Awestruck con sus hermanas. La plataforma saldrá al mercado a finales de este año en YouTube, Facebook y en el próximo servicio de vídeo de video de Verizon Go90.

Cuando no está en producción, Saldana se dedica significativamente a la obra social que incluye el desarrollo de los niños, su bienestar y su confianza en sí mismos. Saldana ha sido muy vocal sobre su participación en Brave Beginnings. La organización se centra en la adaptación de equipos y servicios de salvamento esencial para los niños gravemente enfermos y sus familias. Saldana también presta su apoyo a la The Step Up Network - una organización que trabaja para impulsar a las mujeres jóvenes de comunidades de escasos recursos para desarrollar su potencial al ofrecer programas efectivos para después de la escuela así como mentores influyentes. Cada año, la organización realiza su Inspiration Awards Gala en la que Saldana fue honrada en el 2014.

En el 2011, Saldana hizo su debut como directora en el cortometraje "Kaylien", parte de los Glamour Reel Moments, protagonizado por Malin Akerman y Bradley Cooper, en su esfuerzo continuo para aumentar la concienciación sobre el autismo. Saldana ha sido durante mucho tiempo una defensora de la ceración de conciencia sobre el autismo mediante la participación en organizaciones Actors for Autism, Autism Speaks, y el evento anual Light It Up Blue. Saldana también ha participado ayudando a The Haiti Relief Inc, que trabaja sin descanso para proporcionar socorro a Haití después del devastador terremoto del 2010. Además Saldana ha participado en los esfuerzos de desarrollo de FINCA - una organización diseñada para aliviar la pobreza a través de soluciones duraderas para ayudar a construir activos, crear puestos de trabajo y elevar el nivel de vida. En el 2010, Saldaña encabezó la campaña "Lend a Hand" para ayudar mujeres de todo el mundo que trabajan para liberar a sus familias de la pobreza para mejorar la vida de sus familias.

En el 2014, Saldana se convirtió en la cara de L'Oreal. En su papel como vocera internacional, ha aparecido es de varios anuncios multimedia para una plétora de productos de belleza de la marca.

Saldana nació y se crió en Nueva York.

CHRIS COOPER (Chief Figgis) es uno de los actores de carácter más respetados de nuestros tiempos. Fue reconocido en el 2003 con un Oscar® y un Golden Globe al Mejor Actor de Reparto por su interpretación de John Laroche en "Adaptation", escrita por Charlie Kauffman y dirigida por Spike Jonze. Cooper también fue reconocido por su actuación en la película por numerosas asociaciones de críticos, incluyendo la Broadcast Film Critics, la Los Angeles Film Critics Association y la Totonto Film Critics Association.

Cooper se está preparando para su regreso en los escenarios de Broadway la próxima primavera en la nueva obra de Lucas Hnath "A Doll's House Part 2", junto a Laurie Metcalf, Jayne Houdyshell y Condola Rashad. Producida por Scott Rudin, "A Doll's House Part 2" se estrenará en el John Golden Theatre el 27 de abril del 2017.

Cooper tiene una multitud de proyectos en su haber, incluyendo la mini-serie de nueve horas original de 2015 Hulu creada por J.J. Abrams y basada en la novela de Stephen King, "11/22/63", en la que Cooper co-protagoniza junto a James Franco como Al Templeton, el excéntrico propietario de un restaurante local que alberga un portal de viajes en el tiempo.

Cooper fue visto en la "Demmotlition", de Jean-Marc Vallée protagonizada por Jake Gyllenhaal y Naomi Watts, que sigue a un banquero de inversión luchando para entender su desconexión emocional después de la trágica muerte de su esposa. La película se estrenó en el Toronto International Film Festival del 2015 y fue estrenada en cines en abril.

Cooper luego interpretó el gran autor americano, J.D. Salinger, en "Coming Through the Rye", escrita y dirigida por James Steven Sadwith. El 25 de diciembre del 2015, Cooper apareció en el drama de David O. Russell "Joy", protagonizado por Jennifer Lawrence y Bradley Cooper. En el 2014, Cooper fue visto en el papel del padre de Harry Osbourne, Norman, en "The Amazing Spider-Man 2", de Marc Webb, junto a Andrew Garfield, Emma Stone y Dane DeHaan. En el 2013, Cooper coprotagonizó la adaptación de la película de la exitosa obra de Broadway "August: Osage County", de John Wells, junto a Meryl Streep, Julia Roberts y Ewan McGregor, como Charles Aiken, el cuñado de la Violet de Streep. La película, estrenada el de diciembre 25 del 2013, fue nominada para un Screen Actors Guild (SAG) a la Mejor Interpretación de un Reparto en una Película, así como un Broadcast Critics Choice Association Award por Mejor Elenco, entre otras distinciones.

En abril del 2013, Cooper también apareció en película de Robert Redford "The Company You Keep", como David Sloan, el hermano vacilante de un miembro del grupo radical de 1970, Weather Underground.

En el 2011, Cooper apareció en la película "The Muppets", como el villano, Tex Richman, y en el 2010, Cooper coprotagonizó en "The Company Men", con Ben Affleck, Kevin Costner y Tommy Lee Jones. Escrita y dirigida por John Wells, la película, que se centró en tres hombres que estaban luchando para sobrevivir el redimensionamiento de sus empresas, se estrenó en los EE.UU. en el Sundance Film Festival del 2010. También en el 2010, Cooper coprotagonizó como Anthony en la versión de Julie Taymor de "The Tempest", junto a Djimon Hounsou y Helen Mirren y apareció en el drama romántico de Allen Coulter "Remember Me", con Robert Pattinson, Pierce Brosnan y Emilie de Ravin. Además, Cooper apareció en la película "The Town" en el 2010, junto con Affleck, Blake Lively, Jeremy Renner y Rebecca Hall. "The Town" se estrenó en el Toronto International Film Festival en septiembre del 2010 y fue nominado posteriormente para un premio de la Boradcast Film Critics Association, un premio AFI y un Premio National Board of Review. La película también fue honrada por numerosas sociedades de cine.

En octubre del 2009, Cooper apareció en el drama "New York, I Love You", una colaboración de viñetas creadas por algunos de los cineastas más imaginativos de hoy en día, incluyendo Shekhar Kapur, Joshua Marston, Brett Ratner y Allen Hughes. Cooper protagonizó junto a Robin Wright Penn, Ethan Hawke y Maggie Q en una historia escrita y dirigida por Yvan Attal. También en octubre del 2009, Cooper interpretó a Douglas en "Where the Wild Things Are", de Spike Jonze, la adaptación cinematográfica del cuento infantil clásico de Maurice Sendak.

En el 2007, Cooper protagonizó junto a Jamie Foxx, Jennifer Garner y Jason Bateman en "The Kingdom", de Peter Berg, que cuenta la historia de un equipo de agentes del gobierno de Estados Unidos ha sido enviado a investigar el bombardeo de una instalación estadounidense en el Medio Oriente. En el otoño del 2007, Cooper protagonizó junto a Pierce Brosnan, Patricia Clarkson, y Rachel McAdams en "Married Life", que se estrenó en el Toronto International Film Festival y también fue aceptado en el New York Film Festival.

A principios del 2007, Cooper actuó al lado de Ryan Phillippe en Breach", de Billy Ray, donde interpretó el papel principal de Robert Hanssen, un operativo conocido por el FBI que fue encontrado culpable de espiar para los rusos. Cooper recibió elogios extraordinarios de la crítica de cine de todo el país por su hábil actuación.

En el 2006, Cooper tuvo fuertes papeles secundarios en "Capote", de Sam Mendes "Jarhead", y "Syriana" para el escritor/director Stephen Gaghan.

En el 2005, Cooper volvió a hacer equipo con su amigo y director John Sayles en "Silver City", un misterio drama político y de asesinato que narra la historia de un pequeño pueblo de Colorado y los acontecimientos que condujeron a una elección local. La película se estrenó en el Toronto International Film Festival.

Durante el 2003, Cooper actuó al lado de Tobey Maguire y Jeff Bridges en "Seabiscuit", de Gary Ross, basada en la novela bestseller. Cooper fue nominado para un premio SAG por su papel como el entrenador de Seabiscuit, Tom Smith. Ese mismo año, Cooper fue nominado para un premio Emmy por su papel secundario en la película de HBO "My House in Umbria", protagonizada por Maggie Smith.

En el 2002, Cooper fue visto en "The Bourne Identity" como el controvertido cerebro de la operación clandestina de la CIA, Treadstone. En el 2004, apareció en las escenas de flashback en la segunda entrega, "The Bourne Supremacy".

En el 2000, Cooper interpretó a Coronel Burwell junto a Mel Gibson, en "The Patriot", una épica de la guerra revolucionaria dirigida por Roland Emmerich. En el mismo año, Cooper apareció junto a Jim Carrey en la comedia de Peter y Bobby Farrelly "Me, Myself and Irene".

En 1999, Cooper recibió un premio SAG por su papel secundario junto a Kevin Spacey y Annette Bening en la película ganadora del Oscar® "American Beauty". En una exhibición impresionante y dramática, Cooper interpretó a un estricto ex marine Coronel que constantemente monitoreaba cada uno de los movimientos de su hijo.

En 1999, Cooper también hizo el papel del padre de un entusiasta de los cohetes en el aclamado drama de la llegada a la adolescencia, "October Sky", que fue proyectada en 1999 en los festivales de Venecia y Deauville con gran ovación. Previamente se hizo de una nominación al Mejor Actor en 1997 para los Premios Independent Spirit por su trabajo en "Lone Star", de John Sayles. Casi una década antes, Cooper hizo su debut en el cine en "Matewan", también de Sayles.

Entre sus otros créditos cinematográficos son "The Horse Whisperer", de Robert Redford; "Great Expectations", "A Time to Kill", "Money Train", "This Boy's Life", "Guilty by Suspicion" y "City of Hope".

En la pantalla chica ha tenido papeles en una serie de proyectos, incluyendo las miniseries "Lonesome Dove" y "Return to Lonesome Dove". Cooper actuó en la serie de HBO "Breast Men", e incluye entre sus otros créditos "Alone" ,"One More Mountain", "Ned Blessing", "Bed of Lies", "Darrow", "In Broad Daylight", "A Little Piece of Sunshine", "Law & Order y "Journey to Genius".

Nacido en Kansas City, Missouri, Cooper asistió a la University of Missouri School of Drama y comenzó su carrera profesional en los escenarios de Nueva York. Sus créditos teatrales incluyen "Of the Fields Lately" en Broadway, "The Ballad of Soapy Smith" y "A Different Moon".

SOBRE LOS CINEASTAS

BEN AFFLECK (Director / Guionista / Productor) ver Sobre el Reparto

LEONARDO DiCAPRIO (Productor) es un actor, ganador y cinco veces nominado al Oscar®, que ha sido reconocido por su trabajo como actor, productor y activista.

DiCaprio recientemente produjo el documental sobre cambio climático de National Geographic "Before the Flood", que ha llegado a más de 63 millones de televidentes en todo el mundo. Este año, también se desempeñó como productor ejecutivo de "The Ivory Game" de Netflix, un documental que se adentra en el oscuro mundo del tráfico de marfil.

En el 2015 DiCaprio protagonizó "The Revenant", dirigida por Alejandro González Iñárritu, por la que recibió el Academy Award® en el 2016 al Mejor Actor, así como el Golden Globe al Mejor Actor en una Película - Drama; el premio Screen Actors Guild (SAG) a la Mejor Interpretación de un Actor en un Papel Principal; y el Critics' Choice al Mejor Actor.

Antes de eso, DiCaprio se asoció con Netflix para lanzar "Virunga", un documental nominado al Oscar® que examina la conservación de gorilas en la del Parque Nacional de Virunga en la República Democrática del Congo. Produjo y actuó en "The Wolf Wall Street", dirigida por Martin Scorsese, por la que recibió el Golden Globe al Mejor Actor en una Película - Musical o Comedia, así como nominaciones al Oscar® como Mejor Actor en un Papel Principal y Mejor Película por su papel como productor. Antes de "The Wolf of Wall Street", actuó en la superproducción "The Great Gatsby", así como en "Django Unchained" y recibió una nominación al Golden Globe por su trabajo en esta última. Con el papel principal en "J. Edgar ", bajo la dirección de Clint Eastwood, recibió nominaciones a un Golden Globe Critics' Choice y SAG por su trabajo en la película. Además, actuó en la superproducción de Christopher Nolan, "Inception" y en el thriller dramático "Shutter Island", la cual marcó su cuarta colaboración con el director Martin Scorsese.

Antes de obtener dos nominaciones a los Academy Awards® por "The Wolf of Wall Street", DiCaprio obtuvo una nominación al Oscar® en el 2007 por su actuación en el drama de Edward Zwick "Blood Diamond". También recibió nominaciones al Golden Globe Critics' Choice y SAG por su trabajo en la película. Ese mismo año ganó nominaciones al Golden Globe, BAFTA, Critics 'Choice y SAG por su papel en la ganadora del Oscar® a la Mejor Película "The Departed", dirigida por Scorsese. También compartió una nominación al premio SAG al Mejor Reparto de una Película como miembro del elenco de "The Departed".

Anteriormente ganó una nominación al Academy Award® por su actuación en el aclamado drama biográfico de Scorsese del 2004 "The Aviator". La interpretación de DiCaprio como Howard Hughes en esa película también le valió un Golden Globe al Mejor Actor en un Drama, así como el Critics' Choice y el BAFTA. También fue honrado con dos nominaciones a los premios SAG, uno al Mejor Actor y otro a la Mejor Reparto en una Película como parte de "The Aviator".

Además de su trabajo como actor, DiCaprio lanzó su propia productora, Appian Way, para la que Jennifer Davisson sirve como presidente de producción. Bajo la bandera de Appian Way, escribió, produjo y narró el aclamado documental sobre el medio ambiente "The 11th Hour". Entre otras producciones de Appian Way se encuentran la ya mencionada "Shutter Island" y "The Aviator", así como la nominada al Golden Globe de George Clooney "The Ides of March", "Red Riding Hood", "Orphan", "Public Enemies", "Out of the Furnace", protagonizada por Christian Bale y Woody Harrelson, y "Runner, Runner", protagonizada por Justin Timberlake y Ben Affleck. Sus próximas producciones incluyen "Robin Hood: Origins", de Otto Bathurst, protagonizada por Jamie Foxx y Taron Egerton; una adaptación cinematográfica del manga japonés "Akira"; y tres proyectos escritos por Billy Ray, entre ellos "The Twilight Zone", y un proyecto de Richard Jewell aún sin título protagonizada por Jonah Hill.

Nacido en Hollywood, California, DiCaprio empezó a actuar a la edad de 14 años. Su gran éxito cinematográfico se produjo en 1993 con la adaptación a la pantalla de del drama autobiográfico sobre Tobias Wolff, This Boy's Life, de Michael Caton-Jones. Ese mismo año, fue co-protagonista en "What's Eating Gilbert Grape?", de Lasse Hallström, ganando sus primeras nominaciones al Oscar® y al Golden GLobe por su interpretación de un joven con discapacidad mental. Además, ganó el National Board of Review como Mejor Actor Secundario y los Los Angeles Film Critics Association New Generation Award por su trabajo en la película.

En 1995, DiCaprio tuvo papeles estelares en tres películas muy diferentes, comenzando con western de Sam Raimi "The Quick and the Dead". También cosechó elogios por su actuación como el drogadicto Jim Carroll en el desgarrador drama "The Basketball Diaries", y por su interpretación del perturbado poeta pansexual Arthur Rimbaud en "Total Eclipse", de Agnieszka Holland. Al año siguiente, DiCaprio protagonizó la adaptación contemporánea a la pantalla grande de "Romeo and Juliet" de William Shakespeare y dirigida por de Baz Luhrmann. Por esta última ganó el premio al Mejor Actor en el Berlin International Film Festival. También se unió a un elenco de estrellas en "Marvin's Room", compartiendo en una nominación al premio SAG a la Interpretación de Reparto en una Película.

En 1997, DiCaprio protagonizó junto a Kate Winslet en el éxito de taquilla "Titanic", por la que obtuvo una nominación al Golden Globe. La película batió todos los récord de taquilla en su camino a ganar 11 premios Oscar®, incluyendo Mejor Película. Su trabajo en el cine posterior incluye un doble papel en "The Man with the Iron Mask"; "The Beach"; "Celebrity" de Woody Allen; de Steven Spielberg "Catch Me if You Can" (recibiendo una nominación al Golden Globe); "Gangs of New York" (su primera película para el director Martin Scorsese); de Ridley Scott, "Body of Lies"; y "Revolutionary Road" de Sam Mendes, que reunió a DiCaprio con Winslet y le trajo a su séptima nominación al Golden Globe.

DiCaprio es bien conocido por su dedicación al medio ambiente a escala mundial, con la producción de proyectos creativos como el documental 11th Hour y encabezando numerosas campañas de concienciación pública, y el lanzamiento de The Leonardo DiCaprio Foundation. Él y Appian Way se encuentran actualmente en asociación con Netflix para producir dos documentales con temas ambientales titulado "Catching the Sun" y "How to Change the World", ambas actualmente en post-producción y a estrenarse en el 2016. DiCaprio también se sirve en las juntas ejecutivas del World Wildlife Fund, el Natural Resources Defense Council, y el International Fund for Animal Walefare.

En septiembre del 2014, DiCaprio fue nombrado Mensajero de la Paz de las Naciones Unidas por su compromiso permanente con el activismo ambiental. Ese mismo mes, DiCaprio fue galardonado con el Premio Clinton Global Citizen, participó en la historia de la marcha más grande del clima en la ciudad de Nueva York y con fuerza se dirigió públicamente hacia la Cumbre de la ONU.

En enero del 2016, DiCaprio fue galardonado con el Premio Crystal por el World Economic Forum por su trabajo para llamar la atención mundial sobre la urgente necesidad de abordar el cambio climático.

JENNIFER DAVISSON (Productora) sirve como Presidente de Producción de Appian Way Productions, una compañía de cine y televisión de Los Ángeles fundada por Leonardo DiCaprio. Desde su lanzamiento, Appian Way ha ralizado una lista diversa de películas como la nominada al Academy Award®y ganadora del Golden Globe de Alejandro González Iñárritu "The Revenant", la nominada al Academy Award® y Golden Globe de Martin Scorsese "The Wolf of Wall Street" y la nominada al Academy Award® y ganadora del Golden Globe "The Aviator"; junto con "Shutter Island"; "Out of The Furnace", de Scott Cooper; la nominada al Golden Globe de George Clooney "The Ides of March", y el thriller psicológico "Orphan", entre otras .

Las próximas producciones de Appian incluyen una adaptación cinematográfica de la aclamada animación japonesa de ciencia ficción "Akira"; "Robin Hood: Origins", que será dirigida por Otto Bathurst y protagonizada por Jamie Foxx y Taron Egerton, cuyo rodaje comienza a principios del 2017; una futura adaptación cinematográfica de "The Twilight Zone"; y un proyecto de Richard Jewell aún sin título protagonizado por Jonah Hill.

JENNIFER TODD (Productora) ha producido más de 20 películas para cine y televisión, obteniendo el éxito tanto crítico como comercial. Ha sido honrada con numeroso premios, incluyendo el Independant Spirit a para Mejor Película, el premio Lucy de Women in Film, el Glaad Media Award y el People's Choice Award. Con un excepcional ojo para las intrigantes historias y su pasión para el cine, Todd ha producido varias películas de éxito a lo largo de su carrera.

Actualmente sirve como presidente de Pearl Street Films, la compañía de producción de cine y televisión de Ben Affleck y Matt Damon. Fungió como productora ejecutiva de "Jason Bourne" la cual Pearl Street produjo y Damon protagonizó. Es además productora ejecutiva en la serie de Syfy "Incorporated" la cual debutó en noviembre del 2016, y recientemente fue productora ejecutiva "Project Greenlight", la serie de Pearl Street para HBO.

Más recientemente el 2016, Todd produjo "Alice Through the Looking Glass" la continuación a su anterior película, "Alice in Wonderland". Ambos películas fueron protagonizadas por Johnny Depp y "Alice in Wonderland" fue nominada para un Golden Globe para Mejor Película - Musical o Comedia en el 2011. La película recaudó más de mil millones de dólares a nivel mundial.

En el 2008, Todd fue también nominada para un Golden Globe por producir la aclamada "Across the Universe", un musical con las canciones de los Beatles dirigida por Julie Taymor y protagonizada Evan Rachel Wood.

Más temprano en su carrera, Todd y su hermana, Suzanne, produjeron el distintivo e inventivo drama independiente "Memento", la cual fue un éxito de taquilla y critica y puso en marcha el carrera de su escritor/director Christopher Nolan.

Todd también produjo una de las franquicias de comedia más grandes de la historia, la trilogía de "Austin Powers". Protagonizada por Mike Myers y Elizabeth Hurley en 1997, "Austin Powers: International Man of Mystery" recaudó arriba de $67 millones. En 1999 la secuela, "Austin Powers: The Spy who Shagged Me" recaudó una abrumadora cantidad de $310 millones en todo el mundo y ganó varios premios , incluso un Golden Globe para Mejor Canción Original, un Grammy por Mejor Álbum de Banda Sonora y fue nominada a un Academy Award® para Mejor Maquillaje. El capítulo final de la franquicia "Austin Powers: Goldmember" recaudó $289 millones en el mundo en el 2002.

Otros de sus créditos invluyen "Celeste and Jesse Forever", y la comedia romántica "Must Love Dogs", protagonizada por John Cusack y Diane Carril. También produjo "Prime", protagonizada por Uma Thurman y Meryl Streep, y el crudo drama de Wall Street "Boiler Room", protagonizado por Giovanni Ribisi y Ben Affleck .

En la televisión, Todd fue productora ejecutiva de "If The Walls Could Talk II", que fue nominada a un Emmy por Mejor Película para Televisión. También recibió una nominación por parte del Producers Guild of America como Productora de Año en contenido largo.

Naciday criada en el Valle de San Fernando, Todd asistió a la USC Film School. Está casada con el actor Chris Messina y tienen dos hijos.

DENNIS LEHANE (Autor/Productor Ejecutivo) Dennis Lehane es el autor de 13 novelas, incluyendo los bestsellers del New York Times World Gone By; Live by Night ; Moonlight Mile ; Gone, Baby, Gone ; Mystic River ; Shutter Island ; The Given Day ; y The Drop; así como Coronado , una colección de cuentos y una obra de teatro. Su última novela, Since We Fell se publicará en el 2017.

Nacido y criado en Dorchester, Massachusetts, la primera novela de Lehane, A Drink Before the War, ganó el Premio Shamus a laMmejor Primera Novela. Mystic River fue finalista para el premio PEN/Winship y ganó el Premio Anthony y el premio Barry a la Mejor Novela, así como el Premio Massachusetts Book Award en Ficción por el Massachusetts Center for the Book. Live by Night ganó el Premio Edgar en 2013 a la Mejor Novela del Año.

El trabajo de Lehane ha sido traducido a 36 idiomas. Mystic River, Gone Baby Gone , y Shutter Island se han convertido en películas premiadas, con Live by Night siendo la más reciente adaptación a la pantalla. Fue parte del equipo de escritores la serie de HBO "The Wire", escritor-productor de la serie de HBO "Boardwalk Empire", consultor de producción para "Bloodline" de Netflix, y escribió el guión de "The Drop", protagonizada por Tom Hardy y James Gandolfini.

CHRIS BRIGHAM (Productor Ejecutivo) fue productor ejecutivo de "Argo", de Ben Affleck, que ganó una multitud de nominaciones y premios, entre ellos tres premios Oscar®, incluyendo Mejor Película del Año, así como un Golden Globe a la Mejor Película y Mejor Director, un premio BAFTA a la Mejor Película, el premio DGA a la mejor Dirección, el Premio WGA al Mejor Guión Adaptado, un Premio AFI a la Película del Año, y numerosos premios internacionales. La película no sólo también barrió la taquilla en todo el mundo, sino también con las asociaciones de críticos de forma generalizada en todas las categorías, ganando premios a la Mejor Película de la National Film Society y la Broadcast Film Critics Association, entre muchos otros. La película también ganó un Logro Special de la National Board of review, el Premio NBR para los mejores filmes, un Premio de Distinción y el Premio de la PGA para Productor Excepcional.

Brigham también fue productor ejecutivo en la premiada de Christopher Nolan, "Inception", protagonizada por Leonardo DiCaprio. Además, Brigham fue productor ejecutivo de las películas dirigidas por Martin Scorsese "Shutter Island" y "The Aviator", ambas también protagonizadas por DiCaprio. Más recientemente, se desempeñó como productor ejecutivo de "By the Sea", dirigida por Angeline Jolie y protagonizada por Jolie y Brad Pitt; y, de Darren Aronofsky, "Noah", protagonizada por Russell Crowe.

Otros créditos de Brigham como productor ejecutivo incluyen a "The Good Shepherd" de Robert De Niro, protagonizada por Matt Damon y Jolie; la exitosa comedia de Harold Ramis "Analyze This", protagonizada por Robert De Niro y Billy Crystal; "The Count of Montecristo", de Kevin Reynolds; y, Robert Redford, "The Legend of Bagger Vance", protagonizada por Damon y Will Smith; y "The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor".

Además, Brigham coprodujo "Extreme Measures", de Michael Apted, protagonizada por Hugh Grant y Gene Hackman. También se reunió con Barbet Schroeder para coproducir "Before and After", protagonizada por Meryl Streep, habiendo servido anteriormente como jefe de producción de Schroeder en "Kiss of Death", protagonizada por Samuel L. Jackson y David Caruso.

Otros créditos de Brigham como jefe de producción incluyen Six Degrees of Separation", de Fred Schepisi protagonizada por Smith; "Interview with the Vampire", de Neil Jordan protagonizada por Pitt y Tom Cruise; y "Lorenzo's Oil", dirigida por George Miller y protagonizada por Nick Nolte y Susan Sarandon.

CHAY CARTER (Productora Ejecutiva) es una productora de Pearl Street Films, la compañía de producción liderada por Ben Affleck y Matt Damon, que tiene un acuerdo de primera opción con Warner Bros. Recientemente se desempeñó como productora ejecutiva de Affleck, en la muy aclamada y ganadora de tres premios Oscar®, incluyendo Mejor Película, "Argo". Esta última fue también nombrada la película del año por el AFI, Mejor Película - drama por los Golden Globes, Mejor Película por los premios BAFTA, y recibió otros numerosos reconocimientos.

Bajo la compañía de Pearl Street Films, Carter producirá la aventura histórica "Race to the South Pole", sobre la competencia entre los exploradores Roald Amundsen y Robert Falcon Scott para llegar a la punta sur del globo. Carter es también es cabeza de Little Bricks Entertainment, para la que está desarrollando un largometraje basado en la historia verdadera sobre la más grande convicción errónea en la historia de los Estados Unidos, y una película biográfica acerca de la vida de la pionera transgénero April Ashley.

Nacida y criada en Los Ángeles, Carter asistió a la University of Southern California antes de hacer la transición a Boston College, donde se graduó con una Licenciatura en Comunicación y Psicología. No mucho tiempo después de regresar a casa, comenzó su carrera en el entretenimiento en estrategia corporativa de relaciones públicas para Walt Disney Imagineering.

En el 2001, Carter se trasladó a LivePlanet, donde comenzó su larga asociación con Affleck, que formó la compañía de producción con Matt Damon. Una vez allí, trabajó en la publicidad para varios proyectos, entre ellos "Project Greenlight".

Al año siguiente, Carter comenzó a trabajar directamente para Affleck. Hizo su debut en la producción como co-productora en el primer esfuerzo como director de Affleck, el elogiado drama independiente del 2007 "Gone Baby Gone", protagonizada por Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman y Ed Harris. En el 2010, se desempeñó como co-productora en el aclamado drama "The Town", dirigida por Affleck, que también co-escribió y protagonizó la película con Jeremy Renner, Rebecca Hall, Jon Hamm y Blake Lively.

ROBERT RICHARDSON (Director de Fotografía), antes de convertirse en un colaborador habitual de directores tan destacados como Oliver Stone y Quentin Tarantino, hizo su aprendizaje en la segunda unidad de rodaje en 1984 con "Repo Man" con los documentales de televisión para la PBS y la BBC.

Su trabajo en televisión llevó a Stone a contratarlo para filmar "Salvador" de 1986 y "Platoon", las cuales requerían un estilo cinema verité que sólo un director de fotografía documental podría ofrecer. A partir de ahí, trabajó casi exclusivamente para Stone, en el rodaje de "Wall Street" en 1987, "Born on the Fourth of July" en 1989, y "The Doors" en 1991, mientras que de vez en cuando rodaba películas como "Eight Men Out", de John Sayles en 1988 y "City of Hope" en 1991. Pero fue su impresionante trabajo utilizando una multitud de tipos de celuloide y cámaras para crear el estilo documental de "JFK" en 1991 que ganó su primer Academy Award® como cinematógrafo.

Mientras afilaba el estilo hipercinético de "JFK" en 1994 con "Natural Born Killers", "Nixon" en 1995 y "U-Turn" en 1997, Richardson estaba altamente demandado por directores de Hollywood como Tarantino y Martin Scorsese, ambos de los cuales trabajaron con él como en "Bringing Out the Dead" en 1999, "Kill Bill, Vol. 1" en el 2003 y "Kill Bill, Vol. 2" en el 2004. Richardson ganó su segundo y tercer premios Oscar® por su trabajo con Scorsese en el 2004 con "The Aviator" y "Hugo", del 2011. A medida que continúa ganando reconocimiento por proyectos como "Django Unchained" de Tarantino en el 2012 y "The Hateful Eight" en el 2015, no hay duda de que Richardson es uno de los mejores directores de fotografía que trabajan hoy en Hollywood.

JESS GONCHOR (Diseñador de Producción) recibió una nominación al Oscar® y una nominación por el Art Director's Guild por su trabajo en el film de los hermanos Coen "True Grit". También ha colaborado con los hermanos Coen en "No Country for Old Men", por la que recibió Premio Art Director's Guild a la Excelencia en Diseño de Producción; "A Serious Man", por la que también recibió una nominación Art Director's Guild; "Burn Afte Reading"; y "Hail, Caesar!"

Sus otras películas incluyen las nominadas al Academy Award® de Bennett Miller, "Capote", "Moneyball" y "Foxcatcher," esta última en donde se desempeñó como director de la segunda unidad. También en "The Lone Ranger" de Gore Verbinski, de Sam Mendes, "Away We Go"; de David Frankel, "The Devil Wears Prada"; y el de los hermanos Coen "Inside Llewyn Davis," por la que fue reconocido y premiado por su diseño de producción por el Hamilton Behind The Camera Award en el 2013.

La pasión de Gonchor por el arte comenzó en el departamento de teatro e iluminación de la Mamaroneck High School. Estudió teatro técnico en SUNY Brockport y comenzó su carrera en teatros off-Broadway antes de entrar en el cine y, finalmente, en el diseño de producción.

Recibió un premio de la ADG en el 2015 al Mejor Diseño de Formato Corto de TV para Apple Music. Es un miembro de la AMPAS y la DGA y ha dirigido numerosos comerciales.

WILLIAM GOLDENBERG (Editor) ganó el Oscar®, BAFTA y Premio ACE por la ganadora como Mejor Película de Ben Affleck "Argo". Anteriormente colaboró con Affleck en su debut como director en "Gone Baby Gone".

Goldenberg recibió el Oscar®, BAFTA y nominaciones de la ACE por la edición de "The Imitation Game" y "Zero Dark Thirty". Fue nominado a un Oscar® por "Seabiscuit" y "The Insider". Sus otros créditos incluyen "Concussion", de Peter Landsman; de Angelina Jolie, "Unbroken"; de Michael Mann; "Miami Vice", "Ali", y "Heat;, de Michael Bay, "Transformers III y IV"; y "The Sorcerer's Apprentice", "Confessions of a Shopaholic"; "National Treasure 1 y 2"; "Domino", de Tony Scott; "Pleasantville"; "Coyote Ugly"; "The Long Kiss Goodnight"; "The Puppet Master"; y "Alive.". Trabaja con frecuencia con el editor Michael Kahn, Kahn sirvió como mentor de Goldenberg a través de su carrera en películas como "Hook", "Toy Soldiers", "Arachnophobia" y "Always".

Goldenberg también editó la película de HBO "Citizen X", recibiendo una nominación al Emmy a la edición de Miniserie o Especial, así como el cortometraje nominado al Oscar® "Kangaroo Cut", dirigida por Sean Astin.

Un nativo de Filadelfia, Goldenberg es un graduado de la Universidad de Temple. Vive en Santa Mónica con su esposa y sus dos hijos.

JACQUELINE WEST (Diseñadora de Vestuario) ganó nominaciones al Academy Award® por su trabajo en "The Revenant", "The Curious Case of Benjamin Button" y "Quills". Para "Benjamin Button" también recibió una nominación al BAFTA y a un Costume Designer Guild, y también el Costume Designer Guild Award por "Argo".

Después de graduarse de la University of California en Berkeley, West siguió los pasos de su madre, una vanguardista y popular diseñadora de modas de los cuarenta y cincuenta. De 1988 a 1997, West manejó su propia compañía y diseñó una elogiada línea de ropa. West luegoo fue propietaria de tiendas en la Bay Area y de departamentos contemporáneos en Barney's New Yotk y Tokyo.

La primera entrada de West en el cine fue como consultora creativa en "Henry and Jane", lo que comenzó su larga relación con el premiado director Phillip Kaufman y la llevó a prestigiosos proyectos de cineastas como Terrence Malick, David Fincher, Alejandro González Iñárritu, y Ben Affleck. Ha hecho cinco películas com Malick, empezando con "The New World" e incluyendo "The Tree of Life", "To the Wonder", "Knight of Cups" y "Weightless".

También diseñó para "The Gambler", "Water for Elephants", "The Social Network" y "State of Play", entre otras.

West es parte del Advisory Board of the Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Ángeles, y pasa tiempo entre Los Ángeles y su rancho en Deadwood, South Dakota.

HARRY GREGSON-WILLIAMS (Compositor) es uno de los compositores más buscados de Hollywood, cuyos resultados abarcan el espectro de proyectos de alto perfil de la acción al drama a la animación, cada infundido con el impacto emocional y la intensidad atmosférica que marcan su estilo musical distintivo. Fue el compositor en las cuatro entregas de la exitosa franquicia de "Shrek"; obtuvo una nominación al BAFTA por la partitura de la primera "Shrek"; y recibió un Golden Globe y nominaciones a los premios Grammy por la banda sonora de la película de Andrew Adamson "The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe".

Sus proyectos futuros incluyen "The Zookeeper's Wife", protagonizada por Jessica Chastain y dirigida por Niki Caro, que está programado a ser lanzada el 31 de marzo del 2017.

Las últimas partituras de Gregson-Williams incluyen "Confirmation" de HBO protagonizada por Kerry Washington y Greg Kinnear; el éxito de taquilla "The Martian", protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ridley Scott; "Miss You Already" de la directora Catherine Hardwicke, "Monkey Kingdom", y "The Equalizer", protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Antoine Fuqua.

Su larga lista de créditos en cine también incluye la aclamada "The Town", dirigida por Ben Affleck; Gregson-Williams trabajó por primera vez con Affleck como el compositor de "Gone Baby Gone". Ha trabajado varias veces con otros directores, entre ellos Joel Schumacher en las películas "Twelve", "The Number 23", "Veronica Guerin" y "Last Call" "; con Tony Scott en "Unstoppable", "The Taking of Phelam 1 2 3", "Déjà Vu", "Domino", "Man on Fire", "Spy Game" y "Public Enemy"; y con Ridley Scott en "Prometehus" y "Kingdom of Heaven".

La prolífica producción Gregson-Williams también ha visto "Prince of Persia: The Sands of Times" de Mike Newell; "X-Men Origins: Wolverine"; de Jon Favreau, "Cowboys & Aliens"; "Blackhat", de Michael Mann; de Adamson "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian" y "Mr. Pip"; "Bridget Jones:The Edge of Reason", de Beeban Kidron; las películas de animación de Aardman "Arthur Christmas" y "Chicken Run"; el documental "Life in a Day"; "Total Recall" de Len Wiseman; "Return to Sender" y "Smilla's Sense of Snow," ambas para el director Bille August; de Antoine Fuqua, "The Replacement Killers"; y la primera animación generada por computadora de DreamWorks, "Antz".

Gregson-Williams ha compuesto la música de tres de los cinco juegos en la exitosa franquicia de "Metal Gear Solid" de Konami y recientemente hizo "Call of Duty" de Activision que se convirtió en el videojuego más vendido del 2014 y la que le valió varios premios de juegos de música.