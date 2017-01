Assassin´s Creed: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Dirigida por Justin Kurzel

SINOPSIS

Prepárate para una propuesta nueva y visionaria dentro del género de acción y aventuras.

ASSASSIN'S CREED es una historia que abarca todo el mundo de un hombre que se encuentra en el centro de una antigua batalla entre dos sectas poderosas -sólo si emplea los recuerdos de su antepasado, que se encuentran dentro de su propio ADN, podrá acabar con el conflicto y reclamar su propia redención.

Marcado por la tragedia desde una temprana edad, Cal Lynch (Michael Fassbender) es un convicto que se enfrenta a la pena de muerte cuando recibe una inesperada segunda oportunidad para vivir, gracias a los mecanismos misteriosos de Industrias Abstergo.

Por medio de una tecnología revolucionaria que libera los recuerdos genéticos contenidos en su ADN, Cal es enviado de regreso a través del tiempo hasta llegar al siglo XV en España.

Ahí, vive las experiencias de su pariente lejano, Aguilar de Nerha, miembro de una sociedad secreta conocida como los Asesinos, que lucha por proteger el libre albedrío de los siempre hambrientos de poder Caballeros Templarios.

Transformado por el pasado, Cal comienza a adquirir el conocimiento y las habilidades físicas necesarios para derrocar a la opresiva orden de los templarios en la actualidad.

Basada en la exitosa serie de videojuegos de Ubisoft, ASSASSIN'S CREED es protagonizada por el actor nominado al Premio de la Academia® Michael Fassbender (X-Men: Days of Future Past, 12 Years a Slave) y la ganadora del Premio de la Academia® Marion Cotillard (The Dark Knight Rises, La Vie en Rose). El filme es dirigido por Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth); producido por New Regency, Ubisoft Motion Pictures, DMC Films y Kennedy/Marshall; cofinanciado por RatPac Entertainment y Alpha Pictures; y distribuido por 20th Century Fox. ASSASSIN'S CREED se estrenará en cines de todo el mundo el 21 de diciembre de 2016.

ADAPTANDO LOS JUEGOS

Lanzado en el 2007, Assassin's Creed puso a los jugadores en el corazón de las Cruzadas, al imaginarse un mundo en el que la sangrienta guerra entre los Asesinos y los Templarios, de siglos de duración, había definido gran parte de la historia humana. El juego se convirtió en un éxito instantáneo, que generó no menos de ocho secuelas y una gran cantidad de populares juegos que se han derivado de la saga, y que han vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo. La serie ha transportado a los jugadores al Renacimiento italiano, a la fundación de los Estados Unidos, a la época de oro de la piratería en el Caribe y a la Francia revolucionaria.

Cada uno de los juegos está enmarcado por el conflicto actual entre los Asesinos y los Templarios, en el que la misteriosa compañía de biotecnología Industrias Abstergo sirve como frente de los Caballeros Templarios, encarcelando a Asesinos y utilizando un dispositivo llamado "Animus" para hacer uso de sus recuerdos genéticos y descubrir los secretos de sus antepasados.

Al adaptar Assassin's Creed para la pantalla grande, la película introduce a un nuevo personaje al canon establecido: Cal Lynch, interpretado por Michael Fassbender. Descendiente de varias dinastías de prominentes Asesinos, Cal es un criminal de oficio que es rescatado de su propia ejecución por Industrias Abstergo, la encarnación contemporánea de la Orden de los Templarios. Es obligado a participar en el Proyecto Animus y a revivir los recuerdos de su antecesor Aguilar de Nerha, un Asesino durante la inquisición española. Conforme Lynch continúa experimentando los recuerdos de Aguilar, comienza a comprender su pasado traumático y su papel en el conflicto entre ambas facciones en disputa, que ha durado siglos.

Michael Fassbender, quien ha emergido de manera veloz como uno de los actores más consumados y populares de la actualidad, vio de inmediato el potencial para hacer una nueva adaptación del juego. "El universo de Assassin's Creed parecía prestarse a sí mismo de muy buena manera para una experiencia cinematográfica", dice del proyecto. Su fe en el material fue tal que su compañía DMC se sumó a la ecuación como productora. A ellos, se les unieron Frank Marshall y Patrick Crowley, quienes han sido responsables de la serie de películas de Bourne y, más recientemente, de Jurassic World.

"Assassin's Creed es un juego monumental en cuanto a su alcance y penetración en todo el mundo", dice el productor Pat Crowley. "Hay todo un mundo de gente que conoce las reglas, los estatutos y la historia, así como los diversos personajes que hacen de Assassin's Creed una gran experiencia como videojuego".

Pero, comenta, la nueva película, con un guión de Michael Lesslie, así como de Adam Cooper y Bill Collage, no sólo es para aficionados antiguos que están familiarizados con la profusa mitología de la serie -ofrece una experiencia emocionante autónoma para los que también no conocen el juego. "La historia que se nos ocurrió es una en la que no tienes que haber jugado el juego para poder disfrutar realmente la película".

Con su experiencia interpretando al poderoso mutante Magneto en películas como X-Men: Days of Future Past, Fassbender entendió de manera única las posibilidades narrativas que permitía la premisa del juego, en la que el tiempo va y viene, además de que estaba imbuida de ciencia ficción. Por lo anterior, estaba emocionado ante la oportunidad de incrementar el mundo ya de por sí vasto de Assassin's Creed en la pantalla grande. "Cuando me reuní con los chicos de Ubisoft y comenzaron a explicarme todo este mundo y la idea de la memoria de ADN, me pareció una teoría científica muy factible", comenta Fassbender. "Pensé en la posibilidad de que esta experiencia cinematográfica pudiera partir de ahí. La estamos abordando como un largometraje en lugar de un videojuego".

Para tal fin, los personajes originales -incluyendo los papeles dobles de Cal y Aguilar interpretados por Fassbender- fueron creados de manera expresa para el filme. El actor opina de Cal: "No tiene un linaje con el que sienta que se pueda relacionar. Es hasta cierto punto un alma perdida. Siempre ha estado entrando y saliendo de correccionales". En cambio, Aguilar es "en gran medida alguien que pertenece al Credo. Tiene una causa. Y la ha estado siguiendo. Forma parte de ella".

Con Fassbender a bordo, la atención se centró en el director que pudiera hacer mancuerna con la estrella y que le agregara una mayor profundidad a la narrativa. Después de haber colaborado tanto con Fassbender como con Marion Cotillard en Macbeth (2015), Justin Kurzel se ajustaba a la perfección. Fassbender había conocido por primera vez al realizador australiano después de haber visto su ópera prima, el siniestro drama independiente Snowtown: "De inmediato sentí que quería trabajar con este tipo", indica Fassbender. "Tan sólo con sentir cómo era como persona y las conversaciones que estábamos teniendo, supe que íbamos a colaborar juntos. Fuimos afortunados que le haya gustado el material. Tener a alguien de su fuerza y visión fue un gran bono".

"Lo maravilloso acerca de Justin es que puede hacer manejables los elementos complicados y los temas difíciles, además de hacer que la audiencia se identifique con ellos, que es justo lo que hizo en Macbeth", continúa Fassbender. "Así que tener al contar con perspectiva y llevarla a un mundo de fantasía, supimos que íbamos a obtener un gran dividendo".

El productor Frank Marshall añade: "Justin Kurzel es alguien que llegó y nos dejó apantallados. Se presentó con una propuesta emocionante de cómo quería contar la historia y de cómo la iba abordar de una manera muy real. No quería presentar al mundo desde un sentido del súper humano o de la fantasía, sino desde un punto de vista muy realista, y eso nos gustó mucho a todos".

El viaje de Cal estaba en el centro del interés de Kurzel por el proyecto. Cal, una vez que conoce la verdad de sus ancestros, obtiene una perspectiva de su problemático pasado y comienza a moverse hacia un lugar donde entiende y aprecia de manera genuina el rol que tiene en el mundo. Para el realizador fue primordial examinar cuestiones fundamentales, a saber, cómo la historia puede moldear la identidad -y estaba fascinado con la noción del recuerdo genético; que nuestras acciones y las decisiones que tomamos pueden provocar eco a través de generaciones.

"Es acerca de un hombre que termina por saber quién es gracias a las experiencias y vidas de aquellos que vinieron antes que él", comenta Kurzel. "Eso siempre me intrigó. Si eres ingenuo al no saber cuál es tu linaje, entonces, ¿cómo tienen sentido ciertas emociones que puedes sentir si es un hecho que provienen de tu ADN? Esta es una parte integral y dinámica del concepto de Assassin's Creed, que, me parece, la pone en un punto más elevado de ser simplemente un juego".

No obstante, el realizador dice que fue complicado hacer que la historia fuera correcta. "El reto acerca de Assassin's Creed es que el concepto es muy complejo", comenta Kurzel. "¿La idea de que un personaje contemporáneo se meta a esta máquina llamada Animus, y lo lleve de regreso? No es una máquina para viajar en el tiempo -es una máquina para viajar a través de los recuerdos. Encima de ello, hay una guerra entre los Templarios y los Asesinos, y hay que entender que llevan siglos librándola. A final de cuentas, quieres dejar a la audiencia con una idea esencial de lo que trata el filme. Ese fue el elemento más desafiante - ¿Cómo tomas dos géneros diferentes y complejos, dos épocas distintas, y a un actor que está interpretando a dos personajes distintos, y dejas satisfecha a la audiencia con lo que le presentes?".

Afortunadamente, Fassbender dice que la visión y mano firme del director guiaron la producción hacia la luz. "El entendimiento de Justin de la obra, y la claridad de lo que estábamos buscando en cada una de las escenas, aportó nitidez a cada momento", comenta.

CONTEXTO HISTÓRICO

Uno de los más grandes éxitos de la franquicia de Assassin's Creed ha sido su maridaje inteligente entre la historia real y su fantasía aguzada. Los Asesinos y Caballeros Templarios son órdenes reales, cuyas filosofías eran diametralmente opuestas, y cuyo aprecio por la clandestinidad trajo consigo mucha especulación acerca de sus motivos.

Los Asesinos provienen de los Hashashins de Nizari Islam, y son descritos como un orden secreta que siguió a una figura conocida como El Viejo de la Montaña. A lo largo de 300 años, los Asesinos mataron a cientos de objetivos importantes, y, de hecho, la palabra "asesino" proviene de este grupo. Los Cruzados, quienes sirven como fondo del primer juego de Assassin's Creed, encontraron al clan particularmente aterrador, y su leyenda fue adornada todavía más en historias de las Cruzadas que fueron contadas por Marco Polo.

Los Caballeros Templarios, por el contrario, fueron una orden cristiana establecida hace casi dos siglos durante la Edad Media. Los miembros de los Templarios, aprobados oficialmente por la Iglesia Católica Romana, incluyeron a algunas de las figuras más importantes y temidas de la época, y el grupo contó con un gran poder e influencia hasta su disolución en 1312. Su repentina separación en la cima de su poder llevó a pensar que la organización simplemente se había vuelto clandestina, desde donde continuó ejerciendo su influencia.

Assassin's Creed se imagina un mundo en el que ninguno de estos grupos desapareció en su totalidad; en cambio, libraron una guerra silenciosa entre ellos durante siglos, que, debido a sus acciones, decidió el curso de la historia humana real. Muchas figuras históricas son tomadas en cuenta en los juegos y la película no es distinta en ese sentido, al mostrar a Tomás de Torquemada, por ejemplo, como un templario sicario que los Asesinos deben detener durante los días más brutales de la inquisición española.

Crowley comenta: "En el mundo de Assassin's Creed los Asesinos son personajes que viven en secreto, a diferencia del guerrero típico de la época que tenía una gran espada, que contaba con grandes escudos, que lo veías montado a caballo. Los Asesinos tienen cuchillos escondidos para poder ser capaces de matar a una distancia corta".

Los Asesinos viven bajo ciertos preceptos clave, pero uno es fundamental: trabajan en la sombra para servir a la luz. "Uno de sus credos es 'ocúltate a plena vista'", continúa Crowley. "Por lo que son muy buenos para camuflarse. Son muy buenos para integrarse, y, así, crear después un inmenso desorden social, porque nadie espera que estén ahí".

Los Asesinos están interesados en proteger el libre albedrío, mientras que los Caballeros Templarios están interesados sólo en el poder y la opresión de la gente. De hecho, los Templarios quieren controlar todo, hacer la vida muy predecible y eliminar la casualidad y la oportunidad", comenta Crowley. "Es un método mucho más totalitario".

La atención meticulosa a los detalles históricos que ayudó a Assassin's Creed a convertirse en tal parteaguas en el mundo de los videojuegos también ayudó a instruir al nuevo filme, dice Crowley -el haber usado hechos históricos como guía incluso trajo consigo una escena asombrosa, según el productor. "Nos obligó a hacer un gran trabajo en cuanto al vestuario, las armas, los estilos de pelea", comenta. "Una de las cosas más emocionantes que hicimos para esta película desde un punto de vista histórico es que recreamos un auto de fe en el cual, durante la inquisición española, tomaban de manera consuetudinaria a la gente y la quemaban en la hoguera, como una manera de demostrar, en esencia, su control; de deshacerse de lo que a su juicio ellos percibían como herejías. Nos tomó una gran investigación y un trabajo meticuloso en todos nuestros departamentos para presentar esto de manera precisa".

Fue a través de investigar tanto el siglo XV en España como el juego mismo, que Kurzel encontró el mundo del filme. "No sabía mucho del juego", comenta. "Pero quedé bastante sorprendido con el nivel de detalle, esfuerzo y pasión por el videojuego. Cuenta con integridad histórica -no se siente como carnaza para entretener. Se sentía de manera muy intensa que había una narrativa y una visión, una voz y una cultura. Esa fue una auténtica revelación. Tomamos ideas y comenzamos a desarrollarlas, justo como si estuvieras adaptando un libro - ¿qué es lo más interesante aquí, quiénes son nuestros personajes y cuál es su travesía?

El director buscó a la medida de sus posibilidades darle al filme una base sólida en la realidad para hacer la historia creíble y vibrante -fue ese deseo, en parte, que lo llevó a tomar la decisión de subtitular las secuencias históricas durante la inquisición mientras los actores hablan en español. "Estábamos determinados a hacer que las audiencias creyeran que este mundo y estos personajes existen", añade Kurzel. "Quería que fuera un viaje increíble y una experiencia absorbente, y combinar estos mundos exóticos con algunas secuencias de acción dinámicas".

DEFINIENDO EL REPARTO DE ASSASSIN'S CREED

Juntos, Fassbender y Kurzel emplearon a una colaboradora familiar para redondear el reparto principal: Marion Cotillard, quien interpretó a Lady Macbeth al lado de Fassbender en Macbeth, de Kurzel. Fassbender opina: "Cuando Justin se sumó al proyecto, fue cuando Marion se interesó en él, y fue un extra monumental para nosotros tener a una actriz de su valía, credibilidad, sensibilidad e inteligencia".

Cotillard interpreta a Sofia Rikkin, la científica en la instalación de Abstergo quien le presenta a Cal el proyecto Animus. El objetivo de su investigación es encontrar una cura para la violencia -o, de menos, eso cree. "Ella piensa que está trabajando para una causa noble", dice Cotillard de su personaje. "Siente una gran pasión por su causa, pero tiene una humanidad intrínseca que me parece interesante. En latín, Abstergo significa purificado. Y Sofia está intentando mejorar la raza humana y descubre qué es lo que incita la violencia en el ser humano. Está intentando de manera genuina encontrar la cura. Está fascinada por los seres humanos, así como por la ciencia. De verdad cree que va a ayudar a la humanidad".

La oportunidad de reunirse de nueva cuenta con Kurzel y Fassbender le pareció irresistible a la actriz. "La confianza en sí mismo es una de las cosas más importantes que busco en un director", comenta. "Cuando hablé por primera vez con él por teléfono antes de haber hecho Macbeth sospeché que iba a confiar en él por completo. Y ya sabía que Michael era un actor sorprendente y comprometido. La experiencia que tuvimos en Macbeth fue muy intensa y generó una relación muy especial. Al llegar a un set donde sabes que puedes confiar al cien por ciento en tu compañero y tu director, es algo que resulta ser muy poderoso. E ir a trabajar juntos otra vez en otro proyecto, y uno totalmente distinto, fue muy emocionante".

Después de haber trabajado de manera tan estrecha en Macbeth, los actores y el director habían desarrollado un código que les permitió colaborar de forma más eficiente. "Tuvimos que rodar Macbeth en un periodo de tiempo breve -el clima era intenso, el material también", comenta Fassbender. "Nos volvimos muy unidos muy rápido y teníamos que trabajar a marchas forzadas, así que el haber compartido esa experiencia ayudó en definitivo. Nos entendíamos muy bien, por lo que nos podíamos meter de lleno al trabajo sin problemas".

"Hay veces en las que conoces a alguien y sientes que lo has conocido durante toda la vida", Cotillard dice de Fassbender. "Esa es la sensación que tuve con Michael. Es creativo e inteligente, pero su poder de invención nunca se interpone en el camino de la sencillez. Todos los días me sorprendía".

Con el reparto principal en su lugar, la atención se turnó hacia las figuras que rodean a Cal, una vez que asume la aventura que le cambiará la vida. Jeremy Irons (Reversal of Fortune) interpreta a Rikkin, padre de Sonia y el director general visionario de Industrias Abstergo. Jefe de una organización dedicada a la "perfección" de la raza humana, los motivos de Rikkin son más complicados de lo que parecen, y sus vínculos con el movimiento templario contemporáneo lo ponen bajo una luz sospechosa.

"Siempre he disfrutado interpretar a gente amoral o que va contracorriente", indica Irons de lo que le atrajo del papel. "Y si bien nunca he jugado Assassin's Creed, me parece que la película tenía un historial atractivo, y Justin es un director muy interesante. Además, tenía muchas ganas de trabajar con Michael Fassbender y Marion Cotillard, dos actores que admiro mucho. Hay algo en la energía de Michael que se proyecta en pantalla -no sé de dónde viene. Y Marion es una actriz soberbia que capturó de manera genuina la muy compleja y delicada relación entre Sofia y su padre".

Con Abstergo, la corporación al frente del movimiento Templario contemporáneo, los objetivos de Rikkin con respecto al trabajo que se realiza en las instalaciones difieren en gran medida con lo que Sofia se imagina. "La relación que Sofia tiene con su padre es muy compleja", comenta Cotillard. "Son como extraños entre ellos, y debieron de haber vivido separados durante mucho tiempo. Sofia está dedicada totalmente a su investigación, y, al mismo tiempo, quiere el reconocimiento de su padre, pero en ocasiones no puede discernir cuál es más importante".

Cal, también, tiene un relación particularmente difícil con su padre, indica el actor irlandés Brendan Gleeson, quien interpreta a Joseph Lynch. "Los recuerdos de Cal de su padre no son gratos", comenta. "El ultimo recuerdo que tiene de él es, de hecho, muy desagradable. Tienen una versión diferente de acontecimientos pasados, y Cal está empecinado en matarlo".

No es la primera vez que Gleeson y Fassbender han aparecido como padre e hijo en la pantalla -a principios de este año, los actores formaron parte de un clan criminal en el aclamado drama independiente de robos Trespass Against Us, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto. "Es difícil saber qué vas a obtener de él exactamente, porque es muy original e instintivo", comenta Gleeson. "Me ha parecido muy interesante trabajar con él porque hay como una especie de fuerza vital en juego que es totalmente distinta a cualquier cosa, y a cualquier otro actor con quien haya trabajado antes. Y Justin es impresionante, además de que hacer pareja con Michael es fantástico".

En cuanto al tema del filme, Gleeson añade: "Parece ser muy actual y muy aplicable al mundo en el que vivimos. Es todo acerca del poder y las tribus, acerca de los credos y la fe, y todas esas cosas pueden llevar al hombre a lugares de una oscuridad intensa".

Otro residente en Abstergo, Moussa, interpretado por Michael K. Williams, es descendiente de Batiste, un Asesino haitiano que utiliza veneno de vudú contra sus enemigos. "No hay lugar a dudas que Moussa tiene algunas habilidades de los Asesinos, aunque creo que prefiere utilizar superchería, magia y vudú para matar a sus oponentes, en vez de sólo tener un combate mano a mano", comenta Williams. "Pero si fuera necesario, no tendría problema alguno en emplearlo contra su contrincante".

Ariane Labed interpreta a María, una Asesina y aliada clave de Aguilar. "Ariane Labed era una actriz que me encantaba de películas en las que la había visto", comenta Kurzel. "Es una persona tan interesante y hermosa, además de que hay algo misterioso en torno a ella. Fue bailarina en el pasado, así que sabía que encontrar el carácter físico le iba a parecer más cómodo que a otros actores".

La película también es protagonizada por Matías Varela en el papel de Emir, descendiente de Yusuf y Asesino del Medio Oriente que utiliza arco y flecha, junto con una espada y cuchillos, contra sus enemigos, y Denis Ménochet, quien interpreta a McGowan, jefe de seguridad de Abstergo.

Finalmente, la icónica actriz nominada al Premio de la Academia Charlotte Rampling aparece como Ellen Kaye, una de las ancianas de más alto rango de la orden de los templarios; una mujer cuyo único objetivo es crear una sociedad de orden y control. La autenticidad que aporta a la actuación fue clave para darle una base sólida a la mitología de la orden de los templarios y, así, hacer algo muy creíble y completamente amenazador.

Kurzel comenta: "Como con todos mis repartos, elijo a actores que amo".

LA ACCIÓN DE ASSASSIN'S CREED

Como una de las franquicias de videojuegos más populares y queridas de la industria, Assassin's Creed es famosa por sus secuencias vibrantes de acción. La serie fue una de las primeras en presentar de manera prominente el parkour como un gran elemento de la experiencia del juego, con Asesinos saltando sin respiro sobre los techos de ciudades, incluyendo Jerusalén, Florencia, París y Londres.

Para esta adaptación para la pantalla grande, Kurzel buscó incrementar ese estilo vertiginoso con persecuciones en carruaje tremendas, duelos de espadas complejos y peleas mano a mano reñidas. El director también se dio cuenta que el filme también tenía que presentar de manera notable el Salto de Fe, un movimiento insignia de Assassin's Creed en el que Asesinos saltan de la orilla de edificios y caen en picada con gracia, para aterrizar con sus espaldas en agua o pacas de heno. "¿Qué pasaría si haces un verdadero Salto de Fe?", preguntó Kurzel. "¿Qué pasaría si vieras en realidad a Asesinos saltar de edificio a edificio? Lo maravilloso del cine es que le puedes aportar ese elemento humano, una vez que la audiencia responde y reacciona a la idea de que están viendo a seres humanos reales hacer el esfuerzo y correr peligro por hacer esas cosas".

Kurzel y su equipo emplearon a algunos de los mejores talentos del parkour para determinar cómo montar la acción de Assassin's Creed, sin recaer en muchas imágenes generadas por computadora. La producción después viajó por todo el mundo a algunos de los lugares más sorprendentes, desde un punto de vista visual, con la esperanza de capturar secuencias inigualables que pudieran ofrecerle a los espectadores una experiencia envolvente -y realista.

"Nunca quise que la película se sintiera como una de superhéroes", comenta Kurzel. "Quería que la vieras y pensaras, 'Vaya, son seres humanos haciendo eso y lo están haciendo como atletas olímpicos', en vez de filmar en un estacionamiento con una pantalla verde. Así, puedes sentir el artificio. Esa es quizás la razón por la cual nos decantamos por un método más apegado a la vieja escuela, y, así, hacer que toda la película se sintiera más humana y más íntima".

El rodaje comenzó a finales de agosto de 2015 y continuó hasta enero de 2016. El filme se rodó a lo largo de 90 días en locaciones de Malta y España, y en el Foro 007 de los Estudios Pinewood. "En una época donde hay muchas imágenes generadas por computadora, queríamos rodar de manera tradicional en locaciones, tanto como nos fuera posible", comenta Fassbender. "Queríamos tener ese sentimiento de que casi puedes probar el sudor y la sangre, y el esfuerzo real que se le imprimió a las secuencias físicas del filme".

Kurzel recurrió al premiado director de acrobacias Ben Cooke (Skyfall) para diseñar un estilo de pelea para los Asesinos, que le fuera fiel al juego, pero que también fuera suficientemente cinematográfico para asombrar a los cinéfilos. La autenticidad siempre fue la consigna. Cooke comenta: "Tengo a algunos de los mejores expertos de parkour que el mundo pueda ofrecer, y el equipo de acróbatas está intentando tomar estas habilidades físicas que la gente tiene de verdad y usarlas sin tener que volverte loco con realces o cables, para que, así, puedas ver en pantalla a gente haciendo acrobacias reales".

El riesgo no dejaba de ser real: la producción rodó en el techo de una iglesia de 500 años de antigüedad en Valletta, capital de la ciudad de Malta. En algunos casos se conectaban cables para acrobacias a morteros de cientos de años de antigüedad con la esperanza de que resistieran. "Contar con esa sensación de peligro intrínseca, ese sentido de realismo, le inyecta oxígeno al filme", dice Kurzel. "El esfuerzo por rodar en gran medida de la manera más real posible hace que la experiencia cinematográfica sea mucho más envolvente".

La estrella Fassbender, quien nunca se ha caracterizado por evitar retos en la actuación, llevó a cabo la mayoría de sus acrobacias. "Se ejercitó de una manera tremenda", comenta Kurzel. "Llevó a cabo mucho entrenamiento. Practicó el parkour. Hizo muchas de las secuencias de pelea. Me parece que es algo que le llamó la atención para hacer el filme -la idea de estar muy involucrado con el carácter físico de su personaje en el pasado".

"Entrené cada mañana antes de trabajar, haciendo acondicionamiento y tonificación", comenta Fassbender. "Y después algo de entrenamiento de parkour, que aparece mucho en el videojuego, ya que era muy importante para nosotros que se viera correcto. En cuanto a la técnica de pelea de Aguilar, sus armas de preferencia son los cuchillos en las muñecas, ya que te permiten el combate cuerpo a cuerpo y muchos movimientos fulminantes y de golpeo. No queríamos que las cosas se vieran demasiado bellas. Queríamos que en ellas hubiera un elemento de desorden e inmundicia. Así que, a ratos, es muy bello y estilizado, y después, en otros, es muy visceral, repugnante y caótico; más de pensar y reaccionar rápidamente e improvisar".

RODAR EL SALTO DE FE… EN VERDAD

El director Kurzel y su equipo sabían que si se comprometían a darle veracidad a la acción, significaba aceptar quizás el reto más grande para el que todo doble de riesgo se debe armar de valor: una caída libre. Calculaciones interminables, evaluaciones de seguridad y atenuación de riesgos se necesitan para coreografiar cada acrobacia en todo filme, pero la caída libre es una de las acrobacias más peligrosas en intentar porque trae consigo un elemento de imprevisibilidad. De hecho, en la era de las imágenes generadas por computadora, es muy raro que se graben en locación grandes caídes libres, e incluso cuando son rodadas así, con frecuencia no son verdaderas, sino descensos controlados con cables.

Y, aún así, la caída libre es fundamental para el Salto de Fe, el movimiento insignia de Assassin's Creed. La producción entendió que, si la acrobacia iba a ser omitida de la película -o trucada en computadora- la acción se sentiría falsa. Así que, en vez de utilizar un doble digital, la producción empleó al reconocido practicante de parkour (free runner), doble de riesgo y gimnasta Damien Walters, quien estuvo a la altura del desafío para orquestar una caída libre de casi 40 metros.

Por azares del destino, Walters ya era aficionado de los juegos de Assassin's Creed, y antes de que se sumara al proyecto, el británico, quien había realizado acrobacias en filmes como Kingsman: The Secret Service y Skyfall, había contemplado hacer un Salto de Fe para su popular canal de YouTube. Fassbender señala con asombro: "Damien hizo un Salto de Fe de casi 40 metros montado en una grúa, sin cable alguno o cuerda de bungee, sólo en caída libre".

El Salto de Fe fue rodado en el desierto de Almería, España. Kurzel comenta: "La luz lo hizo un lugar muy espiritual. Sergio Leone había filmado sus westerns en esa área, y se sentía el lugar correcto para hacer el Salto de Fe". De hecho, Walters realizó ocho Saltos de Fe -comenzando en 12 metros y subiendo de manera progresiva hasta alcanzar los 38, que nunca antes se había hecho. "En cámara, 24 a 38 metros se ven más o menos igual, pero para él era muy importante querer lograr el salto más elevado que jamás ha hecho", comenta Kurzel. "Fue un día muy emocionante, pero también muy estresante. Creo que puedes sentir eso en la toma -puedes sentir que alguien lo ha hecho realmente. Y me encanta poderlo decir, y que lo tengamos capturado en cámara. No fue a través de la seguridad de alguien sentado que sólo picaba algunos botones".

Incluso para un doble de riesgo experimentado como Walters, era aterrador contemplar la caída libre, y a pesar del hecho de que la producción tenía en el set una segunda unidad rodando al mismo tiempo para capturar la acrobacia ese día, la unidad principal hizo una pausa para ver a Walters lograrlo. Walters dice entre risas: "El radio de impacto de la base es de tan sólo de 10m. x 10m., así que cuando estás en la plataforma a 38 metros de altura, la base se ve del tamaño de una hoja tamaño legal. El mejor momento es cuando te bajas y te dices a ti mismo, 'Sí, estoy bien'".

LA APARIENCIA DE ASSASSIN'S CREED

El reto más grande de la producción fue recrear el mundo de la España del siglo XV, que sirve de fondo para las regresiones de Cal a los recuerdos de Aguilar. Rodajes en locaciones de Malta y Almería, España, representaron el inicio y fin del programa de producción, con una parte del rodaje que se llevó a cabo en medio en los estudios Pinewood. Pero había un elemento unificador que ataba el pasado y el presente, comenta Kurzel. "La luz es un gran motivo en Assassin's Creed, que sirve de inspiración e influye en las imágenes de una manera marcada", comenta el realizador, haciendo mención de las pinturas de Caravaggio como una fuente de inspiración particularmente intensa.

"El diálogo, 'Trabajamos en la sombra para servir a la luz', la idea de los personajes obrando en sigilo, capaces de desaparecer rápidamente en la oscuridad, influyó en el diseño visual", comenta Kurzel. "Tiene un dejo leve de film noir, y me sirvieron de inspiración los westerns de Sergio Leone, con sus grandes lentes angulares, así como Lawrence of Arabia, que fue filmada con luz real, directo a cámara, a cierta hora particular del día. Utilizamos mucho humo, polvo y atmósfera para hacer que se sintieran vivos y auténticos los ambientes, y también aprovechamos los ambientes naturales que existían en nuestras locaciones".

Malta fue elegida por su verosimilitud histórica, así como por sus talentosos equipos de producción locales e infraestructura de producción. "Estuvimos en Malta durante cuatro semanas de rodaje y construimos unos sets muy grandes ahí", comenta Crowley. "Utilizamos fuertes existentes -Malta tiene más fuertes que cualquier lugar en el que haya estado- y algunas de sus zonas del centro, que son auténticas a la época que era de nuestro interés. La UNESCO considera al lugar patrimonio de la humanidad, así que cuentas con valores de producción fantásticos".

Si bien Malta tenía la arquitectura correcta y el espacio para poder construir sets enormes, no tenía las vistas amplias que la producción también requería para las épicas batallas en carruaje y algunas de las secuencias de mayor envergadura. Para ello, viajaron al sur de España. "Filmamos cerca del pueblo de Almería donde se realizaron todos los espaguetiwesterns", explica Crowley. "Le apostamos a ese paisaje porque Justin simplemente se enamoró de él".

Para las secuencias que se desarrollan en el presente, el diseñador de producción Andy Nicholson construyó la instalación de Abstergo de la nada en el mítico Foro 007 de Pinewood, el foro más grande que existe en Europa. La instalación fue concebida como una estructura moderna y elegante construida alrededor de las ruinas de una capilla antigua -la cámara que albergaría el Animus-, por lo que el equipo de Nicholson juntó los sets como se verían en realidad para darle a Kurzel y al equipo de producción la mayor cantidad de opciones durante las seis semanas que duraría el rodaje.

No obstante, el set de Animus fue construido en otro lugar, debido a la complejidad de las escenas que se irían a rodar ahí. Además, el Animus, la máquina auténtica utilizada para experimentar los recuerdos de los antepasados, fue rediseñada para el filme: de ser una silla la convirtieron en una máquina que eleva al usuario por los aires, para hacer que la experiencia sea más moderna, interactiva y dramática.

Hay un contraste muy deliberado en los mundos que Cal y Aguilar habitan, comenta Kurzel.

"El pasado es mucho más arcaico", explica. "Es más cálido y bochornoso, y sudoroso. Tiene aspereza y textura. Es dorado, y espléndido y rojizo, mientras que Abstergo es mucho más arquitectónico. Es más frío. Las texturas son de cemento. Cuenta con esta sensación clásica intrínseca. El trabajo con las gráficos fue el apego a lo lineal y controlado, arquitectura muy clásica, un sentido de orden y forma, pero sofisticado. Como si a un arquitecto contemporáneo le hubieran encargado diseñar Abstergo. Tiene una sensación mucho más ceñida que la holgura de los Asesinos en el mundo del pasado. El pasado es el siglo XV en España, y es en realidad el espíritu de los Asesinos. Es mucho más suelto y orgánico, y más espléndido en color y diseño".

La estética se extendió hasta el guardarropa, creado por la diseñadora de vestuario Sammy Sheldon Differ. Kurzel le dio instrucciones para que los atuendos, incluso las familiares capas de los Asesinos, estuvieran apegados al mundo real y a la historia verdadera. "Queríamos que los Asesinos representaran el libre albedrío, casi como los gitanos y viajeros, inspirados en culturas distintas, y que tuvieran dijes distintos en ellos", comenta Kurzel. "Estábamos muy interesados en las influencias moriscas y árabes, por lo que sus atuendos se convirtieron más en una colección de influencias. Quería que el material se viera usado. No quería que se sintiera artificioso en cuanto a que se vieran nuevos y no hubiera marcas en ellos. Me emocionaba mucho que tuvieran personalidad y carácter. No estaba tan obsesionado con que el vestuario se viera hermoso. Me gustaba el hecho de que en ocasiones se sintiera húmedo, como si tuviera una historia propia que contar".

Sheldon Differ comenzó con la España del siglo XV, creando siluetas para definir a los Asesinos y llevarlas a término hasta la época moderna de Abstergo. "Utilizamos algunos de los patrones del juego durante el proceso", indica, "incluyendo la forma del águila, que es muy significativa en ellos. Hemos cortado cosas de cierta manera y después las repetimos en el mundo moderno; eso ayuda a establecer una continuidad sutil".

Fassbender elogió los diseños de Sheldon al mencionar que fueron parte integral para habitar a cabalidad el personaje de Aguilar. "Tan pronto y te pones el atuendo te sientes como el personaje", comenta. "Ya había trabajado antes con nuestra diseñadora de vestuario Sammy Sheldon Differ en X-Men, y es una persona muy original, divertida y creativa. Realizó un trabajo maravilloso con el guardarropa. Aunque hizo muchas referencias a lo que ves en el juego, muchas de las prendas que ahí aparecen no se hubieran visto tan bien al momento de trasladarlas al cine, o que una persona anduviera corriendo en ellas. Así que tomó ciertos elementos y después apeló a su inspiración, su mente fantástica e inventiva, y creó este hermoso vestuario con detalles muy intrincados. También era necesario que fueran cómodos para correr y saltar, por lo que hizo que los atuendos no sólo se vieran muy bien, sino que también fueran muy prácticos".

Para Sheldon, hacer que se viera correcta la capucha familiar del Asesino fue un reto considerable que requirió de mucha experimentación. Sheldon diseñó muchas iteraciones distintas de la capucha para que la tela se acomodara de manera correcta sobre la cabeza del actor/actriz, mientras se movía por el set. Les tomó entre 20 y 30 intentos para obtener la silueta correcta.

Kurzel comenta: "La parte más espléndida de todo el vestuario es la capucha. Es una imagen icónica. Hay algo muy atractivo, interesante y seductor cuando ves a alguien caminar por la calle con una capucha puesta. Es sin lugar a dudas un elemento que sabemos que representa mucho".

Para los Templarios, Sheldon Differ se remontó a la historia para buscar inspiración, pero hizo ajustes estratégicos al aspecto tradicional para crear algo totalmente único para el filme. "Es un hecho que hay un toque del mundo templario", comenta, "pero hemos tomado nuestro propio camino con una sensación un poco más tribal, e intentamos hacer que tuvieran vida propia dentro del siglo XV, así que no son la gran cruz roja y tabardo característicos. Quería que se vieran mucho más agresivos y mucho más realistas, y que no estuvieran cargados con toda esa tela y con lo que todo el mundo conoce de las Cruzadas".

Al final, el equipo de Sheldon Differ creó más de 1,000 vestuarios para los actores principales, personajes secundarios y artistas de fondo. Diez atuendos de Aguilar fueron fabricados a lo largo de cuatro meses. "Michael utilizó cinco y los dobles de riesgo cuatro", explica. "El décimo era sólo de repuesto. Se deterioran rápidamente, que es buena señal, ya que se veían usados. Hay versiones para el 'héroe'; uno para el trabajo con cables, uno para el parkour, uno para el trabajo de acrobacias y otro para las peleas. Tienes todas estas versiones distintas, dependiendo de la acción".

A lo largo del proceso, Ubisoft nunca dejó de ser un socio comprometido, toda vez que le mostró sus archivos íntegros a la producción para asegurarse que el filme se ganara su propio lugar en el canon de la serie. "Una de las cosas maravillosas del proyecto ha sido cuán emocionada e involucrada ha estado la gente que creó el juego", comenta Marshall. "Han querido ayudar y están emocionados por ver cómo se está armando la película. Es un tipo de desafío distinto para ellos, pero tener la capacidad de trabajar con nosotros para incorporar los elementos que hicieron al juego tan grande ha sido verdaderamente fantástico. Son colaboradores y nosotros también estamos colaborando todo el tiempo para hacer que tanto el mundo del juego como el de la película vayan de la mano".

Marshall ve el futuro de Assassin's Creed en la pantalla grande como algo tan perdurable como aquellos juegos en los que está basada. "Una de las cosas de las cuales estamos muy consciente es que tenemos que plantear bien la historia y darle un lugar hacia dónde ir", comenta. "Y me parece que los personajes que están en esa historia que estamos estableciendo son tan cautivadores e interesantes, que vas a querer ver el camino que toman. Con la cantidad de historia que tenemos, hay muchos lugares distintos adonde puedan ir".

ACERCA DEL REPARTO

MICHAEL FASSBENDER - Cal Lynch/Aguilar de Nerha

Michael Fassbender es uno de los actores principales de su generación. Conocido por su habilidad por meterse de lleno en sus personajes, ha forjado una carrera que abarca tanto películas independientes como grandes éxitos en taquilla, que lo ha llevado a recibir elogios de la crítica, así como reconocimientos gracias a múltiples proyectos, desde Hunger hasta X Men: Days of Future Past (X-Men: Días del futuro pasado). El actor nominado al Oscar, Globo de Oro, SAG y BAFTA nació en Alemania y fue criado en Killarney, Irlanda, y se graduó del prestigioso Drama Centre. Fassbender también tiene una compañía productora, DMC Films, a través de la cual ha estado desarrollando y produciendo proyectos estos últimos años.

El 2016 está probando ser un año extraordinario para el actor. Fassbender recibió múltiples nominaciones por su papel protagónico como Steve Jobs en la película homónima del director Danny Boyle, acerca del fundador de Apple. Los críticos elogiaron su interpretación, al decir, "Fassbender da una interpretación destacada de ingenio salvaje y potencia ilimitada" (Rolling Stone), que "hace ver a Jobs como alguien fascinante y elusivo, tan genio como sociópata" (Empire). En la actualidad puede ser visto en la adaptación cinematográfica del best-seller The Light Between Oceans, del escritor ML Steadman. El filme es dirigido por Derek Cianfrance (Blue Valentine, The Place Beyond the Pines) y es coprotagonizado por Alicia Vikander y Rachel Weisz.

Fassbender también estelariza la película independiente venidera Trespass Against Us, por la que recibió una nominación al BIFA en su papel como Chad. En el filme, Fassbender actúa al lado de Brendan Gleeson, Sean Harris y Lyndsay Marshall, y narra la complicada dinámica padre-hijo dentro de una familia de gitanos que vive en los márgenes de la sociedad. Escrita por Alistair Siddons y dirigida por Adam Smith, Trespass Against Us se estrenó en el 2016 en el Festival de Cine de Toronto.

Además, Fassbender repetirá su papel como el androide David al lado de Noomi Rapace y Katherine Waterston en Alien: Covenant (estreno: Ago. 4, 2017), de Ridley Scott. Después será visto en The Snowman, de Tomas Alfredson, junto a Rebecca Ferguson. En la película, Fassbender interpretará el papel del querido agente policiaco originario de Oslo Harry Hole, a ser estrenada en octubre de 2017.

Fassbender ha colaborado con directores talentosos a lo largo de su carrera. En el 2015, asumió el sagrado papel de Macbeth en el recuento siniestro y visceral de la obra que se desarrolla en Escocia, dirigida por Justin Kurzel, con Marion Cotillard en el papel de Lady Macbeth. En el 2012 y 2013, Fassbender trabajó con Ridley Scott en Prometheus (Prometeo) y The Counsellor (El abogado del crimen), respectivamente. También en el 2013, volvió a hacer mancuerna con Steve McQueen en la muy aclamadaTwelve Years a Slave (Doce años esclavo). Recibió nominaciones al Premio de la Academia, Globo de Oro, BAFTA, SAG e Independent Spirit a Mejor Actor Secundario por su papel como Edwin Epps, dueño de una plantación, mientras que la película obtuvo el galardón a Mejor Película en los Premios de la Academia, Globos de Oro, BAFTA, PGA y Broadcast Critics Choice.

Previo a ello, la interpretación de Fassbender como Bobby Sands en Hunger, de Steve McQueen, le valió elogios de la crítica, y después de la obtención del filme de la Cámara de Oro durante su estreno en Cannes en el 2008, Fassbender obtuvo numerosos premios, incluyendo el Premio British Independent Film (BIFA), el Premio Irish Film & Television (IFTA) y el Premio de los Críticos de Cine de Londres a Mejor Actor. Otra vez con McQueen, asumió el papel de un adicto al sexo en Shame (Deseos culpables), que le valió la Copa Volpi a Mejor Actor en el Festival de Cine de Venecia y el Premio Irish Film & Television, además de haber recibido nominaciones al BAFTA y al Globo de Oro a Mejor Actor, en el 2011.

También en el 2011, Fassbender interpretó a Magneto de joven al lado de James McCavoy, quien asumió el rol del Profesor X, en X-Men First Class (X-Men: Primera generación), de Matthew Vaughn -repitió el papel en las secuelas del filme:X Men: Days of Future Past (2014) y X Men: Apocalypse (X-Men: Apocalipsis) (2016). También fue visto como Carl Jung al lado de Viggo Mortensen, quien interpretó a Sigmund Freud, en A Dangerous Method (Un método peligroso), de David Cronenberg, y en el papel de Edward Rochester, al lado de Mia Wasikowska, en Jane Eyre (Ídem), de Cary Fukunaga.

Gracias a varias de sus películas, Fassbender ha recibido numerosos premios internacionales y nominaciones en reconocimiento a sus actuaciones, entre los que se encuentran el Premio Evening Standard British Film a Mejor Actor por Jane Eyre y Shame, el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Londres a Mejor Actor por Shame y A Dangerous Method, el Premio Los Angeles Film Critics Association (Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles) a Mejor Actor por X-Men First Class, Jane Eyre, A Dangerous Method y Shame, y el Premio Spotlight de la National Board of Review por A Dangerous Method, X-Men First Class, Jane Eyre y Shame.

Otros proyectos notables incluyen Slow West con Ben Mendelsohn. Producida por DMC Films, el western recibió elogios de la crítica después de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, como también le pasó a Frank, dirigida por Lenny Abrahamson, con Domnhall Gleeson y Maggie Gyllenhaal, en el 2014. Fassbender también actuó en Fish Tank, de Andrea Arnold, 300, de Zack Snyder, con Gerard Butler y Lena Headey, Inglourious Basterds (Bastardos sin Gloria), de Quentin Tarantino, junto a Brad Pitt y Diane Kruger, la película de terror británicaEden Lake (Silencio en el lago), con Kelly Reilly y Jack O'Connell, Angel, de François Ozon, Town Creek, de Joel Schumacher, Centurion, de Neil Marshall, Jonah Hex, deJimmy Hayward y la serieBand of Brothers (Banda de hermanos), producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, para HBO.

MARION COTILLARD / Sofia

La ganadora del Premio de la Academia® Marion Cotillard es reconocida a escala internacional por su compromiso desenfrenado hacia su arte, y por retarse a sí misma con cada papel nuevo que emprende.

Este otoño, Cotillard estelariza Allied, de Robert Zemeckis, un thriller romántico arrollador donde comparte pantalla con Brad Pitt. La película narra la historia del oficial de inteligencia Max Vatan (Pitt), quien en el África del Norte de 1942 se topa con la luchadora de la resistencia francesa Marianne Beausejour (Cotillard) en una misión mortal tras líneas enemigas. Reunidos en Londres, su relación se ve amenazada por las presiones extremas de la guerra. El filme está basado en una historia original del escritor Steven Knight. Paramount estrenará la película el 23 de noviembre de 2016.

El año siguiente, Cotillard será vista en It's Only the End of the World (No es más que el fin del mundo), escrita y dirigida por Xavier Dolan, y que coprotagoniza con Vincent Cassel, Léa Seydoux, Nathalie Baye y Gaspard Ulliel. El filme se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2016, donde obtuvo el Gran Premio y será estrenado por IFC la primavera del 2017. Inmediatamente después, Cotillard aparecerá en la película francesa From the Land of the Moon, de Nicole Garcia, un drama romántico de época basado en una adaptación del best-seller de Milena Agus, que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial. El filme abarca veinte años y sigue el destino de una mujer apasionada y libre de convencionalismos, quien se encuentra en un matrimonio sin amor y se enamora de otro hombre.

En diciembre pasado, Cotillard interpretó a Lady Macbeth en Macbeth, de Justin Kurzel, al lado de Michael Fassbender. Macbeth es la historia de un guerrero valiente y líder inspirador que se viene abajo por la ambición y el deseo. Una historia de pasión y ambición intensas que se lleva a cabo en una Escocia del siglo XI devastada por la guerra, la película es una interpretación emocionante de las realidades dramáticas de la época, y una concepción nueva de lo que debieron de haber sido los tiempos de guerra para uno de los personajes más famosos y cautivadores de Shakespeare.

En el 2015, Cotillard recibió una nominación al Premio de la Academia® a Mejor Actriz por su actuación en Two Days, One Night (Dos días, una noche), de Jean-Pierre y Luc Dardenne, en el papel de una madre que descubre que sus compañeros de trabajo han optado por recibir un bono significativo, pero, por lo mismo, a ella la tendrán que despedir. Previo a este trabajo, Cotillard fue vista en Rust and Bone (Metal y hueso), de Jacques Audiard, al lado de Matthias Schoenaerts, Bouli Lanners y Céline Sallette. Coescrita por Jacques Audiard y Thomas Bidegain, y adaptada del aclamado libro de cuentos de Craig Davidson, el filme sigue al personaje de Cotillard, una entrenadora de ballenas al sur de Francia que pierde ambas piernas en un accidente y deberá recuperar el sentido de sí misma. La elogiada actuación de Cotillard le valió vastos elogios de la crítica, incluyendo nominaciones al BAFTA, Globo de Oro, Premio César, Screen Actors Guild (Sindicato de Actores de Cine) y Premio Critics Choice, todos a Mejor Actriz.

En el 2008, Cotillard se convirtió en la segunda mujer gala en haber ganado un Oscar® y la primera en ganar un premio de actuación por una interpretación en habla francesa. Los elogios de la crítica mundial se dieron a granel por su fascinante interpretación de la legendaria cantante francesa Edith Piaf, en el filme La Vie En Rose (La vida en rosa). De su actuación, Stephen Holden, crítico de cine del New York Times, escribió, "Cotillard brinda la inmersión más sorprendente de un intérprete al cuerpo y alma de otro, que jamás haya visto en un filme". Por su papel, Cotillard también recibió Premios BAFTA, Globo de Oro y César a Mejor Actriz, así como nominaciones del Screen Actors Guild y del Critics Choice. Además, fue nombrada Mejor Actriz por organizaciones de críticos de todo el mundo, incluyendo los Los Angeles Film Critics (Críticos de Cine de Los Ángeles) y el London Film Critics Circle (Círculo de Críticos de Cine de Londres).

Los créditos de Cotillard incluyen la exitosa serie cinematográfica francesa Taxi, escrita por Luc Besson; Love Me If You Dare, de Yann Samuell; y Big Fish (Gran pez), de Tim Burton. Obtuvo su primer Premio César a Mejor Actriz Secundaria por su actuación en A Very Long Engagement (Amor eterno), de Jean-Pierre Jeunet. Después de eso, estelarizaría A Good Year (Un buen año), de Ridley Scott; Public Enemies (Enemigos públicos), de Michael Mann, y Nine, de Rob Marshall, la adaptación cinematográfica del exitoso musical. Su actuación en la película le valió nominaciones al Globo de Oro y al Premio Critics Choice, además de haber compartido una nominación al Premio SAG® a Actuación Sobresaliente de un Reparto en una Película. Créditos adicionales incluyen Inception (El origen), de Christopher Nolan; Midnight in Paris (Medianoche en París), de Woody Allen, película que fue nominada al Oscar®, Globo de Oro y Premio SAG® a Mejor Película; Contagion (Contagio), de Steven Soderberg; The Dark Knight Rises (Batman: El caballero de la noche asciende), de Christopher Nolan; Little White Lies, de Guillaume Canet; The Immigrant (Sueños de libertad), de James Grey, que le valió una nominación al Premio Independent Spirit a Mejor Actriz; así como Blood Ties, de Guillaume Canet.

Nacida en París, Cotillard estudió teatro en el Conservatoire d'Art Dramatique en Orléans, y fue nombrada Caballero de la Orden de las Artes y Letras por su contribución al enriquecimiento de la cultura francesa.

JEREMY IRONS/ Rikkin

El británico Irons tiene un legado extraordinario con actuaciones en cine, televisión y teatro. Jeremy Irons ganó el Premio de la Academia® a Mejor Actor por su actuación como Claus von Bulow en Reversal of Fortune (El misterio von Bulow). También ha ganado el Globo de Oro®, el Premio Emmy® (de horario estelar), el Premio Tony®, y el Premio SAG®. Sus filmes más memorables incluyen The French Lieutenant's Woman (La amante del teniente francés), The Mission (La misión), Dead Ringers (Una vez en la vida), Damage, M. Butterfly y Lolita (Lolita: Una pasión prohibida), de Adrian Lyne.Es la voz del león malvado Scar en el clásico de Disney The Lion King (El rey león), y exhibió su comprensión del género de acción después de haber protagonizado al lado de Bruce Willis Die Hard: With A Vengeance (Duro de matar 3: La venganza).

Otras películas importantes en su carrera incluyen Being Julia (Julia, una mujer seductora) con Annette Bening; Appaloosa (Entre la vida y la muerte) con Ed Harris y Viggo Mortensen; y Stealing Beauty (Belleza robada), de Bertolucci, con Liv Tyler. Irons recibió un Premio Tony por su actuación en la obra The Real Thing, original deTom Stoppard, y más recientemente apareció en la puesta en escena londinense de Never so Good, que se presentó en el National Theatre, así como en The Gods Weep, con la Royal Shakespeare Company. Irons acaba de terminar una temporada con el teatro Bristol Old Vic, donde apareció en Long Day's Journey into Night, original de Eugene O'Neill, en el papel de James Tyrone. Esta producción formó parte de una celebración del aniversario 250 del Bristol Old Vic, donde Irons estudió teatro originalmente.

Irons quizás y sea mejor conocido por su papel como Charles Ryder en la serie de televisión de culto Brideshead Revisited. Otros créditos en televisión incluyen la premiada miniserie Elizabeth I, dirigida por Tom Hopper, en la que Irons trabaja con Helen Mirren. Irons también interpretó al icónico fotógrafo Alfred Stieglitz en la premiada película biográfica Georgia O'Keeffe. Su trabajo en cine más reciente incluye la premiada película independiente Margin Call con Kevin Spacey; The Words con Bradley Cooper; Beautiful Creatures (Hermosas criaturas), dirigida por Richard LaGravenese; y Night Train to Lisbon (Tren de noche a Lisboa), dirigida por Bille August.

Irons también fue visto recientemente en Race, basada en la historia verdadera de Jesse Owens y las Olimpiadas de 1936, en la que Irons interpreta a Avery Brundage; Batman v Superman: Dawn of Justice (Batman vs. Superman: El origen de la justicia), dirigida por Zack Snyder, en la que Irons interpreta el papel de Alfred Pennyworth; High-Rise, adaptación cinematográfica de la novela de J.G. Ballard del director Ben Wheatley;The Correspondence, dirigida por el realizador italiano Giuseppe Tornatore; y sus aficionados podrán esperar con ansia para verlo en filmes venideros, incluyendo The Man Who Knew Infinity, una producción de Edward R. Pressman dirigida por Matthew Brown.

En un periodo de tres años, que dio inicio en el 2010, Jeremy Irons interpretó el papel del Papa Alejandro VI en la serie épica The Borgias (Los Borgia), un drama televisivo de ficción histórica creado por Neil Jordan, para Showtime. La serie, que se desarrolla alrededor de principios del siglo XVI, sigue a la familia Borgia, una dinastía italiana de origen español.

En el 2012, Irons fue el actor principal de TRASHED, un premiado documental ambientalista para el que también fue productor ejecutivo. Dirigido por Candida Brady, y cuya producción corrió a cargo de Blenheim, TRASHED tuvo una proyección especial en el Festival de Cine de Cannes y continúa presentándose en cines y festivales de todo el mundo.

BRENDAN GLEESON / Joseph Lynch

Un ex maestro, el irlandés Brendan Gleeson dejó la profesión para ir en búsqueda de una carrera por su primer amor -la actuación. Se unió a la compañía irlandesa de teatro Passion Machine y desde entonces ha aparecido en teatro, cine y televisión, para ganarse a su paso aficionados y premios en todo el mundo.

Después de pequeños papeles en películas tales como The Field, de Jim Sheridan, Into the West, de Mike Newell, el telefilme The Treaty, de Jonathan Lewis, y Far and Away (Un horizonte lejano), de Ron Howard, obtuvo el papel que lo puso en un primer plano en Braveheart (Corazón valiente), de Mel Gibson, que obtuvo cinco Premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Su interpretación del criminal de la vida real Martin Cahill en The General, de John Boorman, junto con su actuación en I Went Down, de Paddy Breathnach, le valió a Gleeson el reconocimiento a Mejor Actor de la Boston Society of Film Critics (Sociedad de Críticos de Cine de Boston). The General también le valió el Premio Irish Film & Television (IFTA) y el Premio del London Critics' Circle (Círculo de Críticos de Londres) a Mejor Actor.

Protagonizó para el escritor/director Martin McDonagh Six Shooter, que obtuvo el Premio de la Academia a Mejor Cortometraje de Acción en Vivo. Con el realizador volvió a hacer mancuerna para In Bruges (En Brujas), para Focus Features. Por su memorable actuación al lado de Colin Farrell, el Sr. Gleeson recibió nominaciones al Globo de Oro, British Independent Film, Satellite, IFTA y Premio BAFTA.

Su voz distintiva ha sido escuchada como narrador de la serie documental de habla irlandesa 1916 Seachtar na Cásca, así como en papeles en tres películas animadas nominadas al Premio de la Academia: The Secret of Kells, dirigida por Tomm Moore y Nora Twomey, The Pirates! Band of Misfits, dirigida por Peter Lord y Jeff Newitt, y Mr. Moore's Song of the Sea.

Los cinéfilos también lo conocen por tres películas de Harry Potter, dirigidas por Mike Newell y David Yates, respectivamente; The Tailor of Panama (El sastre de Panamá), In My Country (En mi tierra) y The Tiger's Tail, las tres de John Boorman; Michael Collins, The Butcher Boy (El niño carnicero) y Breakfast on Pluto, todas de Neil Jordan; Mission: Impossible II (Misión imposible 2); AI (I.A. Inteligencia Artificial), de Steven Spielberg; 28 Days Later (Exterminio), de Danny Boyle; Gangs of New York (Pandillas de Nueva York), de Martin Scorsese; Troy (Troya), de Wolfgang Petersen; Kingdom of Heaven (Cruzada), de Ridley Scott; Beowulf (Beowulf, La leyenda), de Robert Zemeckis; Green Zone (La ciudad de las tormentas), de Paul Greengrass; Albert Nobbs, de Rodrigo García; Safe House (Protegiendo al enemigo), de Daniel Espinosa; The Company You Keep, de Robert Redford; Edge of Tomorrow (Al filo del mañana), de Doug Liman; The Guard, de John Michael McDonagh, por la que fue nominado de nueva cuenta al Globo de Oro, IFTA y el Premio British Independent Film (BIFA), y Calvary (Calvario), por la que fue nombrado Mejor Actor en los IFTA y BIFA.

El Sr. Gleeson interpretó a Winston Churchill en el telefilme Into the Storm, de Thaddeus O'Sullivan, por el que fue nominado para un Globo de Oro y un Premio BAFTA, además de haber ganado el IFTA, así como los Premios Satellite y Emmy. Créditos recientes incluyen In the Heart of the Sea (En el corazón del mar), de Ron Howard, y Suffragette (Las sufragistas), al lado deCarey Mulligan y Meryl Streep, y por la que ganó una vez más el BIFA a Mejor Actor Secundario.

Entre sus filmes venideros se encuentran Trespass Against Us, de Adam Smith, junto a Michael Fassbender, Alone in Berlin, de Vincent Perez, al lado de Emma Thompson, Live By Night, protagonizada por Ben Affleck, para Warner Bros., Hampstead, de Joel Hopkins, junto a Diane Keaton, y Paddington 2, que se encuentra actualmente en rodaje en Londres.

CHARLOTTE RAMPLING/ Ellen Kaye

Charlotte Rampling comenzó su carrera en 1964. Los filmes que han marcado su camino incluyen Georgy Girl, The Damned, de Luchino Visconti, The Night Porter (Portero de noche), de Liliana Cavani, Farewell My Lovely, Stardust Memories (Recuerdos), de Woody Allen, The Verdict (El veredicto), de Sidney Lumet, Angel Heart (Corazón satánico), de Alain Parker, The Cherry Orchard, de Michael Cacoyannis, Max My Love, de Nagisa Oshima, Under the Sand y Swimming Pool (Swimming Pool: Juegos perversos), ambas de François Ozon, Heading South, de Lauren Cantet, Wings of a Dove (Las alas de la paloma), de Iain Softley, y Lemming, de Dominik Moll. Más recientemente fue vista en I, Anna, The Eye of the Storm, The Duchess (La duquesa), Never Let Me Go (Nunca me abandones), Melancholia (Melancolía), Life During Wartime, The Sense of an Ending, Euphoria y 45 Years (45 años), por la que fue nominada para un Premio de la Academia a Mejor Actriz. Para la televisión, protagonizó Broadchurch, Dexter, Restless y London Spy.

MICHAEL K. WILLIAMS / Moussa

Michael Kenneth Williams es uno de los actores más respetados y aclamados de su generación. Al darles vida a personajes complicados y carismáticos -con frecuencia con una sensibilidad sorprendente-, Williams se ha establecido como un intérprete dotado y versátil con una habilidad única para fascinar a audiencias con sus asombrosas encarnaciones de personajes.

Williams es mejor conocido por su notable trabajo en The Wire, que se transmitió durante cinco temporadas por HBO. El ingenio y humor que Williams le aportó a Omar, el narcotraficante y asaltante siempre reacio a decir obscenidades, pero siempre contento y silbando, le valió elogios e hizo de Omar uno de los personajes más memorables en la televisión.

Williams coprotagonizó la aclamada serie Boardwalk Empire, para HBO, que se estrenó en el 2010. En el programa producido por Martin Scorsese y Terence Winter, Williams interpretó a Chalky White, un contrabandista y representante de la comunidad afroamericana de Atlantic City que viste de manera impecable, en la década de los '20. En el 2012, Boardwalk Empire obtuvo un Premio del Screen Actors Guild a Actuación Sobresaliente de un Ensamble en una Serie Dramática.

Más recientemente, Michael fue visto interpretando el papel principal de Rock Banyon en la miniserie The Spoils Before Dying, al lado de Will Ferrell, Kristen Wiig y Maya Rudolph, para IFC. Michael pronto será visto interpretando un papel protagónico en la muy esperada serie Crime, escrita y dirigida por Steve Zaillian, al lado de John Turturro y Riz Ahmed, para IFC. Michael puede ser visto actualmente en el papel de Leonard en la serie Hap & Leonard, junto a James Purefoy y Christina Hendricks, para Sundance Channel. Creada por Jim Mickle y basada en las novelas de Joe R. Lansdale, la serie de seis partes se estrenó ante récords de índices de audiencia para la cadena, y ante grandes elogios de la crítica y de los telespectadores.

Williams hizo su debut cinematográfico en el drama urbanoBullet, después de haber sido descubierto por el ya fallecido Tupac Shakur. También apareció en Bringing Out the Dead (Vidas al límite), dirigida por Martin Scorsese. Su demás trabajo en cine incluye papeles en The Road (El ultimo camino), Gone Baby Gone (Desapareció una noche), Life During Wartime, Brooklyn's Finest, Wonderful World ySnitch (El infiltrado), al lado de Dwayne Johnson y Susan Sarandon. Michael fue visto en la nueva versión de Robocop, de Jose Padilha, protagonizada por Joel Kinnaman, Gary Oldman y Michael Keaton, y en un papel secundario en la película ganadora del Oscar 12 Years A Slave (12 años esclavo), deSteve McQueen, junto a Michael Fassbender y Brad Pitt. Apareció en The Purge: Anarchy, la popular secuela del exitazo taquillero The Purge (La noche de la expiación), como el líder revolucionario Carmelo Johns.

En el 2014, Williams rodó Captive al lado de Kate Mara y David Oyelowo, Kill The Messenger (Maten al mensajero) junto a Jeremy Renner, así como Inherent Vice (Vicio propio), de Paul Thomas Anderson. También encontró tiempo para reunirse de nueva cuenta con el director John Hillcoat en Triple 9, donde compartió créditos conChiwetel Ejiofor, Woody Harrelson y Anthony Mackie, y apareció en la película de Sundance The Land. Williams también actuó al lado de Mark Wahlberg y John Goodman en la nueva versión de The Gambler (El apostador), para Paramount,y en la película Bessie, junto a Queen Latifah, para HBO Films, y por la que recibió una nominación al Emmy a Mejor Actor Secundario.

Williams apareció más recientemente en la nueva versión de Ghostbusters (Cazafantasmsas), dirigida por Paul Feig, al lado de Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones y Chris Hemsworth.

Para Williams es de suma importancia devolverle a la comunidad cuando está fuera de cámaras. Está trabajando para lanzar Making Kids Win, una organización de caridad, cuyo principal objetivo es construir centros comunitarios en vecindarios urbanos que están en necesidad de lugares seguros para que los niños puedan aprender y jugar. En la actualidad, Michael funge como embajador de Smart Justice de la ACLU.

Michael también fungirá como productor ejecutivo y reportero investigativo de Black Market, un programa documental que expone y opina de los mercados ilegales que existen en todo el mundo, con un enfoque en la gente involucrada para intentar conectarse a un nivel humano con ellos. Black Market será el programa insignia para VICELAND, recién fundada cadena de Vice.

Nacido y criado en Brooklyn, Nueva York, Williams comenzó su carrera como intérprete al haberse presentado como bailarín profesional a los 22 años. Después de numerosas apariciones en videos musicales y haber trabajado como bailarín de fondo en giras para Madonna y George Michael, Williams decidió ir tras una carrera como actor. Participó en varias producciones del La MaMA Experimental Theatre, de la National Black Theatre Company y del Theater for a New Generation, dirigido por Mel Williams. Vive en Brooklyn, Nueva York.

DENIS MÉNOCHET / McGowan

Denis Ménochet tiene más de una década de experiencia en cine, televisión y teatro. Ha aparecido en una serie de filmes, más notablemente en el ganador del Oscar Inglourious Basterds (Bastardos sin gloria), de Quentin Tarantino, al lado de Brad Pitt y Diane Kruger, Robin Hood, deRidley Scott, junto a Russell Crowe y Cate Blanchett, y Hannibal Rising (Hannibal: El origen del mal). Sus otros créditos en televisión incluyen Special Forces, otra vez con Diane Kruger, y la nominada al Globo de Oro® Coco Chanel. Fue visto más recientemente en The Program (El engaño del siglo), dirigida por Stephen Frears. Los filmes venideros de Ménochet incluyen Ablations y Norfolk. En la actualidad, se encuentra rodando Mary Magdalene con Rooney Mara y Joaquin Phoenix. Ménochet también ha aparecido en producciones televisivas, tales como Poirot: Murder on the Orient Express, junto a David Suchet, para ITV.

ARIANE LABED / Maria

Ariane Labed es una aclamada actriz tanto de cine como de teatro. Desde que hizo su debut cinematográfico en Attenberg, de Athina Rachel Tsangari, que la llevó a ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia, ha aparecido en películas distintivas, tales como Alps y The Lobster (La langosta), ambas de Yorgos Lanthimos, Before Midnight (Antes de medianoche), de Richard Linklater, Voir du Pays, de Delphine y Muriel Coulin, Fidelio: Alice's Journey, de Lucie Borleteau, The Forbidden Room (El cuarto prohibido), de Guy Maddin, y Malgré La Nuit, de Philippe Grandrieux. En la actualidad se encuentra rodando Mary Magdalene, dirigida por Garth Davis. Una bailarina profesional, Ariane estudió teatro en la Universidad de Provence y es miembro fundador de la compañía teatral Vasistas.

ACERCA DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

JUSTIN KURZEL / Director

Como guionista y realizador de cine australiano, Justin Kurzel hizo su debut como director con el drama criminal Snowtown, que se exhibió en el Festival de Cine de Cannes, en el 2011. La película sigue a un grupo de autoproclamados vigilantes de un vecindario, cuyas vidas se salen fuera de control y traen consigo una ola de torturas y asesinatos. La película se exhibió en la Semana de la Crítica de Cannes, y obtuvo el premio del jurado. A la postre, Justin obtendría por el filme el Premio AACTA a Mejor Dirección y el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Australia a Mejor Dirección.

El segundo largometraje de Kurzel, que también se estrenó en Cannes, fue una adaptación de Macbeth, original de William Shakespeare, protagonizado por Michael Fassbender y Marion Cotillard. La película fue nominada para la Palma de Oro. Después de su estreno en diciembre de 2015, Macbeth recibió críticas entusiastas, una vez que alabaron la audaz representación en el filme del icónico guerrero y líder, la impresionante dirección de Kurzel y las intrépidas actuaciones protagónicas.

Assassin's Creed (basada en la popular serie de videojuegos) reúne de nueva cuenta a Kurzel con Michael Fassbender y Marion Cotillard, así como a las estrellas Jeremy Irons, Brendan Gleeson y Michael K. Williams. La película sigue a un criminal, Cal Lynch, mientras experimenta las aventuras de un ancestro, Aguilar de Nerha, en la España del siglo XV. Cal descubre que desciende de una sociedad secreta misteriosa, los Asesinos, y acumula conocimientos y habilidades increíbles para enfrentarse en la actualidad a la poderosa y opresiva orden de los templarios.

MICHAEL LESSLIE / Guión

Desde la adaptación de su primera obra, Swimming With Sharks, producida en el West End en el 2007, Michael Lesslie ha escrito varios largometrajes y libretos para compañías tales como Film Four, See-Saw Films, Blueprint Pictures, Element Pictures, Participant Media y el Royal National Theatre, y su trabajo se ha montado y exhibido en todo el mundo. Su obra ha sido nominada para una gran variedad de galardones, incluyendo un Premio BAFTA y cinco Premios BIFA. Su trabajo producido incluye Macbeth, adaptación cinematográfica de la obra dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard, que se exhibió en la Competencia Oficial de Cannes, en el 2015. Su adaptación de Assassin's Creed, el exitoso juego por computadora, será estrenada en diciembre de 2016, y fue producida por Ubisoft Motion Pictures y New Regency. En la actualidad, se encuentra desarrollando la serie de televisión Half-Blood, a ser producida por Anonymous Content y dirigida por Johan Renck, así como The Axeman's Jazz, cuya producción correrá a cargo de See Saw Films. En el ámbito cinematográfico, está escribiendo The Listener, un filme a ser dirigido por Johan Renck, y Rogue Male, que será estelarizado por Benedict Cumberbatch. Lesslie se graduó de la Universidad de Oxford con doble mención honorífica en Lengua y Literatura Inglesas, en el 2006.

ADAM COOPER y BILL COLLAGE / Guión

Bill Collage y Adam Cooper han estado escribiendo desde que se conocieron en la Universidad de Michigan en 1989. Juntos, han escrito más de 40 películas para varios estudios -entre ellas, Exodus: Gods & Kings (Éxodo: Dioses y reyes), dirigida por Ridley Scott; Divergent Series: Allegiant (Divergente, la serie: Leal), dirigida por Robert Schwentke; Tower Heist (Robo en las alturas), dirigida por Brett Ratner; y Transporter: Refueled (El transportador: Recargado), para Luc Besson. Además de Assassin's Creed, sus créditos venideros incluyen una adaptación del libro ganador del Premio Pulitzer Devil in the Grove, para el reconocido fotógrafo y director Anton Corbijn, en Lionsgate, y el thriller de espionaje de la Segunda Guerra Mundial Saboteur para Cary Fukunaga, director ganador del Premio Emmy, en DreamWorks.

JEAN-JULIEN BARONNET p.g.a. /Productor

Jean-Julien Baronnet nació el 7 de noviembre de 1958, en Burdeos, Francia. Después de cursar una maestría en administración de empresas en la Escuela de Comercio de Burdeos y en la Escuela de Negocios de Londres, Baronnet comenzó su carrera con el Bernard Krief Consulting Group, donde a la edad de 30 años se volvió presidente. Después de cinco años en uno de los corporativos franceses más importantes, Rhone Poulenc (hoy Sanofi/Aventis), se convirtió en presidente de división. A la postre, se convirtió en director de operaciones de Rhodia, antes de haberse convertido en director general de EuropaCorp en el 2008.

Después, en el 2011, Baronnet se unió a Ubisoft Motion Pictures para su fundación. La división fue creada para expandir la cartera de Ubisoft de sus marcas de videojuegos reconocidas mundialmente, a áreas nuevas de entretenimiento, sin perder el control creativo y siempre conservando los valores esenciales de cada franquicia. En el 2016, Jean-Julien dejó Ubisoft Motion Pictures para fundar su propia compañía productora, Marla Studios.

GERARD GUILLEMOT / Productor

Como director general de Ubisoft Motion Pictures, Gérard Guillemot encabeza el desarrollo de las propiedades intelectuales de Ubisoft hacia áreas nuevas de entretenimiento, incluyendo cine, televisión y parques temáticos. Ubisoft Motion Pictures colabora con los principales escritores, productores y líderes de la industria del cine y la televisión, sin perder el control creativo y conservar los valores, temas e identidades esenciales de los juegos de Ubisoft, además de mantener el espíritu de lo que los hace tan especiales.

Guillemot aporta 30 años de liderazgo a Ubisoft Motion Pictures como cofundador de Ubisoft, y desempeñó un papel fundamental en establecer Gameloft y Longtail Studios como compañías mundiales de videojuegos. Durante su periodo laboral en Ubisoft, alentó a la compañía a crear sus propias franquicias -ahora un diferenciador clave de la compañía. También fue responsable de su expansión a Norteamérica, uno de los mercados más grandes de videojuegos en el mundo. En la actualidad, Guillemot forma parte de la junta directiva de Ubisoft como vicepresidente ejecutivo de publicaciones y marketing.

La primera película de acción en vivo de Ubisoft Motion Pictures, Assassin's Creed, se estrena en cines de todo el mundo el 21 de diciembre de 2016. Otros proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo incluyen Splinter Cell, protagonizado por Tom Hardy, con New Regency y 20th Century Fox, Watch Dogs con Sony Pictures Entertainment y New Regency, Ghost Recon con Warner Bros. Pictures, Rabbids con Sony Pictures, y el programa de televisión Rabbids Invasion con Nickelodeon Productions y France Television, así como The Division, protagonizada por Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal. El estudio también se encuentra adaptando atracciones de exitosas marcas y un parque temático conceptual a gran escala, que será punta de lanza, para expandir aún más la inmersión e interacción del aficionado.

FRANK MARSHALL / Productor

Con una carrera que abarca más de 45 años y más de 80 filmes, Frank Marshall ha ayudado a darle forma al cine estadounidense, después de haber producido algunos de los filmes más exitosos y perdurables de todos los tiempos. Dando inicio como gerente de locaciones en The Last Picture Show, de Peter Bogdanovich, para 1981 Marshall estaba trabajando como productor de Raiders of the Lost Ark (Cazadores del arca perdida), con Steven Spielberg y su futura esposa Kathleen Kennedy. Poco tiempo después, el trió fundó la poderosa compañía productora Amblin Entertainment, y juntos produjeron películas tales como Gremlins, la trilogía de Back to the Future (Volver al futuro), Who Framed Roger Rabbit? (¿Quién engañó a Roger Rabbit?), Hook (Hook, El regreso del capitán Garfio), Empire of the Sun (El imperio del sol) y la trilogía de Indiana Jones.

En 1991, Marshall y Kennedy dejaron Amblin para fundar su propia compañía productora, The Kennedy/Marshall Company, donde produjeron The Sixth Sense (El sexto sentido), Signs (Señales), Seabiscuit, The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamin Button), War Horse (Caballo de guerra), The Armstrong Lie y los cuatro filmes de la serie de Bourne. En el 2012, Marshall asumió el cargo como único director de la compañía cuando su socia Kathleen Kennedy se volvió presidente de Lucasfilm. Recién produjo Jurassic World (Mundo jurásico) y el documental de cuatro horas Sinatra:All or Nothing at All, para HBO, y, más recientemente, Jason Bourne, Sully (Sully: Hazaña en el Hudson), Assassin's Creed y The BFG (El buen amigo gigante).

Marshall tiene cinco nominaciones al Premio de la Academia a Mejor Película, incluyendo Raiders of the Lost Ark, The Color Purple (El color púrpura), The Sixth Sense, Seabiscuit yThe Curious Case of Benjamin Button.

Además de su prolífica carrera como productor, Marshall es también un aclamado director, después de haber dirigido Arachnophobia (Aracnofobia), Eight Below, Alive (¡Viven!), Congo, un episodio de la miniserie "From the Earth to the Moon", para HBO, y el premiado documental "Right to Play", para ESPN.

Oriundo de Los Ángeles e hijo del compositor Jack Marshall, como estudiante corrió campo traviesa y pista en UCLA, y durante tres años fue titular en el equipo de futbol soccer. Durante más de una década, Marshall fue vicepresidente y miembro del Comité Olímpico de los Estados Unidos. En el 2005, recibió el Olympic Shield, y, en el 2008, fue inducido al Salón de la Fama Olímpico de los EE UU por sus servicios al movimiento olímpico.

Forma parte del concejo de atletas de Hope, USA Track & Field Foundation y el U.S. Center for Safe Sport. Además de sus servicios a organizaciones deportivas, Marshall también está involucrado en el ámbito educativo, al fungir como presidente del concejo directivo de The Archer School for Girls, y como copresidente de LA's Promise.

Recibió el Premio Alumni Professional Achievement de la UCLA, el Premio David O. Selznick, en el 2008, del Producers Guild of America (Sindicato de Productores de los EE UU) por los logros en su carrera, así como el Premio Lifetime Achievement, en el 2009, de la Visual Effects Society, y el Premio Golden Eddie al Realizador del Año por parte del ACE, en el 2015.

PATRICK CROWLEY / Productor

Patrick Crowley es un productor de cine veterano que ha producido éxitos taquilleros, incluyendo Jurassic World, Eight Below, The Bourne Identity (Identidad desconocida), The Bourne Supremacy (La supremacía Bourne), The Bourne Ultimatum (Bourne: El ultimátum), Eagle Eye (Control total) y The Other Guys. Fue productor ejecutivo de Sleepless in Seattle (Sintonía de amor), Legends of the Fall (Leyendas de pasión) y Charlie's Angels: Full Throttle (Los ángeles de Charlie: Al límite). De 1994 al 2000, fue vicepresidente ejecutivo de producción de New Regency Productions. Supervisó la producción de películas tales como L.A. Confidential (Los Ángeles al desnudo), Fight Club (El club de la pelea), Heat (Fuego contra fuego), The Devil's Advocate (El abogado del diablo), Tin Cup (Juegos de pasión) y muchas más.

CONOR McCAUGHAN / Productor

Conor McCaughan fue productor ejecutivo de Eden Lake (Silencio en el lago), de James Watkins, protagonizada por Michael Fassbender. La película obtuvo el premio especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Sitges.

Su primer crédito como productor fue Slow West, en el 2015. Su segundo, Assassin's Creed, será estrenado el 21 de diciembre de 2016 en cines de todo el mundo.

ARNON MILCHAN / Productor

Con más de cien filmes entre sus créditos, Arnon Milchan es ampliamente reconocido por ser uno de los productores de cine independiente más prolíficos y exitosos de su era. Nacido en Israel, Milchan estudió en la Universidad de Ginebra. Su primera incursión comercial fue transformar el modesto negocio de su padre en una de las compañías agroquímicas más grandes del país. Este primer logro fue un presagio para la ahora legendaria reputación que Milchan tiene en el mercado internacional como un sagaz hombre de negocios.

Al poco tiempo, Milchan comenzó a apoyar proyectos en áreas por las que siempre tuvo un interés especial -el cine, el teatro y la televisión. Entre sus primeros proyectos se encuentran la producción teatral de Amadeus, de Roman Polanski, Dizengoff 99, La Menace, The Medusa Touch y la miniserie Masada. Para finales de los ochenta, Milchan había producido filmes tales como The King of Comedy (El Rey de la Comedia), de Martin Scorsese, Once Upon a Time in America (Érase una vez en América), de Sergio Leone, y Brazil, de Terry Gilliam.

Después del extraordinario desempeño de sus filmes Pretty Woman (Mujer bonita) y The War of the Roses (La guerra de los Roses), Milchan fundó New Regency Productions, que lo llevó a producir una serie de exitosos filmes, incluyendo J.F.K. (Ídem), A Time to Kill (Tiempo de matar), Free Willy (Liberen a Willy), The Client (El cliente), Tin Cup (Juego de pasiones), Under Siege (Alerta máxima), The Devil's Advocate (El abogado del diablo), The Negotiator (El negociador), City of Angels (Un ángel enamorado), Entrapment (La emboscada), Fight Club (El club de la pelea), Big Momma's House (Mi abuela es un peligro), Don't Say a Word (Ni una palabra), Daredevil, Man on Fire (Hombre en llamas), Mr. and Mrs. Smith (El Sr. y la Sra. Smith), Alvin and the Chipmunks (Alvin y las ardillas), What Happens in Vegas (Locura de amor en Las Vegas), Love and Other Drugs (De amor y otras adicciones), Noah (Noé) y Gone Girl (Perdida).

En 1998, Milchan recibió una nominación al Premio de la Academia por haber producido el filme L.A. Confidential (Los Ángeles al desnudo). Fungió como productor de películas que ganaron de manera consecutiva el Premio de la Academia® a Mejor Película: 12 Years a Slave (2014) (12 años esclavo) y Birdman (2015), así como The Revenant (El renacido) (2016), que, aunque no obtuvo el Oscar® a Mejor Película, recibió múltiples Premios de la Academia.

A lo largo de todo este trayecto, Milchan trajo a bordo a socios que comparten su visión: uno de los cuales es Twentieth Century Fox. Fox distribuye las películas de Regency en todos los medios del mundo, excepto televisión de paga y abierta, donde Milchan ha sacado ventaja de la creciente oferta televisiva y del nuevo mercado de medios. Milchan también diversificó exitosamente las actividades de su compañía dentro de la esfera del entretenimiento, más específicamente en el ámbito de la televisión a través de Regency Television (Malcolm in the Middle y The Bernie Mac Show) y de los deportes, donde la compañía fue en un momento dado la más grande accionista de PUMA, el conglomerado mundial de ropa y calzado deportivo, ubicado en Alemania, que eventualmente fue vendido después de haber llevado a cabo un exitoso cambio de imagen de la marca en el 2003.

ADAM ARKAPAW / Director de Fotografía

Adam Arkapaw es un director de fotografía que ha ganado en dos ocasiones el Emmy. Adam ganó su primer Emmy en la categoría de Fotografía Sobresaliente para una Miniserie o Telefilme por la serie Top of the Lake, creada por Jane Campion. Su trabajo en la aclamada serie de televisión de HBO True Detective, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, le valió su segundo Emmy a Fotografía Sobresaliente en una Serie de una sola cámara. Sus créditos cinematográficos incluyen The Light Between Oceans, así como Macbeth, de Justin Kurzel, protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard. Sus otros créditos recientes incluyen el programa piloto original de Flesh and Bone, para Starz, y los largometrajes McFarland, USA (McFarland: Sin límites), Lore, Animal Kingdom y Snowtown.

ANDY NICHOLSON / Diseñador de Producción

Andy Nicholson es un premiado diseñador de producción y supervisor de dirección de arte con veintiún años de experiencia. Antes de haber trabajado con Justin Kurzel en Assassin's Creed, su colaboración más notable hasta la fecha ha sido con el director Alfonso Cuarón en Gravity (Gravedad). Por este trabajo, recibió nominaciones al Premio de la Academia y al BAFTA a diseño de producción, además de haber ganado el premio del Art Directors Guild (Sindicato de Directores de Arte) para una película de fantasía/ciencia ficción.

En la actualidad, Nicholson está diseñando la secuela de Jurassic World, para el director J.A. Bayona. También fungió como diseñador de producción del drama de acción y ciencia ficción Divergent (Divergente), bajo la dirección de Neil Burger, y del thriller de ciencia ficción The Host (La huésped), para el director Andrew Niccol. También ha trabajado en varias ocasiones con el realizador Tim Burton, dando inicio en 1999 como director de arte de Sleepy Hollow (La leyenda del jinete sin cabeza), por la que ganó el Premio del Art Directors Guild (ADG). Recibió otra nominación al Premio del ADG por su trabajo como director de arte en Charlie and the Chocolate Factory (Charlie y la fábrica de chocolate), también de Burton, y desde entonces ha colaborado con el director como supervisor de dirección de arte en Alice in Wonderland (Alicia en el país de las maravillas) y como director de arte de desarrollo visual en Frankenweenie.

Nicholson ganó otro premio del ADG por su trabajo en The Golden Compass (La brújula dorada), de Chris Weitz, y recibió nominaciones del ADG por The Bourne Ultimatum, dePaul Greengrass, y Captain America (Capitán América: El primer vengador), de Joe Johnston.

Sus créditos como supervisor de dirección de arte también incluyen The Wolfman (El hombre lobo), de Johnston, RocknRolla, de Guy Ritchie, The Holiday (El descanso), deNancy Meyers, y Breaking and Entering, de Anthony Minghella. Sus créditos adicionales como director de arte incluyen Spy Game (Juego de espías), de Tony Scott, Troy (Troya), de Wolfgang Petersen, y The Good Thief, de Neil Jordan.

CHRISTOPHER TELLEFSEN, A.C.E. / Editor

En el 2012, Christopher Tellefsen, ACE, fue nominado para un Premio de la Academia y un Eddy por su trabajo en Moneyball (El juego de la fortuna). A finales de la década de los '80, comenzó su carrera en Nueva York en el mundo del cine independiente, que lo llevó a obtener reconocimiento por la película nominada al Oscar Metropolitan, de Whit Stillman. Asimismo, editó Barcelona, de Stillman, Blue in the Face, de Wayne Wang, y la controvertida ópera prima de Larry Clark Kids (Kids, vidas perdidas). Su siguiente trabajo en la comedia Flirting with Disaster, de David O. Russell, influyó e inspiró a una nueva generación de comedias. Tellefsen hizo la transición a su primera película de estudio con The People vs. Larry Flynt (Larry Flynt, El nombre del escándalo), de Milos Forman. Decidido a lograr un balance entre las películas independientes y de estudio, después editó el clásico de culto Gummo, de Harmony Korine, y Chinese Box, de Wayne Wang, antes de haber editado Analyze This (Analízame), de Harold Ramis, por la que fue nominado para un Premio Eddy. En Londres, a finales de los noventa, editó Birthday Girl y Changing Lanes (Fuera de control). Por Man on the Moon (El lunático), recibió otra nominación al Eddy. Créditos adicionales incluyen The Human Stain (La piel del deseo), de Robert Benton, The Village (La aldea), de M. Night Shyamalan, la ganadora del Oscar Capote, A Guide to Recognizing Your Saints (Tus santos y tus demonios), The Yellow Handkerchief, Fair Game (Juego de traiciones), True Story y The Drop (La entrega). Tellefsen recibió su cuarta nominación al Eddy por su trabajo en Joy (Joy: El nombre del éxito). Su siguiente trabajo será con Steve McQueen en su siguiente proyecto, Windows.

SAMMY SHELDON DIFFER / Diseñadora de Vestuario

Sammy Sheldon Differ nació en Manchester y comenzó su carrera en el Royal Exchange Theatre en la confección de vestuarios. Después estudió diseño de vestuario en la Escuela de las Artes de Wimbledon, de 1990 1993. Una vez obtenido su título, hizo la transición al diseño de vestuario para promocionales y publicidad, antes de haberse convertido en asistente de diseñadora en películas tales como Gladiator (Gladiador), de Ridley Scott, y Plunkett & Macleane, de Jake Scott. A la postre, diseñaría el vestuario de Black Hawk Down (La caída del halcón negro), de Ridley Scott, y del falso documental Calcium Kid, protagonizado por Orlando Bloom.

Sammy recibió nominaciones al BAFTA por su trabajo en The Imitation Game (El código enigma), de Morten Tyldum, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Keira Knightley, The Merchant of Venice (El mercader de Venecia), con Al Pacino y Jeremy Irons en los papeles principales, y una nominación más al BAFTA TV por la adaptación contemporánea de The Canterbury Tales: The Wife of Bath, para la BBC. Sus nominaciones para el Premio del Costume Designers Guild (Sindicato de Diseñadores de Vestuario) a la Excelencia en Cine de Época incluyen The Imitation Game, X-Men: First Class (X-Men: Primera generación) y V for Vendetta (V de venganza). Otros créditos cinematográficos incluyen Kick-Ass 2, Gulliver's Travels (Los viajes de Gulliver), Kick-Ass (Kick-Ass: un superhéroe sin superpoderes), The Green Zone, Hellboy 2: The Golden Army (Hellboy 2: El ejército dorado), Stardust (Stardust: El misterio de la estrella), Kinky Boots (Botas salvajes para pies diferentes) y A Hitchhiker's Guide to the Galaxy (Guía del viajero intergaláctico).

Los créditos cinematográficos más recientes de Differ incluyen Ant-Man (Ant-Man: El hombre hormiga), dirigida por Peyton Reed. Después de haber diseñado previamente el vestuario para Ex Machina, por la que fue nominada para un premio a la Excelencia en Cine de Fantasía en los Premios del Costume Designers Guild en el 2016, se ha vuelto a reunir con Alex Garland para Annihilation.

JED KURZEL / Compositor

Jed Kurzel es un premiado compositor y músico. Su debut cinematográfico en la aclamada película australiana Snowtown le valió en el 2011 el reconocimiento a Banda Sonora para Cine del Año en los Premios Screen Music de Australia. Desde entonces, ha compuesto la banda sonora para una variedad de películas, incluyendo The Babadook (dirigida por Jennifer Kent), que William Friedkin, director de The Exorcist, describió como "la película más aterradora" que jamás haya visto; Slow West (dirigida por John Maclean), que le valió a Kurzel su segundo Premio Screen Music a Banda Sonora para Cine del Año, en el 2015; y Macbeth (dirigida por Justin Kurzel), protagonizada por Michael Fassbender y Marion Cotillard, que se estrenó en la sección oficial del Festival de Cine de Cannes, en el 2015.

Antes de haber centrado su atención a la música para cine, Jed era mejor conocido por ser el vocalista y compositor del dueto australiano The Mess Hall. En el 2007, su álbum del "Devil's Elbow" (2006) obtuvo el prestigioso Premio Australian Music.