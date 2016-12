En lo profundo del bosque: Sinopsis, elenco, ficha: Into the forest

SINOPSIS

Dos hermanas adolescentes viven en un bosque de Carolina del Norte, a varios kilómetros del vecino más cercano.

Una noche cualquiera, se producirá un apagón total en la zona.

La civilización tal y como la conocemos colapsará, con amenaza de una posible guerra civil. Sus rutinas se verán amenazadas y desde ese momento el objetivo principal será seguir con vida.

Nell y Eva deberán resistir en un escenario post-apocalíptico en el que sólo unos pocos se salvarán.

PALABRAS DE LA DIRECTORA

EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE es una historia apocalíptica, contada de manera muy humana, en la que no hay zombis, sino que se habla de los demonios que todos tenemos dentro y de la pérdida de la esperanza. Tuve la intención de reflejar que hoy el miedo puede ser la falta de información, el quedarse sin electricidad y la película plasma un futuro en el que dentro de una casa (sin teléfono, sin internet y sin saber qué está ocurriendo fuera) hay mucho miedo.

La película tiene un protagonismo muy femenino, mis proyectos intentan reequilibrar una injusticia que se ha dado en el mundo del cine durante muchos años, sin tenerse en cuenta que la mitad de la población mundial son mujeres, pero tampoco sin querer poner en mal lugar a los hombres. Los que aparecen en el film y no quedan muy bien representan a la parte de la sociedad que necesita una estructura para vivir, porque si no, sólo funcionarían a base de instintos muy básicos.

La historia me llegó gracias a Ellen Page (conocida fundamentalmente por "Juno"), quien me hizo leer la novela de Jane Hegland. Entonces decidí hacer una adaptación cinematográfica y ambas nos pusimos de acuerdo para todo lo artístico.

En cuanto a los personajes, la forma de actuar de Evan es muy fuerte, mientras que Ellen es de matices más sutiles. Mi trabajo fue compensar esas diferencias y conseguimos aportar realismo, también de forma poética. Extracto de entrevista publicada en Agencia EFE

SOBRE LA DIRECTORA

Patricia Rozema nació el 20 de agosto de 1958 en Kingston, Ontario, Canadá. Es una directora de cine y escritora conocida principalmente por Mansfield Park (1999) y When Night Is Falling (1995).

En 1987 su película I've Heard the Mermaids Singing ganó en el Festival de Cannes como mejor film extranjero. Por su parte, EN LO PROFUNDO DEL BOSQUE ganó en 2016 como Mejor Película en el Imagine Film Festival.

Filmografía:

Mozart in the Jungle (serie de TV, 2016 - 2 episodios)

- Avventura Romantica (2016)

- My Heart Opens to Your Voice (2016)

Michael: Every Day (serie de TV, 2011 - 3 episodios)

-Sweating (2011)

-Ridicule (2011)

-Being Alone (2011)

In Treatment (serie de TV, 2010 - 1 episodio)

-Frances: Week Three (2010)

Kit Kittredge: Una chica americana (2008)

Tell Me You Love Me (serie de TV 2007 - 3 episodios)

Suspect (Cortometraje, 2006)

Happy Days (película para TV, 2000)

This Might Be Good (Cortometraje, 2000)

Mansfield Park (1999)

The Hunger (serie de TV, 1997 - 1 episodio)

-But at My Back I Always Hear (1997)

When Night Is Falling (1995)

White Room (1990)

I've Heard the Mermaids Singing (1987)

Urban Menace (Cortometraje, 1986)

Passion: A Letter in 16mm (Cortometraje, 1985)

PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES

Festival Internacional de Cine de Toronto 2015

Festival Internacional de Cine de Vancouver 2015

Festival Internacional de Cine de Busan 2015

Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges 2015

Festival Internacional de Cine de Estambul 2015

Imagine Film Festival 2016

Festival de Cine de Chicago 2016

Festival Internacional de Cine de Múnich 2016

FICHA TÉCNICA

Título original: Into the Forest

Director: Patricia Rozema

Guión: Patricia Rozema (Basada en la novela de Jean Hegland)

Dirección de Fotografía: Daniel Grant

Edición: Matthew Hannam

Diseño de Producción: Jeremy Stanbridge

Dirección de Arte: Tara Arnett

Año: 2015

Duración: 101 min.

País: Estados Unidos

Productora: A24

Género: Drama. Thriller

Distribuye: Impacto Cine