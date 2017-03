Hambre de poder: Sinopsis, elenco, ficha:, critica The Founder

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Hambre de poder es un drama que narra la verdadera historia de cómo Ray Kroc, un vendedor de Illinois, conoció a Mac y Dick McDonald, quienes operaban una hamburguesería en el sur de California en los años 50.

Impresionado por la velocidad con la que los hermanos cocinaban la comida en el stand de hamburguesas de San Bernardino y la multitud de clientes que atraían, Kroc inmediatamente vio el potencial de franquicia y se las ingenió para que la empresa de estos hermanos se convirtiera en un imperio multimillonario.

Así nació McDonald's.

ELENCO:

Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Laura Dern, John Carroll Lynch

Hambre de poder es una apasionante biopic sobre el creador de McDonald´s que cuenta una más que interesante historia con el plus de saber que practicamente el 100% es real.



A diferencia de varias biografías que nos llegan desde Hollywood, en esta oportunidad todo lo que se cuenta realmente sucedió de ese modo, obviamente estoy hablando de los hechos en sí y no de los diálogos o situaciones exactas.



Dejando de lado la veracidad, el relato por sí mismo es interesantísimo, sobre todo si te gusta todo lo relacionado con el mundo de los negocios, la perseverancia y las buenas ideas. Y si a este relato le agregamos que el negocio es la hamburguesería más famosas del mundo, ya se convierte en algo fascinante.



Imperdible y muy bien interpretado film que no podés dejar de ver. Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Hambre de poder? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

ACERCA DE MICHAEL KEATON (Ray Kroc) atrajo la atención nacional con la exitosa comedia Night Shift seguida por papeles en comedias como Mr. Mom y Johnny Dangerously.

En 1989 Keaton ganó el premio al Mejor Actor de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine por Clean and Sober y Beetlejuice, de Tim Burton. Keaton volvió a reunirse con Burton para interpretar el papel protagonista en los éxitos Batman y Batman Returns.

Asimismo, el actor protagonizó la aclamada por la crítica Live From Baghdad, de HBO, y recibió una nominación al Globo de Oro por su emocionante actuación como periodista en Bagdad durante la Guerra del Golfo. Keaton también protagonizó Game Six, la historia del histórico partido Mets vs. Boston Red Sox de la Serie Mundial 1986. Además, tuvo un papel protagonista en la miniserie de TNT The Company, la dramática historia del modo en que la CIA actuó durante la Guerra Fría.

En 2007, Keaton hizo su debut dictatorial con la película dramática en la que también participó The Merry Gentleman, que se presentó en el Festival de Cine de Sundance 2008. Asimismo, dio voz al icónico personaje de Ken en Toy Story 3, la última entrega de la exitosísima franquicia de Disney. También protagonizó en la comedia The Other Guys, con Will Ferrell y Mark Wahlberg, y se lo vio en la película Robocop de 2014.

Por su labor en Birdman, Keaton recibió los premios Golden Globe, Critics Choice e IFC Spirit Awards.

ACERCA DEL DIRECTOR

El director, guionista y productor JOHN LEE HANCOCK (Director) se ha establecido como una voz distintiva en el cine con su capacidad para contar historias extraordinarias en la pantalla. Más recientemente, Hancock dirigió Saving Mr. Banks, que cuenta la historia de la relación entre Walt Disney y P.L. Travers y el deseo de Disney de adaptar Mary Poppins, de Travers, en una película. La película incluye a Tom Hanks, Emma Thompson, BJ Novak, Jason Schwartzman, Paul Giamatti y Bradley Whitford.

Otro reciente proyecto de dirección de Hancock fue The Blind Side, Alcon Entertainment y Warner Bros. que él mismo escribió y dirigió. La película fue nominada a dos premios de la Academia, incluyendo a Mejor Película, y Sandra Bullock se llevó la estatuilla a la Mejor Actriz por su representación de Leanne Tuohy. La película, basada en el libro de 2006 de Michael Lewis, narra la historia de la vida de Michael Oher, de los Baltimore Ravens.

Nacido y criado en Longview, Texas, John Lee de chico siempre estuvo rodeado por el deporte. Su padre jugó al fútbol universitario para Baylor y un tiempo para los Cardinals de Chicago en la liga nacional. Los hermanos Joe y Kevin jugaron fútbol universitario (en Vanderbilt y Baylor, respectivamente), y Kevin también jugó profesionalmente para los Colts de Indianapolis. Cuando llegó el momento de John Lee de ir a la universidad, se centró en sus estudios por completo. Se graduó en Baylor con una licenciatura en inglés, así como una licenciatura en derecho de la Escuela de Derecho de Baylor. Hancock ejerció la abogacía durante cuatro años antes de sumergirse en el mundo del cine.

En 1991, Hancock hizo su debut cinematográfico con Hard Time Romance, una comedia romántica ambientada en el mundo del rodeo, que él mismo escribió y dirigió. En 1993 escribió el guión de A Perfect World, dirigido por Clint Eastwood y Kevin Costner. Algunos años más tarde, Clint Eastwood le pidió a Hancock que adaptara el libro Midnight in the Garden of Good and Evil. La película salió en 1997, fue dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Kevin Spacey y John Cusack.

En 2002, Hancock volvió a ocupar la silla de director para The Rookie, que narra la verdadera historia de su compañero texano Jim Morris, quien a los 35 años hizo su debut en la Liga Mayor de béisbol como lanzador de los Devil Rays de Tampa Bay. La película aclamada por la crítica estaba protagonizada por Dennis Quaid, Rachel Griffiths y Brian Cox, y estableció a Hancock como un director capaz de llevar una historia de la página a la pantalla.

Entre los demás créditos de Hancock figuran, Snow White and the Huntsman, que coescribió con Evan Daugherty y Hossein Amini; The Alamo, que dirigió y coescribió con Les Bohem y Stephen Gaghan; y My Dog Skip, para la que sirvió como productor.

FICHA TÉCNICA:

Duración: 115min

Título original: The Founder

Dirección: John Lee Hancock