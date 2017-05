La momia, 2017: Sinopsis, elenco, ficha: The Mummy

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Una reina de la antigüedad despierta de su tumba, trayendo consigo su milenaria maldición y terrores que desafían la comprensión humana.

Tom Cruise encabeza la espectacular, y completamente nueva versión cinematográfica de la leyenda que ha fascinado a distintas culturas en todo el mundo desde los comienzos de la civilización: La Momia.

Aunque enterrado de forma segura en una cripta en las profundidades del desierto implacable, una antigua reina (Sofía Boutella de Kingsman: Servicio Secreto y Star Trek: Más allá) cuyo destino le fue arrebatado injustamente, se despierta en la actualidad, trayendo la malevolencia que ha crecido en ella lo largo de estos milenios y los terrores que desafían la comprensión humana.

De las espectaculares arenas del desierto de Medio Oriente y a través de laberintos ocultos debajo del Londres moderno, La Momia trae una sorprendente intensidad que se balancea con el asombro y la emoción en esta nueva entrega imaginativa que marca el comienzo de un nuevo mundo de dioses y monstruos.

El elenco estelarizado por Cruise cuenta con las participaciones de Annabelle Wallis (El rey Arturo, y la serie de televisión Peaky Blinders), Jake Johnson (Jurassic World) y Courtney B. Vance (Las series de televisión, American Crime Story y The People V. O.J. Simpson).

El equipo creativo en este evento de acción y aventura es dirigido/producido por Alex Kurtzman y el productor Chris Morgan, que han sido fundamentales en el crecimiento de algunas de las franquicias más exitosas de los últimos años; con Kurtzman escribiendo o produciendo en series como: Transformers, Star Trek y Mission Impossible, y Morgan siendo el ingeniero de la narrativa en la saga de Fast & Furious, conforme ha experimentado un crecimiento explosivo desde su tercer capítulo.

Sean Daniel, quien ha producido la más reciente trilogía de La Momia, también produce junto con Kurtzman y Morgan.

Los clásicos monstruos de Universal Pictures regresan al cine. La saga "Dark Universe" debuta con La Momia, dirigida por Alex Kurtzman y protagonizada por Tom Cruise y Sofia Boutella.

La siguiente entrega será "The Bride of Frankenstein", en febrero de 2019. A su vez, está en desarrollo "The Invisible Man" protagonizada por Johnny Depp.

Las películas de la saga "Dark Universe" están conectadas por una misteriosa organización llamada Prodigium , que bajo la conducción de Dr. Henry Jekyll (Russel Crowne), su misión es estudiar, monitorear y destruir - sólo en casos necesarios - espíritus malignos que toman forma de monstruos en la actualidad.

FICHA

Título original

The Mummy

Año

2017

Director

Alex Kurtzman

Guión

Jon Spaihts

Música

Brian Tyler

Fotografía

Ben Seresin

Productora

K/O Paper Products / Sean Daniel Company / Universal Pictures







ELENCO

Tom Cruise, Russell Crowe, Annabelle Wallis, Sofia Boutella, Jake Johnson, Courtney B. Vance, Marwan Kenzari, Javier Botet, Shina Shihoko Nagai, Solomon Taiwo Justified, Emily Ng, Jason Matthewson, Dylan Smith, Rez Kempton