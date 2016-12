Por que él?: Sinopsis, elenco, ficha: Why Him?

SINOPSIS

Durante las fiestas navideñas, Ned Fleming (Bryan Cranston), un padre amoroso pero sobreprotector, viaja a California para visitar a su hija en Stanford -y conoce a su peor pesadilla: Laird Mayhew (James Franco), el billonario novio de Silicon Valley de su hija, quien, aunque bienintencionado, es una vergüenza en sociedad.

Ned piensa que Laird, quien no tiene pelos en la lengua, es una pareja muy inapropiada para la luz de sus ojos. Los niveles de pánico de Ned se incrementan cuando este puritano del medio oeste, quien se desfasa cada vez más del glamoroso mundo de alta tecnología de Laird, se entera que el hombre está a punto de pedir la mano de su hija.

Del coescritor/director John Hamburg, la fuerza cómica detrás de comedias muy queridas, incluyendo I Love You, Man, Meet the Parents, Meet the Fockers, Zoolander y Along Came Polly, ¿POR QUÉ ÉL? le da un giro fresco e hilarante a la inquietante tradición de presentarle tu media naranja a tu familia.

Protagonizada por el actor nominado al Oscar® Bryan Cranston, quien transformó el panorama de la televisión con su interpretación icónica de Walter White en el premiado drama de AMC Breaking Bad, James Franco, también nominado al Oscar por su fascinante trabajo en el drama de la vida real 127 Hours, y un reparto secundario sobresaliente, ¿POR QUÉ ÉL? basa su humor excesivo en momentos emotivos genuinos, al apelar a algunas de las situaciones más identificables de la vida y transformarlas en grandes carcajadas.

ACERCA DE LA HISTORIA Y LOS PERSONAJES

Ned Fleming (Bryan Cranston) parece ser un tipo que se encuentra en la cima del mundo. Dueño de una imprenta mediana en Grand Rapids, Michigan, Ned es amigable, extrovertido y adorado por sus trabajadores, sus amigos y por una familia unida -la esposa Barb (Megan Mullally), la hija Stephanie (Zoey Deutch) y el hijo Scotty (Griffin Gluck). Pero la vida se torna un poco más complicada para "El Gran Queso", como le dicen a Ned, durante su fiesta de cumpleaños 55, cuando Stephanie se une al evento vía Skype para enviarle buenos deseos a su padre desde su dormitorio en Stanford. Los Fleming y los invitados a su fiesta se ven sorprendidos por la inesperada (y desnuda) presentación de su nuevo novio…o, al menos, una parte de él. Consternado ante el hecho de que Stephanie le ha estado escondiendo algo, algo atípico en ella, Ned acepta a regañadientes viajar con la familia para pasar las fiestas navideñas en California para conocer al primer novio formal de su hija.

Ned, quien espera encontrarse con un estudiante colegial modesto, descubre que Laird es, de hecho, un magnate de Silicon Valley tatuado por doquier y muy inapropiado, cuya cultura le resulta completamente ajena. Todo lo concerniente al mundo de Laird -su naturaleza extravagante, sin filtros, su gran "hogar inteligente", su perturbadora existencia digital- entra en conflicto con la perspectiva pragmática de Ned. A pesar de los intentos repetidos de Laird por hacer que los Fleming se sientan cómodos durante su estancia en su propiedad de Palo Alto, Ned cada vez se incomoda más. Al poco tiempo, Ned promete hacer todo lo que esté a su alcance para acabar con el hombre a quien considera un rival -y la situación se agrava todavía más una vez que Laird planea pedirle matrimonio a Stephanie.

Cranston, quien también es padre, se pudo identificar con la lucha de Ned y su reticencia a dejar ir. Ned es un buen hombre motivado por un compromiso profundo que tiene con su hija -y Laird no es para nada lo que tenía en mente para un yerno potencial. "Es difícil como padre ver a tu hija crecer y convertirse en adulto", comenta. "Has sido responsable de ellos toda su vida y esperas que se suelten de ese vínculo de manera voluntaria para que vuelen solos".

La tirante lucha entre Ned y Laird -conservadurismo pueblerino contra el exceso de Silicon Valley, donde todo se vale- forma la columna de la historia. "Todo el espectáculo es acerca de estos dos hombres y su terquedad para maniobrar uno en torno al otro para ganarse la preferencia de la hija", comenta Cranston. "Ned Fleming y Laird Mayhew son distintos en toda forma posible -nivel de educación, dónde fueron criados, por quién fueron criados, los principios bajo los cuales fueron criados-, toda. La manera en la que viven, sus gustos musicales, su generación -todo acerca de ellos es diametralmente opuesto. Por ello, es de esperarse que haya fricción, porque no se pueden sentir identificados de ninguna manera".

Esto no significa que Laird no sea bienintencionado. De hecho, es muy tierno y considerado, y está muy enamorado de Stephanie. Pero después de una vida en la que se la ha pasado escribiendo códigos y diseñando aplicaciones -y una propensión natural por ser completamente honesto todo el tiempo-, Laird no tiene mucha idea cuando se trata de analizar un ambiente y modular de manera apropiada su comportamiento. De manera constante, hace todas las cosas incorrectas por todas las razones correctas, y sus intentos equivocados para ganarse a Ned sólo logran alejarlo todavía más. "Soy un poco tosco e irrespetuoso, y tengo muchos tatuajes y uso lenguaje obsceno, así que soy todo lo que el personaje de Bryan Cranston no querría en un yerno", dice Franco.

Laird es honesto -a más no poder. "Lo que es maravilloso acerca de Laird es su incapacidad para mentir", añade Cranston. "Es impulsivo y vulgar desde un aspecto social, y en ocasiones hiere los sentimientos de la gente, porque es muy franco al hablar, pero todos sabemos que ese tipo de principios no siempre son los mejores. Pero por otro lado, tampoco tiene ese mecanismo para ser deshonesto o embustero, lo que hace pensar a Ned que tiene un motivo escondido porque nadie es así de bueno y tiene que estar planeando algo. Piensa que Laird va a hacer algo y lo va a pillar antes de que lo haga".

Sin embargo, no todos responden a Laird de manera tan negativa. Barb, el amor colegial de Ned, cada vez está más abierta al inusual enfoque que Ned tiene del mundo, y aprecia cuán lejos estaría dispuesto a ir para ganarse el afecto de Ned. "Barb es un poco menos reservada que Ned y tiene una vena un poco más artística, así que está un poco más abierta a Laird que Ned", comenta Mullally (Will & Grace, Parks and Recreation). "Laird no deja de decirle a Barb en su cara lo sexy que es. Habla de su atractivo cuerpo y todo eso, y ella no sabe cómo reaccionar ante ello. Pero como que le gusta, sabes, de una manea muy casta. Se sonroja y tiene un pequeño despertar, por así decirlo".

Scotty, el hijo de quince años de Ned, también se deja persuadir cada vez más por Laird. Scotty llega a Palo alto como un empresario junior reservado, en formación para convertirse en ejecutivo, y deja Silicon Valley como un hipster con gorrita. "Scotty empieza venerando a Ned y vemos cómo comienza de manera paulatina a dejarse llevar porque está luchando una batalla completamente distinta", dice Gluck (Middle School). "Laird me corrompe un poco y quiero ser un poco más como él".

En lo que a ella respecta, la racional Stephanie se la pasa la mayor parte del tiempo luchando por mantener la paz, viendo al padre que adora colapsarse de manera gradual y hacer intentos por generar una pelea entre Laird y ella. "Stephanie sólo quiere que todos se lleven bien y termina por apagar fuegos todo el tiempo", comente Deutch (Everybody Wants Some!). "En todo momento algo sale mal y siente como si estuviera viendo a estos dos coches chocar justo frente a ella. Está atrapada en medio y no quiere elegir entre su familia y el hombre que ama".

A lo largo de todo el proceso, Ned tiene, de menos, a un aliado inquebrantable -Lou Dunne, su mejor amigo y colega de trabajo en Michigan, interpretado por Cedric "the Entertainer", quien intenta ayudar a Ned a lidiar con el caos inesperado del viaje. "Apoyo a mi amigo, como al cien por ciento", dice el actor. "Soy como ese tipo de voz tranquila y calmada, que siempre mantiene a las tropas en orden, que mantiene a todos bajo control, que hace que todos crean en los objetivos, planes y sueños de su jefe -el Queso, o como le llamamos, el Gran Queso".

Al trabajar con el coguionista Ian Helfer (The Oranges), el director John Hamburg creó un guión hilarante y conmovedor, que captura de manera perfecta la transición retadora a la que los padres se tienen que enfrentar mientras son testigos de cómo sus hijos se crean una vida y generan relaciones por sí solos. "Para mí, no hay nada más divertido que las dificultades de la vida real", comenta Hamburg, quien, con gran pericia, también hizo uso de situaciones de la vida real para generar carcajadas en películas previas, tales como I Love You, Man y Meet the Parents. "Como escritor de comedia, vas por la vida pensando, ¿qué si esto fuera una escena de una película? Cada día está lleno de dificultades, tensiones y problemas de comunicación, que es de donde me inspiro. Esta es una historia acerca de una familia normal -van a un mundo anormal, pero es un mundo basado en la realidad".

El productor Shawn Levy, la fuerza cómica detrás de la taquillera franquicia Night at the Museum, añade: "Creo que John es uno de los mejores realizadores que tenemos en el ámbito de las comedias basadas en situaciones reales, con un particular énfasis en los personajes. ¿POR QUÉ ÉL? es muy divertida, pero también está muy anclada en relaciones humanas auténticas e identificables. Me encanta que estamos obteniendo comedia de circunstancias que en ocasiones se ponen extremas, pero que siempre van de la mano con el personaje y con experiencias humanas con las que te puedes sentir identificado".

"¡EL TIPO ES UN PULPO!"

¿POR QUÉ ÉL? es una idea que se gestó en un sótano de Atlanta cuando los productores Shawn Levy, Dan Levine, Ben Stiller y Jonah Hill estaban en producción de la comedia de invasión alienígena The Watch, en el 2012. "Todos estábamos ahí parados en la oscuridad, en este foro húmedo y claustrofóbico diciendo lo maravilloso que sería hacer una película en Hawái", recuerda Levy. "A Shawn, Ben y Jonah se les ocurrió esta idea titulada Aloha…Nos encantó la idea y se la dimos a John Hamburg, quien hizo una reescritura asombrosa y volvió a concebir toda la idea. En realidad la hizo suya".

"El único inconveniente es que cambió la locación, así que no estaríamos rodando en Hawái", comenta Levine. "Pero todo lo demás estaba perfecto".

Hamburg y Helfer estaban emocionados ante la oportunidad de aportarle un giro fresco a la clásica historia de un padre preocupado que choca con el nuevo novio de su hija, pero al momento de concebir el guión, también se aseguraron que tanto Ned como Laird fueran personajes agradables y bienintencionados para asegurar que las audiencias se rieran con los personajes, y no de ellos. "El personaje de Laird es adinerado, exitoso, en cierto modo lo tiene todo, pero lo que en realidad quiere es tener una familia", comenta Hamburg. "Ned piensa que Laird le está presumiendo, pero la verdad es que Laird está impresionado con Ned por la vida que se ha forjado a sí mismo".

Sin embargo, ¿POR QUÉ ÉL? está asentada de manera firme desde la perspectiva de Ned, en la que el padre tradicional de un pueblo pequeño, interpretado por Cranston, se ve forzado a aceptar que su hija es un adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Pero aceptar el amor que siente por Laird también significa navegar a través de una cultura de Silicon Valley que le es totalmente ajena a sus sensibilidades más convencionales. Cranston comenta: "Ned es un tipo puritano del medio oeste. Es un hombre análogo en un mundo digital, por lo que se pierde totalmente en la conversación. No está al tanto de la jerga y tampoco está seguro hacia dónde se dirige algo o qué significa. En mi época, vi a lecheros ir y venir, y ahora resulta que los discos son una novedad".

Hamburg añade: "Va a Palo Alto, a Silicon Valley, y es casi como algo parecido a El Mago de Oz. Nunca ha estado expuesto a este mundo, y para él se siente como si fuera una pesadilla surrealista".

Mientras Ned lucha por mantener en operaciones a su pequeña imprenta independiente, Laird está ganando millones en el imperio digital y viviendo en un hogar ecológico que está totalmente libre de papel. "Mientras se suscita una guerra entre estos dos hombres, el conflicto también origina otro conflicto que está pasando a nuestro alrededor todo el tiempo entre lo viejo y lo nuevo, lo cada vez más obsoleto y lo emergente", comenta Levy.

Encontrar a los actores adecuados para personificar de manera genuina cada una de las perspectivas generacionales fue de suma importancia. Cranston y Franco tenían precisamente la química adecuada. Para Cranston, el proyecto le brindaba una oportunidad de regresar a la comedia después de haber estado inmerso en dramas intensos, que incluyeron su magistral interpretación del profesor de química convertido en zar de las drogas Walter White en la exitosa serie Breaking Bad, así como su reciente papel en el 2015 como Dalton Trumbo en la película biográfica de Jay Roach, por la que recibió una nominación al Premio de la Academia® al haber interpretado al famoso escritor. "Me encanta hacer papeles dramáticos, pero no te diviertes tanto como lo haces en una comedia", comenta el actor. "Cuando la misión de lo que haces en la vida es ir a trabajar para encontrar enfoques distintos con la intención de hacer reír a la gente, eso es un buen trabajo".

El ritmo, matices y entendimiento personal indiscutibles de Cranston probaron ser oro cómico. "Bryan es un actor magnífico", comenta Levy. "No hay una nota falsa en el hombre. Es capaz de interpretar a Ned de una manera muy honesta, de tal forma que sientes cómo este padre pierde el control en su interior, pero es expresado de maneras que con frecuencia son erróneas y, como resultado, muy cómicas. Está perfecto para este papel".

Con una reputación establecida en el mundo de la comedia como resultado de su extenso trabajo con su frecuente colaborador Seth Rogen, Franco, quien obtuvo una nominación al Oscar por su papel como el excursionista Aron Ralston en 127 Hours (2010), estaba interesado en explorar todavía más el género a partir de una dinámica distinta bajo la dirección de Hamburg. "Cuando llegué a la comedia, me enseñaron la importancia de que los personajes estén bien fundamentados para ofrecer un contenido emotivo real y no sólo una serie de chistes", comenta Franco. "John realmente se subscribe a esa idea y genera el tipo de comedias hacia las que me inclino, porque no se sienten como algo hueco. En realidad estás teniendo una especie de experiencia mientras te ríes".

De hecho, la relación de Franco y Hamburg comenzó como profesor y estudiante cuando el actor estaba cursando el programa de posgrado de cine en la Universidad de Nueva York. "Desafortunadamente, fue mi maestro el semestre que estaba haciendo 127 Hours, así que no estuve mucho en su clase", comenta Franco. "Pero platicamos mucho y pude conocerlo por teléfono. Me gustaban sus películas, me gustaba cómo escribía y después me dijo que estaba pensando en Bryan Cranston para el papel del padre. No conocía a Bryan, pero lo vi tras bambalinas en el último episodio de The Colbert Report, y me dijo, 'Ey, escuché que quizás y vayas a hacer esto y yo también. ¿Cómo lo ves?' Así que comenzamos a platicar y es simplemente el ser humano más grandioso que haya existido, alguien maravilloso con quien trabajar y un tipo fantástico".

Para Laird, el adinerado magnate de la tecnología que no tiene pelos en la lengua y que atesora la creatividad sin restricciones sobre cualquier tipo de tradición o estructura, el multifacético Franco era la opción ideal. Podía abarcar toda la naturaleza desinhibida de Laird, dice el productor Levine. "En realidad, James es una encarnación de ese personaje, dadas todas las cosas que hace como pintor, autor, director, escritor y actor -es capaz de apreciar la sensibilidad artística de Laird, quien es un auténtico soñador", comenta Levine. "No tiene filtro alguno, pero es todo acerca de la pasión, y James se adueña del papel de una manera muy fácil".

Aunque Laird es desobediente y salvaje, es también increíblemente encantador y agradable, virtudes que Franco aportó al papel sin lugar a dudas. Hamburg agrega: "Logra salirse con la suya con cosas que jamás me imagine que lo pudiera hacer, porque es James Franco y tiene esa sonrisa, ese destello en su mirada y esa gracia. Así que puede decir algunas de las cosas más ofensivas a esta agradable familia del medio oeste, pero no lo está haciendo para fastidiarlos. Es simplemente que nadie le enseñó a este tipo a comportarse. Es sólo un hombre que no tiene límites".

"Creo en definitiva que hay un poco de James en Laird, pero también hay un poco de Laird en James", añade Gluck.

Para ayudar a desarrollar el personaje de Laird, Franco estuvo en contacto vía Skype con el diseñador de videojuegos Cliff Bleszinski (conocido como CliffyB) para obtener inspiración del mundo real. "Es como un tipo de proxeneta del snowboarding", comenta Franco. "Ese es como su estilo. Habla muy rápido, dice muchas groserías, pero también dice cosas muy inteligentes, ¿sabes? Pensé, oh, ahí hay algo de Laird que pueda utilizar".

Para enfatizar todavía más la gran fractura que existe entre los Fleming y Laird están los personajes excéntricos de Silicon Valley que la familia conoce mientras está en la propiedad de Laird. El primero de entre todos ellos es Gustav, interpretado por Keegan-Michael Key (Key & Peele, Keanu). Gustav, que de seguro será uno de los favoritos de la audiencia, actúa como una especie de consejero espiritual -es el coach de vida, entrenador de artes marciales y mejor amigo de Laird, e intenta de manera incesante aconsejar a Laird de cómo comportarse cuando está con la familia de Stephanie. "Debido a la crianza riesgosa de Laird, no sabe cómo interactuar y desenvolverse en el mundo, así que Gustav lo ha puesto bajo su tutela y está intentando educarlo de la mejor manera posible para alcanzar la adultez", comenta Key.

Key disfrutó la manera en la que la larga lista de excentricidades del personaje creció conforme progresaba el rodaje. "Con cada revisión del guión ha sido interesante ver cómo se le agregan cosas a Gustav", comenta. "Sabe artes marciales, pero también es jefe de cocina y habla seis idiomas o siete o nueve. Oh, y sería divertido si fuera casi un nadador olímpico y quizás y haya servido en un templo tibetano…el mundo lo era todo en cuanto a este personaje".

Key le aportó una energía y entusiasmo al papel que fueron más allá de la descripción inicial del personaje, comenta Levy. "En cada cuarto que se aparece, Keegan llega con un fuerza tal de positivismo y un instinto cómico tan audaz, que supimos que la iba a hacer en grande con Gustav", comenta. "Para mí, Gustav es descendiente del personaje de Hank Azaria en Along Came Polly y de Martin Short en Father of the Bride; un personaje que es raro y con frecuencia con un acento ininteligible, pero cálido y con una devoción total".

La producción también le dio papeles a algunos de los comediantes más agudos que trabajan en la actualidad -incluyendo Adam Devine (Mike and Dave Need Wedding Dates), Andrew Rannells (Girls) y Casey Wilson (Gone Girl) - como emprendedores engreídos que Ned se encuentra en una fiesta descomunal y estridente que Laird ofrece en honor de la visita de los Fleming. En la lista de invitados está virtualmente la crema y nata de los billonarios del mundo de la tecnología, gente que, para Ned, parece hablar otro idioma. Para los realizadores, esos papeles secundarios clave les dieron la oportunidad de burlarse de los estereotipos establecidos de Silicon Valley. "Cuando tu reparto secundario está conformado por ases de la comedia, te encuentras en un buen lugar, y la película tiene una plétora de oportunidades para la comedia", comenta Levy. "Los instintos de Hamburg en el casting son muy calculados y la fuerza de su reparto secundario suma a la riqueza cómica".

Devine interpreta al descarado magnate de la tecnología Tyson Modell, el creador de 24 años de la popular aplicación Ghostchat, en la que 30 millones de personas se hacen "boo" todos los días. Modell es el epítome de la imagen del enfant terrible, que con frecuencia está asociada al joven billonario. "En cuanto a los estereotipos del billonario tecnológico se refiere, o eres un sociópata egocéntrico o la clase de tipo cool que no tiene oficina y se mueve en patineta", comenta Devine. "Tyson es el tipo que le grita de manera iracunda a su coche sin conductor, y que todo mundo tiene que soportar".

Ned también conoce a los hermanos Blaine y Missy Pederman, los creadores de una compañía de invitación en línea llamada StampFree Invites, el negocio por internet que amenaza de manera más directa las fortunas de las imprentas de media talla. "Ned está en el negocio de la impresión y aquí estamos representando el futuro, que es sin papel", comenta Rannells. "Somos la versión digital de la pequeña tiendita familiar de Ned, por lo que Ned nos brinda una mirada apocalíptica", añade Wilson.

Con un panorama tan espléndido de personajes, Hamburg se dio a la tarea de crear una atmósfera que pudiera liberar las fuerzas e instintos formidables de su talentoso reparto. La improvisación no fue sugerida, sino más bien requerida -algo que a los actores les pareció emocionante. Franco apreció el compromiso total de Hamburg por mantener el espacio creativo abierto. "Es importante sentir que alguien detrás de cámaras te puede apoyar", comenta. "Si estás improvisando, esperas que el director pueda construir a partir de ello y te guíe. John te da mucha libertad para la improvisación -comienzas con el guión y después te desenvuelves a partir de él para ver qué encuentras".

"La permisividad…éramos como niños", añade Cranston. "Hacíamos la escena como venía escrita, y no sólo se nos permitía, sino que también se nos alentaba a que nos alocáramos y añadiéramos lo que fuera apropiado para el personaje".

Key, veterano de la comedia de sketches, lo confirma: "Nunca he estado involucrado en una producción en la que un director regresa la cámara a una posición anterior de algo ya rodado para capturar el otro lado de lo que fue improvisado. Hizo que mis ojos vibraran de felicidad. Desde la perspectiva de un actor, esto ha sido un sueño porque te permite sentirlo de verdad. Hay momentos en el filme que fueron creados de una manera completamente orgánica. Eso es a lo que le estaba apostando John".

Hamburg dice que la mejor comedia empieza con un guión sólido, pero mantener un ambiente en el set donde ideas inesperadas puedan prosperar siempre trae consigo sorpresas emocionantes. "A lo largo del día, puedes descubrir ciertas venas de comedia que no sabías que iban a estar ahí en la mañana", comenta. "Para mí, es un todos contra todos. Es un proceso muy colaborativo y abierto, en el que los actores gritan cosas, y yo les grito cosas durante la toma. Reaccionaran ante ello, y me darán ideas de regreso. Una de mis cosas favoritas es encontrar algo que no existía en la mañana y para las dos de la tarde ya se volvió casi como un chiste habitual en el set. Me parece que lo hace algo fresco, divertido y con vida".

El proceso trajo consigo tomas muy largas, algo raro dadas las presiones vertiginosas que exige el programa de producción de un filme. Durante el rodaje de una situación particularmente incómoda para Ned -en la que Gustav debe ir a socorrerlo mientras está sentado en un excusado japonés de alta tecnología que está fallando-, Hamburg dejó correr las cámaras durante 46 minutos, una vez que Cranston y Key se morían de la risa una y otra vez.

"Es divertido ver cómo un actor del calibre de Bryan es incapaz de mantener la calma una y otra vez", comenta Hamburg. "Y después a Keegan, quien está más acostumbrado a estar en este tipo de comedias, que le pase lo mismo. Me la pasaba diciendo, 'Chicos, ¿quieren que corte?' Y se la pasaban contestándome, 'No, no, no, no, no'. Era un caos, pero fue hermoso ver cómo dos hombres se hacían reír tan fuerte".

Key añade: "Cada vez que reiniciábamos, Bryan decía, 'Lo tengo, lo tengo', y me metía al encuadre de manera muy lenta, tan cerca de su rostro como me fuera posible, y siempre nos atacábamos de la risa. Debió de haber pedido perdón 56 veces. Fue una toma de 46 minutos, y quizás y haya tan sólo dos que se puedan utilizar".

El entusiasmo de Cranston, quien disfruta su regreso a la comedia después de muchos años en dramas oscuros y cautivadores, fue palpable. Key comenta, "Este es un regreso triunfal de Bryan a la comedia. Está en su ambiente, en su elemento y ha sido muy divertido. Cualquiera que conozca a Bryan sabe que aprecia y festeja cada momento que está en el set y si pudieran capturar en cámara la mitad de las cosas que hace fuera de la pantalla…ha dejado a gente llorando de la risa en el set".

Franco dice entre risas: "No esperas que Bryan sea el que se ponga a rebasar límites, pero es quien con más frecuencia hace una sugerencia que va demasiado lejos, tanto para la escena como para los actores. Me encanta que el más vulgar en el cuarto es con frecuencia Bryan".

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

Rodada en Los Ángeles durante nueve semanas, ¿POR QUÉ ÉL? requirió que el equipo de producción creara dos estéticas muy distintas -el atractivo y acogedor hogar de Ned en Michigan y la majestuosidad minimalista de la vasta propiedad hipster de Laird en Palo Alto. Para hacer las veces de Grand Rapids durante las fiestas navideñas, el patio trasero de Universal fue transformado en un pintoresco vecindario de los suburbios, lleno de nieve. Camiones llenos de hielo fueron traídos para cubrir las calles con nieve, y grandes mangueras llenaron los árboles con espuma blanca para crear la ilusión de un paisaje invernal.

En contraste, el hogar de Laird ejemplifica el mundo elegante y simplificado de la tecnología. Rodeado por vastos jardines donde cuenta con una variedad de animales (¡del jardín a la mesa!), la enorme "casa inteligente" prescinde totalmente de papel, incluidos los baños. El hogar también cuenta con un sistema operativo omnipresente llamado Justine, un consejero virtual cuya voz corre a cargo de Kaley Cuoco, estrella de Big Bang Theory, quien puede responder preguntas, dar retroalimentación y rastrear actividad y conversaciones de cuarto a cuarto. El centro del hogar es un cuarto inmenso que alberga el orgullo de la vasta colección de arte de Laird -una instalación de un alce gigante sumergido en un tanque con su propia orina. La mayoría de las pinturas en exhibición son originales de James Franco, sin embargo.

"Gran parte de la obra en la película fue pintada por James; casi todas las piezas", dice Hamburg. "Parecía apropiado para la película. Digo, Barb y Ned duermen bajo una gran pintura que dice, 'Humping Capybaras', en la que dos animales, bueno, están teniendo sexo. Es algo muy de James y muy adecuado para la película".

El hogar de Laird es también donde Gustav le enseña la evasiva técnica de Parkour como un medio de autodefensa. El entrenamiento intenso involucra ataques sorpresa al azar (un homenaje a La Pantera Rosa y Kato) -el objetivo es generar un juego de habilidades innato que sea instintivo, original y que pueda desencadenarse de manera apropiada cuando se necesite. "Debido a que Laird es un recurso valioso, necesita saber cómo protegerse a sí mismo en caso de que haya un secuestro o algo de esa naturaleza", dice Key.

Sin embargo, los métodos de preparación de Gustav son puestos a prueba en un desafortunado receptor…su deseado suegro. Convencido de que Laird es un fraude, Ned recluta al confiable técnico en informática que tiene en casa (Zach Pearlman) para piratear la computadora de Laird y hurgar en sus registros financieros. Armado con información que cree que expondrá finalmente la intricada red de mentiras de Laird, Ned lo pone en evidencia frente a la familia, y es ahí cuando los temperamentos se caldean. Acusaciones vuelan y las cosas se tornan físicas de manera veloz. Al intentar evitar los ataques de Ned, el entrenamiento de Parkour de Laird entra en acción, y sin esfuerzo alguno se trepa sobre el tanque que tiene la instalación del alce.

Como un gesto de alusión a las presiones crecientes del viaje, la presión del peso corporal de Laird contra el vidrio provoca que el tanque explote, y esto provoca que Laird vuele a través del cuarto en una ola gigante. "La explosión es perfecta porque ahí vemos cómo todas las líneas distintas que hemos estado desarrollando a lo largo de la película llegan a un punto crítico de una gran manera", comenta Franco. "La escena no era así originalmente, pero hay que darle crédito a John, ya que es muy bueno desarrollando ideas y permitir que cada escena alcance su potencial máximo".

La noción de Laird volando de esta instalación de arte gigante les ofreció una oportunidad a los realizadores de hacerle un guiño sutil a la imagen pública de Franco. "James tiene esta reputación de ser un artista, por lo que pensamos que sería hasta cierto punto divertido hacer que James Franco saliera volando de esta fantástica pieza de arte para que funcionara como una pequeña meta-idea rara; a partir de aquí, todo adquirió otra dimensión", comenta Helfer.

La acrobacia fue sin lugar a dudas la secuencia más complicada del filme. Jeremy Hays, coordinador de efectos especiales de ¿POR QUÉ ÉL?, trajo a varios ingenieros para que trabajaran en la logística de la secuencia que involucraba un tanque de 2.5m de altura lleno con casi 11,000 litros de agua. "Es divertido, porque primero lees el guión y después vas a juntas e intentas transmitir la hazaña de ingeniería que la secuencia requiere, así como el riesgo y peligro que ello implica, mientras les brindas confianza a todos de que se puede hacer", comenta Hays. "He hecho cosas similares con acuarios que son de 1m o poquito más altos, pero cuando estás hablando de 2.5m, eso es algo completamente distinto".

El primer reto fue construir una estructura en el set que pudiera soportar el peso de 2,270 kilos del tanque más los 11,300 litros de agua -el peso total era la sorprendente cantidad de 7,700 kilos. El equipo después tuvo que determinar cómo el vidrio templado de ¾ de pulgada podía sostener de manera segura el agua en el interior del tanque, mientras el reparto y equipo de producción rodaban alrededor de la instalación durante varias semanas antes de realizar la acrobacia.

En vista de que un doble de riesgo iba a estar sumergido en el tanque al momento de la explosión, hacer estallar el vidrio con dispositivos de pirotecnia no era opción. En cambio, Hays y su equipo utilizaron un cilindro neumático de alta presión que transfería aproximadamente 3,600 kilos de fuerza a un pequeño punto en la esquina superior del vidrio para romper el tanque e inundar el set con agua. "Teníamos una idea de cuán lejos podía llegar el agua, pero fue mucho más allá y demolió el set de una manera en la que había sido nuestra intención hacerlo", comenta Levine. "Fue una acrobacia bastante compleja para la dimensión de esta película, pero fue absolutamente sorprendente".

Hamburg dice que la secuencia generó muchos momentos de nerviosismo, pero quedó fascinado con el resultado final. "Fue el día más estresante de mi vida en un set", comenta Hamburg. "Afortunadamente, lo logramos en una sola toma. Todo salió sin problema alguno. El doble de riesgo se rasguñó un poco la nariz, pero pasó a través de un tanque de hoja de vidrio y sobrevivió, y nosotros teníamos, me parece, once cámaras rodando la escena. Es un momento muy divertido y emocionante de la historia".

Pero no sólo son las acrobacias descabelladas o la comedia física salvaje del filme con lo que es más probable que se vayan a quedar los cinéfilos. Cranston cree que la historia muy familiar y reconocida de un padre devoto que busca encontrar la manera de apreciar al excéntrico billonario tecnológico que su hija ama, que está al centro de ¿POR QUÉ ÉL?, resonará entre el público esta temporada navideña. Es una comedia familiar divertida acerca de la aceptación y la conexión.

"Mucha de la comedia se deriva de las diferencias entre nosotros y es mejor cuando parte de un sentido de realidad", comenta Cranston. "Si una audiencia deja el cine y se rió mucho, eso ya vale por sí mismo. Si una audiencia se río y, además, sintió algo, esa es la experiencia fértil que esperamos conseguir".

ACERCA DEL REPARTO

BRYAN CRANSTON (Ned Fleming) es un actor nominado al Premio de la Academia®, ganador de cuatro Premios Emmy®, un Globo de Oro® y un Premio Tony®, que recientemente interpretó el personaje que le da nombre al título en Trumbo, de Jay Roach. En el 2016, su actuación le valió nominaciones al Premio de la Academia, Premio SAG, Premio BAFTA y Premio Critics' Choice a Mejor Actor. Cranston también protagonizó The Infiltrator (Operación Escobar), de Brad Furman, y pronto será visto en el papel del título en la película independiente Wakefield, de Robin Swicord.

En escena, Cranston hizo su debut en Broadway como el presidente Lyndon B. Johnson en la obra All The Way, del dramaturgo ganador del Premio Pultizer Robert Schenkkan. En el 2014, Cranston recibió por su actuación un Premio Tony®, así como un Premio Drama Desk, un Premio Outer Critics Circle y un Premio Theater World a Actor Sobresaliente en una Obra. A la postre, produjo la adaptación cinematográfica de la obra a través de su compañía productora, Moon Shot Entertainment, junto con Amblin Television, de Steven Spielberg, y Tale Told Productions. Se estrenó por HBO en mayo de 2016 y fue nominada para ocho Premios Emmy, incluyendo Película para Televisión Sobresaliente, mientras que Cranston recibió una nominación individual a Actor Protagónico Sobresaliente en una Serie Limitada o Película. También fue nominado para un Premio Critics' Choice a Mejor Actor en una Película para Televisión por su actuación en All The Way, y el filme fue nominado a Mejor Película para Televisión.

Además, Moonshot Entertainment desarrolló la serie dramática Sneaky Pete para Amazon y la serie animada SuperMansion para Crackle, que recibió dos nominaciones al Emmy.

Los otros créditos cinematográficos de Cranston incluyen Godzilla, de Gareth Edwards, Argo, de Ben Affleck, la nueva versión de Total Recall (El vengador del futuro), de Len Wiseman, Drive (Drive: El escape), de Nicholas Winding Refn, Contagion (Contagio), de Steven Soderbergh, The Lincoln Lawyer (El defensor), de Brad Furman, Little Miss Sunshine (Pequeña Miss Sunshine), de Jonathan Dayton y Valerie Faris, Saving Private Ryan (Salvando al soldado Ryan), de Steven Spielberg, y Larry Crown (El amor llama dos veces)y That Thing You Do! (¡Eso que tú haces!), ambas de Tom Hanks, entre otras. Cranston ha prestado su voz para las películas de DreamWorks Animation Kung Fu Panda 3 y Madagascar 3: Europe's Most Wanted (Madagascar 3: Los fugitivos).

En televisión, su interpretación de Walter White en Breaking Bad, para AMC, le valió cuatro Premios Emmy®, cuatro Premios SAG y un Globo de Oro. Cranston tiene el honor de ser el primer actor en una serie para televisión de cable y el segundo actor protagónico en la historia de los Premios Emmy en haber ganado tres veces consecutivas. Como productor de Breaking Bad, ganó dos Premios Emmy y un Premio del Producers Guild of America (PGA) (Sindicato de Productores de los EE UU) a Serie Dramática Sobresaliente.

Detrás de cámaras, Cranston fue nominado para un Premio del Directors Guild of America (DGA) (Sindicato de Directores de los EE UU) por Breaking Bad (en el 2014) y por Modern Family (en el 2013 y 2014). Cranston también escribió, dirigió y actuó en el drama romántico original Last Chance,como un regalo de cumpleaños para su esposa y estrella del filme, Robin Dearden.

Cranston comenzó su carrera con un papel en la película para televisión Love Without End, que llevó a Cranston a ser contratado como miembro del reparto original de Loving, para ABC. A la postre, interpretó a Hal en Malcolm in the Middle, para FOX, que duró siete temporadas y por la cual Cranston fue nominado para un Globo de Oro y tres Premios Emmy.

Cranston también es portavoz y simpatizante desde hace mucho tiempo del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). NCMEC es la organización principal en los EE UU sin fines de lucro que trabaja con los cuerpos policiales, familias y profesionales en cuestiones relacionadas con niños perdidos y sexualmente explotados.

James Franco (Laird Mayhew) es un actor, director, guionista, productor, maestro y autor. Comenzó su carrera en Freaks and Geeks y recibió un Globo de Oro por su actuación en la película biográfica James Dean. Entre sus créditos cinematográficos notables se encuentran Oz The Great and Powerful (Oz, el poderoso), Spring Breakers (Spring Breakers: Viviendo al límite), la trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi, en la que interpretó a Harry Osborn, Milk (Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza), This Is The End (Este es el fin), Pineapple Express (Piña Express) -por la que recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Actor en una Película de Comedia o Musical- y 127 Hours (127 horas), por la que recibió nominaciones al Premio de la Academia, SAG y Globo de Oro a Mejor Actor. Ha dirigido y producido varias películas, incluyendo Child of God, As I Lay Dying, Zeroville, Saturday Night eIn Dubious Battle. Sus créditos en la pantalla chica incluyen 11.22.63 y el muy esperado programa venidero The Deuce. Hizo su debut en Broadway en Of Mice & Men ante críticas entusiastas y dirigió fuera-de-Broadway la obra The Long Shrift. Ha sido publicado en varias ocasiones en revistas y gracias a sus libros, e imparte cátedra universitaria en UCLA, USC y Cal Arts, además de dar clases de actuación en Studio 4. Su compañía productora, Rabbit Bandini Productions, lanzó recientemente una nueva empresa con la organización de beneficencia The Art of Elysium, y juntos han creado el primer estudio filantrópico, Elysium Bandini Studios.

Megan Mullally (Barb Fleming) es mejor conocida por su papel como Karen Walker, en la exitosa comedia Will & Grace, para NBC, por la que recibió dos Premios Emmy, cuatro Premios Screen Actors Guild y cuatro nominaciones al Globo de Oro.

La actriz oriunda de Los Ángeles, pero criada en Oklahoma, se inscribió en la licenciatura de teatro en la Universidad de Northwestern antes de haber cambiado a literatura inglesa. No obstante, protagonizó varias obras de teatro y musicales en el campus, que la llevaron a recibir tal atención, que le permitió buscar trabajo profesional en teatro en Chicago durante seis años, antes de haberse mudado a Los Ángeles en 1985. Al poco tiempo, Megan obtuvo el papel protagónico en la efímera serie de televisión The Ellen Burstyn Show, junto a Ellen Burstyn y Elaine Stritch. Varias apariciones como actriz invitada le siguieron (Seinfeld, Frasier, Wings, Mad About You, Caroline in The City, China Beach, Murder She Wrote), además de actuaciones en un par de series más (My Life and Times, Rachel Gunn, R.N.).

A mediados de la década de los '90, Megan apareció en dos musicales de Broadway: un reestreno en 1994 de Grease (Vaselina), con Rosie O'Donnell, y How To Succeed in Business Without Really Trying, donde actuó al lado de Matthew Broderick, en 1995. Regresó a escenarios de Broadway en el musical original de Mel Brooks Young Frankenstein, con Roger Bart y Sutton Foster. También protagonizó la producción de New Group de Annapurna, original de Sharr White, al lado de su marido, Nick Offerman -a ésta le siguió una corrida exitosa en el Odyssey Theatre en Los Ángeles, donde Mullally, en el 2009, también interpretó el papel de Beverly Wilkins en la obra The Receptionist, de Adam Bock, por la que obtuvo el Premio Backstage West Garland. En el 2014, Megan regresó a Broadway para la obra It's Only a Play, original de Terence McNally, al lado de Nathan Lane, Matthew Broderick, F. Murray Abraham, Stockard Channing, Rupert Grint y Micah Stock. Ese mismo año, interpretó el papel de Adelaide en Guys and Dolls, junto a Nathan Lane en el Carnegie Hall. El espectáculo recibió críticas entusiastas.

Más recientemente, Mullally interpretó a Leanne en You, Me and the Apocalypse, para Sky TV, que salió al aire por NBC después de una corrida en el Reino Unido. En el programa actuó al lado de Rob Lowe y Jenna Fischer y recibió críticas positivas de muchos críticos. También interpretó a Chief en la serie de televisión satírica Childrens Hospital, creada por Rob Corddry, ganadora de dos Premios Emmy, además de haber tenido un papel recurrente en Parks and Recreation, como la malvada Tammy, al lado de Offerman. De igual manera, Mullally y Offerman también aparecieron como actores invitados en un episodio de la segunda temporada de Life in Pieces, para CBS. Mullally tiene un papel recurrente en la exitosa serie animada Bob's Burgers, para Fox, y ha aparecido en el aclamado programa de televisión de culto Party Down, y como actriz invitada en 30 Rock, Web Therapy, Trophy Wife, Up All Night y Happy Endings.

Además de ¿Por qué él?, terminó recientemente la producción de The Masterpiece, de James Franco, y de la comedia Infinity Baby, dirigida por Bob Byington, al lado de Offerman. Previo a ello, Mullally fue vista en Alexander and the Terrible, Horrible, Good, Very Bad Day (Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡muy malo!), Smashed, Kings of Summer, Ernest And Celestine, Date and Switch, Somebody Up There Likes Me y G.B.F. También prestó su voz para el personaje de Grandma Linda en Hotel Transylvania 2.

A principios de este año, Mullally y Offerman salieron de gira con su espectáculo cómico "Summer of 69: No Apostrophe", que será grabado para un especial de comedia a principios del siguiente año. Mullally también forma parte de la banda Nancy & Beth. Su primer disco será lanzado el 7 de abril de 2017. La banda puede ser encontrada en Twitter como @nancyandbeth.

Zoey Deutch (Stephanie Fleming) está forjando de manera progresiva su obra con papeles dinámicos al lado de actores y realizadores notables. Deutch se encuentra actualmente en la producción de Flower, una historia de alcanzar la adultez a través de un vínculo improbable que se forma entre una adolescente sexualmente audaz y su hermano obseso, mentalmente inestable. Flower es escrita y coproducida por el novelista convertido en guionista Alex McAulay, y también es protagonizada por Kathryn Hahn, Tim Heidecker y Adam Scott.

Deutch terminó recientemente la producción de Rebel in the Rye, donde actuó al lado de Kevin Spacey y Nicholas Hoult. Basada en una historia verdadera, el filme sigue al autor J.D. Salinger (Hoult) mientras se prepara para escribir su clásica novela Catcher in the Rye. Deutch interpretará a Oona O'Neill, la hija del legendario dramaturgo Eugene O'Neill, quien tiene un amorío con Salinger.

Deutch fue vista más recientemente en Everybody Wants Some!, el filme más reciente del escritor/director Richard Linklater. La película, que se estrenó ante críticas entusiastas en el Festival de Cine South by Southwest, sigue a un grupo juvenil de jugadores de béisbol que se abre paso a través de las libertades y responsabilidades de una adultez sin supervisión. Previo a ello, coprotagonizó la comedia Dirty Grandpa (Mi abuelo es un peligro), junto a Robert De Niro y Zac Efron, y protagonizó Vincent N Roxxy al lado de Emile Hirsch, Zoe Kravitz y Emory Cohen. La película sigue a una solitaria pueblerina y a un roquero punk rebelde que se enamoran de manera inesperada y se ven obligados a huir. El filme se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca en abril.

En el área del cine independiente, Deutch terminó recientemente la producción de varios proyectos. Protagoniza Before I Fall, adaptación de la novela homónima del 2010, producida por Awesomeness Films, a ser estrenada el próximo año por Open Road. El filme gira en torno a Samantha Kingston (Deutch), una estudiante de tercero de preparatoria que se entera que quizás y esté viviendo el ultimo día de su vida una y otra vez hasta termine por hacer lo correcto. Además, protagonizó recientemente al lado de su hermana Madelyn Deutch The Year of Spectacular Men, que representa el debut como directora de su madre Lea Thompson, además de haber sido escrita por su hermana. La película sigue a una joven (Madelyn Deutch) que acaba de salir de la preparatoria mientras comienza relaciones y se enamora de varios hombres; Deutch aparece en un papel contrastante como la hermana que es estrella de cine y que tiene un novio amoroso (Avan Jogia).

También actúa al lado de Julia Garner, Nicholas Braun y Dayo Okeniyi en la comedia Good Kids, acerca de cuatro estudiantes de preparatoria sobresalientes viviendo en Cape Cod, que deciden reinventarse después de su graduación. El guión, escrito por Chris McCoy, estuvo en la 'Black List' (Mejores guiones no producidos) en el 2011.

En el 2014, Deutch interpretó el papel femenino protagónico en Vampire Academy (Academia de vampiros), para The Weinstein Company. En el papel de Rose Hathaway, la actriz interpretó a un "Dhampiro", mitad humano-mitad vampiro, y recibió una nominación al Premio Teen Choice a Mejor Actriz de Cine: Comedia. Además, actuó al lado de Alden Ehrenreich y Emma Thompson en la adaptación cinematográfica del best-seller Beautiful Creatures (Hermosas criaturas).

Deutch se dio a conocer por primera vez gracias a su papel como Maya en The Suite Life On Deck, para Disney Channel, que le dio más papeles como una estrella prometedora en Hollywood. También interpretó a Juliet Martin, la hijastra problemática de Sarah Michelle Gellar en Ringer, para CW.

Comprometida con varias causas benéficas, Deutch es una defensora a ultranza del orfanato Corazón de Vida en Tijuana, y ha actuado a beneficio de The Alzheimer's Association, What A Pair y Race to Erase MS. También trabaja con Water.org para su campaña Give.Water.org. En la actualidad, la actriz vive en Los Ángeles.

Cedric "the Entertainer" (Lou Dunne) es un actor y comediante carismático, mejor conocido por sus actuaciones agradables en exitosas películas y programas de televisión, tales como la franquicia de Barbershop; Be Cool, con John Travolta; Intolerable Cruelty (El amor cuesta caro), con George Clooney; Madagascar, que se convirtió en una de las franquicias animadas más exitosas; Johnson Family Vacation, éxito taquillero de 2004 que estelarizó y produjo; The Original Kings of Comedy, el muy exitoso documental de MTV dirigido por Spike Lee, que capturó el fenómeno Kings of Comedy Tour, gira que rompió cualquier cantidad de récords; la perdurable y popular comedia The Steve Harvey Show, para WB; y, más recientemente, su propia y exitosa serie The Soul Man, por TV Land.

En la pantalla grande, el cómico multi-talentoso ha interpretado papeles al lado de algunos de los actores de cine más reconocidos. Cedric fue visto junto a Ice Cube en la exitosa comedia BarberShop: The Next Cut (2016), que alcanzó el primer lugar en taquilla; al lado de Chris Rock en la aclamada comedia Top Five (2014); en breves papeles con Marlon Wayans en los éxitos taquilleros A Haunted House (¿Y dónde está el fantasma?) (2013) y su secuela A Haunted House 2 (Inactividad paranormal) (2014); y en Grassroots, con Jason Biggs, dirigida por Stephen Gyllenhaal (2012). Actuó al lado de Julia Roberts y Tom Hanks en Larry Crowne (El amor llama dos veces) (2011); All's Faire in Love: Romance Has a Renaissance (2011), junto a Christina Ricci; en Cadillac Records, coprotagonizada por Adrien Brody y Beyonce Knowles (2008); Street Kings (Reyes de la calle) (2008), al lado de Keanu Reeves; Welcome Home, Roscoe Jenkins, con Martin Lawrence (2008); Talk to Me, protagonizada por Don Cheadle (2007); Code Name: The Cleaner (Con licencia para limpiar), junto a Lucy Liu (2007); The Honeymooners, con Mike Epps (2005); Man of the House, con Tommy Lee Jones (2005); Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (Lemony Snicket, una serie de eventos desafortunados), al lado de Jim Carrey (2004); Barbershop 2: Back In Business (2004); Serving Sara, con Matthew Perry y Elizabeth Hurley (2002); Kingdom Come, junto a Whoopi Goldberg (2001); Big Momma's House (Mi abuela es un peligro) (2000); y Ride (1998).

Además, Cedric ha demostrado un talento fantástico para el doblaje en películas familiares queridas, tales como Planes (Aviones) (2013), y su secuela Planes: Fire & Rescue (Aviones 2: Equipo de rescate) (2014), ambas para Disney; Charlotte's Web (La telaraña de Charlotte) (2006); Madagascar (2005) y sus secuelas Madagascar: Escape 2 Africa (2008) y Madagascar 3: Europe's Most Wanted (2012); Ice Age (La era de hielo) (2002); y Dr. Dolittle2 (2001).

En la actualidad, en la pantalla chica, su muy esperado especial de comedia Cedric "The Entertainer:" Live from the Ville, para NETFLIX, se estrenó el 16 de septiembre de 2016 ante una gran respuesta de los telespectadores, y continúa en línea. Grabado en el histórico auditorio Ryman en Nashville a principios de este año, el especial de una hora muestra al comediante estelar mientras se burla de manera hilarante de las letras agresivas de los artistas de hip-hop actuales, disecciona la tarea de criar niños en la generación de Snapchat, y ofrece su postura única del clima político actual y del legado del presidente Obama.

Cedric, gracias a un atractivo universal, su versatilidad y el tremendo éxito en su carrera -que abarca el cine, presentaciones en directo y la televisión-, ha solidificado su lugar como uno de los artistas principales en el mundo.

En junio de 2016, Cedric terminó la quinta y última temporada de su exitosa serie cómica The Soul Man, en la que interpretó al excéntrico y divertido reverendo Boyce "The Voice" Ballentine. El popular programa fue una exitosa comedia original de TV Land que Cedric co-creó y en la que fungió como productor ejecutivo. Giraba en torno a una "grande y sexy" ex superestrella del R&B que se vuelve ministro cuando recibe el llamado del señor, por lo que se muda a San Luis con su reticente familia para predicar en la iglesia de su padre. Su plan - ¡de cantar para el alma a salvar almas! La transición prueba ser más retadora de lo que imaginó en esta divertida historia del pez fuera del agua. (En la última temporada, el reverendo Boyce estaba postulándose para alcalde). El talentoso reparto que compartió créditos con Cedric durante la corrida de cinco temporadas incluyó a la popular actriz cómica Niecy Nash (en el papel de Lolli, su esposa), el actor veterano John Beasley (en el papel de Barton Ballentine, su padre cascarrabias), y el versátil actor joven Wesley Jonathan (como Stamps, su despreocupado hermano menor). A lo largo de su trayectoria, el exitoso programa también contó con la presencia de grandes actores invitados, incluyendo Cee Lo Green, Robert Forster, Al Jarreau, Missi Pyle, Sherri Shepherd y muchos más.

En lo que representó un logro emocionante y memorable de su carrera en televisión, el 20 de marzo de 2013 Cedric fue nombrado conductor de Who Wants to Be a Millionaire, para unirse al icónico programa de concursos en su 12ª temporada en sindicación nacional, para su versión entre semana. Cedric aceptó ser conductor durante una temporada, hasta agosto de 2014, y después se fue a hacer muchos otros proyectos de cine y televisión que tenía en su ocupada agenda.

En el 2006, el primer especial de comedia jamás hecho de Cedric, Cedric The Entertainer: Taking You Higher, para HBO, fue el especial más popular del año para la cadena. En el 2008, Cedric hizo su debut en Broadway en la obra maestra American Buffalo, original de David Mamet, y cuya actuación fue elogiada por la crítica.

Algunos elogios notables en su carrera para el multi-talentoso artista incluyen: el Premio AFTRA a la Excelencia en Programación para Televisión por su serie Cedric the Entertainer Presents, para Fox, y el Premio NAACP Image a Actor Secundario Sobresaliente en una Serie Cómica por el programa cómico The Proud Family, para Disney. También recibió cuatro Premios NAACP consecutivos -en lo que representó un record- a Actor Secundario Sobresaliente en una Serie Cómica por su interpretación del adorable entrenador Cedric Robinson en la popular comedia The Steve Harvey Show, para WB, que estuvo al aire durante seis temporadas. En 1994, Cedric también recibió el Premio Richard Pryor al Cómico del Año por parte de la Black Entertainment Television por su actuación como conductor de Def Comedy Jam y de Comic View.

Su primer libro de comedia, Grown-Ass Man, fue lanzado en enero de 2002, y se agotó en todo el país. En el 2001, una audiencia televisiva de más de 144 millones de personas vio a Cedric estelarizar el comercial de Bud Light que obtuvo el primer lugar durante la transmisión del Súper Tazón, y que llevó a USA Today a llamarlo "El jugador más valioso de Madison Avenue". Ahora como director de su propia compañía, A Bird And A Bear Entertainment, Cedric desarrolla y produce largometrajes. Johnson Family Vacation fue el primero bajo sus auspicios. En el 2009, hizo su debut como director en la película satírica de baile Dance Fu, protagonizada por el actor cómico Kel Mitchell. En el 2011, Cedric lanzó su línea de sombreros WHOCed, para resaltar otra faceta más de la ocupada y creativa estrella de la comedia.

Como filántropo, Cedric fundó The Cedric The Entertainer Charitable Foundation en su ciudad natal de San Luis, Missouri, para ofrecer becas y programas comunitarios con el fin de enriquecer las vidas de jóvenes y familias de barrios marginados. La fundación ha otorgado cientos de becas e incontables incentivos y planes para expandir su alcance a escala nacional. Su evento anual Cedric "The Entertainer" Celebrity Golf Classic, ahora en su cuarto año (2016), es un evento de caridad para recabar fondos con la finalidad de beneficiar a The Kyles Family Foundation, The Brotherhood Crusade of Los Angeles y The Boys & Girls Club of Camarillo. Las tres organizaciones de beneficencia apoyan a los jóvenes de barrios marginados/en riesgo.

Cedric, quien en la actualidad se está presentando en recintos de todo el país, ha unido fuerzas con George Lopez y sus famosos compañeros comediantes D.L. Hughley, Eddie Griffin y Charlie Murphy para The Comedy Get Down Tour! Estos dos últimos años, se han estado presentando ante localidades agotadas.

Keegan-Michael Key (Gustav) es un premiado actor, escritor y creador que se ha convertido en uno de los rostros más creativos y solicitados de Hollywood. Con un conjunto de habilidades extraordinario y diverso, así como con un amplio talento para la comedia y el drama, Key ha redefinido el significado de lo que es ser un camaleón y una persona multifacética en los mundos del cine, televisión y teatro.

Junto con Jordan Peele, Key creó y estelarizó Key & Peele para Comedy Central. Por su trabajo en el programa, Key fue nominado en el 2015 a cinco Premios Emmy, dos Premios NAACP Image (en el 2016), así como para un Premio del Screen Actors Guild a Actuación Sobresaliente de un Ensamble en una Serie Cómica, en el 2016. En el 2014, la serie ganó un Premio Peabody y un Premio American Comedy a Mejor Serie de Comedia Alternativa. El programa se ha convertido en una sensación por televisión e internet, con cuatro nominaciones al Emmy® y más de 900 millones de vistas en línea. La serie terminó su corrida de cinco temporadas en septiembre de 2015.

En cine, Key protagonizó y coprodujo recientemente Keanu, de Peter Atencio, estrenada por Warner Bros. en abril 29, 2016. La película sigue a unos amigos (Key y Jordan Peele) que traman un plan para recuperar un gato robado al hacerse pasar por narcotraficantes de una pandilla callejera. Key también terminó recientemente la producción de Don't Think Twice, de Mike Birbiglia, al lado de Gillian Jacobs, que se estrenó el 22 de Julio de 2016. La comedia es acerca de un grupo de improvisación que pierde el alquiler de su teatro al mismo tiempo que uno de los miembros de su reparto es elegido para el programa más grande de comedia de sketches que hay en la televisión.

Key, junto con Peele, está desarrollando actualmente Substitute Teacher, para Paramount. El filme está basado en el muy popular sketch homónimo de Key & Peele, que tiene más de 91 millones de vistas en YouTube. También estelarizará la película animada Storks, de Nick Stoller, que será estrenada en el 2017 por Warner Bros. El dueto también está trabajando en Police Academy, para New Line, en la que fungirán como productores. Key fue visto más recientemente en Vacation (Vacaciones),Pitch Perfect 2 (Más notas perfectas), Horrible Bosses 2 (Quiero matar a mi jefe 2) y Let's Be Cops (Agentes del desorden). También prestó su voz para Hotel Transylvania 2, para Columbia y Sony, y para Angry Birds, que Columbia estrenó el 20 de mayo de 2016.

En televisión, Key ha tenido un papel recurrente en la serie ganadora del Emmy Fargo, para FX, Playing House, para USA, Children's Hospital, para Adult Swim, y Parks & Rec, para NBC. Durante seis temporadas también tuvo un papel periódico en MADtv, para FOX, además de Gary Unmarried, para CBS. Los créditos cinematográficos adicionales de Key incluyen: Wanderlust (Locura en el paraíso), Just Go With It (Una esposa de mentira), Role Models (Un par nada ejemplar), Hell Baby, Afternoon Delight y Due Date (Todo un parto). Créditos adicionales en televisión incluyen: The League, The Middle, How I Met Your Mother, Bob's Burgers, Reno 911! y ER.

Key fue nombrado por la revista TIME como una de las Personas más Influyentes del 2014, además de haber aparecido en la sección 'Artistas del Año' del 2012 en la publicación ENTERTAINMENT WEEKLY. Es fundador del teatro The Planet Ant en Hamtramck, Michigan, una de las cunas creativas de Sam Richardson de VEEP y Tim Robinson de SNL.

Key es un veterano de The Second City Theater de Detroit y Chicago. Obtuvo su título de licenciatura en bellas artes de la Universidad de Detroit Mercy y su maestría en bellas artes con especialización en teatro de la Universidad Estatal de Pennsylvania. En la actualidad vive en Los Ángeles.

Griffin Gluck (Scotty Fleming), quien a los quince años ya tenía casi diez años de experiencia como actor a sus espaldas, se encuentra entre los jóvenes talentos de Hollywood a seguir. A Gluck le entró el gusanillo de la actuación cuando fue a una presentación infantil de verano de Guys and Dolls en el Palisades Playhouse. A los seis años, obtuvo el papel protagónico de Nathan Detroit y descubrió su amor por la actuación. Desde entonces, Gluck se ha hecho de una impresionante lista de créditos tanto en cine como en televisión, y ha trabajado con algunos de los nombres más reconocidos en el entretenimiento. Su gran oportunidad se dio en el 2011 cuando fue elegido para el papel de Michael, hijo de Jennifer Aniston (e hijo ficticio de Adam Sandler), en Just Go With It, por la que también recibió una nominación al Premio Young Artist.

Gluck interpretó a Rafe Khatchadorian en Middle School: The Worst Years of My Life, al lado de Lauren Graham y Rob Riggle. El filme, basado en el best-seller homónimo #1 del New York Times escrito por James Patterson, narra las dificultades y triunfos de Rafe, mientras usa todo su ingenio para combatir a bravucones, las hormonas y a un director de escuela tiránico, obsesionado con los exámenes. Créditos cinematográficos adicionales incluyen Baby, Baby, Baby, Just Before I Go, dirigida por Courteney Cox, Larry Gaye: Renegade Male Flight Attendant y Trust Me, dirigida porClark Gregg. Gluck también tiene un historial extenso en televisión, que incluye papeles periódicos en series como Red Band Society, Back In The Game y Private Practice; papeles recurrentes en About A Boy, United States of Tara y The Office; y una aparición como actor invitado en Silicon Valley, para HBO, que hace poco se volvió viral.

Los pasatiempos de Gluck incluyen andar en patineta, esquiar, nadar, jugar tenis, hacer breakdance, pescar y practicar artes marciales. Vive en Los Ángeles con su padre director Cellin Gluck, su madre productora Karin Beck, y su hermana mayor Caroline.

ADAM DEVINE (Tyson Modell) se está convirtiendo rápidamente en uno de los cómicos jóvenes más buscados en el mundo de la actuación. Devine es mejor conocido por ser co-creador, escritor y estrella del exitoso programa Workaholics, para Comedy Central. Devine fue visto recientemente en Pitch Perfect 2 (Más notas perfectas), para Universal, a la que regresó en su papel de Bumper Allen, líder de los campeones de canto del campus. Devine después será visto en la comedia Paternity Leave, para New Line Cinema, y Final Girls, al lado de Nina Dobrev y Thomas Middleditch, para Sony.

Recientemente, Devine actuó en The Intern (Pasante de moda), de Nancy Meyers, al lado de Anne Hathaway y Robert De Niro, donde interpretó al jefe de becarios en la comedia de Warner Bros. acerca de un viudo de setenta años (De Niro) que ingresa a un programa de pasantes. Además, Devine actuó al lado de Zac Efron en Mike and Dave Need Wedding Dates (Mike y Dave: Los busca novias), una comedia basada en la historia verdadera de dos hermanos que intentaron conseguir pareja para la boda de su hermana al poner un anuncio en Craigslist.

También protagonizó la comedia Pitch Perfect, para Universal, que sigue el mundo competitivo del canto a capela universitario, y que también fue estelarizada por Anna Kendrick, Brittany Snow y Rebel Wilson. También puede ser visto como actor invitado en un papel recurrente como la nana en Modern Family, para ABC. Su grupo de comedia de sketches, Mail Order Comedy, ha encabezado espectáculos de comedia por todo el país, ante localidades agotadas. Devine actúa, escribe y produce todo el material de Mail Order Comedy, incluyendo Workaholics.

Devine también actuó en el espectáculo "New Faces" en el Montreal Comedy Festival. Poco tiempo después, le dieron un papel al lado de Jon Heder y Diane Keaton en la película Mamma's Boy, para Warner Bros. Apareció en Live at Gotham, para Comedy Central, en Frank TV, para TBS, y en Better Off Ted, para ABC. Además, Devine tuvo un papel recurrente como actor invitado en Samantha Who?, para ABC.

Casey Wilson (Missy Pederman) tuvo un papel periódico en Marry Me, para NBC, y en el programa de culto favorito Happy Endings, para ABC, por el que fue nominada en dos ocasiones al Premio Critics' Choice. Esta temporada interpreta el papel protagónico en el programa piloto de Hail Mary, para ABC, que se grabó en Atlanta esta primavera. Los créditos más recientes de Wilson incluyen la nueva serie One Mississippi, de Tig Notaro, para Amazon, dirigida por Nicole Holofcener y producida por Louis CK; y el filme próximo a estrenarse The Meddler, con Rose Byrne y Susan Sarandon, que será distribuido por Sony Pictures Classics.

Wilson fue una actriz prominente durante dos temporadas de Saturday Night Live y apareció como actriz invitada en Fresh Off The Boat, para ABC, Bored to Death, para HBO, y How I Met Your Mother, para CBS. Wilson también estelariza la serie Hotwives, una comedia original de Hulu que se lleva a cabo en una ciudad distinta cada temporada. La segunda temporada, Hotwives of Las Vegas, se estrenó en agosto de 2015. Sus créditos cinematográficos incluyen Gone Girl (Perdida), de David Fincher, For Your Consideration, de Christopher Guest, Julie and Julia, de Nora Ephron, y la película independiente C.O.G., de Kyle Alvarez, que está basada en un cuento de David Sedaris.

Wilson proviene de Alexandria, VA, y se graduó de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, y en actuación del Stella Adler Studio. Después de su graduación coescribió e interpretó (junto con su mejor amiga June Raphael) el programa de comedia de sketches "Rode Hard and Put Away Wet" en el teatro Upright Citizens Brigade en Nueva York y Los Ángeles. El espectáculo creado para dos mujeres (Wilson y Raphael) se presentó durante 11 meses, formó parte de la selección oficial del U.S. Comedy Arts Festival en Aspen, y apareció en la lista de los críticos de la publicación TimeOut NY.

La colaboración cómica de Wilson y Raphael se extendió al mundo cinematográfico. Las dos coescribieron Bride Wars (Guerra de novias), protagonizada por Anne Hathaway y Kate Hudson, e interpretaron los papeles protagónicos en Assbackwards, una comedia independiente femenina que también escribieron juntas. La película fue dirigida por Chris Nelson y se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en el 2013.

Andrew Rannells (Blaine Pederman) es quizás mejor conocido por su papel como Elijah en la exitosa serie Girls, para HBO. Andrew también apareció en la segunda temporada de The Knick, original de Steven Soderbergh, para Cinemax, The New Normal, para NBC, y en The Intern, de Nancy Meyer. Concibió el papel de Elder Price en The Book of Mormon, por el que ganó un Premio Grammy y fue nominado tanto para un Premio Tony como para un Premio Drama Desk. También en Broadway, interpretó el papel del rey Jorge en el exitazo Hamilton y encarnó a Hedwig en Hedwig and the Angry Inch. En la actualidad puede ser visto en Broadway en Falsettos, hasta el 8 de enero de 2017.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

John Hamburg (Director, Coescritor) ha estado involucrado como escritor y director en muchas de las comedias más respetadas del cine de los últimos 15 años. Nacido y criado en la ciudad de Nueva York, comenzó su carrera cinematográfica al producir cortometrajes en la preparatoria. Continuó con esa tendencia mientras estudiaba en la Universidad de Brown y, más tarde, en la Escuela de las Artes Tisch de la Universidad de Nueva York. Durante su periodo en Tisch, escribió y dirigió el cortometraje Tick, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance, en 1996.

Después regresó a Sundance, en 1998, con su opera prima, Sage Men, una comedia que escribió y dirigió, protagonizada por Sam Rockwell, Steve Zahn, Paul Giamatti, Mark Ruffalo y Harvey Fierstein. El excéntrico filme acerca de ladrones de cajas fuertes y compositores de canciones que se desarrolla en Providence, Rhode Island, ha generado un intenso seguimiento de culto a lo largo de los años desde su estreno en Sundance.

Después, Hamburg coescribió los guiones para las populares comedias Meet the Parents (La familia de mi novia), protagonizada por su colaborador frecuente Ben Stiller, quien compartió créditos con Robert De Niro, Blythe Danner y Owen Wilson, y Zoolander, estelarizada por Ben Stiller y Owen Wilson.

Hamburg después escribió y dirigió la exitosa comedia Along Came Polly (Mi novia Polly), protagonizada por Ben Stiller, Jennifer Aniston, Alec Baldwin y Philip Seymour Hoffman, y coescribió Meet The Fockers (Los Fockers: La familia de mi esposo) -secuela de Meet The Parents-, que de nueva cuenta fue protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro, junto con los nuevos miembros del reparto Dustin Hoffman y Barbra Streisand.

Hamburg después coescribió, produjo y dirigió I Love You, Man (Te amo, brother), protagonizada por Paul Rudd y Jason Segel. La película recibió críticas entusiastas y obtuvo buenas ganancias en taquilla, además de que con frecuencia es citada como la película más influyente del bromance (relación muy estrecha entre hombres).

Además de otros créditos como escritor y productor, Hamburg también ha trabajado de manera extensa en televisión, al haber dirigido varios episodios de la aclamada serie de Judd Apatow Undeclared, así como episodios deNew Girl y The Grinder.

Ian Helfer (coguionista) obtuvo gran fama en el papel de Rick, el paramédico del pueblo en As the World Turns, antes de que sus prematuras entradas de cabello lo llevaron a escribir de tiempo completo. Después de vender un guión de prueba a CBS y haber formado parte del equipo de escritores de la efímera Welcome To The Captain, creada por John Hamburg, el ex alumno de la Universidad de Brown escribió The Oranges, que se colocó en el segundo lugar de la 'Black List' y lo llevó a ser nombrado uno de los "Diez mejores guionistas a seguir", por la revista Variety. En el 2012, The Oranges fue producida por Olympus Pictures y protagonizada por Hugh Laurie, Catherine Keener, Allison Janney, Oliver Platt, Adam Brody y Leighton Meester.

Helfer y Hamburg después comenzaron a colaborar de manera más estrecha, escribiendo largometrajes y puliendo guiones en producción para una variedad de estudios, además de haber escrito el guión de ¿Por qué él? Para la televisión, colaboraron en programas piloto para Fox y Showtime. De manera individual, Helfer ha trabajado en la gran mayoría de los estudios, incluyendo Disney, Universal, Sony, Summit y Amazon Studios. Más recientemente, ha estado escribiendo Man vs. Baby, para CBS TV.

SHAWN LEVY (Productor) es uno de los directores más exitosos de la última década. Hasta la fecha, sus películas han recabado más de $3 billones de dólares a escala mundial. Su proyecto más reciente, la serie de televisión más comentada del verano, Stranger Things, es un éxito masivo entre la crítica y comercial.

Si bien Levy es mejor conocido como director de exitosas comedias y películas familiares, su compañía de producción, 21 Laps Entertainment, ha logrado un crecimiento sustancial con un programa de proyectos para cine y televisión que abarca múltiples géneros, y que los ha llevado a colaborar con realizadores muy reconocidos. Estos últimos años han visto a la compañía convertirse en una de las más notables y únicas de su tipo. Junto con Stranger Things, las producciones más recientes de Levy y 21 Laps incluyen la exitosa comedia familiar Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (Alexander y un día terrible, horrible, malo... ¡muy malo!), protagonizada por Steve Carell y Jennifer Garner, y el aclamado dramaThe Spectacular Now, estelarizado por Shailene Woodley y Miles Teller.

Levy también produce la serie cómica Last Man Standing, protagonizada por Tim Allen, para ABC, y que se encuentra ahora en su sexta temporada, así como la comedia venidera Imaginary Mary, escrita por Adam Goldberg, creador de The Goldbergs, y su programa piloto, que Levy también dirigirá para ABC.

Las películas de Levy incluyen la taquillera franquicia de Night at the Museum (Una noche en el museo), para la que Levy fungió como productor y director de los tres filmes. Estas películas han recabado más de $1.3 millones de dólares en la taquilla mundial y en ellas aparecen estrellas tales como Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Ricky Gervais, Hank Azaria, Amy Adams, Christopher Guest, Jonah Hill, Rebel Wilson, Dick Van Dyke y Mickey Rooney. This Is Where I Leave You, una adaptación cinematográfica del best-seller de Jonathan Tropper, se estrenó en el 2014 en el Festival de Cine de Toronto, y presentó a un reparto multiestelar que incluía a Jason Bateman, Tina Fey, Jane Fonda, Adam Driver y Rose Byrne.

Los otros esfuerzos como director de Levy incluyen la exitosa comedia de acción Date Night (Una noche fuera de serie), protagonizada por Steve Carell, Tina Fey, James Franco, Mark Wahlberg, Kristen Wiig y Mark Ruffalo, que recabó más de $150 millones de dólares en todo el mundo. Real Steel (Gigantes de acero), drama futurista de boxeo que habla de la relación entre un padre y su hijo, protagonizado por Hugh Jackman, también resonó entre las audiencias mundiales y recabó más de $300 millones de dólares. Los primeros éxitos como director de Levy incluyen la exitosa comedia The Pink Panther (La pantera rosa), protagonizada por Steve Martin, Kevin Kline y Beyoncé Knowles, así como Cheaper by the Dozen (Más barato por docena), también protagonizada por Martin, pero que también contaba con Bonnie Hunt y Ashton Kutcher en papeles estelares. La película recabó más de $200 millones de dólares en el mundo.

21 Laps' Entertainment, compañía de Levy, tiene un programa abundante de películas a ser estrenadas a lo largo de los siguientes seis meses: además del éxito que ha resultado ser Arrival (La llegada), Levy está por estrenar Table 19, protagonizada por Anna Kendrick, para Fox Searchlight; y Fist Fight, con Charlie Day, Ice Cube, Jillian Bell y Tracey Morgan en los papeles principales, a ser estrenada por New Line Cinema.

Dan Levine (Productor) es presidente de 21 Laps Entertainment, la compañía de producción de Shawn Levy, ubicada en los estudios de 20th Century Fox. Levy produjo recientemente el éxito entre la crítica Arrival, dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Amy Adams y Jeremy Renner para Paramount y Sony Pictures. Previo a ello, produjo el éxito Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, protagonizada por Steve Carell y Jennifer Garner, para Disney. Fue productor ejecutivo de The Internship (Dos aprendices fuera de línea), de Shawn Levy, protagonizada por Vince Vaughn y Owen Wilson, así como de Night at the Museum: Secret of the Tomb.

En el 2010, se unió a la compañía de Levy, después de haber fungido como vicepresidente ejecutivo de producción de Paramount Pictures, donde trabajó en proyectos tales como el exitazo taquillero de monstruos Cloverfield (Cloverfield: Monstruo), de Matt Reeves, Stardust (El Misterio de la Estrella), de Matthew Vaughn, el éxito mundial G.I. Joe: The Rise of Cobra (G.I. Joe: El origen de cobra), el relanzamiento de la franquicia de terror Friday the 13th (Viernes 13), y la película de acción Shooter (Tirador), protagonizada por Mark Wahlberg.

Durante su carrera, Levine ha alternado entre productor y ejecutivo de estudio. A lo largo de dos años, fue vicepresidente superior de producción en Dimension, donde supervisó películas como The Amityville Horror. Siendo vicepresidente ejecutivo de la oficina en Nueva York de Jersey Films conoció a John Hamburg, quien estaba trabajando en una comedia aún sin título que se convertiría en Along Came Polly, protagonizada por Ben Stiller y Jennifer Aniston, y para la que Levine fungió como productor ejecutivo. Durante su estancia en Jersey Films también fue productor ejecutivo de Freedom Writers (Escritores de la Libertad), de Richard LaGravenese, coprodujo Camp, de Todd Graff, y, en el 2001, fungió como ejecutivo de producción del éxito independiente Super Troopers (Súper Policías). Previo a ello, Levine fue vicepresidente de New Regency, donde fue ejecutivo de la película ganadora del Oscar® L.A. Confidential (Los Ángeles al Desnudo), de Curtis Hanson, de Fight Club (El Club de la Pelea), de David Fincher, del thriller de juzgados A Time to Kill (Tiempo para Matar), de Joel Schumacher, y de City of Angels (Un Ángel Enamorado).

Ben Stiller (Productor) es una de las figuras del entretenimiento más aclamadas y reconocidas. Como actor, director, escritor y productor, la taquilla mundial de Stiller está cerca de los $3 billones de dólares, que lo convierten en una de las estrella de comedia que más dinero ha recabado de todos los tiempos. Más allá de su éxito personal, Stiller está a la vanguardia en la industria, una vez que rompe esquemas de manera constante al generar oportunidades para escritores y directores emergentes, y adoptar nuevas plataformas para su compañía de producción, Red Hour. Su legendaria serie de televisión de sketches, The Ben Stiller Show, impulsó las carreras de varias figuras influyentes de la comedia, incluyendo Judd Apatow y David Cross.

En el 2017, Stiller estelarizará Brad's Status, de Mike White, al lado de Austin Abrams, y The Meyerowitz Stories, New and Collected, de Noah Baumbach, junto a Adam Sandler y Dustin Hoffman. Previo a ello, Stiller colaboró con Baumbach en While We're Young, donde compartió créditos con Naomi Watts, y en Greenberg, por la que obtuvo una nominación al Premio Independent Spirit a Mejor Actor Protagónico.

Desde que Red Hour se independizó en el 2016, ocho películas nuevas se encuentran actualmente en desarrollo a través de Stiller y el contrato de financiamiento que su socio Nick Weinstock tiene con Bold Films. A ser estrenada el 23 de diciembre por Twentieth Century Fox, está la comedia ¿Por qué él?, de John Hamburg, protagonizada por Brian Cranston, James Franco y Zoey Deutch, seguida de The Polka King, de Maya Forbes y Wallace Wolodarsky, estelarizada por Jenny Slate, Jack Black y Jason Schwartzman.

Además de las películas de Red Hour, Stiller y Weinstock han preparado nuevos programas de televisión en Amazon, Hulu, Showtime y Lifetime. A lo largo de los últimos tres años, Red Hour produjo la serie de televisión The Birthday Boys, además de The Meltdown with Jonah and Kumail, para Comedy Central, Big Time in Hollywood, FL y Another Period. Red Hour también produjo el especial de una hora de Bridget Everett Gynecological Wonder, para Comedy Central, así como el especial de comedia Crash Test, de Rob Huebel y Paul Scheer.

En el 2008, Stiller protagonizó, coescribió y dirigió Tropic Thunder (Una guerra de película). Protagonizada por Robert Downey Jr., Jack Black y Tom Cruise, la película y reparto obtuvieron varias nominaciones, incluyendo al Premio de la Academia®, BAFTA, SAG y Globo de Oro®. Además, el filme ganó el Premio del Broadcast Film Critics Circle y el Premio del Hollywood Film Festival a la Comedia del Año. Sus otros créditos como director incluyen: Reality Bites, The Cable Guy (Dr. Cable: El desastre llama), The Secret Life of Walter Mitty (La increíble vida de Walter Mitty), Zoolander (Ídem) y Zoolander 2. Como escritor, Stiller ganó un Premio Emmy® por la serie cómica de sketches The Ben Stiller Show, que también dirigió y produjo.

A lo largo de la última década, Stiller ha encabezado varias franquicias cinematográficas, incluyendo Night at the Museum, Meet the Parents, Meet the Fockers y Little Fockers (Los pequeños Focker), así como las exitosas películas animadas de Madagascar, para DreamWorks Animation. Sus créditos diversos en la actuación incluyen: Permanent Midnight (Noches eternas), Your Friends & Neighbors, Flirting with Disaster (Tentados para el Desastre), Empire of the Sun (El imperio del sol), There's Something About Mary (Loco por Mary), The Royal Tenenbaums (Los excéntricos Tenenbaums), Tower Heist (Robo en las alturas) y Dodgeball: A True Underdog Story (Pelotas en juego).

En el 2011, Stiller regresó a escenarios de Broadway en el reestreno de la premiada obra de John Guare The House of Blue Leaves, junto a Edie Falco y Jennifer Jason Leigh. En 1986, hizo su debut en Broadway en la producción del mismo nombre.

A lo largo de su carrera, Stiller ha estado involucrado y ha apoyado numerosas obras de caridad y fundaciones, incluyendo Project ALS (Proyecto ALS), Artists for Peace and Justice (Artistas para la Paz y la Justicia), Centre for Environmental Education (Centro para la Educación Ambiental), Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (Fundación de SIDA Pediátrico Elizabeth Glaser), Michael J. Fox Foundation (Fundación Michael J. Fox), Oxfam, Red Cross (Cruz Roja) y Starlight Children's Foundation (Fundación Infantil Starlight), entre otras. Como simpatizante de UNHCR, la agencia de refugiados de las Naciones Unidas, Stiller se reunió con refugiados en Berlín a principios del 2016, y más recientemente fue a una misión en Jordania donde convivió con refugiados sirios y se enteró de primera mano de sus historias de supervivencia, así como de la esfera de acción de la operación humanitaria que les brinda diariamente ayuda a aquellos que han sido desplazados. En el 2010, Stiller fue reconocido por la revista Time por su labor altruista como uno de los TIME 100; una lista de las personas más influyentes en el mundo.

Después de su primera visita a Haití con Save the Children en el 2009, Stiller se comprometió a recabar dinero para escuelas del país, a través de su campaña StillerStrong, y más recientemente con The Stiller Foundation. En el otoño de 2011, Stiller, junto con el aclamado galerista de arte David Zwirner recabó más de 13 millones de dólares para Haití, que fue distribuido en múltiples organizaciones, tales como JPHRO, Partners In Health, Artists for Peace and Justice, entre otras.

Jonah Hill (Productor), nominado en dos ocasiones al Premio de la Academia, posee una habilidad para actuar que lo ha colocado al frente de Hollywood, tanto en el ámbito cómico como en el dramático.

Jonah recibió elogios de la crítica por su papel en The Wolf of Wall Street (El lobo de Wall Street), de Martin Scorsese, al lado de Leonardo DiCaprio. La película narra el dramático ascenso y caída de Jordan Belfort en Wall Street, además de su estilo de vida parrandero y vida personal turbulenta. La interpretación de Jonah de Donnie Azoff, el amigo cercano de Belfort (DiCaprio) y socio tanto comercial como de libertinaje, le valió a Hill su segunda nominación al Premio de la Academia a Mejor Actor Secundario. The Wolf of Wall Street fue estrenada por Paramount Pictures y recabó más de $392 millones de dólares en la taquilla mundial. La película recibió una nominación al Premio de la Academia a Mejor Película, un nominación al Globo de Oro a Mejor Película, Comedia o Musical, una nominación al Critics' Choice a Mejor Película y Mejor Ensamble, y fue reconocida como una de las mejores "Películas del Año" por parte del AFI, así como por la National Board of Review, que la consideró uno de los "Diez Mejores Filmes" del año. Además, por su actuación en la película, Jonah recibió el Premio "Creative Impact for Acting" de parte de Variety.

Jonah fue visto más recientemente en War Dogs(Amigos de armas), de Todd Phillips, donde actuó al lado de Miles Teller. La película fue estrenada en agosto de 2016, y Jonah recibió grandes elogios de la crítica. Después, producirá y estelarizará la vendiera película The Ballad of Richard Jewell, con Leonardo DiCaprio, y está por estelarizar la serie de televisión Maniac, creada por Cary Joji Fukunaga, con Emma Stone.

Además, se anunció recientemente que Jonah hará su debut como director con Mid '90s, una película que él escribió que es acerca de alcanzar la adultez. El filme será producido por Scott Rudin y Eli Bush con A24. Jonah no actuará en ella.

En el verano de 2014, Jonah actuó al lado de Channing Tatum en 22 Jump Street (Comando especial 2), que fue estrenada por Sony Pictures y recabó más de $330 millones de dólares en todo el mundo. La película es la secuela de 21 Jump Street, que se estrenó en primer lugar en taquilla, y a la postre obtendría más de $200 millones de dólares en taquilla mundial. Además de protagonizar ambos filmes, Jonah fungió como escritor y productor de la franquicia. Jonah y Channing regresarán para una tercera parte: 23 Jump Street.

En el 2011, Jonah actuó junto a Brad Pitt y Philip Seymour Hoffman en Moneyball (El juego de la fortuna), de Bennett Miller. Esta actuación le valió a Jonah su primera nominación al Premio de la Academia a Mejor Actor Secundario, además de una nominación al Globo de Oro a Mejor Actor Secundario - Cine y una nominación al Premio SAG a Actuación Sobresaliente de un Actor en un Papel Secundario. Moneyball también fue nominada para un Premio de la Academia a Mejor Película y a un Globo de Oro a Mejor Película - Drama.

Otros créditos cinematográficos incluyen: Hail, Caesar! (¡Salve, César!), de los hermanos Coen, Django Unchained (Django sin cadenas), de Quentin Tarantino, This Is the End (Este es el fin), de Seth Rogen y Evan Goldberg, Cyrus, de Jay y Mark Duplass, y varios filmes de Judd Apatow, incluyendo el papel que lo puso en un primer plano en Superbad (Súper cool), así como Get Him to the Greek (Misión Rockstar), Funny People (Siempre hay tiempo para Reír), Forgetting Sarah Marshall (Cómo sobrevivir a mi ex) y The 40-Year-Old Virgin (Virgen a los 40). También prestó su voz para una serie de proyectos animados, incluyendo The LEGO Movie (La gran aventura Lego), How to Train Your Dragon (Cómo entrenar a tu dragón), How To Train Your Dragon 2, Megamind (Megamente) y Dr. Seuss' Horton Hears a Who! (Horton y el mundo de los quién). Jonah acaba de ser escuchado en Sausage Party (La fiesta de las salchichas), de Seth Rogen y Evan Goldberg.

En el 2011, Jonah coescribió, creó y le dio voz al personaje del título en la aclamada serie animada de televisión Allen Gregory, para Fox Television. Ese mismo año, también dirigió el video musical de Sara Bareilleis "Gonna Get Over You".

Como escritor y productor, Jonah está trabajando en The Adventurer's Handbook, que coprotagonizará con Jason Segel, y en Pure Imagination, una comedia producida por Apatow en la que Jonah fungirá como productor ejecutivo. Jonah fue productor asociado de la comedia Bruno, protagonizada por Sacha Baron Cohen, y productor ejecutivo de The Sitter.