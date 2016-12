Sonata para violonchelo: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Anna Bofarull

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO CINE el artículo ORIGINAL



SINOPSIS

Tras años de esporádicos dolores, a Julia, una famosa violonchelista que vive entregada a la música, le diagnostican fibromialgia, una enfermedad crónica sin causa conocida.

Con el paso de los días, la lucha de Julia por seguir tocando se convertirá en un combate con su propio cuerpo.

Nota de la directora

"Sonata para Violonchelo es una historia de voluntad, de pasiones, de límites y de adicciones. Es el relato de un combate entre la pasión y la constancia y el progresivo deterioro físico provocado por una enfermedad, la fibromialgia, experimentados en el cuerpo y el alma de una célebre violonchelista, dispuesta a poner en juego su vida, colocada siempre en segundo lugar tras la música.

La música es para Julia, la protagonista, algo más que sólo unas notas: la música vive en su interior, ella puede oírla siempre, incluso cuando otros no pueden. Debido a mi formación en el campo humanístico y mi pasión por el cine, siempre he experimentado una especial atracción hacia el proceso de creación artístico, un proceso que combina la experiencia -pintar un lienzo, esculpir una roca, tocar el violín- con algo indescriptible y misterioso que hace del artista un ser excepcional.

Tema universal y fuente inagotable de historias, con esta película he abordado ese mundo siempre fascinante del proceso de creación artística desde el punto de vista de una violonchelista. Al mismo tiempo lo he entrecruzado con otro tema también universal, el de la enfermedad. Y, más concretamente, con la fibromialgia, síndrome que afecta a un alto porcentaje de la población a nivel mundial (alrededor de un 4%). Este tema me resulta muy cercano, puesto que mi madre padece fibromialgia, y cada momento que he vivido con ella, cada recuerdo, está, de alguna manera, matizado por el dolor y esta enfermedad".

Ficha Artística

Júlia Fortuny .... MONTSE GERMÁN

Rovira .... JUANJO PUIGCORBÉ

Abel Costa .... JAN CORNET

Carla .... MARINA SALAS

Padre .... JOSEP MARIA BLANCO

Médico reumatólogo .... FERMÍ REIXACH

Max .... HARRIS GORDON

Hans .... CHRISTIAN STAMM

Hécabe .... MAITE BUENAFUENTE

Médico .... JOAN NEGRIÉ

Laura .... MAPI GALÁN

Madre .... PAULA KORTIS

Jaume .... XAVI SILES

Helena .... IVANA MIÑO

Ficha Técnica



Guión y dirección: ANNA M. BOFARULL

Productores: HEIKO KRAFT, MARIAN MATACHANA, ANNA M. BOFARULL

Compositor: GERARD PASTOR

Director de Fotografía: ÀLEX FONT

Director de Arte: SEBASTIAN VOGLER

Montadora: DIANA TOUCEDO

Sonido: LARS HELMERT, DANI ZACARÍAS

Violonchelo: LLUÍS CLARET

Orquesta: FURIUS MUSIC ORCHESTRA

Vestuario: LAURA FOLCH

Maquillaje y peluquería: AINHOA SOLÉ

Datos técnicos

Título original

Sonata per a violoncel

Duración: 107 min.

País: España

Premios y festivales:



• Montréal World Film Festival (Canadá)

• Premio Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Banda Sonora Original en el Idyllwild International Festival of Cinema (EEUU).

• Premio Especial en el World Premieres Film Festival Philippines (Filipinas)

• Mención Especial "Nuovi Sguardi" en el Sguardi Altrove Film Festival (Italia).

• Premio Remi Bronze en el World Fest Houston (EEUU).

• Premio del Público en Chichester International Film Festival (Gran Bretaña)

• Premio del Público en Muestra Internacional de Cine Realizado por Mujeres (España)

• Festival de Málaga (España)

• Seminci Valladolid (España)

• Festival Internacional de Cine de Gijón (España)

• London Independent Film Festival (Gran Bretaña)

• Ícaro Festival Internacional de Cine en Centroamérica (Guatemala)

• Pantalla Pinamar (Argentina)

• Pune International Film Festival (Índia)

• Festival de Cine Global Dominicano (República Dominicana)

• Festival de Cine Todos Santos - La Paz (México)

• Babel Film Festival (Italia)

• FIC-CAT (España)

• Som Cinema (España)

• Festival de Cine y Televisión Reino de León (España)

• BRAM Mostra de Cinema (España)

• Festival de Cine de Ponferrada (España)

• European Minority Film Festival (Alemania)