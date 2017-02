Un camino a casa: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Lion

Un camino a casa es una conmovedora y apasionante película basada en hechos reales que no deja dudas que cuando se quiere algo realmente, y se pone dedicación en ello, se logra lo que se desea.



La historia se puede dividir en dos partes: la primera, con la actuación de Sunny Pawar interpretando a Saroo de niño, y la segunda con Dev Patel interpretándolo de adulto, donde los dos actores hacen un trabajo excelente, desde las entrañas. El pequeño Sunny debuta en la pantalla grande con tan sólo 8 años, logrando trasmitir sin palabras emociones profundas y a flor de piel.



Obviamente la historia moviliza hasta las lágrimas, pero el guión no está contado para provocarlas forzadamente, ni se puede decir que es lacrimógeno, simplemente cuenta la historia en forma natural, y eso es lo que la enriquece.



Un emocionante y vibrante drama muy bien realizado que no se puede dejar pasar.

Cintia Alviti