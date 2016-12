Un golpe con estilo: Sinopsis, elenco, ficha: Going in Style

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO CINE el artículo ORIGINAL



http://elbazardelespectaculocine.blogspot.com





SINOPSIS

Los ganadores del Oscar, Morgan Freeman ("Million Dollar Baby"), Michael Caine ("Las Reglas de la Vida," "Hannah y sus Hermanas") y Alan Arkin ("Little Miss Sunshine"), forman equipo en la comedia del director Zach Braff "Going in Style," en donde interpretarán a los amigotes de toda la vida: Willie, Joe y Al, quienes deciden rechazar sus jubilaciones y apartarse de la buena senda por primera vez en sus vidas cuando sus fondos de pensión se convierten en pérdida corporativa.

Desesperados por pagar sus cuentas y dispuestos a ayudar a sus seres queridos, los tres lo arriesgan todo al embarcarse en una intrépida licitación para acabar con el mismo banco que se fugó con su dinero.

La película está también protagonizada por la dos veces nominada al Oscar, Ann-Margret ("Tommy," "Carnal Knowledge") en el papel de Annie, una cajera de almacén que le ha echado un vistazo a Al en todos los sentidos.

Joey King ("Ojalá estuviera Aquí") en el papel de Brooklyn, la sagaz nieta de Joe; con el nominado al Oscar, Matt Dillon ("Crash"), como el Agente del FBI, Hamer; y Christopher Lloyd (la trilogía de "Volver al Futuro") como Milton, el amigote de la guarida.

John Ortiz ("El Lado más Luminoso de la Vida") protagoniza en el papel de Jesus, un hombre de dudosa reputación que acuerda enseñarle a los chicos los gajes del oficio; Peter Serafinowicz ("Guardianes de la Galaxia") en el papel de Murphy, el anterior cuñado de Joe, cuyas conexiones con la clínica ambulatoria de marihuana puedan probablemente resultar útiles.

Zach Braff ("Algo en Común") dirige la película sobre un guión escrito por Theodore Melfi ("St. Vincent").

"Going in Style" está producida por Donald De Line ("La Estafa Maestra"). Los productores ejecutivos son Toby Emmerich, Samuel J. Brown, Michael Disco, Andrew Haas, Jonathan McCoy, Andrew Haas y Tony Bill, quien fuera productor de la película de 1979 "Going in Style," y Bruce Berman.

El equipo creativo detrás de cámaras incluye al director de fotografía nominado al Emmy, Rodney Charters ("24"); a la diseñadora de producción Anne Ross ("Perdidos en Tokyo"); el editor Myron Kerstein ("Garden State" y "Wish I Was Here"); al diseñador de vestuario Gary Jones ("Año Nuevo"); y el compositor Rob Simonsen ("Foxcatcher" y "Wish I Was Here").

New Line Cinema presenta, en asociación con Village Roadshow Pictures, una producción de De Line Pictures, la película de Zach Braff "Going in Style." Será distribuida por Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company y en territorios selectos por Village Roadshow Pictures.