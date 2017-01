Aliados: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Allied

SINOPSIS

Para los operativos secretos de la Segunda Guerra Mundial, Max Vatan (Brad Pitt) y Marianne Beauséjour (Marion Cotillard), la clave de la supervivencia es que nunca sean conocidos por nadie.

Son expertos en el engaño, la representación de roles, crear conjeturas y el asesinato.

Cuando accidentalmente se enamoran el uno del otro en medio de una misión de alto riesgo, su única esperanza es dejar todos los engaños detrás.

Sin embargo, la sospecha y el peligro se convierten en la base de su matrimonio en tiempos de guerra poniendo a marido-y-esposa cara a cara en una prueba de lealtad, identidad y amor potencialmente mortal… con consecuencias globales.

Del ganador del Oscar® Robert Zemeckis, el innovador director detrás de Forrest Gump, El Náufrago y El Vuelo tenemos ahora Aliados, una fascinante novela de espionaje, un drama arrebatador de guerra y romance apasionado entre dos asesinos que pueden ser almas gemelas predestinadas o enemigos mortales - o ambos.

En una suntuosa y visualmente evocativa producción que deambula de Casablanca a los días de los bombardeos de Londres a la Francia ocupada por los alemanes, Zemeckis crea la clase de cuento magnífico que prosperó en el Hollywood de oro - lleno de misterio, emociones y calor romántico - pero contado con toda la rica energía de sumersión del cine del Siglo 21.

La película reúne al nominado al Oscar® como Mejor Actor Brad Pitt (El Juego de la Fortuna, El curioso caso de Benjamín Button, Doce Monos) y a la ganadora del Oscar® como Mejor Actriz Marion Cotillard (La Vida en Rosa, Dos Días, Una Noche, El caballero de la noche) como dos espías engañosos atrapados entre sus sentimientos y un acto de duplicidad que podría hacer explotar todo lo que les importa.

Aliados es un thriller dramático romántico de espionaje situado en la época de la Segunda Guerra Mundial que tiene una historia que va a agradar mucho más al público femenino, ya que el romance predomina ante la acción. La estética y el modo de desarrollar la historia recuerda a las viejas películas de Hollywood, pero de todos modos, no es lo suficientemente desgarradora o crispante como algunas inolvidables narraciones de esa época, aunque sí tiene muchos momentos de tensión, emoción y suspenso. La química entre los protagonistas no está al ciento por ciento, pero esto es útil para que el espectador se enganche rápidamente con la sospecha existente sobre el personaje femenino. Una película que será del agrado de los amantes del cine de la vieja escuela, a pesar de sus pequeños altibajos.

El año es 1942, y 26 países acaban de alinearse en las Fuerzas Aliadas para combatir la amenaza nazi que invade Europa. Durante una misión urgente para la Dirección Británica de Operaciones Especiales (SOE por sus siglas en inglés), el piloto canadiense Max Vatan entra en paracaídas al área de Casablanca ocupada para eliminar al embajador de Alemania. Allí, se encuentra con la hermosa combatiente de la resistencia francesa Marianne - quien es seleccionada para presentarse como su pareja. Pero la creciente llama entre ellos se convierte en poco tiempo en algo más que un acto, aun cuando se enfrentan a probabilidades devastadoras. Atreviéndose a reunirse en Londres, su amor se profundiza y comienzan una familia. Sin embargo, llega un día en el que Max es informado de que su nueva vida familiar idílica puede ser un gran engaño - comenzando una persecución desesperada para obtener la verdad cruzando un laberinto potencialmente mortal de fronteras y de alianzas tanto internacionales como personales.

Paramount Pictures y GK Films presenta Aliados, una película de Robert Zemeckis, con guion original de Steven Knight (Negocios Ocultos, Promesas Peligrosas, Locke). Los productores son el ganador del Oscar® Graham King (Los Infiltrados, Argo), Zemeckis y Steve Starkey (Forrest Gump, El Náufrago, El Vuelo,), con Denis O'Sullivan (La Quinta Ola, La Reina Joven), Jack Rapke (El Vuelo, El Náufrago, Beowulf), Jackie Levine (El Desafío), Patrick McCormick (Estrictamente Criminal) y Steven Knight como productores ejecutivos.

El dotado equipo detrás-de-escena que reconstruye visceralmente la distintiva mezcla de los reinos glamorosos y crudos de la Segunda Guerra Mundial en Aliados incluye: Al cinematógrafo nominado al Oscar® Don Burgess (Forrest Gump, El Hombre Araña, El Vuelo), al diseñador de producción Gary Freeman (Maléfica, Everest), al supervisor de efectos especiales Kevin Baillie (El Vuelo, El Desafío, Star Trek: sin límites), a la diseñadora de vestuario nominada al Oscar® Joanna Johnston (Lincoln, Salvando al Soldado Ryan, Misión Imposible: Nación Secreta, Forrest Gump) y a los editores Mick Audsley (Everest, El Príncipe de Persia: Las Arenas de Tiempo) y Jeremiah O'Driscoll (El Desafío, El Vuelo). El compositor nominado al Oscar® en dos ocasiones, Alan Silvestri (Forrest Gump, Volver al Futuro, El Náufrago) escribió la partitura.

Cuando el amor colisiona con la guerra y el engaño: La verdadera historia de Aliados

Algunas historias verdaderas que escucha una vez y nunca puede olvidarlas.

Ese fue el caso cuando el guionista Steven Knight - nominado al Oscar® por la película de suspenso de Londres de Stephen Frears Negocios Ocultos y galardonado por los guiones para el cuento de la mafia rusa de David Cronenberg Promesas Peligrosas, así como la redacción y dirección del atrevido drama de un hombre Locke - escuchó la historia de dos espías encubiertos durante la Segunda Guerra Mundial que se enamoraron locamente solamente para estar mortalmente uno contra el otro cuando sus verdaderas identidades fueron expuestas.

Dicen que todo se vale en el amor y la guerra, pero cuando se combinan ambos en la forma más volátil posible, las certezas morales del mundo pueden salirse de control rápidamente.

La historia que obsesionó inmediatamente a Knight se centraba en un espía canadiense y una profesora de una escuela francesa convertida en combatiente de la resistencia que se conocieron durante una misión, y después decidieron casarse, una práctica que era desalentada por las agencias de inteligencia. Aun así, parecía tener un final feliz - hasta que, de repente, uno fue descubierto como agente doble que proporcionaba información de inteligencia vital al enemigo, poniendo su amor y sus vidas en peligro inminente.

Era bien sabido que surgían romances repentinos entre algunos operativos de la Segunda Guerra Mundial que trabajaban en situaciones de vida-y-muerte en espacios reducidos, especialmente porque hombres y mujeres a menudo se hacían pasar por parejas. Pero había una regla desalentadora - la llamada "Regla de Traición de la Intimidad" -- que colgaba sobre ellos: si dos agentes llegaban a casarse y uno descubría que su pareja estaba divulgando secretos al otro lado, se esperaba que ese agente, en un desgarrador auto sacrificio, ejecutará a su amante sin retraso… o se enfrentaría a ser colgado acusado de alta traición.

La idea de los amantes enfrentándose al dilema entre promesas inquebrantables del matrimonio y su profunda lealtad a su país en una guerra que debían de ganar para el futuro del mundo fascinó a Knight y se convirtió en el punto de inicio de un guion que rápidamente atrajo mucho la atención.

Knight re-concibió la historia para centrarse en un asesino particularmente duro y competente, Max Vatan, quien no es el tipo de persona que deja que un coqueteo nuble su pensamiento. Concibió a Max como un miembro de la legendaria y altamente capacitada Dirección Británica de Operaciones Especiales (SOE por sus siglas en inglés) - la agencia de inteligencia ultra secreta creada por Winston Churchill para "incendiar Europa," y eso hizo exactamente, colaborando con la resistencia francesa en una serie de audaces misiones de sabotaje y de intentos de asesinato tras líneas Nazis.

Después, Knight creó a una fascinante y enigmática mujer que incluso Max no podría resistir con el combatiente de la resistencia francesa Marianne, quien es igual de inteligente, capacitada y fuerte como él - y que puede no ser lo que parece. El error que las personas cometen en estas situaciones son los sentimientos, dice Marianne, pero ninguno de los dos puede apagar su deseo por el otro. Desde el inicio, Max y Marianne están constantemente poniendo a prueba y bromeando con el otro de maneras juguetonas - pero ese juego se convierte en algo serio cuando Max es forzado a vigilar a su amada esposa para contestar la pregunta impensable: ¿podría ella en realidad ser una traidora?

La creciente intensidad, la cambiante confianza y el simple peligro entre los dos, desatándose en varios países afectados por la guerra, crearon un escrito sensual y lleno de suspenso.

"Ha pasado mucho tiempo desde que vimos una película de suspenso épica del tiempo de guerra y una historia de amor magnífica y trágica como esta," dice el productor Graham King, quien supo que quería hacer una película del concepto del guion desde el momento que se reunió con Knight. "Es el tipo de historia en una escala ambiciosa que rara vez experimentamos y es, además, muy relevante al mundo de hoy. Trata sobre lo que la guerra y las divisiones pueden hacer a la belleza del amor."

El productor Steve Starkey espera que la película le dé al público la oportunidad de experimentar el tipo de narrativas arrebatadoras que ellos mismos experimentaron en una era en la que la mayoría de las películas son grandes éxitos de taquilla de fantasía o pequeños dramas. Al remontarnos a los vastos lienzos dramáticos del rodaje en la época de oro, ve como Zemeckis trae la urgencia moderna a la desgarbada epopeya del suspenso.

"Aquellas personas que no crecieron con el estilo de películas de los años 40, seguramente nunca han visto esta clase de películas, que ofrecen un gran espectáculo visual y entusiasmo, pero también emociones humanas profundas", dice Starkey. "La película fue hecha de la manera más moderna, más tecnológica lo cual resulta en una acción intensa. Pero Brad y Marion también incorporan la clase de romance magnífico de película que no hemos visto en un largo tiempo".

Siendo la primera incursión de Zemeckis en el territorio de la Segunda Guerra Mundial, el productor ejecutivo Patrick McCormick observa que la película se encamina en una dirección diferente, con mayor suspenso psicológico que las batallas que han sido la huella cinemática por mucho tiempo. Después de todo, el peligro para Max y Marianne va más allá del fuego disparado en sus misiones y de las bombas por todo Londres; también se enfrentan a un peligro más insidioso: la verdad oculta.

"Aunque la película se establece en el imponente contexto de diversos frentes de guerra de la Segunda Guerra Mundial,Aliados es una historia de vidas dobles, una que es increíblemente emocionante a nivel humano", menciona McCormick. "Lo emocionante es que, en cada escena de esta historia, los dos personajes principales de Max y Marianne están operando en dos niveles diferentes - lo que se ve y lo que no se ve -- y cada una de sus acciones resuena con secretos no divulgados. Eso crea un subtexto poderoso y único tanto para los elementos de la novela de suspenso como para la historia del amor, porque hay una caldera que hierve de la suspicacia que viene al cabeza justo cuando la guerra está llegando a su clímax".

El punto de vista de un innovador visual sobre la Segunda Guerra Mundial:

Bob Zemeckis toma el mando

El Productor Graham King sabía que necesitaba un director que pudiera traer una sensibilidad dinámica y contemporánea a una forma de contar historias crecientes al estilo del Hollywood de oro, cubriendo toda la gama desde espionaje y asesinatos a la seducción, traición, temor, valor y amor inquebrantable. Irónicamente, ese director le llego al fin. "Bob Zemeckis entró a mi oficina un día y dijo 'Amo este guion de Steve Knight y quiero dirigirla.' No lo había conocido antes, pero era un gran admirador de su trabajo," recuerda King. "Más tarde supe que Bob siempre había querido hacer una película de la Segunda Guerra Mundial".

King continúa: "El tener a Bob en el equipo era absolutamente esencial para rodar la película de la forma que se tenía que rodar. Es la razón por la que la película se ve de esa manera y también es una gran parte de la razón por la que pudimos contar con Brad y Marion en el reparto. Bob puede ser conocido como un genio técnico, pero también es muy impulsado por los personajes. Es tan raro encontrar ambas cosas en la misma persona y eso es exactamente lo que esta historia necesitaba".

Steve Starkey, quien ha estado trabajando con Zemeckis desde el pionero híbrido de acción-animación-en vivo Quién Engañó a Roger Rabbit, cree que ningún cineasta actual podría ser mejor paraAliados. "Si usted tiene una historia que quiere se cuente a una escala magnífica, entonces tiene que pensar en Bob", menciona. "Él es un cineasta que ama contar una gran historia. Él siempre está dispuesto a hacer de todo y tomar enormes riesgos creativos".

La larga y variada carrera de Zemeckis ha sido marcado por las innovaciones visuales y la influencia cultural, con películas que van desde la serie seminal Volver al Futuro a la fantasía cómica de efectos especiales La Muerte le Sienta Bien a las aventuras históricas de Forrest Gump a la reciente El Desafío, la cual cuenta el extraordinario recorrido en la cuerda floja entre las antiguas Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Pero Zemeckis también ha sido relacionado con películas que tratan sobre el poder que tiene contar simplemente una historia como enEl Náufrago, la historia de un hombre naufragado que cuenta su vida, o El Vuelo, que trataba sobre la batalla interna de un piloto heroico con el alcoholismo.

Y, aun así, incluyendo todas las historias que Zemeckis ha explorado, todavía no había abordado el género del romance del período. Y tampoco había incluido su estilo visual a los paisajes evocadores de la Segunda Guerra Mundial -- y ambas cosas le atraían como cineasta. Inmediatamente pensó en Aliados como un misterio absorbente, una telaraña de decepciones, una mirada fresca a la supervivencia durante la Segunda Guerra Mundial y una historia de amor de profundidad y fuerza inusuales que se convierte en una historia sobre honor duradero. Sobre todo, él vio una película llena de potencial visual que podía equipararse con los temas de la historia.

Zemeckis menciona: "El guion tenía un sentir arrebatador, épico, romántico. Lo que más amo hacer como director es mover al público -- y cuando se tiene una historia tan poderosa como ésta, y con tantos giros y vueltas emocionales, se tienen inmensas oportunidades para hacerlo. Este tipo de historia es perfecta para un cineasta como yo, porque me gusta hacer que las audiencias realmente sientan y utilizar todas las herramientas que tengo a mi disposición para hacerlo".

Zemeckis pensó en la historia como una en la que hacemos las preguntas que todos hacemos a los seres amados - ¿Realmente conozco a la persona? ¿Puedo confiar totalmente en esa persona? ¿Me traicionaría? ¿Hasta dónde llegaría para salvar lo que tenemos? -- pero estas mismas preguntas toman una ferocidad mortal y creciente dentro del cambiante mundo de los espías de la Segunda Guerra Mundial.

"Aliados es absolutamente una historia de traición y ése es el tema universal de esta película: cómo reaccionamos cuando comenzamos a pensar que alguien que amamos no es quién dice que es", comenta Zemeckis. "Es algo que sucede en la vida, pero en el mundo de Max y Marianne, se tiene a dos personas que ya están fingiendo ser alguien más desde el principio y la verdad se les escapa. Entonces, ¿cómo se establece la confianza? ¿Y cómo se puede hablar con el ser amado si se cree que el enemigo lo está escuchando?"

Tan pronto como leyó el guion, Zemeckis tenía una visión para el estilo de la película - capturando no solo la devastación de la Segunda Guerra Mundial, sino también la exuberante y ferviente vida de las personas intoxicadas por la maravilla de la supervivencia. Él reconstruye al estilo del Siglo 21 el tenso pero brillante encanto de la Casablanca ocupada; la austero y arrebatadora belleza del desierto marroquí; los pasillos vagos de las oficinas de la Dirección Británica de Operaciones Especiales en la calle Baker; el barril de pólvora de Dieppe, Francia donde una fallada incursión de los Aliados dejo a su paso la ocupación Nazi y una resistencia francesa en apuros; y el Londres roto pero audazmente desafiante de los bombardeos.

"Especialmente amé la forma en la que el guión realmente evocó la sensación de un Londres devastado por la guerra", dice Zemeckis. "La ciudad de Londres era bombardeada cada noche, y a pesar de esto, la gente continuaba con la vida de la ciudad. Ése incluso fue su lema: continuar. Eso era algo que quería capturar en esto: un mundo donde la maquinaria de guerra siempre está allí en el fondo - y a veces en primero plano - pero en donde las personas están viviendo con una clase de abandono total porque se dan cuenta que la vida podría terminar en cualquier momento. Había una clase de calidad fatalística de la forma en la que la gente se comportaba y la manera en la que se veía Londres en ese tiempo. Eso realmente me interesaba - y eso es lo que quería crear tanto en la atmósfera de la película como en su diseño. Es un mundo donde las personas tratan de evitar la muerte en cada momento, incluyendo Max y Marianne, cuyo amor se desarrolla en el peligro y no pueden evitarlo aun cuando se casan".

Max Vatan: Un marido excluido

Max Vatan ha sido entrenado por la Dirección Británica de Operaciones Especiales para ser intrépido, enfocado y silenciosamente mortal. Él sabe exactamente cuánto mostrar de sí mismo y que omitir. Él puede olvidar su educación canadiense en tan solo un momento y asumir cualquier identidad. Pero, nada en su entrenamiento lo prepara para lo que vive cuando conoce a una mujer conocida como Marianne Beauséjour en Casablanca. Se supone que serían una pareja temporal, de mentiras - pero aun cuando la cabeza cautelosa de Max le dice que no se involucre, su corazón no pueda dejar de sentirse atraído por Marianne, con su ingenio vivaz y sus preguntas constantes. Al convertirse, contra todas las probabilidades, de una pareja de mentiras a una real, la línea entre sus identidades falsas y la verdad verdadera los amenaza más que cualquier misión a la que han sobrevivido.

Para desempeñar el papel de un hombre de acción esperado a actuar contra su esposa, un hombre atrapado en una trampa entre su amor incondicional y su deber a un país que lucha para un mundo con mayor libertad, Brad Pitt fue una opción emocionante para los cineastas. En una carrera que lo ha convertido en una superestrella, Pitt ha representado una gran variedad de papeles - obteniendo nominaciones a los premios Oscar® por algunos de sus papeles más inesperados: como activista que se vuelve loco en Doce Monos de Terry Gilliam, un hombre que está envejeciendo a la inversa en el curioso caso de Benjamín Button de David Fincher y como el colorido gerente general de los Atléticos de Oakland, Billy Beane, en El Juego de la Fortuna. (Además, ha ganado un Oscar® a la Mejor Película como productor en la película de Steve McQueen 12 años de esclavitud y fue nominado como productor por La Gran Apuesta.)

Pitt tenía todas las calidades el papel exigido, dice Robert Zemeckis, pero también trajo matices inesperados. "Brad es siempre un actor convincente que nos obliga a mirarlo con su notable presencia en la pantalla. Pero aquí hace algo difícil - esculpiendo un retrato de un hombre que pasa de un apuesto agente secreto a un hombre que experimenta una profunda confusión y la angustia emocional al enfrentarse a la primera amenaza verdadera a todo lo que significa algo para él. Brad realmente, realmente cumplió con su representación emocional de Max", dice el director.

Graham King, que ha trabajado con Pitt en varias ocasiones, incluyendo en la película ganadora de un premio de la Academia® Los Infiltrados y el reciente éxito taquilleroGuerra Mundial Z, también siente que el desempeño de Pitt es algo que aún no hemos visto de un actor que ha creado tantos personajes memorables. La representación de Max de Pitt es de un guerrero altamente eficiente que, a pesar de lo que hace para el esfuerzo de la guerra, sueña con una vida de amor y paz en los llanos de Medicine Hat en Alberta.

"Brad me comentó que quería representar a Max como un individuo muy reservado, una persona que generalmente solo observa lo que sucede a su alrededor, pero que cuando se trata del peligro, puede reaccionar inmediatamente," recuerda King. "Él dijo que esa cualidad es la que mantiene a Max con vida - pero también es lo que no puede para cuando le dicen que Marianne puede ser una traidora. Nadie puede jugar con sus emociones como Brad; cuando su personaje está quebrantado por esta realización, el público realmente lo alentará a regresar y luchar por lo que es verdad. Vi a Brad poner todo su corazón y alma en la preparación de este personaje".

Pitt se dedicó a meterse en la piel de Max, incluso trabajo con un profesor de dialectos para aprender el acento específico del francés de Quebec que tiene Max, a la consternación de Marianne, cuando llega a Casablanca. Pitt también preguntó a Robert Zemeckis si el director podría rodar la película en orden cronológico lo más que se pudiera. Era importante para Pitt dejar que su personaje evolucionara de forma auténtica desde la fría indiferencia que muestra en las escenas del principio de la película a su candente pasión con Marianne a las semillas de paranoia y finalmente, a su determinación total por conseguir la verdad. De hecho, la representación de Pitt cambia al cambiar las opiniones que Max tiene de su esposa de un punto de vista a otro.

King dice: "Era una idea muy inteligente porque cuando la audiencia ve la reunión de Max y Marianne por primera vez en el club nocturno de Casablanca, los dos actores realmente se estaban conociendo por primera vez en pantalla. Después, se ve el desarrollo de su relación en tiempo real y eso agrega mayor realismo al suspenso."

Todos quedaron satisfechos por la reacción química volátil que parecían tener Pitt y Cotillard en el momento en el que aparecieron juntos en escenas - y eso se volvió el apoyo para cada giro de misterio entre Max y Marianne. "Si está haciendo una historia de amor, solo puede rogar que sus dos personajes líderes tendrán esa química increíble que emana de la pantalla," dice Zemeckis. "Eso sucedió en esta película: Brad y Marion tenían esa chispa de estrellas de cine. Cada uno dieron tanto emocionalmente, lo cual se magnificó por la química cada vez que estaban en escena juntos."

Marianne: Un amor desleal

El creciente suspenso y recorrido por todas las aristas de Aliados alrededor de la identidad encubierta de Marianne, del apuesto y habilidoso asesino francés que conoce a su marido Max mientras ella representa a un personaje inventado para una misión. Aunque un carácter engañoso y una investigación animada alimenta su relación inicial, Marianne parece feliz de dejar atrás las mentiras y simulaciones para ser alguien que ella no es… ¿o si es? Marianne sigue viviendo tras un velo de secretos amenazadores aun cuando se vuelve una esposa y una madre?

Para representar este papel tan difícil, que siempre cambia, los cineastas buscaron a una de las actrices francesas más honradas en la actualidad: Marion Cotillard. Cotillard captó la atención de los cinéfilos con el rol legendario de Edith Piaf en La Vida en rosa, ganando el premio de la Academia® para Mejor Actriz. Después de una nominación al Globo de Oro por su papel en el musical Nine, el éxito taquillero del Caballero de la Noche y las presentaciones aclamadas en De óxido y hueso y El Inmigrante, recientemente recibió otra nominación al Oscar® como la madre trabajadora que tiene un fin de semana para salvar su trabajo en Dardennes Brothers Dos Días y Una Noche.

"Simplemente no podríamos imaginar a cualquier otra persona que no fuera Marion para representar a Marianne," comenta Steve Starkey. "Ella es quizás la actriz francesa más grande de su generación - y es tan convincente como Brad en la pantalla, de tal forma que la vista se dirige a ambas de igual forma al probarse entre sí".

Graham King menciona: "Usted no puede quitar sus ojos de Marion cuando está en la pantalla. Sus reacciones son tan eléctricas y hace una pareja hermosa con Brad. Ya sea que está siendo juguetona o cariñosa o engañosa o triste, siempre está totalmente presente de una manera que se siente."

Para Robert Zemeckis, Cotillard trajo la autenticidad certera, de la nacionalidad y de los matices de las emociones. "Marion es una actriz absolutamente magnífica y con este papel, ella tiene muchas dimensiones diferentes emocionales, psicológicas y físicas que representar", dice. "Por supuesto, ella es francesa así que trae ese toque de realidad, pero también es la clase de actriz que puede mantener al público siempre adivinando".

El guion cautivó a Cotillard en la primera leída. "Amo el hecho de que lo sentí como una novela de suspenso muy entretenida y al mismo tiempo como una historia de amor muy, muy profunda", ella medita. "Entonces, cuando escuche que Bob Zemeckis estaba a bordo y Brad Pitt sería Max, fue incluso más emocionante para mí. Bob es un director tan visionario. Ha hecho tantas películas muy especiales que solamente él podría haber creado, por lo que sentí que sería bueno ser parte de un proyecto que es un nuevo género para él".

Había también otro imán: en un sentido, Marianne comienza la película como una clase de actriz misma, una mujer empleada para representar un papel, no obstante, uno mortal. Pero ese papel se entrelaza con la vida real cuando se enamora de Max. Marianne planteó un desafío fascinante: cómo representar a una mujer tan inmiscuida en una representación de varias capas que pierde de vista su propia realidad. Cotillard cree que en medio de la confusión de donde yacen sus lealtades nacionales, Marianne solamente está segura de que su irrefutable amor por Max es verdadero - aun cuando ese hecho los pone en peligro mortal.

"Max y Marianne realmente tienen poco tiempo para conocerse cuando se conocen y, de inmediato, comienzan a fingir que son otras personas mientras se enfrentan a la posibilidad de no sobrevivir. De modo que esto crea una cierta clase de relación entre los dos de inmediatamente", observa Cotillard. "Lo interesante de explorar es cómo ese sentimiento entre ellos de una realidad que es cambiante reverbera en su vida de casados".

Viendo la forma en la que las capas bien-ocultas de los personajes empiezan a desaparecer conforme incrementa la acción épica es lo que hace que la película sea única, dice Cotillard. "Pienso queAliados es tanto una historia de suspenso como una de romance trágico," resume. "Bob comienza con una receta clásica para crear películas entretenidas, después la lleva en su propia dirección contemporánea y profunda".

Los Lealistas: Jared Harris sobre el Coronel Heslop y Lizzy Kaplan sobre Bridget

El jefe de Max en la SOE - y la persona en la que más confía cuando su mundo entero queda de cabeza - es el Coronel Frank Heslop, representado por Jared Harris, cuyos papeles van del gerente de negocios cómico-trágico Lane Pryce en la icónica serie de televisión Mad Men a Ulises S. Grant en la película de Stephen Spielberg Lincoln.

Graham King dice: "Jared Harris era el actor que todos queríamos para este papel, porque es alguien que te deja ver las emociones que están completamente bajo la superficie. Sabía que él podría combinar el comportamiento muy rígido de un militar británico con dejar al público ver que en silencio está esperanzado que la relación de Max y Marianne sea de verdad".

Harris dice que la oportunidad de trabajar con Zemeckis fue a lo que no podía resistirse. "Soy un gran admirador de sus películas," comento, "pero también estaba muy interesado en este guion en particular porque no hay nada parecido por el momento. Descubrí que era una meditación compleja sobre las relaciones y la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién es esta persona a la que le di mi corazón y en la que confío, y qué se realmente de ellos? Es una exploración de la identidad muy lista y emocionante".

Heslop es el que advierte a Max que hay una diferencia entre el amor duradero y la euforia electrizante de sobrevivir una misión con un agente de compañero. "Heslop ciertamente siente empatía por Max y la situación en la que se encuentra con Marianne", observa Harris. "Quizá previo que esto podría ocurrir entre ellos - pero pienso que también tiene una intuición que, sin importar qué pase, puede no terminar bien".

Harris disfruto especialmente ver a Pitt encarnar a Max tan completamente. "Creo que es uno de los papeles más viscerales, emocionales y crudos que ha hecho Brad", dice. "Max está lleno de paranoia y de confusión al verlo intentar atrapar algo, esperando encontrar una salida de este increíble lio".

En el mundo civil, la única persona en la que Max puede confiar es su hermana Bridget, un papel representado por la versátil Lizzy Kaplan, presentándose actualmente el éxito aclamado por la crítica Maestros del Sexo. "Lizzy trae tanta energía joven y una mirada icónica a Bridget," dice Starkey. "Ella le da un gran giro a este personaje, quien es el único desahogo para Max para compartir su vida íntima".

Kaplan se sintió inmediatamente seducida por el personaje, mostrando un lado que a menudo no se ve en los años de guerra. "Bridget es uno de los espíritus libres de Londres en el tiempo de guerra," ella explica, "una especie de bohemia. Pueden pensar que, durante los bombardeos, la gente se arrinconaba escondida en sus hogares, pero en mi investigación encontré que era absolutamente lo contrario. Mucha gente vivía la vida al máximo y tenía todo tipo de aventuras salvajes. Pienso que Bridget considera que la supervivencia en si es un poco emocionante y lo disfruta. Ella tiene una amiga chelista polaca e ambas tratan de divertirse al máximo, aun cuando la destrucción y el caos las rodea."

En cuanto a la reacción de Bridget por la nueva esposa de Max, Kaplan la considera con mente abierta pero siempre con el temor de lo que podría pasarle a su hermano. "Para Bridget, Max siempre ha sido una persona seria y solitaria, le hace feliz que haya encontrado a alguien," dice Kaplan. "Pienso que Bridget espera que el amor de Marianne por Max sea verdadero -- pero ¿cómo puede ella o cualquier otra persona realmente saber, especialmente en una época de guerra?"

El observar a Pitt y Cotillard juntos fue un placer profundo y diario para Kaplan. "Los dos son estrellas de cine en el mejor sentido, de la época pasada," reflexiona. "Es asombroso verlos en acción y debido a esto, cada día fue una gran experiencia de aprendizaje para mí."

Segunda Guerra Mundial ahora: La urgencia del diseño y de los efectos visuales de Aliados

La historia del laberinto de Max y Marianne al enfrentarse a probabilidades implacables como espías - y aún más como una pareja casada con secretos mortales - se equipara enAliados con una sensibilidad visual épica que inunda cada cuadro. Desde la primera imagen de Brad Pitt lanzándose en paracaídas en un cuadro aéreo suspendido sobre las dunas marroquíes a Marion Cotillard dando a luz mientras que esquivaba bombas alemanas en un hospital de Londres al punto culminante en el campo de aviación tempestuoso de la película, la película tiene como objetivo estimular los sentidos mientras que eleva la adrenalina.

Uno de los grandes desafíos cinemáticos Aliados es que ocurre en mundos que ya no existen y que son cada vez más difíciles de reconstruir. Pero eso solo alimento los instintos creativos del dinamismo visual de Robert Zemeckis. Él concibió la película con una mezcla única y continua de locaciones prácticas, estudios de sonido altamente convincentes y efectos especiales que permitieron al reparto y al equipo de trabajo viajar por el mundo "virtualmente" -- al tiempo que la cámara se encontraba con libertad de movimiento para filmar de cualquier manera creativa que Zemeckis deseara.

Zemeckis creó la apariencia exuberante y peculiar de Aliados con una alianza propia - trabajando en colaboración cercana con el cinematógrafo Don Burgess, el diseñador de producción Gart Freeman, el supervisor de efectos especiales Kevin Baillie y la diseñadora de vestuario Joanna Johnston para transportar a la audiencia al corazón de una Europa dividida combatiendo contra los Nazis.

Desde el inicio tenía la idea de cambiar el punto de vista subjetivo de la película de Max a Marianne a la mitad del filme, cambiando también la narrativa y el ambiente visual por completo. Mientras que la primera mitad de la película está llena de vistas panorámicas totalmente abiertas de dunas de arena y tejados, la segunda mitad se presenta en cuartos más cerrados - cuartos estrechos, oficinas de interrogación, prisiones francesas, cabinas de mando estrechas de la era de la Segunda Guerra Mundial - mientras el mundo le pisa los talones a Max y Marianne.

Zemeckis dice: "Tuve largas conversaciones con Don Burgess sobre cómo podríamos evocar tanta emoción como pudiéramos de la cámara. La cosa más específica que hicimos fue incrementar el nivel de claustrofobia al avanzar con la historia. Por supuesto, todo de una forma muy sutil y subconsciente, pero con la esperanza de que el público lo sintiera. Nuestras lentes son más y más largas al profundizar en la historia".

Burgess ha trabajado con Zemeckis desde los días de Volver al Futuro, pero dice que cada vez que trabaja con Zemeckis se presentan desafíos completamente nuevos. "Siempre es emocionante trabajar con Bob, porque es un director orientado visualmente. Desde el primer día de la filmación, tiene todo tipo de ideas sobre cómo la cámara nos puede ayudar a contar la historia y comenzamos a hablar tomas y ángulos," comenta Burgess.

Zemeckis y Burgess comenzaron su conversación hablando sobre cómo introducir a los espectadores a las vidas de Max y Marianne con un sentido de inmediatez. "Queríamos que el público se sintiera realmente conectado con la historia, así que intentamos utilizar la cámara con ese objetivo en mente, para realmente introducir a la gente en lo que están sintiendo los personajes en todo momento. Eso significó colocar la cámara en ciertas posiciones que muestran exactamente lo que los personajes están viendo y cómo lo están viendo, de forma cinemática," explica Burgess. "Utilizamos muchas técnicas visuales diferentes incluyendo elementos prácticos, así como la pantalla azul para crear nuestros fondos con el efecto máximo".

Burgess trabajó con la versátil cámara de tecnología de punta "Weapon" RED digital de 8K utilizando lentes de Leica Summicron atemporales. "Queríamos que la película se sintiera dinámica y fresca, pero también que se asemejara a la fotografía del período de los años 40," dice Burgess.

La misma idea permea el trabajo del diseñador de producción Gary Freeman, quien trabaja por primera vez con Zemeckis en este filme. Una cosa que Freeman supo del principio, dice, es que "quería que se sintiera como una película contemporánea que simplemente ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos detalles auténticos del período, pero jugamos constantemente con las proporciones y el color para darle una sensación más llamativa y moderna."

Zemeckis sintió el entendimiento creativo con Freeman como algo estimulante - y ambos acordaron que el tono era tan importante como el período. "Pienso en el diseño de la producción como un propio personaje que debe traer sus propias emociones," explicó el director. "Sentí que el diseño de esta película tenía que rodear a la audiencia con romance y tensión. Gary es un diseñador de producción realmente bueno que puede hacer esa clase de cosa."

El productor Steve Starkey comenta de Freeman: "Gary trajo una sensibilidad artística que era la correcta para la película. Es un diseñador eficiente e inteligente - y al mismo tiempo, un diseñador muy inventivo, y eso hace que sea una gran combinación con Bob."

Para Freeman, las posibilidades de diseño de las locaciones seductoras, crudas y misteriosas del guion fueron un imán instantáneo. "Teníamos fascinantes contrastes con los cuales podíamos trabajar, de Casablanca como una exótica ciudad fronteriza a Londres durante los bombardeos, así como los desvíos a Francia y Canadá," observa. "Nos permitía contar con una gran mezcla de ideas visuales."

En todas partes, Freeman dice que Zemeckis lo mantuvo inspirado. "Lo maravilloso sobre Bob es que aprecia tanto el arte del diseño que construye sus campos de rodaje mostrando interesantes vistas de los escenarios. Ha sido un verdadero placer ver cómo eligió filmar todo lo que creamos," dice.

Freeman amó construir complicados estudios de grabación desde el inicio, lo cual le daba a Zemeckis la versatilidad rápida y cinemática que requería. "También utilizamos algunas locaciones prácticas, pero a Bob realmente le gusta tener todo el control posible para hacer que cada cuadro sea lo más hermoso y puro como sea posible, lo cual implica mucho trabajo de estudio", explica el diseñador.

En el transcurso de la filmación, Freeman y su equipo construyeron casi 80 escenarios diferentes de la nada. El proceso comenzó con la inmersiva imagen de apertura de la película en Casablanca - la ciudad portuaria multi-cultural al Norte de África que estaba controlada por Vichy durante la Segunda Guerra Mundial y da la bienvenida a refugiados de guerra de toda clase y a los Nazis. La ocasión de reconstruir una de las ciudades más elegantes y exóticas de la guerra daba una emoción especial a Freeman, sobre todo por su rica historia cinematográfica.

"Lo interesante es que, en los años 40, Casablanca era esta animada ciudad cosmopolita llena de las influencias francesas del art deco y una sensación verdaderamente encantadora - mientras que Londres se derrumbaba y todo tenía que ver con la pura supervivencia", observa Freeman. "Realmente subimos la escala y sofisticación de Casablanca y jugamos con los colores saturados de los zocos marroquíes y de la arquitectura circular, los cuales se llenan de la intensidad y el peligro en el que se hallan Max y Marianne cuando llegan."

Aunque utilizó los efectos que el Hollywood de esa época no habría podido ni imaginar, Zemeckis definitivamente quería dar su propia impresión a la querida película de Michael Curtiz con Humphrey Bogart e Ingmar Bergman. "Queríamos que nuestra película evocara la Casablanca que ya conocemos del clásico Casablanca - y que es realmente así cómo estaba en aquel momento. Era una ciudad muy elegante, con estilo, sofisticada que se encontraba en la encrucijada de la guerra," dice.

Ahora, sin embargo, Casablanca está llena de rascacielos y nuevas construcciones y no se parece en nada a como se veía hace medio siglo. Los cineastas entonces realizaron una reconstrucción híbrida en locaciones en las Islas Canarias, los escenarios detallados de Freeman y los efectos digitales.

El club nocturno Rivoli, donde Max y Marianne se conocen por primera vez, forma la pieza central de la parte marroquí de la película. Para llenarlo de luz, Freeman comisionó la creación de un enorme candelabro veneciano de 14 pies de altura, pesando 1500 libras. "El candelabro está inspirado en el art Deco, pero también tiene la sensación de una nave espacial de los años 40," reflexiona Freeman. "Nunca he visto algo parecido antes."

Los diseños llevaron a Marion Cotillard a la época de los años 40 como una máquina del tiempo: "Estaba tan impresionado cuando vine por primera vez a los escenarios de Casablanca," recuerda Cotillard. "Todos los detalles eran tan fuertes y se sentían tan reales, que era fácil creer que realmente estábamos de vuelta en lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Como actor es tan importante tener esa clase de sensación y Bob y su equipo hicieron un trabajo asombroso para darnos eso."

Una de las escenas más apasionadas de Pitt y Cotillard ocurre en las dunas onduladas del desierto de Sáhara, un fenómeno natural que también fue reconstruido por Freeman en un ambicioso escenario habilitado por efectos especiales. "Incluso esculpimos las huellas en nuestras dunas de modo que no tuviéramos que tener a una persona de apoyo marcándolas constantemente", observó Freeman. "Esa es la clase de cosa que es importante para Bob. Él tiene una visión fuerte y quiere poder alcanzar lo que ve sin comprometerlo a causa del clima, la luz o circunstancias impredecibles".

Después de que la acción en Casablanca llega al momento explosivo de la misión de Max y Marianne, la historia pasa catastróficamente al Londres en la época de los bombardeos, donde el primer cuadro establece el tono: una mujer de puntillas pisando cristal roto después de que cayó una bomba. Esa imagen en particular, aunque solamente duro algunos segundos, requirió la participación de grúas tecnológicas robóticas, Steadicams y pinturas mates masivas.

"En mi investigación sobre Londres durante los bombardeos, leí que una cosa que siempre se escuchaba era el sonido de la gente pisando el cristal quebrado," recuerda Freeman. "Entonces Bob diseñó esta imagen increíble siguiendo las piernas de una mujer hermosa caminando con confianza sobre el vidrio roto en la calle Baker".

Sin embargo, la apariencia de Londres se diseñó para ser mucho más claustrofóbica. "A diferencia de la inmensidad de Marruecos, en Londres, nuestros personajes se encuentran en casas adosadas y cuartos muy pequeños, y se puede sentir la presión del edificio", dice Freeman.

La casa de Max y Marianne en Londres se encuentra en Hampstead Heath, una notable comunidad que atrajo a jóvenes intelectuales, a artistas vanguardistas y a otros pensadores libres. "En Londres, Marianne adquiere una actitud bohemia a la manera que construye su vida," observa Freeman. "Hampstead era un área llena de refugiados de Europa del Este y había muchos pintores y fotógrafos - así que su casa está llena de arte brillante, vivo que es algo diferente a lo que se podría esperar del Londres de los años 40. Parte de la idea era hacer a Marianne muy empática, mientras que Max parece ser más un misterio, reservado, al iniciar su matrimonio. Entonces, todo cambia de forma dramática".

Las famosas oficinas de la Dirección de Operaciones Especiales en la calle Baker - donde 10,000 personas trabajaron secretamente en campañas encubiertas de sabotaje y espionaje planeadas por fuerzas Aliadas sin el conocimiento del mundo -- fueron reconstruidas en una vieja fábrica, vacía llena de un ambiente helado.

"Gary y su equipo acondicionaron esa fábrica para crear un escenario cautivante e idiosincrásico que de alguna manera se asemejaba al cuarto de guerra de Churchill y que contaba con las capas visuales necesarias", dice el productor ejecutivo Patrick McCormick. "Está lleno de diferentes puntos de observación y Bob y Don realmente se aprovecharon de eso."

Los diseños de Freeman también se sincronizaron con el extravagante trabajo detallado de la diseñadora de vestuario Joanna Johnston - quién utilizó los caracteres de Max y Marianne para tener un efecto glamoroso máximo, desde sus quebradizos, sofisticados, trajes en tonos del desierto en Casablanca a la mezcla del teñido atuendo bohemio de Marianne y la formalidad de Max en Londres a los cambios de luz a la obscuridad conforme se acumula el suspenso de la película.

Steve Starkey habla sobre Johnston, quien ha colaborado regularmente con Zemeckis: "Joanna trabajo en Roger Rabbit para nosotros, así como en Volver al Futuro y Forrest Gump, así que casi la primera llamada que hizo Bob fue a Joanna - y agradezco al cielo que así fue. Nuestros dos actores principales se veían tan románticos y hermosos en cada escena. Trabajó sin cansancio para que cada detalle del período estuviera perfecto, pero también hay una sensación de originalidad en su trabajo. Ella no sólo tiene una gran sensibilidad de diseño, sino que también sabe mucho sobre la historia británica y fue una gran guía para nosotros en esa área. Ella fue una pieza clave para la apariencia completa de la película."

El vestuario que Johnston creó para Marianne deslumbró a Marion Cotillard. "Joanna entendió exactamente cómo crear una especie de apariencia clásica y encantadora que hace que Marianne se vea un poco más imponente y creíble como una verdadera mujer atrapada en esta situación," dice. "Ella conoce la estética de Bob muy bien y lo que él desea, y al mismo tiempo siempre lo sorprende. Fue realmente hermoso observarla trabajar con Bob".

Durante la filmación, el Museo Imperial de la Guerra de Londres fue un invaluable recurso para todo el equipo de trabajo, proporcionando información documental sobre la vida diaria en ese período y una interminable cantidad de archivos para revisión por los equipos de diseño.

Un elemento inusual del diseño en la película es el ahora raro avión Westland Lysander que Max vuela a Dieppe, Francia en una misión personal espontánea para probar que Marianne está del lado de los aliados. Utilizado por la Fuerza Aérea Real Canadiense en los años 30 y 40s, y por la Dirección de Operaciones Especiales durante la Segunda Guerra Mundial, el ágil avión de vuelo a baja altura era perfecto para los aterrizajes encubiertos tras líneas enemigas - capaces de evadir el radar y aterrizar en campos aislados, como intentará hacer en la película.

Tristemente, solamente había un Lysander en existencia en el Reino Unido; y aunque los dueños estaban dispuestos a dejar que la producción lo utilizará, el avión estaba demasiado frágil para soportar el diluvio de agua que ataca al avión en las escenas finales de la película. Así pues, el equipo del Freeman contrató a un equipo para que construyera reproducciones históricas del avión y construyeron un Lysander falso siguiendo las especificaciones. El avión usado es una copia fiel del original - lo único que le falta es un motor.

En lo que respecta a todos estos detalles del mundo real,Aliados también es una película que confía fuertemente en los altamente creativos efectos especiales, efectos creados junto con los escenarios para contar con una realidad más palpable que las locaciones por sí solas no lo podrían hacer.

Zemeckis ama aprovechar todo lo que la tecnología puede ofrecer a un cineasta - y sobre esta película dice lo siguiente, no había forma de seguir adelante sin el poder digital.

"Los efectos especiales nos permitieron crear una visión para esta película que no habría podido existir sin ellos. Nadie podría haber construido todo los que representamos en esta película sin las herramientas digitales. Estamos en un punto ahora en el que podemos hacer absolutamente cualquier cosa con efectos especiales," reflexiona Zemeckis. "Pudimos reconstruir las ciudades de Europa y del Norte de África en los años 40 y lo hicimos sin enfrentarnos a una cantidad imposible de construcción".

Freeman alaba el trabajo del supervisor de efectos especiales Kevin Baillie, con quien trabajó en una cercana colusión creativa. "Pude construir cosas correctamente sin contenerme, sabiendo que los efectos especiales harían un gran trabajo prolongando la visión de cada cuadro más allá del escenario", dice el diseñador de producción.

Baillie ha estado trabajando con Zemeckis por años, recientemente haciendo el muy alabado trabajo de persuadir al público de que miraban a un trapecista de la cuerda floja caminar entre las ahora destruidas torres gemelas de Nueva York en El Desafío. Para Aliados, quería enfocarse aún más en el realismo - y sus desafíos iban de realzar las dunas de arena marroquíes a crear los tejados de Casablanca a vuelos de la Segunda Guerra Mundial.

"Aun cuando estábamos creando imágenes digitales, queríamos crear un mundo real y crudo, sin esa apariencia de ser generado por computadora", explica Baillie de su enfoque.

Trabajando con Zemeckis es una experiencia única, menciona Baillie. "Bob es famoso por estar a la vanguardia de los directores que usan efectos visuales y aseguraría que ha demostrado algunos de los usos más eficaz del medio en diferentes géneros. Tiene una fuerte comprensión sobre lo que estas herramientas realmente pueden hacer por él y para la historia. Por lo que es una gran colaboración porque no sólo sabe exactamente lo que quiere, sino que también sabe lo que necesito para poder darle lo que quiere".

Continua: "Mi cita preferida de Bob, que es muy relevante a efectos especiales, es que hacer películas es un crimen contra la naturaleza - tienes que revolver el mundo un poco para conseguir el mejor cuadro. Y si revolvemos el mundo, pero solo para crear una experiencia más dinámica y verdadera. Lo maravilloso de trabajar en una película de Zemeckis es que los efectos especiales nunca son considerados como una muletilla - nunca se escuchan las palabras 'lo arreglaremos en post producción' - sino que más bien se considera como una parte integral del proceso para contar la historia".

Los efectos visuales en Aliados tuvieron que trabajar en sincronía perfecta con el complejo diseño visual. "Por ejemplo, para la escena del tejado en Marruecos, nuestro equipo comenzó con las maravillosas pautas de Gary Freeman sobre ese ambiente", explica Baillie. "Después, fuimos físicamente a Marruecos y escaneamos con láser cuatro tejados diferentes en el Medina en Tangiers, que todavía tiene esa sensación de los años 40. Con esos escaneos láser y miles de fotografías creamos una biblioteca digital de imágenes con la que podíamos trabajar. Por lo que pasamos de un medio ambiente conceptual a uno verdadero y de regreso a uno conceptual".

Usando la nube de cómputo para reproducir las imágenes, el equipo de Baillie también podía acelerar el proceso, dando más tiempo al trabajo más creativo.

Al terminar con la producción, Zemeckis se mudó a la bahía de edición con los editores Mick Audsley y Jeremiah O'Driscoll. Los toques finales fueron puestos en la película por el compositor ganador del Grammy y nominado al Oscar® y al Globo de Oro, Alan Silvestri, colaborador de muchos años de Zemeckis, quien creó un sonido ambiental exuberante, lírico apropiado para el barrido de acción y emociones de la historia.

"Realmente no había que pensar en la selección de Alan ya que ha participado en todas mis películas desde Tras el Corazón Verde," dice Zemeckis. "Tenemos esta química y no puedo concebir hacer alguna película con ningún otro compositor en este momento. Hablo con él como si hablara con un actor - le platicó sobre lo las emociones que pienso emiten una escena y él toma esta información y la representa musicalmente."

Cada uno de los elementos de la película llegó a ser integral para crear un tono de incertidumbre, peligro y amor incondicional en la película mientras Max y Marianne son lanzados al peligro y a una política internacional arriesgada, al tiempo que observan a su hija dar sus primeros pasos. Todo se remonta a una opción desgarradora, pero una llena de esperanza para el futuro.

Graham King resume: "Lo que Bob ha hecho en Aliados es una combinación de una historia de amor conmovedor, emociones crudas y elevadas tensiones de la guerra con efectos visuales y escenarios increíbles. Las audiencias estarán en al borde de sus asientos y sus corazones latirán fuertemente".

SOBRE EL REPARTO

BRAD PITT (Max Vatan) uno de los actores de cine más sólidos y versátiles de la actualidad, también es un productor exitoso de películas con su compañía Plan B Entertainment.

En los últimos años, Pitt ganó un premio de la Academia® como productor de "12 años de esclavitud", dirigida por Steve McQueen (la película también ganó el Oscar® por mejor guionista Juan Ridley y mejor actriz de soporte Lupita Nyong'o), dirigió a un equipo de cinco hombres en un tanque en la épica de la Segunda Guerra Mundial de David Ayer "Corazones de Acero", actuó y produjo "Frente al Mar" con su esposa Angelina Jolie, quien también escribió y dirigió la película, representó un papel de soporte en "La Gran Apuesta" y el protagónico en "War Machine" una comedia satírica provocativa de David Michod para Netflix, ambas producciones de su empresa Plan B. Pitt podrá ser visto en fechas futuras en el filme de Robert Zemeckis ALIADOS con Marion Cotillard.

En el 2013, Pitt protagonizó y produjo una de las 10 mejores películas en ingresos del año, "Guerra Mundial Z" para Paramount. Después de Z, Pitt actuó en un papel de soporte en "El Consejero" de Cormac McCarthy, dirigida por Ridley Scott, así como en "Mátalos suavemente" de Andrew Dominik. Esto es la segunda vez que Pitt protagoniza y produce una película de Dominik. La primera fue "El asesinato de Jesse James por el cobarde Roberto Ford," por la cual fue nombrado Mejor Actor en el Festival de Cine de Venecia. En el 2011, Brad nos dio dos de su más complejas y matizadas actuaciones en "Rompiendo las Reglas" de Bennett Miller y "El Árbol de la Vida" de Terrence Malick, películas que él también produjo. Brad ganó el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y el Premio de Críticos de Cine de la Sociedad Nacional por ambos roles. Además, Brad fue nominado para un Premio del Sindicato de Actores de Cine, un Globo de Oro, un Premio BAFTA, y premio de la Academia por su trabajo en "Rompiendo las Reglas". La película también recibió la nominación de la Academia como Mejor Película. La película del "Árbol de la Vida" ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes y fue nominada para Mejor Película en los Premios de la Academia. En años anteriores, Brad fue nominado a los premios de la Academia® por su papel en "El curioso caso de Benjamín Button" de David Fincher y "Doce Monos" de Terry Gilliam, por el que recibió un Globo de Oro. También ha sido nominado al Globo de Oro por sus actuaciones en "Leyendas de Pasión" de Edward Zwick y "Babel" de Alejandro González Iñárritu.

En 2009, Pitt protagonizó "Malditos Bastardos" de Quentin Tarantino como el Teniente Aldo Raine; y apareció en la comedia de suspenso "Quemar después de leer" de Joel y Ethan Coen. Junto con su coprotagónico en la película "Quemar después de leer", George Clooney, también apareció en "La Gran Estafa", "La Nueva Gran Estafa" y "La Gran Estafa 3".

El papel del Sr. Pitt en la película ganadora del premio de la Academia® "Thelma y Louise" de Ridley Scott fue el que lo lanzó a la atención nacional. Rápidamente paso a protagonizar en la película ganadora del premio de la Academia® "Nada es para siempre" de Robert Redford, "Kalifornia" de Dominic Sena y "La Fuga" de Tony Scott. Pitt también recibió la aclamación de la crítica por su actuación en dos películas de David Fincher: "Se7en" y "El Club de la Pelea". Otras de sus películas incluyen al "Sr. y Sra. Smith" de Doug Liman, uno de los más grandes éxitos del 2005 y "Cerdos y Diamantes" de Guy Ritchie.

La empresa Plan B Entertainment de Pitt ha sido responsable de producir numerosas películas galardonadas y comercialmente exitosas, incluyendo "Los Infiltrados", "El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford", "El Árbol de la Vida", "Guerra Mundial Z", "12 años de esclavitud", "Un Corazón Normal", "Selma" y "La Gran Apuesta". La lista futura de la compañía incluye "War Machine" de David Michod para Netflix; "La Ciudad Perdida de Z", basada del best seller de David Grann protagonizada por Charlie Hunnam; "Guerra Mundial Z 2"; así como el trabajo con un número de cineastas y escritores de marquesina en cine y televisión.

Marion Cotillard (Marianne) BIO PENDIENTE

Actor de escena entrenado clásicamente y ex miembro de la Compañía Real de Shakespeare de Londres, Jared Harris (Frank Heslop) cuenta con una carrera prolífica que continúa mostrando su capacidad para transicionar fácilmente de un personaje a otro, consiguiéndole muchas felicitaciones y manteniéndole en la compañía del talento más creativo del cine, la televisión y el teatro.

La extensa carrera cinematográfica de Harris incluye la nominación al premio de la Academia® por la película biográfica de Steven Spielberg Lincoln, donde representó a un icónico héroe de la Guerra Civil al 'General Ulysses S. Grant' frente a Daniel Day Lewis. Su representación del villano 'Profesor Moriarty' en SherlockHolmes: Juego de sombras con Robert Downey Jr., Jude Law y Noomi Rapace; su apariencia junto a Brad Pitt y Cate Blanchett en la película nominada al premio de la Academia® en 2008 de David Fincher, El curioso caso de Benjamín Button; y una representación única de Andy Warhol en la aclamada película independiente Yo disparé a Andy Warhol.

En el 2015, Harris terminó la fotografía principal en dos películas independientes - The Last Face y Certain Women. The Last Face, que también protagoniza Charlize Theron, Jean Reno y Javier Bardem, fue dirigida y producida por Sean Penn. En la película, Harris representa a un doctor que trabaja en el África devastada por la guerra para Doctores Sin Fronteras. En Certain Women, dirigida por Kelly Reichardt, Harris tiene el papel de un ranchero que busca ayuda legal de una abogada representada por Laura Dern. La película, que también incluye a Michelle Williams y Kristen Stewart, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2016.

Harris recientemente apareció en la gran pantalla con la película de Guy Ritchie OperaciónU.N.C.L.E., con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, y Luca Calvani. La película de Warner Bros., una actualización para la gran pantalla de la serie de televisión de los años fue estrenada el 14 de agosto de 2015. Ese verano, Harris también apareció en la película de Gil Kenan Poltergeist, una nueva versión contemporánea del cuento clásico sobre una familia cuyo hogar suburbano es invadido por espíritus enojados. En esta película, que también protagonizaba a Sam Rockwell y Rosemarie DeWitt, Harris es una personalidad de televisión/cazador de fantasmas al que llaman para ayudar a la familia a recuperar a su hija de los poltergeists.

En 2014, marcando su incursión en el cine infantil, Harris fue la voz de "Lord Portley-Rind" en la película animada nominada al premio de la Academia® de Focus Features Los Boxtrolls. La película animada de movimientos en 3D y un híbrido generado por computadora es una fábula cómica que ocurre en Cheesebridge, una ciudad elegante de la era Victoriana obsesionada con el queso de día; plagada por los misteriosos Boxtrolls de noche. Antes de esto, Harris protagonizó en la película de terror de Juan Pogue Silencio del Más Allá, el drama de acción de Paul W.S. Anderson Pompeya, y la adaptación de la fantasía para adultos jóvenes Cazadores de Sombras: Ciudad de Hueso, con Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Jonathan Rhys Meyers y Lena Headey.

Este año, Harris protagonizará como el "Rey Jorge" en la serie de Netflix The Crown de los nominados al premio de la Academia® Peter Morgan (La Reina, El Desafío: Frost contra Nixon) y Stephen Daldry (Quiero Bailar, Las Horas). La serie está inspirada por la obra The Audience, que se centra en las audiencias semanales dadas por la Reina Isabel II a los Primeros Ministros desde su ascenso al reino en 1952 a la actualidad.

En 2015, Harris estaba muy ocupado detrás y al frente de la cámara de televisión. Fue detrás de la cámara por primera vez para dirigir el undécimo episodio, "Time and Life," de la temporada final del aclamado drama de AMC Mad Men. Harris había protagonizado la serie por dos temporadas como un ejecutivo de publicidad de los 60, 'Lane Pryce'. El papel le dio a Harris su primera nominación al Premio Emmy® en la categoría de Mejor Actor de Soporte en una Serie Dramática. Harris apareció en pantalla como 'Anderson Dawes' en La Expansión, una serie limitada para Syfy.

Harris hizo su debut en cine en la película de 1989 Empezando a Vivir, que también fue el debut como director de su hermano Damian. Desde entonces ha aparecido en más de cincuenta películas en una amplia gama de papeles, incluyendo al ruin conductor de taxi ruso, Vladimir, en la película de Todd Solondz Happiness, por la cual el elenco recibió el Premio al Mejor Grupo de Actuación del Consejo Nacional de Crítica de Cine en 1999. Créditos adicionales incluyen de Michael Mann El Último de los Mohicanos; Sylvia; de Jim Jarmusch Mientras estés conmigo; de Jonatán Nossiter Sunday, que ganó el premio del Gran Jurado en el Festival de Cine Sundance de 1997; Las Locuras de Igby; La Herencia del Señor Deeds; de Michael Radford B. Monkey; Cigarros, de Wayne Wang; y de John Carpenter Encerrada, entre otros.

Harris ha acumulado una impresionante lista de créditos de televisión en Inglaterra y Estados Unidos, incluyendo actuaciones aclamadas como Enrique VIII para la producción de la BBC de La Otra Reina, John Lennon en el drama de televisión y película VH1 original del 2000 Un encuentro legendario, y el papel protagónico en la dramatización de la BBC del intento fallido de Simon Mann por derrocar la nación africana de Guinea Ecuatorial rica en petróleo con un golpe de estado. Otros créditos de la BBC incluyen las miniseries To the Ends of the Earth, y The Shadow in the North. Asimismo, Harris también ha tenido roles recurrentes en The Riches, un éxito de culto Fringe, y ha aparecido como invitado en La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales y Sin rastro.

Harris ha aparecido con algunas de las compañías más renombradas del teatro de Londres y Nueva York. Su primer trabajo en teatro en la Compañía Real de Shakespeare fue en la puesta en escena de Mark Rylance de Hamlet, la que se considera la interpretación que define a su generación. Harris hizo su debut en el escenario de Estados Unidos como Hotspur en el Festival de Shakespeare de Nueva York Enrique IV, Partes 1 y 2. Después se presentó con la compañía en Tis Pity She's a Whore y el Rey Lear. Créditos adicionales en el escenario incluyen la producción galardonada con el Premio Obie al Nuevo Grupo de Mike Leigh Ecstasy, la producción experimental de la compañía de Shakespeare de New Jersey con Hamlet, en la cual protagonizó el rol principal, la producción del teatro Almeida de la comedia agridulce de Tennessee Williams Un período de ajuste, y la producción del Teatro Vineyard de Más mentiras sobre Jerzy.

Harris nació en Londres, y es hijo de un actor irlandés, Richard Harris. Asistió a la Universidad de Duke en Carolina del Norte, donde se graduó en drama y literatura y después de la graduación estudió en la Escuela Central del Discurso y del Drama en Londres. Actualmente Harris reside en Los Ángeles.

Lizzy Caplan (Bridget Vatan) actualmente protagoniza con Michael Sheen la serie dramática aclamada por la crítica sobre las vidas de los investigadores del sexo William Masters y Virginia Johnson, Masters of Sex. Entre muchos galardones que Caplan ha recibido por su actuación, fue nominada a un premio Emmy y a un Premio de los Críticos por Mejor Actriz. En la pantalla grande, Caplan apareció recientemente con todo un elenco de estrellas, incluyendo a Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo y Woody Harrelson en el éxito internacional Los Ilusionistas 2.

Créditos adicionales de cine, incluyen los siguientes: Los tres reyes malos con Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen; Una loca entrevista con Seth Rogen y James Franco; Cita con el amor (Festival de Cine de Sundance 2012); Despedida de Soltera (Festival de Cine de Sundance 2012); 3, 2, 1… Frankie goes Boom; Jacuzzi al pasado; el éxito de ciencia ficción de JJ Abrams Monstruoso (Cloverfield); Territorio Prohibido; The Last Rites of Ransom Pride; y su papel de debut como 'Janice Ian' en Chicas Pesadas. También produjo y protagonizó el filme corto Successful Alcoholics, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2010.

Los créditos de la televisión de Caplan incluyen el papel principal como 'Casey Klein' en la comedia aclamada por los críticos Party Down, que ganó un premio AFI en 2009 y fue nombrada uno de los mejores espectáculos por la revista Time en el 2010, así como roles en True Blood, The Class, por la que fue nombrada una de "10 actrices a seguir" por Daily Variety, Related, Padre de Familia, Papá Americano, Tru Calling, Vidas Universitarias y el clásico de culto de Judd Apatow Jóvenes y Rebeldes. Sus créditos más recientes como invitada estrella incluyen papeles en La Liga Fantástica, Kroll Show y New Girl.

La carrera de Daniel Betts (George Kavanagh) incluye película, televisión y teatro. Aliados marca su tercer papel en una película al lado de Brad Pitt, con papeles anteriores en Corazones de Acero y el estreno futuro War Machine.

En el 2009, Betts apareció en la obra nominada al Olivier Historia de Afganistán, una exploración a la historia de las fuerzas británicas y la intervención extranjera en Afganistán, en cuatro partes. Una presentación organizada por el ejército británico para las fuerzas que se embarcaban hacia Afganistán. Altamente alabada en la presentación original en el Teatro Tricycle de Londres, la obra viajó a los Estados Unidos y fue invitado al Pentágono por el personal. En una emisión en vivo, en televisión nacional en Estados Unidos, el General Sir David Richards, comandante de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF por sus siglas en inglés), declaró que, si hubiera visto estas obras antes de ir a Afganistán, habría sido mejor comandante.

Betts recibió su educación en el Centro Dramático de Londres, trabajando con Christopher Fettes. Juntos fundaron una compañía de teatro, Concetric Circles, con Sir Anthony Hopkins como patrón, representando Phaedra, con Sheila Gish, y Otelo, con Ricky Feron.

En 1995, protagonizó la puesta en escena original de la obra recientemente reanimada de David Hare, Cielo Abierto, junto a Michael Gambon y Lia Williams en el Teatro Nacional. La producción tuvo una temporada completamente vendida en el West End de Londres.

Otras presentaciones en el escenario del West End incluyen El Discurso del Rey, de Alan Ayckbourn Bedroom Farce, y Sweet Bird of Youth.

Para la Compañía Real de Shakespeare protagonizó Cuento de Invierno y de Strinberg Easter. En el 2015, Daniel protagonizó a Atticus Finch en una producción Matar a un ruiseñor, viajando por el Reino Unido al mismo tiempo que Harper Lee publicaba la controversial precuela del libro Ve y pon un centinela, cincuenta y cinco años después del original, llevando a discusiones sobre la reevaluación del personaje de Atticus. La obra fue un gran éxito, con un público de más de 250,000 personas y con excelentes críticas.

En 1999, apareció en la comedia familiar popular de romance de Hallmark La leyenda mágica de los Leprechauns, junto a Whoopi Goldberg, Roger Daltry y Randy Quaid.

Betts podrá ser visto en The Crown, un drama de Netflix que explora a la familia real británica durante el reinado de la reina actual, Isabel II, escrita por el nominado a la Academia® Peter Morgan.

Matthew Goode (Guy Sangster) ha aparecido en numerosas películas incluyendo la galardonada de Tom Forde Un hombre soltero, la nominada al Oscar® El código Enigma, como Charles Rider en Regreso a la mansión Brideshead, la pareja romántica de Amy Adams in Año Bisiesto, Pressure, Inmortal, Lazos Perversos, Belle, Burning Man, La provocación y Al sur de Granada.

Sus créditos en la televisión incluyen las series Downton Abbey, Roots, The Good Wife, Death comes to Pemberley, Birdsong y My Family and Other Animals.

Goode estudió en la Academia de Arte Dramático Webber Douglas. Próximamente lo podrán ver en la película The Hatton Garden Jobcon Joely Richardson y Larry Lamb.

SOBRE LOS CINEASTAS

Roberto Zemeckis (director/productor) ganó un premio de la Academia©, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Directores al Mejor Director por la altamente exitosa Forrest Gump. Los múltiples honores recibidos por la película también incluyen el Oscar® al Mejor Actor (Tom Hanks) y la Mejore Película. Zemeckis volvió a trabajar con Hanks en el drama contemporáneo El Náufrago, una película dividida en dos secciones, producción del libro en Revelaciones Zemeckis y Hanks trabajaron como productores enEl Náufrago, junto con Steve Starkey y Jack Rapke.

Al principio de su carrera, Zemeckis co-escribió (con Bob Gale) y dirigió Volver al Futuro, que fue el lanzamiento de mayor ingreso en 1985, y por el que Zemeckis compartió la nominación al Oscar® y al Globo de Oro por Mejor Guion Original. Después tomó la dirección de Volver al Futuro, Parte II y Parte III, completando una de las franquicias del cine más exitosas de la historia.

También dirigió y produjo Contacto, con Jodie Foster, basado en la novela best seller de Carl Sagan; y el éxito de comedia macabra La Muerte le sienta Bien, con Meryl Streep, Goldie Hawn y Bruce Willis. También escribió y dirigió el éxito taquillero ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, mezclando la acción en vivo con la animación; dirigió el éxito de aventura romántica Tras el corazón verde, juntando a Michael Douglas y Kathleen Turner; y co-escribió (con Bob Gale) y dirigió las comedias Frenos rotos, coches locos y Locos por ellos.

Zemeckis también produjoLa Residencia del Mal, y fue el productor ejecutivo de películas como Muertos de Miedo, El ojo público y Sin Salida, que también co-escribió con Bob Gale. Él y Gale escribieron previamente 1941, que comenzó la asociación de Zemeckis con Steven Spielberg.

Para la pantalla chica, Zemeckis ha dirigido varios proyectos, incluyendo el documental de larga duración En busca de la felicidad, que exploró el efecto de las drogas y el alcohol en la sociedad del siglo 20. Sus créditos adicionales de televisión incluyen episodios de Cuentos Asombrosos de Spielberg e Historias de Ultratumba de HBO.

En 1998, Zemeckis, Steve Starkey y Jack Rapke se unieron para crear la compañía de producción de cine y televisión ImageMovers. Lo que la verdad esconde fue la primera película que lanzaron con el sello de ImageMovers, seguida por El Náufrago, la cual fue aclamada por los críticos y el público en el otoño del año 2000, y Los Impostores.

En marzo del 2001, la Escuela de Cine y Televisión de USC celebró la apertura del Centro Robert Zemeckis para el Arte Digital. Este centro avanzado es el primer y único centro en el país de capacitación completamente digital y contiene lo más reciente en equipo de producción y post producción no lineal, así como escenarios, cuarto de proyección para 50 personas y estación de televisión manejada por los estudiantes de USC, Trojan Vision.

En el 2004, Zemeckis produjo y dirigió la película de acción El Expreso Polar con Tom Hanks. Más recientemente, trajo a la pantalla grande la verdadera historia de vida de La Ganadora con Julianne Moore y Woody Harrelson. Además, fue productor ejecutivo de Monster House, la casa de los sustos y la comedia de Queen Latifah Las últimas vacaciones.

Zemeckis produjo y dirigió su segunda película de acción, Beowulf, que también fue producida por Rapke y Starkey. La película, protagonizada por Anthony Hopkins, Angelina Jolie y Ray Winstone se basa en una de las piezas de la literatura anglosajona que más ha sobrevivido el paso del tiempo, escrita en algún momento antes del Siglo 10 A.D.

En noviembre de 2009, Zemeckis lanzó su película de acción más avanzada hasta la fecha: Un cuento de Navidad, basado en el cuento clásico amado y celebrada de Charles Dickens. Rapke y Starkey también produjeron la película que fue lanzada por los estudios Disney.

Zemeckis volvió a la dirección de acción en vivo con la película dramática aclamada por la crítica El Vuelo, para Paramount Pictures, con Denzel Washington. Bajo la dirección de Zemeckis, Washington recibió una nominación a un Premio de la Academia® por este papel.

Recientemente, Zemeckis dirigió a Joseph Gordon-Levitt y a Ben Kinglsey en El Desafío, la historia del trapecista francés de la cuerda floja Philippe Petit en su intento por cruzar las Torres Gemelas del World Trade Center en 1974.

E productor ganador del Oscar® Graham King (productor) ha trabajado tras bambalinas con los talentos más creativos de la industria de grandes películas de acción y de filmes independientes. En los últimos 30 años, King ha producido o ha servido como productor ejecutivo en más de 45 películas, ganando $1.2 mil millones en la taquilla doméstica, y más de $2.5 mil millones en todo el mundo. También aclamado por los críticos y los grupos de cineastas, sus películas han recibido 61 nominaciones a los premios de la Academia®, 38 al Globo de Oro y 52 a los Premios de la Academia de Cine Británica.

Además de Aliados, King tiene varios proyectos en línea que producirá con el sello de GK Films, incluyendo la altamente anticipada franquicia mejorada de Tomb Raider considerada para 2018 con Alicia Vikander como la estrella y una película sin título de Freddie Mercury Bophemian Rhapsody protagonizada por Rami Malek y Bryan Singer en la dirección.

Anteriormente, King fue el productor ejecutivo de la película de acción de Paramount Pictures Guerra Mundial Z protagonizada por Brad Pitt. La película obtuvo un total de $540 millones en todo el mundo y fue nombrada una de las 10 mejores películas del año por Entertainment Weekly. King también sirvió como productor ejecutivo en el drama histórico de Warner Bros. Argo. La película ganó el Premio de la Academia®, el Globo de Oro, el Premio de los Críticos del Cine y el premio BAFTA como Mejor Película. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck, Argo fue nombrada una de las 10 mejores películas del año en los premios AFI y por el Consejo Nacional de Crítica de Cine, apareciendo también en más de 150 listas de críticos como 10 de las mejores películas del 2012.

En 2011, King sirvió como productor en varias películas diversas. Recibió el premio de la Academia® a Mejor Película y nominación al Globo de Oro como productor en la aclamada aventura de fantasía de Martin Scorsese Hugo. Hugo recibió 11 nominaciones en total de la Academia®, más que cualquier otra película ese año. Hugo también apareció en más de 200 listas de críticos como parte de las 10 mejores películas en el 2011.

King también produjo la comedia animada de Gore Verbinski Rango, con la voz de Johnny Depp en el papel principal, la cual obtuvo el premio de la Academia® para Mejor Película Animada. Ese mismo año, produjo el debut como directora de Angelina Jolie, En tierra de sangre y miel, que recibió una nominación al Globo de Oro como Mejor Película en Idioma Extranjero. Esto marcaba la primera vez que un productor había sido nominado a Mejor Película en el Globo de Oro en tres categorías diferentes, drama, película animada y película en idioma extranjero, en el mismo año. King también produjo el thriller gótico supernatural de Tim Burton Sombras Tenebrosas con Depp, Michelle Pfeiffer, Eva Green y Helena Bonham Carter.

Anteriormente, King obtuvo el Oscar® a Mejor Imagen como productor en el drama criminal de 2006 de Scorsese Los Infiltrados protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg. La película obtuvo un total de cuatro premios de la Academia®, incluyendo Mejor Director, Mejor Guion Adaptado y Mejor Edición.

King recibió su primera nominación al premio de la Academia por Mejor Película, y ganó su primer Premio Bafta por Mejor Película, por su trabajo de producción en la aclamada película biográfica de Howard Hughes de Scorsese El Aviador, protagonizado por Leonardo DiCaprio. Adicionalmente, fue honrado por el Sindicato de Productores de Estados Unidos (PGA por sus siglas en inglés) como Productor del Año.

Los créditos adicional de producción de King incluyen la adaptación a la pantalla grande del éxito musical de Broadway Jersey Boys, dirigida por el múltiple ganador del Oscar® Clint Eastwood; la novela de suspenso romántica El Turista, con Johnny Depp y Angelina Jolie; el drama criminal de Ben Affleck Ciudad de Ladrones, con Affleck y Jeremy Renner; la novela de suspenso de Martin Campbell Al filo de la oscuridad, con Mel Gibson; el drama histórico La Reina Victoria, con Emily Blunt; y el drama Diamante de Sangre protagonizada por DiCaprio. Además, sirvió como productor co-ejecutivo en el drama épico nominado al Oscar de Scorsese Pandillas de Nueva York, protagonizada por DiCaprio, Daniel Day Lewis y Cameron Diaz.

King fungió previamente como Presidente y Director General de Initial Entertainment Group, el cual fundó en 1995. Durante el tiempo que King estuvo al frente de IEG, sirvió como productor ejecutivo en varias películas como el drama ganador del Oscar de Steven Soderbergh Tráfico; el drama biográfico de Michael Mann Ali protagonizado por Will Smith; e Historias fantásticas, producida y protagonizada por Jodie Foster. King también fue productor ejecutivo de la miniserie de televisión Tráfico, por el que recibió una nominación al Emmy por Mejor Miniserie.

Originario del Reino Unido, Kink se mudó a Estados Unidos en 1982 y recibió la Orden del Imperio Británico (OBE por sus siglas en inglés) en el 2009.

Steve Starkey (productor) ganó un premio de la Academia® como uno de los productores de la ganadora como Mejor Película Forrest Gump. La película, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, se convirtió en una de las películas de mayores ingresos de todos los tiempos y obtuvo seis premios Oscar®, incluyendo Mejor Director y Mejor Actor, así como un Globo de Oro, el mayor honor del Consejo Nacional de Crítica del Cine en 1994, dos Premios otorgados por el público, el Premio Laurel de Oro del Sindicato de Productores y la nominación al BAFTA como Mejor Película.

Starkey también inició la tecnología de captura del movimiento en películas dirigidas por Zemeckis Un cuento de Navidad, El Expreso Polar y Beowulf y la película dirigida por Gil Kenan Monster House, todas producidas por Starkey con sus socios de ImageMovers.

Starkey es el productor de El Vuelo, protagonizada por Denzel Washington y dirigida por Robert Zemeckis para Paramount Pictures.

Los créditos de ImageMovers de Starkey incluyen el drama épico dirigido por Zemeckis El Náufrago, el cual los volvió a unir con Tom Hanks, y la novela de suspenso psicológica Lo que la verdad esconde con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, también dirigida por Zemeckis. Starkey produjo La ganadora, dirigida por Jane Anderson y protagonizada por Julianne Moore. También produjo Los Impostores, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Nicolas Cage.

La relación profesional de Starkey con Zemeckis comenzó en 1986 cuando fue productor asociado en la innovadora película ¿Quién engañó a Roger Rabbit? y fue productor asociado en la segunda y tercera versión de la trilogía Volver al Futuro. Su colaboración continua ya que Starkey y Zemeckis produjeron la comedia oscura La muerte le sienta bien, seguido por Forrest Gump y Contacto. Starkey también co-produjo la comedia Al derecho y al revés y produjo el documental En busca de la felicidad, que explora la adicción a las drogas y al alcohol y fue dirigida y con productor ejecutivo a Robert Zemeckis.

Al principio de su carrera, Starkey trabajó con George Lucas en Lucasfilm, Ltd., donde fue editor asistente de películas para El Imperio contraataca y El Retorno del Jedi. Después editó películas documentales para la empresa de Steven Spielberg Amblin Entertainment, fue productor asociado de la antología de televisión Cuentos Asombrosos de Spielberg y productor ejecutivo de la serie de CBS en 1993 Johnny Bago.

Después de graduarse de la Facultad de Cine de la Universidad de Nueva York en 1975, Jack Rapke (productor) se mudó a Los Ángeles para emprender una carrera en la industria del entretenimiento. Su primera parada fue el cuarto de mensajería de la agencia William Morris. Cuatro años después, Rapke se unió a la agencia Creative Artists Agency (CAA por sus siglas en inglés), donde continúo creciendo en los siguientes diecisiete años para convertirse en uno de los agentes más exitosos de Hollywood.

Durante un contrato de siete años como co-presidente del departamento de películas de acción de CAA, Rapke desarrolló una lista de clientes de alto perfil que incluyen a Jerry Bruckheimer, Ridley Scott, Michael Mann, Harold Ramis, Michael Bay, Terry Gilliam, Bob Gale, Bo Goldman, Steve Kloves, Howard Franklin, Scott Frank, Robert Kamen, John Hughes, Joel Schumacher, Marty Brest, Chris Columbus, Ezra Sacks, y a los socios de Imagine Entertainment, Ron Howard y Brian Grazer. Instrumental en la creación de empresas de producción alrededor de sus clientes, solo era cuestión de tiempo antes de que decidiera crear su propia empresa con su cliente Robert Zemeckis.

En 1998, Rapke dejó CAA para formar ImageMovers con Zemeckis y el socio productor Steve Starkey. Enfocado principalmente en películas de acción melodramáticas, la primera película de la compañía fue la aclamada por la crítica El Náufrago, dirigida por Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks. Rapke y sus socios produjeron varios éxitos incluyendo la novela de suspenso de Zemeckis Lo que la verdad esconde protagonizada por Harrison Ford y Michelle Pfeiffer, la película dirigida por Ridley Scott Los Impostores protagonizada por Nicolas Cage, La Ganadora protagonizada por Julianne Moore y Woody Harrelson, y Las Últimas Vacaciones protagonizada por Queen Latifah.

Zemeckis fue el pionero en el uso de la tecnología de "captura del movimiento" con la película en 2004 El Expreso Polar lo cual abrió el camino para una forma tridimensional moderna de hacer películas. Rapke y sus socios produjeron varias películas empleando esta nueva técnica revolucionaria: La nominada al Oscar® en 2006 Monster House, en 2007 Beowulf, dirigida por Zemeckis y protagonizada por Anthony Hopkins, Angelina Jolie, Ray Winstone, y Robin Wright Penn, y la película del 2009 Un cuento de Navidad, para los estudios Walt Disney, dirigida por Zemeckis y protagonizada por Jim Carrey y Colin Firth. Además, los socios fueron productores ejecutivos en la película Gigantes de Acero, protagonizada por Hugh Jackman, dirigida por Shawn Levy, así como la serie Los Borgia, con Jeremy Irons, actualmente en la producción de su tercera temporada.

La película de los socios El Vuelo, para los estudios Paramount Pictures fue dirigida por Zemeckis y protagonizada por Denzel Washington, Don Cheadle y John Goodman y fue nominada a dos premios de la Academia® en 2013. Recientemente, Rapke produjo El Desafío, en 2015, la imposible pero verdadera historia de la asombrosa caminata que Philippe Petit realizó a 110 pisos de altura en un alambre entre las Torres del World Trade Center. La película, para los estudios Sony Pictures, fue dirigida por Zemeckis y protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley y Charlotte Le Bon.

Patrick McCormick (productor ejecutivo) recientemente produjo la película de Scott Cooper Estricamente Criminal, su sexta película con el actor Johnny Depp. Trabajaron por primera vez juntos en Donnie Brasco, dirigida por Mike Newell, seguido por dos películas para el director Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolates y Sweeney Todd: El barbero diabólico de la calle Fleet. Más recientemente colaboraron en Los diarios del ron, basado en la novela de Hunter S. Thompson, y la comedia Mortdecai, dirigida por David Koepp.

McCormicl produjo la aventura de fantasía del director Bryan Singer Jack el caza gigantes, protagonizada por Nicholas Hoult, Stanley Tucci y Ewan McGregor, y como productor ejecutivo produjo de Mike Newell El Príncipe de Persia: Las arenas del tiempo, con Jake Gyllenhaal y Ben Kingsley.

Previamente produjo Peter Pan de P.J. Hogan con Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood y Lynn Redgrave; Angie de Martha Coolidge, protagonizada por Geena Davis y James Gandolfini; Golpe Perfecto, con Michael Caine; y El Rito, con Tom Berenger.

McCormick fue el productor ejecutivo en tres películas dirigidas por Barry Levinson: Bandidos, una travesura cómica protagonizada por Bruce Willis, Billy Bob Thornton y Cate Blanchett; Agarrados por los pelos; y Liberty Heights, la cuarta en la serie del director de Baltimore protagonizada por Adrien Brody, Orlando Jones, Bebe Neuwirth y Joe Mantegna. Sus otros créditos como productor ejecutivo incluyen Quedate a mi lado de Chris Columbus, con Julia Roberts, Susan Sarandon y Ed Harris; La Jurado, protagonizada por Demi Moore, Alec Baldwin y James Gandolfini; y The Pickle de Paul Mazursky.

También fue co-productor de Los chicos a un lado de Herberto Ross protagonizada por Drew Barrymore, Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker y Matthew McConaughey; Escenas en una galería de Mazursky con Woody Allen y Bette Midler; y Calles de Oro de Joe Roth con Wesley Snipes. Al principio de su carrera, fue productor asociado y/o gerente de la unidad de producción en películas como Los sabelotodos de Brian De Palma, Cazafantasmas de Ivan Reitman y Un ruso en Nueva York de Mazursky.

Steven Knight (guionista) comenzó una sociedad independiente de escritura con Mike Whitehill en 1988, proporcionando material para televisión. El programa de televisión ¿Quién quiere ser millonario? (co-creado por Knight y producido por Celador) obtuvo premios en todo el mundo, incluyendo un BAFTA, Premios de Televisión Nacional, Premios Indie, Festival de Nueva York, la Rosa de plata de Montreux y el Premios de la Reina para la empresa.

Knight ha publicado cuatro novelas -- The Movie House, Alphabet City, Out of the Blue y, en el 2011, su primer libro infantil Las últimas palabras de Will Wolfkin.

El primer guion cinematográfico de Knight Negocios Ocultos, dirigida por Stephen Frears, se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2002, recibiendo elogios de la crítica y siendo seleccionado para abrir el prestigioso Festival de Cine de Londres. La película fue estrenada en el Reino Unido y Estados Unidos bajo la aclamación de la crítica universal. La película ganó una serie de premios, entre ellos cuatro BIFA, Premios del cine independiente británico a la Mejor Película y al Mejor Actor, el Premio Humanitas del 2004, el Premio Edgar al mejor guion de película, el premio del London Film Critics Circle al Mejor guionista británico y una nominación al Oscar® al Mejor Guion Original en la sesión 76 de los premios anuales de la Academia.

Su primera obra teatral, The President of an Empty Room dirigida por Howard Davies, se estrenó en el Teatro Nacional de Londres en 2005.

Otros dos guiones se convirtieron en largometrajes en 2007 - Amazing Grace, dirigida por Michael Apted, sobre la vida del político británico antiesclavista William Wilberforce y Promesas del Este dirigida por David Cronenberg, con Viggo Mortensen y Naomi Watts, centrado en el crimen organizado ruso en Londres.

Ha dirigido dos largometrajes, (que también escribió): su debut como director "Redención", con Jason Statham y Agata Buzek sobre un ex soldado de fuerzas especiales herido que vive en las calles de Londres; y Locke con Tom Hardy, sobre un hombre trabajador común y corriente cuya vida cambia en el transcurso de una noche, por la cual ganó el BIFA en 2013 por Mejor Guion.

Otros guiones incluyen Un viaje de diez metros (dirigido por Lasse Hallström) estrenada en 2014, La jugada maestra (dirigida por Ed Zwick) que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto en 2014, El séptimo hijo (dirigida por Sergei Bodrov) y Una buena receta (dirigida por John Wells), ambas estrenadas en 2015. Los criminales de noviembre (dirigida por Sacha Gervasi) están actualmente en post producción.

Steve Knight también es el creador y productor ejecutivo/escritor del drama televisivo Peaky Blinders serie 1, 2 y 3 con Cillian Murphy y Helen McCrory y también el productor ejecutivo/escritor de la nueva serie de la BBC Taboo, protagonizada por Tom Hardy.

Don Burgess ASC (director de fotografía) comenzó su colaboración con el director Robert Zemeckis hace más de veinticinco años, en Volver al Futuro 2. Su trabajo en Forrest Gump le ganó una nominación a los premios de la Academia® como Mejor Fotografía en 1994, así como las nominaciones para los premios ASC y BAFTA. Otras películas con Zemeckis incluyen La muerte le sienta bien, Contacto, Lo que la verdad esconde, El Náufrago, El Expreso Polar y El Vuelo.

Burgess también ha fungido como Director de Fotografía en los éxitos taquilleros El Hombre Araña y Los Muppets.

Después de estudiar en el Centro de Diseño de Arte de LA, Burgess trabajó en documentales, películas industriales y documentales. Por los años 80, filmaba películas para televisión por cable y de allí pasó a largometrajes, filmando como segunda unidad en películas como El Novato de Clint Eastwood, Marea de Fuego de Ron Howard y Batman Regresa para Tim Burton.

Su película más reciente es Same Kind of Different as Me, dirigida por Michael Carney y protagonizada por Renee Zellweger y Jon Voight.

Jeremiah O'Driscoll (editor) es mejor conocido por su trabajo con el director Robert Zemeckis, una sociedad que comenzó con la aclamada por la crítica, ganadora del premio de la Academia® Forrest Gump (1994). Su colaboración incluye El Vuelo, por el cual O'Driscoll recibió una nominación a los premios Satellite por Mejor Edición de Película, Un cuento de Navidad, Beowulf, El Expreso Polar, así como El Náufrago, Lo que la verdad esconde, Contacto, y Forrest Gump, en él fue editor asociado o asistente. Su primer trabajo para Zemeckis fue como editor principiante en La muerte le sienta bien.

Los créditos adicionales de O'Driscoll incluyen Amenaza en la red de Michael Mann. Fue editor adicional en Albert Nobbs de Rodrigo Garcia, editor asistente en la película Reacción en Cadena de Andrew Davis, Escándalo y La jaula de las locas de Mike Nichols, y Congo de Frank Marshall, así como editor principiante en El último de los Mohicanos y El chofer de la Señora Daisy.

Gary Freeman (diseñador de producción) estudió arquitectura y diseño a nivel licenciatura, siempre con una pasión por el diseño de la película, influenciado por películas como Brasil, Bladerunner y películas de Stanley Kubrick.

Después de graduarse, trabajó en espectáculos de entretenimiento ligero para televisión de gran presupuesto en Londres, pudiendo introducirse y teniendo la oportunidad de trabajar para muchos diseñadores importantes en Londres. Comenzando como asistente del departamento de arte subió de jerarquía a modelar y preparar maquetas a escala para diseñadores distinguidos como Dante Ferretti, Tom Sanders y Jan Roelfs.

Como diseñador de producción, fue responsable de éxito taquillero de Disney Maléfica. Desde entonces eligió trabajar en proyectos basados tanto en la fantasía como la realidad, diseñando recientemente Everest, una película que requirió absoluto realismo para crear un mundo donde la audiencia está totalmente involucrada en la experiencia de los alpinistas escalando la montaña más alta del mundo. Después trabajo en El libro de la selva, trabajando con el director Andy Serkis para darle un toque fantástico a un mundo basado en la realidad, y balancear a las criaturas interactivas que hablaban.

Kevin Baillie (Supervisor de efectos visuales) Director General y supervisor de efectos visuales en Atomic Fiction, un estudio de efectos con oficinas en San Francisco, Los Ángeles y Montreal. Allí, supervisó las representaciones visuales para los proyectos incluyendo dos películas de Star Trek, dos películas de la franquicia de Transformers, y los efectos visuales galardonados de las películas de acción en vivo de Robert Zemeckis El Vuelo y El Desafío.

Antes del lanzamiento de Atomic Fiction, Baillie supervisó películas animadas en ImageMovers Digital. Antes de su trabajo en IMD, Baillie tomó la dirección de efectos visuales en The Orphanage para películas premiadas como Piratas del Caribe, Una noche en el museo, Superman Regresa, Harry Potter y Hellboy.

Kevin también es Director General de ConductorIO, una compañía de software que ofrece la reproducción en la nube para las masas.

La carrera del cine de Baillie comenzó a la edad temprana de 18, cuando se unió a la división JAK Films de Lucasfilm como artista de pre-visualización en La Guerra de las Galaxias Episodio I.

Joanna Johnston (Diseñadora de Vestuario) diseñó su primera película con Robert Zemeckis con Quién engañó a Roger Rabbit? y desde entonces ha colaborado con él en muchas de sus películas incluyendo Forrest Gump, La muerte le sienta bien, Volver al Futuro II y III, El Expreso Polar, así como Contacto y El Náufrago.

Joanna también ha trabajado extensivamente con Steven Spielberg diseñando Salvando al Soldado Ryan, Munich, La Guerra de los Mundos, Caballo de Batalla, y Lincoln por los que recibió nominaciones a premios de la Academia®, BAFTA y CDG.

Otros créditos incluyen El Sexto Sentido y El Protegido de M. Night Shyamalan Realmente amor y Radio encubierta de Richard Curtis y Valkiria y Jack el caza gigantes de Bryan Singer.

Más recientemente trabajó en Operación U.N.C.L.E de Guy Ritchie, Misión Imposible 5 de Christopher McQuarrie y Mi Buen Amigo Gigante de Steven Spielberg.

Daniel Phillips (Diseño de Peinado y Maquillaje) ha ganado dos premios Emmy por Mejor Maquillaje para una mini-serie por su trabajo en Bleak House (2006) y Las mil y una noches (2000).

Recibió dos nominaciones para los premios BAFTA de televisión por su trabajo en la serie de televisión French y Saunders, y dos nominaciones para los premios de cine BAFTA por La Reina, protagonizada por Helen Mirren y La Duquesa, con Keira Knightley.

Otros créditos recientes de diseño incluyen The History Boys, Al Filo de la Mentira, El exótico hotel Marigold y el Nuevo exótico hotel Marigold y Florence Foster Jenkins protagonizada con Meryl Streep y Hugh Grant.

En toda su carrera, décadas como compositor, Alan Silvestri (música) ha realizado la partitura de algunas de las películas más icónicas veneradas y rentables de la historia de Hollywood, obteniendo más de cientos de créditos a la tonada de dos nominaciones a los premios Oscar® y Globo de Oro, dos premios Emmy, así como tres premios Grammy. Al tiempo que cuenta con diversos estilos, la voz unificadora del trabajo de Silvestri es una melodía rítmica inequívoca con temas que representan el entusiasmo y drama de la película para las generaciones de cinéfilos.

Nacido en la ciudad de Nueva York y educado en Teaneck, Nueva Jersey, Silvestri primero considero convertirse en una guitarrista de jazz bebop. Después de dos años en el Colegio de Música de Berklee en Boston, Silvestri se lanzó al mercado como intérprete y arreglista. Llegando a Hollywood a la edad de 22 y armado con libros de sonorización de películas y un sentido de aventura, Silvestri se encontró componiendo con éxito la música para la película de 1972 El clan de los Doberman. A la secuela, Los impresionantes Dobermans, le siguieron varias películas exitosas de bajo presupuesto consolidando aún más el lugar de Silvestri en el mundo de la composición para películas.

Los años 70 atestiguaron el surgimiento de las partituras de pop sintéticas energéticas, estableciendo a Silvestri como el ritmólogo de la acción para el éxito de televisión de la patrulla motorizada CHiPs. Esta partitura de acción atrajo la atención del cineasta en florecimiento Robert Zemeckis, con una exitosa película en 1984 Tras el corazón verde que era la primera conjunción exitosa del compositor y el director y su éxito se volvió la base de una larga colaboración de décadas entre el cineasta y el compositor que continúa hasta la fecha.

Sus numerosas colaboraciones los han llevado por muchos paisajes fascinantes y variaciones estilísticas, de la trilogía de Volver al Futuro y el mundo llamativo de Toontown en Quién engañó a Roger Rabbit? a los cuartos llenos de tensión en Lo que la verdad esconde y La muerte le sienta bien, de la maravilla cósmica de Contacto al aislamiento emocional deEl Náufrago, y de la pelea wagneriana de Beowulf a la magia de Un cuento de Navidad y El Expreso Polar, cuya canción "Believe" recibió una nominación al Oscar®. Pero quizás ninguna sociedad cinematográfica define su relación creativa mejor que la película ganadora a Mejor Película de Zemeckis Forrest Gump en 1994, para la cual Silvestri desarrolló hermosos temas melódicos que le otorgaron una nominación al Oscar® y el afecto de los amantes de la música de película en todo el mundo.

Aunque la colaboración de Zemeckis/Silvestri es legendaria, Silvestri ha sonorizado más de 100 películas de todos los estilos y géneros imaginables. Su energía y experimentación ha traído el entusiasmo y la emoción a las partituras de orquesta/percusión de gran escala para El Depredador, El Juez, y El Abismo de James Cameron y ha dado emociones a las partituras de las películas de efectos especiales La Momia Regresa y G.I. Joe: El origen de cobra. Sus ritmos étnicos para Soapdish y la transición mexicana a la estridente diversión del entretenimiento familiar como Stuart Little 1 y 2 y la película de Disney Lilo y Stich, así como la trilogía de Una noche en el museo. La tensión conmovedora de Volar por los aires e Identidad dan paso al género romántico negro de El Guardaespaldas, mientras que las comedias afiladas como Mousehunt y las comedias románticas como El padre de la novia 1 y 2, Juego de Gemelas y Lo que ellas quieren traen consigo una pasión del corazón. Pero Silvestri también ha probado ser bueno para la gama de las películas Western con Jóvenes Pistoleros 2 y Rápida y Mortal, al tiempo que proporciona el tono de suspenso en Van Helsing y Brigada A. El talento de Silvestri para crear un sonido heroico dinámico ha ayudado a propulsar a los súper héroes de Marvel como el Capitán América: El primer Vengador y Los Avengers al espectacular éxito mundial, al tiempo que proporcionaba un sonido restringido, angustiado para el piloto alcohólico de El Vuelo de Robert Zemeckis. La aclamación de orquesta inquieta de Silvestri también ha ayudado a crear el éxito familiar de cavernícolas Los Croods.

En 2014, Silvestri ganó dos premios Emmy por su trabajo en Cosmos: Una odisea del espacio. El nuevo Cosmos actualiza la serie original de Carl Sagan con los últimos descubrimientos sobre el universo en el que vivimos y combina esos hechos con espectaculares efectos visuales y la animación. Ana Druyan, viuda de Carl Sagan y co-escritora de la serie original Cosmos, fue la productora ejecutiva, escritora y directora junto al productor ejecutivo Seth MacFarlane.