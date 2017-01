Animales nocturnos: Critica: Nocturnal Animals

Animales nocturnos cuenta dos historias paralelas estratégica y magníficamente entrelazadas que atraparán desde el primer minuto, aunque en interés y complejidad le gane aquella que tiene que ver con la novela, y no con la de la vida de la protagonista.



Las actuaciones de Amy Adams y Jake Gyllenhaal son impactantes y contundentes, y son dos fuertes pilares de esta película cuyo guión no da respiro al espectador, ya que constantemente tira nueva información que va dando una nueva vuelta de tuerca a una historia que no deja de sorprender.



Las escenas de la realidad se encadenan con las de la imaginación y los flashbacks con una gran maestría, logrando que todo se entienda y nada quede perdido.



Una producción excelente que merece su visión en pantalla grande

Cintia Alviti

