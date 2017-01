Belleza inesperada: Critica: Collateral Beauty

Belleza inesperada es una película dramática con una historia bastante fuera de lo común pero no todo lo eficaz que debería a pesar de su elenco de primerísimas figuras.



El desarrollo del relato es bastante poco creíble, y eso juega muy en contra cuando la base de la historia es tan conmovedora y real como ser un hombre que padece la muerte de su hija pequeña.



Si bien en el momento en que se presenta lo que va a ser el nudo del film, éste resulta ser una idea atractiva y brillante, en el desarrollo se va desdibujando y no resulta del todo, quedando más cerca de lo absurdo que de lo verdaderamente emotivo y movilizador.



Un film que puede llegar a conmover pero no a resultar inolvidable.

Cintia Alviti

