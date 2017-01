En lo profundo del bosque: Critica: Into the forest

En lo profundo del bosque es un interesante film perteneciente al cine independiente de Estados Unidos que tiene como premisa la supervivencia en un mundo post apocalíptico, pero que, a pesar de su temática, (se quedan por meses sin gas y electricidad) es muy humana y nada tiene que ver con zombies o asesinatos a granel como es bastante común en este tipo de género.



Si bien su historia es pequeña, está muy bien contada como para que el interés no decaiga, y a pesar de que sus dos protagonistas (Ellen Page, Evan Rachel Wood) están en pantalla ellas solas prácticamente durante toda la proyección, no saturan ni aburren gracias a sus buenas interpretaciones.



Una propuesta diferente que no pretende ser más de lo que es: una película pequeña pero con mucha humanidad.

Cintia Alviti

