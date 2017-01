Luz de luna: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Moonlight

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

LUZ DE LUNA, historia atemporal sobre las relaciones humanas y autodescubrimiento, narra la vida de un joven de color, desde su infancia hasta la edad adulta, que crece en los suburbios de Miami y lucha por encontrar su lugar en el mundo.

A la vez es un retrato vital de la vida afroamericana contemporánea y una intensa reflexión personal y poética sobre la identidad, la familia, la amistad y el amor que resuena con profunda compasión y verdades universales.

Sólida gracias a las extraordinarias interpretaciones del tremendo elenco, la sorprendente y singular visión de Jenkins es profundamente conmovedora en la representación de los momentos, la gente y las misteriosas fuerzas que marcan nuestras vidas y nos convierten en quienes somos.

Ocho años después de la aclamada película romántica Medicine for Melancholy, el guionista y director Barry Jenkins regresa con este conmovedor largometraje que narra la turbulenta llegada a la edad adulta de un joven del sur de Florida a lo largo de dos décadas.

LUZ DE LUNA es un drama inolvidable que ahonda en las cuestiones de raza, sexualidad, masculinidad, identidad, familia y amor con el que Jenkins se posiciona como uno de los cineastas estadounidenses más destacados por su capacidad para plasmar los sentimientos puros de anhelo y dolor, y su evolución con el paso de los años.

Luz de luna es un drama sobre homosexualidad y drogas con una exquisita narración plagada de realismo y sentimientos que no deja indiferente al espectador.



Lo que cuenta es sencillo, pero tan real y tan sentido, que logra que ese chico que va creciendo delante de nuestros ojos durante toda la proyección se perciba más como una persona de la vida real que un personaje de película.



La coherencia de los sentimientos y las emociones que hay en las tres etapas de su vida logran que aunque el actor sea diferente en cada una de ellas, el espectador lo vea como si fuera siempre la misma persona pero en otro momento de su vida, algo muy difícil de lograr.



Una exquisita película que no podés dejar de ver Cintia Alviti ¿Y vos que opinás de Luz de luna? En este artículo podés leer porque mis críticas no contienen calificación, sinopsis o detalles técnicos .

A C E R C A D E L A P R O D U C C I Ó N

A través de un trío de talentosos actores (Alex Hibbert, Ashton Sanders y Trevante Rhodes) en la piel del mismo personaje en tres fases diferentes de su vida, Luz de luna cuenta la historia de un joven que llega a la edad adulta en un crudo barrio de Miami. Jenkins muestra hábilmente una vida a través de tres capítulos distintos: vemos cómo Chiron pasa de ser un niño inseguro y vacilante a un adolescente amedrentado que lidia con su identidad sexual y finalmente se convierte en un hombre adulto revelando cómo los momentos clave de cada etapa de nuestra vida se fusionan para moldear nuestra identidad y definir nuestro destino.

El reparto de Luz de luna se completa con un increíble elenco que incluye a Naomie Harris (SPECTRE, MANDELA: LONG WALK TO FREEDOM, PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD'S END), quien interpreta soberbiamente a la madre soltera y adicta al crack que trata de criar a su hijo en medio de tremendas dificultades personales, y un trío de interpretaciones conmovedoras que conforman Janelle Monáe (que debuta como actriz con esta película), André Holland (S elma, 42 , The Knick) y Mahershala Ali (recientemente nominado a un Emmy por House of Cards, y una de las estrellas de Luke Cage de Marvel, de Netflix), que interpretan a los mentores indelebles que ayudan a Chiron durante estos turbulentos años.

E L O R I G E N D E L U Z D E L U N A

Luz de luna fue concebida en la escuela de teatro como un proyecto de fin de curso del reconocido dramaturgo de miamense Tarell Alvin McCraney, ganador de una beca MacArthur en 2013 y miembro de la compañía de teatro del Steppenwolf Theatre de Chicago, cuya trilogía de obras de teatro Brother/Sister sobre la planificación urbanística de Luisiana lo estableció como uno de los dramaturgos más destacados en escribir sobre la experiencia afroamericana. Presentó el cortometraje In Moonlight Black Boys Look Blue al Festival de Cine de Borscht de Miami, que se dedica a exhibir obras de artistas regionales que forjan la identidad cinematográfica de Miami a través de historias que "van más allá del retrato típico de una ciudad bonita pero banal y fiestera". Luego se marchó a Londres para una residencia dramatúrgica con la compañía Royal Shakespeare Company, aunque McCraney no se olvidó de aquella obra.

En 2013, la productora Adele Romanski (Morris from America, The Myth of the American Sleepover) estaba ayudando a Jenkins a decidir cuál sería su siguiente proyecto cinematográfico después de Medicine for Melancholy. El dúo, amigos desde la universidad, comenzó a reunirse cada dos semanas, y así volaron ideas de un lado para otro hasta que una docena de proyectos sólidos empezaron a tomar forma. Uno de ellos era la evocación de McCraney de su propia juventud en Miami, que había caído en manos de Jenkins gracias a un intermediario en el Festival de Borscht. "Tarell hizo un gran trabajo capturando los sentimientos de un chico negro y pobre creciendo en los suburbios de Miami", cuenta Jenkins. "Pensé que era una oportunidad de rescatar algunos de mis propios recuerdos de mi infancia y llevarlos a la pantalla, refinados por la maravillosa voz de Tarell. La raíz de su experiencia era a su vez la raíz de la mía: un maridaje perfecto".

Casualmente, Jenkins creció en el mismo barrio crudo de Liberty City donde creció McCraney y donde se desarrolla gran parte de Luz de luna . También colaboró con el Festival de Cine de Borscht, Chlorophyl, el cortometraje de Jenkins de 2013, era una evocación de 17 minutos de su Miami natal que enfatizaba los cambios producidos por la renovación urbanística. El cortometraje incorporaba algunos de los temas de Medicine for Melancholy, como los desplazamientos, la metrificación y el anhelo de amor y comunicación con los demás en medio de la alienación urbana. Jenkins y McCraney no se conocieron cuando eran niños, pero sus años de formación fueron curiosamente similares. Asistieron a las mismas escuelas primarias y secundarias (a pesar de la diferencia de edad) y ambos se convirtieron en artistas para trabajar temas relacionados con sus propias experiencias, incluyendo cuestiones como la identidad y la masculinidad. Lo más curioso es que ambos crecieron en hogares en los que sus madres se enfrentaban a una severa adicción a las drogas. La madre de Jenkins sobrevivió a su batalla y hace 24 años que es HIV positiva, mientras que la madre de McCraney finalmente sucumbió a la enfermedad. La pieza original de McCraney se centraba en la relación entre un joven de Liberty City y un narcotraficante local, que se convierte en una especie de padre sustituto cuando el chico afronta el acoso social, la adicción a las drogas de su madre y un sentimiento omnipresente de soledad que finalmente termina en tragedia. A saltos entre la infancia y la adolescencia, pero profundamente arraigada en temas como la masculinidad, la identidad y el entorno, "In Moonlight Black Boys Look Blue examinaba la naciente identidad homosexual de su protagonista Chiron en un entorno desafiante. "Era importante para mí mostrar desde el principio el papel del entorno en la vida de Chiron", dice McCraney. La gente quiere colocarlo en una categoría incluso antes de que él mismo la descubra. Esto nos pasa a todos, ya seas hombre, mujer, negro, blanco, heterosexual o gay. Hay momentos en que la sociedad decide quiere decirnos cómo nos ve. Nuestra forma de responder ante eso es una verdadera lucha, e influye profundamente en cómo se desarrollará nuestra vida". Para su adaptación, Jenkins se centró en ampliar los tres capítulos de la historia, explayándose en un episodio de la vida adulta de Chiron que en la pieza original de McCraney se resumía en una mera llamada, e igualando en importancia las tres etapas del viaje del joven protagonista desde la infancia hasta la edad adulta. Luz de luna comienza con el joven Chiron de 10 años (apodado Little) que huye de los matones del barrio hasta que el narcotraficante Juan lo rescata y se convierte en su mentor y guardián extraoficial, con la ayuda de su encantadora novia Teresa. En el segundo capítulo, Chiron coquetea con Kevin, su primer amor adolescente, se enfrenta al declive de su madre Paula y sufre un incidente traumático en la escuela que cambiará el curso de su vida. En el tercer capítulo vemos al Chiron adulto (ahora conocido como Black) luchando con la frustración sentimental que ha obstaculizado su identidad por su incapacidad para expresar sus sentimientos. En una secuencia virtuosa ambientada en un restaurante de Miami, Chiron se reúne con Kevin de una manera inolvidable e inesperada. Cuando Romanski leyó la adaptación de Jenkins quedó cautivada de inmediato por el enfoque emotivo que supone llegar a la mayoría de edad. Aunque Luz de luna está ambientada en un lugar muy específico, trata temas que aplican a cualquier persona que se haya sentido que no encuentra su lugar en el mundo. "El guión me rompió el corazón", comparte Romanski. "Me sentí completamente identificada con la historia de Chiron incluso siendo mujer y blanca. Mucha gente, sin importar su raza, género, edad y sexualidad, puede identificarse con los sentimientos del 'otro'. Si bien Luz de luna es un drama sobre la un chico negro y gay que llega a la edad adulta, el núcleo de la historia es la universalidad de la alteridad". Una de los aspectos más potentes de Luz de luna es que la película fue concebida por un hombre heterosexual que trabajó a partir de un material arraigado en la experiencia personal de un hombre abiertamente gay, aunque la identidad sexual no sea el tema primordial de la película, ya que ante todo se impone la sutileza e introspección de Jenkins. En última instancia, Luz de luna trasciende las etiquetas y los eslóganes: cuenta una historia universal a través de las catárticas luchas personales de un joven. "Barry es una persona muy introvertida y discreta", explica Romanski y agrega, "no muestra mucho de sí mismo fuera de su núcleo de gente de confianza. Luz de luna le permitió contar una historia única que tiene que ver con su propia experiencia, a la que a su vez accedió a ella a través del trabajo de adaptación que era la historia de Tarell. Los productores Jeremy Kleiner y Dede Gardner, copresidentes de la productora Plan B Entertainment de Brad Pitt, admiraban el trabajo de Jenkins desde que vieron Medicine for Melancholy, a la que elogian por la complejidad de emociones y por su luminosa belleza cinemática. Los ejecutivos de Plan B contactaron a Jenkins poco después del lanzamiento de Medicine for melancholy, pero recién en el Festival de Cine de Telluride de 2013, su trabajo colaborativo comenzó a arraigar. Plan B estrenaba 12 Years a Slave en el Festival, y casualmente Jenkins era el moderador en la ronda de preguntas luego del screening junto con el director de la película Steve McQueen. Tras pasar un tiempo juntos en Telluride, Kleiner, Gardner y Jenkins hablaron de trabajar juntos, así que Jenkins y Romanski presentaron el guión de Luz de luna a Plan B para que fuera su próximo proyecto. A Kleiner y a Gardner les conmovió profundamente lo que leyeron. "La escritura era increíblemente hermosa y, como su guión anterior, la estructura era de una gran elegancia y simplicidad", comenta Kleiner. "Barry tiene una extraordinaria capacidad para crear y para capturar espacios íntimos entre personajes, específicamente entre dos personajes. Se sumerge en el estado emocional interior de un modo insospechado y, de pronto, uno se encuentra en las profundidades del corazón humano. Gardner agrega, "Barry piensa que mundos enteros colisionan en el espacio de una conversación. Sólo un guionista y director con mucho talento podría trasladar eso a la pantalla". Plan B firmó poco después de haber leído el guión, y la financiación se completó a principios de 2015, cuando A24 hizo su primera incursión en el mundo de la producción y se unió al proyecto. L A S E L E C C I Ó N D E L R E P A R T O La selección del reparto de Luz de luna comenzó con la audaz decisión de Jenkins de mostrar la evolución de Chiron durante varias etapas de su vida, desde los 10 años hasta los 30, sin envejecer al mismo actor a lo largo de los tres capítulos de la película. Este desafío considerable requería que el equipo de casting encontrara a tres actores distintos que pudieran transmitir el mismo sentimiento interno a lo largo de los años sin verse nunca durante el rodaje. Para dar vida a Chiron, por triplicado, Jenkins contó con la directora de casting de Los Ángeles Yesi Ramírez (Gemini, The Loner), también oriunda de Miami. En el pasado Ramírez estudió para ser defensora juvenil y trabajó frecuentemente con niños en situación de riesgo de exclusión en Florida. "Eso fue lo que me atrajo del guión", comenta Ramírez. "Chiron necesitaba a alguien que lo ayudara en su vida. Conozco a estos niños, he trabajado con ellos". Desde el principio, los cineastas tenían en claro que el actor que interpretara a Little tenía que ser de Miami. Jenkins y Romanski empapelaron las calles de la ciudad con anuncios de casting y visitaron escuelas y barrios en busca de un joven que pudiera interpretar este papel crucial. Finalmente descubrieron a Hibbert y grabaron un video para que lo vieran los demás. Cuando Ramírez vio la audición, le impresionó la curiosidad y la intensa vulnerabilidad que se manifestaba en sus ojos. Todos sintieron que era el indicado. Para el Chiron de 16 años, Ramírez vio a adolescentes de todo el país, como así también videos de casting y books de actores. Además, navegó Internet en busca de vídeos de estudiantes que estuvieran por graduarse de escuelas con especialización en artes escénicas. Al final, los cineastas eligieron a Ashton Sanders, a quien Ramírez descubrió durante uno de sus numerosos castings en Los Ángeles. Sanders había participado en una película independiente y había tenido un pequeño papel en Straight outta compton, pero sobresalió por su quietud e impasibilidad, atributos fundamentales para Chiron en el segundo capítulo de la película. Trevante Rhodes, una antigua estrella de atletismo de Louisiana que fue descubierto por un agente de casting en el campus universitario de Texas e inmediatamente contratado para rodar con Nicolas Cage, se había postulado primero para el papel del Kevin adulto del capítulo tercero. Pero el equipo de casting, incluidos Ramirez, Jenkins y Romanski, le detuvieron a mitad de la prueba al darse cuenta de inmediato de que el musculoso e intensamente masculino Rhodes era más adecuado para el papel de Black, el Chiron adulto. De pronto, el actor relativamente desconocido se hizo con uno de los papeles principales, que le exigía llevar el peso de los tres Chirons. "Como directora de casting puedo decir que pocas veces tengo tan claro qué papel es para un actor sólo al verlo entrar, pero Trevante era especial", comenta Ramírez. Gracias a este casting fortuito, los tres Chiron conectan a la perfección a lo largo de las tres partes de película, a pesar de que Hibbert, Sanders y Rhodes no se parecen mucho entre sí y de que durante el rodaje nunca se cruzaron. "Tuvimos suerte, porque encontramos a los mejores actores para cada parte", dice Ramírez. "Pero también tenían el hilo en común que une las tres etapas: una intensa vulnerabilidad. Los tres actores lo expresaban con la mirada, y ayudaron a dar una imagen completa de la vida de este personaje. Jenkins agrega, "No es común ver hombres negros en la pantalla a los que se les permita exteriorizar lo que sienten en lugar de hablar o ser activos todo el tiempo. Los tres actores estuvieron geniales exteriorizando sus sentimientos". Para Rhodes, el mayor desafío que suponía la interpretación de Chiron adulto fue mantenerse fiel al núcleo emocional del personaje, profundamente oculto a pesar de su apariencia física de musculitos y tabla de lavar, y de un nombre muy opaco. "Black es un hombre introvertido y complicado que esconde su verdadero yo porque tiene miedo de que la gente descubra quién realmente es", explica Rhodes. "El título Luz de luna se refiere a un brillo en la oscuridad o a todas aquellas cosas luminosas que nos da miedo mostrar. Todos en algún momento de la vida hemos pasado por una situación complicada como la de Chiron, ya sea por poco tiempo o durante toda la vida. El que diga que nunca se ha escondido detrás de fachada es porque desconoce la realidad". Principalmente, Luz de luna es una historia sobre la masculinidad y el modo en que ésta se expresa en un entorno específico como el barrio de Liberty City en Miami, donde se filmó la mayor parte de la película. Allí, la vida criminal se mezcla con la vida familiar cotidiana y las figuras paternas adquieren esa ambigüedad. En el caso de Juan, un narcotraficante local que protege a Chiron mientras le provee droga a su madre, el papel requería a un actor que luciera feroz pero que en el fondo albergase amabilidad y paternalismo. "El personaje como el de Juan tiene diferentes facetas", explica Jenkins. En esta película trabajamos sobre la masculinidad negra, pero a un nivel más profundo exploramos el entorno de la masculinidad negra empobrecida. Necesitábamos a alguien que pudiera mostrarse muy amenazante y al rato, muy cariñoso. Los cineastas encontraron a su Juan en el actor de teatro y de cine Mahershala Ali, oriundo de Oakland, cuyo papel más importante hasta la fecha es el del influyente y antiguo secretario de prensa Remy Danton en la serie de Netflix House of Cards, y cuya filmografía incluye Free State of Jones, The Hunger Games: Mockingjay y la serie de Netflix Luke Cage de Marvel. Romanski acababa de trabajar con Ali en otra producción, Kicks, de Justin Tipping, y había quedado profundamente impresionada por su trabajo. Durante el rodaje pensó en él para el papel de Juan y le mencionó que tenía un proyecto que esperaba compartir a tan pronto como estuviera listo. En una breve pero asombrosa actuación, Ali en el personaje de Juan le aporta a Chiron información valiosa que le ayudará a sobrevivir durante años, hasta que encarne una versión de Juan cuando sea adulto. "Es la figura paterna para Little, lo cual es importante porque queremos pensar que tiene a alguien que lo guíe por la vida", explica Ramírez. "Por otro lado, hay un aspecto de Juan que es peligroso, que no es precisamente el típico al que asocias como una figura paterna. Mahershala es un actor intenso y emocional, pero también tiene una gran capacidad para consolar". El actor André Holland (The Knick, Selma, 42) muestra un aspecto diferente de la masculinidad en el tercer capítulo de Luz de Luna con una luminosa y serena interpretación de Kevin adulto que aporta una sensación de calma y facilidad que en última instancia ayuda a Chiron a salir del cascarón. Al principio del proceso de casting se barajó el nombre de Holland, quien había aparecido en varias obras de McCraney, incluida la trilogía Brother/Sister, para el papel de Juan. Sin embargo, el multifacético actor de teatro y de cine envió un video con una prueba para el papel de Kevin que hizo llorar al equipo de selección, y de esta forma quedó claro dónde el actor utilizaba sus fortalezas de la mejor manera. André está muy cómodo en su personaje y, a través de su apertura y su personalidad, le muestra a Chiron que existe una salida", explica Jenkins. La única persona con la que Black se ha permitido intimar es la que se le presenta como su sostén, y a través de la ternura de André termina alcanzando la libertad. Kevin le dice a su viejo amigo: no voy a empujarte, no voy a forzarte, sólo voy a ofrecerte esta luz...". El último de los actores masculinos en ser escogidos para Luz de luna resultó ser el más complicado, debido a la sexualidad explícita del segundo capítulo de la película entre los amigos adolescentes Kevin (el más experimentado) y Chiron, que está comenzando a lidiar con su sexualidad. Ramírez vio a cientos de actores antes de escoger al promiscuo Kevin, incluidos raperos, músicos, actores emergentes y no profesionales sin éxito alguno. Al acercarse la fecha de la producción, desesperada, recurrió a Internet y encontró al actor emergente Jeremy Jharrel en el programa de teatro del instituto de arte dramático LaGuardia en la ciudad de Nueva York, donde se estaba graduando. "Muchos grandes actores salen de esa escuela, y él ya había cumplido 18 años", explica Ramírez. Fue un alivio encontrar a alguien que realmente nos gustara en lugar de tener que conformarnos con quien fuera". L A F I G U R A M A T E R N A Para equilibrar la masculinidad expuesta en Luz de luna , hay un par de papeles femeninos dispares, aunque a la vez similares, que conforman diferentes aspectos de la maternidad y que son interpretados con la pasión unificadora de la emergente y profesional experimentada. La actriz británica Naomie Harris interpreta a la madre de Chiron, Paula, durante las tres etapas de una perturbada vida devastada por la drogadicción. En el primer capítulo, Paula es una madre soltera sobreprotectora que trata de alejar a su hijo de Juan, el narcotraficante local. En el segundo capítulo es una completa adicta que descuida las necesidades de Chiron y sólo se preocupa por conseguir su próxima dosis. En el capítulo final, se reconcilia con el Chiron adulto tras años de distanciamiento. Ramírez había estado pensando en Harris desde principios del 2000, cuando la actriz fue ovacionada por su visceral interpretación en 28 Days Later, de Danny Boyle, un papel que requería una gran expresión corporal y emocional. "Jamás vi ninguna de sus películas pensando que simplemente era Naomie interpretando un papel", comenta Ramírez. "Ella verdaderamente encarna cada personaje que interpreta, ya sea un detective en After the Sunset o una diosa del mar en las películas de Piratas del Caribe. Esa cualidad era importante para Paula, ya que uno tiene que creer que la mujer está pasando por esos conflictos y, al mismo tiempo, empatizar con ella porque el simple hecho de ser una madre soltera trabajadora con un hijo pequeño". Para Harris, una actriz de Cambridge que no bebe, no fuma, ni consume drogas, sumergirse en un personaje tan problemático y complejo fue una experiencia emocionalmente desgarradora. "Para poder dar vida a este personaje tuve que inventar gran parte de su historia", dice Harris. "Paula es una mujer trabajadora que no sólo se dedica a consumir drogas. Tiene una gran adicción a las drogas y, con el correr del tiempo se hace adicta a la cocaína. Constantemente escoge su adicción por encima de su propio hijo. Una de las cosas más importantes a la hora de interpretar cualquier personaje es aprender a empatizar con él. Uno tiene que encontrar una conexión profunda y alcanzar una gran comprensión respecto de las elecciones que hace alguien como Paula para poder interpretarla completa y efectivamente". Harris se preparó para el papel estudiando la vida de los drogadictos de la época de la niñez de Jenkins y McCraney, cuando el uso de la cocaína en Estados Unidos estaba en pleno auge. Muchos de los adictos eran mujeres que también se dedicaban a la prostitución o habían sufrido abusos sexuales. "Consumían drogas para adormecerse con el fin de sobrellevar las profundas heridas emocionales y el trauma que habían sufrido", explica Harris. "Uno puede ver lo mucho que las drogas las han transformado y cómo la persona real había quedado completamente escondida. Me fue mucho más fácil empatizar con Paula cuando la vi como a una persona profundamente encerrada en sí misma". L A M Ú S I C A D E L U Z D E L U N A Luz de luna también cobra vida a través de su banda sonora, que el compositor Nicholas Britell (The Big Short) comenzó a componer incluso antes de ver un corte de la película. Cuando leyó el guión por primera vez, a Britell le impresionó el lirismo de Jenkins. "Hay una verdadera poesía en la forma en que Barry concibió esta película", sugiere Britell. "Hay belleza, intimidad, ternura y sensibilidad en muchas de las escenas de su guión". Se dedicó entonces a capturar estos sentimientos musicalmente, y en seguida produjo una pieza (el Tema de Chiron) que se convirtió en la base de la banda sonora, con el piano alternando entre acordes mayores y menores. "Por encima de toso, un violín disperso hace el contrapunto", continúa. "Quería que las armonías dieran la sensación de que estaban explorando sutilmente las emociones, al igual que Chiron explora sus emociones a lo largo de la historia". Pero esto fue sólo el comienzo de una larga colaboración entre el escritor/director y el compositor, que fue más allá de la composición convencional de la banda sonora. Después del rodaje, Britell y Jenkins se reunieron durante varios meses en el estudio del compositor en el Lincoln Center de Nueva York para experimentar probables diferentes formas de música no convencional para la banda sonora. "A Barry le apasiona la música y tiene un instinto tremendo para hacer que la música funcione con la imagen", explica Britell. "Veíamos escenas de la película y explorábamos distintas texturas, sonidos e ideas musicales. Cuando aparece una idea, de pronto cambia su percepción de una escena. Uno puede sentirlo claramente". En última instancia, Luz de luna es una historia universal de amor, familia y reconciliación, que a través de su atmósfera electrizante libera a cualquiera que se haya sentido distinto o rechazado, o se haya sentido atrapado en sus propias emociones, anhelando un cambio. Jenkins resume, "Se trata de una película de inmersión y de vivencia, en la que los personajes negocian a lo largo del tiempo lo que se van a permitir sentir. Lo que proyectan al mundo con estos sentimientos es el reclamo de su propia identidad. Es increíble ver a alguien desear algo por dentro, pero que no tiene el coraje de expresarlo". Luz de luna es la expresión de ese anhelo. A C E R C A D E L R E P A R T O N A OMIE HARRIS (Paula) es una actriz londinense cuya carrera abarca algunas de las franquicias más taquilleras de todos los tiempos, así como intensas películas independientes. La actriz saltó a la fama en 2002 con el clásico de culto de Danny Boyle, 28 Days Later, y de inmediato fue nominada a un premio BAFTA Orange Rising Star por su papel en la bruja Tia Dalma en la segunda y tercera entrega de P irates of the Caribbean. Más tarde, Harris reinventó el icónico papel de Miss Moneypenny en la película de James Bond Skyfall, junto a Daniel Craig para el director Sam Mendes, que llegó a recaudar más de mil millones de dólares a nivel mundial y ganó el premio BAFTA a la Sobresaliente Película Británica, así como dos premios de la Academia. Luego volvió a trabajar con el Sr. Mendes y el Sr. Craig en el siguiente éxito arrollador de Bond, Spectre. En 2013, fue nominada a un premio NAACP Image y a dos premios London Critics' Circle Film Awards por su intenso retrato de Winnie Mandela en Mandela: Long Walk to Freedom, junto a Idris Elba, bajo la dirección de Justin Chadwick. Entre su diverso cuerpo de trabajo figura Miami Vice, de Michael Mann; Our Kind of Traitor, de Susanna White, con Ewan McGregor; Southpaw, de Antoine Fuqua, junto a Jake Gyllenhaal; Sex, Drugs & Rock & Roll, de Andy Serkis; la inspiradora The First Grader, también dirigida por el Sr. Chadwick; y en las tablas, Frankenstein, de Danny Boyle, en el National Theatre. En diciembre, Harris protagonizará junto a Will Smith Collateral Beauty, del director David Frankel para Warner Bros. Recientemente rodó Jungle Book; Origins, de Andy Serkis, también para Warner Bros., junto a Christian Bale y Cate Blanchett. Graduada de la Universidad de Cambridge, Harris se capacitó en el prestigioso Bristol Old Vic Theatre School. M AHERSHALA ALI (Juan) se está convirtiendo en una de las caras más frescas y solicitadas de Hollywood gracias a su extraordinario y diverso conjunto de habilidades y a su variada experiencia en cine, televisión y teatro. Pronto se lo verá en la serie de Netflix y Marvel Entertainment, Luke Cage, en el papel de Cornell "Boca de algodón" Stokes. Dueño de un club nocturno en Harlem, Stokes se convertirá en el enemigo inesperado de Luke cuando las actividades criminales de Stokes amenazan el mundo de Luke. Ali protagoniza junto a Mike Colter, Rosario Dawson y Alfre Woodard. En la pantalla grande, Ali se une al reparto de Hidden Figures, de Theodore Melfi, junto a Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe y Kevin Costner, así como al de Kicks, de Focus Features. Su trabajo más reciente fue en el drama de la guerra civil de Gary Ross, The Free State of Jones, junto a Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw y Keri Russell. Asimismo, Ali volvió a encarnar su papel en The Hunger Games Mockingjay - Part 2, la cuarta y última entrega de la aclamada franquicia Hunger Games, junto a Jennifer Lawrence, Donald Sutherland y Julianne Moore. Como el Jefe de Seguridad del Distrito 13, Boggs, Ali guía y protege a Katniss (Lawrence) a lo largo del último capítulo de la rebelión contra al Capitolio. A C E R C A D E L D I R E C T O R B ARRY JENKINS (Escritor/Director) nació y creció en Miami, Florida. Después de haberse graduado de Florida State University con una Licenciatura en Inglés y una Licenciatura en Cine, se estableció en Los Ángeles, donde trabajó como asistente del director Darnell Martin en Their Eyes were Watching God, de Harpo Films. La película que marcó su debut cinematográfico, Medicine for Melancholy se estrenó en cines por IFC Films fue considerada una de las mejores películas de 2009.

En 2010, Jenkins cofundó Strike Anywhere Films. Nominado a varios premios Spirit y Gotham, el reciente trabajo de Jenkins incluye la adaptación cinematográfica de The Leftovers para Overbrook Films. Además de ser curador y presentador del Festival de Cine de Telluride, es miembro de United States Artists Smith Fellow y recientemente el New York Times lo incluyó entre los 20 directores dignos de ver. Luz de luna es su segunda película.