Por que el?: Critica: Why Him?

Por qué él? es una comedia que ofrece una fórmula ya vista y usada varias veces, pero el carisma de James Franco y el simpático y buen trabajo del resto del elenco logran que el producto salga a flote.



Plagada de gags de todo tipo (físicos, visuales, groseros, sexuales, escatológicos, etcétera, etcétera) no decae nunca en ritmo, aunque presenta ciertos altibajos en materia de humor, pero seguramente lo que no hace reír a unos, hará reír a otros, ya que es tal la variedad de estilos de gags que es imposible que por lo menos algo no te divierta.



Sorpresivamente lo peor es la actuación de los líderes de Kiss, donde Gene Simmons y Paul Stanley parecen dos paquetes forzados a actuar con punta de pistola. Soy fan de ellos y realmente me han desilusionado un poco, aunque también hay que reconocer que les escribieron un texto muy pobre.



Una comedia trillada pero muy divertida.

Cintia Alviti

