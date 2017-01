Sin nada que perder: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Hell High Water

SINOPSIS

Tanner (Ben Foster) y Toby Howard (Chris Pine) son dos hermanos que viven en el estado de Texas y que, tras la muerte de su madre, se proponen atracar el mayor número de bancos de la zona en un breve periodo de tiempo.

Pero ellos no son atracadores profesionales, uno es un ex convicto y el otro es un padre divorciado con dos hijos.

Su objetivo es reunir la cantidad de dinero necesaria para no perder la granja familiar que el banco les reclama por falta de pago, que es lo único que tienen y único por lo que han luchado toda la vida.

Su plan es pagar al banco con la misma moneda y será una carrera a contrarreloj porque los Rangers de Texas, con el veterano Marcus Hamilton (Jeff Bridges) a la cabeza, están pisándoles los talones.

"Hell or high water", la expresión coloquial que da título en versión original a esta película de David Mackenzie, escrita por Taylor Sheridan (Sicario) se utiliza en la lengua inglesa para subrayar la determinación de llevar a cabo una acción "pase lo que pase".

En Latinoamérica el título se ha sustituido por "Comanchería", el nombre que recibía la región habitada por la tribu comanche de nativos americanos, principalmente el noreste de Nuevo México y oeste de Texas, zona donde se ambienta el film.

No es un cambio tan caprichoso como puede parecer a primera vista; el nombre "comanche" significa "enemigo o aquellos que quieren luchar siempre contra mí", lo que lleva a entender a los comanches como enemigos de todos los demás pueblos desde su propio bautismo etnómino.

La película es la novena obra del galardonado director británico David Mackenzie - cuyo trabajo incluye Convicto, Hallam Foe, Obsesión o Young Adam - y lo ha llevado a nuevos lugares, geográfica y cinematográficamente.

Se ha rodeado de un gran reparto para poder representar a estos texanos, y aporta su propio estilo distintivo a los páramos americanos: visceral, muscular y emocionalmente crudos y, sin embargo, profundamente compasivos hacia los personajes que los afrontan, ya sea en un cruce o al final del camino. Haciéndose eco del paisaje inquietante de la historia, Mackenzie adopta tanto el alcance como la cruda intimidad para fusionar el lirismo de esta obra con humor y tensión en partes iguales, en esta carrera de fondo entre perseguidores y perseguidos.

La historia de SIN NADA QUE PERDER es, a primera vista, muy simple: dos hermanos con mala suerte roban bancos para saldar sus deudas, y serán tenazmente perseguidos por un legendario Texas Ranger a punto de retirarse. Pero por debajo de las dos claras líneas entrelazadas de la trama, se encuentran las corrientes que profundizan en la familia, la masculinidad, la lealtad, la familia y los ciclos históricos, y la forma en que un nuevo mundo de codicia sin rostro está colisionando con el viejo oeste individualista.

Todo esto pasó a primer plano en un guión lleno de humor y humanidad escrito por Taylor Sheridan, quien es conocido tanto por interpretar al ayudante del sheriff David Hale en la exitosa serie Sons of Anarchy, como por ser el autor de la aclamada por la crítica y nominada al Oscar, Sicario.

PALABRAS DEL DIRECTOR:

En el pasado yo estaba incómodo con la noción de género, estaba tratando de hacer películas que fueran originales y diferentes, películas que sólo se encontrarían en los extremos de la idea de género por defecto. Pero mi última película, Convicto, era necesariamente una película de género y fue la primera en la que traté de abrazarlo completamente - a pesar de que también hay una historia de contrabando o un drama familiar en el centro de la misma. Pero mientras SIN NADA QUE PERDER es un western en muchos aspectos, también tiene el ADN de una película de robos, una película de colegas y una Road Movie, así como un drama familiar.

Para mí, lo que hace que esta película sea tan emocionante es que, entre todos los elementos de género, hay una reflexión sobre temas de la vida norteamericana contemporánea: el racismo, las armas, los abusos de los bancos, la desaparición del viejo oeste y de sus valores, la ruptura de las familias y la sociedad, la necesidad de hacer las cosas uno mismo. Como extranjero, era un privilegio tratar de tomar una instantánea de alguna manera de la nación en este año electoral. Traté de hacer una película que se sintiera tan estadounidense como fuera posible, y sentí la obligación de ser lo más respetuoso posible con el sentimiento del país.

Este era un guión muy especial por parte de Taylor Sheridan, uno que tenía todo esto de una manera muy fresca, pero también tenía matices de las grandes películas del pasado, sobre todo de la época dorada de los años '60 y '70. Para mí, tenía toques de dos de mis cineastas favoritos estadounidenses de época: Don Siegel, en particular La gran estafa, una de las pocas películas que hizo en el Oeste, y Hal Ashby, cuyo estilo humanista de hacer cine a menudo he tratado de seguir. También me hizo pensar en tres grandes películas en las que Jeff Bridges actuó en su juventud: Un botín de 500.000 dólares, Fat City, ciudad dorada y La última película.

FESTIVALES Y PREMIOS

2016: 3 Nominaciones al Globo de Oro:

Mejor película dramática, Mejor guión y Mejor actor secundario (Jeff Bridges)

2016: 3 Nominaciones Premios Independent Spirit:

Mejor guión, Mejor montaje y Mejor actor secundiario (Ben Foster)

2016: Festival de Cannes: Sección "Un Certain Regard"

2016: 6 nominaciones a los Critics Choice Awards, incluyendo Mejor película y Mejor director

2016: 3 nominaciones a los Satellite Awards, incluyendo Mejor película y Mejor guión original

2016: Sindicato de Actores (SAG): Nominado a Mejor actor secundario (Bridges)

2016: Premio AFI, USA: Ganadora como Película del Año

2016: Premio BOFCA (Boston Online Film Critics Association):

Ganadora como la quinta mejor película del año

2016: 5 Nominaciones a los Premios Houston Film Critics Society:

Mejor película, Mejor director, Mejor guión, Mejor actor secundario (Ben Foster), Mejor actor secundario (Jeff Bridges)

2016: 2 Premios National Board of Review, USA:

Mejor película en Top Ten y Mejor actor secundario (Jeff Bridges)

2016: Premio New York Film Critics:

Mejor película del año

2016: 6 Premios San Diego Film Critics Society:

Mejor película, Mejor director , Mejor actor secundario (Ben Foster) , Mejor guión original, Mejor fotografía, Mejor montaje

2017: 3 Nominaciones a los Independent Spirit Awards:

Mejor guión, Mejor montaje y Mejor actor secundario (Ben Foster)

SOBRE EL DIRECTOR

David Mackenzie nació en Mayo de 1966 en Escocia. Es un director y escritor conocido por Convicto (2013), Perfect Sense (2011) y Sin nada que perder (2016).

Filmografía:

Damnation (película para TV) (en post-producción)

Gemstone (Serie de TV) (en pre-producción)

2016 Sin nada que perder

2013 Convicto

2011 You Instead

2011 Perfect Sense

2009 Amante a domicilio

2007 Hallam Foe

2005 Asylum

2003 El joven Adán

2002 The Last Great Wilderness

2000 Marcie's Dowry (Cortometraje)

2000 Somersault (Cortometraje)

1997 Lloyds Bank Channel 4 Film Challenge (Serie de TV) (1 capítulo)

1997 California Sunshine (Corto)

1995 Wanting and Getting (Corto)

1994 Dirty Diamonds

Reparto

Jeff Bridges

Chris Pine

Ben Foster

Gil Birmingham, Katy Mixon, Dale Dickey, Kevin Rankin, Melanie Papalia, Lora Martinez-Cunningham, Amber Midthunder, Dylan Kenin, Alma Sisneros, Martin Palmer, Danny Winn, Crystal Gonzales, Terry Dale Parks, Debrianna Mansini, John-Paul Howard

FICHA TÉCNICA :

Título original: Hell or High Water

Año: 2016

Duración: 102 min.

País: Estados Unidos

Director: David Mackenzie

Guión: Taylor Sheridan

Música: Nick Cave, Warren Ellis

Fotografía: Giles Nuttgens