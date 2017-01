Talentos ocultos: Critica: Hidden Figures

Talentos ocultos es una apasionante historia basada en hechos reales que contiene dos destacadas líneas de narración: "la cocina" del proyecto de la NASA de poner en órbita al astronauta John Glenn, y los problemas que había en la década del 60 con los derechos civiles de los negros estadounidenses.



Las interpretaciones de las tres protagonistas es sumamente sentida y realista, logrando inmediata empatía con el espectador, que quedará admirado ante la inteligencia y el valor de estas tres mujeres de la vida real.



Para aquellos que gustan saber que es verdad y que no, les comento que no es real el personaje de Kevin Costner, ya que en realidad está basado en tres diferentes directores de la NASA. Tampoco son reales los personajes interpretados por Jim Parsons (creado sólo para demostrar el racismo y las actitudes sexistas de esa época) ni el de Kirsten Dunst. Y tampoco son reales algunos detalles como el que Katherine haya sido contratada directamente dentro del programa de la NASA o todo lo que tiene que ver con las escenas del baño, algo que sí experimentó pero no en modo tan exagerado.



Una excelente película para disfrutar de punta a punta.

Cintia Alviti

Encontrá en este otro artículo sinopsis, ficha y data