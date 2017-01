Talentos ocultos: Sinopsis, elenco, ficha, critica: Hidden Figures

SINOPSIS

TALENTOS OCULTOS revela la increíble y no contada historia verdadera de un grupo de mujeres brillantes que cambiaron los fundamentos de su país para bien -al apuntar hacia las estrellas.

El filme narra la historia crucial de un equipo elite de mujeres matemáticas de raza negra de la NASA, que ayudó en el triunfo de la carrera espacial que Estados Unidos libró sin cuartel contra la Unión Soviética, y que, al mismo tiempo, echó a andar la gestión para conseguir igualdad de derechos y oportunidades.

Todos han oído hablar de las misiones Apolo. Todos podríamos nombrar de inmediato los osados astronautas que dieron los primeros y grandes pasos para la humanidad en el espacio: John Glenn, Alan Shepard y Neil Armstrong.

Pero, por increíble que parezca, Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson son nombres que no son repasados en las escuelas o que incluso sean conocidos por la mayoría de la gente -a pesar de que sus roles audaces, inteligentes y poderosos como las ingeniosas "computadoras humanas" fueron indispensables para los avances que le permitieron a los humanos viajar hacia el espacio.

Así, finalmente llega a la pantalla la historia de un trío visionario de mujeres que superó las fronteras del género, de la raza y del mundo laboral en su camino a ser pionero de los viajes espaciales. La película es protagonizada por la nominada al Oscar® Taraji P. Henson (Empire, Benjamin Button, Hustle And Flow), la ganadora del Premio de la Academia® Octavia Spencer (Allegiant, Fruitvale Station, The Help), la cantante Janelle Monáe, en lo que representa su debut cinematográfico, y el ganador en dos ocasiones del Oscar® Kevin Costner (Black Or White, Field Of Dreams, Dancing With Wolves).

Talentos ocultos es una apasionante historia basada en hechos reales que contiene dos destacadas líneas de narración: "la cocina" del proyecto de la NASA de poner en órbita al astronauta John Glenn, y los problemas que había en la década del 60 con los derechos civiles de los negros estadounidenses. Las interpretaciones de las tres protagonistas es sumamente sentida y realista, logrando inmediata empatía con el espectador, que quedará admirado ante la inteligencia y el valor de estas tres mujeres de la vida real. Para aquellos que gustan saber que es verdad y que no, les comento que no es real el personaje de Kevin Costner, ya que en realidad está basado en tres diferentes directores de la NASA. Tampoco son reales los personajes interpretados por Jim Parsons (creado sólo para demostrar el racismo y las actitudes sexistas de esa época) ni el de Kirsten Dunst. Y tampoco son reales algunos detalles como el que Katherine haya sido contratada directamente dentro del programa de la NASA o todo lo que tiene que ver con las escenas del baño, algo que sí experimentó pero no en modo tan exagerado. Una excelente película para disfrutar de punta a punta.

El director Theodore Melfi (St. Vincent) le da vida al ascenso de las mujeres a los rangos más elevados del mundo aeroespacial durante los primeros y emocionantes días de la NASA, a través de un entretenimiento dinámico, lleno de humor e inspirador, que ilustra tanto la misión intrépida por lograr el primer, pero aparentemente imposible, viaje orbital de la Tierra, como los principios poderosos que pueden surgir cuando las mujeres se unen.

Por todas sus alegrías y triunfos, Talentos Ocultos es también un filme que se lleva a cabo en la encrucijada de las luchas más relevantes en la historia de los Estados Unidos: la batalla creciente por los Derechos Civiles; la pelea por ganar la peligrosa Guerra Fría sin provocar una guerra nuclear y ser la primera superpotencia en establecer presencia humana afuera del planeta Tierra; y la determinación constante por mostrar cómo los extraordinarios hitos tecnológicos que forjaron el futuro del mundo no tuvieron nada que ver con el género o el origen de la gente.

Melfi comenta: "Esta historia se desarrolla en medio del conflicto de la Guerra Fría, la carrera espacial, las leyes de Jim Crow y el nacimiento del movimiento de los Derechos Civiles. Es un territorio increíble para una historia espléndida y poderosa que muy poca gente conoce en su totalidad".

Taraji P. Henson añade: "Ahora sabemos que había mujeres asombrosas detrás de cómo John Glenn llegó a orbitar la tierra en el espacio -finalmente tenemos la oportunidad de escuchar su historia".

De manera conmovedora, Katherine G. Johnson, ahora en sus noventa, encuentra sorpresiva la fascinación creciente por su profesión y aquella de sus compañeras de trabajo, al apuntar que siempre estaba dando lo mejor de sí para su trabajo, su familia y su comunidad, como cree que lo haría cualquiera. "Yo sólo estaba resolviendo problemas que necesitaban ser resueltos", comenta con una modestia característica.

En cuanto a lo que le aconseja a la gente que enfrenta retos en la actualidad, Johnson dice: "No lo dejes. Sin importar cuál sea el problema, éste puede ser resuelto. Una mujer lo puede resolver -y también un hombre, si le das mucho tiempo".

Fox 2000 Pictures presenta una Producción Chernin Entertainment / Levantine Films, Talentos Ocultos, dirigida por Theodore Melfi a partir de un guión de Allison Schroeder y Melfi, basado en el libro de Margot Lee Shetterly. Los productores son Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams y Theodore Melfi y los productores ejecutivos son Jamal Daniel, Renee Witt, Ivana Lombardi, Mimi Valdés, Kevin Halloran y Shetterly.

A Henson, Spencer, Monáe y Costner se les une un reparto que incluye al actor nominado al Emmy Mahershala Ali (Free State Of Jones, House Of Cards), la actriz nominada al Emmy Kirsten Dunst (Fargo, Spiderman, Mona Lisa Smile), el ganador en cuatro ocasiones del Emmy Jim Parsons (TheBig Bang Theory, The Normal Heart) y Kimberly Quinn (St. Vincent, Gypsy). El equipo creativo detrás de cámaras incluye a la directora de fotografía Mandy Walker (Jane Got A Gun, Australia), al diseñador de producción Wynn Thomas (Grudge Match, Cinderella Man, A Beautiful Mind), al editor Peter Teschner (St. Vincent, Identity Thief), a la diseñadora de vestuario Renée Erlich Kalfus (Annie, Friends With Benefits, Chocolat) y a los compositores Hans Zimmer, Pharrell Williams y Benjamin Wallfisch.

Conoce a las "Computadoras humanas" de la NASA­­­­

Pocos logros en la historia estadounidense han sido tan celebrados como el programa espacial del país y aquellos primeros viajes desorbitados e idealistas por llevar a la humanidad al cosmos, que hemos contemplado desde los albores de nuestra historia. El presidente Kennedy fue elogiado por estimular al país a soñar en grande; los astronautas que volaron los primeros vuelos peligrosos hacia lo desconocido se convirtieron en iconos; y los ingenieros meticulosos de la NASA en el centro de control fueron alabados por su determinación y tenacidad al operar bajo presión.

No obstante, todavía hay héroes olvidados e improbables de la carrera espacial -particularmente, un equipo de mujeres matemáticas que marcó múltiples caminos, caminos hacia una diversidad mucho mayor en la ciencia y la igualdad en los EE UU, hacia los logros matemáticos humanos y para lanzar a John Glenn hacia una órbita fascinante a más de 27,300 kilómetros por hora, mientras en el espacio le daba la vuelta en tres ocasiones al globo terráqueo.

Era una época en el país cuando las oportunidades podían parecer injustas y limitadas -eso era verdad si eras mujer y si eras afroamericano, y especialmente si eras una mujer afroamericana. Y, aún así, estas mujeres de la NASA con una inteligencia deslumbrante ignoraron las limitaciones sin hacer espectáculo de ello, y redefinieron la idea de lo que era posible -y quién era vital para la nación- al probarse a sí mismas ser absolutamente esenciales para el futuro de los Estados Unidos.

Para Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson, la oportunidad de utilizar su conocimiento, pasión y habilidades se presentó justo cuando las demandas de la Segunda Guerra Mundial estaban cambiando la estructura social de la nación. En el frente de las fábricas, las mujeres fueron invitadas de manera repentina a pasar a formar parte de la mano laboral. Aunque menos reconocido, lo mismo estaba pasando en las ciencias y las matemáticas. Enfrentados ante la desalentadora escasez de científicos y matemáticos masculinos, y con nuevas leyes que prohibían la discriminación racial, los contratistas de defensa y agencias federales comenzaron a buscar mujeres y afroamericanos con las habilidades requeridas para seguir adelante con sus importantes investigaciones.

El director Theodore Melfi explica: "Para la NASA, en aquella época, la inteligencia era más importante que la raza o el sexo. Estas eran mujeres brillantes que podían hacer las matemáticas que necesitaban, que estaban hambrientas por una oportunidad, que querían realmente cambiar sus vidas -así que, ¿a quién más iban a recurrir?".

En el laboratorio de investigación Langley Memorial en Hampton, Virginia -dirigido por la National Advisory Committee on Aeronautics, o NACA, precursora de la NASA-, la búsqueda se puso en marcha para encontrar mentes brillantes de antecedentes no convencionales. Necesitaban a gente talentosa para que fungiera como "computadora humana" -esto es, aquellas personas excepcionales con materia gris para completar cálculos incesantes y avanzados en sus mentes, antes de que tuviéramos súper computadoras digitales que pudieran trazar de manera precisa trayectorias de cohetes y rutas de reentrada.

Los riesgos eran elevados para todos los estadounidenses. En 1958, la Unión Soviética lanzó su vanguardista satélite Sputnik con bombo y platillo -y, así, afirmar que ahora llevaban la ventaja superior en la aguda Guerra Fría entre las dos naciones. Esto hizo que la carrera espacial se volviera prioridad y preocupación número uno de los EE UU. Millones de personas vieron la carrera desarrollarse, con la esperanza de que Estados Unidos pudiera ser capaz de probar su fuerza como sociedad al derrotar a los rusos en la órbita y en todo el trayecto hasta llegar a la luna. En una época cuando el miedo por una guerra nuclear descarnada que fuera a acabar con la humanidad estaba en su punto más álgido, la carrera espacial se convirtió en un camino alterno para que la USSR y los EE UU pudieran competir sin restricciones. Ambas naciones la vieron como una oportunidad para probar que su sistema tenía el mayor potencial, así como para cosechar nuevos beneficios militares y de espionaje, y convertirse en el primer país en establecer una esfera de influencia más allá de nuestro planeta. Para 1960, John F. Kennedy se estaba postulando como presidente con una plataforma inspiradora que postulaba cerrar la brecha en la carrera especial y tomar el liderazgo con el ingenio norteamericano.

Katherine G. Johnson recuerda del Sputnik: "Todos nuestros ingenieros estaban furiosos que alguien más lo haya hecho primero. Pero lo que la mayoría de la gente no sabe era que estábamos justo detrás de los rusos y estábamos listos".

Fue bajo este contexto que la NACA se convirtió en la NASA y todos sus científicos y matemáticos, incluyendo las "computadoras humanas", cambiaron el programa espacial a una alta velocidad.

A pesar de que las leyes de Jim Crow todavía minaban la igualdad y los derechos humanos en Virginia, Langley contrató a todo un equipo femenino de estas "computadoras humanas", algunas de las cuales eran maestras de matemáticas afroamericanas. Permanecieron segregadas, toda vez que mujeres negras comían en cuarteles separados y trabajaban aparte en una división remota conocida como West Computing. Les pagaban menos que sus contrapartes de raza blanca. No obstante, su extraordinario trabajo estuvo por encima de lo esperado -y, a final de cuentas, se ganaron tanto el respeto de los hombres que se encontraban en medio, que se volvieron absolutamente indispensables para su misión más audaz hasta ese momento: poner a John Glenn en órbita completa alrededor de la tierra.

Incluso antes de que la NASA viera el talento todavía no explotado que estas mujeres tenían, ellas eran sorprendentes y especiales:

· Johnson era un fenómeno de Virginia del Oeste que había comenzado la secundaria a los 10 años y se había graduado con títulos en matemáticas y francés a los 18, antes de haberse convertido en una de las primeras en ingresar a la escuela de posgrado de la Universidad de West Virginia, que comenzó en Langley en 1953. Mientras trabajaba en la NASA, también era madre soltera, criando a tres niños.

· Los logros de Vaughan eran similares. Oriunda de Missouri, se graduó de la universidad a los 19 y trabajó como maestra de matemáticas antes de haberse unido a Langley en 1943. Al poco tiempo se convirtió en jefa del grupo de West Computing.

· Jackson era una lugareña de Hampton, Virginia, con títulos en ciencias físicas y matemáticas. Ascendió a ingeniera aeroespacial después de haberse unido a Langley en 1951, donde se especializó en experimentos de túneles de viento e información de aeronaves, siempre usando su puesto para ayudar a otros.

A pesar de ser tan especiales como eran, las mujeres tomaron sus logros con calma. Para Johnson, parecía normal poseer habilidades matemáticas extraordinarias, porque se le dieron de manera orgánica desde una edad muy temprana. "Casi desde que nací me encantaba contar cosas", recuerda. "Siempre estaba contando los escalones, y teníamos muchos, así que adquirí mucha experiencia. Me di cuenta que el contar era una manera de entender mejor las cosas, ver cómo eran las cosas y qué significaban".

Incluso en la NASA, Johnson se sintió atraída primero y antes que nada por su curiosidad acerca del mundo, y nunca se sintió como una heroína. "Lo abordaba así: si alguien me pedía que resolviera un problema, lo hacía", declara con toda naturalidad. "Pero siempre quise saber más acerca de la importancia de lo que estábamos haciendo. Si estábamos haciendo un cálculo, quería saber: ¿Para qué es esto? ¿Por qué es fundamental?".

En cuanto a llevar una triple vida como madre que criaba niños, como una mujer afroamericana que navegaba por las leyes de Jim Crow y como un gran talento para la NASA, Johnson dice que nunca sintió que no estuviera capacitada para hacerlo. "Una mujer siempre puede superar a un hombre al momento de hacer varias cosas a la vez, así que no había problema", reflexiona. "Y en la NASA todos estábamos enfocados hacia el mismo objetivo, lo supiéramos o no".

Margot Lee Shetterly, autora y productora ejecutiva, y cuyo padre trabajó en la NASA, estaba impactada de que estas mujeres permanecieran relativamente desconocidas. Shetterly escribió su novela Hidden Figures basada en entrevistas orales, en una investigación extensa y en información de archivos, que narraban cómo las mujeres de West Computing cumplieron con los retos a los que se enfrentaban con gracia y optimismo, cómo forjaron alianzas que las ayudaron a obtener respeto y cómo se ayudaron entre ellas para cambiar sus propias vidas, incluso a pesar de que estaban cambiando el país y la tecnología para siempre. También fundó Human Computer Project, que ha recibido dos subvenciones de la Virginia Foundation for the Humanities, una organización dedicada a archivar el trabajo de todas las mujeres que contribuyeron durante los inicios de la NASA.

Estaba especialmente conmovida por cómo las mismas mujeres minimizaron lo que se enfrentaron. Shetterly comenta: "De alguna manera, estas mujeres fueron escondidas a simple vista. Sintieron que tenían la oportunidad de hacer trabajos que les encantaban -y amaban estas matemáticas desafiantes-, así que nunca estuvo en ellas llamar la atención".

Pero ahora es momento de prestarle atención a estas mujeres, cree Shetterly. "En el pasado, se nos ha ofrecido una visión ciega acerca de las mujeres en la tecnología", comenta. "Tenemos esta imagen de cómo debería de verse un astronauta o científico, y en vista de que estas mujeres no embonaban con ese perfil, los historiadores con frecuencia las pasaban por alto".

Shetterly se dio a la tarea de hacerles justicia a las mujeres en su libro. Una cosa que Shetterly quería hacer entender era lo mucho que estas mujeres podían hacer con lápices y puro poder mental. "En la actualidad, un tostador tiene más poder computacional que lo que había disponible en la década de los '60", dice entre risas Shetterly, "y, no obstante, fuimos capaces de enviar al hombre al espacio, y después a la luna. Esto se debe al poder computacional crudo que provenía de estas mujeres".

Para Shetterly fue especialmente inspirador ver cómo las mujeres navegaron realidades incompatibles -por un lado, como mentes de gran nivel y, por otro, como mujeres afroamericanas que se enfrentaban diariamente a un prejuicio institucional. "No me puedo imaginar lo que ha de haber sido estar tan metida en tu trabajo, tan fascinada por estos grandes problemas matemáticos -y después haber tenido que utilizar el 'baño para negros'", reflexiona. "Después regresas y tienes que mantener la cabeza en alto, a pesar de que te señalen tu estatus como ciudadano de segunda clase una y otra vez".

El que se hayan vinculado de una manera tan estrecha, ayudó a las mujeres a encontrar la fuerza, comenta Shetterly. "Eran una banda de hermanas. Sabían que se tenían que apoyar entre ellas y se alentaban para dar el 150% porque también sabían que iban a ser examinadas de una manera distinta. Me parece que se dieron cuenta que tenían una rara oportunidad de abrirle puertas a otras mujeres negras hacia un futuro que sería diferente", concluye.

Ahora, ha habido un bullicio de fascinación con las mujeres de la NASA, especialmente una vez que los esfuerzos por reclutar a más mujeres en los campos del STEM [science (ciencia), technology (tecnología), engineering (ingeniería) y math (matemáticas)] han levantado vuelo. "Una serie de personas llevó a cabo trabajo histórico y publicó artículos en el pasado", indica Bill Barry, asesor de la NASA en el filme. "Pero no se había puesto de moda en la imaginación pública hasta ahora. En la actualidad, hay un interés creciente por ver cómo podemos alentar a las mujeres para que vayan tras su pasión en la ciencia, ingeniería y matemáticas".

Cuando el guión llegó al escritorio de Donna Gigliotti, productora ganadora del Premio de la Academia®, ella también estaba sacudida por el estatus desconocido de las mujeres y conmovida por todo lo que habían conseguido en una época cuando sus logros no fueron reconocidos. "Nos dedicamos a desarrollar mucho material -pero este guión era único", comenta Gigliotti. "Es una parte de la historia que necesita ser escuchada, y supe que esta era una película que tenía que hacer".

Lanzando el Proyecto

Donna Gigliotti rápidamente se enteró que nadie con quien había hablado del proyecto cinematográfico tenía idea alguna de la existencia de un equipo de mujeres matemáticas expertas en la NASA. "Es alucinante que muy pocas personas conozcan esta historia. Sin embargo, quiero decir esto: toda la información estaba ahí", señala, "pero les ha llevado varias generaciones para que Katherine, Dorothy y Mary obtengan el reconocimiento público que desde hace mucho tiempo se les debió de haber dado".

Gigliotti se dio a la tarea de buscar a una mujer escritora para tomar esta historia desconocida y llevarla hasta la pantalla, por lo que quedó fascinada cuando encontró a una con antecedentes notablemente similares: Allison Schroeder, quien no sólo estudió matemáticas a gran nivel, sino que también hizo prácticas en la NASA, para seguir los pasos de su abuela, una programadora desde los primeros días de la NASA hasta el programa de transbordadores, y de su abuelo, quien formó parte del proyecto Mercury.

A pesar de lo mucho que Schroeder sabía de la NASA, ella, también, nunca se había topado con los nombres de Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson. No podía creer que esta historia inspiradora del empoderamiento de la mujer en el mundo de la ciencia espacial hubiese pasado desapercibida para ella, incluso siendo una empleada de la empresa.

"Sabía de las 'computadoras humanas' en la NASA, pero de verdad nunca antes había escuchado que había un equipo afroamericano segregado de computadoras", explica Schroeder. "Para cuando mi abuela comenzó a trabajar ahí, ya estaba más integrado. Sé que muchas mujeres trabajaron en la NASA. Recuerdo que la NASA vino a nuestra escuela cuando iba en 2º de secundaria, y reclutó a mujeres y gente de minorías para hacer pasantías. Fue así como me involucré con la NASA, así como en las matemáticas y las ciencias. De tal forma, sabía que la NASA era muy partidaria por incluir a cualquiera".

El primer gran intento de la NASA por la inclusión -y cómo Johnson, Vaughan y Jackson lucharon con sus corazones, mentes y almas para que funcionara- pasó a un primer plano en el guión de Schroeder, que destacaba la amistad y trabajo en equipo de las mujeres. Además del tema edificante, fue la humanidad y el humor de la historia lo que de inmediato generó interés.

Gigliotti recuerda que muy al principio se sumaron al proyecto Octavia Spencer, quien interpreta a Dorothy Vaughan, y Pharrell Williams, quien funge como productor, co-compositor y letrista, lo que ayudó a echar a andar todavía más las cosas. "Octavia se había hecho de una copia del guion y dijo que tenía que formar parte de la película. Mientras tanto, Pharrell se puso en contacto para decir que haría lo que fuera para unirse al proyecto. Me dijo, 'Esto pasó a quince kilómetros de donde crecí. Estoy obsesionado con el espacio y también soy un gran promotor de la iniciativa STEM'. Así que Pharrell y Octavia se unieron desde un inicio y ya no se fueron a ninguna parte", comenta Gigliotti.

Al igual que Gigliotti, Williams no podía creer que las mujeres afroamericanas que ayudaron a darle el triunfo a la NASA todavía no habían sido reconocidas en la cultura popular. Vio que la historia tenía un poder inherente para romper percepciones y para movilizar a gente de cualquier tipo de antecedente.

"El empoderamiento que obtienes de esta historia es simplemente notable, y no es ficción", comenta Williams. "Estas mujeres cambiaron el mundo con sus mentes increíbles -y eso es un ejemplo importante de lo que es el empoderamiento. Katherine pensó: ¿cuáles obstáculos? Porque en su mente existía una ecuación para todo. Necesitábamos a ese tipo de gente en aquel entonces y ahora la necesitamos más que nunca".

Williams continúa: "He estado obsesionado con la NASA desde que era un niño que creció muy de cerca, así que esta historia tenía todo para mí -es acerca de la ciencia, es acerca de mujeres sorprendentes, es acerca de mujeres afroamericanas, es acerca de la década de los '60 y es acerca del espacio. Tenía que ser parte de eso".

Está especialmente agradecido con Gigliotti por mostrarle este material al mundo. "Esta historia ha existido durante 50 años, pero nadie le dio luz hasta que Donna lo hizo", comenta Williams.

Williams está emocionado de que las audiencias actuales tengan la oportunidad de conocer a Katherine G. Johnson. "Es alguien que aunque rodeada por la oscuridad del pasado, vio el futuro. Vio un futuro en el que las mujeres desbancarían toda expectativa y serían valoradas de manera equitativa -y tan pronto y veamos eso, me parece que nuestro planeta será mejor", resume.

Después, se dieron a la tarea de buscar a un director que pudiera convertir reglas de cálculo, ecuaciones y virtuosismo matemático en material de lo que está hecho un drama dinámico. Profundamente conmovido con el guión, Theodore Melfi, quien recibió elogios por su melodrama nominado al Globo de Oro St. Vincent, protagonizado por Bill Murray, luchó por quedarse con la dirección. En su momento, estaba siendo considerado para dirigir un potencial exitazo taquillero, Spider Man, pero prefirió que fuera removido su nombre de la lista para poder dedicarse exclusivamente a Talentos Ocultos.

Gigliotti recuerda: "Ted dijo, 'Este filme es muy importante y todos deberían conocer esta historia'. Tenía un grado tan elevado de pasión que desechó otras oportunidades. Es un hombre de una integridad auténtica".

Melfi sumó al proyecto a socios de confianza en forma de los reconocidos ejecutivos de medios Peter Chernin y Jenno Topping de Chernin Entertainment, equipo que había producido St. Vincent (y que produjo más recientemente Miss Peregrine's Home For Peculiar Children, de Tim Burton). Topping dice que vieron el filme exactamente como el tipo de proyecto que Chernin Entertainment quiere apoyar y que, además, le venía como anillo al dedo a los talentos de Melfi.

"Me parece que Ted se siente atraído, y nos sentimos atraídos, a historias de héroes improbables o no reconocidos", comenta Topping. "St. Vincent es una película acerca del heroísmo de la vida diaria, pero es evidente que esta historia era distinta. Estas mujeres están muy consumadas en su campo -pero la gran mayoría del mundo todavía no escucha su historia. Creo que Ted es también un realizador que tiene un profundo interés en el humanismo, y esta es una historia que demuestra tanto lo mejor de los humanos, como su lado más oscuro".

Topping continúa: "Talentos Ocultos es en realidad un balance perfecto entre lo inspirador, lo histórico, lo humoroso y lo conmovedor -abarca toda la gama de emociones. Y eso es lo que las audiencias quieren más que nada: ser entretenidas e informadas, pero también inspiradas y sentirse animadas. Es una historia en la que se siente que su momento ha llegado. La gente se sintió atraída a ella de una manera tan intensa, que fue un proceso que se dio de una manera inusualmente rápida. Terminamos la producción menos de un año después de haber comenzado a armar la película".

Quizás la razón más importante detrás de la pasión de Melfi por Talentos Ocultos es que es padre de dos niñas. "Todos los días le intento decir a mis hijas que pueden hacer lo que quieran en el planeta, si ponen su cuerpo y alma en ello -y eso incluye las matemáticas y las ciencias", explica Melfi. "Quiero que sepan que tienen un valor real y que pueden generar una vida satisfactoria para ellas mismas con su inteligencia. Sentí que esta era la oportunidad de dejarle saber a las niñas que pueden aspirar a convertirse en una Katherine Johnson".

De inmediato, Melfi supo el método que quería abordar: "Quería que la película explorara la parte de la historia que no ha sido para nada documentada, a saber, cómo fue para tres mujeres afroamericanas trabajar en una NASA segregada, incluso a pesar de todos los logros que estaban llevando a cabo", comenta. "Me encanta el doble significado que da el título porque con frecuencia a las mujeres se les ha visto como 'figuras' superficiales, en vez de grandes figuras. Pero estas mujeres fueron figuras ocultas en el sentido más literal, que cambiaron la carrera espacial".

También esperaba recrear una época más optimista de los EE UU, cuando el objetivo de la gente era romper barreras con un sentido de convicción. "En aquella era había una sensación auténtica de orgullo nacional que rodeaba la carrera espacial, y el presidente Kennedy apeló a que todos dieran un paso más allá. Hizo alusión a la urgencia innata en todos nosotros de averiguar si hay algo más, algo mejor", comenta Melfi.

Jenno Topping estaba emocionada especialmente por ver a Melfi trabajar con un reparto tan grande y diverso de actores veteranos y nuevos, que les dan vida a los personajes con sus matices vívidos. "Ted ama a los actores, entiende a los actores, y me parece que este reparto fue para él un área de recreo muy divertida para trabajar, además de que con ellos colmó toda expectativa", comenta.

A lo largo del proceso, Melfi consultó de manera constante con la NASA e historiadores de la institución. Si bien no se estaba dando a la tarea de crear un documental bajo ninguna circunstancia, sí quiso que el drama novelizado del filme reflejara el espíritu de los primeros pioneros espaciales de todos los grupos socioeconómicos y étnicos. "NASA fue fantástica e indispensable, en especial cuando se trataba de que la ciencia fuera correcta. Nos apoyaron de una manera increíble durante todo el proyecto", comenta.

Sobre todo, Melfi sintió que la historia resonaría entre las audiencias que están en búsqueda de una visión inspiradora de un futuro que incluye a todo aquel en los Estados Unidos que lucha por alcanzar nuestros más grandes objetivos. Melfi agrega: "En esta historia, ves cómo la habilidad y el conocimiento eran igualitarios. Durante la carrera espacial, cuando pusimos todo a un lado y dijimos, 'cualquiera que sea tu raza o género, cualquiera que sean tus antecedentes, si puedes hacer las matemáticas, por favor ayúdanos a llegar a la luna', algo sorprendente sucedió. La gente fue valorada por su talento y, en cambio, le dieron a su país regalos valiosos y apreciados".

Concluye: "Un país dividido por cualquier línea puede conseguir poco, pero un país unido e inspirado para trabajar de manera conjunta puede conseguir lo mejor".

Eso se volvió un tema fundamental, una vez que Melfi tomó el control de la producción -así como la idea de la hermandad entre ellas. "Desde un punto de vista individual, estas mujeres eran muy talentosas, pero ascendieron tomadas de la mano, una al lado de otra, y eso es lo que lo hace tan bello", concluye Melfi. "Se empoderaron entre ellas, y debido a lo mismo todo mundo salió victorioso".

Taraji P. Henson habla de interpretar a una leyenda desconocida

Tan rápido como comenzó el guión de Talentos Ocultos a hacer las rondas de Hollywood, de igual manera comenzó a resonar entre actrices protagónicas, incluyendo varias que Donna Gigliotti había imaginado para interpretar papeles clave. Finalmente, se conformó un trío en el que cada una se comprometió a meterse de lleno en las vidas y épocas muy distintas de estas mujeres matemáticas convertidas en pioneras del espacio que presenta el filme.

El trío es encabezado por Taraji P. Henson, quien ha estado en franco ascenso gracias a apariciones que incluyen su papel como la madre adoptiva Queenie en The Curious Case of Benjamin Button, de David Fincher, y por el cual fue nominada a un Oscar®, así como por su rol como la dinámica Cookie Lyon, esposa del magnate de hip-hop, en el exitazo taquillero Empire, papel por el cual ha sido nominada al Globo de Oro y Emmy, y del que se ha hablado mucho.

A Henson se le une Octavia Spencer, quien recibió un Oscar®, Globo de Oro, BAFTA e incontables reconocimientos por su crucial papel como la mucama honesta Minny Jackson en The Help, y que desde entonces ha sido vista en una gran variedad de papeles, desde el drama contundenteFruitvale Station y el thriller de ciencia ficción Snowpiercer, hasta la película animada Zootopia. El grupo lo completa una actriz nueva y emocionante: Janelle Monáe, mejor conocida por su carrera como estrella del pop nominada en seis ocasiones al Grammy, y que debutó como actriz este año tanto en Moonlight, de Barry Jenkins, como en Talentos Ocultos.

Henson se siente muy orgullosa de sacar a relucir por primera vez la vida de Katherine G. Johnson -la genio de los números que ayudó a calcular trayectorias clave para la órbita de John Glenn alrededor de la tierra y para el vuelo a la luna en 1969 del Apolo-, quien en el 2015 recibió la Medalla a la Libertad por parte del presidente. El papel le llegó como una etapa siguiente inesperada, pero también una que, aunque emocionante, la amedrentaba un poco. De hecho, encontrar la manera de adquirir el balance entre la relajación con números astronómicos y el desafío orgánico de las barreras sociales, ha sido, hasta la fecha, el reto más grande de su carrera.

Apreció justo esto. "Soy una chica que creció en el barrio", señala, "así que todo lo que siempre tuve fueron sueños. Y cuando provienes de un lugar donde mucha gente siente que no tiene esperanza alguna y todo lo que ves es a gente que se asemeja a ti, que parece no tener un lugar en la sociedad, eso puede ser abrumador. Quizás si hubiera sabido que existieron mujeres como éstas cuando estaba creciendo, hubiera querido convertirme en científica espacial. No es que no ame lo que esté haciendo -pero hay mucho trabajo importante que hacer en el mundo, y estaba muy emocionada por ser parte de un proyecto que quizás y les dé a chicos que estén creciendo en lugares como los que yo crecí una visión distinta de lo que podrían llegar a ser".

Henson prosigue: "Así que me sentí muy honrada de tener esta oportunidad de interpretar a una mujer como Katherine. Había una abundancia de emociones que rodeaban todo esto -y también había miedo porque no soy tan apta para las matemáticas. Pero me parece que precisamente porque eso me asustaba tanto, tenía que hacerlo. No podía negarme".

Sobre todo, a Taraji le conmovió la negativa de Johnson a dejar que las circunstancias la sacaran del camino. "Fue como si Katherine tuviera todo obstáculo apilado contra ella, y, a pesar de ello, nada pudo detenerla. Ese fue uno de sus dones y ese es su legado", señala Henson.

Le fue inevitable notar que la ex convicta Cookie Lyon y la heroína espacial Katherine G. Johnson no podrían ser más distintas, salvo que ambas son mujeres complejas -pero estaba emocionada de explorar un lado tan distinto de la experiencia norteamericana. "Me sentía muy honrada de que los realizadores pensaran en mí para interpretar este papel. Vieron más allá de Cookie y vieron que estaba interesada en hacer otras cosas, y por ello estoy muy agradecida", comenta. "Una vez que me hice del papel, me deshice muy rápidamente de Cookie y salté al mundo de Katherine".

Donna Gigliotti opina: "Cookie y Katherine son como el agua y el aceite. Pero Taraji es tan inteligente y divertida, además de que verla es muy emocionante -fue por todo esto que fue capaz de asumir este papel diametralmente opuesto".

Jenno Topping añade: "Nunca sentí un riesgo en darle el papel a Taraji porque siempre sentimos que ella era Katherine. Ted la quería desde el principio -y puedes ver que ella es una actriz que se encuentra ahora en su mejor momento. De igual manera, su pasión por el proyecto era contagiosa".

Aún así, el aura de Johnson la precedía. Bill Barry, asesor de la NASA, opina de la inteligencia numérica de Johnson: "Katherine tenía una facilidad con las matemáticas que te dejaba atónito. Después de haber sido contratada en 1953, de inmediato se volvió evidente que tenía talentos inusuales. Así que cuando se formó el Space Task Group, se la llevaron ahí porque requerían de la crema y nata. Y era una fuerza a la que había que tomar en cuenta".

Si bien la NASA acababa de empezar a utilizar computadoras IBM de vanguardia, John Glenn pidió específicamente que Johnson volviera a revisar los cálculos a mano antes de su vuelo orbital a bordo del Friendship 7 (Amistad 7). Así de buena era. Glenn se rehúso a incluso pensar en arriesgar un viaje al espacio hasta que tuviera los resultados de Johnson.

Henson esperaba no sólo exhibir la mente brillante de Johnson, sino también su energía incesante y positivismo. "Eran los inicios de la década de los '60, por lo que había racismo y sexismo por todos lados, sin lugar a dudas. Y, a pesar de ello, aquí tienes a esta mujer que no dejó que nada de eso fuera un lastre", comenta Henson. "No hay suficientes imágenes para mostrarles a las niñas de mujeres como éstas, negras o blancas. Simplemente no tenemos y me parece que es muy importante".

Johnson ha sido reconocida finalmente. El 5 de mayo de 2016 se le dedicó el Katherine G. Johnson Computational Research Facility en el Langley Research Center. La fecha celebró el 55º aniversario del lanzamiento y amerizaje históricos del cohete de Alan Shepard, que Johnson ayudó a que fuera posible.

Henson, quien conoció a la heroína nonagenaria para hablar acerca de sus experiencias, cree que gran parte de lo que impulsaba a Johnson no era tanto tener su oportunidad de brillar, sino la incluso todavía más rara oportunidad de hacer que otros sobresalieran. "Cuando conocí a Katherine me dijo que uno de sus profesores alguna vez dijo, 'Estoy harto y cansado de que me hagan preguntas cuando sé que saben las respuestas'. La respuesta de Katherine fue, 'Bueno, yo sé que estos seis estudiantes a mi alrededor no saben la respuesta y quiero que la entiendan de la manera en la que lo hago yo'. Esta es una persona increíble que piensa de esa manera", comenta Henson.

Melfi vio un reflejo de la determinación de Johnson en Henson. "Taraji tiene la misma habilidad de Katherine para emprender algo de una manera rápida y precisa, que fue lo que hizo con este papel", comenta. "Estaba en su cuarto de hotel aprendiendo matemáticas y llegaba al set lista para hacerlo. Hizo un trabajo notable para brindar una actuación muy contenida y ponerse de manera genuina en los zapatos de Katherine".

Pharrell Williams añade: "Taraji es una maestra de las emociones. Es capaz de transportarse a sí misma en tan sólo dos segundos a un lugar muy profundo".

Para Johnson, Henson señala, no había duda alguna si estaba o no a la altura del trabajo de alto riesgo en la NASA. "Cuando hablas con Katherine acerca de los prejuicios de la época, te lo dice en un tono de 'así es como era'. Para ella, te ponías a hacerlo, llevabas a cabo tu trabajo y hacías lo que con suerte traería un cambio. Y esa fue la gran oportunidad que tuvo en el Space Task Group. No les importaba quién era, mientras les diera los números que necesitaban. Era parte de un objetivo humano mucho mayor y eso significaba mucho".

Quizás el elemento más conmovedor para Henson es la camaradería de las mujeres en el West Computing -su deseo de ir tomadas de la mano en este viaje sorprendente. "Lo que me llamó la atención cuando hablé con Katherine es que nunca asumió el crédito individual", concluye Henson. "Solamente usa las palabras 'nosotros' y 'nosotras'. Es ahí donde te das cuenta que alguien tiene un don verdadero para darle al mundo -cuando no se trata de ti sino de tu habilidad para usar lo que tienes para alcanzar a otros. Entendió su propósito. Hasta la fecha sigue siendo muy inteligente".

Octavia Spencer habla de interpretar a la matriarca de las mujeres de la NASA

Al igual que Taraji P. Henson, Octavia Spencer sintió una atracción magnética por interpretar a Dorothy Vaughan, en parte porque no podía creer que su sorprendente historia no fuera más conocida. "Me atrajo el hecho que no habíamos sabido de las contribuciones que estas mujeres brillantes de la NASA hicieron para nuestra evolución y para la carrera espacial. Eso me intrigaba mucho", comenta Spencer. "Cuando elijo un papel, tiene que ser algo por lo que me siente intrigada o que me ilustre de alguna manera. Esta película tenía ambos, combinados".

Continúa: "Este filme se desarrolla en una época tan interesante para nuestro país, cuando se estaba redefiniendo para convertirse en lo que somos ahora. Y la cosa más bella de mirar atrás en la historia, como lo hace este filme, es contemplar cómo podemos influir en el futuro. Tengo la esperanza de que después de ver esta historia, surjan niñas en el mundo que se den cuenta de la gran valía que tienen".

Uno de los diálogos favoritos de Spencer que dice en su papel como Dorothy Vaughan es: "Nadie te puede decir que eres mejor que cualquiera, y nadie te puede decir que eres menos".

"Yo provengo de una extracción muy humilde", indica Spencer, "y una cosa que mi madre nos dijo hasta el cansancio es que tu posición en la vida no dicta tu camino en ella. Así que tener a Dorothy diciendo algo tan similar a lo que siempre me han enseñado…bueno, sabía, sin lugar a dudas, que estaba interpretando a la mujer correcta".

Vaughan, quien falleció en el 2008, continuó trabajando en la NASA durante gran parte de su vida. Tan pronto y las innovadoras computadoras de IBM se aparecieron en escena, fue Vaughan quien sintió que se estaba gestando una era audaz y nueva e hizo los ajustes pertinentes, una vez que se especializó en computación electrónica y programación FORTRAN, lo que la hizo a ella y sus colegas indispensables. Entre las mujeres de West Computing, era vista como líder y Katherine G. Johnson se refería a ella como la mujer más inteligente que jamás haya conocido.

"Dorothy era, según los que la conocieron, una mujer santa. La gente la amaba", dice Donna Gigliotti. "A la fecha, Katherine habla acerca de Dorothy de una forma que te hace ver lo importante que era para ella".

Theodore Melfi añade: "Dorothy era la matriarca de este grupo de mujeres -ayudó a muchas a obtener sus puestos, además de haberse encargado de ellas. Nunca pudo convertirse en una supervisora oficial debido a las políticas de aquella época, pero, como sea, desempeñó ese papel".

Jenno Topping indica que Spencer pareció aceptar todo eso de una manera orgánica. "Se abrió totalmente ante este proyecto", comenta Topping.

Spencer sintió el peso de intentar darle vida a la mujer que se había ganado ese tipo de respeto con una precisión contundente. Intentó entregarse al espíritu de la personalidad de Dorothy. "Esta es la segunda ocasión en la que interpretó a una persona que existió, y sí me pareció que era importante capturar su integridad personal. Quería que Dorothy Vaughan fuera recordada por sus acciones, así que la abordé pensando que yo era sólo el conducto a través del cual el mundo será capaz de ver todas las contribuciones que hizo Dorothy", explica Spencer.

Continúa: "Dorothy también fue muy generosa y creo que debido a esa absoluta falta de egoísmo era difícil para ella ganarse un lugar tan rápido como lo hicieron Katherine y Mary. Al mismo tiempo, creía en las mujeres y se aseguraba que cada paso adelante para ella fuera también un paso adelante para todas".

Para Spencer, la holgura del papel -permitirle a Vaughan ser tanto tremendamente talentosa como humanamente complicada- fue en sí mismo una alegría extraña. "Es tan maravilloso tener la oportunidad de interpretar a una mujer fuerte, pero doy gracias que a cada una de estas mujeres se les permita también tener sus vulnerabilidades", comenta.

Al igual que Henson, a Spencer le encantó encontrar la comunión con sus compañeras de reparto. "Esta es una película acerca de la hermandad", comenta. "El trabajo en equipo era muy importante en la NASA, y para estas mujeres cualquier cosa que persona alguna hiciera, afectaba a toda la comunidad. Así que teníamos que encarnar eso, juntas".

Spencer le da crédito a Melfi de mantener al reparto fortalecido y conectado con la visión predominante que tenía del filme. "Ted llegó al set después de haber analizado esta historia de pies a cabeza, y su euforia se sintió en cada elemento", resume. "Es en verdad una de las personas más colaborativas que he conocido. Y fue muy conmovedor saber que este filme tiene una importancia extra para él porque tiene hijas y entiende por qué es tan importante que contemos historias que le den a las niñas un sentido de su valía en este mundo".

Janelle Monáe en interpretar un papel importante en pantalla

Mejor conocida por su personalidad futurista como estrella de la música pop, Janelle Monáe fue una elección inusual para interpretar a Mary Jackson, pero los realizadores pensaron que era un riesgo que valía la pena tomar. "Todos estábamos conscientes que para ella iba a ser un gran salto asumir el reto de que este fuera su primer gran papel en cine, pero Janelle tiene una personalidad fantástica. Y cuando le hicimos la prueba, vimos que tenía un carisma tremendo en pantalla, un dinamismo que no puedes negar", comenta Donna Gigliotti.

"Tiene tanto brillo", comenta Theodore Melfi. "Es enérgica como Mary. Puedes verla decir algo en cada momento con tan sólo su lenguaje corporal -y eso es muy divertido de ver. Para mí, tiene la sensación de una estrella glamorosa de la década de los '40".

Al igual que sus compañeras de reparto, a Monáe la incentivó la esperanza de hacerles justicia a las mujeres de West Computing. "Para mí, era muy motivador formar parte de esta historia", comenta. "Estas mujeres cambiaron al mundo literalmente, al haber permitido al primer astronauta orbitar la tierra. Desde el primer momento en el que recibí el guión y me pidieron que hiciera una audición, no había nada más importante para mí que interpretar el papel de Mary Jackson".

Una vez que obtuvo el papel, Monáe se sumergió con deleite en su preparación. "Hice mucha investigación acerca de Mary. Ya murió, pero su espíritu todavía vive", comenta. "A pesar de que nunca tuve la oportunidad de hablar con ella, sin lugar a dudas ella le ha hablado a mi corazón. La veo como alguien que quiere justicia. Sabe que es inteligente y no se va a subestimar o a apocar para hacer sentir cómodo a alguien".

Para Melfi, el que Henson, Spencer y Monáe hayan obtenido los papeles abrió todas las puertas que necesitaba para permitirle al público tener la oportunidad de conocer a estas mujeres, que casi se pierden en la historia a un nivel personal. "Podrías pensar que Taraji va en contra del tipo, pero se ve tan fresca en el papel; Octavia no sólo demuestra destreza en su oficio, sino también en su humor; y, como actriz novel, Janelle fue simplemente impresionante", resume el director.

La naturaleza de las actuaciones como un ensamble le añadió una capa adicional, que llevó a cada a una de las protagonistas a profundizar más. "Me encantan las relaciones entre estas mujeres", comenta Henson, "en la que Mary y Dorothy siempre están discutiendo y Katherine es la que, callada, observa desde el fondo. Me encanta que se acepten entre ellas por lo que son. Es raro ver una película donde hayan tres amigas, particularmente afroamericanas, que se quieran y apoyen entre ellas como lo ves aquí".

Kevin Costner habla del manejo del Space Task Group

Es el líder del Space Task Group -Al Harrison, siempre vigoroso, mascando chicle y limpiando sus lentes- quien les dice a sus ingenieros de la NASA al calor del momento: "O llegamos ahí juntos -o no llegamos en lo absoluto". El papel de Harrison, un personaje ficticio basado en una combinación de varios líderes verdaderos de la NASA, es interpretado por Kevin Costner, actor y realizador ganador del Premio de la Academia®.

"Kevin interpreta una figura clave en la NASA, que está basado en varias personas, incluyendo el administrador de la NASA de aquella época, James Webb", explica el director Melfi. "Estos fueron tipos que estaban muy motivados por llevar a los estadounidenses al espacio -y estaban más interesados en los números y la ciencia que en cualquier otra cosa. Para ellos, cualquiera que hiciera el trabajo que pudiera llevar a un hombre hacia la órbita y fuera de ella de manera segura, era bienvenido".

Melfi continúa: "Estábamos muy emocionados de que Kevin se nos uniera, porque aporta una gran generosidad con su talento y espíritu. De por sí ya tiene ese tipo de personalidad contagiosa que provoca que se haga un equipo de inmediato, que iba muy bien con la del personaje. Siempre viene a trabajar con el afán de servir -a sus compañeros de reparto, al personaje que está creando, a la historia. Para mí, no hay fallo alguno en él".

Costner se sintió atraído al guión de inmediato. Así como con los otros, la historia lo dejó impactado. "Lo que es sorprendente es que sabemos que los Estados Unidos fue erigido por la habilidad de gente extraordinaria, pero esa gente que dio tanto no siempre ha recibido la atención pública que se merece", indica. "Quizás y los nombres de estas mujeres no estén por todos lados, pero fueron de gran relevancia para el programa espacial, para la vida de gente real y, en realidad, para todos nosotros".

Estaba intrigado por adentrarse en un mundo que muy poca gente ajena podría llegar a ver alguna vez -los espacios privados donde el verdadero trabajo de la NASA se llevó a cabo antes de que se llevara a cabo cualquier lanzamiento espectacular o viaje a las estrellas. "Los científicos e ingenieros se cuecen aparte", indica Costner. "Así que la clave para este papel fue entender a lo que se enfrentaba Al Harrison: intentar reunir a las mentes más capaces y brillantes en la NASA, para que todas trabajaran de manera conjunta en una idea que nadie sabía a ciencia cierta si iba a funcionar. Sólo existía la idea de que teníamos que llegar al espacio, pero él tenía que discernir cómo hacer para que toda esta gente distinta se enfocara para lograr ese objetivo".

Costner se dio cuenta que no debió de haber sido fácil. "La realidad es que cuando pones a muchos científicos talentosos en un cuarto, pueden ser muy individualistas y no necesariamente se van a llevar bien todos. Muchos científicos están tan sumergidos en lo que están haciendo, que pueden cegarse y no ver a otra gente. Así que a alguien como Harrison no sólo se le tienen que ocurrir formas de abordar y resolver los problemas matemáticos, sino que también tiene que lidiar con los elementos humanos de los celos, la fatiga y el prejuicio", explica.

Una motivación fue derrotar a la ex URSS, que en el punto más álgido de la política nuclear arriesgada, era de suma importancia. "Mucho de ello se redujo a una competencia sana y tradicional", señala Costner.

En cuanto al porqué Al Harrison se arriesga con Katherine a pesar de las leyes de Jim Crow y otras barreras, Costner dice que no había nada que pensar. "Al está tan orientado a los objetivos, que hace lo requerido para conseguirlos", añade. "Necesita a un matemático que pueda pensar de manera distinta a cualquiera que esté en el cuarto. Así que, ¿le sorprende que esta persona resulte ser una mujer afroamericana? Sí, lo llega a pensar. Pero todo acaba por reducirse a una sola pregunta: ¿Puedes hacer esto? Es casi como un entrenador deportivo. Sólo necesita saber si Katherine puede desempeñarse a un gran nivel para obtener las respuestas que quiere".

Harrison también es aquel que decide arrancar la señalización que prohíbe el uso del baño a los afroamericanos. "Me parece que está diciendo: una nueva cultura comenzará a partir de este momento", comenta Costner. "No es un acto heroico. Estas mujeres fueron las verdaderas heroínas, pero él sólo está diciendo que ya fue suficiente. Esa no es una señalización que las mujeres puedan arrancar, pero él tiene el poder, así que hace uso de él".

Costner apreció la oportunidad de trabajar con Taraji P. Henson tan de cerca. "Taraji es un actriz muy buena y fue muy adecuada para esta película", comenta. "Ted depositó mucha confianza en ella y puedo ver porqué. Desde el principio había mucha confianza entre todos nosotros, y ella ofreció mucha".

Henson dice de Costner: "Me dejó atónita con todas las sutilezas que le aportó a su personaje. En ocasiones, me tenía que estar recordando permanecer en la escena porque no me dejaba de sorprender con su trabajo".

Jim Parsons y Kirsten Dunst hablan de Paul Stafford y Vivian Mitchell

Al Harrison, el personaje que interpreta Kevin Costner, depende de su ingeniero en jefe Paul Stafford, para que el trabajo del Space Task Group rinda frutos, pero Stafford se enfrenta a su propia lucha interna. El importante papel corre a cargo de Jim Parsons, reconocido por su papel como Sheldon Cooper en el perdurable éxito televisivo The Big Bang Theory, que lo ha llevado a ganar múltiples premios Emmy y Globos de Oro. Parsons también recibió elogios por haber protagonizado tanto la obra de teatro como la película para televisión de cable The Normal Heart, que es la elogiada historia de Larry Kramer de la crisis del VIH/SIDA a principios de la década de los '80 en Nueva York.

El director Melfi encontró que Parsons estaba preparado para lidiar con el papel desde el primer día que comenzaron a hablar de él. "Jim dijo, 'Quiero ser el tipo que tiene miedo de perder su trabajo, que tiene un poco de miedo de que una mujer parezca más inteligente que él o que lo supere'. Basó toda su actuación en ese miedo -y para mí fue una caracterización genial de un hombre que está cegado por la desesperación aterradora que le representaría su propio éxito. Una vez que se hizo del papel, Jim simplemente se desvaneció en él. Desapareció y se convirtió en este tipo petrificado de tener a una mujer en su escritorio".

Parsons tuvo una fuerte reacción ante el guión. "Es una pieza importante y no suelo utilizar ese término a la ligera", comenta. "Me recordó a cuando hice The Normal Heart, porque también está basada en sucesos reales y se lleva a cabo durante una época muy importante para nuestro país. Es acerca de un triángulo de cosas que todavía están en gran medida entre nosotros: la idea de explorar el espacio como un evento humano unificador, el desarrollo de la lucha por los derechos civiles y la cuestión de la igualdad de géneros".

En cuanto a Stafford, Parsons lo describe como "alguien que está muy orgulloso de ser parte de esta misión patriótica". Parsons continúa: "Quiere hacer lo que se necesite para lograr que Estados Unidos regrese a la cima de la carrera espacial, pero cuando ve que Katherine resuelve problemas, no está nada contento de que ella lo haga mejor. Eso le duele a su orgullo. Pero termina por abrirse camino y cambiar. Me parece que es un gran ejemplo de cuando quizás y no haces conexión con alguien distinto a ti, hasta que un objetivo en común es compartido. Cuando comienzas a conseguir cosas de manera conjunta, de repente te percatas de todas estas cosas que hay en común. Por necesidad, se ve obligado a tomar en serio a Katherine, pero una vez que lo hace, ve todos los dones que ella puede aportar".

Al reparto de Talentos Ocultos también se les une la nominada en dos ocasiones al Globo de Oro Kirsten Dunst (la serie de Spiderman, Midnight Special) en el papel de la supervisora de la NASA Vivian Mitchell, quien supervisa a las "computadoras humanas" con mano de hierro. Theodore Melfi comenta: "Kirsten tiene un papel muy desafiante porque representa algo del sesgo y prejuicio inconscientes de la época. Kirsten lo abordó de una manera muy compleja y sutil, una vez que interpretó a Vivian como alguien que no quiere que ninguna otra mujer vaya por delante de ella porque se siente amenazada, y en gran medida no está consciente de su comportamiento discriminatorio".

Al igual que sus compañeros actores, Dunst quedó impactada al escuchar por primera vez acerca de las mujeres de la NASA. "No tenía idea que había computadoras humanas antes de que existieran las electrónicas -y mucho menos tenía idea que eran mujeres, blancas o negras, haciendo este trabajo, así que quería formar parte de esta historia".

Dunst señala que la misma Vivian se encuentra en un puesto inusual como una mujer a la que le dan poder de supervisión -que, siente, le puede ser retirado en cualquier momento; una presión que pende sobre cualquier cosa que hace. "Es una supervisora presionada por los hombres para que entregue resultados, y después tiene que lidiar con la realidad de un sistema segregado de la época, por lo que creo que la presión se acumula en Vivian. La hace muy agresiva porque siente que podría perder su puesto en cualquier momento", explica Dunst.

Continúa: "También es una persona solitaria y no creo que quiera necesariamente ser una bravucona, pero es la posición en la que siente que ha sido puesta".

Vivian es también un producto del sur de Jim Crow y sigue los protocolos de segregación como si fuera algo ordinario -porque lo era en aquella época. Para Dunst, la cosa más importante fue darle al personaje su debido crédito, a pesar del hecho de que en ocasiones actúa como un obstáculo de las heroínas del filme. "Vivian es el tipo de papel que podría ser muy trillado, para ser honesta. Puedes interpretarla bajo un solo tono, pero yo quería mirar hacia su interior para hacerla más humana", concluye.

Campo de entrenamiento de matemáticas

Las matemáticas y las películas han sido durante mucho tiempo compañeros de cama extraños. Las matemáticas son complicadas, de procesos internos y no se pueden expresar visualmente de manera fácil. Al mismo tiempo, esos humanos sorprendentes que pueden ver de manera profunda en los mundos matemáticos, ajenos para el resto de nosotros, pueden ser fascinantes. Talentos Ocultos se centra en las vidas de las mujeres afroamericanas de la NASA mientras luchan por resolver problemas complejos, mientras al mismo tiempo rompen barreras -pero también era esencial que las ecuaciones que tanto significaban para ellas fueran correctas. Después de todo, tan sólo un grado más o menos en sus cálculos pudo haber significado una tragedia inimaginable para la NASA.

Para supervisar las ecuaciones matemáticas del filme y para preparar al reparto en la manera en la que los matemáticos piensan, los realizadores trajeron como asesor al Dr. Rudy L. Horne, profesor asociado de matemáticas de la Facultad Morehouse, que ha sido históricamente una escuela afroamericana. Horne imparte varios cursos en la facultad, pero su especialidad son las matemáticas aplicadas, rama que se dedica a resolver problemas en el mundo real.

Horne quedó sorprendido cuando lo invitaron a unirse a la producción. "Nunca me hubiera imaginado haber sido asesor de una película", dice entre risas, sin dejar de señalar que no es una posición común para los matemáticos. "Pero ha sido muy divertido, e incluso aprendí algunas cosas nuevas de matemáticas".

Taraji Henson pasó mucho tiempo estudiando con Horne e intentando entender desafiantes conceptos numéricos e incluso resolver ecuaciones. Si bien Henson alguna vez pensó que quería ser ingeniera, nunca antes había hecho algo así -y tuvo que enfrentar y superar ese miedo a las matemáticas. "Fue difícil", confiesa. "Pero también sentí que hay gente que ha hecho de las matemáticas su vida y puede que vaya a ver la película, y más me vale que me salga bien. Era tan difícil que había algunas noches que quería llorar. Pero tuve que hacerlo, ¡porque soy de una de esas personas en la audiencia que no estaría nada contenta si las matemáticas están mal!

La ansiedad que Henson sintió con la tarea que Horne le dejó, se convirtió finalmente en alegría cuando lo pudo dominar -algo que Henson piensa que mucha gente nunca experimentó con las matemáticas. "Al principio, me trajo todos estos recuerdos traumáticos de sacarme un gran cinco en pre-cálculo", dice entre risas. "Y cuando comencé a hacer estas ecuaciones, mi corazón palpitaba y comenzaba a sudar y a preocuparme de que sería un fracaso. Así que tuve que librar algunos obstáculos personales para este papel. Pero lo que sucedió es que me probé a mí misma que, de menos, podía empezar a memorizar estos números y ecuaciones muy bien, y entender algunos de ellos".

El productor Pharrell Williams espera que la visión vigorosa que se presenta en el filme de la belleza, importancia y habilidad para crear cosas emocionantes con las matemáticas, aliente a más mujeres y minorías para que den el salto a un campo que quizás y no hayan considerado. Para él, es tan asombroso como convertirse en cantante, actor o director de cine.

"La idea de STEM es muy importante para esta película", comenta Williams. "Considero que las matemáticas son un arte genuino y también es un lenguaje universal. Sin importar el sistema solar en el que te encuentres, las matemáticas aplican".

Un lado oculto de la NASA: El Diseño

Talentos Ocultos lleva a las audiencias a un mundo que nunca antes habían visto -la remota y segregada ala de la NASA conocida como West Computing, que coexistió con la parte sur de Virginia de Jim Crow, a principios de la década de los '60. Para darle vida a este lado oculto de la NASA y a la historia estadounidense, el director Theodore Melfi reclutó a un equipo de expertos artesanos liderados por la directora de fotografía Mandy Walker, el diseñador de producción Wynn Thomas, el editor Peter Teschner y la diseñadora de vestuario Renée Kalfus.

"La apariencia del filme captura algo inesperado de la increíble belleza de estas mujeres, sus hogares y sus vidas", explica Jenno Topping. "Todo se abordó con sumo cuidado, y Wynn, Renée y Mandy son expertas en sus respectivas áreas".

En especial, Melfi estaba emocionado de que el filme fuera a ser fotografiado por una de las aún raras cinefotógrafas de Hollywood. "No entiendo por qué hay tan pocas mujeres directoras de fotografía", comenta el director. "Mandy tiene una estética brillante y un gran ojo para lo bello. No necesita humo o espejos -encuentra un encuadre natural y crudo iluminado de la manera más asombrosa y orgánica".

Desde el principio, Walker y Melfi hablaron de fotógrafos icónicos de la época, particularmente Saul Leiter, un pionero de la llamada escuela de fotografía de Nueva York, que hacía énfasis en escenas callejeras exuberantes, coloridas y humanísticas. También hablaron acerca del tema que Melfi tenía en mente.

"Para mí, la palabra de esta película es 'a través'. Todos están pasando a través de algo. Las mujeres están pasando a través de obstáculos de racismo y sexismo. Los EE UU están pasando a través del espacio", explica Melfi. "Así que hablamos de usar la cámara para rodar a través de entradas, ventanas, a través de cualquier y todos los objetos. Nos dimos a la tarea de encontrar la belleza y emoción a través de las cosas. No nos excedimos, pero cada vez que podíamos, abordábamos las cosas bajo es perfil".

Melfi y Walker también tomaron la decisión de filmar en película en vez de hacerlo digitalmente, para que fuera acorde a lo que se acostumbraba en la época cuando el programa espacial todavía estaba haciendo cálculos en papel. También le dio a Walker contrastes más cálidos para trabajar. "Estaba muy contenta cuando Ted me dijo que quería hacerlo en película", comenta Walker. "Sentimos que iba a manejar el contraste del color y la luz de una manera hermosa".

Para agregar atractivo visual a la era, Walker también utilizó una variedad de lentes clásicos. "Utilizamos antiguos lentes anamórficos de la serie Panavision y también filmamos con material tradicional de Kodak", explica.

Walker trabajó muy de cerca y en sintonía con el diseñador de producción Thomas, quien comenta: "Hubo un intercambio de ideas increíble con respecto al diseño visual de la película. Pasamos mucho tiempo viendo fotografías que nos sirvieron de inspiración y hablando acerca de la composición. Y cuando estás filmando en película, necesitas mucho más luz, así que teníamos que trabajar de manera muy estrecha para proporcionar la iluminación y, así, apoyar la maravillosa fotografía de Mandy".

Thomas, quien también hizo el diseño para A Beautiful Mind (que también aborda el tema de las matemáticas), comenzó su propio trabajo con una investigación extensa. "Miré incontables fotografías de las instalaciones de la NASA de aquella época, así como una variedad de material de investigación de los hogares de la gente", comenta. "Parte de lo que queríamos hacer era no sólo definir la era, sino también definir a los personajes al mostrar sus ambientes".

Reconoce que para el diseño visual del East y West Computing de la NASA se tomaron libertades para generar imágenes convincentes en el filme. "En realidad no estábamos intentando recrear la NASA con detalles precisos. Estábamos intentando generar el espíritu de la NASA de aquella época, que es algo diferente", explica Thomas.

Thomas y Walker se enfocaron especialmente en producir la atmósfera estimulante del Space Task Group, al que Katherine Johnson es invitada finalmente para entrar al exclusivo dominio de los muy importantes ingenieros aeronáuticos. "Una vez que llega al Space Task Group, toda la vida de Katherine cambia, así que queríamos diseñar el espacio de tal forma que fuera más allá de lo ordinario, para que Katherine se viera hasta cierto punto pequeña y abrumada al entrar a este mundo de alta tecnología, que antes parecía que estaba fuera de su alcance".

Al filmar en Atlanta, Thomas tuvo el placer de utilizar la Facultad Morehouse, así como el exterior de las instalaciones de la NASA. Esta institución gubernamental había sido diseñada para que funcionara como un campus colegial, así que los realizadores estaban emocionados cuando pudieron utilizar una de las universidades afroamericanas más viejas de la nación. Entre los edificios que aparecen en el filme están el circular Frederick Douglas Hall. "Ese inmueble de planta circular domina el campus, así que decidimos usarlo como el exterior del Space Task Group. El Space Task Group no estaba en un ambiente circular, pero hace que el espacio sea visualmente interesante", indica Thomas.

Melfi estaba agradecido con las contribuciones de Thomas. "Todo lo que Wynn tocaba se convertía en magia", comenta. "De verdad puedes sentir lo mucho que le importa el nivel de detalle que aporta. Wynn nos ayudó a resaltar los contrastes entre el East y el West Computing Group. Mientras que el East Computing es inmaculado, cálido y brillante, el West Computing está en un sótano lóbrego, lleno de una mezcolanza de equipos. Ahora, la manera en la como Wynn lo creó, hace que no estés consciente de ello -justo como se hacían las cosas en aquel entonces, sin pensar en ellas".

Mientras tanto, la diseñadora de vestuario Renée Kalfus se estaba sumergiendo en las modas sureñas de principios de los '60, y trasladando eso a las personalidades de los personajes. "Es una experiencia maravillosa trabajar en una película como ésta, en la que tienes tres personajes increíbles y una oportunidad de crear el estilo para cada uno", comenta Kalfus. "Utilizamos una mezcla genuina de cosas, una vez que hicimos algunos atuendos a mano y, también, nos dimos a la tarea de buscar prendas antiguas. Comencé primero por hojear miles de catálogos de ropa de aquella época. Conseguimos varios de Sears y Wards, así como otros de aquellos tiempos -y eso representó ser un gran aprendizaje".

Para Katherine, fue esencial para Kalfus que su ropa apareciera hecha a mano, ya que siempre fueron así. "Esa es parte de la historia de Katherine, parte de quien es, así que era muy importante para nosotros desarrollar atuendos hechos en casa como parte de su personaje", señala Kalfus.

Kalfus les pidió a las tres actrices protagónicas que usaran corsés para personificar de verdad una época de fajas y postura culta -y para reflejar que el objetivo de las mujeres de West Computing era lucir impecables. "Un corsé sí hace algo por tu postura", comenta Kalfus. "Le da cierta formalidad a ésta e incluso hace que tus movimientos sean más lentos. Sentimos que ayudó a poner a Taraji, Octavia y Janelle en aquella época".

Melfi le dio luz verde a Kalfus. "Con Renée confió absolutamente en su proceso", comenta Melfi. "Cada atuendo que se utiliza tiene una razón y una intención. Ella comienza por preguntar '¿Por qué este personaje usaría esto? ¿Qué te dice de esta persona?' Y después ves las respuestas en su trabajo".

Todos estos detalles le dieron al reparto un ambiente espléndido para explorar. Kevin Costner comenta: "Cuando llegas al set y sientes este tipo de realismo, hace que como actor te pongas al corriente. Te ayuda a desplazarte, y comienzas a sentirte absorbido por la historia".

Los realizadores esperan que ese sentimiento también permee en las audiencias. "Todas las películas requieren de una enorme cantidad de compromiso y pasión", indica Jenno Topping, "pero creo que eso aplica todavía más a Talentos Ocultos porque todos sentimos una gran responsabilidad por honrar a las personas reales que la película aborda. Esto le agregó un nivel de importancia para nosotros: la esperanza de que el público vaya a conocer y disfrute de estas mujeres maravillosas".

Un ambicioso soundtrack

Theodore Melfi estaba fascinado de que el ganador de diez Premios Grammy Pharrell Williams no sólo se hubiera sumado al proyecto como productor, sino que también se convirtió en otra fuerza creativa para el filme, al haber colaborado con el legendario Hans Zimmer, nominado en nueve ocasiones al Oscar®, para la banda sonora, y para contribuir con varias canciones originales para el soundtrack.

"Una vez que comenzamos a hablar acerca de la música, quedé pasmado con Pharrell y su pasión por el tema de la película", comenta Melfi. "Pharrell es un gran benefactor tanto de la ciencia como de la mujer, así que le venía como anillo al dedo a esta historia. Y su música fue sorprendente".

Williams siempre le ha gustado mucho la vibra de la música de los '60. "Tan pronto y me reuní con él, me dijo, 'Tengo ideas'", recuerda Melfi. "No nos dejaba de mandar demos y cada vez que los escuchábamos era como, 'Válgame, esto esta maravilloso'. De verdad siento que su música le da a la película un pulso".

Williams dice que no pudo haber estado más inspirado. "Esta historia tiene mucho progreso intrínseco, así que sentí que tenía que igualarla desde un punto de vista musical. Espero que las canciones reflejen la fuente de su energía".

La canción original "Runnin'" -interpretada por Williams- fue escrita desde el interior de la mente de Katherine G. Johnson, mientras busca un baño segregado que pueda usar, incluso a pesar de estar trabajando en los cuadros directivos de la NASA. "Desde luego que soy un hombre, pero estaba intentando con mucho ahínco ponerme en los zapatos líricos de Katherine en esa canción", comenta Williams. "Y tengo que decirte que es difícil. Tuve que imaginar realmente cómo se debió de haber sentido su lucha y expresarla en tres minutos y treinta segundos. Estoy emocionado de haber podido tener la oportunidad de ilustrar de manera musical y melódica por lo que estaba pasando".

Otra canción original, "I See A Victory", fue escrita por Pharrell Williams y Kirk Franklin, e interpretada por la reconocida cantante de góspel Kim Burrell, conocida por el poder de su voz y su distintiva mezcla de jazz emotivo y R&B, con sonidos góspel tradicionales e inspiradores. En el soundtrack también aparecen las voces de Mary J. Blige, Alicia Keys, Lalah Hathaway y la miembro del reparto Janelle Monáe.

La oportunidad inusual de reflejar la historia de Katherine G. Johnson, Dorothy Vaughan y Mary Jackson a través de la música fue emocionante para Williams -del mismo modo que incentivó a todos en la producción.

Melfi concluye: "Lo que nos unió a todos fue contar esta historia de cómo un grupo de personas en la NASA -negros, blancos, hombres y mujeres- se unieron para conseguir algo grandioso, haciendo a un lado todo tipo de diferencia. ¿Fue difícil? Sí. ¿Resultó incómodo? Sí. ¿Les tomó tiempo? Sí. Pero grandes cosas suceden cuando la gente se une en términos iguales".

# # # # #



CORRIENDO

(Letra y música de Pharrell Williams)

El verano en Virginia era un horno (horno)

Todos los niños comiendo helado con sus primos (primos)

Estaba estudiando mientras jugaban a insultarse (insultarse)

No actúes como si hayas estado ahí, porque no fue así

Huyendo de un hombre (hombre)

Huyendo de una placa (placa)

No actúes como si hayas estado ahí porque no fue así

Corriendo hacia nuestros planes (planes)

Y a las manos del juez (manos)

No actúes como si hayas estado ahí, porque no fue así

Sé que dicen que para caminar tienes que gatear

Pero en mi mente yo ya corro

Si me quedo quieta, "¿podré llegar lejos?"

Quieren la luna, yo estoy en Marte

En ocasiones me pierdo en mis pensamientos cuando estoy corriendo

No quiero un viaje gratis, sólo estoy harta y cansada de huir

Algunas noches lloro porque puedo ver el día venir

Juntos volaremos, oh, pero no volveremos a huir

Tú y yo no somos tan distintos uno del otro (otro)

Cerremos los ojos cuando sueño, veo números (números)

Blanco y negro eran las computadoras, yo soy de color (color)

No actúes como si hayas estado ahí, porque no fue así

Desde correr a los exámenes (exámenes)

Hasta trabajos para un hombre (hombre)

No actúes como si hayas estado ahí, porque no fue así

Y la ley de la tierra (tierra)

Donde con frecuencia las mujeres fueron expulsadas (expulsadas)

No actúes como si hayas estado ahí, porque no fue así

VEO UNA VICTORIA

(Música y letra de Pharrell Williams y Kirk Franklin)

Le llamarán un misterio, pero nosotros le llamaremos

¡VICTORIA!

Seremos parte de la historia, y será una

¡VICTORIA!

Habrá señales encima de señales, sólo para que conozcas la

¡HISTORIA!

Dice victoria, oh oh

¡ESTÁ CONMIGO!

Oh, déjalos que se rían

No te preocupes por lo que digan los escépticos

Sí, es una batalla cuesta arriba

¿Pero adivina quién más forma parte?

La siguiente vez que todas estén en acción

Y el fantasma esté en el cuarto

Véanlo trabajar a través de las masas

Tú sabes que hemos sido usadas

Déjalo ir, déjalo ser (déjalo ir, déjalo ser)

Sin importar cuán profundo (sin importar cuán profundo)

Te juro por debajo (Te juro por debajo)

Que encontrarás tu VICTORIA (encontrarás tu victoria)

Así que calculé todas mis derrotas

Y las convertí en lecciones

Y lo que parecía ser menos

Lo convertí en bendiciones

Sabes, no estoy intentando perderte

Pero el espíritu es implacable

Y cuando lo pasas por alto y dejas que te use

Entonces tú también serás un testigo

La biblia dice que deberías rezar por nada,

Porque cada semana va a ser algo distinto

Sabes que el diablo no puede esperar para meterse

Y complicar las cosas en las que confías

Pero sé que mis bases son sólidas

Aunque haya un poco de odio

Los rezos van más allá de la estación espacial

Todo el camino hasta el delantal del amo

ACERCA DE LOS PERSONAJES DE LA VIDA REAL

KATHERINE JOHNSON (Interpretada por Taraji P. Henson):

Una de las mentes más brillantes de su generación, Katherine Johnson, matemática, física y científica del espacio, nació en Virginia del Oeste en 1918. Brillante con los números, mostró desde una edad muy temprana una aptitud para las matemáticas. Alentada por sus padres y profesores, Johnson estudió en la Facultad Estatal de Virginia del Oeste y se graduó con los honores más altos.

Se convirtió en la primera mujer afroamericana en estudiar en una escuela de posgrado en la Universidad de Virginia del Oeste, cuando el estado integró por primera vez escuelas de posgrado en 1930. Fue asignada a la Flight Research Division (División de Investigación Aeronáutica) y se volvió indispensable, haciendo cálculos para trayectorias orbitales durante los primeros vuelos Mercury. Johnson hizo análisis de trayectorias para Alan Shepard, el primer estadounidense que fue al espacio. Sus matemáticas fueron fundamentales para el éxito de la célebre e histórica misión Friendship 7 (amistad 7), en la que el astronauta John Glenn se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la tierra. La primera computadora electrónica de IBM fue esencial para el vuelo de Glenn, pero no confiable, así que Glenn insistió en que "la chica" (se refería a Johnson) checara de manera manual los cálculos antes de su vuelo. El exitoso vuelo, por supuesto, marcó un punto de inflexión en la carrera espacial entre los Estados Unidos y la ex Unión Soviética. La destacada matemática también trabajó en los cálculos para el vuelo a la luna en 1969 del Apolo 11, el Transbordador Espacial y el Earth Resources Satellite (Satélite de Recursos Terrestres).

Johnson tiene tres hijas de su primer matrimonio con James Goble, quien falleció en 1956. Desde 1959, ha estado casada con el coronel James Johnson. En el 2015, Katherine Johnson recibió la Presidential Medal of Freedom del presidente Obama.

DOROTHY VAUGHAN (Interpretada por Octavia Spencer):

Nacida en Kansas City, Missouri, en 1910, Dorothy Vaughan era una niña dotada que sobresalió académica y musicalmente. Su familia se mudó a Virginia del Oeste cuando tenía ocho años. A los quince, Vaughan ganó una beca completa para estudiar en la Universidad de Wilberforce en Ohio. Casada con Howard Vaughan, la madre de seis era profesora antes de haber formado parte del Langley Research Center de la NASA como computadora humana en la década de los '40. Fue promovida a un puesto administrativo y se convirtió en la primera supervisora afroamericana de la NASA.

Una feroz defensora de su personal, Vaughan se dedicó a luchar por conseguir promociones e incrementos de sueldos tanto para mujeres computadoras de raza blanca y negra. Con la introducción de las primeras computadoras electrónicas en la NASA, Vaughan tuvo la visión de darse cuenta que el papel de computadora humana desaparecería. Así, se reinventó y aprendió cómo programar la IBM, que la llevó a adquirir la habilidad para el manejo del Fortran (lenguaje de programación computacional). Vaughan también alentó a las mujeres en su departamento a convertirse en programadoras computacionales, para poder salvar sus trabajos. Se unió a la Analysis and Computation Division (ACD) (División de Análisis y Computación), un grupo integrado de raza y género en vísperas de la computación electrónica. Dorothy Vaughan falleció en el 2008.

MARY JACKSON (Interpretada por Janelle Monáe):

Nacida en Hampton, Virginia en 1921, Mary Jackson se graduó en ciencias matemáticas y físicas del Instituto Hampton. Casada con Levi Jackson, Sr., la madre de dos trabajó primero como maestra. Una dotada matemática, Jackson comenzó su carrera en la NASA como computadora. Reconocida por sus excelentes habilidades ingenieriles, Jackson fue alentada por el ingeniero de la NASA Kazimierz Czarnecki para que ingresara a un programa de entrenamiento que le permitiría ser promovida de matemática a ingeniera.

Tenaz y valerosa, pidió que se le permitiera ingresar a una preparatoria anglosajona segregada, para poder tomar cursos universitarios que se requerían para que pudiera trabajar de manera oficial como ingeniera en la NASA. Jackson, que ganó su batalla y obtuvo sus certificados, se convirtió a la postre en la primera mujer afroamericana en ser ingeniera aeroespacial para la NASA, y se cree que fue la primera ingeniera afroamericana en la historia de los Estados Unidos. Profundamente preocupada por la igualdad para la mujer, más tarde en su carrera, Jackson aceptó un descenso para convertirse en gerente de recursos humanos. Entre sus reconocimientos, recibió un Premio Apollo Group Achievement. Durante tres décadas, Jackson fue una líder entusiasta de las Girl Scouts. Falleció en el 2005.





ACERCA DEL REPARTO

En el 2016, Taraji P. Henson (Katherine G. Johnson) recibió el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Serie Dramática por su estelar actuación como Cookie Lyon en la innovadora, premiada y exitosa serie Empire. Por esta actuación también obtuvo un Premio Critic's Choice a Mejor Actriz en una Serie Dramática. Henson recibió una nominación al Premio de la Academia a Mejor Actriz Secundaria, al lado de Brad Pitt, por The Curious Case of Benjamin Button (El curioso caso de Benjamin Button), de David Fincher. En el 2015 y 2016 recibió el Premio NAACP Image a Actriz Sobresaliente, además de haber recibido el reconocimiento a Entertainer of the Year (Artista del año) por la NAACP. Taraji está emocionada de lanzar su historia Around The Way Girl, que Simon and Schuster publicó en octubre de 2016.

Antes de Talentos Ocultos, Henson actuó al lado de Idris Elba en el thriller No Good Deed, para Sony, que se estrenó en primer lugar en taquilla. Henson protagonizó las exitosas comedias Think Like a Man y Think Like a Man Too, ambas para Sony. De igual manera, estelarizó From the Rough, que se estrenó en los EE UU en abril de 2014. La película narra la verdadera historia de Catana Sparks de la Universidad Estatal de Tennessee, quien fue la primera mujer entrenadora en ganar un campeonato de la NCAA.

En Larry Crowne (El amor llama dos veces) actuó junto a la estrella y director Tom Hanks. Asimismo, protagonizó la muy exitosa Karate Kid, al lado de Jaden Smith y Jackie Chan, y actuó en Date Night (Una noche fuera de serie), con Tina Fey y Steve Carrell. Por su papel en I Can Do Bad All By Myself, de Tyler Perry, recibió en el 2009 el Premio Diversity a Mejor Actriz. También protagonizó Peep World, donde interpretó al interésamoroso deRainn Wilson, The Good Doctor con Orlando Bloom, y Once Fallen con Ed Harris.

Henson fue nominada a Mejor Actriz en una Película o Miniserie por Taken From Me, para Lifetime. Recibió críticas entusiastas por su papel en Talk to Me, junto a Don Cheadle, y coprotagonizó el drama de acción Smokin' Aces (La última carta), con Ben Affleck y Alicia Keys. Henson fue nombrada Actriz Secundaria Sobresaliente en un Filme en los Premios Black Movie, y BET la reconoció con un premio a Mejor Actriz por su actuación como Shug en el arriesgado drama Hustle & Flow, también protagonizado por Terrence Howard. Actuó en Not Easily Broken, al lado de Morris Chestnut, para Sony, junto a Forest Whitaker en Hurricane Season, y con Kathy Batesen The Family That Preys, de Tyler Perry.

Henson hizo su debut como cantante en Hustle & Flow, que la llevó a interpretar la canción ganadora del Premio de la Academia® "It's Hard Out Here for a Pimp" en la trasmisión de los Oscar®. Se reunió por tercera ocasión con John Singleton para filmar Four Brothers (Cuatro hermanos), protagonizada por Mark Wahlberg. Henson coprotagonizó con Simon Baker Something New y es muy recordada por su papel como Yvette, al lado de Tyrese, en Baby Boy.

En televisión, interpretó a la detective Joss Carter en el drama criminal Person of Interest, de J.J. Abrams, para CBS, tuvo un papel periódico en Boston Legal, de David E. Kelly, y un papel recurrente en Eli Stone, para ABC. Henson protagonizó la producción del Pasadena Playhouse de la nueva obra de Bernard Weinraub titulada Above the Fold, y la producción de NY Public Radio de Joe Turner's Come and Gone, dirigida por Phylicia Rashad, como parte del American Century Cycle, de August Wilson.

Nacida y criada en Washington, D.C., la graduada de la Universidad de Howard vive en Los Ángeles. Henson se dedica de manera apasionada a ayudar a niños discapacitados y desafortunados, y revela, "Siempre le insisto a los niños que tengan fe en sí mismos -la mejor receta para el éxito es la confianza en ti mismo".

Una actriz de carácter veterana y uno de los talentos más buscados de Hollywood, Octavia Spencer (Dorothy Vaughan) se ha convertido en una presencia familiar tanto en cine como en televisión. Su aclamada actuación como Minny en el largometraje The Help (Historias cruzadas) le valió en el 2012 el Premio de la Academia, el Premio BAFTA, el Globo de Oro, el Premio SAG y el Premio del Broadcast Film Critic's Choice, entre numerosos reconocimientos.

Spencer fue vista más recientemente repitiendo su papel como Johanna en Allegiant (La serie Divergente: Leal), la tercera parte de la muy exitosa franquicia de la serie de Divergent, para Lionsgate. También prestó su voz para el personaje de la Sra. Otterton en la película animada Zootopia, para Disney, una de las películas del año que más rápido recuperó su ingreso en taquilla.

Este año, Octavia Spencer será vista en The Shack, una película basada en el best-seller homónimo que sigue a un hombre cuya hija fue secuestrada durante una vacación familiar, mientras encuentran evidencia en una choza abandonada que lleva a las autoridades a creer que fue asesinada. Cuatro años después, el hombre recibe una nota, aparentemente de Dios (Spencer), que le da instrucciones para que vuelva a visitar la escena del crimen. También coprotagoniza el drama Gifted, de Marc Webb, al lado de Chris Evans y Jenny Slate. La película cuenta la historia de Rick Adler, un hombre que de manera deliberada no desarrolla su potencial, y que está criando a su sobrina en la zona rural de Florida. También será vista en The Free World, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de este año, un drama que se centra en un ex convicto liberado recientemente que se involucra con una mujer casada con un marido abusivo; Fathers and Daughters (Lo mejor de mi vida), con Quvenzhane Wallis, Diane Kruger, Russell Crowe, Amanda Seyfried y Aaron Paul, y The Great Gilly Hopkins, adaptación de la novela para adultos jóvenes ganadora del Premio Newberry, original de Katherine Peterson.

En el 2014, Spencer coprotagonizó al lado de Kevin Costner el drama Black or White (Donde el corazón te lleva), que se estrenó en el 2014 en el Festival de Cine de Toronto ante críticas entusiastas. Previo a ello, Spencer coprotagonizó Get On Up, de Tate Taylor, una crónica del ascenso a la fama del músico James Brown, que también fue protagonizada por Viola Davis y Chadwick Boseman, y la película de ciencia ficción, acción y aventuras Snowpiercer (El expreso del miedo), junto a Tilda Swinton y Chris Evans. Dirigida por Bong Joon-ho, el filme sigue a un tren que lleva a los habitantes restantes de la tierra después de que un experimento para cambiar el clima acaba con el resto de la población, y el sistema de clases que surge a raíz de ello. En el 2013, Spencer fue vista en el drama independiente Fruitvale Station,que narra las últimas horas de la vida de Oscar Grant, un joven cuya muerte provocó indignación nacional después de que se publicó el video de su asesinato en Año Nuevo de 2009. Fruitvale Station ganó varios premios prestigiosos, incluyendo el Gran Premio del Jurado y el Premio del Público en la categoría 'Película Dramática de los EE UU' en el Festival de Cine de Sundance, en el 2013, y el Premio Un Certain Regard for Prix de l'avenir en el Festival de Cine de Cannes (2013), además de haber sido nombrada una de las Películas del Año por el AFI y haber recibido nominaciones en los Premios Spirit y NAACP Image, en el 2014. Por su actuación en el filme, a Spencer se le otorgó el premio a Mejor Actriz Secundaria por parte de la National Board of Review, y recibió una nominación individual en los Premios NAACP Image. También fungió como productora de la película.

Créditos cinematográficos adicionales incluyen el debut como directora de Diablo Coy, Paradise, al lado de Russell Brand y Julianne Hough; Smashed; una película independiente que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en el 2012, el segmento que dirigió Bryce Dallas Howard de Call Me Crazy: A Five Film; una antología de cinco cortometrajes que se centran en varias historias de enfermedades mentales, Blues for Willadean, Fly Paper, Peep World, Dinner For Schmucks (Una cena para tontos), Small Town Saturday Night, Herpes Boy, Halloween II, The Soloist (El solista), Drag Me To Hell (Arrástrame al infierno), Seven Pounds (Siete almas), Pretty Ugly People, Coach Carter (El juego de honor), Charm School, Win A Date With Tad Hamilton, Bad Santa (Un santa no tan santo), Spiderman (El hombre araña), Big Momma's House (Mi abuela es un peligro), Being John Malkovich (¿Quieres ser John Malkovich?),Never Been Kissed (Jamás besada) y A Time to Kill (Tiempo de matar). En el 2009, Spencer dirigió y produjo un cortometraje titulado The Captain, que resultó finalista para el codiciado Premio de la Poetry Foundation en el Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago.

Spencer fue vista recientemente como actriz invitada en la temporada más reciente de la serie "Mom", para CBS, una comedia que se centra en una madre que ha recobrado la sobriedad y que intenta hacer que su vida vuelva a cobrar sentido. Además, hizo una memorable aparición como actriz invitada en la última temporada de "30 Rock", protagonizó la serie "Halfway Home" , para Comedy Central, y actuó un arco de cinco episodios como el personaje de Constance Grady en la exitosa serie "Ugly Betty". Spencer ha sido vista como actriz invitada en programas que incluyen "The Big Bang Theory", "E.R.", "CSI", "CSI: NY", "Raising The Bar", "Medium" y "NYPD Blue".

Entre sus múltiples logros profesionales, Spencer también ha sido coautora de series de misterio interactivas para niños tituladas Randi Rhodes, Ninja Detective. El primer libro de la serie, Randi Rhodes, Ninja Detective: The Case of the Time-Capsule Bandit,fue publicado por Simon & Schuster Children's Publishing en otoño de 2013, y el segundo libro, Randi Rhodes, Ninja Detective: Sweetest Heist in History, lo puedes encontrar actualmente en librerías.

Janelle Monáe (Mary Jackson) es una cantautora, intérprete, productora nominada al Grammy, así como portavoz de CoverGirl, conocida por su estilo único y sonido innovador. Inmersa en las artes interpretativas desde una edad temprana, fundó su propia disquera, Wondaland Arts Society, para lanzar el EP "Metropolis: Suite I (The Chase)". En el 2010, Monáe lanzó el muy esperado y aclamado "ArchAndroid", que alcanzó el lugar no. 17 en las listas del Billboard y recibió dos nominaciones al Grammy, incluyendo una para el exitoso sencillo "Tightrope". Monáe se presentó ese año en los premios al lado de Bruno Mars y B.O.B. El 2013 vio el lanzamiento de su aclamado álbum "The Electric Lady", donde aparecían Prince y Miguel, y que alcanzó el lugar no. 5 en la lista Top 200 del Billboard. El primer sencillo del álbum, "Q.U.E.E.N.", obtuvo críticas entusiastas y el video que lo acompañó fue visto más de cuatro millones de veces en YouTube durante su primera semana de exhibición, además de haber recibido el codiciado VMA Moonman, de MTV. En febrero de 2015, Janelle fundó su propia compañía, Wondaland Records.

Más recientemente, durante la edición 50 del Súper Tazón, Monáe apareció en el comercial de Pepsi titulado "Joy of Dance", donde le rinde un homenaje a algunos de los actos musicales más grandes del pasado y presente. Hace se debut cinematográfico en Talentos Ocultos.

Kevin Costner (Al Harrison) comenzó su carrera protagonizando películas independientes, que poco a poco lo llevaron a obtener pequeñas partes en filmes más establecidos. Su primer papel cinematográfico importante fue en la comedia Fandango.

A lo largo de su carrera, Costner ha variado sus elecciones con papeles cómicos, de acción y drama. Ha aparecido en éxitos populares, tales como No Way Out (Sin salida), Bull Durham (La bella y el campeón), Field of Dreams (El campo de los sueños), The Bodyguard (El guardaespaldas) y Wyatt Earp (Ídem).

Las excepcionales habilidades de Costner como realizador quedaron de manifiesto en Dances with Wolves (Danza con lobos), que produjo, dirigió y protagonizó, y que obtuvo siete Premios de la Academia, incluyendo a Mejor Película y Mejor Director.

Además de aparecer en papeles memorable en JFK, The Untouchables (Los intocables), Robin Hood: Prince of Thieves (Robin Hood: Príncipe de los ladrones), volvió a hacer mancuerna con su director de Bull Durham, Ron Shelton, para su exitosa película Tin Cup (Juegos de pasión).

Costner también protagonizó Thirteen Days (Trece días), donde volvió a colaborar de manera exitosa con su director de No Way Out, Roger Donaldson. Sus otros créditos cinematográficos incluyen For Love of the Game (Por amor), The War (La guerra), 3,000 Miles to Graceland (3,000 millas al infierno), Dragonfly (El misterio de la libélula) y The Postman (El mensajero),su segundo esfuerzo como director.

Su último trabajo como director fue el éxito taquillero y aclamado filme Open Range, que también coprotagonizó junto a Robert Duvall y Annette Bening.

Costner estelarizó con Joan Allen la película dramática Upside of Anger; con Jennifer Aniston Rumor Has It (Dicen por ahí…), dirigida por Rob Reiner para Warner Bros.; The Guardian (Guardianes de altamar), un drama de acción para Touchstone Pictures en el que interpretó a un salvavidas de la guardia costera; y el thriller Mr. Brooks, además de haber protagonizado la comedia política Swing Vote (Un papá muy poderoso), para Touchstone Pictures.

Costner también protagonizó la exitosa miniserie The Hatfields and McCoys: An American Vendetta, para History Channel, donde interpretó a "Devil" Anse Hatfield, el patriarca del afamado clan, junto a Bill Paxton. También fungió como productor de la serie, que recibió 16 nominaciones al Premio Emmy, y por la que Costner recibió el citado premio a Mejor Actor en una Miniserie o Película. También recibió el Globo de Oro y el Premio del Screen Actors Guild por su actuación.

Más recientemente, Costner fue visto en el filme Superman: Man of Steel (Superman: El hombre de acero), para Warner Bros., como Jonathan Kent, padre del superhéroe; en Jack Ryan (Código sombra: Jack Ryan), el regreso de la franquicia de Tom Clancy para Paramount Pictures, y que coprotagonizó con Chris Pine; en el thriller de espías Three Days to Kill (3 días para matar), para Relativity Media; en la película con tema de futbol americano Draft Day (Decisión final), dirigida por Ivan Reitman; en el drama del equipo de pista y campo McFarland, USA (McFarland: Sin límites), para Disney; en el drama Black & White, que produjo y coprotagonizó con Octavia Spencer; y en Criminal (Mente implacable), donde compartió créditos con Gary Oldman, Tommy Lee Jones y Ryan Reynolds.

Costner también produjo y fue coautor de la novela de aventuras The Explorers Guild, que se convirtió en un best-seller del New York Times.

Cuando Costner no está trabajando en cine, es el cantante principal y toca la guitarra en su banda Modern West, y puede ser visto tocando en lugares por todo el país. El grupo grabó recientemente una colección de canciones inspiradas y provenientes de The Hatfields & McCoys. El título del álbum, donde aparece la canción "These Hills", es Famous For Killing Each Other. La canción de la banda "The Angels Came Down" de su disco Turn It On, fue adoptada recientemente por las organizaciones Gold Star Moms y Gold Star Wives, que apoyan a las madres, esposas y familias de soldados caídos.

Mahershala Ali (Jim Johnson) se está convirtiendo rápidamente en uno de los rostros más frescos y solicitados en Hollywood, con un conjunto de habilidades extraordinario y diverso, y vastos antecedentes qua abarcan el cine, la televisión y el teatro.

En la pantalla grande, Ali estelarizó al lado de Naomie Harris y Andre Holland la película Moonlight. El filme, que salió en cines el 21 de octubre de 2016, se estrenó ante elogios entusiastas en los Festivales Internacionales de Cine de Telluride y Toronto. También forma parte del reparto en Talentos Ocultos, de Theodore Melfi, al lado de Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe y Kevin Costner, a ser estrenada el 13 de enero de 2017.

Ali puede ser visto actualmente protagonizando Luke Cage, para Netflix y Marvel Entertainment, en el papel de Cornell "Cottonmouth" Stokes. Stokes, quien es dueño de un centro nocturno en Harlem, se convertirá en un enemigo inesperado en la vida de Luke cuando las actividades criminales de Stokes amenazan el mundo de Luke. Ali actúa al lado de Mike Colter, Rosario Dawson y Alfre Woodard. La serie se estrenó en Netflix el 30 de septiembre de 2016.

Ali fue visto más recientemente como protagonista de Kicks, para Focus Features, que se estrenó el 9 de septiembre de 2016, y en el drama de la guerra civil The Free State of Jones (Lucha por la libertad), de Gary Ross, donde compartió créditos con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw y Keri Russell. STX Entertainment estrenó el filme el 24 de junio de 2016.

El otoño pasado, Ali repitió su papel en The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 (Los juegos del hambre: Sinsajo - El final), la cuarta y última parte de la aclamada y taquillera franquicia de Hunger Games, donde trabajó junto a Jennifer Lawrence, Donald Sutherland y Julianne Moore. Como jefe de seguridad del distrito 13, 'Boggs' (Ali) guía y protege a Katniss (Lawrence) a través de las últimas etapas de la rebelión del distrito en contra del Capitolio. Lionsgate estrenó el filme el 20 de noviembre de 2015.

En la actualidad, Ali puede ser visto en la premiada serie original de Netflix House of Cards, donde repitió su papel -uno de los favoritos de los aficionados- como el cabildero Remy Danton, quien a la postre se convirtió en Jefe de Estado Mayor en la cuarta temporada. Por su trabajo en el programa fue nominado recientemente para un Emmy.

Los créditos cinematográficos previos de Ali incluyen The Place Beyond the Pines (El lugar donde todo termina), de Derek Cianfrance, al lado de Ryan Gosling y Bradley Cooper, Crossing Over (Persecución inminente), de Wayne Kramer, protagonizada por Harrison Ford, Go For Sisters, de John Sayles, y The Curious Case of Benjamin Button, de David Fincher.

En televisión, apareció al lado de Julia Ormond en The Wronged Man, para Lifetime, por la que recibió a la postre una nominación del NAACP a Mejor Actor. Ali también tuvo un papel recurrente importante en Alphas, para Syfy, además de haber interpretado el papel de Richard Tyler, un piloto de la guerra coreana, en el aclamado drama The 4400, durante tres temporadas.

En escena, Ali apareció en las producciones de Blues for an Alabama Sky, The School for Scandal, A Lie of the Mind, A Doll's House, Monkey in the Middle, The Merchant of Venice, The New Place y Secret Injury, Secret Revenge. Sus créditos adicionales en escena incluyen haber aparecido en Washington, D.C. en el Arena Stage interpretando el papel que le da nombre al título en The Great White Hope, así como en The Long Walk y Jack and Jill. También acaba de terminar su corrida como actor protagónico de la obra fuera-de-Broadway Smart People, por la que recibió críticas entusiastas.

Oriundo de Hayward, California, Ali obtuvo su licenciatura en comunicación de masas de la Facultad de St. Mary. Hizo su debut profesional actuando en el California Shakespeare Festival en Orinda, California. Poco tiempo después, obtuvo su maestría en actuación del prestigioso programa de posgrado de la Universidad de Nueva York.

Jim Parsons (Paul Stafford) interpreta a 'Sheldon Cooper' en el aclamado éxito The Big Bang Theory, para CBS. Por su actuación, ha recibido varios reconocimientos, incluyendo cuatro Premios Emmy a Actor Protagónico Sobresaliente en una Serie Cómica, el Globo de Oro a Mejor Actor en una Serie de Televisión Comedia o Musical y el Premio Critics' Choice Television a Mejor Actor en una Serie Cómica. The Big Bang Theory ha ayudado a CBS a proyectar su programación de comedia, lo que lo ha llevado a triunfar en índices de audiencia vespertinos entre todas las cadenas. La décima temporada de The Big Bang Theory salió al aire el 19 de septiembre de 2016.

La presentación más reciente de Parsons en Broadway fue en An Act of God, una comedia de 90 minutos en la que Dios y sus ángeles devotos responden algunas de las preguntas más profundas que han incomodado a la humanidad desde su génesis. Basada en el aclamado libro The Last Testament: A Memoir by God, la obra fue adaptada por el ganador en trece ocasiones del Premio Emmy David Javerbaum y dirigida por el ganador en dos ocasiones del Premio Tony® Joe Mantello.

En la pantalla grande, Parsons prestó previamente su voz para el papel protagónico del éxito taquillero Home (Home: No hay lugar como el hogar), que coprotagonizó con la actriz/cantante Rihanna. Hasta la fecha, la película ha recabado más de $368 millones de dólares en todo el mundo. El filme fue una adaptación de DreamWorks Animation del premiado libro The True Meaning of Smekday, de Adam Rex. En Home, un extraterrestre amigable invade la Tierra y la utiliza como escondite de su enemigo mortal. Cuando un modesto extraterrestre (Parsons) notifica su paradero de manera accidental a los enemigos, se ve obligado a huir con una adolescente (Rihanna) para embarcarse en un viaje cómico a lo largo de un Estados Unidos pos apocalíptico, que lo lleva a aprender lo que realmente significa ser humano.

En la primavera de 2014, Parsons actuó al lado de Taylor Kitsch, Julia Roberts, Mark Ruffalo y Matt Bomer en The Normal Heart, película original de HBO, adaptada de la obra ganadora del Premio Tony® de Larry Kramer, que fue escrita por Kramer y dirigida por Ryan Murphy. El proyecto narra la historia del inicio de la crisis del HIV-SIDA en la ciudad de Nueva York a principios de la década de los '80. Parsons interpretó el papel del gay activista Tommy Boatwright, que lo llevó a reinterpretarlo en el reestreno que tuvo lugar en Broadway en el 2011. Parsons recibió una nominación al Emmy por su papel, y la película ganó un Emmy a Película para Televisión Sobresaliente.

También le prestó su voz al personaje principal 'Buddy' en el especial navideño animado Elf: Buddy's Musical Christmas, para NBC. El especial está basado en el popular filme Elf y en el exitoso espectáculo de Broadway Elf: The Musical. El especial en stop-motion de una hora salió al aire en diciembre de 2014.

Los múltiples créditos cinematográficos de Parsons incluyen el thriller Visions, al lado de Isla Fisher, Gillian Jacobs y Anson Mount, producido por Blumhouse; School for Scoundrels (Escuela para idiotas), de Todd Phillips, junto a Billy Bob Thornton y Jon Heder, para The Weinstein Company; así como Heights, de Chris Terrio, al lado de Glenn Close y James Marsden, para Merchant/Ivory. También ha interpretado papeles arrebatadores en varias películas independientes, tales como Wish I Was Here y Garden State (Tiempo de volver), ambas de Zach Braff, Gardner of Eden, de Kevin Connolly, y The Great New Wonderful, de Danny Leiner.

En escena, Parsons protagonizó el reestreno de Broadway de la obra ganadora del Premio Pulitzer Harvey, original de Mary Chase, en el papel de 'Elwood Dowd', el genial excéntrico quien se jacta de ver a un conejo blanco de un metro ochenta de estatura, llamado 'Harvey'. La producción tuvo una corrida limitada en el famoso Studio 54, en la ciudad de Nueva York. Parsons recibió el Premio Theatre World por su actuación debut en Broadway, como 'Tommy Boatwright', en The Normal Heart, junto a Ellen Barkin, John Benjamin Hickey y Joe Mantello. The Normal Heart ganó un Premio Tony a Mejor Reestreno de una Obra y le dieron el Premio Drama Desk a Reestreno Sobresaliente de una Obra y Actuación Sobresaliente de un Ensamble. The Normal Heart también recibió nominaciones de The Outer Critics Circle a Reestreno Sobresaliente de una Obra, así como cinco nominaciones al Premio Tony. Las otras actuaciones en escena de Parsons incluyen The Castle para el Teatro Manhattan Ensemble, The Countess para el Teatro Globe, así como The Tempest y As You Like It para el Festival Shakespeare de Houston.

Parsons obtuvo una maestría en bellas artes del Teatro Old Globe/Universidad de San Diego y una licenciatura de la Universidad de Houston. En la actualidad, vive en Los Ángeles.

Kimberly Quinn (Ruth/Coproductora) es una actriz, escritora, productora y directora que trabaja en cine, televisión y teatro. Quinn se unió más recientemente al reparto de la serie original de Netflix Gypsy, protagonizada por Naomi Watts.

Quinn también tuvo un papel periódico en la serie Terriers, para FOX. Aunque estuvo poco tiempo al aire, es una de las mejores 25 series que se han pasado por Netflix, y que ahora cuenta con un estatus de culto. También protagonizó el drama familiar Twisted, para ABC.

En cine, actuó y coprodujo la película nominada al Globo de Oro St. Vincent, donde trabajó al lado de Bill Murray, Melissa McCarthy y Naomi Watts, y que fuera estrenada por The Weinstein Company en octubre de 2014. Basada en una idea y en la vida del padre de Quinn, la película es acerca de la inesperada amistad entre un niño y un viejo cascarrabias de buen corazón. El filme fue nominado para dos Globos de Oro (Mejor Comedia, Mejor Actor Protagónico), cuatro Premios Critics Choice (Mejor Comedia, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Intérprete Joven) y un Premio SAG (Mejor Actriz Secundaria).

Quinn dirigió recientemente su cortometraje Frayed, que fue nominado a mejor película en el Festival de Cine de Emerge.

Quinn también está escribiendo y produciendo el programa piloto de Cowboy. El programa analiza a una mujer que ha tocado fondo en un pequeño pueblo de los EE UU y decide que no tiene nada que perder…por lo que roba un banco…y le gusta.

Además de los créditos arriba mencionados, Quinn cofundó Goldenlight Films con su marido, el director Ted Melfi.

Kirsten Dunst (Vivian Mitchell) se hizo de un fama temprana gracias a su actuación en Interview with the Vampire (Entrevista con el vampiro) y más tarde protagonizó la trilogía de Spider-Man (El hombre araña), de Sam Raimi.

Nacida el 30 de abril de 1982, en Point Pleasant, Nueva Jersey, Kirsten Dunst hizo su debut cinematográfico en New York Stories (Historias de Nueva York), de Woody Allen. A la postre, aparecería en The Bonfire of the Vanities (La hoguera de las vanidades), antes de obtener el papel que la puso en un primer plano en Interview with the Vampire. En el 2002, Dunst actuó en Spider-Man como el interés amoroso del superhéroe que le da nombre al título; un papel que repitió para sus dos secuelas. Recientemente, ha recibido elogios por su actuación en la serie Fargo, para FX.

La actriz Kirsten Dunst nació el 30 de abril de 1982, en Point Pleasant, Nueva Jersey, e hizo su debut en la actuación antes de que pudiera caminar. Fue firmada por la Ford Modeling Agency de niña y para cuando tenía 12 años, ya había hecho más de 100 comerciales.

En 1989, Dunst hizo su debut cinematográfico con un papel pequeño en New York Stories, de Woody Allen. A éste, le siguió un papel como la hija de Tom Hanks en la adaptación cinematográfica de 1990 del best-seller The Bonfire of the Vanities, del escritor Tom Wolfe.

Dunst obtuvo su gran oportunidad a la tierna edad de 11 años, cuando interpretó a la vampira preadolescente en la adaptación cinematográfica de la novela Interview with the Vampire (1994), de la escritora Anne Rice. Si bien la respuesta de la crítica ante la película fue dividida, Dunst recibió grandes calificaciones de los críticos por su interpretación controlada de una adulta atrapada perpetuamente en el cuerpo de una niña. Los aficionados literarios de Rice acudieron en manada a ver el filme e hicieron a Dunst una figura de culto macabra. Por su actuación, Dunst recibió el Premio MTV Movie a Mejor Actuación Revelación y una nominación al Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria.

Más adelante, Dunst aparecería en una serie de grandes producciones de Hollywood, incluyendo Little Women (Mujercitas) (1994), Jumanji (1995) y Wag the Dog (Escándalo en la Casa Blanca) (1997), además de haber recibido atención de la crítica por sus actuaciones en el mucho menos publicitado documental falso Drop Dead Gorgeous (1999) y en la sátira política Dick (1999).

La actriz se las ingenió para hacer una transición exitosa a papeles "adultos" con su actuación en The Virgin Suicides (Las vírgenes suicidas) (2000), de Sofia Coppola. Dunst obtuvo críticas positivas por la destreza que demostró en la película, a pesar de los temas delicados del suicidio juvenil y la sexualidad creciente que abordaba el filme.

En el 2002, Dunst llevó a la pantalla grande al muy querido personaje de tiras cómicas Mary Jane "M. J." Watson en la taquillera versión de Spider-Man, del director Sam Raimi. Con Tobey Maguire en el papel que le da nombre al título, la película enfatizaba la transformación de Peter Parker en el legendario superhéroe. Para interpretar al valiente interés amoroso de Peter Parker, Dunst tuvo que cambiar el color de su pelo de rubio a rojo, y tuvo que lidiar con las peligrosas acrobacias que le pidieron hacer. El dúo repitió sus papeles para la secuela Spider-Man 2, en el 2004, en la que el superhéroe luchó contra el Doctor Octopus (Alfred Molina). En Spider-Man 3, (2007), la última parte de la trilogía, Peter Parker lucha contra fuerzas interiores, así como contra villanos para evitar destruir sus relaciones con aquellos a los que ama, incluyendo su gran amor, M.J.

Además de su trabajo en la sumamente exitosa franquicia de Spider-Man, Dunst ha trabajado en filmes más pequeños e innovadores. Apareció en el inusual drama romántico Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Eterno resplandor de una mente sin recuerdos) (2004), con Jim Carrey y Kate Winslet. Al volver a trabajar con Sofía Coppola, Dunst se dio a la tarea de interpretar al personaje que le da nombre al título en Marie Antoinette (2006), uno de los miembros más infames de la aristocracia francesa.

Desde entonces, Dunst ha protagonizado la comedia británica How to Lose Friends & Alienate People (Cómo perder a tus amigos) (2008), y recibió críticas entusiastas por su rol en Melancholia (2011), de Lars Van Trier. Al haber hecho la transición a la pantalla chica, se unió a la segunda temporada de la serie Fargo en el 2015, para FX, que sirvió para incrementar los rumores que rodean al programa con respecto a una nominación al Globo de Oro por su actuación.

Glen Powell (John Glenn), quien fue descrito recientemente por The Hollywood Reporter como la "Próxima Gran Estrella", está en camino a convertirse en uno de los actores más solicitados de Hollywood.

Para Powell sigue la segunda temporada del exitoso programa Scream Queens, para FOX. Powell repetirá su papel de 'Chad Radwell', presidente de los Dickie Dollars Scholars, que se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los aficionados. El programa de Ryan Murphy probó ser un éxito entre la crítica y sus seguidores entre la camada de series que se estrenaron en el otoño de 2015. Entre los proyectos de Powell también está The Set Up, donde actuará al lado de Emilia Clarke. La película de MGM se encuentra en preproducción, pero está programada para estrenarse en el 2017.

Este diciembre pasado, Powell terminó la producción del drama de la guerra de Irak Sand Castle. Powell, para demostrar todavía más su capacidad histriónica, actuará al lado de los grandes actores Henry Cavil, Nicholas Holt y Luke Evans. La película sigue a una unidad del ejército estadounidense en una misión para reparar un sistema de aguas en el turbulento pueblo iraquí de Baqubah. Powell interpreta al 'Sargento Falvy', un soldado duro y malhablado que proviene del sur. El estreno de la película está programado para finales del 2016.

El 2016 ha probado ser el año de Powell, ya que ha aparecido en dos largometrajes de gran envergadura, incluyendo el aclamado Everybody Wants Some!, de Richard Linklater, que se estrenó en abril. La película de Paramount Pictures, que se desarrolla en la década de los '80, sigue a un estudiante universitario de primer año que anda con algunos coloridos jugadores de beisbol. Al muy esperado filme se están refiriendo como la secuela espiritual del clásico de culto Dazed And Confused, también de Linklater. Además, Glenn fue visto en enero en la comedia Ride Along 2 (Un novato en apuros 2) al lado del cómico Kevin Hart y de Ice Cube, donde interpretó a un narcotraficante mortal en las calles de Atlanta. Powell será visto en Beyond Deceit junto a las realezas de la pantalla grande Sir Anthony Hopkins y Al Pacino. El estreno de la película independiente está programado para finales del 2016.

En el 2014, Powell coprotagonizó con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Jason Statham y Harrison Ford Expendables 3 (Los indestructibles 3). Se unió a sus filas como un hacker experto y piloto de drones llamado 'Thron', inigualable en su intensidad y agilidad. Powell también fue visto en el thriller independiente Wind Walkers, del director Russell Friendenberg. Otros créditos cinematográficos incluyen la comedia independiente Sex Ed, al lado de Hayley Joel Osment, Red Wing junto a Bill Paxton, así como la última parte de la trilogía de Batman del director Christopher Nolan, The Dark Knight Rises (Batman: El caballero de la noche asciende), al lado de Christian Bale, Tom Hardy y Anne Hathaway.

Aldis Hodge (Levi Jackson) es quizás mejor conocido por su papel como Alec Hadison en la muy popular serie de televisión Leverage, para TNT, que obtuvo un Premio People's Choice en el 2013, y como MC Ren en el filme Straight Outta Compton, para Universal Pictures. Esta película recibió elogios de la crítica y fue nominada para varios premios, incluyendo un Premio del Screen Actors Guild en el 2016, en la categoría de Actuación Sobresaliente de un Reparto en una Película, un Premio del Producers Guild (el mismo año), así como un Premio de la Academia® a Mejor Guión Original. Straight Outta Compton recibió premios de la African American Film Critics Association en las categorías de Mejor Película y Mejor Ensamble, y un Premio NAACP Image en la categoría de Película Sobresaliente.

Recientemente, protagonizó el programa piloto The After, para Amazon, del creador de X-Files Chris Carter, además de que tiene un papel recurrente en Turn, para ABC. Hodge también puede ser visto en el thriller de eco-terrorismoThe East, al lado de Alexander Skarsgård, Ellen Page, Patricia Clarkson, y Brit Marling, para Fox Searchlight. Dirigida por Zal Batmanglij, la película se estrenó en Sundance en el 2013. Hodge también apareció en A Good Day to Die Hard (Duro de matar 5: Un buen día para morir), la última parte de la franquicia de Die Hard, para Twentieth Century Fox.

Hodge comenzó su carrera cuando tenía tres años de edad como modelo para anuncios impresos y comerciales, hasta que hizo la transición a la pantalla chica cuando a él y a su hermano, Edwin Hodge, les dieron un papel en Sesame Street, y más tarde en escena cuando se unieron al reestreno de la obra Showboat, ganadora del Tony, en Broadway. Durante ese periodo, Hodge también apareció en varias películas, incluyendo Die Hard with a Vengeance, Bed of Roses, The Stone House, Edmond, The Lady Killers y Big Momma's House.

Sus papeles en televisión incluyen las aclamadas series Friday NightLights, Supernatural, The Walking Dead, Girlfriends, American Dreams, City of Angels, Bones, CSI, ER, Cold Case, Charmed y Boston Public.

Hodge nació en Jacksonville, Carolina del Norte, y fue criado en Nueva York. Además de actuar, Hodge escribe guiones para cine y televisión, diseña relojes lujosos y es un ávido artista y pintor.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

Theodore Melfi, P.G.A. (Director/Productor) es el productor/escritor/director de St. Vincent, protagonizada por Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Terrence Howard, Kimberly Quinn y Chris O'Dowd, que produjo junto con Peter Chernin, Fred Roos y Jenno Topping, y que fuera estrenada por The Weinstein Company en octubre de 2014. Basada en una idea de la hija de Melfi, la película es acerca de una inusual amistad entre un chico y un hombre incomprendido de buen corazón. El filme fue nominado a dos Globos de Oro (Mejor Comedia, Mejor Actor Protagónico), cuatro Premios Critics Choice (Mejor Comedia, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Intérprete Joven) y un Premio SAG (Mejor Actriz Secundaria).

Un director publicitario de día, Melfi ha dirigido más de cien comerciales, incluyendo el reconocido anuncio de "Pizza Guy", para MTV, protagonizado por la leyenda del cine de adultos Ron Jeremy. El comercial (junto con el de "Oh My G-d", de Budweiser) contribuyó a que el director fuera honrado en los Premios Clio como uno de los 15 Mejores Talentos en Dirección por la revista Shoot. Su comercial para el Festival de Cine de Los Ángeles titulado "Playground", recibió un Premio Silver en los Premios International Advertising & Design de Londres, y Melfi fue nominado para el Premio a Mejor Director Joven en Cannes.

Como guionista, Melfi escribió recientemente la nueva versión del clásico de Martin Brest Going in Style, para New Line Cinema, que será estrenada en abril de 2017. Los otros guiones de Melfi incluyen I Am Rose Fatou, guión que forma parte de la 'Hit List' de Hollywood y que aborda la historia de dos amantes buenos para nada que se conocen en un plan para hacer un fraude electrónico; la adaptación The Tender Bar (de J.R. Moehringer), memorias que se convirtieron en best-seller del NY Times, que será producida por Peter Chernin y Jenno Topping para Sony/Columbia; y, actualmente, una comedia dramática para Fox 2000, titulada Fruitloops, que es un proyecto a la manera de One Flew Over the Cuckoos Nest.

Allison Schroeder (Adaptación de guión) es una guionista que trabaja en Los Ángeles. Talentos Ocultos apela a su historia personal, una vez que creció cerca de la NASA en Florida, donde sus abuelos trabajaban, y donde ella, más adelante, fue becaria durante muchos años. Schroeder también tiene un programa piloto musical piloto en desarrollo en Universal Cable, y un largometraje, Agatha, se encuentra en desarrollo en Paramount. Sus otros créditos incluyen el musical Side Effects, 90210 y Mean Girls 2. Es copresidente del Comité Femenino del WGA y forma parte del Consejo Consultivo del WGA Diversity.

Ambos abuelos de Schroeder trabajaron en la NASA en Cabo Cañaveral como ingenieros, primero en las misiones de los Mercury, después en las de los Apollo. Su abuela, quien fue una de las primeras mujeres en control de misiones, también estuvo presente en las misiones con los transbordadores.

Cuando Schroeder estaba en 2º de secundaria, fue elegida para el programa NURTURE, de la NASA, que la llevó a tomar sesiones especiales en Cabo Cañaveral y a aprender una variedad de cosas, desde programación hasta cómo funcionaba el transbordador.

Más tarde estudió en Stanford, donde se tituló en economía, con especial énfasis en las matemáticas. Si bien ahora está dedicada a su carrera como escritora, todavía hace matemáticas -más recientemente, clasificando para mujeres y minorías las estadísticas más recientes del WGA en una variedad de gráficas fáciles de usar.

La escritora, investigadora y emprendedora Margot Lee Shetterly (Autora, Productora Ejecutiva) es autora de Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space Race (Otoño 2016, HarperCollins). Shetterly, beneficiaria en el 2014 de la beca de la Alfred P. Sloan Foundation y de la Virginia Foundation for the Humanities, es fundadora de The Human Computer Project, un museo virtual que cuenta las historias de mujeres matemáticas de todos los extractos, cuyo trabajo inclinó la balanza a favor de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Carrera Espacial. Es oriunda de Hampton, Virginia, donde conoció a muchas de las mujeres detrás de la historia de Hidden Figures.

Donna Gigliotti, P.G.A. (Productora) es una de sólo ocho mujeres en haber ganado un Premio de la Academia a Mejor Película. En 1998, recibió el Oscar® por haber producido Shakespeare In Love (Shakespeare enamorado). Entre sus trece nominaciones, a la película le dieron siete Premios Oscar®, incluyendo Mejor Actriz (Gwyneth Paltrow), Mejor Actriz Secundaria (Judi Dench) y Mejor Guión Original (Tom Stoppard y Marc Norman). Gigliotti también recibió en 1999 el Globo de Oro a Mejor Película/Comedia y, en el 2000, el Premio de la Academia Británica (BAFTA) a nombre de este filme.

En el 2009, Gigliotti fue nominada de nueva cuenta a Mejor Película por haber producido The Reader (Una pasión secreta), dirigida por Stephen Daldry. La película fue nominada para un total de cinco Premios de la Academia®, incluyendo Mejor Actriz, que Kate Winslet, su estrella, finalmente ganó. En el 2008, The Reader también fue nominada al Globo de Oro® a Mejor Película/Drama, y al Premio de la Academia Británica (BAFTA) a Mejor Película y, en el 2009, al Premio European Film.

En el 2013, a Gigliotti se le otorgó su tercera nominación al Premio de la Academia a Mejor Película por Silver Linings Playbook (Los juegos del destino), dirigida por David O. Russell. El filme recibió siete nominaciones y consiguió una rara proeza en la historia de los Premios de la Academia: sus cuatro actores (Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert DeNiro, Jackie Weaver) fueron nominados en sus categorías protagónicas o secundarias; Jennifer Lawrence ganó finalmente el Premio de la Academia a Mejor Actriz. La película también fue nominada a cinco Premios Independent Spirit y ganó en cuatro categorías, incluyendo Mejor Película. Además, Silver Linings Playbook recibió cuatro nominaciones al Globo de Oro. En el 2013, Gigliotti ganó por el filme el Premio a Mejor Película Internacional por parte de la Australian Academy of Film (Academia Australiana de Cine).

En la actualidad, Gigliotti funge como presidente de Levantine Films, una compañía de producción y financiamiento ubicada en Nueva York. Para Levantine, ha producido The Fundamentals Of Caring, protagonizada por Paul Rudd, y fue productora ejecutiva de Beasts of No Nation, con Idris Elba en el papel protagónico.

Gigliotti fungió como presidente de producción en The Weinstein Company desde principios de 2010, donde, además de sus labores ejecutivas, produjo I Don't Know How She Does It (¿Cómo diablos le hace?), protagonizada por Sarah Jessica Parker. Fue pieza fundamental en las producciones de My Week With Marilyn (Mi semana con Marilyn), protagonizada por Michelle Williams, Our Idiot Brother (Nuestro hermano idiota), con Paul Rudd, W.E., protagonizada por Andrea Riseborough, y la película animada Escape From Planet Earth (Operación escape).

Previo a ello, Gigliotti fungió como presidente de producción en USA Films, una división de USA Entertainment Group, compañía de Barry Diller. Durante su periodo laboral ahí, la compañía produjo Traffic (Tráfico) (que ganó el Oscar a Mejor Director, Mejor Actor Secundario y Mejor Guión Original en el 2001), de Steven Soderbergh, Gosford Park (Muerte a la medianoche) (ganadora del Oscar a Mejor Guión Original en el 2002), de Robert Altman, Possession (Posesión), de Neil LaBute, protagonizada por Gwyneth Paltrow, y The Man Who Wasn't There (El hombre que nunca estuvo), de Joel y Ethan Coen. Gigliotti también fue responsable de la adquisición de Monsoon Wedding, de Mira Nair, y de In The Mood For Love (Deseando amar), de Wong Kar-wai.

Gigliotti fue vicepresidente ejecutiva en Miramax Films de 1993 a 1996, donde supervisó y fue productora ejecutiva de varios filmes, incluyendo Emma, de Doug McGrath, protagonizado por Gwyneth Paltrow, Restoration, de Michael Hoffman, con Robert Downey Jr., y Jane Eyre, de Franco Zeffirelli, protagonizado por Charlotte Gainsbourg.

Créditos adicionales como productora incluyen Let Me In (Déjame entrar), dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Kodi Smitt-McPhee y Richard Jenkins, que fue nominada a Mejor Película en los Premios Gotham, en el 2010; Two Lovers (Amantes), dirigida por James Gray y protagonizada por Gwyneth Paltrow y Joaquin Phoenix, que compitió en el Festival de Cine de Cannes en el 2009 y fue nombrada una de las mejores 10 Películas Independientes del 2009 por la National Board of Review; Shanghai, dirigida por Mikael Håfström y protagonizada por John Cusack y Gong Li; The Good Night, con Gwyneth Paltrow y Penélope Cruz; y Vanity Fair, dirigida por Mira Nair, con Reese Witherspoon en el papel protagónico. Gigliotti comenzó su carrera en la industria cinematográfica como asistente de Martin Scorsese en Raging Bull (Toro salvaje).

Después de su trabajo en Raging Bull, Gigliotti se mudó a United Artists, donde fue directora de adquisiciones para la división especializada UA Classics. Ahí, con sus socios Tom Bernard y Michael Barker, adquirió Diva, de Jean-Jacques Beineix, The Woman Next Door, de François Truffaut, y Veronika Voss, de Rainer Werner Fassbinder.

Después, Gigliotti se salió (con Bernard y Barker) para fundar Orion Classics para Arthur Krim, ex presidente de United Artists y entonces presidente de Orion Pictures Corporation. Orion Classics probó ser un distribuidor excelso de filmes especializados durante la década de los '80. Gigliotti fue responsable de la adquisición de filmes tales como Au Revoir Les Enfants (Adiós a los niños), de Louis Malle, Women On The Verge Of A Nervous Breakdown (Mujeres al borde de un ataque de nervios), de Pedro Almodóvar, My Beautiful Laundrette, de Stephen Frears, Ran, de Akira Kurosawa, Jean De Florette, de Claude Berri, y la ganadora del Oscar® Babette's Feast (El festín de Babette), de Gabriel Axel.

En 1985, Gigliotti fue nombrada Caballero de las Artes y las Letras por la república francesa. Es miembro de la Academy of Motion Picture Arts and Science (Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas) y del Producer's Guild of America (Sindicato de productores de los EE UU). Gigliotti se graduó de la Facultad de Sarah Lawrence.

Peter Chernin, P.G.A. (Productor) es director general de The Chernin Group (TCG), que fundó en el 2009. A través de Chernin Entertainment, compañía de entretenimiento y producción de TCG, Chernin ha producido una serie de éxitos taquilleros, incluyendo las películas Rise of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: [R]Evolución) y Dawn of the Planet of the Apes (El planeta de los simios: Confrontación), que no sólo relanzaron la franquicia para una nueva generación, sino que también resultaron ser éxitos taquilleros mundiales; las comedias de acción The Heat (Chicas armadas y peligrosas) y Spy (Spy: Una espía despistada); Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares), de Tim Burton; el thriller de ciencia ficción Oblivion (Oblivion, El tiempo del olvido); la comedia dramática St. Vincent; y el drama criminal The Drop (La entrega). Entre las películas venideras de la compañía se encuentran Talentos Ocultos, de Ted Melfi, Untitled Mother/Daughter Comedy, protagonizada por Amy Schumer y Goldie Hawn, The Greatest Showman on Earth, con Hugh Jackman, y War for the Planet of the Apes. Chernin funge como productor ejecutivo de la exitosa comedia televisiva New Girl, para FOX. Sus créditos previos como productor ejecutivo incluyen Ben and Kate y Touch.

Los activos de TCG también incluyen CA Media, una compañía de inversión de medios ubicada en Asia; Otter Media, una empresa fundada con AT&T para lanzar e invertir en servicios de video sofisticados, y que supervisa una cartera de negocios, incluyendo Fullscreen Media, Crunchyroll y Gunpowder & Sky; así como inversiones estratégicas en compañías de tecnología y medios ubicadas en los EE UU, entre las que se encuentran Pandora, SoundCloud, Headspace, Flipboard, Scopely, Medium y Barstool Sports.

Antes de haber fundado TCG, el Sr. Chernin fungió como presidente y director general de News Corporation, y como presidente y director general de Fox Group. Chernin forma parte de los Concejos de American Express y UC Berkeley, y es consejero superior de Providence Equity Partners. Es presidente y cofundador de Malaria no More, una organización sin fines de lucro dedicada a acabar con muertes provocadas por la malaria. Chernin cuenta con una licenciatura en letras inglesas de UC Berkeley.

Jenno Topping, P.G.A. (Productora) es presidente de cine y televisión en Chernin Entertainment. Recientemente produjo y supervisó el desarrollo de los largometrajes Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, dirigido por Tim Burton; Spy, dirigido por Paul Feig y protagonizado por Melissa McCarthy; St. Vincent, protagonizado por Bill Murray y Melissa McCarthy; The Drop, con James Gandolfini y Tom Hardy; Mike and Dave Need Wedding Dates (Mike y Dave, Los busca novias), protagonizado por Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick y Aubrey Plaza; Exodus: Gods and Kings (Éxodo: Dioses y reyes), dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Christian Bale; y The Heat, con Sandra Bullock y Melissa McCarthy, que fue la comedia que más dinero ingresó en taquilla en el 2013. Entre las películas venideras que Topping produjo y supervisó se encuentran Untitled Mother/Daughter Comedy, protagonizada por Amy Schumer y Goldie Hawn; Talentos Ocultos, de Ted Melfi, protagonizada por Taraji P. Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe; y War for the Planet of the Apes, tercera parte de la franquicia que ha gozado de un gran éxito mundial.

Topping supervisa la programación de televisión de Chernin Entertainment, que incluye la exitosa comedia ganadora del Emmy New Girl, para Fox, que fue renovada para una sexta temporada. Series previas de Chernin Entertainment incluyen Ben and Kate y Touch, para Fox.

Los otros créditos de Topping incluyen Country Strong (Una nueva oportunidad), protagonizada por Gwyneth Paltrow y Tim McGraw; Catch and Release (Las vueltas de la vida), escrita y dirigida por Susannah Grant, con Jennifer Garner; y las películas de Charlie's Angels (Los ángeles de Charlie).

Topping fungió previamente como ejecutiva en HBO Films, donde supervisó, en 1995, las películas ganadoras del Premio Emmy y Globo de Oro The Late Shift (Kathy Bates) y Rasputin (Ian McKellen y Alan Rickman).

Pharrell Williams, P.G.A. (Productor/Compositor), quien redefinió el término 'cool' para una nueva generación, es una fuerza creativa, que emplea la música, la moda y el diseño para expresar su estilo distintivo. Desde sus inicios a principios de la década de los '90 como prodigio juvenil y multi-instrumentalista en Virginia Beach, pasando por suficientes éxitos para haber sido reconocido por Billboard como el productor de la década en el 2010, hasta su estado actual como superestrella de múltiples medios, Williams nunca ha dejado de crear. Williams, quien comenzó su carrera como la mitad del grupo The Neptunes con Chad Hugo, ha ayudado a crear clásicos tales como "Get Lucky", de Daft Punk, "Blurred Lines", de Robin Thicke, "Hot in Herre", de Nelly, "I Just Wanna Love U (Give it 2 Me)", de Jay-Z, "I'm A Slave 4 U", de Britney Spears, y "Like I Love You", de Justin Timberlake. Con más de 100 millones de copias de sus producciones vendidas, su música suena como algo que a nadie más se le hubiera ocurrido.

También creó una nueva manera de ver a estrellas ya establecidas, como Snoop Dogg, Madonna, e incluso los Rolling Stones. A lo largo de cuatro álbumes, Williams y Hugo, junto con Shae Haley, crearon un híbrido impredecible como parte de un grupo de rock alternativo/hip-hop conocido como N.E.R.D. La industria musical ha honrado a Pharrell con once Premios Grammy (incluyendo el de Productor del Año en el 2004 y 2014) y el prestigioso Premio Golden Note que otorga el ASCAP, en el 2012. En el 2014, también recibió una nominación al Premio de la Academia por su canción original "Happy", que apareció en la película animada Despicable Me 2 (Mi villano favorito 2). "Happy" se mantuvo en los primeros lugares de la lista del Billboard Hot 100 durante diez semanas consecutivas, y alcanzó el primer lugar en iTunes en 103 mercados de todo el mundo, además de haber sido el sencillo principal de su álbum nominado al Grammy, "G I R L". Su prolífica obra también incluye haber diseñado una escultura con el artista nacido en Tokio Takashi Murakami, así como accesorios y joyería para la marca de artículos de lujo Louis Vuitton, camisetas para la mega-marca japonesa Uniqlo, tenis y ropa deportiva para Adidas y una loción en colaboración con Comme des Garçons.

En el 2008, fundó From One Hand To AnOTHER (FOHTA), una fundación enfocada en apoyar programas de aprendizaje para jóvenes que se encuentran en riesgo en comunidades de todo el país, y que se imparten en los Resource Centers (Centros de consulta) de Pharrell Williams. Durante los últimos dos años, Pharrell se ha asociado con la fundación de las Naciones Unidas para el International Day of Happiness (Día internacional de la felicidad) para inspirar a individuos de todo el mundo a que celebren su "felicidad" única. Más recientemente, Pharrell se asoció con Apple Music para lanzar su nuevo servicio de streaming con su himno más reciente, "Freedom". Pharrell podrá ser visto después como instructor en la décima temporada de "The Voice". Ahora, con su trabajo más reciente, i am OTHER -un colectivo multimedia que sirve como parasol de todos sus esfuerzos, incluyendo su disquera, Billionaire Boys Club, su marca de ropa ICECREAM, la compañía textil Bionic Yarn y el filme Dope- la visión de Williams continúa haciendo que la cultura pop siga adelante.

Jamal Daniel (Productor Ejecutivo) es presidente y director general de Crest Investment Company. Daniel tiene treinta años de experiencia administrando inversiones en alta tecnología, medios, minería, manufactura, petróleo y gas, bienes raíces y telecomunicaciones. Como presidente ejecutivo de Levantine Films, Daniel fungió como productor ejecutivo de Beasts of No Nation y de The Fundamentals of Caring. Daniel es también fundador y editor de Al-Monitor ( www.al-monitor.com), un sitio web de noticias estadounidenses enfocado en una cobertura a fondo y perspectivas frescas del Medio Oriente.

Renee Witt (Productora Ejecutiva) comenzó su carrera en William Morris y se especializó como ejecutiva en el desarrollo y producción de libros. Su lista de proyectos incluye About a Boy (Un gran chico), The Notebook (Diario de una pasión) y The Time Travelers Wife (Te amaré por siempre). Pasó casi una década en New Line Cinema, donde se convirtió en vicepresidente de desarrollo y producción, y más tarde fungió como vicepresidenta superior en Laura Ziskin Productions y vicepresidenta ejecutiva en The Weinstein Company. Witt fue coproductora ejecutiva de Silver Linings Playbook, que ayudó a desarrollar.

IVANA LOMBARDI (Productora Ejecutiva) es vicepresidente de cine en Chernin Entertainment. Chernin tiene un contrato de primera opción en 20th Century Fox y es responsable de éxitos tales como las películas de Rise of the Planet of the Apes y The Heat. Ivana ha desarrollado y producido una variedad de filmes en Chernin, incluyendo St. Vincent, Miss Peregrine's Home For Peculiar Children, dirigida por Tim Burton, y la venideraTalentos Ocultos, dirigida por Theodore Melfi.

Antes de haber formado parte de Chernin Entertainment, Lombardi estaba en Material Pictures, una compañía de producción de Tobey Maguire, que tiene un contrato de primera opción con Sony. Ahí, trabajó en la película Country Strong, dirigida por Shana Feste. Su primer oficio en Los Ángeles fue en DreamWorks Animation, donde trabajó en Monsters vs. Aliens.

Antes de haberse mudado a L.A., Lombardi fue miembro del equipo original de ejecutivos que lanzó Spike TV, donde desarrolló y supervisó series y documentales. Comenzó su carrera como asistente del director de cine y televisión para Nickelodeon.

Oriunda de la ciudad de Nueva York, Lombardi se graduó con una licenciatura en artes de la Facultad de Oberlin.

Por más de veinte años, la premiada y multifacética (directora creativa, escritora, editora, productora, portavoz) Mimi Valdés (Productora Ejecutiva) ha cambiado la manera en la que el mundo consume la cultura pop. Sus antecedentes en periodismo -es ex editora en jefe de las revistas VIBE y Latina- sirven como un plan a seguir para cada proyecto en el que trabaja. Ya sea sirviendo como influencia en la creación del vanguardista video musical de 24 horas de "Happy"; como coproductora de Dope, una de las películas independientes más queridas del Festival de Cine de Sundance; o como supervisora creativa de la compañía i am OTHER, de Pharrell Williams, produce contenido con un impacto perdurable.

Sin importar cuál sea el medio, lugar o audiencia, el mensaje de Mimi se mantiene fiel a su firme creencia que las historias deben entretener, educar e inspirar a la humanidad. Una pasión por influir en la siguiente generación de narradores se refleja en todo lo que hace. Es una orgullosa ex alumna del prestigioso programa de periodismo de la Universidad de Nueva York. Oriunda de esta ciudad, vive en Brooklyn, con su marido.

Kevin Halloran (Productor Ejecutivo) fungió más recientemente como productor ejecutivo de The Space Between Us, protagonizada porAsa Butterfield y Gary Oldman, para STX. Sus otros créditos en producción incluyen The Sea of Trees, dirigida por Gus Van Sant y protagonizada por Mathew McConaughey, Naomi Watts y Ken Watanabe; la película Million Dollar Arm (Un golpe de talento), con Jon Hamm en el papel protagónico, para Disney; Water For Elephants (Agua para elefantes), protagonizada por Reese Witherspoon y Robert Pattinson; Parental Guidance (S.O.S.: Familia en apuros), con Billy Crystal en el papel principal; Tooth Fairy (Hada por accidente) y Eragon, para Twentieth Century Fox; Red Dawn, para MGM; y Bridge to Terabithia (El mundo mágico de Terabithia), para Disney.

Con una filmografía que abarca más de 40 largometrajes, Halloran, oriundo de Indiana, comenzó su carrera hace más de 25 años como asistente de producción en la serie de televisión Faerie Tale Theater, protagonizada por Shelly Duvall. Poco tiempo después se convirtió en gerente de locaciones, entre cuyos créditos bajo ese puesto se encuentran Pow Wow Highway y la aclamada serie de televisión The West Wing, entre muchos otros. Al poco tiempo, hizo la transición a gerente de producción en filmes tales como Shallow Hal (Amor ciego), House Of Sand And Fog (La casa de arena y niebla) y la clásica película independiente The Minus Man.

Incluso desde que era adolescente en Australia, Mandy Walker (Directora de Fotografía, ASC, ACS) sabía que quería ser cinefotógrafa. Walker, quien comenzó su carrera cinematográfica a los 18 años como mensajera, fotografió su primera película cuando tenía tan sólo 25 años. Desde entonces, sus habilidades han sido solicitadas por directores de todo el mundo, y ha recibido reconocimiento internacional y numerosos premios por su bella cinematografía.

Sus créditos cinematográficos incluyen la película nominada al Oscar® Australia, de Baz Luhrmann, protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Jackman, por la que ganó un Premio Satellite, el Premio Hollywood al Director de Fotografía del Año, y el Premio Women in Film Kodak Vision en el 2008; Shattered Glass, para el director Billy Ray, con Hayden Christensen y Peter Sarsgaard en los papeles protagónicos, que le valió una nominación a mejor fotografía en los Premios Independent Spirit;Lantana, protagonizada por Anthony La Paglia, Barbara Hershey y Geoffrey Rush; Parklands, estelarizada por Cate Blanchett; Love Serenade, dirigida por Shirley Barrett, que obtuvo la Camera de Oro en el Festival de Cine de Cannes; y Red Riding Hood (La chica de la capa roja), para la directora Catherine Hardwicke. Recientemente, fotografió Tracks, para eldirector John Curran, estelarizada por Mia Wasikowska, y Truth (Conspiración y poder), protagonizada porCate Blanchett y Robert Redford, y dirigida por James Vanderbilt.

También fotografió dos de los glamorosos cortometrajes de Chanel No.5, protagonizados por Nicole Kidman y Gisele Bündchen, y dirigidos por Baz Luhrmann.

Walker es reconocida de manera extensa por su pasión y por su entendimiento de cómo la cinematografía puede capturar y transmitir a una audiencia los aspectos más esenciales de la narrativa. En el 2006, fue nombrada uno de los "10 Cinefotógrafos a Seguir" por la revista Variety. En la actualidad, vive en Los Ángeles.

De adolescente, Wynn Thomas (Diseñador de Producción) comenzó a trabajar en teatro mientras crecía en Filadelfia. Después de su graduación de la Universidad de Boston, Thomas se fue a Nueva York, donde fue diseñador de producción para el Public Theatre y la Negro Ensemble Company, antes de haber hecho la transición a la producción de cine. Thomas fue aprendiz bajo la tutela de la diseñadora de producción Patrizia von Brandenstein (ganadora del Premio de la Academia® por Amadeus, 1984) antes de haber comenzado una perdurable colaboración con el director Spike Lee. Thomas y Lee han trabajado juntos por más de 20 años, en proyectos que incluyen She's Gotta Have It (1986), Do the Right Thing (Haz lo correcto) (1989), Mo' Better Blues (Más y mejores blues) (1990), Malcolm X (1992) e Inside Man (El plan perfecto) (2006). Otros créditos incluyen A Bronx Tale (El desafío: Una historia del Bronx) (1993), que representó el debut como director de Robert De Niro, To Wong Foo Thanks for Everything, Julie Newmar (Reinas o reyes) (1995), Mars Attacks! (¡Marcianos al ataque!) (1996), de Tim Burton, Wag the Dog (Escándalo en la Casa Blanca) (1997), Analyze This (Analízame) (1999), A Beautiful Mind (Una mente brillante) (2001) y Cinderella Man (El luchador) (2005), ambas de Ron Howard, Get Smart (El súper agente 86) (2008), All Good Things (Crimen en familia) (2010) y The Odd Life of Timothy Green (La extraña vida de Timothy Green).

Renée Ehrlich Kalfus (Diseñadora de vestuario) es una premiada diseñadora de vestuario, que cuenta entre sus créditos con más de 28 largometrajes. Kalfus se graduó de la Escuela de las Artes Tyler en la Universidad de Temple, con un título en bellas artes, y su historial en pintura ha influido en su metodología como diseñadora de vestuario.

Comenzó su carrera diseñando para comerciales de televisión, y más adelante hizo la transición al cine, que la llevó a trabajar con el director Lasse Hallström en Once Around (Mi querido intruso). A la postre, Kalfus colaboraría con Hallström en cinco filmes, incluyendo Chocolat (Chocolate), que le valió nominaciones a Mejor Diseño de Vestuario por parte del Premio BAFTA y del Costume Design Guild (Sindicato de diseñadores de vestuario).

Su trabajo exhibe la diversidad de su rango, que va desde películas de época tales como Snow Falling on Cedars (El acusado) y The Cider House Rules (Las reglas de la vida); a dramas crudos como Dead Man Walking (Pena de muerte), The Taking of Pelham 123 (Rescate del metro 123) y The Life of David Gale (La vida de David Gale); hasta comedias románticas glamorosas como Friends with Benefits (Amigos con beneficios), What Happens in Vegas (Locura de amor en Las Vegas) y Baby Mama (Mamá por encargo).

En el 2014, para reconocer sus logros a lo largo de su carrera, New York Women in Film and Television honró a Kalfus en sus premios Designing Women. Es una narradora intensa, que les da forma a los personajes a través de sus diseños.