Black Panther: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Ryan Coogler

SINOPSIS

BLACK PANTHER sigue a T'Challa quien, tras los acontecimientos ocurridos en CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, regresa a Wakanda, su solitaria nación africana, de tecnología avanzada, para asumir como rey.

Sin embargo, cuando un antiguo enemigo reaparece, el temple y la fortaleza de T'Challa como rey y superhéroe son puestos a prueba al desatarse un conflicto que pone en peligro el destino de Wakanda y del mundo entero.

BLACK PANTHER, de Marvel Studios, es producida por Kevin Feige. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nate Moore, Jeffrey Chernov y Stan Lee son los productores ejecutivos.

Marvel Studios inició el rodaje de BLACK PANTHER, la película protagonizada por Chadwick Boseman (CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, Get on Up), Michael B. Jordan (Creed: Corazón de campeón, Fruitvale Station), la ganadora de un premio de la Academia® Lupita Nyong'o (STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA, 12 AÑOS DE ESCLAVITUD), Danai Gurira ("The Walking Dead", el próximo estreno All Eyez on Me), Martin Freeman (la trilogía Hobbit, "Sherlock"), Daniel Kaluuya (el próximo estreno Get Out, Sicario), la nominada a los premios de la Academia® Angela Bassett ("American Horror Story", Londres bajo fuego), con el ganador de un premio de la Academia® Forest Whitaker (ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS, El mayordomo) y Andy Serkis (AVENGERS: ERA DE ULTRÓN, STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA).

Además, forman parte del reparto Letitia Wright (Urban Hymn, Glasgow Girls), Winston Duke ("Person of Interest", "Modern Family"), Florence Kasumba (CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, "Emerald City") y Sterling K. Brown (Whiskey Tango Foxtrot, "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story").

Ryan Coogler (Creed: Corazón de campeón, Fruitvale Station) dirige BLACK PANTHER a partir de un guion que co-escribió con Joe Robert Cole ("The People v. O.J. Simpson: American Crime Story"). La película, cuyo estreno está programado para el 16 de febrero en Estados Unidos, y a partir del 8 de febrero de 2018 en Latinoamérica, se rodará en Atlanta y Corea del Sur.

Entre el equipo creativo de Coogler se incluyen la directora de fotografía Rachel Morrison, A.S.C. (Dope, Fruitvale Station), la diseñadora de producción Hannah Beachler (Creed: Corazón de campeón, Fruitvale Station ), los editores Claudia Castello (Creed: Corazón de campeón, Fruitvale Station) y Michael P. Shawver (Creed: Corazón de campeón, Fruitvale Station); junto con la diseñadora de vestuario Ruth E. Carter (SELMA: EL PODER DE UN SUEÑO, El mayordomo), el supervisor de efectos visuales Geoffrey Baumann (DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO, AVENGERS: ERA DE ULTRÓN), el diseñador de vestuario ganador de un premio de la Academia® Joel Harlow (Star Trek: Sin límites, Pacto criminal) y el supervisor de efectos especiales siete veces nominado a los premios de la Academia® Dan Sudick (CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, THE AVENGERS: LOS VENGADORES, de Marvel).

Basada en el personaje de los cómics de Marvel, que apareció por primera vez en el número 52 del volumen 1 de los Cuatro Fantásticos (Fantastic Four Vol. 1) publicado en 1966, BLACK PANTHER se une a la lista de estrenos de Marvel Studios de la Fase III, en su objetivo por presentar al público nuevos personajes y continuar con las aventuras de los héroes favoritos de los fans, a lo largo de cuatro años y nueve películas.

En 2016, Marvel Studios continuó su éxito sin precedentes con el estreno de CAPITÁN AMÉRICA: CIVIL WAR, que se convirtió en el quinto estreno más taquillero de todos los tiempos en su fin de semana de estreno en Estados Unidos y que hasta la fecha lleva recaudado más de US$ 1.100 millones en la taquilla mundial. El estudio finalizó el año con el estreno de DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO, protagonizada por Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams.

Entre las otras épicas aventuras cinematográficas de Marvel Studios se incluyen: Iron Man - El hombre de hierro, El increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América: El primer vengador, THE AVENGERS: LOS VENGADORES, IRON MAN 3, THOR: UN MUNDO OSCURO, CAPITÁN AMÉRICA Y EL SOLDADO DEL INVIERNO, GUARDIANES DE LA GALAXIA, AVENGERS: ERA DE ULTRÓN, ANT-MAN: EL HOMBRE HORMIGA y los próximos estrenos de GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL.2, SPIDER MAN: HOMECOMING, THOR: RAGNAROK y AVENGERS: INFINITY WAR.

Marvel Entertainment, LLC, una subsidiaria propiedad de The Walt Disney Company, es una de las compañías de entretenimiento basada en personajes más prominentes del mundo, construida en base a una exitosa librería de más de 8,000 personajes presentados en una amplia variedad de plataformas durante los últimos 70 años. Marvel utiliza a sus personajes en franquicias de entretenimiento, licencias y publicaciones impresas.

Pronto fotos y la data completa de la película