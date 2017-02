El hombre de Paso Piedra: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Martin Farina

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Martín viaja a Choele Choel, una ciudad ubicada en la Provincia de Río Negro para encontrarse con Mariano, un hombre de 63 años que se dedica a hornear ladrillos en su chacra.

El lugar es inmenso, Mariano es un hombre bastante ermitaño que vive solo en una pequeña casilla sin gas y sin luz. Se levanta todos los días cuando sale el sol y trabaja hasta que se va la luz. Escucha la radio a pilas y tiene un teléfono celular para recibir los llamados de los potenciales clientes. Sale poco de su chacra, sólo cuando necesita ir al pueblo para hacer trámites o compras.

Martín se queda a dormir en la casa de Mariano durante su visita y, mientras nos muestra su rutina habitual, construye dos mundos opuestos que se espejan. No coinciden en la forma de interpretar el mundo que los rodea y tienen miradas contrapuestas en relación al trabajo, a la familia, al amor y el futuro. Sin embargo, la película muestra un punto que conecta ambas historias, Martín y Mariano transitan sus vidas en soledad.

Mariano heredo el oficio de hornero a fuerza de mandato, hubiera elegido otro camino para su vida pero no se animó a cuestionar la voluntad de su papá en ningún aspecto, incluso después de su muerte.

Es dueño de muchas propiedades, por lo que su forma de vivir y trabajar, a primera vista, no condice con sus posibilidades. Su concepción del universo es excéntrica para los ojos acostumbrados a la escuela y los libros, él lo sabe pero sigue manteniéndola. Su elección de vida, perfectamente asumida. Entiende que perdió demasiado pero también entiende que está vivo, que hizo su camino y que lo puede contar.

A partir de su experiencia, Mariano relata lo duro que es el camino en soledad, la velocidad en que pasa el tiempo y las cosas que se dejan de lado. Sabe que a su edad no hay vuelta atrás, no tiene la voluntad para cambiar nada y tampoco se siente seguro fuera de su entorno habitual. Martín es consciente de los riesgos pero tiene un objetivo en mente, un deseo de desarrollo personal que no puede desatender.

Desde experiencias y circunstancias de vida radicalmente diferentes, Martín y Mariano entablan un dialogo marcado por la interpelación, donde reflexionan sobre los caminos de vida elegidos y sus destinos.

FICHA

El hombre de Paso Piedra

Argentina - 2015 - documental - 76 min.

Dirección, guion, producción, fotografía y edición

MARTIN FARINA

Productor asociado

ANDREW CHANG

COLOR

ALEJANDRO ARMALEO

Música original

COIFFEUR

JORE BARILARI

J.S BACH

Mexcla de sonido

JORE BARILARI