El rey Arturo, la leyenda de la espada: Sinopsis, elenco, ficha: King Arthur Legend of the Sword

SINOPSIS

Cuando el padre de Arturo niño es asesinado, Vortigern (Jude Law), el tío de Arturo, se apodera del trono.

Arturo, desprovisto de su derecho de nacimiento y desconociendo su verdadera identidad, crece de la forma más dura en los oscuros callejones de la ciudad.

Pero una vez que saca la espada de la piedra, su vida se revoluciona y es forzado a reconocer su verdadero legado…le guste o no.

El aclamado cineasta Guy Ritchie lleva su estilo dinámico a la aventura de acción y fantasía épica "El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada." El largometraje, protagonizada por Charlie Hunnam en el papel que lleva por título la película, es una visión iconoclasta del mito clásico de Excalibur, que sigue la travesía de Arturo de las calles al trono.

Protagonizan con Hunnam ("Sons of Anarchy" de FX) y con el nominado al Oscar, Law ("Cold Mountain," "El Talentoso Sr. Ripley"), Astrid Bergès-Frisbey ("Piratas del Caribe: Navegando Aguas Misteriosas") como Mage; la nominada al Oscar, Djimon Hounsou ("Diamantes de Sangre," "In America") como Bedivere; Aidan Gillen ("Game of Thrones" de HBO) como Goosefat Bill; y Eric Bana ("Star Trek") como el padre de Arturo, el Rey Uther Pendragon.

Guy Ritchie ("El Agente de CIPOL," las películas de "Sherlock Holmes") dirigió el largometraje sobre un guión de Joby Harold ("Awake") y de Guy Ritchie & Lionel Wigram, basado en la historia de David Dobkin ("El Juez") y de Joby Harold. La película está producida por el ganador del Oscar, Akiva Goldsman ("Una Mente Brillante," "Soy Leyenda"), Joby Harold, Tory Tunnell ("Awake," "Holy Rollers") y por los productores de "El Agente de CIPOL" y las películas "Sherlock Holmes," Steve Clark-Hall, Guy Ritchie y Lionel Wigram. David Dobkin y Bruce Berman son los productores ejecutivos.







El equipo creativo detrás de cámaras de Ritchie está formado por el director de fotografía dos veces nominado al Oscar, John Mathieson ("Gladiador," "El Fantasma de la Ópera"), la diseñadora de producción nominada al Oscar, Gemma Jackson ("Descubriendo el País de Nunca Jamás"), el editor James Herbert ("El Agente de CIPOL," "Al Filo del Mañana"), la diseñadora de vestuario Annie Symons ("Great Expectations" la obra maestra en teatro), la diseñadora de maquillaje y estilista Christine Blundell ("Mr. Turner," las películas "Sherlock Holmes") y el supervisor de efectos visuales nominado al Oscar, Nick Davis ("El Caballero de la Noche"). La música es de Daniel Pemberton ("El Agente de CIPOL").

Warner Bros. Pictures presenta, en asociación con Village Roadshow Pictures, una Producción de Weed Road/Safehouse Pictures, una Producción de Ritchie/Wigram, una Película de Guy Ritchie, "El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada." Será distribuido en Norteamérica por Warner Bros. Pictures, a Warner Bros. Entertainment Company, y en territorios selectos por Village Roadshow Pictures