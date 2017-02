Intrusos: Sinopsis, elenco, ficha: Intruders; Shut In

SINOPSIS

Anna Rook sufre de una agorafobia tan agobiante que cuando tres hombres invaden su antigua casa de estilo Victoriano en las afueras de la ciudad, ella es incapaz de huir, paralizada por su fobia.

Los intrusos descubren pronto que el instinto de supervivencia puede sacar lo peor de una chica. Anna, casi indefensa, alberga oscuros secretos y profundas perturbaciones en muchos niveles.

Vicarious/Room 101/Jeff Rice Films Production en asociación con Campbell Grobman Films presentan INTRUSOS (aka Shut In, aka Intruders) protagonizada por Beth Riesgraf (TNT's Leverage), Martin Starr (Veronica Mars), Jack Kesy (Guillermo Del Toro's The Strain) y Rory Culkin (Scream 4).

Dirigida por Adam Schindler (Delivery: The Beast Within) con guión de TJ Cimfel y David White. Steven Schneider (Insidious and Paranormal Activity) produce junto con Jeff Rice (Lone Survivor), Lati Grobman (The Iceman) y Erik Olsen (The Book of Eli). Los productores ejecutivos son Christa Campbell, Matthew Lamothe, Tommy Vlahopoulos, Brian Netto y Vicarious Entertainment.

Agorafobia : trastorno caracterizado por un anormal y persistente temor y ansiedad severa de la persona ante los espacios abiertos y/o en lugares públicos. En casos extremos, la víctima es socialmente paralizada por un miedo patológico de estar en lugares públicos, resultando en el confinamiento o reclusión en su casa.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA HISTORIA

En un principio todo se originó por la chispa de una genial idea. En 2010 el duo de realizadores TJ Cimfel y David White escribieron el guión de INTRUSOS. White habla acerca de la génesis del proyecto, "El concepto original - 'una mujer con extrema agorafobia debe defenderse de una intrusión a su hogar' - viene de mi escritura con TJ. Fue un gran concepto. Con una oración, puedes sentir exactamente de dónde va a provenir el conflicto y el drama."

"Cuanto más hablábamos al respecto," continúa White, "más sabía que éste sería el próximo guión que escribiríamos. Cuanto más nos metíamos en el tema, más nos adentrábamos en el desarrollo del resto de los personajes. Descubrimos que si construíamos y desarrollábamos los mismos temas de estar atrapados, encerrados, en cada uno de los personajes, ya sea por sus pasados o por lo que les ocurría física o emocionalmente dentro de la historia en sí, tendríamos algo realmente poderoso."

"A la gente," dice White, "le gustó desde el comienzo, y nuestro manager Marc Maness guió el proyecto." Como suele ocurrir con el buen material en el círculo de cine, el guión rápidamente comenzó a cobrar notoriedad.

En un año, para el 2011, el guión de los realizadores obtuvo los principals honores en el Shriekfest, la preeminente celebración de Hollywood para los films y guiones independientes del género terror. Luego en 2012, el guión se metió en "The Blood List", una compilación annual hecha por integrantes de la industria, destacando los principales 13 guiones del género terror aún sin producir.

Con las consagraciones en Shriekfest y "Bloodlist" el guión comenzó a atraer seria atención en su camino a ser producido. Brian Netto reflexiona, "Adam Schindler y yo hemos sido socios creativos y amigos por años. Él y yo fuimos afortunados de haber dado con este guión. Nos encantan los films de género inteligentes. Y este tenía un protagónico femenino fuerte. Es un thriller con muchos giros y vueltas, los cuales mantienen al público expectante… tratando de adivinar. La historia progresa del drama al thriller, al terror, en un conciso y entretenido paquete. Encontramos esto emocionante y supe que sería algo que le gustaría al público."

El director Schindler describe cómo se cerró el círculo para él, "Nos involucramos después de nuestro primer film, Delivery: The Beast Within, que fue bien recibido y mi productor asociado, Brian Netto, encontró varios realizadores afines. Ellos querían colaborar con nosotros así que salimos juntos a buscar un guión que funcionara bien para todos. Y justo sucedió que nuestro manager también representaba a un par de guionistas que tenían este maravilloso guión llamado INTRUSOS (Shut in) que acababa de listarse en "The Blood List" y estaba disponible."

El director continúa, "Todos amamos el guión. Todos nos llevamos muy bien … y aquí estamos. Me atraen los films de género, oscuros, debido a la primordial naturaleza oscura a la que intentan acceder … venganza, supervivencia. De alguna manera, encuentro que las historias más interesantes son aquellas que involucran miedo."

Entre la preparación de cámaras, el productor Erik Olsen reflexiona sobre el comienzo en la locación de Shreveport, "Ví Delivery. Era un film del estilo found-footage del equipo creative de Brian Netto y Adam Schindler. Su película era excelente, así que nos reunimos … estábamos analizando qué proyecto podíamos hacer juntos y fue entonces que INTRUSOS surgió."

"Dave y TJ escribieron un gran guión. Me encanta. Los personajes tenían tanta vida que nos posibilitó contar con un gran elenco, lo cual es muy raro para películas de terror. A la vez que es un material comercial también nos enorgullece a todos desde el punto de vista de los personajes."

El director Schindler comparte su atracción inicial por el guión. "Generalmente en películas de este género todos los personajes responden a un mismo molde. Ya sabes desde el comienzo quién vivirá y quién morirá. Pero en esta película, cada personaje tiene su arco y sus propias razones para estar en la situación que está. Es un guión que me hizo dudar, con cada vuelta de página, hacia dónde se dirigía. Los giros y vueltas son inteligentes, y eso es lo que realmente nos interesó. No tuve pistas de hacia dónde iba la historia hasta el final."

White reflexiona, "Ha sido fascinante e interesante ver cómo el guión cobra vida. El guión, la historia, y con nuestro director y equipo de productores, nuestros personajes quedan en muy buenas manos."

La producción comenzó en Louisiana durante el verano de 2014. Netto revela, "Cuatro meses después de que compráramos el guión estábamos rodando en Shreveport. Fue milagroso y logramos hacerlo rápido pero acorde a los standards de Hollywood."

LA HISTORIA (Advertencia : Spoilers alejarse)

INTRUSOS es un horror-thriller con mucho suspenso y una protagonista femenina fuerte; la historia de una mujer perturbada acorralada, que se ve obligada a exorcizar sus demonios personales en una lucha por la supervivencia y en el proceso escapa de la casa que se ha convertido en su prisión.

Beth Riesgraf (TNT's Leverage) es Anna Rook, una joven mujer prácticamente aislada de todo contacto humano. Sufre de una incapacitante agorafobia y pasa sus días en una Antigua casa de estilo Victoriano en las afueras de la ciudad. Las personas en la vida de Anna pueden contarse con solo dos dedos: Su hermano, Conrad (Timothy McKinney), que tiene una enfermedad terminal, y el encantador repartidor de comida, Dan, interpretado por Rory Culkin (Scream 4). Cuando Conrad muere, Anna ni siquiera puede dejar la casa para atender el funeral. Lo cual es muy infortunado, porque es en ese momento cuando tres ladrones - JP (Jack Kesy), Perry (Martin Starr), and Vance (Joshua Mikel) - entran en su casa para robar.

Incapaz de dejar su casa y huir, Anna se ve obligada a una violenta confrontación que empeora aún más cuando aparece Dan para ver si todo está bien.

Una vez que se da cuenta que fue traicionada … y que Dan en realidad conoce a los intrusos, es entonces que Anna invierte la situación y encierra a todos en el sótano. Allí es cuando ellos descubren su oscuro secreto.

Ana, casi indefensa, tiene sus propios fantasmas que ocultar. Los intentos de Conrad para liberarla de su trauma de la infancia la dejaron con una casa de horrores heredados. El trauma aún persiste y Anna intenta encontrar la fuerza para terminar la batalla con los hombres que ella ha atrapado.

DÁNDOLE VIDA A LA HISTORIA - Elenco y Personajes

La posibilidad de transitar distintos géneros, del drama al thriller psicológico, al terror, se debe en gran parte al gran elenco.

Netto dice: "A los productores nos gustó mucho el guión porque nos daba la oportunidad de filmar personajes sólidos, fuertes, y en una misma locación. Es una gran historia con personajes fuertes, en particular Anna, que tiene una fuerza que no suele verse en films de este género. Esto es lo que me atrajo primero y principalmente. Pudimos soltarnos y divertirnos. Jugar con el suspenso, las sensaciones, apoyados en sólidas actuaciones y un gran guión."

Uno de los guionistas, White, observa "Ha sido fascinante la selección del elenco y cómo ellos le han dado vida a los personajes. Cuando escribes estas escenas tienes algo muy específico en mente respect de lo que quieres ver. Es muy gratificante estar en el set y ver cómo los actores y nuestro director le dan vida al guión de una manera auténtica.

Netto elabora, "El personaje de Anna es muy interesante… ella tiene muchas capas. Una joven mujer severamente agorafóbica que no ha dejado su casa en 10 años. Sin spoilear demasiado, ella tiene algunos giros interesantes a lo largo de la trama. El film es capaz de mostrar distintos lados y rangos de una actriz, dentro de la misma escena y, a veces, incluso dentro del mismo monólogo. Lo que más nos entusiasmó del guión era la oportunidad de encontrar el elenco que suponíamos querría aprovechar la posibilidad de dar grandes actuaciones, cosa que dentro del género con otro guión sería difícil de lograr."

Olsen agrega, "La primera persona… literalmente, la primera persona en la que pensamos para este rol y con quien nos reunimos fue Beth Riesgraff. Ella nos hizo volar lejos. El papel de Anna tiene muchos cambios emocionales. Es un rol muy exigente."

Netto continúa, "El personaje de Anna es único para un film de género, y nos entusiasmaba la idea de ver quién cubriría ese rol. Estábamos muy entusiasmados de contar con Beth Riesgraf. Ella ha sido capaz de capturar todos los aspectos de Anna en el film. Y ha acertado en todo. Toda la película se apoya en su gran performance. Para sus fans - ella ha estado en Leverage muchos años-- la verán en algo totalmente nuevo. Eso es muy emocionante."

Schindler dice "Beth es fenomenal. Probablemente la conozcan de Leverage. Este es un cambio para ella, pero uno que estoy ansioso por que la gente lo vea.

La actriz reflexiona sobre su rol y el proyecto en general, "Cuando supe por primera vez del proyecto quise investigar más sobre Adam Schindler y Brian Netto. Ví su primer film Delivery que habían creado y realizado enteramente ellos. Son un gran dúo creative, y entonces decidí reunirme con ellos y ver de qué se trataba todo. Ellos saben cómo hacer una película de miedo, pero por sobre todo, cómo contar un historia y desarrollar a sus personajes, y por eso me interesé de inmediato."

Fue el guión lo que la decidió a Riesgraff. "Los guionistas hicieron un gran trabajo con INTRUSOS. El personaje de Anna es muy diferente de cualquier otro que yo haya hecho. Me pareció un desafío muy estimulante bucear en su mundo interior, tan aislado del resto."

"Cuando leí el guión me mantuvo todo el tiempo expectante. Los personajes son tan vívidos y ricos. A lo largo de la historia vas obteniendo detalles de sus vidas y de su pasado. Sucede mucho en el subtexto de cada personaje, y vas conociendo cada vez más a medida que se va desarrollando la trama. Creo que a la audiencia le va a encantar."

Riesgraff comparte su perspectiva sobre sus compañeros y la manera en que ayudaron a realzar su propia performance. El todo es mucho mejor que las partes. "Los personajes tienen sus ventanitas por donde espiar sus historias y pasados. Cada uno está "atrapado" de alguna manera o en algún momento de su vida... no solo Anna. Ella está atrapada en una situación con todas estas almas atormentadas. Cada uno, al final, se enfrentará con su destino. Algunos atrapados por su bien, y otros liberados. Cada personaje tiene un momento en el film que te da una clave acerca de su motivación y su trasfondo. Creo que lo interesante del caso es que cada personaje tiene su arco. Ninguno es tan plano como para ser sólo el bueno, el malo, el psycho, o nada de eso."

"Mis coprotagonistas son incréibles. Ellos traen algo único y totalmente diferente para cada uno de los roles. La historia funciona muy bien debido a eso. Creo que tanto en cámara como fuera, todo el grupo funciona muy bien. Tenemos la suerte de trabajar con un elenco muy talentoso. Todos son muy divertidos. Me parece muy bueno que cuando trabajas con material oscuro y terrorífico como este puedas, en tu tiempo de descanso, poder cortar y divertirte un poco."

Netto comparte, "Para el personaje de 'Dan,' que es encantador, confidente, quizás un potencial candidato amoroso, tenemos a Rory Culkin. Rory es un gran colaborador, una persona inteligente y dulce. Él hizo muchas grandes preguntas y siempre buscó la manera de mejorar y hacer más interesante a su personaje. Tuvo muchas buenas ideas que compartió con nosotros y expuso."

"Dan es el epicentro moral del film, remarca Olsen acerca del personaje de Culkin. "La verdad es que él es la única persona realmente inocente en el film, y se la pasa recibiendo golpes. El pobre tipo se rompe los dedos. Se disloca la rodilla. Es arrojado desde las alturas. Dos veces lo golpean en la cara, y creo que pide ser golpeado una tercera vez. Le encanta la idea de que su personaje sea golpeado durante toda la película pero que al final, ya sabes, salga triunfante. Es muy valiente. De hecho, él hizo sus propias escenas de riesgo!"

Schindler agrega, "El personaje de "JP", Jack Kesy, él es un actor prometedor, es simplemente fenomenal. Trae una intensidad a la pantalla que la gente valorará. También pudimos conseguir a Martin Starr para el personaje de "Perry," lo cual es interesante porque la gente probablemente lo conoce por sus colaboraciones con Judd Apatow, pero este es un rol totalmente distinto. Hace del "duro" en este film, un tipo algo retorcido, y lo hace muy bien.

"La gente verá INTRUSOS por lo original de su historia." Schindler lo resume así, "La mayoría de la gente, en esta época, puede predecir bastante de lo que ocurrirá en una película desde el minuto 1 pero definitivamente no pasa eso con esta película. Me sorprendería mucho que pudieras descubrir todos los giros que ocurren en la película. Donde empezamos la película, y donde terminamos, son dos lugares muy diferentes. Tiene un poquito de humor, definitivamente hay terror, hay sangre y trauma.

EL ELENCO

BETH RIESGRAF (Anna Rook) es conocida por protagonizar la premiada serie dramática de TNT, LEVERAGE, que tuvo su última temporada el año pasado. Beth será vista próximamente junto a Jason O'Mara, Jessica Szohr, y Lauren Stamile en COMPLICATIONS.

Otra participación notable en TV es como la 'Dra. Maeve Donovan' en CRIMINAL MINDS. Ha estado como protagonista invitada en muchos programas, tales como THE MENTALIST, MY NAME IS EARL, WITHOUT A TRACE, NCIS, y HOW I MET YOUR MOTHER. En cine, Riesgraf co-produjo y protagonizó con Giovanni Ribisi en la producción independiente THE WHITE DOOR, la película ALVIN AND THE CHIPMUNKS y las películas independientes NOBODY y LET'S BE CIVIL KENNETH. También se la puede ver en la serie para internet CAPER en el canal Geek & Sundry.

Además de actriz, Riesgraf es fotógrafa profesional y directora de cine. En 2003, Riesgraf hizo un corto que fue aclamado por la crítica: FAR AWAY SWIMMING POOL, el cual se basó en un viaje de dos semanas por toda NorteAmérica. El corto fue parte de un colectivo llamado 'America Motel' y fue exhibido junto con el trabajo del fotógrafo Alex Prager, y la escritora y artista Mercedes Helnwein. En Noviembre de 2011, Riesgraf fue seleccionada para escribir, dirigir y producir un corto para We are the Superlative Conspiracy (WeSC) titulado A STANDARD STORY, para colaborar en la promoción de la nueva linea de merchandising hecha exclusivamente para The Standard Hotel. El corto fue aclamado por la prensa, ganó el Best of Show, dos premios a la excelencia en Creatividad/Originalidad, y Mejor Actriz en los Best Shorts Competition 2012.

Sus fotos y cortos han sido exhibidos en Londres, Nueva York y Los Angeles y publicadas, entre otros, en ANTHEM, NYLON, GQ, MEAN, ZINK, ANGELENO, JANE y MEN'S JOURNAL.

RORY CULKIN (Dan Cooper)es uno de los actores más solicitados del momento, habiendo tenido muy buena acogida del público y la crítica por sus interpretaciones en SIGNS, de M. Night Shyamalan, en LYMELIFE, de Derick Martini, junto a Alec Baldwin y Emma Roberts (que ganó el premio FIPRESCI en el Toronto International Film Festival en 2008) y el favorite del publico en SCREAM 4, dirigida por Wes Craven y protagonizada por Hayden Panettiere y Courtney Cox.

Culkin fue nominado a los Independent Spirit Award por su interpretación en YOU CAN COUNT ON ME, dirigida por Kenny Lonergan, coprotagonizada por Laura Linney y Mark Ruffalo y estrenada por Paramount Classics. Más recientemente protagonizó ELECTRICK CHILDREN junto a Julia Gardner y Billy Zane; y HICK, con Blake Lively y Chloe Moretz.

Participó también en THE NIGHT LISTENER, de Patrick Stettner, con Robin Williams; en THE CHUMSCRUBBER con Glenn Close y Jamie Bell; en DOWN IN THE VALLEY con Edward Norton y Evan Rachel Wood; y en THE ZODIAC con Justin Chambers y Robin Tunney.

Rory puede ser visto como GABRIEL, el personaje del film homónimo dirigido por Ben Howe, que recibió excelentes críticas en la edición del 2014 del TriBeCa Film Festival. Variety calificó su interpretación como "electrizante" e Indiewire la describió como su "mejor interpretación".

MARTIN STARR (Perry Cuttner) puede ser visto actualmente por su trabajo en la serie de HBO SILICON VALLEY. Es conocido por sus personajes en las series de culto FREAKS AND GEEKS y la aclamada PARTY DOWN.

Sus participaciones en cine incluyen THIS IS THE END, ADVENTURELAND, KNOCKED UP, SUPERBAD, VERONICA MARS, WALK HARD, INCREDIBLE HULK, SAM & AMIRA, y TRUTH ABOUT LYING. Algunos de sus más recordados personajes fueron en COMMUNITY, PARKS AND RECREATION, HAWAII FIVE-O, DRUNK HISTORY, NEW GIRL, BURNING LOVE, LOS GOLDBERG (HE GOLBERGS) y SHIELD.

JACK KESY (JP Henson) fue miembro de la Marina antes de iniciar su carrera como actor y pintor.

Kesy estudió en Londres y ha participado de clásicos teatrales como THREE SISTERS junto a Wyn Jones, AGAMMEMNON con Patsy Rodenburg y la más recientes TENNIS IN NABLUS del dramaturgo Ismail Khalidi y MOUND BUILDERS de Langford Wilson en la prestigiosa compañía Stageworks Hudson.

Participó en las películas YYELLING TO THE SKY, GRAND STREET y DEMENTED, que se exhibieron en festivales como Cannes y Berlín, entre otros. Actualmente forma parte del elenco, junto a Sean Astin y Corey Stoll, del drama THE STRAIN, que se transmite por FX

SOBRE LOS REALIZADORES

ADAM SCHINDLER (Dirección/Edición) es co-fundador de Type AB, un colectivo cinematográfico especializado en películas de género, contenido televiso y multimedial innovadores que opera desde Los Ángeles. CASA MORTAL (INTRUDERS) es su debut como director.

Sus guiones han obtenido reconocimientos a través del Taller de Guionistas Cinematográficos de Chesterfield y la Beca para Guionistas de la Academia Nicholl. Adam co-escribió y fue productor de DELIVERY: THE BEAST WITHIN, favorita de los festivales el año 2013 y que estrenó en mayo de 2014 a través de The Collective and Tribeca Films.

Adam creció en St. Paul, Minnesota y se mudó a Los Ángeles el 2002. Comenzó su carrera como asistente del productor ganador del Premio de la Academia, Lawrence Bender, con quien trabajó en películas como KILL BILL: VOL. 2, HISTORIA DE UN SECUESTRO (THE CHUMSCRUBBER) Y VOCES INOCENTES (INNOCENT VOICES).

Adam pronto se trasladó al mundo de la televisión como asistente del productor ejecutivo de AMA DE CASAS DESESPERADAS (DESPERATE HOUSEWIVES), Michael Edelstein, durante la segunda temporada de la serie, cuando fue galardonada por los Golden Globe.

Adam trabajó luego con el creador del éxito de HBO, HARD KNOCKS y director, nominado a los Emmy, de CHRIS ROCK: KILL THE MESSENGER y JUSTIN TIMBERLAKE: FUTURE SEXX/LOVESHOW, Marty Callner.

T.J. CIMFEL Y DAVE WHITE (Guion) anunciaron su debut como guionistas con el film de horror CASA MORTAL (INTRUDERS). Poco después, el dúo fue convocado para adaptar la novela gráfica best-seller de IDW, CRAWL TO ME, actualmente en desarrollo y dirigida por Victor Garcia (THE DAMNED). Los escritores trabajaron recientemente con el director Marcel Sarmiento (DEAD GIRL) en la tercera entrega de la exitosa franquicia V/H/S, V/H/S: VIRAL, en cines en noviembre de 2014. Adicionalmente, montaron el thriller sobrenatural WEEP con los 14 productores de CONTRACTED (IFC Films). El guion original de Cimfel, HOTEL MORTAL (NO TELL MOTEL), fue producido y lanzado por Enderby Entertainment en 2012.

STEVEN SCHNEIDER (Producción) es ex crítico de cine y académico. Tiene Maestrías en Filosofía de la Universidad de Harvard y la Universidad de Londres; y en Estudios Cinematográficos de la Universidad de Nueva York. Como productor, Schneider escaló rápidamente en los rankings de Hollywood y se convirtió en un experto en películas de género.

Luego de haber escrito y editado numerosos libros sobre el mundo del cine y el horror, Schneider se trasladó a Los Ángeles para iniciar su carrera como productor. Después del éxito récord de ACTIVIDAD PARANORMAL (PARANORMAL ACTIVITY) de 2009, una película que él ayudó a traer a la pantalla, Schneider acumuló en su haber un gran listado de películas y series de televisión dirigidas por realizadores de primera categoría, incluyendo DEMONIO (INSIDIOUS) de James Wan, TERROR EN LA BAHÍA (THE BAY) de Barry Levinson, CON EL DIABLO ADENTRO (THE DEVIL INSIDE) de William Brent Bell, AREA 51 de Oren Peli, THE LORDS OF SALEM de Rob Zombie y el piloto de ABC / DreamWorks Televisión, THE RIVER.

Schneider está desarrollando proyectos para estudios como Warner Bros. Pictures y Paramount Pictures. Produjo recientemente el thriller de M. Night Shyamalan, LOS HUÉSPEDES (THE VISIT), que Universal lanzará en septiembre de 2015.

JEFF RICE (Producción) es conocido como uno de los productores más exitosos de Hollywood, con más de setenta películas en su haber hasta ahora. Muchos de los proyectos de Jeff han estrenado como número uno en la taquilla y se han presentado en los principales festivales del mundo como Cannes, Sundance, Venecia, Berlín y Toronto con películas que incluyen 2 ARMAS LETALES (2 GUNS), protagonizada por Denzel Washington y Mark Wahlberg, EN LA MIRA (END OF WATCH), protagonizada por Jake Gyllenhaal y Michael Pena, PLAN DE ESCAPE (ESCAPE PLAN), protagonizada por Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, LA TRAMA (BROKEN CITY), protagonizada por Mark Wahlberg, Russell Crowe y Catherine Zeta Jones, FUEGO CON FUEGO (FIRE WITH FIRE), protagonizada por Bruce Willis y Josh Duhamel, CAZADOR DE MUJERES (FROZEN GROUND), protagonizada por Nicolas Cage y John Cusack, JUEGO ASESINO (THE WATCHER), protagonizada por Keanu Reeves y Marisa Tomei, UNIDAD DE ELITE (FREELANCERS), protagonizada por Robert De Niro y Forest Whitake, ASALTO AL FURGÓN BLINDADO (EMPIRE STATE), protagonizada por Liam Hemsworth, Dwayne Johnson y Emma Roberts, EL SOBREVIVIENTE (LONE SURVIVOR), protagonizada por Mark Wahlberg, Eric Bana y Taylor Kitsch, TERAPIA EN BORADWAY (SHE IS FUNNY THAT WAY), protagonizada por Jennifer Aniston y Owen Wilson y LUGARES OSCUROS (DARK PLACES), Protagonizada por Charlize Theron y Chloë Grace Moretz.

CHRISTA CAMPBELL (Producción Ejecutiva) y LATI GROBMAN (Producción) son las fundadoras de Campbell-Grobman Films. Una fuerza feroz en la comunidad cinematográfica desde 2011. El dúo ha producido proyectos para diferentes estudios de Hollywood, incluyendo LA MATANZA DE TEXAS 3D (TEXAS CHAINSAW 3D), THE ICEMAN, protagonizada por Michael Shannon y Winona Ryder, y el documental BRAVE MISS WORLD, dirigido por Cecilia Peck, que fue nominado en los Emmys ® 2014 en la categoría mérito excepcional en el cine documental.

Los proyectos del dúo también incluyen el thriller de terror Asylum: El experimento (STONEHEARST ASYLUM), protagonizada por Kate Beckinsale, Jim Sturgess y Michael Caine; EL GUERRERO ROJO (RED SONJA), basado en las icónicas novelas gráficas; EL DIA DE LOS MUERTOS (DAY OF THE DEAD), un remake del clásico George Romero; Y TERAPÍA EN BROADWAY (SHE'S FUNNY THAT WAY), protagonizada por Jennifer Aniston y Owen Wilson, que fue seleccionada para el Festival de Venecia de 2014.

Impulsadas por su pasión por el cine, Campbell y Grobman disfrutan trabajando dentro de un amplio espectro de géneros, que van desde el horror a la comedia romántica, la acción y el documental. Sus películas han sido presentadas en varios festivales de cine de renombre en todo el mundo, incluyendo Toronto, Venecia, Montreal y WorldFest-Houston. Utilizando sus experiencias combinadas tanto detrás como delante de la cámara, este equipo aspira en última instancia a crear películas que puedan cambiar el mundo para mejor.

ERIK OLSEN (Producción) comenzó su carrera trabajando en películas como GOTHIKA, Operación Swordfish (SWORDFISH), EXIT WOUNDS, NACER PARA MORIR (CRADLE 2 THE GRAVE), MATRIX: RECARGADO (THE MATRIX RELOADED) y MATRIX: REVOLUCIONES (THE MATRIX REVOLUTIONS) con el productor Joel Silver para Warner Bros. También produjo thrillers de terror que incluyen: LA CASA DE CERA (HOUSE OF WAX), LA COSECHA (THE REAPING) con Hilary Swank, Y LA HUÉRFANA (ORPHAN), protagonizada por Vera Farmiga.

Olsen defendió el guion para EL LIBRO DE ELI (THE BOOK OF ELI) y llevó el thriller post-apocalíptico a la realidad como Productor Ejecutivo. La película de 2009 se protagonizó por Denzel Washington y la dirigieron los hermanos Hughes. Él es el director de Apocalyptic Entertainment y tiene en producción junto a Twentieth Century Fox a la épica-romana ARMINIUS. Su thriller de Universal Pictures LA CURVA DE LA MUERTE (CURVE), protagonizada por Julianne Hough, está actualmente en postproducción, y está preparando una adaptación del best-seller THE DIRT, basado en tumultuoso ascenso y caída de Motley Crue, con Jeff Tremaine en la dirección.

ROB VAN NORDEN (Producción Ejecutiva) fue productor del éxito mundial OBJETIVO CASA BLANCA (OLYMPUS HAS FALLEN), dirigido por Antoine Fuqua, protagonizada por Gerard Butler junto a Aaron Eckhart, el ganador del Oscar® Morgan Freeman, la nominada al Premio de la Academia Angela Bassett y la ganadora del Oscar® Melissa León. Van Norden produjo recientemente EL ÚLTIMO DESEO (AS I LAY DYING), estelarizada, dirigida y escrita por James Franco y basada en la novela de William Faukner. La película fue nominada en la sección Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes de 2013. Anteriormente, Van Norden supervisó al departamento de efectos visuales en LOS IDESTRUCTIBLES 3 (THE EXPENDABLES 3). Se desempeñó como supervisor de producción en películas como EL CHICO DEL PERIODICO (THE PAPERBOY), LOS INDESTRUCTIBLES (THE EXPENDABLES), LOS INDESTRCTIBLES 2 (THE EXPENDABLES 2), y fue coordinador de producción en RAMBO, CONTRARELOJ (STOLEN), EN BUSCA DE UN HÉROE (HERO WANTED), El día que Nietzsche lloró (WHEN NIETZSCHE WEPT), 88 MINUTOS (88 MINUTES), y EL DOBLE (THE DOUBLE).

Van Norden comenzó su carrera trabajando para el presidente de producción de Millennium Films, John Thompson, participando en películas como MI NOVIO ES UN LADRÓN (HOMELAND SECURITY), RUBIA Y EXPLOSIVA (BLOND AMBITION), EL REY DE CALIFORNIA (KING OF CALIFORNIA), EL CONTRATO (THE CONTRACT), CULTO SINIESTRO (THE WICKER MAN), LA DALIA NEGRA (THE BLACK DAHLIA) y 16 CALLES (16 BLOCKS).

TERRY DOUGAS (Producción Ejecutiva) Nació en Vancouver, Canadá. Cuando tenía cuatro años, sus padres regresaron a su país de origen, Grecia, donde fue criado en la ciudad de Volos. Su amor por el cine finalmente lo llevó a Los Ángeles, donde se graduó del Programa de Televisión y Extensión de la UCLA.

Después de trabajar como asistente de numerosos productores y directores, Dougas produjo su primera película, THE MESMERIST, a la edad de 23 años. La película se lanzó en Estados Unidos en 2002 y se distribuyó en todo el mundo poco después. Su colaboración con Barbara De Fina, productora ejecutiva de The Mesmerist y socio productor de Martin Scorsese durante mucho tiempo, continuó mientras Dougas y De Fina produjeron BRIDES, con Scorsese como productor ejecutivo. Después de su estreno en 2004, BRIDES se convirtió en una de las películas griegas más exitosas de la historia.

En 2005, Dougas se asoció con su amigo íntimo, Paris Latsis, para formar la productora de cine y televisión G & M Films. Un año más tarde, G & M Films se asoció con Radar Pictures, para las películas UN PAPÁ MUY PODEROSO (SWING VOTE), protagonizada por Kevin Costner; LA CAJA MORTAL (THE BOX), protagonizada por Cameron Diaz; Y LA MENTIRA ORIGINAL (THE INVENTION OF LYING), protagonizada por Ricky Gervais y Jennifer Garner.

En 2008, Dougas y Latsis lanzaron su nueva compañía 1821 Pictures, que lanzó el documental WITH GREAT POWER: THE STAN LEE STORY, y el drama AND WHILE WE WERE HERE, con Kate Bosworth, que fue nominada a Mejor Película Narrativa en el Festival de Cine de Tribecca de 2012. 1821 Pictures está produciendo actualmente LA VENGANZA DE JANE (JANE'S GOT A GUN) con Natalie Portman. La compañía tiene varias películas en desarrollo, incluyendo THE ODYSSEY con Warner Bross, un relato de la épica de Homero, basándose en una idea que Dougas presentó al estudio. La compañía cinematográfica también lanzó un proyecto editorial, 1821 Comics, que publicó el best-seller del New York Times, que también estableció un Record Guiness ROMEO & JULIET: THE WAR, con la leyenda del cómic Stan Lee. La parte editorial de la compañía está actualmente trabajando duro en el lanzamiento de STAN LEE´S KIDS UNIVERSE, su propia marca especializada en libros infantiles.

Dougas se dedica a ofrecer entretenimiento de calidad a los mercados internacionales. Aún regresa a Grecia varias veces al año.

PARIS LATSIS (Producción Ejecutiva) Nació en Atenas, Grecia. Es un productor, conocido por LA MENTIRA ORIGINAL (THE INVENTION OF LYING), LA CAJA MORTAL (THE BOX) y MACHETE KILLS. En 2005, Latsis se asoció con Terry Dougas para formar la productora de cine y televisión G & M Films. Un año más tarde, G & M Films se asoció con Radar Pictures para las películas UN PAPÁ MUY PODEROSO (SWING VOTE), protagonizada por Kevin Costner; LA CAJA MORTAL (THE BOX), protagonizada por Cameron Diaz; Y LA MENTIRA ORIGINAL (THE INVENTION OF LYING), protagonizada por Ricky Gervais y Jennifer Garner.

En 2008, Dougas y Latsis lanzaron su nueva compañía 1821 Pictures, que lanzó el documental WITH GREAT POWER: THE STAN LEE STORY, y el drama AND WHILE WE WERE HERE, con Kate Bosworth, que fue nominada a Mejor Película Narrativa en el Festival de Cine de Tribecca de 2012. 1821 Pictures está produciendo actualmente LA VENGANZA DE JANE (JANE'S GOT A GUN) con Natalie Portman. La compañía tiene varias películas en desarrollo, incluyendo THE ODYSSEY con Warner Bross, un relato de la épica de Homero, basándose en una idea que Dougas presentó al estudio. La compañía cinematográfica también lanzó un proyecto editorial, 1821 Comics, que publicó el best-seller del New York Times, que también estableció un Record Guiness ROMEO & JULIET: THE WAR, con la leyenda del cómic Stan Lee. La parte editorial de la compañía está actualmente trabajando duro en el lanzamiento de STAN LEE´S KIDS UNIVERSE, su propia marca especializada en libros infantiles.

BRIAN NETTO (Producción Ejecutiva/Edición) Creció en las Ciudades Gemelas de Minnesota antes de mudarse a Los Ángeles en el año 2002. Rápidamente ascendió de ser asistente de post producción en el largometraje GRIND a aprendiz de dirección ejecutiva con el Vicepresidente de Efectos Visuales y Animación de Warner Bros, Chris Defaria. Fue durante su tiempo en Warner Bros. que obtuvo un acceso sin precedentes a algunos de los cineastas más vanguardistas de la industria, ya que conceptualizaron proyectos como 300, CONSTANTINE, BATMAN INICIA (BATMAN BEGINS), SUPERMAN REGRESA (SUPERMAN RETURNS) y SOY LEYENDA (I AM LEGEND).

En 2005, Brian comenzó a trabajar con el director ganador del premio de la Academia y presidente de la DGA, Taylor Hackford. Brian trabajó como productor asociado en la película más reciente de Hackford, el thriller PARKER, protagonizado por Jason Statham y Jennifer López. Brian es co-fundador de Type AB, un colectivo cinematográfico especializado en películas de género, contenido televiso y multimedial innovadores que opera desde Los Ángeles. DELIVERY: THE BEAST WITHIN (Collective / Tribeca Films, 2014), co-escrita con Adam Schindler, marcó su debut como director.

TOMMY VLAHOPOULOS (Producción Ejecutiva) Es un empresario creativo y apasionado. Nació en Brooklyn, Nueva York y fue criado en Long Island, donde asistió a la Universidad de Long Island. En 2007 Tommy se asoció con una empresa del rubro de la construcción donde es ahora Vicepresidente Ejecutivo. Fue introducido a la producción cinematográfica por Jeff Rice: EL SOBREVIVIENTE (LONE SURVIVOR), 2 ARMAS LETALES (2 GUNS) para ser productor ejecutivo de CASA MORTAL (INTRUDERS).

MATTHEW LAMOTHE (Producción ejecutiva) es un productor de Jeff Rice Films: 2 ARMAS LETALES (2 GUNS), CONTRARELOJ (EN LA MIRA), la nominado al premio de la Academia EL SOBREVIVIENTE (LONE SURVIVOR), que opera desde Beverly Hills, California. Matthew produjo recientemente la comedia romántica I'LL SEE YOU IN MY DREAMS con Malin Ackerman, Sam Elliot y Blythe Danner y CASA MORTAL (INTRUDERS), producida por Steven Schnieder, ACTIVIDAD PARANORMAL (PARANORMAL ACTIVITY, DEMONIO (INSIDIOUS), protagonizada por Beth Riesgraf, Rory Culkin y Martin Starr.

Antes de producir con Jeff Rice, Matthew trabajó en el departamento especializado en películas de la agencia de talentos de figuras de primer nivel, ICM Partners.

ERIC LEACH (Director de Fotografía) Ha trabajado como camarógrafo en películas como BUENOS VECINO (NEIGHBORS), LÍBRANOS DEL MAL (DELIVER US FROM EVIL), WHIPLASH, HOTEL PARA PERROS (HOTEL FOR DOGS), ESTE ES EL FIN (THIS IS THE END), LIGERAMENTE EMBARAZADA (KNOCKED UP) y la próxima SCOUTS VS. ZOMBIES.

JAMES WILEY FOWLER (Diseño de Producción) trabajó en el departamento de arte como decorador y vestuarista en películas como la adaptación de James Franco de la obra ÚLTIMO DESEO (AS I LAY DYING) de William Faulkner, EL ÁRBOL DE LA VIDA (THE TREE OF LIFE), PREDADORES (PREDATORS), SIN LUGAR PARA LOS DÉBILES (NO COUNTRY FOR OLD MEN), UN DOMINGO CUALQUIERA (ANY GIVEN SUNDAY).

Comenzó su carrera como asistente de producción y ayudante de arte en ARMAGEDÓN (ARMAGEDDON) y ROCKETMAN.