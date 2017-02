La cura siniestra: Sinopsis, elenco, ficha: A Cure for Wellness

SINOPSIS

Del visionario director Gore Verbinski, LA CURA SINIESTRA es un thriller psicológico aterrador y alucinante.

Dane DeHaan interpreta a Lockhart, un corredor de bolsa decidido, que es enviado por su despacho a un remoto spa medicinal, ubicado en los Alpes.

La misión de Lockhart es rescatar al director general de la compañía, Pembroke (Harry Groener), paciente del spa, quien ha dejado dicho a su personal que no tiene intención alguna de regresar a Nueva York. Lockhart llega al apacible sanatorio, donde los residentes están recibiendo supuestamente una cura milagrosa. No obstante, parece que, de hecho, se están enfermando más.

Conforme investiga los secretos siniestros y desconcertantes detrás del spa, conoce a una joven, la hermosa y arrebatadora Hannah (Mia Goth), quien también se encuentra internada. De igual manera, tiene la oportunidad de conocer a otra paciente, la excéntrica Sra. Watkins, interpretada por Celia Imrie, quien ha hecho algo de investigación por su parte.

Al poco tiempo, el director de la institución, el Dr. Volmer (Jason Isaacs), le diagnostica a Lockhart la misma condición que tienen los otros pacientes, por lo que queda atrapado en el refugio alpino. Lockhart comienza a perder la cordura y tiene que soportar pruebas inimaginables durante el transcurso de su propio 'tratamiento'.

En la misma tradición del inolvidable clásico THE RING (2002), del mismo Verbinski, el director ganador del Premio de la Academia® trae consigo su estilo y visión inigualables para LA CURA SINIESTRA. Atmosférico y visualmente espectacular, el filme es fascinante y reflexivo, una vez que explora el verdadero significado del bienestar, así como los ornamentos de la avaricia y el poder, mientras se cuestiona qué es en realidad sentirse realizado.

El filme fue producido por New Regency y Blind Wink Productions. Justin Haythe escribió el guión; la historia fue concebida por Justin Haythe y Gore Verbinski. Los productores son Verbinski, Arnon Milchan y David Crockett. Los productores ejecutivos son Justin Haythe y Morgan Des Groseillers. El responsable de la música original del filme es el compositor británico nominado al Globo de Oro® y Emmy® Benjamin Wallfisch, cuyo trabajo incluye HIDDEN FIGURES, BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE y THE LITTLE PRINCE.

LA INSPIRACIÓN

Una vez que emprendió el proyecto de LA CURA SINIESTRA, Verbinski tenía la intención de hacer un thriller con la profundidad, visión y poder de películas clásicas del género que tanto admiraba, tales como THE SHINING (el filme de 1980 de Stanley Kubrick), DON'T LOOK NOW (el filme de 1973 de Nicolas Roeg) y ROSEMARY'S BABY (el filme de 1968 de Roman Polanski). La idea de una cura rápida, junto con el malestar y la obsesión de la sociedad por encontrar la salud perfecta, eran temas que le fascinaban a Verbinski, cuyos filmes incluyen la muy exitosa franquicia de PIRATES OF THE CARIBBEAN y la película animada ganadora del Premio de la Academia® RANGO. "Comenzamos a explorar la noción de un spa medicinal en los Alpes, un centro de bienestar que en realidad no hace que te sientas mejor", comenta Verbinski, "y a partir de ahí, comenzó a evolucionar poco a poco. Para nosotros resultó ser muy evidente que esta obra iba a ser de género, y comenzamos a darle vueltas al concepto de la inevitabilidad. En el sentido de que existe una enfermedad, ¡una especie de mancha negra en tus rayos-x que nomás no desaparece!".

Verbinski se sentó con el guionista Justin Haythe (THE LONE RANGER, REVOLUTIONARY ROAD). "Ya llevaba algún tiempo dándole vueltas a una idea generada a raíz de varias influencias y preocupaciones, pero en gran medida provenía de mis sospechas de la medicina", comenta Haythe, quien se inspiró en el trabajo del escritor alemán Thomas Mann y del psiquiatra Carl Jung. "El filme hace referencia a la contaminación de nuestras mentes y cuerpos en el mundo moderno y a nuestra obsesión con la pureza, como resultado de ello".

DANE DEHAAN COMO LOCKHART, EL EJECUTIVO DE WALL STREET

Uno de los actores jóvenes más emocionantes de Hollywood, el talentoso y carismático Dane DeHaan (KILL YOUR DARLINGS, THE AMAZING SPIDER-MAN 2, LIFE) estaba fascinado con interpretar el papel de Lockhart y trabajar con Verbinski. "Me resultó irresistible después de escuchar la visión de Gore y ver cuán apasionado estaba por el proyecto, además de haber leído el guión y entender lo desafiante que era el papel", comenta DeHaan. "Mi personaje pasa por tantas cosas en esta película, que es una locura. Y esta fue una oportunidad para trabajar con un gran realizador".

"Vi a Dane en THE PLACE BEYOND THE PINES", comenta Verbinski. "Me pareció una persona muy interesante y fotogénica, además de honesto. No me lo podía sacar de la cabeza para el papel de Lockhart. También tiene una ética de trabajo fantástica, que es algo que buscas cuando quieres cautivar, que es lo que buscábamos hacer con esta película. No puedes ni parpadear. ¡La audiencia está presente con sus cuchillos afilados! Dane es maravilloso porque siempre está a la búsqueda de algo honesto. Si te introduces a la médula de su mantra, diría: 'no finjas. Sé auténtico'".

Además de la autenticidad, DeHaan le aporta fuerza y vulnerabilidad a su complejo personaje. "Lockhart es un héroe común y corriente perfecto para una película como ésta, que lidia con el bienestar, la ambición y la salud en la sociedad actual", comenta DeHaan. "¡El hecho de que sea un joven que trabaja en Wall Street dice mucho! Por lo que tiene que pasar esa gente que trabaja en compañías de Wall Street es, de verdad, increíble. Es como un proceso parecido al de las novatadas. Trabajan las veinticuatro horas del día, y es casi como: '¿qué estás dispuesto a abandonar por esta compañía?' Les piden que estén sentados en sus escritorios durante gran parte del día, y que trabajen, trabajen, trabajen. En realidad, no estás haciendo nada para el beneficio del mundo. Supongo que a final de cuentas el objetivo último para ellos es la ganancia personal, además de poder y riqueza, salir adelante en la compañía y demostrarse ante los demás. Estas personas hacen una cantidad ingente de dinero y eso es lo que están buscando. Para eso se requiere un tipo de persona muy específico".

"Lockhart es un tipo que está determinado a triunfar a como dé lugar", comenta Verbinski. "Hicimos el personaje de Dane un corredor de bolsa porque creo que, a final de cuentas, es el epítome de ese tipo de persona. Gana buen dinero, okey, pero, ¿qué es en realidad lo que genera? Hace dinero a expensas de otra gente que hace dinero, a diferencia de gente, que, por ejemplo, hace ollas de barro o zapatos. Esas personas están haciendo algo real. Lockhart ha decidido que no va a ser como su padre, quien nunca triunfó. Va a conseguir ese trabajo en el concejo de la compañía. Hará trampa, mentirá y embaucará, y hará lo que sea para derrotar a sus colegas", añade Verbinski, una vez que discute la motivación y psique del personaje, aspectos que están arraigados a la problemática historia familiar del joven.

"Cuando Lockhart llega al spa, está en un estado de negación, ya que no cree que haya algo malo en él", comenta Verbinski. "Pero tiene esta enfermedad en un estado peor que cualquier otro paciente. Es diagnosticado con el mismo mal misterioso y pasa a ser otro paciente más del sanatorio. Comienza a investigar los secretos más profundos y siniestros del lugar", continúa Verbinski. "Pero entre más se acerca a la verdad, más comienza a perder el entendimiento de la realidad".

EL REALIZADOR EXPERTO

Un narrador sobresaliente y un experto en ritmo, Gore genera una atmósfera perturbadora y ominosa a lo largo de LA CURA SINIESTRA, al introducir a la audiencia al mundo del spa, donde nada es claro u honesto. "Bueno, es interesante, porque me parece que entre más enigmático hagas algo, particularmente en este género, más puedes emplear un tipo de lógica onírica", comenta Verbinski. "Las cosas pueden seguir siendo inexplicables porque sientes que hay otra fuerza, que algo inevitable está sucediendo. Para mí, ésa es la gran provocación -intentar hacer que sientas que esta enfermedad no está desapareciendo; que te está arrastrando. Estás apuntando la cámara hacia el pasillo y llevando al protagonista hacia su epifanía final. Una vez que eso está funcionando, no necesitas tener tanta exposición, ni explicar cómo funcionan las cosas. Sólo sientes que todo eso está sucediendo por una razón".

La oportunidad de trabajar con Gore fue un atractivo magnífico para todo aquel involucrado en el filme, desde el reparto hasta el equipo de producción. Justin Haythe describe la experiencia como todo un placer. "¡Es el mejor! Gore es inflexible", comenta Haythe, "pero sólo y siempre cuando se trata de buscar hacer la mejor película posible. El ego no forma parte de la ecuación. El diseño y el sonido tienen un gran poder en este género, y Gore es un experto en ambos".

"Me encantó haber trabajado con Gore", dice Dane DeHaan. "Fue todo un placer. Algunas personas tienen una memoria fotográfica, pero siento que Gore tiene una memoria cinematográfica. Sabe exactamente lo que está haciendo. Está encima de todos los aspectos de la realización; la iluminación, la utilería, la actuación. Es como si tuviera toda la película en su mente. Gore es muy visual y específico en cuanto a su manera de narrar la historia; es muy exigente con respecto a cada encuadre de la película. También es un director en el que puedes confiar sin problemas porque sabe exactamente qué es lo que quiere. Mi trabajo fue sólo darle vida a lo que él quería, de una manera que nunca antes había experimentado. Fue una auténtica colaboración entre los dos. Respetó todo el trabajo que hice y mis aportaciones, pero él también tenía una visión muy específica. Fue increíble haber trabajado con él".

El veterano actor británico Jason Isaacs, señala que Verbinski es un director con una perspectiva única e interesante. "Después de haber platicado con Gore se volvió evidente que estaba interesado en los matices, y sorprender a todos en todo momento. Gore es un fenómeno en el set, pero estaba muy consciente de cómo todas las escenas iban a funcionar de manera conjunta", continúa Isaacs. "Llegaba al set con un pizarrón blanco gigante cubierto con storyboards que sólo él podía interpretar, lo que significaba que todos nosotros, los actores, nos sentíamos seguros. Y si teníamos algunas ideas, siempre estaba abierto a escucharlas".

Celia Imrie, actriz ganadora del Premio Olivier y nominada al Screen Actors Guild, cuyas películas incluyen BRIDGET JONES'S BABY, ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE y THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL, estaba igualmente impresionada con su experiencia laboral con Verbinski. "Se sabe todo el guión de memoria. Pero también es inusualmente generoso con su apoyo y elogios, no sólo para nosotros, sino para todos. A un actor que vino sólo un día a interpretar a un camillero que me lleva a tratamiento, le ofreció palabras de apoyo", comenta Imrie. "Esa actitud hace que quieras trabajar más duro y mejor. ¡A partir de ahora, estaría dispuesta a participar en cualquiera de sus películas!".

"Nunca he conocido a un director que se prepare mejor que Gore Verbinski", coincide el productor David Crockett. "Ya tiene en su cabeza toda la película filmada, y sabe exactamente hacia dónde quiere llevar a la audiencia en este viaje. Y siempre tiene la satisfacción del público en mente. La otra gran cosa de él es su habilidad para ir de hablar con el equipo técnico, los diseñadores de sets o los utileros acerca de los detalles más pequeños de una toma, a caminar a lo largo del set y tener una conversación con un actor acerca de su personaje. Eso me parece único en él; su habilidad para tomar todo el mundo de la realización cinematográfica, desde lo creativo a lo técnico, y ponerlo todo en un gran paquete".

DR. HEINRICH VOLMER Y SU CURA

"Lo que ofrecemos aquí es un proceso de purificación del mundo moderno".

Jason Isaacs (Lucius Malfoy en los filmes de HARRY POTTER, BLACK HAWK DOWN, ARMAGEDDON, THE PATRIOT) es convenientemente perverso como el encantador y enigmático Dr. Volmer. Sus pacientes parecen gozar de felicidad, pero, ¿por qué no mejoran? Además, ¿qué sucede detrás de las puertas de su extraño hospital? Volmer arrastra a Lockhart hacia su telaraña siniestra y le hace ver al joven corredor de bolsa que necesita tratamiento. "Volmer puede o no ser malvado, o quizás y sea un hombre que se topó con el secreto a la felicidad. Está en Lockhart averiguarlo", comenta Isaacs. "Volmer tiene una obsesión extraña con el barón que fue el primer dueño del castillo que alberga el instituto. En el pueblo local existen historias extrañas acerca de los experimentos que el barón realizó con miembros de su familia. También hay algo incómodo acerca de la obsesión de Volmer con la pureza -todo en el sanatorio es blanco y estéril. El filme es un tipo de misterio", añade Isaacs. "Es un viaje divertido, siniestro y macabro. Cuando leí el guión, tuve la misma reacción que espero tengan las audiencias cuando la vean: sólo quería saber qué iba a suceder. No estaba del todo seguro quién estaba haciendo qué; si Lockhart estaba loco o era un provocador, o si el instituto que Volmer dirige era Shangri-La o un culto diabólico".

Cuando Lockhart llega al sanatorio de Volmer, supone que su misión será sencilla: hablará con Pembroke, su jefe, y lo convencerá de que regrese con él a Nueva York. Pero Pembroke no quiere irse. Nadie se va. Conforme se desarrolla la trama, experimentamos la ansiedad creciente de Lockhart. Ante el peligro de perder la cordura, ¿en quién puede confiar? Lockhart acepta someterse a un tratamiento administrado por el doctor y su equipo. "Volmer es una figura autoritaria, pero al principio parece ser un tipo compasivo y bienintencionado", comenta DeHaan, "pero a Lockhart termina por frustrarlo bastante rápido, porque para Lockhart parece ser evidente que no le están dando lo que quería. Las cosas siguen saliendo mal, siguen interfiriendo en su camino; la relación entre Lockhart y Volmer es pasiva-agresiva, y más adelante se torna bastante agresiva".

MIA GOTH COMO HANNAH: LA PACIENTE MÁS JOVEN EN EL SPA DE VOLMER

A principios de la historia, Lockhart se hace amigo de Hannah y juntos se dan a la tarea de descubrir los secretos amenazantes del instituto y la historia de éste. La talentosa Goth, quien fue muy elogiada por su papel en THE SURVIVALIST, le aporta una inocencia emotiva y fresca a su papel como Hannah. Mucho más joven que el resto de los pacientes, Hannah, quien tiene escaso conocimiento del mundo exterior, ha pasado toda su vida en el Instituto Volmer. El Dr. Volmer es el encargado de cuidarla. "Me pareció que era la historia más fascinante que jamás haya leído", comenta la actriz, al explicar su entusiasmo por el papel. "No solté el guión de principio a fin, y tuve que leerlo tres veces, antes de que pudiera comprender por completo la historia. Hannah pasa por una transformación que es muy intensa y dolorosa. Simplemente luché con todo lo que tengo para formar parte de este filme".

"Cuando Lockhart conoce a Hannah por primera vez en el spa, él no entiende lo que está viendo; ella es casi una alucinación", comenta DeHaan. "Ella tocando una canción que es la misma que tenía su madre, quien acaba de morir, en su caja de música. Todo esto provoca que Lockhart esté desconcertado por Hannah, porque parece no ser una pieza del rompecabezas. Te da la apariencia de que quizás y las respuestas del misterio del spa recaen sobre ella".

"Cuando nos presentan por primera vez a Hannah, da la impresión de ser esta joven muy ingenua y protegida", comenta Goth acerca de su personaje. "Nunca se le ha alentado o sentido la necesidad de cuestionar qué es lo que representa Volmer o el sanatorio. Y creo que esto se debe a que tiene esta habilidad notable de ver lo bueno y la belleza en todas las cosas. En cierto nivel, es en realidad una relación padre e hija entre Hannah y Volmer, y entre ellos existe un profundo amor y respeto. Ha llegado a querer y depender de su carcelero", comenta Goth, al explicar la compleja relación entre Hannah y Volmer. "La manera en la que mejor puedo describirlo es casi como una situación del síndrome de Estocolmo (una condición psicológica que provoca que los rehenes desarrollen sentimientos de empatía hacia sus captores). Es lo que para ella es real, es lo normal y es como una adicción. El spa es también un lugar seguro para encontrar confort, mientras todas estas cosas que Lockhart ha desencadenado están sucediendo a su alrededor. Ser capaz de regresar a Volmer es reconfortante y él la ayuda en este proceso".

"Hannah es una chica muy inocente, pero bastante extraña, que ha crecido en el instituto. Volmer tiene una relación con ella que es cariñosa y muy amorosa", comenta Jason Isaacs. "Nadie sabe a ciencia cierta quién es ella o qué está haciendo ahí -o, más bien, ¡nadie sabe excepto yo! Yo la he criado. En apariencia, soy muy solícito con ella, quizás sobreprotector, y nuestra relación podría albergar secretos siniestros. Hannah comienza a entablar una relación con Lockhart y a mí no me gusta. Me parece que es peligroso para ella. Quizás y me sienta amenazado por su relación, en vista de que creo que hay una cierta forma en la que puede ver el mundo, pero él se lo está comenzando a estremecer".

De hecho, cuando Hannah conoce a Lockhart, su vida y perspectiva cambian por completo. Es casi como si se despertara de una existencia casi onírica y cayera en cuenta de que hay algo en el instituto que no está bien. "Lockhart actúa como cuando te dan un pinchazo", comenta Goth, "y a partir de ese momento, ambos comienzan a cuestionarse todo lo que alguna vez habían considerado cierto y real. Por fuera, eso significa Volmer, el sanatorio y su mundo, y por dentro, eso significa quién eres como persona y qué es lo que en verdad quieres y necesitas".

Goth dice que actuar al lado de Dane DeHaan fue emocionante. "Siempre había querido trabajar con él. Me encanta todo lo que ha hecho. Es un actor muy generoso y he aprendido mucho de él".

"Mia llegó y leyó para el papel y fue 'ella'; exactamente lo que tenía en mente para Hannah", dice Verbinski, al haber tomado la decisión de darle a Goth el papel clave. "Es un rol muy difícil de interpretar. Hannah ha estado viviendo en este lugar, el hospital, durante tanto tiempo, y eso la ha llevado a tener una visión del mundo única, además de ser capaz de ver cosas de manera muy distinta con respecto a los demás. Ha estado ofuscada por el mundo moderno. Me parece que ese papel necesita ser enigmático e hipnótico, y Mia simplemente era perfecto para él".

LA MISTERIOSA SRA. WATKINS

Además de Hannah, los otros pacientes en el sanatorio alpino (incluyendo Pembroke) son titanes adinerados e influyentes de la industria que están recibiendo tratamiento con la esperanza de ser curados por el Dr. Volmer. La aclamada actriz británica Celia Imrie interpreta a la extraña y fascinante Sra. Watkins. "La Sra. Watkins es una viejecilla astuta", comenta Imrie. "Sabemos que pasó cuarenta años trabajando en Xerox. No sabemos mucho más de ella, pero está muy al tanto de las cosas y quiere saber exactamente qué está sucediendo en el hospital. Sin embargo, ¡resulta que es muy metiche y curiosa por su propio bien! Me parece que soy bastante afortunada con el personaje de la Sra. Watkins, porque es una parte fundamental de la trama, y sin mí, no tienes crucigramas. Te enteras que ha resuelto los crucigramas del spa. Parece al principio que dice puras sandeces, por lo que Lockhart no le presta nada de atención a lo que dice, pero de una manera bastante inteligente, queda en evidencia que ha registrado absolutamente todo lo que ha dicho. Sin querer a echar a perder la historia, resulta que siempre tuvo la razón. Está un paso adelante de Lockhart y es algo que no hubieras esperado".

La actriz se unió al reparto, a propósito, después de haber recibido una nota personal de Verbinski. "No recuerdo haber recibido jamás algo así de un director de cine", dice Imrie. "En su carta, describió de manera ingeniosa a la Sra. Watkins como 'el ajo de nuestra sopa'. Y pensé, 'qué manera tan maravillosa de definirla'. Quedé completamente impresionada con él. Y me encantó el guión. En ocasiones, las películas pueden ser predecibles, y me parece que este filme es todo lo contrario. Creo que es bastante inesperado en los giros y vueltas de tuerca. Me gusta eso. No es algo que vayas a esperar".

EL TRATAMIENTO

La 'cura' para salvar vidas del Dr. Volmer involucra una supuesta 'agua sanadora' en el spa, que utilizan para su método nada convencional de medicina. Existen alusiones fascinantes a los spas minerales europeos, que tienen especial énfasis en la limpieza, el rejuvenecimiento y la revitalización. Eve Stewart (THE DANISH GIRL, THE KING'S SPEECH, VICTOR FRANKENSTEIN), diseñadora de producción nominada al Premio de la Academia, hizo una vasta investigación de spas europeos antes del comienzo de la producción. "Suelo hacer una gran investigación para todos mis proyectos. Soy muy rigorista cuando se trata de llegar al meollo de cómo deben ser las cosas. Vi una piscina en Budapest, donde la gente juega ajedrez en el agua. Vi muchos baños, particularmente del este de Europa, donde tienen un enfoque muy holístico de la vida de sus ciudadanos. Eso fue algo que queríamos investigar. ¡Piensan que es bueno para ti ser rociado con toneladas de agua y sentarte en sales burbujeantes!".

Conforme lo vamos descubriendo, las extrañas terapias experimentales del Dr. Volmer tienen un enfoque muy distinto a la de los baños sanadores en los spas europeos. La audiencia está ahí mismo con Lockhart, mientras pasa por los tratamientos que, supuestamente, lo curarán de su condición. ¿Qué son esos tratamientos exactamente? "Sin dar mucha información, ¡hay muchas anguilas involucradas! Existe una cámara de privación sensorial; ¡hay trabajo dental bastante intenso! De verdad soy torturado a lo largo de toda la película", dice entre risas DeHaan, quien tuvo varias sesiones en un tanque de aislamiento. "Primero, estaba en el tanque, y después, en la silla del dentista. Lo llamé mi semana de tortura. El tanque de aislamiento fue una experiencia muy intensa porque estaba bajo agua entre 25 y 30 minutos. No tenía gafas y no podía ver nada porque había muy poca iluminación, y tenía un yeso en la pierna y cables que me sujetaban en el tanque de forma horizontal. Así que incluso salir resultaba ser difícil. Tenía que ponerme a hacer juegos mentales conmigo mismo para asegurarme que todo estaba bien. Es una semana que jamás olvidaré. Estaba realmente exhausto al final de ella, e hinchado por todo el equipo de buceo y la presión del agua. ¡Supuestamente tenía que ser aterrador y lo fue!".

Rodar los cuartos del espeluznante tratamiento de Volmer representó ser uno de los aspectos más desafiantes de la producción, que se llevó a cabo en los foros de los históricos Estudios Babelsberg de Berlín. "La cuestión con el tanque de aislamiento fue la presión del agua", comenta la diseñadora de producción Eve Stewart, "y cómo iría a impactar en el vidrio que tenía frente a él. Nos teníamos que preguntar: ¿cuán grueso tenía que ser ese vidrio? ¿Va a actuar como una lupa? ¿Hará que todo se vea con un tono verde brillante? ¿Cómo reaccionarán las pinturas con el agua? ¿Se blanqueará el barniz? Fue una curva de aprendizaje muy pronunciada". Stewart también tuvo que asegurarse que el agua estuviera caliente, para que los actores estuvieran cómodos durante las múltiples tomas.

DeHaan hizo un trabajo extenso con el coordinador de acrobacias Volkhart Buff, en su preparación para las sesiones del tanque de aislamiento. "Dane puede nadar, pero no tenía experiencia en buceo o estar en un escenario submarino claustrofóbico", comenta Buff, "pero estaba completamente enfocado y aprendió de una manera increíblemente rápida".

Según Verbinski, no sólo son los pacientes que están experimentando la cura del Dr. Volmer. El filme es tan envolvente que los miembros de la audiencia casi sentirán como si estuvieran soportando el tratamiento con el protagonista. "Lo agradable de todo esto es que estamos perpetrando crímenes contra la audiencia", dice Verbinski. "Hay un tratamiento que está experimentando Lockhart, y tú estás observando lo que le está pasando a él, con estos estudios en el hospital. Pero la pregunta es: ¿quién es el paciente? Es como el Experimento Miligramo [experimento de 1963 realizado por el psiquiatra Stanley Milgram que se enfocaba en el conflicto entre la obediencia a la autoridad y la conciencia personal]. ¿El paciente es Lockhart o la audiencia? Eso es lo que me fascina de este género; estamos llevando a la gente a un cuarto oscuro y haciendo un experimento psicológico con ellos. Me he dado a la tarea de analizar al cinéfilo; quería 'diagnosticar' a la audiencia y después ofrecer una cura. Y les estamos ofreciendo una buena historia para mantenerlos involucrados".

BELLO PERO SINIESTRO: NADA ES LO QUE PARECE

Localizado en un impresionante escenario alpino, el Instituto Volmer es la locación perfecta para curarse y rejuvenecer. Pero tan pronto y Lockhart llega al spa, descubre que debajo del exterior soporífero, hay una atmósfera perturbadora que permea sobre el apacible refugio. "Estábamos intentando crear un mundo que al principio pareciera muy higiénico e idealista, y bastante agradable…pero que se torna repulsivo gradualmente". Fue importante para Stewart que hubiera un agudo contraste entre el mundo que Lockhart estaba dejando atrás en Nueva York, en su despacho de Wall Street, y el spa, utópico en apariencia. El tono y la atmósfera fueron elementos clave al momento de crear el mundo desconcertante de LA CURA SINIESTRA, por lo que las locaciones fueron de suma importancia.

"En Nueva York, queríamos mostrar en particular lo que Lockhart podía poner en riesgo de perder, y fue una especie de oficina sin paredes interiores, deslumbrante y glamorosa. Es todo acerca del dinero, con todo el estrés y fatiga que carga la gente que trabaja ahí", comenta la diseñadora de producción británica. "Queríamos crear un contraste increíble entre el mundo financiero y el apacible spa, iluminado por el sol, con pequeñas telarañas planeando y sonido de pájaros. La audiencia necesita entender por qué Pembroke y los otros pacientes quieren quedarse en el spa durante tanto tiempo. Al principio se ve maravilloso, ¡como si estuvieran teniendo un descanso agradable!".

"Eve Stewart tuvo la tarea desafiante de imprimirle una sensación de época a una película muy moderna. Es difícil decir cuándo se desarrolla el filme", comenta Crockett. "Los coches son modernos y Lockhart es un corredor de bolsa de la actualidad, pero se dirige al mundo del Instituto Volmer, que en ocasiones se siente como del siglo XIX, y, a veces, como de la década de los '50. Lo que Eve fue capaz de hacer fue crear algo que es muy nuevo, pero que, al mismo tiempo, se siente viejo".

La mayor parte de LA CURA SINIESTRA fue rodada en Alemania (con fotografía adicional en Suiza y Nueva York). Stewart y Verbinski encontraron el lugar perfecto para el spa de Volmer en el castillo Hohenzollern, ubicado en las faldas de los Alpes Suabos al sur de Alemania. "La belleza de ese castillo en particular, es que está muy aislado del paisaje que lo rodea", comenta Stewart. "Parecía ser la esencia del 'castillo siniestro de la montaña'. Pero lo que es realmente interesante, es que se ve inmenso en la montaña cuando te diriges a él en coche".

El impresionante, sobrecogedor y austero castillo, que se remonta a tiempos medievales, es el hogar ancestral de la Casa Imperial de Hohenzollern, y en la actualidad es el tercer castillo en ser erigido ahí -sólo se conserva la capilla medieval original de su encarnación del siglo XV. Basado en el estilo Neogótico Inglés y el castillo francés del valle de Loire, la espectacular fortaleza de 140 recámaras fue perfecta para representar el Instituto Volmer. "Fuimos lo suficientemente afortunados de conocer y trabajar con el jefe de la familia Hohenzollern, el príncipe Georg Friedrich, quien es descendiente directo del Káiser Wilhelm II, el último monarca Hohenzollern", comenta Crockett. "Es una parte verdadera de historia y su gran escala ayuda a hacer que nuestra historia cobre vida".

Además de rodar en los estudios Babelsberg de Berlín, algunos interiores del esterilizado spa fueron rodados en el dilapidado hospital militar Beelitz-Heilstätten, a las afueras de Berlín. "El hospital tenía un tipo inherente de belleza, a pesar de su estado tan descuidado", comenta Stewart. "Fue un proceso difícil como artista o diseñador arrancar esa apariencia increíble y después reemplazarla con otra cosa. Así que trabajamos de manera ardua por conservar lo que hacía que el edificio se viera tan interesante, en cuanto a su espacio, color, lustre y humedad. Intentamos aferrarnos a eso, ¡mientras removíamos cincuenta toneladas de moho!".

"Los sets eran asombrosos", dice entusiasmado Dane DeHaan. "Podías sentir una gran vibra en ellos, además de tener un aspecto maravilloso. Se sintió un poco como estar en un hospital que no ha sido renovado, en el que no quieres estar".

Crockett indica que el director de fotografía Bojan Bazelli (THE LONE RANGER, THE RING) colaboró de manera estrecha con Eve Stewart para crear la apariencia distintiva e inquietante de LA CURA SINIESTRA. "Bojan iluminó los sets de manera que empleó muchas luces prácticas para crear una atmósfera depresiva, en vez de exagerar una atmósfera cinematográfica lustrosa. Al hacer esto, creó ambientes y colores exquisitos, que son tanto aterradores como bellos. Gore y Bojan tienen una relación laboral muy interesante, que data de muchos años", añade Crockett, "así que tienen un sistema de comunicación entre ellos que ayudó en definitiva".

"Nunca me imaginé que los sets tuvieran semejante escala", comenta Jason Isaacs. "Algunas de las habitaciones son gigantescas; algunos de los sets eran asombrosos. Llevamos a cabo muchos rodajes nocturnos en Beelitz, en el hospital abandonado, que es supuestamente el lugar más embrujado de Alemania. Hay algo ciertamente muy incómodo cuando filmas ahí, y más al haberlo hecho por la noche, en el transcurso de varias semanas. Y espero que esto se haya vertido en la película. No me había topado con sets así desde que hice HARRY POTTER. Llegas a un lugar, y te quedas sin aliento por la escala de las cosas".

VISTIENDO AL REPARTO: LA APARIENCIA DE LOS PERSONAJES

La diseñadora de vestuario Jenny Beavan (MAD MAX: FURY ROAD, A ROOM WITH A VIEW), ganadora del Premio del Academia®, y quien ha recibido un total de diez nominaciones al Oscar®, estuvo a cargo de vestir a los actores y darles vida a sus personajes. "Fue muy distinto a cualquier cosa que haya hecho antes, que es siempre mi reto favorito", comenta. "La primera declaración de Gore fue: 'Bienvenida al Mundo de lo Extraño'. Él es muy específico, es un micro-gerente en el mejor sentido de la palabra, en cuanto a que sabe lo que quiere, y a que se involucra en todos los aspectos del filme".

Bevan trabajó de manera estrecha con Stewart. Habían colaborado previamente en THE KING'S SPEECH. Bevan obtuvo inspiración de la belleza decadente del hospital Beelitz para los colores que empleó en los atuendos. Azules, rosas y verdes desteñidos fueron a parar a su pizarra de estados de ánimo, que contrastaban de manera marcada con los azules y grises de las escenas de Nueva York, y los blancos brillantes que dominan el Instituto Volmer. "Lockhart es un corredor de bolsa joven y prometedor en el mundo clásico de las finanzas neoyorquinas, pero decidimos vestirlo con un traje de corte tradicional", comenta Beavan. "Cuando llega al sanatorio, le dan unas piyamas blancas, una bata y pantuflas, justo como a los demás pacientes".

Diseñar el guardarropa para el personaje de Mia Goth, Hannah, probó ser un reto interesante. "Ella es un enigma en cuanto a quién es, cuántos años tiene y de dónde proviene", explica Beavan. "Pero fuimos muy afortunados en encontrar un vestido con un revestimiento diáfano, que se ve transparente cuando lo pones a contraluz, y eso era exactamente lo que Gore quería. Hicimos tres vestidos distintos para el día, todos con este revestimiento delgado, que le da a Hannah una sensación ligeramente fantasmal y sobrenatural".

"Jenny tiene una mente brillante", comenta Goth. "Su idea de vestir a Hannah con vestidos sueltos de color claro fue brillante, porque hace que la audiencia se sienta de inmediato más conectado con su personalidad. Los atuendos de verdad hicieron que Hannah cobrara vida".

Jason Isaacs concuerda: "Hay algo muy atemporal acerca del filme y las locaciones, y eso queda de manifiesto con el vestuario fabuloso de Jenny. Todo lo que hay en sus atuendos, hasta el menor de los detalles, como los botones, le dan un sentido de inquietud al tono del filme".

Beavan vistió a Isaacs con un traje sencillo de lino, junto con una camisa y abrigo blancos. "Es un atuendo práctico y algo que un doctor podría usar sin problemas, pero también insinúa que podría ser líder de un culto", comenta. Uno de los retos más interesantes de Beavan involucró una escena crucial de boda. La diseñadora comenzó por investigar vestuarios del siglo XVIII, donde también se topó con ceremonias paganas. "Encontramos la referencia más extraordinaria de una escuela inglesa de mujeres del siglo XIX, la Facultad Whitelands, donde llevaban a cabo celebraciones por el día del trabajo, en las que todos estaban vestidos de blanco. Tenía una apariencia muy extraña. Con esos elementos en mente, se nos ocurrió una boda pagana con todos en capas y túnicas blancas, cargando velas".

"Jenny tenía el trabajo de vestir a cientos de extras", comenta Crockett. "Todos nuestros camilleros, enfermeras y pacientes del Instituto Volmer están en varios tonos de blanco, lo que genera imágenes muy interesantes. Se ve muy vívido; la blancura en contraste con las locaciones y los sets que Eve Stewart había diseñado. Es sorprendente ver cómo todo funcionaba tan bien de manera conjunta".

Otra pieza fundamental del equipo, que trabajo muy de cerca con Beavan, fue la diseñadora de maquillaje y peinados Sharon Martin (DOCTOR STRANGE, PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES). "Con Gore, todo tiene que estar tan perfecto como se pueda, porque todo tiene que ver con las imágenes", comenta. "Mia es muy bella, por lo que teníamos que acentuar lo que ya estaba ahí, porque es perfecta en el papel de Hannah. Es un personaje que nunca ha visto la vida fuera del spa, y queríamos que se viera como una niña con un tipo de ligereza y suavidad. En ocasiones, ves cómo la luz de fondo pasa por su cabellera. Es abierta y pura".

Para Lockhart, la tarea más grande de maquillaje fue mostrar una progresión de lesiones en su rostro y cuerpo, una vez que su estancia en el spa se alarga, y pasa por el tratamiento de Volmer. Para los otros pacientes en el Instituto, Martin les dio a los extras una apariencia deshidratada sutil. "Usamos un sellador veteado de verde", comenta. "Preparamos la mezcla, después se las poníamos y estirábamos la piel; después la soltábamos y moldeábamos para crear arrugas. Nos tomó una hora y media por cada personaje, y eso era un día normal para nosotros".

Otro aspecto interesante del trabajo de Martin tuvo que ver con contrastar la apariencia de los personajes en el spa, que son en su mayoría adinerados, con personajes de un pueblo cercano. "Los pueblerinos son gente normal, común y corriente, a diferencia de los residentes del spa. En realidad, es un apunte de la sociedad". El maquillaje, comenta, tenía que evidenciar esa reflexión. "Los pueblerinos trabajan duro y no están impresionados por estas personas que se encuentran encima de la montaña, en el instituto. Así que los chicos del pueblo se ven un poco deslucidos, por lo que es una apariencia muy distinta con respecto a la higiene aguda que hay en el spa. Algunas escenas requirieron grandes sesiones de maquillaje con Volmer, que fueron desafiantes. Pero todo fue muy disfrutable. Como diseñadora de peinados y maquillaje, ¡es de este tipo de cosas de lo que están hechos los sueños!".

LA PSICOLOGÍA DEL MIEDO

El evocador mundo creado por Gore y su talentoso equipo, los tratamientos que los pacientes experimentan en el spa de Volmer, y la tensión dramática a lo largo del filme, se fusionan para crear una experiencia cinematográfica fascinante y aterradora. Al igual que todos los filmes del género, LA CURA SINIESTRA deja a la audiencia perturbada y ansiosa, una vez que cuestiona el lado más siniestro de la naturaleza humana. Es el tipo de inquietud que permanece mucho tiempo después de que los créditos finales han terminado. "Es como cuando la gente cuenta historias de fantasmas alrededor de una fogata", comenta Verbinski, al explicar por qué los cinéfilos disfrutan ver un thriller psicológico absorbente. "Hay algo con respecto a un grupo de personas, particularmente extraños que están viendo una película juntos, que recrea ese tipo de experiencia intensa. No es como Schadenfreude, porque no es un gozo evidente ver cómo alguien muere, pero, para mí, el poder del enigma es que si no sabes a ciencia cierta qué está pasando, tú (la audiencia) me permites entrar en tu cabeza. Sabes, cuando estás comiendo una pizza y todo es maravilloso, te vas a olvidar de esa cena una vez que salgas del cine. Estamos intentando darte una comida que nunca vayas a olvidar. Pero el proceso de no entender algo del todo, interesarte por él y seguir las migajas de pan, en vez de que estés relajado con tus manos detrás de tu cabeza, es un tipo de narrativa muy distinto. Te preguntas: ¿De qué trata todo esto? Si te puedo dar migajas con cuentagotas, que puedan hacer más para darte algo que nunca vayas a olvidar, siempre lo haré".

"Es casi como una gran montaña rusa, pero el filme también está planteando muchas preguntas importantes", comenta DeHaan. "En ocasiones, sientes un auténtico terror. Pero si estás en un lugar comunal como un cine, sabes que estás seguro y sabes que lo que está ocurriendo en pantalla está completamente alejado de la realidad".

"El filme es perturbador de una manera divertida", dice entre risas Isaacs. "No sé por qué, pero hay algo delicioso y disfrutable cuando una película te genera tal incomodidad, y cuando un realizador sabe cuándo y cómo darle vuelta a la tuerca".

"Me parece que esta es una oportunidad para ver una película que es absorbente, pero también aterradora", comenta DeHaan. "Pasarás un buen rato, y será divertido, pero también es una película que deja una huella en ti, y una película que te impactará. Ni siquiera quiero hablar mucho de ella. Sólo tienes que ir al cine y verla. Es casi como un reto. ¡Te reto a que vayas a ver la película!".

LO QUE NOS DUELE: ¿LA CURA ES PEOR QUE LA ENFERMEDAD?

LA CURA SINIESTRA es perturbadora y absolutamente fascinante, pero también contiene ideas del propósito de la vida, al ver la manera en como la gente con frecuencia no se toma el tiempo para examinar qué es lo que quiere en realidad para ellos mismos. "Me parece que la película es, de hecho, una observación acerca del bienestar", comenta DeHaan. "La pregunta por excelencia es: ¿Qué es la enfermedad? Quizás y la enfermedad es lo que sucede cuando te entregas a la ambición y a los deseos egoístas por obtener riqueza y querer avanzar en este mundo. Me parece que es una pregunta interesante de plantear, en especial en el mundo en el que vivimos actualmente. A final de cuentas, la gente quiere estar sana y ser exitosa", continúa DeHaan. "Si parece que esas cosas pudieran presentarse de manera rápida con un simple tratamiento o un truco sencillo, y esto hiciera que la vida fuera más fácil, la gente lo querría. Por eso creo que existen dietas de moda y diferentes tratamientos en el spa, que prometen hacer mejor a la gente o curarlas. Pero cuando vas a hacerte estas 'reparaciones' rápidas, ¿es en realidad lo que te están dando? Probablemente no. Algunas personas están tan sanas que no es sano. Y algunas personas son tan exitosas que es en detrimento para ellos como seres humanos, así que me parece que es acerca de encontrar el balance, y cuando ese balance es hecho a un lado, puede tener el efecto contrario al que tú quieres que tenga".

Es un tema que Verbinski dice que está en el meollo de la película. "Me parece que existe toda una industria del bienestar que nos está asediando", comenta Verbinski. "Los pacientes en el spa medicinal de Volmer confían en que están mejorando, a pesar de que la evidencia muestra lo contrario. El sanatorio es un lugar donde líderes de la industria y oligarcas vienen por una cura; gente que hace lo que sea por ganar a toda costa", comenta el realizador. "Estas son personas que podrían ser vulnerables al diagnóstico del Dr. Volmer, a las que se les diga: 'no estás bien, pero hay una cura'. Pero, de hecho, todo es un gran fraude, y es eso lo que los mantiene ahí. Estamos analizando el sentido de que existe una enfermedad que negamos aceptar que tenemos. Es quizás la enfermedad del hombre moderno, por así decirlo. Debemos, en nuestra esencia, mantener la sensación de que algo no está bien, de luchar contra la condición humana".

El filme analiza lo que significa llevar una vida que es analizada y significativa. "Vemos el universo; vemos las estrellas. Nacemos en una caminadora y después podemos ser atropellados por un autobús, y me parece interesante decir, 'espera, ¿de eso se trata todo esto?' Más que nada, lo que buscamos decir es que tienes que plantear la pregunta: ¿Cuál es el sentido de todo esto? Esa es la crisis existencial en su estado más puro. No estamos dando la respuesta en este filme, pero sí estamos diciendo: 'quizás y sea momento de hacer una pausa, de sólo tomarnos un rato'".

ACERCA DEL REPARTO

Dane DeHaan (Lockhart) ha dejado una huella indeleble en las audiencias de cine, televisión y teatro, desde las primeras etapas de su carrera. Los inicios de DeHaan se dieron bajo la dirección del director nominado al Oscar John Sayles, en el filme AMIGO, en el 2011. DeHaan recibió un Premio Obie por su actuación en escena en la producción fuera-de-Broadway de THE ALIENS, en el 2010, a la edad de 24 años. A ésta, le siguió su primer gran papel en televisión, en el aclamado programa "In Treatment", para HBO. En el 2012, DeHaan protagonizó el exitoso filme CHRONICLE (Poder sin límites), que lo puso en el mapa del mundo cinematográfico. Después de CHRONICLE, DeHaan protagonizó DEVIL'S KNOT, LAWLESS, y tuvo un pequeño papel en LINCOLN, de Steven Spielberg.

El papel crucial de DeHaan en el filme THE PLACE BEYOND THE PINES (El lugar donde todo termina), de Derek Cianfrance, llamó la atención de los realizadores independientes, y su actuación en el filme lo consolidó tanto como un actor de carácter como de hombre protagónico. Después, DeHaan fue nominado para un Premio Gotham por su papel en KILL YOUR DARLINGS, por su interpretación de Lucien Carr. El filme y la actuación de DeHaan recibieron críticas entusiastas.

También en el 2013, DeHaan protagonizó METALLICA THROUGH THE NEVER, una emocionante película de concierto en formato IMAX, en la que interpretó a un joven encargado del equipo de audio. Dane también actuó en el video musical "I Bet My Life", de la banda Imagine Dragons.

En la actualidad, DeHaan es el rostro de Prada en la campaña publicitaria más reciente de la marca. Esta representa la cuarta campaña de DeHaan con Prada.

Los créditos cinematográficos adicionales de DeHaan incluyen; LIFE AFTER BETH, THE AMAZING SPIDER-MAN 2 (El sorprendente Hombre Araña: La amenaza de Electro), donde interpretó al infame Harry Osbourne, LIFE, donde personificó a James Dean, TWO LOVERS AND A BEAR (que se encuentra actualmente en cines) y TULIP FEVER. Este verano, DeHaan estelarizará el proyecto que ha ocupado la vida de Luc Besson, VALERIAN AND THE CITY OF A THOUSAND PLANETS, en el papel de Valerian. DeHaan vive en la ciudad de Nueva York.

Jason Isaacs (Dr. Volmer) comenzó su carrera en la actuación en la Universidad de Bristol, donde estudió leyes, pero se enamoró de los escenarios. Después de haberse graduado, estudió durante tres años en la prestigiosa Royal Central School of Speech and Drama, de Londres. En los 30 años que han pasado desde entonces, ha ganado o sido nominado para los Globo de Oro®, BAFTA, International Emmy®, Critics' Circle, Satellite, SAG y Critics' Choice, entre otros. En el 2000, el papel que lo puso en un primer plano como el coronel William Tavington en el largometraje THE PATRIOT (El patriota), de Roland Emmerich, le dio un lugar en Hollywood. Dos años después, Isaacs dio inicio a su papel como Lucius Malfoy en HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS (Harry Potter y la cámara de los secretos). Más Adelante, repetiría el papel y obtendría reconocimiento mundial por HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE, HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX (Harry Potter y la orden del Fénix), y las dos últimas películas de la franquicia: HARRY POTTER AND THE DEATHLY HOLLOWS, PARTS I and II (Harry Potter y las reliquias de la muerte, Partes 1 y 2).

Otros filmes incluyen PETER PAN, BLACKHAWK DOWN (La caída del halcón negro), ARMAGEDDON, FURY (Corazones de hierro), THE TUXEDO (El smoking)y muchas, muchas más. En televisión, ha actuado en "Awake"para NBC, "Dig"para USA, "Brotherhood"para Showtime y apareció en "Rosemary's Baby", "The West Wing"y "Entourage".

En la actualidad, Isaacs puede ser visto en el exitoso programa de Netflix "The OA", en THE DEATH OF STALIN, de Armando Iannucci (creador de la serie "Veep"), el thriller BEHIND THE GLASSy HOTEL MUMBAI,acerca del asedio al hotel Taj en el 2008.

En la actualidad, Mia Goth (Hannah) se encuentra en la producción del thriller SUSPIRIA, de Luca Guadagino, al lado de Dakota Johnson y Tilda Swinton.

Goth terminó de rodar recientemente el filme MARROWBONE, de Sergio G. Sanchez, donde actuará al lado de George Mackay y Charlie Heaton. El siguiente año, Goth estelarizará junto a Robert Pattinson HIGH LIFE, el debut en habla inglesa de la directora Claire Denis.

En el 2015, Goth interpretó a Milja en el thriller de ciencia ficción THE SURVIVALIST, al lado de Martin McCann, para el director Stephen Fingleton. La película se estrenó en el 2015, en el Festival de Cine de Tribeca, y, ese mismo año, le valió a Goth una nominación a "Actriz nueva más prometedora" en los Premios British Independent Film.

Los otros créditos de Goth incluyen NYMPHOMANIAC: VOL. II, de Lars Von Trier, que representó su debut en la actuación, al lado de Charlotte Gainsbourg y Shia LeBeouf, y EVEREST, junto a Robin Wright, Jake Gyllenhaal y Josh Brolin. En la pantalla chica, Goth apareció como actriz invitada en la aclamada serie de PBS "Wallander", así como en "The Tunnel" para la cadena Sky y Canal+, en el Reino Unido.

En la actualidad, Goth es uno de los rostros de la nueva campaña de la fragancia La Femme, de la marca Prada, junto con Dane DeHaan, Mia Wasikowska y Ansel Elgort. En la actualidad, Goth vive en Los Ángeles.

Celia Imrie (Sra. Watkins) es una actriz ganadora del Premio Olivier, además de haber sido nominada al Screen Actors Guild (Sindicato de Actores de Cine). En el 2015, protagonizó THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL (El exótico hotel Marigold 2) en el papel de Madge Hardcastle; una actuación que The Daily Telegraph declaró "deslumbrante". El filme recibió elogios de la crítica y reconocimientos, incluyendo nominaciones a Mejor Película de The Hollywood Foreign Press, BAFTA y el Screen Actors Guild (Premio al Ensamble). En el 2015, Imrie hizo su debut como novelista con Not Quite Nice, que fue el título más vendido de Bloomsbury, un best-seller del Sunday Times, además de haber alcanzado el quinto puesto en la lista de iBooks vendidos, y el sexto sitio en la lista de best-sellers de Amazon. En marzo del año pasado, Bloomsbury publicó la ingeniosa y encantadora secuela a su novela, Nice Work (If You Can Get It). El año pasado vio a Imrie repetir su papel como Una Alconbury en BRIDGET JONES'S BABY (El bebé de Bridget Jones), además de haber interpretado a Claudia Bing en la muy esperada ABSOLUTELY FABULOUS: THE MOVIE. Imrie también interpretó el papel de Joan Erikson en YEAR BY THE SEA, adaptada de las memorias de Joan Anderson, que se convirtieron en un best-seller. El año pasado también vio a Imrie en el papel de Phyllis, en la primera temporada de la nueva serie cómica "Better Things", para FX, co-creada y protagonizada por Pamela Adlon. En el 2016, Imrie regresó a los escenarios para la obra KING LEAR, que se presentó en el teatro The Old Vic, y en la que interpretó el papel de Gonreil, una de las hijas mayores del rey. La producción también vio a Glenda Jackson regresar a los escenarios como el epónimo rey, al lado de Rhys Ifans, Jane Horrocks y Harry Melling. Este año, Imrie también está por estelarizar a la Sra. Green en HUSH, dirigida por Olaf de Fleur Johannesson, una película de terror basada en la novela de E.M. Blomqvist.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

Gore Verbinski, realizador ganador del Premio de la Academia®, ha disfrutado de un tremendo éxito en taquilla, como un director innovador tanto de franquicias cinematográficas con personajes distintivos como de películas reflexivas de género.

Más recientemente, Verbinski dirigió THE LONE RANGER (El llanero solitario), protagonizada por Johnny Depp y Armie Hammer. Previo a ello, estrenó su primera película animada, RANGO. El filme, que recabó más de $245 millones en todo el mundo, ganó el Premio de la Academia® a Mejor Película Animada, además de haber recibido nominaciones al Globo de Oro®, BAFTA, PGA y Premio Annie. Antes, Verbinski dirigió la exitosa franquicia PIRATES OF THE CARIBBEAN, que en conjunto recabó más de $3 billones de dólares en la taquilla mundial. En 1997, Verbinski hizo su debut como director con MOUSE HUNT (Un ratoncito duro de cazar), protagonizada por Nathan Lane. Sus créditos adicionales como director incluyen THE WEATHER MAN (El sol de cada mañana), THE RING (El aro) y THE MEXICAN (La mexicana).

Verbinski es también un premiado director de comerciales. Ha sido honrado con cuatro Premios Clio y un Premio León de Plata en Cannes por su trabajo en una variedad de comerciales memorables, tales como el de "100 Foot Hoop", para Nike, donde aparece Michael Jordan, y el primero de los populares comerciales de "Frog", para Budweiser. Además, Verbinski dirigió videos musicales para artistas tales como Bad Religion y Crystal Method.