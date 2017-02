La Llamada 3: Sinopsis, elenco, ficha: Rings; El aro 3

SINOPSIS

La Llamada 3 es un nuevo capítulo en la amada franquicia de horror La Llamada (EL ARO).

Una muchacha se preocupa debido a que su novio explora una subcultura oscura en torno a una misteriosa videocinta que supuestamente mata al espectador siete días después de que la vio.

Ella se sacrifica para salvar a su novio y al hacerlo descubre algo aterrador: hay una "película dentro de la película" que nadie ha visto antes…

Paramount Pictures presenta una Producción de Parkes+MacDonald.

Los Productores Ejecutivos son Amy Sayres, Ehren Kruger, Mike Macari, Neal Edelstein, Christopher Bender, J.C. Spink y Roy Lee. Producida por Walter F. Parkes y Laurie MacDonald. Historia de David Loucka y Jacob Estes. Guión de David Loucka, Jacob Estes y Akiva Goldsman. Dirigida por F. Javier Gutiérrez.

Protagonizada por Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan y Vincent D'Onofrio.

DE REGRESO AL POZO

Tú escuchaste la leyenda: Ves la cinta, suena el teléfono y siete días después estás muerto. Desde el año 2002 el vengativo espíritu de Samara Morgan ha devastado las infortunadas almas curiosas que encontraron su cinta de VHS maldita.

"El Aro fue una cinta que cambió el juego de tal forma que derivó en una película de horror completamente distinta", dice el Director F. Javier Gutiérrez. "De hecho no era sangrienta o violenta, pero cada cuadro te llenaba de espanto".

Gutiérrez afirma que la relación entre tecnología y moralidad interpretó un rol fundamental en su decisión de continuar la historia de Samara.

"Nuestra cultura está obsesionada con los videos y la forma en que los vemos se transformó drásticamente desde las dos primeras películas de El Aro", explica Gutiérrez. "Ver videos en VHS solía ser un ritual. Elegías una cinta del estante, a veces debías rebobinarla o ajustar las pistas... todo eso requería bastante tiempo; sin embargo hoy en día oprimes un botón en un pequeño dispositivo y el video se reproduce instantáneamente".

"Deseaba explorar la forma en que la tecnología cambió esencialmente cómo ocurre la maldición y la manera en que se difunde", continúa Gutiérrez. "Ahora no sólo es más fácil ver videos, también es mucho más sencillo hacer copias y transmitir la maldición. Con dos clics la puedes enviar a una docena de personas que la verán en su laptop o en su teléfono. En la actualidad las pantallas están en todos lados, así que realmente nunca estarás a salvo de Samara".

La primera cinta de Gutiérrez, Before the Fall, trata también sobre una amenaza universal con una cuenta regresiva de los días previos a un terrible evento. En lugar de una cinta de video maldita, Before the Fall examina el colapso de la humanidad a medida que un meteoro que causará el fin del mundo se aproxima a la Tierra y llegará en tres días.

"Hay algo horrible en la disposición de personas de buena voluntad para dañar a otros cuando se sienten amenazados", continúa Gutiérrez. "La sobrevivencia de Samara depende de que las personas pasen la maldición a alguien más".

"Javier es un artista formal", comenta el actor Alex Roe, que interpreta a Holt en la película. "Además es un entusiasta fan de El Aro. Ésta es la combinación perfecta para lograr los increíbles y pavorosos visuales que captan la sensación de las primeras cintas, pero también son exclusivos de nuestra película. Es un narrador de historias visual y absolutamente magnífico para crear tensión. Before the Fall fue inquietante y abrumadora, así que me encanta que él aporte esta sensibilidad a la película. Está totalmente inmerso en este mundo y su mitología, así que no podría ser una elección más perfecta para este trabajo".

EL MAL RENACE

"Me sentí triste como todos cuando murió el VHS", dice Johnny Galecki. "Pero lo rescatable fue que Samara no podía matar a alguien". Galecki interpreta a Gabriel, un profesor de biología y apasionado de los videos vintage que encuentra la cinta maldita en una venta de garaje. Lleno de curiosidad Gabriel ve el video una noche y recibe una llamada telefónica familiarmente críptica: la voz de una niña susurra las palabras malditas "siete días".

"Mi personaje saca algunas conclusiones", dice Galecki. "Él considera que está viendo cierta evidencia del alma, algo que nunca ha sido capaz de demostrar como biólogo".

Pronto Gabriel digitaliza el contenido de la cinta y organiza un grupo de enfoque con sus estudiantes para probar sus teorías. "Mi personaje pide a cada uno de sus alumnos que vea el video. Cuando lo hacen, la maldición cae sobre ellos y comienzan a ver cosas extrañas. Para su seguridad Gabriel organiza una 'fila' que consiste en otro estudiante al que le pueden pasar la maldición. Esto lo diseñó para observar la naturaleza de la cinta y se supone que nadie debe salir lastimado. Como puedes imaginar, no sale según lo planeado".

Matilda Lutz interpreta a Julia, estudiante de bachillerato cuyo novio Holt (Roe) deja de comunicarse con ella en las primeras semanas del periodo escolar. "Julia y Holt tienen una gran relación", explica Lutz. "A pesar de que él está lejos en la universidad, se hablan y mandan mensajes de texto todo el tiempo. Cuando no le responde durante varios días, Matilda empieza a sospechar que algo anda mal".

Los temores de Julia se confirman cuando visita el campus y sigue a Sky (Aimee Teegarden), pues descubre la operación encubierta de Gabriel. Sky ofrece llevarla a ver a Holt, pero antes deben pasar por el departamento de Sky para que Julia pueda ver cierto video…

"Sky es una alumna universitaria que tiene una relación con Gabriel", dice Teegarden. "No es mala persona, pero se encuentra en su séptimo día después de ver la cinta y tuvo una semana difícil. Sufrió alucinaciones y está preocupada pues Gabriel no le ha asignado una fila y el tiempo se acaba. Si ella logra que Julia vea el video, estará a salvo".

Holt reaparece a tiempo para advertir a Julia del peligro, pero le confiesa que él también vio la cinta y necesita una fila. Cuando Holt duerme en otra habitación, Julia se sacrifica y ve el video; esto la conduce a un descubrimiento: ahora hay nuevas escenas que sólo ella puede ver.

Cuando Julia comienza a experimentar extrañas visiones, ella y Holt acuden a Gabriel para que los ayude a descubrir las pistas que puedan romper la maldición.

"La relación de Holt con Gabriel es compleja", dice Roe. "Gabriel es carismático y parece que es un honor pertenecer a su grupo, pero él pone en peligro las vidas de Holt y Julia. Holt no puede odiar a Gabriel pues éste entiende a Samara mejor que nadie y es su mejor oportunidad para salvar la vida de Julia".

"Johnny se divirtió mucho en el set", agrega Lutz. "Era difícil enojarse con él a pesar de que sus malas decisiones podrían causar que me asesinen".

La búsqueda de indicios lleva a Julia y a Holt a un poblado rural de Washington que puede contener los secretos del trágico pasado de Samara; ahí encuentran a Burke, el guardián ciego del cementerio, interpretado por Vincent D'Onofrio.

"La vida de Burke también fue trastornada negativamente por Samara", dice D'Onofrio. "Al principio no sabemos qué tan afectado está, pero cuando trata de ayudarlos Julia descubre ciertas cosas del pasado de Burke que él preferiría dejar enterradas".

D'Onofrio apreció el reto de interpretar a un personaje ciego. "La visión es una gran parte subconsciente de cada decisión que tomas", explica D'Onofrio. "Cuando no puedes ver, abordas el mundo desde un lugar distinto, así que investigué mucho, practiqué en mi casa y por supuesto comparé experiencias con Charlie Cox, mi coestrella en "Daredevil" de Netflix, pues interpreta a un ciego en la serie. Necesitas usar diferentes rasgos actorales y eso siempre es interesante para mí".

"Aprendí mucho de Vincent", añade Roe. "No sólo aporta una intensidad sutil y genuina a su papel, también nos apoyó ampliamente al resto del elenco. Es un consumado actor y de verdad nos inspiró para dar nuestra mejor interpretación.

"Fue increíble trabajar con Vincent", alaba Lutz. "Me considero muy afortunada de trabajar con un actor estupendo como él. Su intensidad es tremenda, pero representó exactamente lo que necesitaba en cada escena".

EL NOROESTE REPRESENTADO POR EL SURESTE

El Diseñador de Producción Kevin Kavanaugh fue responsable de crear el mundo familiar, pero a la vez nuevo, de La Llamada 3. "Me gustó que la primera cinta se ubicara en el Noroeste, pero esta vez buscamos llevar la acción fuera de Seattle, a un lugar más rural y suburbano", dice Kavanaugh. "La cinta empieza en un lugar conocido, pero después en cierto modo entras a la madriguera de un conejo hacia algo mucho más oscuro".

La producción se trasladó a Atlanta, lo cual fue un desafío para el equipo de Kavanaugh pues la soleada Georgia debía representar a la lluviosa Washington. "Por suerte ambos estados son muy verdes, pero tuvimos que simular mucha lluvia nosotros mismos. Sin embargo es preferible tener lluvia artificial que recibir demasiada lluvia real".

El esquema de color habitual de la serie El Aro permanece intacto, pero Kavanaugh encontró el modo de infundir otros colores en puntos clave. "Las películas previas tenían colores opacos muy fríos y un tinte azuloso también, así que añadimos pequeñas salpicaduras de color aquí y allá para dar a las cosas un sabor más contemporáneo".

Las escenas en la universidad de Holt se filmaron en el campus de la Universidad Emory, utilizando un edificio de ciencias y una sala psiquiátrica vacíos. "La idea de Gabriel es hacer estos experimentos en secreto", explica Kavanaugh. "Él encuentra las llaves de un área fuera de uso en el campus, así que tuvimos oportunidad de filmar en un pabellón real de una universidad real para representar el laboratorio de Gabriel".

"Me encantó trabajar en Georgia", dice Gutiérrez. "Es hermosa y a la vez espeluznante. Es el escenario perfecto para una película como ésta".

LA CREACIÓN DE UN MONSTRUO

La Llamada 3 fue algo parecido a volver a casa para el Coordinador de Dobles Keith Campbell y la actriz Bonnie Morgan, que retoma el papel de Samara.

"El Aro fue la primera cinta donde trabajé como coordinador de dobles", recuerda. A partir de entonces Campbell ha coordinado a los dobles para más de 30 proyectos de cine y televisión. "Llamaron al viejo equipo para reunirnos de nuevo, así que estamos aquí".

Durante su carrera de 26 años Campbell trabajó como doble en casi 150 proyectos de cine y televisión; fue el doble de Tom Cruise en Minority Report y en las dos primeras cintas de Mission: Impossible. "Eso fue cuando él permitía que otros hicieran sus acrobacias", bromea Campbell.

Para coordinar a los dobles en la serie El Aro, Campbell se apegó a una filosofía de 'menos es más'.

"Javier y yo queríamos que el doblaje fuera parte integral de la historia", explica Campbell. "Cuando un doblaje es demasiado espectacular, te aleja del mundo que se creó".

En una escena fundamental se requiere que Lutz estrelle una copa en la frente de un doble. "Fue difícil al principio", recuerda ella. "Pero al final, resultó el día más divertido en el set. ¡Tuve que estrellar una copa en la cara de alguien!"

"Se requiere una gran capacidad de planeación", explica Campbell. "Tratamos de trabajar con los actores y el equipo de dobles un día antes para dar a Javier distintas opciones de lo que se puede hacer en la escena".

Mientras trabajaban en la segunda película, Campbell y el director Hideo Nakata debatieron sobre una escena difícil en donde aparecía el cadáver retorcido de Samara que "caminaba como araña" para salir de un pozo. Nakata no quería usar imágenes computarizadas y esperaba lograr la toma de modo práctico. Debido a la complejidad de los pasos de Samara en la toma, necesitaban a alguien capaz de moverse de forma poco natural. Campbell conocía a una mujer idónea para el trabajo, su amiga Bonnie Morgan, acróbata, actriz y contorsionista.

"Kevin me llamó y preguntó si aún podía hacer ese movimiento 'espeluznante y torcido', recuerda Morgan con una sonrisa. "Pero no me explicó para qué era. Después de ver la primera película de El Aro no pude dormir, así que nunca imaginé que terminaría trabajando aquí".

Morgan descubrió sus dotes de contorsionista a través de sus antecedentes familiares en el circo. "Mi abuela fue acróbata en escenas de vaudeville y participó en una gira con Frank Sinatra; mi padre, Gary Morgan, es miembro veterano de la "Asociación de Dobles" hace 40 años.

En su rol de Samara, Morgan continúa su legado familiar de interpretar icónicos personajes de horror. "Mi padre fue el doble del perro en Cujo. Usó el disfraz de un enorme perro y siempre comenta que 'hacer la interpretación del perro fue demasiado inteligente'; además mi tía Robbi interpretó a Annie, la primera chica a la que le cortan la garganta en la cinta original "Friday the 13th". Mi papá fue Cujo, mi tía fue Annie y yo soy Samara".

"Durante gran parte de mi carrera he estado en charcos de fango, arrastrándome fuera de un pantano", continúa Morgan. "Me gustaría tener un botón con una insignia que diga 'Las Chicas Guapas salen Corriendo para Huir de Mí'".

Convertir a Morgan en Samara es una labor formidable para Arjen Tuiten, Diseñador de Maquillaje de Efectos Especiales, y su equipo, un proceso que comienza dos meses antes de la filmación.

"Sólo la peluca requiere invertir un mes y medio en ella", dice Tuiten. "Cada pieza de prótesis se esculpe, se moldea y se funde pulcramente para ajustarla a la cabeza de Bonnie. Una vez que ella está en el sillón de maquillaje, la aplicación tarda 6 o 7 horas cada mañana. Queda cubierta completamente, desde la cabeza hasta los pies".

"El maquillaje de Samara consiste en más de 30 capas de prótesis", explica Morgan. "Tengo 6 secciones en cada brazo, 14 sobre mis piernas, después cubren el cuello, la parte calva, la barbilla, la nariz, las mejillas, la frente, me colocan la peluca y los lentes de contacto para mostrar unos ojos muertos. Tengo un equipo de tres personas que trabajan en mí en un momento dado. Al comenzar este proceso tardaba 7 horas, ahora lo hemos reducido a 6".

"La pintamos con una pátina muy ligera y sombras de venas oscuras que brillan a través de las prótesis, lo cual le da un aspecto traslúcido", añade Tuiten. "Para lograr que se viera viscosa, la cubrimos con gelatina y mezclamos tonos verdes y cafés para que su aspecto fuera como de algo podrido. También teníamos un accesorio que le arrojaba agua, así que por debajo se puede ver el trabajo de pintura que hicimos. Manteníamos gran cantidad de atomizadores y botellas a la mano para asegurar que siempre se viera escurriendo, empapada. Representó mucho trabajo, pero el efecto nos recompensó al final".

Una vez aplicadas todas las prótesis, Tuiten da el crédito a la interpretación de Morgan para llevar el terror a otro nivel. "Bonnie puede hacer cosas impresionantes con su cuerpo, como poner su pierna frente a su cabeza y caminar como araña. Esto, combinado con el maquillaje, de verdad nos aterraba a todos los que la veíamos. Racionalmente sabes que es Bonnie, pero no estás del todo seguro acerca de lo que estás viendo".

EL CÍRCULO COMPLETO

El simbolismo de honrar el legado de El Aro no se pierde en este elenco.

"La serie significa mucho para mí", dice Gutiérrez. "Así que es una emoción y un privilegio continuar esta historia y explorar cómo comenzó todo".

"En serio es un sueño hecho realidad", dice Morgan. "Ver algo que te asustó cuando eras niña y decir 'quiero hacer eso. Quiero encarnar a un monstruo y ser la cosa más espeluznante en la habitación'".

"El Aro nos provocó pesadillas a todos", dice Roe. "Así que es fabuloso formar parte de esta historia más amplia. Espero que siga asustando a las personas cada Halloween cuando vuelvan a ver la serie completa".

"Es maravilloso y surrealista participar en esto", afirma Lutz. "Nos parecemos un poco al grupo de Gabriel. Vimos algo espeluznante cuando éramos niños y lo estamos pasando a una nueva generación".





BIOGRAFÍAS DEL ELENCO

MATILDA LUTZ (se pronuncia Lootz) es una actriz italiana en ascenso con una presencia global en la moda, el cine y la televisión. Debuta en el cine estadounidense con "La Llamada 3", el tercer episodio en la serie cinematográfica de horror "El Aro", la cual se estrena el 3 de febrero de 2017. El Director de la película es F. Javier Gutiérrez y ella interpreta el rol protagónico de 'Julia'. Éste es un nuevo capítulo de la amada franquicia que narra la historia de una joven (Lutz) que se preocupa cuando su novio (Alex Roe) explora una subcultura oscura en torno a una misteriosa videocinta que supuestamente mata al espectador siete días después de que la vio. Ella se sacrifica para salvarlo y al hacerlo descubre algo aterrador. La película también es protagonizada por Johnny Galecki y Vincent D'Onofrio.

En 2016 Lutz participó en la campaña Primavera/Verano 2016 de Miu Miu, al lado de Julia Garner, Millie Brady e India Salvor Menuez. Dicha campaña fue realizada por el icónico fotógrafo Steven Meisel.

En otoño terminó su trabajo en "The Divorce Party", filmada en Savannah, Georgia. Lutz, Thomas Cocquerel y Claire Holt son los protagonistas de esta película dirigida por Hughes William Thompson. Escrita por Lane Garrison y Mark Famiglietti, es la historia de un tipo recién divorciado (Cocquerel) que contrata a su antigua organizadora de boda (Lutz) para hacer una "fiesta de divorcio" y celebrar su nuevo estado de soltero después de que su esposa (Holt) lo abandonó.

Lutz se encuentra actualmente en la producción de la película francesa "Revenge", de la Directora Coralie Fargeat.

Otro esperado trabajo de Lutz es "Summertime" dirigida por Gabriele Muccino, que se estrenó en Italia en 2016. Se trata de una película coral sobre la llegada a la mayoría de edad ubicada en Roma, San Francisco, Nueva Orleans y Cuba.

Otros créditos cinematográficos incluyen "Somewhere Beautiful", "Mi chiamo Maya" y "L'Universale", así como la serie de televisión italiana "Fuoriclasse".

Lutz habla tres idiomas: italiano, francés e inglés.

ALEX ROE es un joven artista británico que rápidamente obtuvo fama en Hollywood y consiguió un trabajo tras otro cuando llegó a Estados Unidos. Roe podrá ser visto en la película independiente 'Hot Summer Nights', donde interpreta el rol protagónico al lado de Maika Monroe. Por otro lado terminó de filmar el piloto de la próxima 'The Deep', de 7 millones de dólares, de Scott Stewart. También encarnó el papel principal en la cinta independiente 'Forever My Girl'. Pronto Alex podrá ser visto como el protagonista de la película La Llamada 3 de Paramount. Previamente dio vida al rol principal de 'Evan' en la franquicia 'The Fifth Wave' de Sony, al lado de Chloe Moretz, dirigida por J Blakeson.

Con una carrera profesional que abarca más de 25 años, JOHNNY GALECKI es mejor conocido por sus papeles en dos series de televisión muy populares, Roseanne y The Big Bang Theory. Actualmente protagoniza esta última comedia de situaciones de CBS, que recién terminó la filmación de su novena temporada. Como el socialmente inadaptado físico Leonard Hofstadter, Galecki fue nominado a un Emmy y a un Golden Globe, así como a los reconocimientos de los Critic's Choice Awards, los People's Choice Awards y cuatro nominaciones como ensamble coral por parte de los Screen Actors Guild Awards, entre otros.

Galecki debutó en televisión a los 16 años interpretando a David Healy en la aclamada y larga serie de comedia Roseanne, un papel que le aportó un Young Artist Award. Además de numerosas cintas televisivas, sus créditos incluyen roles como artista invitado en Blossom, Hope & Faith y My Name is Earl; también prestó su voz a series animadas como American Dad! y Family Guy. Galecki se interpretó a sí mismo en tres episodios de la temporada final de Entourage, de HBO.

En lo referente al cine, Galecki protagoniza la próxima película La Llamada 3, de Paramount, el tercer episodio de la franquicia de horror. Interpreta el papel principal de Gabriel, un atractivo profesor que asesora y ayuda a una pareja de novios, Holt (Alex Roe) y Julia (Matilda Lutz). La cinta está programada para su estreno este febrero.

Galecki anunció oficialmente la creación de su compañía de producción Alcide Bava Productions, enfocada en desarrollar series y películas para televisión. También hizo equipo con el escritor/director Bobby Miller para ser productor ejecutivo de la película Master Cleanse, que se estrenó en el Festival de Cine SXSW 2016 en Austin. La historia sigue a Paul (Galecki) que participa en un retiro espiritual con el fin de reiniciar su vida. Sin embargo todo tiene un giro inesperado cuando él y otros descubren que la purificación libera algo más de lo que esperaban. Galecki es el protagonista de la cinta al lado de Anjelica Huston, Oliver Platt y Anna Friel.

Galecki interpretó a Terry Ork, agente de una banda, en la película independiente CBGB de 2013, acerca de un legendario club de punk rock en la Ciudad de Nueva York; también trabajó en la cinta de superhéroes Hancock, de Peter Berg, junto a Will Smith, Charlize Theron y Jason Bateman. Otros créditos cinematográficos incluyen las películas de Don Roos "The Opposite of Sex"; "Bounce" y "Happy Endings"; "Vanilla Sky" de Cameron Crowe; la exitosa cinta de horror "I Know What You Did Last Summer", "Suicide Kings", "Bookies", "Chrystal", "Playing Mona Lisa", "In Time", "Bean" y la comedia clásica "Christmas Vacation", de National Lampoon, donde interpretó a Rusty, el hijo de un padre perdedor Clark Griswold (Chevy Chase).

Durante mucho tiempo mecenas teatral, Galecki también ha participado en obras de teatro desde que tenía 6 años. Entre sus numerosos créditos, protagonizó en Broadway "The Little Dog Laughed", de Douglas Carter Beane, nominada a un Tony, y recibió un Theater World Award como debut destacado en Broadway. Otros créditos teatrales incluyen "The Drawer Boy" y "Pot Mom" en el Steppenwolf Theater de Chicago; "Galileo" en el Goodman Theater, así como "The Member of the Wedding", que fue nominada a un Joseph Jefferson Award, cuando tenía 11 años.

Nativa de California, AIMEE TEEGARDEN comenzó su carrera de actriz a los 10 años. Cuando cumplió 16 años fue incluida en su primera serie de televisión: "Friday Night Lights", nominada a un Emmy, donde interpretó a Julie Taylor, la hija mayor de un entrenador de fútbol de bachillerato (Kyle Chandler) y una orientadora escolar (Connie Britton).

Aimee protagonizó NOTORIOUS, serie de ABC, al lado de Daniel Sunjata y Piper Perabo. En 2014 encarnó el rol principal en la serie dramática de ciencia ficción "Star-Crossed", de CW. Pronto podrá ser vista en la película "La Llamada 3" de Paramount, así como en la cinta independiente "Bakery in Brooklyn". Otros créditos cinematográficos incluyen "Scream 4"; "Love and Honor" y "Prom", de Disney.

Aimee es entusiasta del acondicionamiento físico y compitió en 2016 en la Chicago Spartan Race, además de correr el Medio Maratón con el Equipo Nike. Participa en el Comité Anfitrión de la organización Oceana, para la conservación marina; también respalda a No-Kill Los Angeles (NKLA), una iniciativa de la Sociedad de los Mejores Amigos Animales para detener la sobrepoblación de perros y gatos en los refugios de la ciudad de LA.

BONNIE MORGAN es una talentosa actriz, audaz doble y extraordinaria contorsionista con una extraña capacidad para doblar su cuerpo y ajustarse a cualquier papel. Esta alocada pelirroja es una excelente comediante, pero ¡a menudo interpreta monstruos dramáticos y espeluznantes!

En "El Aro 2" aterrorizó a los fans con su inquietante y ahora célebre forma de "caminar como araña" en su papel de 'Samara', cuando perseguía al personaje de Naomi Watt y salía de pozo. Bonnie comenta, "En un principio el director Hideo Nakata pensó realizar esta escena con imágenes generadas por computadora, pero el coordinador de dobles era amigo mío y me llamó para ver si podía crear un movimiento icónico con mis dotes de contorsionista que fuera realmente especial y realmente distinto. Lo real es siempre más aterrador. Esta idea de caminar como araña se originó en la sala de mi casa y filmamos algunas tomas; cuando el director las vio le emocionó el resultado. Es un gran honor ser la creadora de esta clase de movimientos que derivó en la posibilidad de que los contorsionistas puedan interpretar a personajes poseídos y criaturas extrañas".

Bonnie retoma el icónico papel de 'Samara' en la próxima "La Llamada 3", la conocida historia de un video que desata el terror otra vez. "Para mí fue estupendo concebir la idea de caminar como araña para el personaje de Samara como doble contorsionista en "El Anillo 2", y ahora me ofrecen interpretar de nuevo a Samara con más participación en "La Llamada 3", la cual introduce la franquicia a una nueva generación de fans del horror", comenta Bonnie. "Me siento honrada de formar parte de su icónica historia; es emocionante y también un reto volver a encarnar a Samara y transportarla de la era análoga a la era digital. He interpretado a muchos monstruos horribles, pero Samara es mi creación favorita. Disfruto hacer cosas espeluznantes más que otras actividades. Por eso Samara es muy cercana y querida en mi pequeño corazón negro, ¡así que me fascina encarnarla y contribuir a su legado!" La Llamada 3", la más reciente película en la franquicia de horror de US$400, será estrenada por Paramount el 3 de febrero de 2017.

Así mismo, Bonnie dio vida a la 'Tercera Bruja' en la película de acción sobrenatural "The Last Witch Hunter", de Lionsgate, protagonizada por Vin Diesel.

En "The Devil Inside", éxito de 2012 de Paramount, Bonnie horrorizó a los espectadores en su papel de 'Rosa', que sufría una posesión demoniaca, demostrando sus habilidades de actriz y de contorsionista en un trabajo que fue física y emocionalmente muy demandante.

Bonnie creció en un castillo en la cima de Hollywood Hills, criada por intérpretes de circo de tercera generación que también tienen un linaje de horror fantástico. Su padre, Gary Morgan, es un gran doble/actor que dio vida a 'Billy' en la cinta clásica de ciencia ficción "Logan's Run"; además dobló al perro en "Cujo", su tía Robbi Morgan interpretó a 'Annie', la primera víctima de Jason en "Friday the 13th".

Antes de que ella supiera hablar, su padre comenzó a enseñarle acrobacias y a medida que crecía, Bonnie demostró una notable actitud para el trapecio, los zancos y la cuerda floja. Pronto descubrió que tenía asombrosas dotes como contorsionista a la tierna edad de 9 años.

Bonnie comenzó a actuar cuando era niña, hizo comerciales y apareció como estrella invitada en series familiares favoritas tales como "Blossom", "The Nanny" y "Dr. Quinn Medicine Woman". Más adelante siguió los pasos de su padre y amplió su carrera de actriz con trabajos de doblaje y personajes de criaturas en diversas películas, como "Hellboy II: The Golden Army", donde merodea a través del mercado de los trolls, así como "Men in Black II", donde pusieron una prótesis de cabeza en su espalda; de ahí viene el apodo 'Jabba the Butt'.

Las capacidades de Bonnie como actriz y contorsionista también se han fusionado en las cintas "The Incredible Burt Wonderstone", que representó su tercera película con Jim Carrey; "National Lampoon's Transylmania"; "Minority Report", de Steven Spielberg, con Tom Cruise; así como "Piranha 3D" donde se la comieron viva de modo muy divertido a través de un tubo interno. También trabajó junto a Robert Englund en "Fear Clinic", donde interpretó a 'Paige', una paciente que muere durante los créditos iniciales, sin embargo aterroriza al personaje de Englund a lo largo de la historia, ¡pues se convierte en la encarnación del Mal!

Valiente y extraordinariamente ágil, Bonnie también contribuyó con audaces acrobacias en las películas "How The Grinch Stole Christmas", "Fright Night" y "Peter Pan", donde también mostró su talento actoral en cada película interpretando a Who, una vampiresa y un hada respectivamente.

En la pantalla chica dio vida a una chica fiestera en "Shameless", de Showtime; fue quebrada y doblada como Terminator Rosie en "Terminator: The Sarah Connor Chronicles", además fue golpeada por Michelle Rodríguez en el corto "Sorority Pillow Fight". En "Criminal Minds" tuvo un papel recurrente como una marioneta humana rota y torturada. También participó en "CSI: Crime Scene Investigation", "Castle" e "It's Always Sunny in Philadelphia". Trabajó para Patrick Stewart en su serie original "Blunt Talk" en STARZ.

Las diversas apariciones de Bonnie abarcan desde troupes de teatro de Shakespeare hasta circos ubicados en Los Ángeles, además de abrir el escenario para el legendario Paul McCartney en su gira Driving USA. El año pasado participó en el acto inaugural del espectáculo "Elvira's Big Top", la Dama de la Oscuridad, en Knott's Scary Farm. Trabajó en muchas producciones de Shakespeare, entre ellas dio vida al papel de 'Gertrude' en "Hamlet". Su personaje favorito de Shakespeare es el inteligente y travieso espíritu 'Puck' de "A Midsummer Night's Dream", que ella encarnó en siete producciones.

También es intérprete regular en el histórico y exclusivo Brookledge Theater en Hollywood, propiedad de la Familia Larsen de Magic Castle. Bonnie y su familia participan anualmente en la Original Renaissance Pleasure Faire; asimismo Bonnie protagonizó y dirigió una Comedia del Arte con su familia en dicha feria y en otras sedes. Un crédito personal de Bonnie es un Récord Mundial Guinness por ¡sus notables capacidades como contorsionista!

La Familia Morgan es famosa por celebrar legendarias fiestas a las que se acude sólo por invitación en su excéntrico hogar conocido como Morgan Castle, ubicado en lo alto de Los Ángeles sobre Laurel Canyon. Algunos temas de las celebraciones han sido "Back to the Future Prom", "Jungle Boogie" y "Beatlemania", ¡así como la épica fiesta de Año Nuevo para recibir el 2015!

Bonnie también es llamada asiduamente para trabajar en anuncios, con personajes tan famosos como FLO-BOT en los comerciales de Progressive Insurance; Kia Sock Monkey; Comcast Robot; The Silk Soy Milk Cow; Awkward Robot Butler para WINK, o una amenazadora criatura en la campaña #7000 Chemicals.

VINCENT D'ONOFRIO interpreta el complejo papel de El Mago en "Emerald City", de NBC, la nueva versión de "El Mago de Oz"que se proyecta actualmente los viernes por la noche. La miniserie de 10 episodios fue dirigida por Tarsem Singh, con quien Vincent trabajó antes en "The Cell", al lado de Jennifer López. Además Vincent terminó la cinta "Death Wish", dirigida por Eli Roth, con Bruce Willis; también participará en la comedia de acción "CHiPs", de Warner Bro, junto a Michael Pena, Kristen Bell y Dax Shephard. Previamente Vincent protagonizó "The Magnificent Seven", de MGM, donde interpretó a uno de los siete pistoleros forajidos junto a Denzel Washington, Chris Pratt y Ethan Hawke; trabajó también en "In Dubious Battle", dirigida por James Franco y basada en la novela de John Steinbeck, al lado de Bryan Cranston, Ed Harris y Selena Gomez.

2015 fue un año ocupado para D'Onofrio con el éxito taquillero de "Jurassic World", además de su papel aclamado por la crítica de Wilson Fisk, también conocido como Kingpin, en la serie "Daredevil", de Netflix, junto a Charlie Cox. También protagonizó "Run All Night", al lado de Liam Neeson y "The Judge", con Robert Downey, Jr. y Robert Duvall.

D'Onofrio nació en Brooklyn, Nueva York, y creció en Hawaii, Colorado y Florida. A la larga regresó a Nueva York para estudiar actuación en el American Stanislavsky Theatre con Sharon Chatten, de Actors Studio. Mientras perfeccionaba su oficio partició en diversas películas en la Universidad de Nueva York y trabajó como guardia en los clubes de bailes de la ciudad.

En 1984 se convirtió en miembro consolidado del American Stanislavsky Theatre y trabajó en "The Petrified Forest", "Of Mice and Men", "Sexual Perversity in Chicago" y "The Indian Wants the Bronx". Ese mismo año debutó en Broadway con "Open Admissions". Además protagonizó Fuera de Broadway la obra "Tooth of Crime (Second Dance)", de Sam Shepard.

D'Onofrio llamó la atención en 1987 por su intenso y sobresaliente talento con su emotiva interpretación de un inestable recluta de la Guerra de Vietnam en la cruda "Full Metal Jacket", de Stanley Kubrick. Otros créditos cinematográficos tempranos incluyen "Mystic Pizza" y "Adventures in Babysitting". Fue productor ejecutivo e interpretó a Abbie Hoffman, icono de la contracultura de la década de 1960, en la película "Steal This Movie", con Janeane Garofalo; además protagonizó la película negra de ciencia ficción "The Cell", junto a Jennifer López y Vince Vaughn.

Sus otros créditos cinematográficos incluyen "The Dangerous Lives of Altar Boys", al lado de Jodie Foster; "The Salton Sea", junto a Val Kilmer; "Imposter", con Gary Sinise; "Chelsea Walls", dirigida por Ethan Hawke; "Happy Accidents", coprotagonizada por Marisa Tomei; "The Player", de Robert Altman; "Dying Young", de Joel Schumacher; "Ed Wood", de Tim Burton; "Strange Days", de Kathryn Bigelow, junto a Ralph Fiennes y Angela Bassett; "Stuart Saves His Family", de Harold Ramis; "Men In Black", de Barry Sonnenfeld, con Will Smith y Tommy Lee Jones; "The Thirteenth Floor", al lado de Craig Bierko; "The Whole Wide World", que produjo y protagonizó, junto a Renée Zellweger; así como "JFK", de Oliver Stone. D'Onofrio trabajó en la película de suspenso y ciencia ficción "The Tomb", al lado de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, además terminó "Fire with Fire", junto a Bruce Willis y Josh Duhamel. Sus próximos papeles cinematográficos incluyen la película independiente "Chained", de la escritora-directora Jennifer Chambers Lynch.

D'Onofrio protagonizó al Detective Robert Goren en más de 100 episodios de la serie "Law & Order: Criminal Intent". Recibió una nominación al Emmy Award en 1998 por su gran papel como estrella invitada en el episodio "Homicide: Life on the Street" de "The Subway". D'Onofrio dirigió, produjo y protagonizó el cortometraje "Five Minutes, Mr. Welles"; también participó en el corto "The New Tenants", ganador de un Premio de la Academia.

BIOGRAFÍAS DE LOS REALIZADORES CINEMATOGRÁFICOS

JACOB ESTES (Guión) es el escritor-director de dos largometrajes: MEAN CREEK y THE DETAILS. Sus películas obtuvieron dos Independent Spirit Awards y The Humanitas Prize en Sundance; previamente en su carrera obtuvo la beca AMPAS Nicholl Fellowship en Guionismo. Graduado del programa de Maestría en Dirección de la AFI, el trabajo de Estes también se ha presentado en la Conferencia Nacional de Dramaturgos en The Eugene O'Neill Theater Center. Jacob creció en la ciudad de Chicago y es orgulloso graduado de la Universidad de California-Santa Cruz. Escribió numerosas cintas independientes y de estudio, entre ellas el próximo estreno de La Llamada 3, de Paramount Pictures; actualmente desarrolla guiones de pilotos para HBO y AMAZON.

Criado en Brooklyn Heights, Nueva York, AKIVA GOLDSMAN (Guión) se graduó con una Licenciatura de la Universidad Wesleyan y asistió al programa de posgrado de escritura de ficción en la Universidad de Nueva York.

Sus créditos como guionista en películas incluyen THE CLIENT, BATMAN FOREVER, A TIME TO KILL, PRACTICAL MAGIC, I ROBOT, CINDERELLA MAN, I AM LEGEND, THE DA VINCI CODE, ANGELS & DEMONS, INSURGENT, THE FIFTH WAVE, la próxima THE DARK TOWER, programada para su estreno en julio de 2017. También escribió A BEAUTIFUL MIND, que obtuvo un Premio de la Academia, un Golden Globe y un Writers Guild of America (WGA) Award.

Goldsman fue productor ejecutivo en PARANORMAL ACTIVITY 2, 3 y 4. Bajo su compañía Weed Road Pictures, él produjo DEEP BLUE SEA, CONSTANTINE, MR. & MRS. SMITH, HANCOCK, FAIR GAME y LONE SURVIVOR, así como la próxima KING ARTHUR: LEGEND OF THE SWORD.

Goldsman trabajó en televisión como productor asesor, escritor y director en el programa televisivo FRINGE, por el cual obtuvo un Saturn Award y una nominación a un Hugo Award. Fue productor ejecutivo de la miniserie de Syfy, CHILDHOOD'S END; también fue productor ejecutivo en la serie dramática original UNDERGROUND, de WGN, cuya segunda temporada está en filmación.

Goldsman debutó como director con WINTER'S TALE, protagonizada por Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Jennifer Connelly, Will Smith y Russell Crowe, que se estrenó en febrero de 2014. Además dirigió la película de ciencia ficción y horror STEPHANIE, para Blumhouse Pictures y Universal.

Nativa de Nueva York, AMY SAYRES (Productora Ejecutiva) tiene amplios antecedentes en realización cinematográfica. Colaboró previamente con Jay Roach como coproductora en "Meet the Parents" y fue productora ejecutiva en "Meet the Fockers" y "Dinner For Schmucks"; también produjo "Game Change", ganadora de un Emmy-Award. Sus créditos de producción incluyen su labor como productora ejecutiva en las películas "Wild Hogs", "La Llamada 3"; coproductora en las cintas "Secondhand Lions" y "Flawless", así como productora asociada en "Gigli".

Sayres fue primera asistente del director en las películas de Martin Brest: "Scent of a Woman", "Meet Joe Black" y "Gigli". Sus créditos adicionales como primer asistente del director incluyen "Zoolander", "Wag the Dog", "The Mirror Has Two Faces", "The Juror", "Six Degrees of Separation", "So I Married An Axe Murderer" y "Mad Dog and Glory".

Sayres trabajó como Vicepresidente de Producción en Tribeca Productions de 1997 a 1999. La talentosa cineasta se graduó de la Universidad de Nueva York con una Licenciatura en Cine.

Amy Sayres tiene su hogar en Los Ángeles.

ROY LEE (Productor Ejecutivo) es fundador y propietario de Vertigo Entertainment, una compañía de producción de cine y televisión con un trato de primera opción con Warner Bros. Lee produjo películas que han recaudado más de US$3.3 mil millones en ventas taquilleras alrededor del mundo, entre ellas los éxitos mundiales animados "The LEGO Movie", escrita y dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, así como "How to Train Your Dragon", de Dean DuBois, nominada a un Premio de la Academia, y "How to Train Your Dragon 2".

Su claqueta de desarrollo actual incluye "Minecraft", una adaptación del popular videojuego creado por Mojang, así como "How to Train Your Dragon 3", la más reciente adición de Dean Dubois a la exitosa franquicia, además de los próximos episodios del universo LEGO, "The LEGO Ninjago Movie" y "The LEGO Movie Sequel".

Después de formar Vertigo Entertainment en 2001, Lee obtuvo su primer crédito de producción en 2002 como productor ejecutivo en el éxito "El Aro", de Gore Verbinski. Además en 2004 produjo "The Grudge", que rompió récords de ventas para una película de horror en el primer fin de semana de su estreno. En 2006 estrenó "The Departed", cinta de suspenso criminal dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Jack Nicholson, Matt Damon y Leonardo DiCaprio, que ganó cuatro Premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión.

Lee es un coreano-estadounidense nacido en Brooklyn y criado en Bethesda, Maryland; obtuvo una Licenciatura de la Universidad George Washington y una Licenciatura en Leyes de la American University. Después de un breve periodo como abogado corporativo, en 1996 Lee se mudó de Washington, D.C. a Los Ángeles para seguir una carrera en la industria cinematográfica.

Bajo su compañía de producción GOOD FEAR FILM, el Productor CHRISTOPHER BENDER (Productor Ejecutivo) terminó la producción de "Under the Silver Lake", de David Robert Mitchell, con Andrew Garfield, Riley Keough y Topher Grace como protagonistas.

Otros proyectos de Bender que están en desarrollo con GOOD FEAR FILM incluyen los derechos vitalicios de Elizabeth Fink y de Frank "Big Black" Smith para narrar la historia de los famosos motines en la prisión de Attica en 1971 y sus consecuencias, con una adaptación de Kristen Buckely; la nueva versión de la cinta venezolana "The House at The End of Time", en New Line Cinema; "Mulan", una versión de acción en vivo de la clásica aventura de una joven doncella china que se disfraza como guerrero para salvar a su padre, en Disney; Red Queen, una adaptación del best seller de YA New York Times con la directora Elizabeth Banks, en conjunto con Universal; además de Agatha, una aventura de acción acerca de los 11 días en que la célebre novelista de misterio estuvo desaparecida, en colaboración con Paramount. En lo relativo a la televisión, es Productor Ejecutivo de "INSPIRATION" escrita por Allison Schroeder (Hidden Figures) para E! Network, con UCP como el estudio.

Antes de establecer GOOD FEAR FILM + MANAGEMENT, Bender fundó Benderspink con JC Spink en 1998, donde trabajaron con "American Pie" en post-producción y 14 clientes escritores que firmaron con su compañía de gestión. Benderspink mantuvo un trato de primera opción con New Line Cinema por más de 17 años.

Bender produjo o desarrolló proyectos que derivaron en 6 franquicias de diversos géneros: Final Destination, American Pie, El Aro, Cats & Dogs, The Butterfly Effect y The Hangover. Ocho de sus películas se estrenaron como número uno y Bender fue nominado a un Golden Globe Award por A History of Violence, dirigida por David Cronenberg.