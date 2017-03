Logan Wolverine: Sinopsis, elenco, ficha: Logan

SINOPSIS

"La naturaleza me hizo un fenómeno. El hombre me hizo un arma. Y Dios hizo que durara demasiado. "

Es el año 2029.

Ya no existen mutantes -o están a punto de extinguirse. Un solitario y desesperanzado Logan está viendo pasar sus días bajo los influjos del alcohol en un escondite que se encuentra en un tramo remoto de la frontera mexicana, ganando unos cuantos dólares como chofer por encargo.

Sus compañeros de exilio son el marginado Caliban y un enfermizo Profesor X, cuya singular mente se ve plagada con convulsiones cada vez peores. Pero los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado, se ven interrumpidos de manera abrupta cuando una mujer misteriosa aparece con una petición urgente -que Logan guíe a una niña extraordinaria hasta su seguridad.

Al poco tiempo, las garras aparecen, una vez que Logan debe de lidiar contra fuerzas siniestras y un villano de su propio pasado, en lo que se vuelve una misión de vida o muerte; una que pondrá a este guerrero deteriorado por el tiempo en un camino que lo llevará a consumar su destino.

LOGAN, WOLVERINE es interpretada por Hugh Jackman en el papel que le da nombre al título, al lado de Patrick Stewart (X-Men: Days of Future Past), Stephen Merchant, Richard E. Grant y la actriz nueva Dafne Keen.

El filme es dirigido por James Mangold (Walk the Line, The Wolverine); producido por Hutch Parker, Simon Kinberg y Lauren Shuler Donner; y distribuido por 20th Century Fox.

LA HISTORIA DEFINITIVA DE WOLVERINE

El visionario escritor-director James Mangold nos entrega el capítulo definitivo de la saga cinematográfica de uno de los más grandes héroes de tiras cómicas jamás concebidos. LOGAN, WOLVERINE ve al actor nominado al Premio de la Academia Hugh Jackman repetir su icónico papel como Wolverine por última vez, en una historia cruda, autónoma, poderosa y dramática que habla del sacrificio y la redención.

Hugh Jackman le aportó por primera vez su cautivadora energía al mutante conocido como Wolverine en el ya remoto año 2000, en la película original X-Men, del director Bryan Singer, con la que dieron inicio los grandes éxitos taquilleros contemporáneos basados en tiras cómicas. Desde entonces, el aclamado actor australiano se ha metido a la piel del mutante más famoso del mundo en diez ocasiones (un récord) para la pantalla grande. Pero en esta ocasión, con LOGAN, WOLVERINE, Jackman tenía la oportunidad de crear algo muy especial, como un medio para poner fin a su antiguo alter ego en pantalla.

"Queríamos algo que se sintiera muy distinto, muy fresco y, a final de cuentas, muy humano", comenta Jackman, "porque me parece que la fuerza de los X-Men y la fuerza de Wolverine tiene que ver más con su humanidad que con sus superpoderes. Al explorar este personaje por última vez, quería llegar a la esencia de quién era ese humano, en vez de ver lo que ahora puedan hacer sus garras".

Desde el principio, Jackman siempre tuvo un don para localizar la humanidad de Logan por debajo de su exterior hosco y muy dañado. Pero con esta actuación matizada y muy conmovedora, el actor cierra el ciclo del personaje -ese hombre solitario que muerde puros y es muy agresivo, ahora es un camarada leal dispuesto a sacrificar todo por aquello en lo que cree.

Desde luego, Jackman y James Mangold, coescritor y director de LOGAN, WOLVERINE ya habían llevado al personaje a lugares nuevos y remotos en el 2013, cuando su personaje apareció por cuenta propia en The Wolverine. Aquel primer filme, adaptado de la memorable miniserie de historietas de Chris Claremont y Frank Miller, e impregnado con el espíritu del noir japonés y las películas samurái, así como de los westerns estadounidenses, vio a Logan ser arrancado de su exilio autoimpuesto, sólo para ser arrastrado a la violencia e intriga en Japón. Recibió elogios de la crítica por su cuidadoso análisis de la agitación interna de Logan, en vez de recaer estrictamente en secuencias de acción exageradas para hacerla emocionante.

Mangold dice que después de su experiencia en The Wolverine, el dúo no había planeado necesariamente volver a hacer mancuerna en otro proyecto que se centrara en Logan. "Hugh y yo estábamos inciertos si íbamos hacer otra de éstas", comenta el director, quien trabajó por primera vez con Jackman en Kate & Leopold, en el 2001. "Si la íbamos a hacer, quería llevarla a un lugar de mi interés, algún lugar íntimo y original -una historia centrada en el personaje donde exploráramos los miedos y debilidades de estos personajes extraordinarios; una película que los hiciera más humanos, vaya".

Incluso antes de emprender el proyecto, Jackman y Mangold entendieron que la historia necesitaba diferenciarse de la densa y emocionante mitología de la vasta franquicia de X-Men. "Los dos queríamos una película que se sostuviera por sí sola", comenta Jackman. "Esta es mucho más realista de lo que hemos hecho antes con la franquicia de X-Men, incluso con la de cualquier otra película basada en un comic. Es mucho más humana".

En específico, Mangold, quien escribió el guión de LOGAN, WOLVERINE con Scott Frank (A Walk Among the Tombstones, The Wolverine) -su coguionista de The Wolverine- y Michael Green (Alien: Covenant), se dio a la tarea de crear una obra impulsada por los personajes, que se enfocara en Logan, Xavier y Laura, mientras se abren paso a través de un paisaje desolado. "Tenía este tipo de visión extraña en mi mente de que quería hacer una road movie con estos personajes, de una manera en la que como realizador me viera casi casi atrapado", comenta Mangold. "Al ponerlos en un automóvil y confinarlos a la autopista me ataría de manos. No podíamos hacer nada relacionado a mundos en guerra o una invasión alienígena -así, nuestra película se vería obligada a operar en un nivel más íntimo".

De igual importancia para Mangold, quien desde hace mucho tiempo ha considerado a Logan como un descendiente espiritual de grandes héroes del western -como Outlaw Josey Wales, de Clint Eastwood, o Shane, de Alan Ladd-, era despojar a Wolverine de su invencibilidad para hacer al personaje más vulnerable, y, así, exponerlo más. "La idea de esta película era encontrarlo en un estado donde sus habilidades se ven disminuidas de manera extrema", dice Mangold. "Su fuerza se ve degradada. Su propia salud y estado mental están deteriorados".

Si bien LOGAN, WOLVERINE se lleva cabo más de 50 años después de los eventos representados en X-Men: Days of Future Past (2014), es sin lugar a dudas una historia por sí sola que funciona más como un viaje familiar íntimo -aunque esté lleno de escenas de acción de alto riesgo-, que como una aventura convencional de ciencia ficción impulsada por imágenes explosivas. "Queríamos despedirnos con un estruendo", dice Mangold. "Pero la cosa es que -una vez que ciudades y planetas han sido destruidos- tienes que hacerte acreedor a ese 'estruendo' en lugar de tan sólo ser más estridente".

Cuando empieza el filme, Logan está en un estado vulnerable y frágil; la maldición de su inmortalidad está siendo una gran carga para él, una vez que cuida de un debilitado Charles Xavier (Patrick Stewart) en una fundidora derruida, que se encuentra a orillas de un campo petrolífero abandonado. Ahí, se les une un tercer mutante, Caliban (Stephen Merchant, co-creador de The Office), refugiado en la penumbra en una época cuando el mundo cree que los mutantes ya han desaparecido.

Pero los días de Logan bebiendo en una soledad relativa se ven interrumpidos cuando pasa a ser el renuente ángel guardián de una niña, Laura (la actriz nueva Dafne Keen), quien, por extraño que parezca, tiene poderes muy parecidos a los suyos: de sus manos, así como de sus pies, le brotan las mismas garras de adamantio que Wolverine. Tampoco es que esté muy emocionado por aceptar su recién encontrada responsabilidad -está demasiado cansado para interpretar al héroe una vez más.

"No quiere ayudar. En lo absoluto", comenta Jackman. "No quiere tener nada que ver con eso. Ya tiene mucho tiempo que pasó por esa etapa en su vida en la que reaccionaba ante las peticiones y llantos de la gente que buscaba su ayuda. En esencia, ha llegado a la conclusión que cuando ayuda, por lo general, las cosas terminan peor. La gente que estima termina siendo lastimada; si se apega demasiado, o hace un gran esfuerzo, termina en dolor, pérdida y destrucción".

Encargado en protegerla del criminal y asesino cibernético Donald Pierce (Boyd Holbrook), Logan y el Profesor X se dan a la tarea de cruzar territorio hostil para llevar a Laura a un lugar llamado Eden, donde se dice que mutantes jóvenes disfrutan de un refugio seguro. Pero Pierce y su aterrador ejército de androides Reavers están decididos a poner a la chica bajo la custodia del Dr. Zander Rice (Richard E. Grant). Éste, genetista siniestro detrás de Alkali, provocó sus mutaciones a través de una serie de experimentos inhumanos con la esperanza de crear un niño súper-soldado.

"Es un sociópata que no tiene comprensión emocional o compasión por los mutantes que crea", dice Grant. "Ve a los seres humanos como algo que debe ser clonado. Es muy científico e intelectual con respecto a todo. No tiene ningún tipo de involucramiento emocional".

Con las tremendas habilidades físicas de Wolverine comprometidas por la edad y el paso del tiempo, la persecución implacable por los viajeros les pasa una gran y sangrienta factura.

Con frecuencia se dice que un filme es tan bueno como su villano, y Jackman no chistó en elogiar el papel de Holbrook como el trastornado Pierce. "Boyd es un actor muy talentoso, un artista verdaderamente dotado", comenta. "Cuando leí el guión, le dije que me parecía que Pierce era uno de los papeles más difíciles en sacar adelante. Los villanos más grandes parecen divertirse más que cualquier otro personaje de la película, y él encarnaba eso, y lo hizo de una manera brillante porque podía cambiar en un instante, y ser muy amenazante, pero también divertido".

Pero Jackman tuvo palabras especialmente amables para su joven coestrella Dafne Keen, quien hace su debut cinematográfico en LOGAN, WOLVERINE con una interpretación virtuosa. "Es una actriz fenomenal, y es un honor compartir la pantalla con ella", comenta Jackman. "Laura, desde un punto de vista genético, tiene el DNA de Wolverine, así que existen elementos de él en su personalidad y su carácter físico, y eso no es fácil de conseguir. Me pareció muy difícil de lograr cuando yo tenía 30 años, ahora imagínate a una niña de once años, sin ser para nada así en la vida real. Es muy alegre, vivaz y vigorosa. Interpretar a este mutante que está de malas constantemente y lleno de ira, que te puede arrancar la cabeza con tan sólo mirarla de reojo, no podría estar más alejado a como es ella en realidad, y lo consiguió de manera notable".

De igual manera, Stewart, quedó impresionado por su profesionalismo: "Es una niña que actúa con el aplomo, seriedad, intensidad y diversidad de una actriz muy experimentada y cosmopolita", comenta Stewart.

"Al principio, Laura es una niña muy silenciosa", comenta Keen. "No puede expresar la tristeza como lo haría una niña normal, por lo que monta en cólera y comienza a matar gente. Es divertido hacer eso y, al mismo tiempo, que te gusten playeras color rosa, unicornios, arcoíris y cosas así".

Debido a sus rasgos compartidos, Logan está en una posición única para ayudar a Laura a que acepte sus sentimientos y canalice esa ira sobrecogedora. "Logan tiene una bondad intrínseca, y si no la tuviera, hubiera sido la máquina asesina perfecta porque puede volverse completamente loco", comenta Jackman. "Puede acabar con cualquiera, pero alguna vez tuvo un corazón. Tuvo una conciencia. Tuvo una mente, y no se puso a seguir ciegamente cuanta orden le daban".

Si, por un lado, Logan funge como padre adoptivo de Laura, por otro, es el hijo pródigo de Charles Xavier, quien está luchando contra una enfermedad debilitante que también amenaza con lastimar a otros. "Está viejo y enfermo, pero aún más importante, es peligroso", dice Stewart de Charles. "Sus poderes están fuera de control y tienen que ser dominados. Está en peligro. Y la persona que lo cuida, se hace cargo de él, lo cura, supervisa, discute con él, lo recoge del suelo cuando se ha caído, es Logan".

Stewart continúa: "El aspecto de superhéroe y los poderes mutantes no son el centro de atención, como lo fueron en todas las demás películas. Me parece que el sentido de ciudadanía, del individuo, de las relaciones, es más fuerte en LOGAN, WOLVERINE que lo que se haya visto antes. James ha creado un mundo que es reconocible y familiar, y, a su modo, común y corriente, aunque esté envuelto en esta vorágine de miedo, emoción y peligro, así como creciente necesidad de escapar".

Al igual que Jackman, la actuación del aclamado actor británico en LOGAN, WOLVERINE representa una culminación de años de trabajo en pantalla. "Se regodeó en este personaje, y se nota", dice Jackman de Stewart. "Es una actuación desgarradora, bella, compleja y llena de capas y matices -en ocasiones, increíblemente lúcida y clara. La relación entre él y Logan es muy parecida a la de un padre-hijo, con todos sus tonos: orgullo, decepción, enojo, frustración. Todo se desarrolla".

Incluso Caliban pertenece a una familia no convencional, y él y el famosamente antisocial Logan disfrutan una cierta cantidad de camaradería. "Me pareció importante no sólo ser un antagonista constante de Logan", comenta Merchant, "sino que también pudiéramos tener unos cuantos momentos donde hubiera algo de calidez entre nosotros, para apelar de nueva cuenta a esa idea de la familia sustituta".

"Es una película acerca de la familia", comenta Mangold. "Es una película acerca de la lealtad y el amor, y, en específico, de un personaje, Logan, quien ha estado evitando de manera empecinada intimar a lo largo de su prolongada vida, pero que aquí lo hace finalmente".

LOGAN, WOLVERINE ve al héroe marchito encontrar una conexión humana sorprendente, pero el filme también ofrece la representación más auténtica e desenfrenada que se haya hecho hasta ahora de Wolverine, en la que Jackman libera su ira frenética como nunca antes. Recibió una clasificación para adultos, que representa ser la primera vez que cualquier filme de la serie de X-Men recibe tal categorización. "Wolverine quizás y sea uno de los personajes más sombríos y complejos en el universo de las tiras cómicas -todo lo que nos preocupaba a mí y a Jim era liberarnos de cualquier atadura", comenta Jackman.

Desde una perspectiva de realización, Mangold dice que la clasificación le permitió llevar a LOGAN, WOLVERINE hacia una dirección más madura, para explorar la fragilidad humana, la mortalidad y los vínculos complicados que unen a las familias. "No quería hacer una película más violenta, sexi, explícita y obscena", comenta Mangold. "Quería hacer una película para adultos. Esta no es una película para niños de nueve años. Cuando tu película recibe esa clasificación, te encuentras haciendo una película que aborda temas más adultos. No te encuentras bajo la presión de hacer una película para todos".

Pero no hay duda alguna de que la película considerará completamente a aquellos aficionados antiguos, aquellos que han seguido la interpretación de Jackman durante los últimos 17 años. De hecho, fue crucial para Jackman, una vez que se despidió de su extenso pasado de X-Men, dejar todo en pantalla para ésta, su última aventura mutante.

"Hubo un momento en el que acepté el hecho de que esta iba a ser mi última película", dice Jackman. "Amó este personaje, y ha sido maravilloso conmigo. Te mentiría si te dijera que hubiera estado todo bien si no hubiera sentido que dejamos todo sobre la mesa. Y me refiero a todo. Todos los días, cada escena, era una especie de batalla para obtener lo mejor de ese personaje, para obtener lo mejor de mí". Jackman concluye: "Había un elemento de vida y muerte al respecto -sé que suena dramático, pero así fue como se sintió".

ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

LOGAN, WOLVERINE fue rodada principalmente en locaciones durante el brutal calor de verano del 2016 en Nueva Orleáns y Nuevo México. Al veterano diseñador de producción François Audouy, quien también encabezó el equipo de diseño en The Wolverine, se le encargó crear ambientes convincentes y llenos de texturas, para capturar esa sensación máxima que te da una road movie.

"Queríamos generar la sensación de que estábamos emprendiendo un viaje largo en la película", explica Audouy. "Desde el principio, Jim quería incorporar muchos panoramas distintos en el filme -desde el desierto seco en El Paso y México, a través de Nuevo México, Texas, Oklahoma y Kansas, hasta apuntara hacia el norte, a la zona estéril de Dakota del Sur. El verdadero reto fue ver cómo íbamos a conseguir crear esta variedad en dos estados, con tan sólo un puñado de locaciones".

Audouy y su equipo utilizaron cuatro de los Foros Big Easy del Michoud Assembly Facility Lot de la NASA, para construir sets inmensos, incluyendo el escondite en la fundidora y el hotel casino de Oklahoma City. En algunos casos, el aporte de los actores ayudó a darle forma a un set en particular -por ejemplo, algunas de las ideas de Stephen Merchant acerca de la vida doméstica de Caliban fueron incorporadas al diseño de la fundidora.

"Por lo regular, Caliban es quien cocina y es el único miembro familiar del trio que vive en la fundidora, así que Stephen pidió que agregáramos algunos destellos de color al set sombrío, apagado y deteriorado que habita", comenta Audouy. "Teníamos un contacto con alguien que vivía cerca de Juárez, así que fueron a la ciudad y compraron unas cazuelas de cerámica y varias piezas con diseños coloridos mexicanos en ellas para agregarlas a la cocina".

El director de fotografía John Mathieson agrega: "Los sets que François construyó en el foro se sentían muy reales, así como crudos y sucios. La intención de la fundidora es que estuviera vieja, deslucida y desierta, y como trabajábamos adentro todo el día, cuando nos íbamos a casa por la noche, te sentías sucio y desliñado. Así de reales se sentían los sets. Sus diseños no son simétricos o bonitos".

Desde luego, cuando haces una road movie, los vehículos son cruciales, como es el caso de la limosina que Logan maneja, que fue diseñada a partir de la Chrysler 300. El automóvil es la única fuente de ingreso de Logan, su medio para contactar y cuidar a Charles, además de ser una pieza clave para el escape de los mutantes. "Se volvió un personaje por sí mismo", explica Audouy.

Nick Pugh, técnico de automóviles de LOGAN, WOLVERINE añade: "Fue complicado diseñar un vehículo que se planteaba en el futuro, aunque sólo fueran diez años. Hay tres limosinas, dos acabadas y un vehículo para acrobacias, que tenían la misma apariencia. Pero no deja de ser un coche de carreras, como los del rally de Baja, con una suspensión de carga de 40 cm, dado que tenía que ser capaz de brincar, pasar por zanjas y atravesar el desierto a aproximadamente 80 kilómetros por hora".

Además de las acrobacias de manejo, el filme está plagado de escenas de pelea brutales y viscerales, que presentaron oportunidades únicas para Keen, en su papel como Laura, quien entrenó cerca de su hogar en España, antes de haber llegado a los EE UU para el rodaje. "Cuando llegó aquí, tuvimos un mes con ella", comenta el coordinador de acrobacias Garrett Warren. "Teníamos garras que podía sujetar con sus manos, para que viera cómo se sentía tenerlas. La ponía a usar papel; que lo sujetara y lo hiciera pedazos. De tal forma, ella sabía lo que se sentía usar las garras en vez de sólo blandirlas en el aire".

Los antecedentes de Keen en gimnasia y artes aéreas le ayudaron a dominar la coreografía de peleas, y Jackman estaba impresionado con su joven coestrella. "Dafne hizo la gran mayoría de sus peleas en la película", comenta. "Trabajó muy duro. Cuando digo trabajo es porque le encantaba. No quería dejar de entrenar para las acrobacias. Me asomé a verla un día y tenía mis garras puestas, y lucía radiante".

"Los otros actores y realizadores fueron como una familia para mí", comenta Keen. "Me sentí segura. Siempre estaba más enfocada en mi personaje y en su deseo por llevar una vida con una familia normal, que es algo por lo que lucha desesperadamente".

Aunque Laura bien podría ser una asesina, no deja de ser una niñita, un hecho que resulta más evidente con su guardarropa. "En cuanto a Laura, comienza con una apariencia muy sencilla y monótona", explica Daniel Orlandi, diseñador de vestuario ganador del Emmy. "Se ve como una prisionera que ha escapado. Después, cuando tiene la oportunidad de elegir su ropa, vemos a esta asesina despiadada a la que le encanta la violencia, elegir una camiseta de unicornio, junto con accesorios color rosa. Le aporta una ironía tierna al personaje".

Para los otros personajes principales, a Orlandi le sirvieron de inspiración westerns clásicos y películas film noir [cine negro]: "Jim dijo desde el principio que no quería que ninguno de nuestros personajes tuviera atuendos de superhéroe o cualquier cosa que llamara mucho la atención. A Logan lo vemos con muy poco entusiasmo usar un saco negro corriente con unos viejos pantalones de mezclilla Levis, pero sólo porque ese es su uniforme de chofer. Pero una vez que Logan se da a la fuga, elije una chamarra de gamuza estilo western y un sombrero de vaquero -todo oscuro y sencillo. Está huyendo y no quiere sobresalir".

Al estar a la par de la atmósfera general del filme, el guardarropa también cuenta con un tono sombrío y tenue. "Hay muy poco color en el filme, así que los personajes principales apenas y usaron color", explica Orlandi. "La única ocasión en la que ves color en el filme es con los personajes que no pertenecen a su mundo -como los pasajeros que transporta Logan-, en los que usamos tonos más intensos y cálidos".

Pero Orlandi se ocupó de usar atuendos para enfatizar los vínculos entre Logan y Laura, relación que sirve como piedra angular del filme. "Queríamos que Laura acabara con algo que le llamaría la atención a una chica de su edad, de ahí la camiseta de unicornio, pero también queríamos ponerla en una chamarra de mezclilla, cuyo corte es igual a la que usa Logan".

ACERCA DEL REPARTO

HUGH JACKMAN

Hugh Jackman, actor nominado al Premio de la Academia, ganador del Globo de Oro® y del Premio Tony, ha dejado huella en las audiencias de todas las edades gracias a los múltiples talentos que ha demostrado a lo largo de su carrera, y que lo han llevado a probar que es igual de exitoso en un escenario frente a grandes audiencias como en un set cinematográfico. Desde su premiada actuación en Broadway como el cantautor de la década de los '70 Peter Allen, a su personaje con garras de metal Wolverine en la muy taquillera franquicia de X-Men, Jackman ha demostrado ser uno de los actores más versátiles de nuestra época.

El oriundo de Australia hizo su primera aparición importante en los EEUU como Wolverine en la primera parte de la trilogía de X-Men, un rol que repitió en la tremendamente exitosa X2 (X-Men 2) y X-Men: The Last Stand (X-Men: La batalla final). Después interpretó a Wolverine en X-Men Origins: Wolverine (X-Men orígenes: Wolverine), precuela de la popular serie, que recabó la sobresaliente cantidad de $85 millones de dólares en la taquilla doméstica durante su primer fin de semana de estreno. Las audiencias de nueva cuenta fueron a ver a Jackman interpretar el popular papel en The Wolverine, que recabó más de $400 millones de dólares en todo el mundo. En el 2014, Jackman y el equipo de X-Men se reunieron para X-Men: Days of Future Past (X-Men: Días del futuro pasado).

Jackman obtuvo su primera nominación al Premio de la Academia, a Mejor Actor, por su actuación en Les Misérables (Los miserables), de Tom Hooper, basada en el popular espectáculo en escena creado a partir de la famosa novela homónima de Víctor Hugo. La sobresaliente actuación de Jackman como el protagonista Jean Valjean también le valió un Globo de Oro a Mejor Actor en una Comedia/Musical, así como nominaciones al Screen Actors Guild® (Sindicato de Actores de Cine), tanto a Mejor Ensamble como a Mejor Actor en un Papel Protagónico, además de haber recibido una nominación al Premio BAFTA.

En el 2009, Jackman se dio a la tarea de conducir la 81ª entrega anual de los Premios de la Academia, trabajo que le valió una nominación al Premio Emmy. Esta no fue, sin embargo, la primera incursión de Jackman como conductor de una entrega de premios. Previamente, Jackman había sido anfitrión de los Premios Tony tres años consecutivos, del 2003 al 2005, que lo llevó a recibir un Premio Emmy por la ceremonia del 2004, y una nominación al Emmy por su conducción en la ceremonia del 2005.

Los créditos cinematográficos adicionales de Jackman incluyen Prisoners (Intriga), Real Steel (Gigantes de acero), de Shawn Levy, Australia, de Baz Luhrmann, The Prestige (El gran truco), de Christopher Nolan, The Fountain (La fuente de la vida), de Darren Aronofsky, Scoop (Amor y muerte), de Woody Allen, Deception (Engaño), Someone Like You (Alguien como tú), Swordfish (Acceso autorizado), Van Helsing (Van Helsing: Cazador de monstruos) y Kate and Leopold (Kate y Leopold), por la que recibió en el 2002 una nominación al Globo de Oro. Además, Jackman prestó su voz para las películas animadas Happy Feet (Happy Feet: El pingüino), Flushed Away (Lo que el agua se llevó) y Rise of the Guardians (El origen de los guardianes).

Más recientemente, Jackman recibió en Broadway críticas entusiastas por su actuación como The Man (El Hombre) en "The River". En el 2011, Jackman regresó con bombos y platillos al Great White Way (Gran Camino Blanco) con su espectáculo solista "Hugh Jackman - Back on Broadway". Respaldado por una orquesta de dieciocho instrumentos, el vodevil, que previamente se había estrenado ante críticas entusiastas durante sus corridas limitadas en San Francisco y Toronto a principios de ese año, contaba tanto con éxitos de Broadway como con una selección de algunos de sus actos personales favoritos. La continua dedicación de Jackman en la comunidad de Broadway fue reconocida en los Premios Tony del 2012, toda vez que recibió un Premio Especial del Comité Administrativo de los Premios Tony en reconocimiento tanto por sus logros como intérprete como por sus labores humanitarias.

En el 2009, los espectadores de Broadway pudieron ver a Jackman en "A Steady Rain", escrita por Keith Huff, también protagonizada por Daniel Craig. Por su interpretación del cantautor de la década de los '70 Peter Allen en "The Boy From Oz", Jackman recibió el Premio Tony® en el 2004 a Mejor Actor en un musical, así como los premios Drama Desk, Drama League, Outer Critics Circle y Theatre World.

Sus créditos teatrales adicionales incluyen "Carousel", en el Carnegie Hall; "Oklahoma!" en el National Theatre de Londres, y por la que Jackman recibió una nominación al Premio Olivier; "Sunset Boulevard", que le valió el prestigioso premio australiano 'MO'; y "Beauty and the Beast", por la que recibió otra nominación al Premio 'MO'.

La carrera de Jackman comenzó en Australia en las películas independientes Paperback Hero y Erskineville Kings. Por su actuación en esta última ganó el premio a Mejor Actor del Círculo de Críticos de Cine Australianos y recibió una nominación a Mejor Actor del Instituto Australiano de Cinematografía. En 1999, fue nombrado Estrella Australiana del Año en la Convención Cinematográfica Australiana.

En la actualidad, Jackman se encuentra rodando The Greatest Showman, al lado de Michelle Williams.

PATRICK STEWART

Patrick Stewart es uno de los actores más aclamados que trabajan en la actualidad. Su carrera incluye papeles numerosos y variados tanto en cine como en teatro.

Stewart después será visto en televisión en la segunda temporada de Blunt Talk, una comedia de media hora cuyos productores ejecutivos son Seth MacFarlane y Jonathan Ames. En ella, interpreta a 'Walter Blunt', una importación británica que tiene la intención de conquistar el mundo de las noticias por televisión de cable en los EE UU. Su actuación en la primera temporada le valió una nominación al Globo de Oro a "Mejor Interpretación de un Actor en una Serie de Televisión - Musical o Comedia". La segunda temporada se estrenará en Starz más adelante, este año.

En la pantalla grande, Stewart fue visto más recientemente en el thriller Green Room, dirigido por Jeremy Saulnier, en el que interpretó al líder de un grupo neonazi que aprisiona a una banda de jóvenes que tocan música punk. La película se exhibió en la Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes, en el 2015, y se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, ante críticas entusiastas. Stewart también terminó recientemente la producción de Wilde Wedding, de Damian Harris, donde actuó al lado de Glenn Close y John Malkovich.

Stewart regresó a escenarios londinenses en el otoño de 2016, junto con Sir Ian McKellen, para la obra "No Man's Land", original de Harold Pinter, que habían interpretado previamente en el teatro Berkeley Repertory, en California, así como en Broadway, en el otoño de 2013. Esta fue una parte de su "Two Plays in Rep", que también incluía una representación de su producción de la obra "Waiting for Godot", original de Samuel Beckett, que los llevó a recibir elogios de la crítica en el West End de Londres, en el 2009. Dirigida por Sean Mathis, "Two Plays in Rep" en Broadway recibió críticas estelares y dos extensiones, ocasionadas por la demanda popular.

En el 2014, Stewart interpretó dos papeles muy distintos. Primero, como un instructor de danza que está lejos de su mejor momento, en Match, de Stephen Belber, estrenada en el Festival de Cine de Tribeca en el 2014, y que obtuvo críticas estelares gracias a la actuación de Patrick. Y, segundo, volvió a repetir su papel como el 'Profesor Charles Xavier' en el exitazo taquillero de verano X-Men: Days of Future Past (X-Men: Días del futuro pasado). En el 2000, Stewart creó el papel en la primera parte de la franquicia, y es el único actor en haber interpretado el papel en casi todas las versiones subsiguientes. La película unió al reparto original, incluyendo a Sir Ian McKellen, Hugh Jackman y Halle Berry, con el nuevo reparto, entre los que se encontraban James McAvoy y Michael Fassbender.

Quizás mejor conocido por su papel como el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, Stewart ha disfrutado de una exitosa carrera en cine y televisión, que lo ha llevado a recibir nominaciones al Globo de Oro, Emmy y Premio SAG. Entre sus apariciones en pantalla, se encuentran las películas King of Texas, Jeffrey, Dune (Dunas), Excalibur, L.A. Story, Robin Hood: Men in Tights (Las locas, locas aventuras de Robin Hood), Conspiracy Theory (El complot), Extras (por la que recibió una nominación al Emmy), The Lion in Winter (El león en invierno), I, Claudius (Yo, Claudio) y Tinker Tailor Soldier Spy (El espía que sabía demasiado). Sus talentos vocales han sido escuchados en The Simpsons, American Dad y Family Guy, y como narrador de las exitosas comedias Ted y Ted 2, de Seth MacFarlane.

En escenarios de Broadway y del West End, Stewart también ha aparecido en "A Life in the Theatre", "The Master Builder", "The Ride Down Mt. Morgan" y "The Tempest". Para su aclamada producción solista de "A Christmas Carol", Stewart interpretó a más de 40 personajes, esfuerzo que le valió los Premios Olivier, Drama Desk y What's on Stage. Por su actuación en el papel del título de Macbeth, que interpretó en Chichester, Londres, en BAM y después en Broadway, recibió una nominación al Premio Tony y ganó el Premio a Mejor Actor en los Premios Evening Standard Theatre.

Stewart es un Artista Asociado Honorario de la RSC, después de haber aparecido en 60 obras, incluyendo, más recientemente, una producción del 2008 de Hamlet,al lado de David Tennant, que le valió un Premio Olivier; y, en el 2005, en producciones de repertorio de Antony and Cleopatra y The Tempest. En 1978, ganó un Premio Olivier por su actuación en la producción de Peter Brook de Anthony and Cleopatra y fue nominado por su papel en The Merchant of Venice (El mercader de Venecia).También apareció en la ahora legendaria producción dePeter Brook de A Midsummer Night's Dream (Sueño de una noche de verano). Créditos recientes adicionales incluyen Bingo, de Edward Bond, en el Young Vic y en el Festival de Teatro de Chichester; y en el papel de Shylock en una producción de RSC de The Merchant of Venice, dirigida por Rupert Goold, en el 2011.

En el 2001, en la lista de honor de Año Nuevo, Su Majestad la Reina Isabel le confirió a Patrick la orden de Oficial del Imperio Británico (O.B.E., por sus siglas en inglés) y, en el 2010, Patrick recibió el título de caballero por sus servicios al teatro.

BOYD HOLBROOK

Boyd Holbrook está amasando rápidamente un impresionante currículo de papeles diversos, que lo ha llevado a actuar entre algunos de los actores más respetados, así como probar ser uno de los talentos de Hollywood más interesantes y buscados.

Holbrook puede ser visto después como protagonista del drama The Free World, de Jason Lew, al lado de Elisabeth Moss y Octavia Spencer, a ser estrenado en cines más tarde este año por IFC. La película se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Sundance y Holbrook recibió críticas entusiastas por su actuación como un palurdo de Luisiana, liberado recientemente de prisión por un crimen atroz que no cometió. De igual manera, apareció el año pasado en el thriller de ciencia ficción Morgan, al lado de Kate Mara y Paul Giamatti, en el drama Boomtown, de Sabyn Mayfield, junto a Rachel Brosnahan y Dwight Yoakam, y en el drama musical Weightless, de Terrence Malick, al lado de Ryan Gosling, Natalie Portman, Christian Bale, Michael Fassbender y Rooney Mara. A principios de este año, protagonizó el western Jane Got a Gun, de Gavin O'Connor, junto a Natalie Portman, Ewan McGregor y Joel Edgerton.

En televisión, protagoniza la serie original de Netflix Narcos, que en el 2016 recibió una nominación al Globo de Oro a Mejor Serie Dramática de Televisión. El drama de época narra la historia de Pablo Escobar, mandamás de la cocaína en Colombia, y está basada en hechos reales que representan su vida. La serie regresará más tarde este año para una segunda temporada.

En los últimos dos años, Holbrook ha actuado en una amplia variedad de películas, incluyendo Run All Night (Una noche para sobrevivir), junto a Liam Neeson, Ed Harris y Joel Kinnaman, para Warner Bros.; Little Accidents, de Sara Colangelo, al lado de Elizabeth Banks; la adaptación de David Fincher de la novela de Gillian Flynn Gone Girl (Perdida), junto a Ben Affleck y Rosamund Pike; el drama criminal A Walk Among the Tombstones (Un paseo por las tumbas), de Scott Frank, al lado de Liam Neeson, para Universal; y la película independiente Skeleton Twins, de Craig Johnson, junto a Kristen Wiig y Bill Hader, que se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Sundance, en el 2014. Previo a ello, protagonizó Very Good Girls, al lado de Elizabeth Olsen, Dakota Fanning y Peter Sarsgaard, que se estrenó en el 2013 en el Festival de Cine de Sundance, Out of the Furnace, de Scott Cooper, junto a Christian Bale y Zoe Saldana, así como la adaptación cinematográfica de Andrew Niccol de la novela de Stephenie Meyer The Host (La huésped). Antes de haber alcanzado el éxito, interpretó papeles prolíficos en numerosos filmes, incluyendo Higher Ground, de Vera Farmiga, y el drama nominado al Premio de la Academia Milk (Milk: Un hombre, una revolución, una esperanza), de Gus Van Sant.

Los otros créditos en televisión de Holbrook incluyen Behind The Candelabra, película biográfica de Liberace dirigida por Steven Soderbergh, que actuó al lado de Michael Douglas y Matt Damon, para HBO, y que se estrenó ante críticas entusiastas en el Festival de Cine de Cannes en el 2013; la miniserie nominada al Emmy Hatfields & McCoys; y la serie nominada al Globo de Oro The Big C, para Showtime.

Además de protagonizarlo, Holbrook hizo su debut como director en Peacock Killer, un cortometraje basado en un cuento homónimo de Sam Shepard. Este es el primer proyecto de su compañía productora, Madbrook Films. También busca hacer otras actividades creativas, además de ser un ávido escultor. Su trabajo se ha exhibido en varios lugares, incluyendo la galería Rare en Nueva York.

STEPHEN MERCHANT

Stephen Merchant, ganador del Emmy, BAFTA y Globo de Oro, es uno de los talentos más versátiles en el mundo de la comedia, con créditos que incluyen los títulos de creador, productor ejecutivo, director, escritor, actor y comediante. Merchant después será visto al lado de Anna Kendrick en la comedia independiente Table 19. También continúa fungiendo como productor ejecutivo de la exitosa serie Lip Sync Battle, nominada al Emmy y que se transmite por Spike TV.

Previo a ello, Merchant apareció como creador, estrella, escritor y director de Hello Ladies, para HBO, una comedia basada en su programa de espectáculo de comedia en directo que goza del mismo nombre. La serie terminó con un especial de una hora, que se transmitió por HBO en noviembre de 2014, y recibió dos nominaciones en la edición 67 de los Premios Primetime Emmy.

Merchant es quizás mejor conocido por su trabajo como co-creador (junto con Ricky Gervais) de The Office y Extras, para la BBC, ambas elogiadas por la crítica. Por su trabajo como co-creador, Merchant ayudó a que el programa obtuviera una serie de premios de comedia, incluyendo tres Premios BAFTA, dos Premios British Comedy, dos Globos de Oro, un Premio Primetime Emmy y un Premio Peabody, entre otros. Además, Merchant recibió un Premio British Comedy a "Mejor Actor Cómico en Televisión" por Extras, y, en el 2004, aceptó el Premio del Writers' Guild of Great Britain, junto con Gervais. Merchant también fungió como productor ejecutivo de la perdurable adaptación estadounidense de The Office, que recibió cinco Premio Primetime Emmy y 42 nominaciones durante su corrida por NBC.

Antes, apareció al lado de Gervais y Karl Pilkington en An Idiot Abroad, una muy exitosa serie documental de viajes en directo, que también coprodujo. También apareció en Life's Too Short, un documental cómico que coescribió y codirigió con Gervais, y que se transmitió por la BBC/HBO.

En el mundo cinematográfico, Merchant interpretó más recientemente a Danny en I Give It a Year, dirigida por Dan Mazer. En el 2010, dirigió su primer largometraje, junto a Gervais, una comedia titulada Cemetery Junction, que se desarrolla en la década de los '70. Los créditos cinematográficos adicionales y apariciones breves incluyen Hall Pass (Pase libre), Tooth Fairy (Hada por accidente), Run Fatboy Run y Hot Fuzz (Hot Fuzz: Súper policías).

Merchant comenzó su carrera como comediante de carpa en 1997, y poco tiempo después se volvió co-conductor del programa The Ricky Gervais Show, para la XFM de Londres. En el 2005, el programa fue reformateado como un podcast semanal, que a la postre estaría clasificado de manera constante en primer lugar en el mundo, además de haber sido certificado como el más descargado de todos los tiempos por el Guinness Book of World Records. El programa fue más adelante adaptado a una versión animada homónima para HBO y Channel 4.

Además de su trabajo en pantalla, Merchant continúa viajando por el mundo como comediante de carpa. Más recientemente, estuvo de gira por los EE UU, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, con su primer programa de comedia en directo que jamás haya hecho, Stephen Merchant Live: Hello Ladies.

En la actualidad, divide su tiempo entre Los Ángeles y Londres.

DAFNE KEEN

LOGAN, WOLVERINE representa el debut cinematográfico de Dafne Keen, pero como la hija del actor inglés Will Keen y la actriz española María Fernández Ache, Keen no es ajena al mundo de la actuación. Después de haber obtenido su primer papel en el programa de televisión The Refugees, al lado de su padre, Keen supo que quería ir tras una carrera en la actuación. La actriz de habla inglesa y española también presta sus talentos a las acrobacias y artes aéreas.

RICHARD E. GRANT

Richard E. Grant ha interpretado muchos tipos de personajes distintos en su larga y variada carrera -que abarca más de 80 filmes- con algunos de los directores y actores principales de Hollywood. Su primero, en el papel de Withnail¸ en la película clásica de culto Withnail and I, le sirvió al veterano de la pantalla como tarjeta de presentación ante las audiencias de Hollywood.

En los últimos veinte años, Grant ha tenido papeles secundarios de peso en filmes como Henry & June, L.A. Story, The Player, The Age of Innocence (La edad de la inocencia), The Portrait of a Lady (Retrato de una dama), Spice World (El mundo de las Spice Girls), Gosford Park (Muerte a la medianoche), Bright Young Things y Penelope. En 1995, hizo su debut en la pantalla chica en el cortometraje Franz Kafka's It's a Wonderful Life, de Peter Capaldi, que obtuvo el Premio de la Academia a Mejor Cortometraje de Acción en Vivo.

Grant, un pilar del teatro y cine británicos, todavía conserva una ocupada carrera en su Inglaterra natal (frente a cámaras, tanto en cine como en televisión), gracias a títulos tales como Queen and Country, Jekyll and Hyde, Dom Hemmingway y la serie de televisión ganadora en tres ocasiones del Globo de Oro Downton Abbey.

ERIQ LA SALLE

Eriq La Salle, mejor conocido por su interpretación del Dr. Peter Benton en el exitoso drama médico ER, para NBC, ha sido nominado para tres Premios Emmy, así como para varios Globos de Oro, SAG y tres Premios NAACP Image.

Más recientemente, Eriq se ha independizado para convertirse en un prolífico director de televisión. Sus créditos incluyen exitosos programas: CSI: Cyber, Madame Secretary, Rosewood, Once Upon a Time, The Night Shift, Murder in the First yLucifer. También ha dirigido episodios de Chicago PD, Chicago Med, Justice y Training Day. Su reconocimiento como director continúa creciendo con cada una de las producciones que ha terminado.

Una estrella multifacética, Eriq puede desempeñar varias funciones en el set. Produjo, dirigió y actuó tanto en Crazy as Hell como en Rebound, un proyecto para HBO protagonizado por Don Cheadle y Forest Whitaker. Además, Eriq produjo y protagonizó el filme Salton Sea.

Antes de darse a conocer como uno de los mejores directores de televisión de nuestra época, Eriq fue actor por derecho propio. Tuvo un papel recurrente en A Gifted Man, para CBS, y The Widow Detective, así como en How to Make It In America, para HBO, Blackout y Under the Dome. Apareció como actor invitado en Covert Affairs, para USA, y actuó en múltiples episodios de la exitosa serie 24, para Fox.

Eriq también apareció en largometrajes tales como Jacob's Ladder (Alucinaciones del pasado), protagonizado por Tim Robbins, y la comedia clásica Coming to America (Un príncipe en Nueva York), donde actuó al lado de Eddie Murphy. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Drop Squad, One Hour Photo (Retratos de una obsesión) y Mind Prey.

Afuera del mundo del cine y la televisión, Eriq es conocido como un premiado autor. Sus libros,Laws of Depravity, seguido de Laws of Wrath, le han valido reconocimiento en la comunidad literaria. Eriq se encuentra en estos momentos escribiendo su tercera novela.

ELISE NEAL

Elise Neal ha disfrutado de una carrera estelar como actriz de gran rango. Es mejor recordada como "el corazón de un matrimonio que está sufriendo cambios" en la exitosa película independiente Hustle & Flow, producida por John Singleton; como Scrappy en Rosewood, de John Singleton; y como la amiga "gritona" en Scream 2. Elise interpretó a una de sus ídolos musicales, Gladys Knight, en la película biográfica Aaliyah: Princess of R&B, para Lifetime.

Para dar un cambio de ritmo divertido y emocionante, Elise se unió a sus compañeras actrices Golden Brooks, Paula Jai Parker, Countess Vaughn y Lisa Wu para la serie documental Hollywood Divas, durante las dos primeras temporadas, para TV One. La serie seguía a las divas, mientras lidiaban con sus vidas y sus carreras en la siempre cambiante industria del entretenimiento, mientras hacen equipo para auto-producirse una película independiente con la esperanza de que las ayude a catapultar la siguiente etapa de sus carreras.

También para TV One, Elise estelarizará el cortometraje de Halloween Pillow Talk 187, dirigido por Russ Parr. El papel que la puso en un primer plano en televisión se presentó en Seaquest, para NBC, seguido de la exitosa serie The Hughleys, para ABC. Después, tuvo un papel recurrente en A.N.T. Farm, para Disney, y en K'Ville, para Fox. Sus papeles como estrella invitada en series de televisión incluyen Scandal, para ABC, Law & Order, para NBC, My Manny, para TBS, Private Practice, para ABC, The Cape, para NBC, Belles, para TV One,The Real Husbands of Hollywood, para BET, y CSI, para CBS. Elise tuvo un papel periódico en All of Us, producida por Will Smith, en UPN, y más adelante en CW. En cine, actuó en Restaurant, al lado de Adrien Brody y Simon Baker, Love Ranch, junto a Helen Mirren y Joe Pesci, The Undershepherd, de Russ Parr, y en el drama independiente 1982.

Neal ha recibido tres nominaciones al NAACP; dos veces a Mejor Actriz por The Hughleys, y otro a Mejor Actriz Secundaria por Hustle & Flow, filme que también recibió el Premio de la Audiencia en Sundance, el reconocimiento a Mejor Reparto en los Premios Young Hollywood y un Premio NAACP Image a Mejor Película. En el 2006, Neal recibió el Premio African-American Women in Cinema Trailblazer.

Elise ha visto el poder de crear y producir, y le encanta la idea de ver cómo una idea cobra vida de principio a fin. Elise es una de tres productoras del cortometraje Anywhere USA, que también coprotagoniza. Es un thriller de dos mejores amigos que salen una noche al pueblo. En la actualidad, el cortometraje está haciendo sus rondas en el circuito de festivales de cortometrajes.

Nacida y criada en Memphis, Tennessee, Elise estudió en la preparatoria Overton, donde fue elegida jefa de porristas, además de haber sido la primera reina afroamericana de la preparatoria en la historia de Overton. Elise comenzó a bailar a los seis años y nunca se detuvo. Con frecuencia, hace presentaciones con su antigua compañía de canto y baile, Assorted Flavors, donde funge como coreógrafa en jefe. Neal obtuvo una beca completa para estudiar en la Facultad de las Artes de Filadelfia (ahora Universidad de las Artes, Filadelfia). Le da crédito a este logro por haber sido el catalizador para emprender su sorprendente viaje al mundo del espectáculo. Su pasión por las artes musicales le sirvió de inspiración para mudarse a la ciudad de Nueva York para ir en búsqueda de su sueño. Ahí, obtuvo papeles en musicales que estuvieron de gira por todo el mundo. Después de un papel como estrella invitada en Law & Order, en Nueva York, Elise decidió mudarse a Los Ángeles para actuar de tiempo completo.

Durante varios años, Elise, en su papel de celebridad, ha fungido como vínculo para el hospital St. Jude Children's Research, ubicado en Memphis, donde dona su tiempo para hablar acerca de los grandes avances médicos en el hospital, además de conducir eventos para crear conciencia y recabar fondos en todo el país.

ELIZABETH RODRIGUEZ

Elizabeth Rodriguez, una premiada actriz que se mueve de manera imperceptible entre películas de estudio e independientes, o del teatro a la televisión, ha interpretado a la emocional y compleja Aleida Diaz durante las últimas cuatro temporadas en la innovadora serie Orange Is The New Black, para Netflix. De igual manera, recientemente tuvo un papel periódico como Liza Ortiz en el exitazo Fear the Walking Dead, para AMC, y continua su papel recurrente como Paz Valdez en Power, para Starz. Algunas de las demás series de televisión donde Rodriguez ha interpretado papeles periódicos incluyen Prime Suspect, para NBC, All My Children, para ABC, y Blanco, para Cinemax. Su demás trabajo incluye Devious Maids, Grimm, The Shield, ER, Six Feet Under, Third Watch, Law & Order, Law & Order: SVU, Cold Case, Just Shoot Me yNYPD Blue. Los créditos cinematográficos de Rodriguez incluyen haber coprotagonizado Miami Vice, de Michael Mann, The Drop (La entrega), Tio Papi (por la que obtuvo una nominación al Premio Imagen), Return to Paradise, Jack Goes Boating, Glass Chin y la película independiente a ser estrenada próximamente 11:55.

En el 2011, Rodriguez recibió una nominación al Premio Tony, y ganó el Premio Outer Critics Circle, así como el Premio Theater World, por su papel como Veronica en la obra de BroadwayThe Motherfu**er With The Hat, original de Stephen Adly. Créditos en teatro adicionales incluyen tres estrenos mundiales en el aclamado Public Theater de Nueva York: The Last Days of Judas Iscariot (dirigida por Philip Seymour Hoffman), Unconditional y A View from 151st Street. Otras obras notables incluyen Beauty of the Father (MTC), Roger and Vanessa (Actors' Gang), Den of Thieves (Black Dahlia), Unorganized Crime (Elephant Theater), Robbers (American Place Theater) y The Power of Duff (Geffen).

Rodriguez es oriunda de Nueva York y miembro de la compañía teatral Labyrinth.

QUINCY FOUSE

Quincy Fouse fue criado en Indianápolis, Indiana. Mientras estudiaba en Broad Ripple Magnet High School for Performing Arts and Humanities (Preparatoria Broad Ripple Magnet de Artes Interpretativas y Humanidades), descubrió un amor por la interpretación gracias a la caja de ritmos (beatboxing), el baile, el rap/poesía en presentaciones de la escuela. Para demostrar su talento con la caja de ritmos fue a un taller de casting, donde descubrió su amor por la actuación. Fouse se mudó a Los Ángeles inmediatamente después de haber acabado la preparatoria para ir en búsqueda de una carrera en cine y televisión. En un breve periodo de tiempo, ha logrado un gran impacto en Hollywood, que lo ha llevado a amasar notables créditos con un papel recurrente en el exitoso programa The Goldbergs, para ABC, donde su papel de Taz Money es una constante.

ACERCA DE LOS REALIZADORES

JAMES MANGOLD - Director/Escritor

Con diez largometrajes hasta la fecha, incluyendo filmes notables, tales como Heavy, 3:10 to Yuma (3:10 Misión peligrosa), Girl, Interrupted (Inocencia interrumpida) y Walk the Line (Johnny y June, Pasión y locura), James Mangold es un escritor-director conocido por hacer sofisticadas películas de ensamble en una amplia variedad de géneros. Y siempre con una constante por preservar temas poderosos, caracterizaciones originales, destacadas actuaciones e imágenes impactantes que han definido y unificado su obra. Las actuaciones de Reese Witherspoon y Joaquin Phoenix en la aclamada película Walk the Line, de Mangold, les valió a ambos el Globo de Oro, y a Witherspoon el Oscar® a Mejor Actriz. El filme también ganó el Globo de Oro a Mejor Película - Musical o Comedia, y recibió cinco nominaciones al Oscar®.

La película más reciente de Mangold fue la fantasía de acción/aventuras The Wolverine, protagonizada por Hugh Jackman, basada en el popular personaje de Marvel Comics.

SCOTT FRANK - Escritor

En 1982, Scott Frank se graduó de UCSB con un título en Estudios Cinematográficos. Desde entonces, ha escrito y/o dirigido más de quince largometrajes y programas de televisión.

En el 2008, el debut como director de Scott Frank, The Lookout (El vigía), ganó el Premio Independent Spirit a "Mejor Ópera Prima". Junto con The Lookout, los otros guiones del Sr. Frank incluyen Little Man Tate (Mentes que brillan), Dead Again (Volver a morir), Malice (Malicia), Heaven's Prisoners, Get Shorty (El nombre del juego), Out of Sight (Un romance peligroso), Minority Report (Minority Report: Sentencia previa), The Interpreter (La intérprete), Marley & Me (Marley y yo), The Wolverine, A Walk Among the Tombstones (Un paseo por las tumbas)(que también dirigió) y la venidera LOGAN, WOLVERINE.

Out of Sight, nominada para un Premio de la Academia a Mejor Guión Adaptado, ganó el Premio del Writers Guild of America (Sindicato de Escritores de los EE UU) a Mejor Guión Adaptado, el Premio Edgar del Mystery Writers of America, así como premios a Mejor Guión de la National Society of Film Critics (Sociedad Nacional de Críticos de Cine) y de la Boston Society of Film Critics (Sociedad de Críticos de Cine de Boston).

Minority Report ganó el Premio Saturn a Mejor Guión de Ciencia Ficción. Get Shorty fue nominada tanto para un Globo de Oro como para un Premio del Writers Guild a Mejor Guión Adaptado y, junto con Dead Again, fue nominada para un Premio Edgar a Mejor Guión de Misterio.

El Sr. Frank se encuentra actualmente en la postproducción de su miniserie de seis horas Godless, un western que escribió y dirigió, en el que Steven Soderbergh y Netflix fungieron como productores ejecutivos.

El Sr. Frank también está escribiendo una serie de televisión para Hulu basada en la novela de Walter Tevis The Man Who Fell to Earth, y una segunda serie para Netflix, Dept Q, basada en una serie de novelas de Jussi Adler Olsen.

La primera novela del Sr. Frank, Shaker, fue publicada por Knopf en el 2016. La edición de bolsillo acaba de ser lanzada por Vintage este enero pasado.

MICHAEL GREEN - Escritor

Michael Green es un escritor de cine y televisión, y productor, que ha recibido numerosos elogios por su trabajo, incluyendo una nominación al Emmy a Serie Dramática Sobresaliente por Heroes, en el 2007.

Green escribió la adaptación de la novela de Agatha Christie Murder on the Orient Express, dirigida por Kenneth Branagh, para 20th Century Fox. Sus otros proyectos cinematográficos actuales incluyen la venidera Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve; Alien: Covenant, dirigida por Ridley Scott; y LOGAN, WOLVERINE, dirigida por James Mangold.

En televisión, Green funge actualmente como productor ejecutivo y codirector creativo de American Gods, para Starz, adaptada de la premiada novela de Neil Gaiman, de Green y Bryan Fuller.

Green también creó y fue productor ejecutivo de Kings, para NBC, y The River, para ABC. Además, ha escrito y producido numerosos programas, incluyendo Heroes, Everwood, Smallville, Jack & Bobby y Sex and the City.

HUTCH PARKER - Productor

Hutch Parkeres un productor de cine y televisión con un contrato de producción integral en 20th Century Fox. Más recientemente, produjo Patriots Day, así como LOGAN, WOLVERINE que será estrenada en marzo de 2017. Otros créditos recientes como productor incluyen Fantastic Four (Los cuatro fantásticos), X-Men: Days of Future Past (X-Men: Días del futuro pasado), The Wolverine, así como el exitazo taquillero del verano pasado X-Men: Apocalypse (X-Men: Apocalipsis).

Parker pasó gran parte de su carrera como ejecutivo de cine de 20th Century Fox (1995-2008). Además, fungió como presidente, y a la postre como vicepresidente de Film Group (1999-2008), donde supervisó todas las operaciones de 20th Century Fox, incluyendo la división de animación. Durante el periodo laboral de Parker en Fox, el estudio gozó de seis años consecutivos rompiendo records con filmes tales como Avatar, la franquicia de X-Men, Master And Commader: The Far Side Of The World (Capitán de mar y guerra: La costa más lejana), Die Hard: Live Free or Die Hard (Duro de matar 4.0), Taken (Búsqueda implacable), Minority Report (Minority Report: Sentencia previa), Borat, Kingdom Of Heaven (Cruzada), The Day After Tomorrow (El día después de mañana), Ice Age (La era de hielo), Cheaper by the Dozen (Más barato por docena), I Robot (Yo, Robot), Night At The Museum (Una noche en el museo) y There's Something About Mary (Loco por Mary), entre otras.

En el 2008, Parker fue nombrado copresidente de New Regency Entertainment (copropiedad de 20th Century Fox) para supervisar todas las operaciones tanto de cine como de televisión (Mr. And Mrs. Smith, Marley And Me, Alvin And The Chipmunks, Love And Other Drugs, entre otras).

Previo a Fox, Parker sostuvo los puestos de vicepresidente superior de producción en HBO y vicepresidente superior de Orion Pictures. Hutch nació en Nueva York y se graduó de la Universidad de Princeton.

SIMON KINBERG - Productor

Simon Kinberg se ha establecido como uno de los realizadores más prolíficos de Hollywood, después de haber escrito y producido proyectos para algunas de las franquicias más exitosas de la era moderna. Sus películas han recabado más de cinco billones de dólares en todo el mundo.

Kinberg se graduó de la Universidad de Brown, y obtuvo su maestría en bellas artes de la Escuela de Cine de la Universidad de Columbia, donde su proyecto de tesis final fue el guión original Mr. & Mrs. Smith (El Sr. y la Sra. Smith). La película, protagonizada por Brad Pitt y Angelina Jolie, fue estrenada en el 2005.

En el 2006, escribió X-Men: The Last Stand (X-Men 3: La Batalla Final), que se estrenó el Día de los Caídos (Memorial Day) para imponer records en taquilla, y comenzó su relación con la franquicia, que continúa hasta la fecha. En el 2008, Kinberg escribió y produjo la película Jumper (Ídem), de Doug Liman, para 20th Century Fox. En el 2009, Kinberg coescribió la película Sherlock Holmes (Ídem), protagonizada por Robert Downey Jr. y dirigida por Guy Ritchie. La película recibió un Globo de Oro a Mejor Actor y fue nominada para dos Premios de la Academia.

En el 2010, Kinberg fundó su compañía productora, Genre Films, con un contrato de primera opción en 20th Century Fox. Bajo sus auspicios, produjo X-Men: First Class, fue productor ejecutivo de Abraham Lincoln: Vampire Hunter (Abraham Lincoln, Cazador de vampiros), y escribió y produjo This Means War (Esto es guerra). En el 2013, Kinberg produjo Elysium, protagonizada por Matt Damon y Jodie Foster, dirigida por Neill Blomkamp.

El Día de los Caídos de 2014, Fox estrenó X-Men: Days Of Future Past, que Kinberg escribió y produjo. El filme ocupó el primer lugar en taquilla, recibió elogios de la crítica y a la postre recabaría $740 millones de dólares en la taquilla mundial.

En el 2015, Kinberg estrenó cuatro filmes. Volvió a hacer mancuerna con Neill Blomkamp para producir Chappie, protagonizada por Hugh Jackman y Sharlto Copley. Produjo la película nominada al Premio de la Academia Cinderella (La cenicienta), protagonizada por Cate Blanchett, y dirigida por Kenneth Branagh, para Disney. Además, fue coescritor y productor de The Fantastic Four. Su última película del año fue The Martian (Misión rescate), que produjo. El filme, dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Matt Damon, recabó más de $630 millones de dólares en la taquilla mundial, ganó dos Globos de Oro (incluyendo Mejor Película), y fue nominado para siete Premios de la Academia (incluyendo Mejor Película para Kinberg).

En el 2016, Kinberg produjo Deadpool, protagonizada por Ryan Reynolds. La película fue estrenada en febrero y rompió records de taquilla nacionales e internacionales, incluyendo haber sido la película para adultos (clasificación 'C') más taquillera de todos los tiempos a escala mundial. Deadpool fue la onceava película de Kinberg en alcanzar el primer lugar en taquilla en su fin de semana de estreno.

Kinberg también está vinculado para producir Gambit, protagonizada por Channing Tatum, película derivada del mundo de los X-Men. Además, produjo Murder on the Orient Express, para la que volvió a hacer mancuerna con Kenneth Branagh en la dirección, y Ridley Scott como productor, así como el exitazo taquillero del verano pasado X-Men: Apocalypse. En el ámbito televisivo, Kinberg es productor ejecutivo de Legion, una producción de Marvel TV/FX Network. También se asoció con Mark Gordon Company y la ABC para producir Designated Survivor, protagonizada por Kiefer Sutherland.

Kinberg también está escribiendo y produciendo una de las venideras películas de Star Wars. Fungió como asesor de Star Wars: Episode VII y Rogue One, y es el creador y productor ejecutivo del programa animado Star Wars: Rebels, en las cadenas de Disney.

LAUREN SHULER DONNER - Productora

En las últimas tres décadas, Lauren Shuler Donnerse ha erigido como una de las productoras más exitosas y versátiles de Hollywood. Hasta la fecha, sus películas han recabado más de cinco billones de dólares en todo el mundo.

Shuler Donner estaba destinada al éxito desde el inicio, una vez que la primera película que produjo fue la exitosa comedia Mr. Mom, que fue una de las diez películas más taquilleras ese año. A la postre, produjo Ladyhawke (El hechizo de Aquila), protagonizada por Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer, St. Elmo's Fire (El primer año del resto de nuestras vidas) y Pretty in Pink (La chica de rosa). De estas dos últimas se derivó una nueva frase en el léxico juvenil: 'Brat Pack'.

A principios de los 90, Shuler Donner produjo los exitazos taquilleros Dave (Presidente por un día) y Free Willy (Liberen a Willy), dos de las diez películas más taquilleras de 1993. La aclamada película Dave fue nominada tanto para un Premio de la Academia® (Mejor Guión Original) como para un Globo de Oro (Mejor Película Comedia o Musical). Más adelante, produjo You've Got Mail (Tienes un e-mail), con Meg Ryan y Tom Hanks en los papeles principales, Any Given Sunday (Un domingo cualquiera), Radio Flyer, 3 Fugitives (Los tres fugitivos), la secuela de Free Willy (Liberen a Willy) y Constantine (Ídem), protagonizada por Keanu Reeves y Rachel Weisz. Como directora de The Donners' Company, fungió como productora ejecutiva de Volcano (Ídem), Bulworth (Ídem) y Just Married (Recién casados). Otras producciones de Shuler Donner incluyen Timeline (Rescate en el tiempo), con Paul Walker y Gerard Butler, She's The Man, con Amanda Bynes, y Hotel For Dogs (Hotel para perros), protagonizada por Emma Roberts.

En el 2000, Shuler Donner comenzó una nueva franquicia con X Men, seguida de X2, en el 2003. La película no solamente acumuló $406 millones de dólares a escala mundial, sino que también es la única secuela del 2003 en haber recibido elogios de la crítica. X-Men: The Last Stand fue estrenada en mayo de 2006 y un mes después estaba encaminada a registrar ingresos por medio billón de dólares en la taquilla mundial.

Shuler Donner también produjo The Secret Life of Bees (Sabor a miel), escrita y dirigida por Gina Prince-Bythewood, y protagonizada por Queen Latifah, Dakota Fanning, Jennifer Hudson, Alicia Keys, Sophie Okonedo y Paul Bettany, para Fox Searchlight. Esta película obtuvo múltiples premios People's Choice, incluyendo "Película Favorita" y "Mejor Película Dramática", entre ellos. También ganó el premio a Mejor Película en los Premios NAACP Image.

El siguiente filme de Shuler Donner fue X-Men: First Class, que recibió elogios de la crítica; The Wolverine, estrenada el 26 de julio de 2013, y X-Men: Days of Future Past, que además de haber recibido elogios de la crítica, recabó $748 millones de dólares en la taquilla mundial.

Fueron seis años lo que se tardaron en hacerla, pero en el 2016 Deadpool, producida por Shuler Donner y Simon Kinberg, fue estrenada, ¡y recabó la gran cantidad de $782,612,155 dólares! X-Men: Apocalypse fue otro éxito del 2016, al haber recabado $542,721,987 dólares a escala mundial. Shuler Donner desempeñó un papel más administrativo en ese filme, una vez que ya había producido un total de nueve películas de X-Men y Wolverine.

En la actualidad, Shuler Donner es productora ejecutiva de Legion, creada por Noah Hawley, y se encuentra desarrollando una serie de televisión con Matt Nix para FBS, que saldrá al aire este año.

Lauren tiene múltiples proyectos en desarrollo para cine y televisión, incluyendo la adaptación cinematográfica de The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, del escritor Sherman Alexie. Así como musicales de Broadway basados en sus películas Dave y The Secret Life of Bees.

En octubre de 2008, tanto Shuler Donner como su marido Richard Donner recibieron su respectiva estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, una junto a la otra. Ella y Richard fueron también honrados por la American Cancer Society (Sociedad Americana de Cáncer), mientras que en el 2008 fueron honrados por Lupus LA. Asimismo, Lauren y Richard recibieron en noviembre de 2008 un Premio a su Trayectoria, por parte del Festival de Cine de Ojai, y fueron honrados por el Women's Guild (Sindicato de Mujeres) del hospital Cedar's Sinai, en el 2013.

En el 2001, la revista Premiere la reconoció por su filmografía con el Premio Producer Icon, y Daily Variety la reconoció con la Edición Especial 'Productora del Billón de Dólares'. En junio de 2006, recibió el prestigioso Premio Crystal de Women In Film, y recibió otro Premio Crystal en el 2016.

Shuler Donner es una dedicada filántropa, quien se esmera en darle algo a cambio a la sociedad. Formó parte de la Junta Directiva de la Casa Infantil Hollygrove, hasta que se fusionó con EMQ en el 2006. Formó parte del Consejo Consultivo de Women in Film, fue miembro durante mucho tiempo del concejo consultivo de TreePeople y fue miembro del concejo de Planned Parenthood Los Angeles. En la actualidad, es miembro del Consejo Consultivo de Lupus LA, fungió como Tesorera del Sindicato de Productores de los EEUU y forma parte del Comité Ejecutivo del Ramo de Productores de la Academia Cinematográfica de Artes y Ciencias.

JOSEPH CARACCIOLO JR. - Productor Ejecutivo

Joseph Caracciolo Jr. ha amasado una impresionante lista de créditos cinematográficos a lo largo de las últimas dos décadas, incluyendo The Wolverine, dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman.

Más recientemente, Caracciolo fungió como productor ejecutivo de la sumamente esperada Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, así como de los exitosos filmesDracula Untold, Date Night (Una Noche Fuera de Serie), Marley & Me, What Happens in Vegas (Locura de amor en Las Vegas) y The Devil Wears Prada (El diablo viste a la moda). Algunos de los créditos adicionales de Caracciolo incluyen Just My Luck (Golpe de suerte), Hide and Seek, Uptown Girls (Pequeñas grandes amigas), Swimfan (Fijación), Cecil B. Demented, The Man Who Knew Too Little (El teatro de la vida), Copycat (Copycat, El imitador),I Love You, I Love You Not, Glengarry Glen Ross, FreeJack (Freejack, El inmortal), Mortal Thoughts (Pensamientos mortales) yTune In Tomorrow.

Oriundo de NuevaYork, Caracciolo comenzó como jefe de utilería y trabajó hasta alcanzar el puesto de 2º asistente de director y gerente de unidad de producción.

JOSH MCLAGLEN - Productor Ejecutivo

Josh McLaglen es mejor conocido por su trabajo con el director James Cameron en los exitazos taquilleros Avatar y Titanic, además de colaboraciones con el director Shawn Levy, incluyendo la serie de películas de Night at the Museum (Una noche en el museo). Otros créditos incluyen Cast Away (Náufrago) y Beowulf con el director Robert Zemeckis. Más recientemente, Josh ha trabajado en varios filmes de la serie de X-Men (X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse). Recién acaba de trabajar en LOGAN, WOLVERINE de James Mangold, y en la actualidad se encuentra laborando en la siguiente película de los X-Men.

STAN LEE - Productor Ejecutivo

Stan Lee,presidente emérito de Marvel Comics, es conocido por millones como el hombre cuyos superhéroes llevaron a Marvel a ocupar el prominente lugar que tiene dentro de la industria de las tiras cómicas. Cientos de personajes legendarios, incluyendo El Hombre Araña, El Increíble Hulk, los X-Men, Los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Daredevil, Los Vengadores, The Silver Surfer, Thor y Dr. Strange, emanaron de su fértil imaginación.

Lee fungió como productor ejecutivo de Avengers: Age of Ultron, The Wolverine, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, The Amazing Spider-Man 2, Iron Man 2, The Avengers, Thor, X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past, Captain America: The First Avenger, The Amazing Spider-Man y Iron Man 3, entre muchas otras películas exitosas basadas en títulos de Marvel Comics.

Fue a principios de la década de los 60 que Lee encabezó lo que se llegó a conocer como la "Época de Oro de los Cómics", al crear importantes y nuevos superhéroes, mientras les inyectaba vida y estilo a viejos favoritos, tales como Captain America (Capitán América), The Human Torch (La Antorcha Humana) y The Sub Mariner.

Durante sus primeros 25 años en Marvel, como editor, director de arte y escritor en jefe, Lee escribía no menos de dos y hasta cinco libros enteros de tiras cómicas a la semana. Su prodigiosa producción podría ser la obra más vasta publicada por cualquier autor en la historia. Además, escribió artículos para periódicos y guiones para radio y televisión.

Para cuando fue nombrado editor de Marvel Comics en 1972, las historietas de Lee eran las más vendidas en la nación. En 1977, llevó el personaje de Spider-Man a periódicos en forma de historieta sindicalizada. Esta tira cómica, que aparece los siete días de la semana, y que ha escrito y editado desde su creación, es la más exitosa de todas las tiras cómicas sindicalizadas, al publicarse en más de 500 periódicos de todo el mundo.

En 1981, Marvel fundó un estudio de animación en la Costa Oeste, y Lee se mudó a Los Ángeles para convertirse en jefe creativo de las aventuras cinematográficas de Marvel. Comenzó a transformar sus creaciones de Spider-Man y Hulk a programas matutinos de televisión los sábados, y sentó las bases para que Marvel incursionara en las películas de acción en vivo.

Bajo los auspicios de su nueva compañía POW! (Purveyors of Wonder!) Entertainment, Inc., Lee creó y fungió como productor ejecutivo de una serie animada en DVD titulada "Stan Lee Presents". Los créditos en televisión de Lee con POW! incluyen haber fungido como productor ejecutivo y estrella de las dos primeras temporadas del exitoso reality show de ciencia ficción Who Wants To Be a Superhero?, y como coproductor y creador de Stripperella, para el canal de cable Spike. Previo a ello, fungió como productor ejecutivo de Nick Fury: Agent of S.H.I.E.L.D., The Incredible Hulk, Spider-Man y X-Men.

Lee ha escrito más de una docena de best-sellers, incluyendo Stan Lee'sSuperhero Christmas, The Origins of Marvel Comics, The Best of the Worst, The Silver Surfer, How to Draw Comics the Marvel Way, The Alien Factor, Bring on the Bad Guys, Riftworld, The Superhero Women y su autobiografía Excelsior! The Amazing Life of Stan Lee.

JOHN MATHIESON - Director de Fotografía

John Mathieson ha recibido dos nominaciones al Premio de la Academia por su trabajo en el drama Gladiator (Gladiador) (2000), de Ridley Scott, y por la adaptación para la pantalla grande de The Phantom of the Opera (El fantasma de la ópera) (2004), de Joel Schumacher.

Además de las nominaciones al Oscar, Mathieson ganó el Premio BAFTA a Mejor Fotografía por Gladiator, junto con el reconocimiento a Mejor Fotografía de la British Society of Cinematographers por su trabajo en The Phantom of the Opera, así como una nominación por Great Expectations.

El oriundo de Dorset, Reino Unido, comenzó su carrera fotografiando videos musicales y al poco tiempo fue reconocido por el vanguardista video "Peek-a-Boo", para Siouxsie and the Banshees. En 1988, el video fue elegido por el programa británico de videos musicales The Chart Show como su "Mejor Video del Año". Continuó fotografiando videos, colaborando con artistas tales como Sinead O'Connor en el video "Nothing Compares 2 U", así como con Madonna, Prince, y Massive Attack, junto con numerosos comerciales para televisión.

Poco tiempo después, Mathieson comenzó a fotografiar cortometrajes y películas para televisión, para finalmente dar el salto al mundo de los largometrajes. Fue su trabajo en la película de acción y aventuras Plunkett & Macleane, de Jake Scott, que llamó la atención de Ridley Scott (padre de Jake), quien invitó a Mathieson a trabajar en su siguiente proyecto, Gladiator. Desde entonces, Mathieson y Ridley Scott han colaborado en otros cuatro filmes, incluyendo Hannibal, Matchstick Men (Los tramposos), Kingdom of Heaven (Cruzada) y Robin Hood.

Además de su trabajo con Scott, los casi cincuenta créditos de Mathieson como director de fotografía incluyen August Rush (August Rush: Escucha tu destino), de Kristen Sheridan, Stoned, de Stephen Woolley, Flashbacks of a Fool, de Baillie Walsh, X-Men: First Class, de Matthew Vaughn, 47 Ronin (47 Ronin: La leyenda del samurái), de Carl Rinsch, The Man from U.N.C.L.E. (El agente de C.I.P.O.L.), de Guy Ritchie, y Great Expectations, de Mike Newell. Esta última le valió a Mathieson la nominación al premio de la British Society of Cinematographers a Mejor Fotografía en el 2012 y 2013.

Mathieson volvió a hacer mancuerna con Guy Ritchie en su venidera película de acción y aventuras King Arthur: Legend of the Sword, basada en la clásica historia del Rey Arturo, a ser estrenada en la primavera de 2017.

FRANCOIS AUDOUY - Diseñador de Producción

Francois Audouy vuelve a hacer mancuerna con James Mangold después de su exitosa colaboración en The Wolverine, donde llevó la producción a locaciones exóticas en Australia y Japón. Audouy comenzó su carrera como ilustrador de conceptos y diseñador gráfico en docenas de filmes, incluyendo Men in Black (Hombres de negro), Men in Black 2, Wild Wild West (Las aventuras de Jim West), Minority Report y Zodiac (Zodiaco). Gradualmente hizo la transición a la dirección de arte en películas taquilleras, tales como Green Lantern (Linterna verde), Watchmen (Watchmen: Los vigilantes), Transformers, Charlie and the Chocolate Factory (Charlie y la fábrica de chocolate), The Terminal (La terminal) y Spider-Man. Más recientemente, Audouy fungió como diseñador de producción en las películas de fantasía Abraham Lincoln: Vampire Hunter (Abraham Lincoln: Cazador de vampiros), dirigida por Timur Bekmambetov, y Dracula Untold, dirigida por Gary Shore.

DANIEL ORLANDI - Diseñador de Vestuario

Daniel Orlandi llega a LOGAN, WOLVERINE después de haber trabajado con John Lee Hancock en Saving Mr. Banks (El sueño de Walt), por la que fue nominado para el BAFTA y el premio del Costume Designers Guild (Sindicato de Diseñadores de Vestuario), y de nueva cuenta en The Founder, protagonizada por Michael Keaton. Los dos también colaboraron en The Blindside (Un sueño posible), con Sandra Bullock, en el papel que le dio el Oscar, y en la épica producción de Disney de The Alamo, protagonizada por Dennis Quaid y Billy Bob Thornton. Sus diseños también pueden ser vistos en Jurassic World (Jurassic World: Mundo jurásico), de Colin Trevorrow.

Con Jay Roach trabajó en Trumbo, protagonizada por Bryan Cranston, en la ganadora del Emmy Game Change, así como en The Campaign, The Brink y Meet the Parents (La familia de mi novia). Orlandi también diseñó la producción de HBO ganadora del Emmy The Normal Heart, basada en la aclamada obra de Larry Kramer, interpretada por Mark Ruffalo, Julia Roberts y Taylor Kitsch, y por la que fue nominado para un Emmy.

Daniel también ha trabajado con Ron Howard para sus versiones cinematográficas de los best-sellers Angels and Demons (Ángeles y demonios) y The Da Vinci Code (El código D Vinci), así como en el drama de boxeo de la década de los '30 Cinderella Man (El luchador), protagonizada por Russell Crowe y Renee Zellweger, y en su película nominada al Oscar Frost/Nixon (Frost/Nixon: La entrevista del escándalo).