Monsieur Chocolat: Sinopsis, elenco, ficha: Chocolat

SINOPSIS

Del circo al teatro, del anonimato a la gloria.

La película nos invita a viajar a comienzos del siglo XX, al París de la Belle Epoque, para contarnos la verdadera historia de Chocolat (Omar Sy); el primer artista negro que trabajó en un circo francés.

Junto a su compañero de profesión, el payaso Foottit (James Thierrée), nuestro protagonista conocerá el éxito y no tardará mucho en convertirse en una estrella del humor.

Tal fue la fama alcanzada que incluso los propios inventores del cinematógrafo, los hermanos Lumière, eligieron a Chocolat para que participase en sus primeras películas.

Monsieur Chocolat es un film que habla del espectáculo, la fama, el dinero, la amistad y el racismo, desde el punto de vista de un personaje real que experimentó una profunda e intrigante transformación.

MÁS SOBRE LA PELÍCULA

MONSIEUR CHOCOLAT, un éxito comercial con casi dos millones de entradas vendidas en Francia, refleja la ambivalencia de la gloria de "Chocolat", artista que no deja de cuestionarse si su celebridad procede de su talento o de su parodia de los negros.

Con un alias que caricaturizaba su color de piel, "Chocolat" pasó de esclavo negro a divertimento preferido de la sociedad parisina de finales del siglo XIX, que nunca le brindó el respeto artístico que ahora recibe en este largometraje homónimo

"Chocolat se erigió como precursor de la igualdad de los negros", explica en entrevista director francés Roschdy Zem, sobre este actor nacido en Cuba y vendido como sirviente a una familia vasca antes de llegar a Francia, donde no consiguió que lo llamaran por su verdadero nombre, Rafael Padilla.

En vida, fue simplemente "Chocolat", el payaso que encajaba los puntapiés de su compañero blanco Georges Footit en un dúo humorístico que revolucionó el arte circense al tiempo que perpetuaba el cliché colonialista del negro sumiso.

Hasta que en el Nouveau Cirque de París, donde era la estrella principal, "Chocolat" afirmó su igualdad con una triunfante bofetada a Footit durante una representación.

"Fue un pionero que con su combate propició una evolución en las conciencias. Gracias a él, la bailarina y cantante negra Joséphine Baker, por ejemplo, recibió un tratamiento más apropiado y respetuoso", subraya Zem.

Extracto de nota publicada en EFE

SOBRE EL DIRECTOR

Roschdy Zem nació el 27 de septiembre de 1965 en Gennevilliers, Francia. Es actor, guionista, director y productor.

Ganó el Premio al Mejor actor en el Festival de Cannes por "Días de Gloria" (2006)

Nominado al Premio César por Mejor ópera prima (2007) por "Bad Faith"

Nominado al Premio César como Mejor actor secundario por "The Young Lieutenant" (2006), por "My Little Business" (2008) y por "The Girl from Monaco" (2009)

Nominado al Premio César por Mejor adaptación por "Omar Killed Me" (2012), que también fue nominada como Mejor película extranjera en los Premios Oscar (2011)

Filmografía como director:

2006: Bad Faith (también actor)

2011: Omar Killed Me (también co productor)

2014: Bodybuilder (también actor y productor)

2016: Chocolat

REPARTO

Omar Sy

("Amigos intocables", "Jurassic World", "Inferno")

James Thierrée

Clotilde Hesme

Olivier Gourmet

Frédéric Pierrot

Noémie Lvovsky

Alice de Lencquesaing

Olivier Rabourdin

FICHA TÉCNICA

Título original: Chocolat

Director: Roschdy Zem

Guion: Cyril Gely, Roschdy Zem, Olivier Gorce (Novela: Gérard Noiriel)

Música: Gabriel Yared

Fotografía: Thomas Letellier

Empresas Productoras

Mandarin Films / Gaumont / Korokoro / M6 Films / Canal+ / Ciné+ / M6 / Région Ile-de-France / CNC / ACSE / Fonds Images de la Diversité

Género: Drama. Comedia

Año: 2016