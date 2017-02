Monster trucks: Critica: Dirigida por Chris Wedge

Monster Trucks es una comedia fantástica que los chicos van a disfrutar a lo grande.



No hay nada original, ni grandioso, ni impactante, pero no aburre y tiene un sabor a película de los ochenta que no molesta, ya que su ingenuidad le da un atractivo especial.



Los "bichitos" son feitos pero tienen lo suyo, y la parejita de jóvenes son bastante naif pero carismáticos y con buena química entre ellos.



Si bien es imposible no relacionarla con Transformers, está muy lejos de esta producción como para convertirse en un clásico, pero tiene todo lo necesario como para que los niños pasen un momento más que agradable.



Una película para no dejar pasar si se busca tener un buen momento en familia.

Cintia Alviti

