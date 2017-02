Personal Shopper: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Olivier Assayas

SINOPSIS

Maureen es una joven estadounidense en París que se gana la vida como asistente de compras de una celebrity, encargándose de renovar su vestuario.

Pero Maureen - al igual que su hermano gemelo Lewis, recientemente fallecido- también tiene una habilidad psíquica para comunicarse con los espíritus.

La joven pronto comenzará a recibir en su celular ambiguos mensajes anónimos que la llevarán hacia un terreno desconocido...

Ficha artística

Kristen Stewart ... Maureen Cartwright

Lars Eidinger ... Ingo

Sigrid Bouaziz ... Lara

Anders Danielsen Lie ... Erwin

Ty Olwin ... Gary

Ficha técnica

Guión y Dirección: Olivier Assayas

Productor: Sylvie Barthet

Fotografía: Yorick Le Saux

Edición: Marion Monnier

Datos técnicos

Título original: Personal Shopper

Año: 2016

Duración: 105 min.

País: Francia

Olivier Assayas

Filmografía:

2016 - Personal Shopper

2014 - Clouds of Sils Maria

2012 - Something in the Air

2010 - Carlos

2008 - Summer Hours

2008 - Eldorado (documental)

2007 - Boarding Gate

2007 - To Each His Own Cinema (cortometraje)

2006 - Paris, I Love You (cortometraje)

2005 - Noise (musical-documental)

2004 - Clean

2002 - demonlover

2000 - Sentimental Destinies

1999 - Late August, Early September

1997 - HHH, Portrait of Hou Hsiao-hsien

1996 - Irma Vep

1994 - Cold Water

1993 - A New Life

1991 - Paris Awakens

1989 - Winter's Child

1986 - Disorder

BIBLIOGRAFIA

2014 - Assayas par Assayas (Conversaciones con Jean-Michel Frodon)

2009 - Presence

2005 - Teenage years after May 1968

1999 - Tribute to Kenneth Anger

1990 - Conversation with Bergman (en colaboración con Stig Björkman)

1984 - Hong-Kong cinema (en colaboración con Charles Tesson).

Premios y Festivales

Festival de Cannes

Mejor Director

New York Film Festival

Selección Oficial