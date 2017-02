Silencio: Sinopsis, elenco, ficha: Silence

SINOPSIS

Durante el siglo XVII dos sacerdotes jesuitas (Andrew Garfield y Adam Driver) parten de Portugal a Japón en busca de su mentor (Liam Neeson) que tras ser perseguido y torturado ha renunciado a su Fe.

Sin embargo la búsqueda implicará que ellos mismos vivan en carne propia el suplicio y la violencia con que son recibidos en un país donde la fe católica se encontraba prohibida.

Liam Neeson, actor nominado al Oscar® por Schindler's List y protagonista de la exitosa saga de acción Taken, interpreta a un misionero portugués perseguido y torturado en el Japón feudal.

Andrew Garfield (Social Network, The Amazing Spiderman) y Adam Driver (Star Wars: The Force Awakens, Paterson, 'Girls') interpretan a dos jóvenes jesuitas que viajan a Japón en busca de su mentor. Completan el reparto Tadanobu Asano (Thor, Ichi the killer) y Ciarán Hinds (Road to Perdition).

"A VECES EL SILENCIO PUEDE SER MORTAL". Dirigida por Martin Scorsese y basada en el libro de Shūsaku Endō.

SOBRE LA PRODUCCIÓN

La nueva producción del aclamado director y ganador del Oscar®, Martin Scorsese, es acerca de la fe y la religión; cuenta la historia de dos misioneros portugueses del siglo XVII, quienes emprenden un peligroso viaje rumbo a Japón, en busca de su guía y mentor, el Padre Christavao Ferreira, quien se marchó al lejano oriente a expandir la palabra de Dios y ahora se encuentra desaparecido. Scorsese dirige "SILENCIO" (Silence) basada en el guión que escribió junto con Jay Cocks.

La película está basada en la novela que escribió Shūsaku Endō en 1966 la cual ganó numerosos premios. Esta novela hace un profundo análisis sobre la eterna pregunta espiritual y religiosa acerca de la existencia de Dios y del silencio que a veces parece guardar frente al sufrimiento de la humanidad. Martin Scorsese, Emma Koskoff e Irwin Winkler producen junto con Randall Emmett, Barbara De Fina, Gastón Pavlovich, Vittorio Cecchi Gori, al lado de productores ejecutivos como Dale A. Brown, Matthew J. Malek, Manu Gargi, Ken Kao, Dan Kao, Niels Juul, Chad A. Verdi, Gianni Nunnari, Len Blavatnik, Aviv Giladi, Lawrence Bender y Stuart Ford. "SILENCIO" (Silence) es protagonizada por Andrew Garfield (The Amazing Spider Man, Hacksaw Ridge), Adam Driver (Star Wars: The Force Awakens, Paterson) y Liam Neeson (Schindler's List, Taken).

La película retrata a dos jóvenes misioneros, el padre Sebastián Rodrigues (Garfield) y el padre Francisco Garupe (Driver) en la búsqueda de su maestro y mentor perdido, quien fungía como ministro de forma secreta en una aldea cristiana en Japón. En aquel tiempo este país estaba gobernado por señores feudales y samuráis, quienes estaban determinados a erradicar el cristianismo de sus dominios por lo que los que profesaban la fe católica fueron perseguidos y torturados, forzados a renunciar a sus creencias y obligados a sufrir una prolongada agonía antes de morir. Scorsese reunió a un gran equipo para trabajar en "SILENCIO" (Silence), muchos de ellos con los que había colaborado recientemente, incluyendo al director de fotografía nominado al premio de la Academia, Rodrigo Prieto (Passengers, The Wolf of Wall Street), el tres veces ganador del premio de la Academia como diseñador de producción Dante Ferretti (Hugo), la tres veces ganadora del Oscar® como editora Thelma Schoonmaker (The Wolf of Wall Street), el productor musical Robbie Roberston (The Wolf of Wall Street), y la directora de casting Ellen Lewis (The Wolf of Wall Street) junto con Kim Allen Kluge and Kathryn Kluge quienes componen la música para la película. Los coprotagonistas de "SILENCIO" (Silence) son un equipo de actores de distintas partes del mundo que incluyen a Ciarán Hinds (Munich) y algunos de los mejores actores japoneses como Tadanobu Asano, Issey Ogata, Shinya Tsukamoto, Yoshi Oida Yosuke Kubozuka, Ryo Kase, y Nana Komatsu.

EL INICIO DEL VIAJE

En 1988, durante la proyección en Nueva York donde se presentó "The Last Temptation of Christ" a un grupo de líderes religiosos donde asistió el arzobispo Paul Moore, quien estaba a punto de terminar su periodo como Obispo de Nueva York, fue él quien le regaló a Scorsese una copia de la novela histórica de Shuzaku Endo: Silence.

Esta novela había sido publicada en Japón en 1966, donde fue ampliamente reconocida. Algunos años después se realizó una edición en inglés pues la novela ya contaba con una gran reputación por hacer un profundo análisis sobre temas religiosos. El libro provocó una gran impresión e impacto en el director Martin Scorsese porque pareciera como si le hablara directamente a él. "Los asuntos presentados por el autor en su libro han estado presentes en mi vida desde que yo era muy joven" comenta Scorsese "yo fui educado al interior de una familia católica practicante y por ello estuve muy involucrado con temas de religión.

Aún profeso la espiritualidad del catolicismo romano donde he estado inmerso desde niño y esa espiritualidad tiene que ver con la fe." Scorsese comenta que mientras leía el libro le impactó descubrir un confrontamiento muy profundo sobre temas de la cristiandad. "Durante ese tiempo en mi vida constantemente pensaba o más bien me hacía preguntas sobre la fe y la duda, la debilidad y la condición humana; y esos temas son abordados de forma muy directa por el libro de Endo".

SOBRE LA NOVELA

Desde la primera vez que leyó la novela de Silence, Scorsese estuvo determinado en realizar la película y así adaptar la novela a un guión cinematográfico. La novela de Endo, Silence, se ubica en Japón en la era de Kakase Kirishitan (o de "los cristianos ocultos"), con muchos datos históricos perfectamente hilados y los críticos la catalogan como una de las más finas novelas del siglo XX. Publicada en 1966, la novela recibió el prestigioso premio Tanizaki. Fue traducida al inglés en 1969 y desde entonces fue también traducida a numerosos idiomas alrededor del mundo. Desde entonces se convirtió instantáneamente en un bestseller en Japón y vendió más de 800,000 copias. Su punto de partida es un escándalo histórico de la iglesia ubicada en Japón, donde un líder jesuita, el padre Christovao Ferreira, renuncia a su religión y se convierte en un aprendiz budista y se casa con una chica japonesa.

Los jesuitas actualmente forman una de las órdenes religiosas más grande de la Iglesia Católica. Históricamente han estado involucrados en la evangelización y el ministerio apostólico y están comprometidos en hacer diferentes obras ligadas a la educación, la investigación intelectual, fomento de la cultura, la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Ignacio de Loyola fue el fundador de la orden en 1530 y realizó diferentes ejercicios espirituales que ayudaban a los otros a enseñar la palabra de Jesucristo.

En 1534, Ignacio de Loyola, Francisco Xavier y otros seguidores tomaron sus votos de castidad, pobreza y obediencia ante el Papa. En la novela de Endo, dos estudiantes del Padre Chistavao Ferreira, el padre Sebastian Rodrigues y el padre Francisco Garupe viajan de Portugal a la Universidad Jesuita en Macao y luego a Japón donde se ponen en gran peligro al tratar de encontrar la verdad sobre la misteriosa desaparición del padre Ferreira y es así como llegan a conocer a los cristianos ocultos en Japón quienes practicaban su religión al mismo tiempo que temían por sus vidas. Endo, es uno de los pocos autores japoneses que escribe algo desde el punto de vista cristiano. Endo nació en Tokio en 1923, fue educado en Kobe por su madre y su tía y bautizado a la edad de once años. Sus estudios universitarios fueron interrumpidos durante la Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo tuvo que trabajar en una fábrica de municiones. Después de la guerra, estudió medicina y se mudó a Francia.

Durante su vida, Endo padeció de numerosas enfermedades respiratorias incluyendo tuberculosis, motivo por el cual pasó largos periodos hospitalizado. Endo comenzó a escribir novelas en 1958, casi todo relacionado por su fascinación por temas cristianos, esto incluye su libro A Life of Jesus, donde realiza comparaciones entre él y escritores cristianos de occidente. La mayoría de los personajes de Endo presentan una lucha interna y compleja ante dilemas morales y sus elecciones normalmente están mezclados con trágicos resultados. El autor Graham Greem llama a Endo como "uno de los más finos escritores con vida." Silence es considerada como la obra maestra de Endo y ha sido sujeto de intensos análisis y debates desde su publicación.

El ganador del Pulitzer, Garry Willis, autor e historiador, la compara con la novela de Green "The Power and the Glory". Endo explora una paradoja más interesante, analiza los defectos de los sacerdotes no desde su debilidad sino desde el amor. Fue nombrada recientemente como la novela de nuestro tiempo. Paul Elie escribió para el New York Times: "Ubica a los misioneros del pasado con conflictos religiosos muy actuales, apela a verdades universales en diversas sociedades, marca el conflicto entre la profesión de la fe con la expresión misma de la fe y pone en manifiesto el silencio de Dios mientras sus creyentes sufren violencia en sí mismos en nombre de Dios" La relevancia de Silence continúa generando conversaciones y debates sobre la fe.

EL GUIÓN

El perfeccionismo de Scorsese se ponía en evidencia y aumentaba conforme pasaban los tratamientos del guión de la película de "Silencio" (Silence). Él había comenzado a trabajar en una adaptación junto con su colaborador Jay Cocks a finales de 1980, cuando planeaba que sería su próximo proyecto cinematográfico. Sin embargo el destino tenía otros planes guardados. Scorsese comenta que no estaba feliz con el tratamiento del guión que habían hecho. Además otro problema, la falta de recursos y fondos para realizar semejante proyecto, lo obligó a postergar la cinta. A lo largo del tiempo, Scorsese pasó mucho tiempo analizando los temas y personajes del libro, generando diversas versiones nuevas del guión.

El proceso tardó más de 15 años en que Jay Cocks y Scorsese sintieron que tenían en sus manos un guión exitoso y con el que podrían trabajar, con el cual daban expresión y vida a la novela en su lado más profundo y con mayor significado. Scorsese comenta "el cristianismo se basa en la fe pero si estudias la historia te das cuenta que se tuvo que adaptar a sí mismo una y otra vez, siempre con gran dificultad, con la finalidad de hacer florecer la fe. Y aquí es donde radica la paradoja ya que puede ser extremadamente dolorosa."

Sebastian Rodrigues, el personaje central representa lo que podrías llamarse "el mejor y el más claro ejemplo de la fe católica". Scorsese lo denomina como "un hombre de la iglesia" como lo describe Branos en el libro Diary of a Country Priest y comenta "Rodrigues realmente sería uno de estos hombres, inquebrantable en su fe, y así se hubiera mantenido, si no hubiera salido de Portugal. Pero es llevado a otro lugar, con una cultura hostil, en un momento donde trata de proteger al cristianismo. Rodrigues cree con todo su corazón que será un héroe en esta cruzada, que sería un salvador al igual que Jesucristo pero así también encontrará a su Judas, en este caso conocido como Kichijjiro" Como Scorsese escribe "…. lenta y magistralmente, Endo da un giro a la marea (para Rodrigues).

Silence es la historia de un hombre que aprende, de manera dolorosa, que el amor a Dios encierra más misterio de lo que nosotros sabemos, que Dios deja mucho a lo que puede hacer el hombre por sí solo pero Él siempre esta presente… incluso en el silencio". Scorsese dice "tomé la novela por primera vez hace casi veinte años. La releí numerosas ocasiones desde entonces. Me ha dado mucho sustancia, lo cual solo me ha ocurrido con muy pocas obras de arte."

PRE PRODUCCIÓN

Con el guión terminado después de muchos años de tratamiento Scorsese, Koskoff y Winkler juntaron esfuerzos para asegurar el financiamiento del proyecto. Scorsese y Koskoff también comenzaron a buscar al elenco y las locaciones adecuadas, tenían que encontrar al actor perfecto para interpretar al Padre Rodrigues. ¿Cómo iban a encontrar a los actores japoneses para los papeles cruciales? y empezaron a surgir otras preguntas como ¿dónde filmarían?

Ninguno de estos temas se resolverían rápida y fácilmente. Encontrar financiamiento para una película con temas filosóficos y religiosos en un mundo comercial como el actual fue todo un reto. "Este proyecto tenía un gran significado para Marty, era tan personal para él que se volvió muy personal para mi también" comenta Koskoff quien es el productor asociado de Scorsese. "Estaba determinado producir esta película y no iba a descansar hasta lograrlo." Después del éxito de The Wolf of Wall Street fue más fácil levantar el financiamiento y subir a bordo a distintas productoras.

LOCACIONES

Desde antes de lograr obtener el presupuesto, es decir entre 2008 y 2009, Scorsese, Koskoff y varios miembros del equipo creativo comenzaron la búsqueda por las locaciones adecuadas para la producción. Sabiendo de antemano que sería extraordinariamente caro filmar en Japón, los realizadores buscaron opciones de Nueva Zelanda, Canadá y otros lugares donde los costos fueran más accesibles. Finalmente encontraron las locaciones ideales en Taiwan.

Mientras veían las posibilidades de filmar en Taiwan, Scorsese y Koskoff se reunieron con Ang Lee quien tenía mucha experiencia filmando ahí. Lee y su equipo fueron de gran ayuda para asegurarse de que Taiwan era la mejor opción. "Viaje tanto a Taiwan, tantas veces que con seguridad te puedo decir que estuve en cada esquina buscando locaciones desde las ciudades hasta las zonas de campo. También me reuní con todo tipo de personas" comenta Koskoff. "Entendí que debido a la diversidad del escenario, del talento y debido a las facilidades disponibles en Taipei, podríamos encontrar todo lo necesario para filmar Silence. De hecho me convencí que eran el único país donde se podría realizar, habíamos encontrado el lugar perfecto para recrear el Japón del siglo XVII."

ELENCO

Con tantos avances en la producción, el paso siguiente era encontrar al elenco adecuado. Lo primero era encontrar al padre Rodrigues. "El actor que debiera interpretar al padre Rodrigues debía tener la habilidad y el entendimiento de entender la complejidad de este personaje" comenta Scorsese . "Entendí que debíamos encontrar a alguien que quisiera interpretar al personaje. Durante años he visto muchos actores."

A lo largo de los años, Scorsese había encontrado muchos jóvenes actores que estaban fascinados por la historia, y los consideró para el personaje; sin embargo con el paso del tiempo estos actores se volvieron mayores y necesitaban a un hombre veinteañero para interpretar a Rodrigues.

Ya con la certeza de contar con los medios para la filmación, Scorsese comenzó a relizar audiciones a diferentes jóvenes actores cuando de repente conoció en persona a Andrew Garfield, quien había recibido diferentes nominaciones, entre ellas al premio Tony por su actuación en Broadway además de haberse dado a conocer cinematográficamente en The Amazing Spider Man. Garfield parecía ser el elegido para encarnar a Rodrigues. "Andrew tiene la edad correcta, pero más importante tenía la habilidad para manejar al personaje." comenta Scorsese. "Cómo decir que no, cuando Martín Scorsese llama" comenta el Garfield "¿quién lo haría? es una oportunidad tan rara e inesperada." Fascinado con la idea del personaje, el actor entendió la profundidad del reto.

PRODUCCIÓN

Iniciamos la filmación de Silence el 31 de enero de 2015 en Taipei, Taiwan en los CMPC estudios donde el diseñador de producción Ferretti había recreado el área de la colonia portuguesa que se albergaba en Macao y donde se ubicaba la Universidad Jesuita. Debido al deseo de filmar en la medida de lo posible en orden cronológico, Scorsese inicio con dos secuencias que ubicaban la historia: el padre Rodrigues (Garfield) se encuentra en su recámara pensando en las noticias sobre la desaparición del padre Ferreira y la segunda una escena donde los padres Rodrigues y Garupe (Driver) imploran a su superior, el padre Valignano (Hinds) que los envié a Japón en búsqueda del sacerdote extraviado. El resto de las escenas se filmaron en Macao, tanto la de la embarcación de jóvenes sacerdotes rumbo a Japón y después la secuencia de una taberna de Macao donde los padres tienen su primer encuentro Kichijiro, quien será su guía en la travesía por Japón.

Se filmaron varios exteriores a una hora de Taipei, en el área de Jinguashi rodeado de montañas y también en el área de Tsenguanliaw, donde se había recreado el hogar de una comunidad de cristianos en Japón. Ahí los habitantes practicaban su fe en secreto sin ninguna guía espiritual únicamente con el fervor de la moral y la inercia que les daba la fe en Dios. "Tuvimos grandes retos desde el punto de vista de la logística y la organización de la producción" comenta el director de fotografía Rodrigo Prieto. "Para la fotografía, los temas más importantes era darle continuidad y cuidar la oscuridad. La continuidad era un reto por los constantes cambios de clima que conllevan a cambios en la condición de la luz durante los día de locación fuera del set. En pocas horas teníamos un sol brillante e inmediatamente éramos cubiertos por lluvia, niebla o nubes." "El guión tenía largas escenas que llevaron días completos para filmar, cuando en realidad en la película son escenas de pocos minutos. Controlar las condiciones naturales de la luz fue un gran esfuerzo. Empezabas una escena durante una neblina y la terminábamos bajo en sol radiante". "Lograr la continuidad de la luz fue un gran reto, había escenas que requerían un amanecer o un atardecer que durarán varios minutos en pantalla" comenta Prieto. "Decidí filmar muchas de esas escenas en la noche e iluminarlas de manera artificial para mantener la continuidad de la luz". "

La oscuridad también fue un reto ya que nuestros personajes debían mantenerse ocultos gran parte de la película" añade Prieto. "Llevaban a cabo misas, reuniones y viajes cubiertos bajo el manto de la noche. Eso significaba simular luz de luna en grandes áreas, incluyendo el océano." "Hicimos una extensa investigación del periodo histórico" comenta Prieto, "Marty fue muy cuidadoso en hacer todo lo más auténtico posible. Tuvimos consultores históricos, por ejemplo nuestra escenógrafa seleccionó cuidadosamente los métodos de iluminación de los interiores. Nos aseguramos de contar con las lámparas de aceite y antorchas que fueran realmente del periodo." Como Rodrigo Prieto señala, para las escenas y todas las secuencias de la historia, Scorsese trato de ser completamente auténtico para lograr la absoluta veracidad en términos del periodo histórico y de los ritos cristianos de la época. El director estaba determinado a hacerlo lo más real posible." "La mayoría de los eventos ocurren entre 1640 y 1641, al inicio del periodo Edo. El primer misionero llegó a Japón 100 años antes, de hecho el primer misionero en poner un pie en territorio japonés fue Frances Xavier, fundador de la orden jesuita. "Esto ocurrió durante el período de Sengoku, cuando todos los clanes se encontraban en guerra para controlar la nación. El trabajo del misionero estaba directamente relacionado con el inicio del comercio con otros países a gran escala, y eso incrementaba las diferencias internas, pues estaba entrando al país gente de diferentes nacionalidades, con diferentes intereses". "Por décadas, los misioneros fueron bienvenidos y tolerados en Japón, sin embargo se estima que para 1600, había entre 200,000 y 300,000 japoneses convertidos al cristianismo de todas las clases sociales. "Con el establecimiento del régimen Tokugawa, se inició el plan para consolidar el poder y la unidad de Japón. Los portugueses y otros misioneros europeos fueron percibidos como alteradores del orden hacia los inicios de 1600 y fue que para 1614 se anunció la expulsión de los misioneros de Japón, muchos de ellos se rehusaron a partir y sirvieron a la comunidad cristiana en secreto.

"Es así que inicia el periodo de persecución, donde los cristianos fueron expulsados y donde muchos de ellos se ocultaron y eran obligados a renunciar a su fe o de lo contrario eran torturados de múltiples formas hasta la muerte" comenta Scorsese. El número exacto de cristianos que murieron en este período es desconocido, sin embargo es posible que hayan sido miles de personas. En 1633, los jesuitas recibieron alarmantes noticias sobre Christovao Ferreira, quien había renunciado a la religión: se había convertido al budismo y estaba colaborando con el gobierno japonés. La novela de Shasaku Endo está basada en estos hechos históricos y el personaje de Ferreira es interpretado magistralmente por Liam Neeson. "Después de que las fronteras japonesas fueron cerradas y se mantuvieron así por más de 200 años.

Dos jóvenes sacerdotes jesuitas, viajan a Japón en secreto sabiendo los peligros que corrían si eran capturados, podrían ser torturados y aniquilados, es así como inicia la novela Silence." Para recrear en pantalla la visión del siglo XVII en Japón, se recurrió a la experiencia y conocimiento de Marianne Bower, quien jugó un papel determinante en la producción. Realizó mucha investigación del periodo histórico en el que transcurre la novela de Endo. Bower estuvo presente todos los días de la filmación para asegurar la autenticidad y clarificar dudas del equipo de producción. Bower comenzó a trabajar con Scorsese en el proyecto desde 2003. Empezó a plantear muchas preguntas y trataron de delimitar cómo serían visualizados los personajes en la vida real. Se buscaron muchas referencias en museos, librerías y otros materiales que tuvieran imágenes relacionadas con Japón del siglo XVII. Entre Scorsese y Bower recabaron una gran material de información que se verá reflejado en la pantalla. "Todo el material que encontramos, todas las notas de nuestras conversaciones fueron clasificadas en carpetas para tener las referencias accesibles y poderlas usar en nuestro día a día durante la filmación" comenta Bower. "

SOBRE LOS ACTORES

ANDREW GARFIELD

Andrew Garfield es un joven y galardonado actor que ha enamorado al público internacional con sus interpretaciones camaleónicas en cine y producciones de teatro. Ha conseguido establecerse como uno de los actores más versátiles de su generación y sigue perfeccionando su carrera escogiendo con gran acierto papeles exigentes y guiones originales. Garfield actúa en "Hacksaw Ridge", una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial dirigida por Mel Gibson. Basada en una historia real, Garfield se mete en la piel de un médico militar estadounidense llamado Desmond T. Doss que recibió la Medalla de Honor de manos del presidente Harry S. Truman por salvar la vida de más de 75 de sus compañeros durante la batalla de Okinawa. También participa en la adaptación del clásico de la literatura Silence, coprotagonizada por Liam Neeson y Adam Driver. El filme está ambientado en el siglo XVII y narra la historia de unos jóvenes misioneros jesuitas que son perseguidos mientras buscan a un cura que ha abandonado su fe. Anteriormente trabajó en "The Amazing Spider-Man" y "The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro", de Marc Webb, con una recaudación combinada de más de 1.500 millones de dólares en taquilla; The Social Network de David Fincher, por la que fue nominado a un Globo de Oro al mejor actor de reparto; "Never Let me go", de Mark Romanek, con Keira Knightley y Carey Mulligan; 99 Homes de Ramin Bahrani; "The Imaginarium of Dr. Parnassus" de Terry Gilliam; la historia de amor entre robots I´m Here de Spike Jonze; "Lions For Lambs" de Robert Redford; la trilogía "Red Riding - 1974" (Revolution Films), dirigida por Julian Jarrold; y Boy A, de John Crowley, por la que se alzó con un BAFTA al mejor actor en 2008. Garfield comenzó su carrera sobre los escenarios en una producción juvenil de Bugsy Malone. En 2006, se llevó el premio Milton Shulman al actor revelación en los premios de 2006 del Evening Standard Theatre por su actuación en "Beautiful Thing", "Burn/Chatroom/Citizenship" y "The Overwhelming". Garfield debutó en Broadway en 2012 con la obra de Arthur Miller ganadora de un Pulitzer, "Death of a Salesman", donde compartió escenario con Phillip Seymour-Hoffman a las órdenes de Mike Nichols. Su interpretación de "Biff Loman" le mereció un Tony al mejor actor de reparto. En primavera de 2017 volverá al Teatro Nacional del Reino Unido con el drama de Tony Kushner, "Ángeles in América" galardonado con un premio Pulitzer. Garfield interpretará a "Prior Walter" frente a Denise Gough como "Harper Pitt" y Russell Tovey como "Joe Pitt" bajo la dirección de Marianne Elliott.

LIAM NEESON

Liam Neeson se ha convertido en uno de los principales actores del cine internacional hoy en día. Bien sea su interpretación por la que fue nominado al Premio Oscar® de la Academia® del personaje "Oskar Schindler" en la aclamada película de Steven Spielberg, "Schindler´s List" (1993), o el grandioso retrato que hizo del legendario héroe republicano irlandés en la película "Michael Collins" (1996), o su papel como el controvertido terapeuta sexual "Alfred Kinsey" en la aclamada "Kinsey" (2004), Neeson nos muestra continuamente una versatilidad como actor que muy pocos tienen. Neeson participa en la película "Unknown White Male", una película de suspenso y drama sobre una identidad robada que está coprotagonizada por Diane Kruger y January Jones. También participó en la película "The a Team", una nueva versión de la popular serie de televisión protagonizada por Bradley Cooper y Jessica Biel. Neeson terminó la producción de una nueva versión para los Estudios Warner Bros de la película de "1981 Clash of the Titans". La película narra el mito de Perseo y su enfrentamiento contra Medusa y el monstruo de Kraken para salvar a la princesa Andrómeda. En 2009, Neeson completó la producción de la película "After Life" junto a Christina Ricci. La película trata sobre una joven mujer atrapada entre la vida y la muerte y un director de pompas fúnebres que parece tener el don de pasar al mundo de los muertos. En 2008, Neeson participó en "Taken". La película de la cadena Fox está protagonizada por Neeson quien interpreta a un exsoldado que intenta localizar a los jefes de una red de tratantes de blancas Albanesa que han secuestrado a su hija. También debutó con la película "Five Minutes of Heaven" para la cadena BBC en el Festival de cine de Sundance de 2009 con excelentes críticas. También en 2008, Neeson trabajó nuevamente con Laura Linney en la película "The Other Man" de Richard Eyre. En mayo de 2008, Neeson participó en el éxito de taquilla de los Estudios Disney "The Chronicles of Narnia: Prince Caspian", retomando su rol como la voz del León "Aslan", en la exitosa segunda parte de 2005: "The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe". Ese mismo año también volvió al teatro en Gate/Beckett: Eh Joe dirigida por Atom Egoyan, en el Festival del Lincoln Center. En 2006, Neeson participó en la clásica historia de venganza y drama: "Seraphim Falls", junto a Pierce Brosnan.

En 2005, participó en "Kingdom of Heaven", la épica historia de las cruzadas de Ridley Scott. También ese mismo año, participó en "Batman Begins", dirigida por Christopher Nolan. El retrato que hizo Neeson de "Alfred Kinsey" en la película "Kinsey" de Bill Condon, coprotagonizada por Laura Linney, le hizo obtener un Premio en la categoría de Mejor actor de la Asociación de críticos de cine de Los Ángeles. Antes de esta película, Neeson coprotagonizó junto a Hugh Grant, Emma Thompson, y Keira Knightly la película de Working Title "Love Actually" (2003), escrita y dirigida por Richard Curtis. Neeson regresó a Broadway en 2002 para coprotagonizar junto a su amiga Laura Linney la clásica historia The Crucible de Arthur Miller. Tanto él como Linney fueron nominados a los Premios Tony por sus actuaciones. En 2001, protagonizó junto a Harrison Ford la verdadera historia de la tragedia del submarino nuclear ruso, llamada K-19: THE WINDOWMAKER, e igualmente junto a Sandra Bullock, en la comedia GUN SHY (2000) en blanco y negro. Neeson protagonizó el fenómeno de taquilla: "Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace" (1999), en el papel de "Qui-Gon Jinn", el maestro Jedi, que le otorga su sabiduría a Obi-Wan Kenobi y al joven Anakin Skywalker. Ese mismo año, protagonizó junto a Catherine Zeta-Jones la película "The Haunting" (1999) de Jan De Bont. Además, actuó en la adaptación para la gran pantalla de la obra de Víctor Hugo "Les Miserables", en el papel de "Jean Valjean", coprotagonizada por Geoffrey Rush, Uma Thurman y Claire Danes. Ese mismo año, Neeson interpretó a "Oscar Wilde" en la nueva obra de David Hare, "The Judas Kiss" que fue estrenada en el West End de Londres posteriormente en Broadway. La actuación de Neeson en el papel principal en la película "Michael Collins" (1996) de Neil Jordan (1996) lo hizo recibir un reconocimiento en la categoría de Mejor actor en el Festival de cine de Venecia, una nominación al Premio Globo de oro® en la categoría de Mejor Actor, y el prestigioso Premio Evening Standard de Londres en la categoría de Mejor Actor.

La película también recibió el más alto honor en el Festival de Venecia: el Premio León de Oro. Fue en 1993 cuando Neeson captó atención de todo el mundo por su papel protagonista en la película ganadora de un Premio Oscar ® de la Academia "Schindler´s List". Además de ser nominado a los Premio Oscar® de la Academia en la categoría de Mejor actor, fue nominado para un Premio Globo de oro® y un Premio BAFTA. El actor, de origen irlandés, comenzó su carrera como profesor después de estudiar en la Universidad de Queens, Belfast, especializándose en física, informática y matemáticas. Neeson dejó la enseñanza, y en 1976 se unió al prestigioso Lyric Players Theatre en Belfast ("la mejor formación que podría tener cualquier actor"), haciendo su debut como actor profesional en la obra "The Risen People" de Joseph Plunkett. Después de dos años con el Lyric Players Theatre, se unió al famoso Teatro Nacional de Irlanda, el Abbey Theatre en Dublín. Neeson participó en la producción del Festival de Abbey Theatre: "Translations", de Brian Friel, y en la producción "The Plough" and the Stars de Sean O´Casey las estrellas para el Royal Exchange Theatre in Manchester, Inglaterra, donde recibió un Premio en la categoría de Mejor actor. En 1980, John Boorman lo descubrió interpretando a "Lennie" en la obra de "Mice and Men" de John Steinbeck y lo escogió para que participara en la saga épica de la leyenda del Rey Arturo: "Excalibur". Tras este debut en el cine, Neeson ha participado en más de 40 películas demostrando una amplia gama de registros. Sus créditos incluyen la exitosa película épica de Dino De Laurentiis "The Bounty" (1984), dirigida por Roger Donaldson y coprotagonizada por Mel Gibson y Anthony Hopkins; la película "Lamb" (1986), aclamada por la crítica, por la que recibió una nominación al Premio Evening Standard de drama por su inolvidable interpretación de un sacerdote atormentado por las dudas acerca de su fe; la película de Andrei Konchalovsky "Duet for One" (1986), coprotagonizada por Julie Andrews; el papel de un terrorista político en "A Prayer for The Dying" (1987), junto a Mickey Rourke y Bob Hoskins; y un sacerdote jesuita en "The Mission" (1986) de Roly Joffe, coprotagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons. Neeson recibió excelentes críticas, interpretando junto a Cher el papel de un veterano sordo y mudo en el drama judicial de Peter Yates "Suspect" (1987); de un escultor irlandés apasionado junto a Diane Keaton en "The Good Mother" (1988), y del científico Peyton Westlake que sufre un accidente que lo deja deformado y le obliga a esconderse, en la película de suspense y de fantasía de Sam Raimi "Drakman" (1990). Posteriormente, Neeson protagonizó el profundo drama contemporáneo de David Lely, "Crossing the Line", basada en la aclamada novela "The Big Man" de William McIlvanney, acerca de un desesperado minero escocés en el paro que hace todo lo posible por obtener dinero y se lanza al mundo del boxeo sin guantes. En 1992, interpretó a un ingeniero Nazi en la adaptación de David Seltzer de la exitosa novela de Susan Isaac "Shining Through", junto a Michael Douglas; y a un policía caído en desgracia, acusado de asesinato en la película de suspense y erotismo: "Under Suspicion". Neeson ha protagonizado una serie de películas, entre las que destacan su interpretación de un historiador sensible que compite por el afecto de Mia Farrow y Judy Davis, en la polémica película de Woody Allen "Husbands and Wives" (1992). Otros de sus créditos incluyen "Ethan Frome" (1993) junto a Joan Allen; la película "Nell" (1994) de Michael Apted, junto a Jodie Foster y Natasha Richardson; "Before and After" (1996) con Meryl Streep; y el papel protagonista en "Rob Roy" (1995) de Michael Canton-Jones, coprotagonizada por Jessica Lange. Neeson hizo su debut en Broadway en 1993 donde recibió una nominación a los Premios Tony en el relanzamiento de la obra dramática "Anna Christie" de 1921 de Eugene O´Neill en el Roundabout Theater, coprotagonizada por Natasha Richardson.

ADAM DRIVER

Adam Driver ocupó la primera plana de los periódicos cuando se anunció que protagonizaría la muy esperada "Star Wars: Episodio VII", dirigida por J.J. Abrams y con la participación de Harrison Ford. Además, Driver fue seleccionado para formar parte del reparto de "Silence", en la que también participan Andrew Garfield y Liam Neeson. Entre sus otros proyectos se incluyen "Tracks" de John Curran, junto con Mia Wasikowska, "Midnight Special" de Jeff Nichols, junto con Kirsten Dunst y "While We're Young" de Noah Baumbach, junto con Amanda Seyfried, Naomi Watts y Ben Stiller. Recientemente, Driver ha participado en la película de los hermanos Coen con dos nominaciones a los Óscar® de 2013, "Inside Llewyn Davis". En 2012, Driver apareció en la película candidata a los Óscar® de la Academia dirigida por Steven Spielberg, "Lincoln", junto con Daniel Day-Lewis, que ha recaudado 275 millones de dólares en todo el mundo. Ese año, también ha protagonizado "Frances Ha" de Noah Baumbach, junto con Greta Gerwig y en 2011, apareció en la película aclamada por la crítica y dirigida por Clint Eastwood, "J. Edgar", junto a Leonardo DiCaprio. Driver participa en la actualidad en la producción de la cuarta temporada de la exitosa serie de HBO, "Girls", que protagoniza junto a Lena Dunham. Driver interpreta a "Adam Sackler", el misterioso, espectacular y excéntrico novio de "Hannah" (Dunham) con la que mantiene una relación inestable. En 2013, la interpretación de Driver en "Girls" le valió una nominación a los premios Emmy al Mejor Actor de Reparto en una serie de comedia. Además, el programa obtuvo en 2013 el Globo de Oro a la Mejor serie de televisión - comedia o musical. También en televisión, Driver participó en la película original de HBO candidata a los Globos de Oro 2010, "You don't know Jack", la película basada en el defensor de la eutanasia Jack Kevorkian, interpretado por Al Pacino. Driver se graduó en la academia Juilliard en 2009 y es el cofundador de la organización sin ánimo de lucro AITAF (ARTS in the Armed Forces, Inc.)

TADANOBU ASANO

Tadanobu Asano nació en 1973 en Kanagawa, Japón. Debutó en el cine con "Swimming Upstream" (George Matsuoka, 1990) y posteriormente ha aparecido en muchas películas y anuncios de televisión. Su carismático estilo lo ha convertido en uno de los actores japoneses más famosos. Ha recibido varios galardones, tanto en Japón como en el extranjero, como el premio Upstream al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2003, por su papel en una película tailandesa "Ruang rak noi nid mahasan" (del director Pen-ek Ratanaruang). Asano también toca en un grupo y ha hecho sus pininos como ilustrador, con gran apoyo del público japonés de todas las edades. Entre sus trabajos más recientes se incluyen: "Kaza-Hana" (Shinji Somai, 2001), "lchi The Killer" (Takashi Miike, 2001), "Bright Future" (Kiyoshi Kurosawa, 2003), "Zatoichi" (Takeshi Kitano, 2003), "Dead End Run" (Sogo Ishii, 2003), "Taste of Tea" (Katsuhito Ishii, 2004), "The Face of Jizo" (Kazuo Kuroki, 2005), "Vital" (Shinya Tsukamoto, 2004), "Café Lumière" (Hou Hsiao-Hsien, 2004) e "Invisible Waves" (Pen-ek Ratanaruang, 2005). Es su tercera aparición en una película de Kore-eda después de "Maborosi" (1995) y "Distance" (2001). En la industria de Hollywood ha participado en cintas como "Mongol", "Thor" y "Thor: The Dark World" y próximamente en "Thor: Ragnarok".

SOBRE LA DIRECCIÓN

MARTIN SCORSESE

Es director, guionista, actor y productor estadounidense de cine, ganador de un Óscar, tres Globos de Oro, dos premios BAFTA, un Primetime Emmy, y un premio del gremio de directores de Estados Unidos, además de ser uno de los fundadores de World Cinema Foundation. Fue condecorado con la Legión de Honor Francesa en 1987. Las obras de Scorsese abordan principalmente los temas de la vida italo-estadounidense. Le gusta mucho la música, mundo a lo que ha dedicado alguna de sus películas: "No Direction Home" sobre Bob Dylan , "Shine a Light" sobre los Rolling Stones y "George Harrison: Living in the Material World" acerca del ex miembro de The Beatles. Scorsese es ampliamente considerado como uno de los directores más influyentes de su generación. Ganó un premio MFA por su obra como director de cine otorgado por la prestigiosa escuela de cine de la Universidad de Nueva York. Tras múltiples nominaciones a lo largo de su carrera, ganó finalmente el Óscar al mejor director por su película "The Departed", la cual también ganó el Óscar a la mejor película en la 79.ª edición de los Premios de la Academia celebrados en 2007. El Óscar le fue entregado por Francis Ford Coppola, George Lucas y Steven Spielberg, quienes son buenos amigos suyos. A su vez, el 17 de enero de 2010 se le otorgó el premio honorífico Cecil B. DeMille en la entrega de los Globos de Oro por su "sobresaliente contribución al campo del entretenimiento". Scorsese es presidente de The Film Foundation, una fundación sin fines de lucro dedicada a la preservación del material fílmico en deterioro. En 2016 fue premiado en Japón, por la Asociación de Arte de Japón quien reconoce a los que han contribuido a las artes como el cine. Su filmografía es muy extensa pero podemos destacar títulos como "Taxi Driver", "Raging Bull", "The color of Money", "The Last Temptation of Christ", "Goodfellas", "Cape Fear", "The Age of Innocence", "Casino", "Gangs of New York", "The Departed", "Hugo", "The Wolf of Wall Street".

FICHA TÉCNICA

Director:

Martin Scorsese

Guionistas:

Jay Cocks y Martin Scorsese

Productores:

Martin Scorsese, Emma Tillinger Koskoff, Randall Emmett, Barbara de Fina, Gastón Pavlovich, Irwin Winkler, Vittorio Cecchi Gori

Música:

Kathryn Kluge y Kim Allen Kluge

Fotografía:

Rodrigo Prieto

Basada en la novela de:

Shusaku Endo

Título original:

Silence

Género:

Drama