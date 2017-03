Colossal: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Nacho Vigalondo

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Gloria (Anne Hathaway) es una mujer normal que, tras perder su trabajo y a su novio a causa de sus problemas con el alcohol, decide dejar su vida en Nueva York y regresar a su ciudad natal.

Pero cuando los medios de comunicación comienzan a informar que un monstruo gigante está destruyendo la ciudad de Seúl, Gloria se va dando cuenta poco a poco de que, a través de su mente, está conectada de forma extraña con estos acontecimientos.

Colossal es el cuarto largometraje de Nacho Vigalondo y es el segundo que filma completamente en inglés. El primero fue Open Windows, protagonizado por Elijah Wood y la ex actriz porno Sasha Grey.

La película pasó por festivales internacionales importantes como Toronto, Sundance, San Sebastián y Sitges, en los cuales recibió elogios; además de ganar el premio a la Mejor Película en el Festival de Austin.

NOTA DEL DIRECTOR

Cuando conseguí la complicidad de Jason Sudeikis y Anne Hathaway, la película se puso en marcha sola. Los tiempos se respetaron, y estoy dispuesto a asumir que no volveré a pasar por una experiencia tan bonita como la que he pasado con esta película.

La primera versión del guión se titulaba Santander, y básicamente era una translación geográfica a España de lo que se ha acabado viendo en Colossal. En vez de la dialéctica entre Nueva York y un pueblo de las afueras, era entre Madrid y Cabezón de la Sal, lugar donde nací. Básicamente los temas y los mecanismos eran los mismos. Si la película se ha mantenido tan pura hasta el final ha sido en gran medida gracias a Anne.

Las primeras opciones de casting que me llegaron para Oscar y Gloria fueron Anne Hathaway y Jason Sudeikis. En un momento dado puedes querer certificar que eres director de cine abriendo otras opciones, o quieres demostrarte a ti mismo que tienes el control de la situación sopesando alternativas... ¡pero es que esa pareja protagonista era perfecta! Extracto de nota publicada en eldiario.es

SOBRE EL DIRECTOR

Nacho Vigalondo nació en Cabezón de la Sal, España, el 6 de abril de 1977. Es director de cine y estudió en la Universidad del País Vasco. Fue guionista de cortos como Pornografía o Tomar algo por ahí, trabajo que combinaba con pequeños papeles en anuncios en programas televisivos. Su corto 7:35 de la mañana, en el que participa como director, protagonista, guionista y compositor de la banda sonora, fue nominado a un Oscar en 2004 en la categoría de Mejor cortometraje.

Vigalondo tiene otros cortos como Choque, la trilogía Código 7, Domingo y Una lección de cine y el 28 de junio de 2008 estrenó su primer largometraje, Los Cronocrímenes en el que actúa junto a Karra Elejalde, Bárbara Goenaga, Juan Inciarte y Candela Fernández. El film fue presentado en el Festival de Sitges de 2007.

Filmografía:

1999: Una lección de cine (Cortometraje)

2002: Código 7 (Trilogía de cortometrajes)

2003: 7:35 de la mañana (Cortometraje)

2005: Choque (Cortometraje)

Domingo (Cortometraje)

2007: Cháchara (Cortometraje)

Cambiar el mundo (Cortometraje)

Los cronocrímenes (Largometraje)

2009: Quiero dormir (Cortometraje / Publicidad)

Marisa (Cortometraje)

2011: Extraterrestre (Largometraje)

2012: Go back to Spain (de Bravo Fisher) Cortometraje / Videoclip

ABCs of Death: A is for Apocalypse (Cortometraje)

2013: Planilandia (de Lori Meyers) Cortometraje / Videoclip

2014: Open Windows (Largometraje)

2016: Colossal (Largometraje)

FICHA TÉCNICA:

Director: Nacho Vigalondo

Guion: Nacho Vigalondo

Música: Bear McCreary

Fotografía: Eric Kress

Empresas Productoras:

Voltage Pictures / Sayaka Producciones / Brightlight Pictures

Género: Ciencia ficción. Comedia

Año de producción: 2016

Duración: 109 min.

País: Estados Unidos

Distribuye: Energía

ELENCO COMPLETO

Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin Stowell, Tim Blake Nelson, Agam Darshi, Hannah Cheramy, Christine Lee