El espacio entre nosotros: Critica: The space between us

El espacio entre nosotros es una película de ciencia-ficción y de amor para adolescentes, pero demasiado naif y con un target de público no muy claro.



Últimamente nos llega desde Hollywood una gran cantidad de películas destinadas al público joven, pero gran parte de ellas tienen una historia tan bien construida o interesante que termina enganchando también al público adulto, algo que, lamentablemente, este film no lo logra.



Como película de ciencia-ficción, tiene un cuento un tanto ridículo. Como película de amor es demasiado sosa, sin contar que el romance y el contacto físico prácticamente brilla por su ausencia. Además la parejita no tiene química ni siquiera desde lo físico, ya que él es demasiado chico o ella demasiado grande (parece la hermana mayor).



Y como película para adolescentes tampoco funciona demasiado ya que todo lo que tiene que ver con el viaje a Marte es más atractivo para un adulto, pero lo que tiene que ver con la pareja atrae a los pre-adolescentes que están teniendo sus primeros contactos con el romance.



Una película que puede llegar a gustar a los muy, muy jóvenes o a los muy, muy enamoradizos. Para el resto es prácticamente soporífera.

Cintia Alviti

