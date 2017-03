El peso de la ley: Sinopsis, elenco, ficha: Dirigida por Fernan Miras

LEE en EL BAZAR DEL ESPECTÁCULO el artículo ORIGINAL CINE



SINOPSIS

Gloria Soriano (Paola Barrientos) debe defender a un acusado de violación al que considera culpable.

En toda su carrera jamás le toco defender a un inocente y tal vez esa sea una de las causas de su desencanto por su profesión y por el sistema legal.

Su vocación adormecida parece despertarse cuando se ve obligada a litigar contra la fiscal Rivas (Maria Onetto), quien fue su admirada profesora en la facultad de derecho

El sistema legal ha convertido a la Fiscal en lo contrario de lo que enseñaba y su vínculo intimo con el juez de la causa (Dario Grandinetti) dejan en desventaja a Gloria.

¿Podrá el Juez impartir "Justicia Independiente" si le debe a la Fiscal su nombramiento por sus contactos con "la familia judicial"?.

Mientras en un pueblo que parece abandonado por la civilización, los supuestos víctima y victimario padecen las humillaciones y vejámenes a manos del sistema legal. Una justicia ciega a los dolores que provoca su burocracia.

Gloria lucha para que su idea de la justicia tenga sentido y por no convertirse en alguien como Rivas...pero si algo aprendió Gloria de su profesora, es que la justicia no existe, existe solamente, lo que se puede probar

ORIGEN DEL PROYECTO - Carta del Director

El germen de EL PESO DE LA LEY es un expediente real. Uno de esos expedientes tan absurdos que los abogados se lo pasaban entre ellos como un chiste. Pero hubo personas que padecieron las decisiones de ese expediente, seguramente por las condiciones sociales a las que pertenecían.

En la investigación que se realizó durante el proceso de guión, y en las numerosas entrevistas, lo más revelador era la evidente lucha de las personas que trabajan en el sistema judicial por no convertirse en escépticos, burócratas, cínicos, o las tres cosas a la vez. A tal punto que a cada uno que se le preguntaba por qué había decidido estudiar derecho, palabras más, palabras menos, la respuesta era "porque era muy ingenuo".

La investigación parecía abrir más preguntas que respuestas…

¿El sistema legal hacía eso con ellos o las personas que trabajan allí son las que le hacen eso al sistema legal?

En esa investigación surgieron frases como: "Nunca defendí a un inocente en 20 años de carrera, no me tocó", "La justicia no existe, existe lo que se puede probar. Lo que no está en el expediente no está en el mundo", o "La letrada es tan idiota que ese va a ir preso por portación de abogada". Muchas de esas frases están hoy en la película.

Tal vez una profesión que en sí misma encarna un conflicto. Parecía que abogados, jueces, fiscales y hasta secretarios no solo tenían que luchar contra sus oponentes en sus litigios legales, sino que también tenían que luchar por vencer la propia apatía y los conflictos cotidianos que les despertaba el mismo sistema legal.

Así es como EL PESO DE LA LEY entre muchas otras cosas es hoy una historia sobre el conflicto de esa vocación particular. Vista por el común de los mortales como si "la justicia" existiera.

¿Cómo sobreviven el sistema judicial aquellos que trabajan en él?

La película habla del peso que cargan no solo las víctimas o los acusados, si no también aquellos que trabajan en el sistema judicial. La historia de como hacen para sobrellevar todos ellos, EL PESO DE LA LEY. FERNAN MIRAS

FICHA ARTÍSTICA

Paola Barrientos

Maria Onetto

Darío Grandinetti

Fernán Mirás

Jorgelina Aruzzi

Darío Barassi

Daniel Lambertini

Daniel La Rosa

Sebastián Rosso

Julio Feld

FICHA TÉCNICA

Dirección: Fernán Mirás

Guión: Roberto Gispert, Fernán Mirás

Productoras: Arco Libre en asociación con Aleph Cine y Mirás/Gispert.

Producción General: Fernando Sokolowicz

Producción Ejecutiva: Victoria Aizenstat

Director de Producción: Roberto Gispert

Dirección de Fotografía: Mariana Russo

Dirección de Arte: Sergio Hernandez

Vestuario: Elda Estela Ledesma

Dirección de Sonido: Javier Stavropulos (ASA)

Sonido Directo: Ignacio Goyen

Dirección musical: Cecilia Pugliese

Montajista: Anabela Lattanzio (EDA)

DURACIÓN: 101 minutos

DISTRIBUYE: PRIMER PLANO